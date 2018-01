Play Ópera en Hoy por Hoy: Pactos a tres en la ópera

Voz

00:00

hola saben ustedes que además de cubrir la información de Podemos nuestra compañera Mariela Rubio dirige con Rafa Bernardo el problema a de la Ser Play ópera y nos ha confesado que el haberle escuchado tantas veces a Pablo Iglesias hablar de lo que llama la triple alianza le ha inspirado para bucear entre otros tercetos los de ópera y nos traen hoy uno muy particular Mariela Rafa buenos días buenos días después buenos días Pepa ya no ahí tenemos la voz de Norma la protagonista que da nombre a la ópera más célebre de Bell y que Bosé como un rayo láser así que imaginamos eso pero por tres porque si algo tiene esta ópera son unos tercetos de esos que te dejan bueno yo creo que sin respiración sí pero vamos por partes porque como todos los tercetos este empieza con un duro nada de Berlín la joven sacerdotisa de allí se está compensando ante la gran sacerdotisa Norma que se ha enamorado y que quiere dejar el templo normal escucha conmovida porque ella misma también está enamorada de hecho tienen secreto dos hijos con el pro cónsul romano Paul Jon bueno la sintonía pega entre las dos mujeres es Prce la Norma de hecho da su bendición Lliçà marcha te con tu amor le dice pero han desde que era el guiso se vaya norma le pregunta quién es el joven afortunado ya escuchas no eh nada el Roma dice Norma teniéndose lo peor así que pronto este dúo se va a convertir en un terceto porque es obvio las dos mujeres norma Gerald Isa comparten amantes sabes saberlo y este amante podrían elige precisamente ese instante para parecer ahí está Gay si bien y atención que aquí empieza nuestro terceto eh no hay Nieves el nada muy escuchábamos a Paul Jon no me reprocho es nada normal nadie está libre de culpa dice malvado cómo te atreves le responde ella y la pobre Alisa se lamenta ahora lo comprendo todo hay desdichas vale bien eh bueno nos vamos a engañar al final no van a encontrar ninguna solución al entuerto pero este trío desdichado nos deja una de las músicas de conjunto más bonitas de la ópera y sino escuchar cómo termina este lamento a tres avalar una nada eh eh eh eh no no lo es no va a la hora o no no da eh eh las nueve menos diez de las ocho menos diez en Canarias en la Cadena Ser hoy por hoy