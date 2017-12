Play Ópera en Hoy por Hoy: Músicas... inquietantes

Voz

no les inquieta cuando en la política en la economía o en la vida lo que se dice no se corresponde exactamente con lo que se hace o cuando los proyectos que son aparentemente buenos ocultan otras intenciones bueno pues en la música pasa algo parecido y por eso Mariela Rubio y Rafa Bernardo los chicos de Play ópera nos traen hoy músicas muy bellas pero con algo oculto inquietantes buenos días me pasa unos días Pepa buenos días bueno y tenemos algunas de esas músicas bellísimas que nos deja la ópera pero que aventuran que algo terrible va a suceder en escenas y un capítulo de el hoy dedicado a músicas inquietan como esta obertura de La forza del destino la fuerza del destino de Verdi donde hasta el apuntador Rafa acaba muerto por un disparo apuñalado de hecho escuchar cómo esa línea triste y machacona que escuchábamos al principio que simboliza el destino cruel de los la bonistas no deja de sonar en toda la vértigo en inquietante pero qué qué bonita Rafa bueno más ejemplos de músicas inquietantes tenemos el famosísimo final de Carmen de Bizet si cuando Don José muerto de celos la Puñal y mientras el sí mira las manos ensangrentadas de fondo jalean al torero Escamilla en este sonido Edurne la muerte sobre sobre la fiesta más músicas inquietantes Tosca de Puccini si la dama está segura de que ha comprado a los miembros del pelotón de fusilamiento que van ajusticiar asomado Mario ahí está esa música algo Marcia inquietante no decíamos que Tosca está convencida de que las balas que van a utilizar con su amado son de fogueo pero la música va creciendo iba dándonos pistas sí porque las balas no van a ser de fogueo sino reales y Mario va morir ante sus ojos y bueno cómo no el Macbeth de Verdi sí es de momento en particular más de jazz reggae después de haber asesinado a su previo de tesoro convocan los nobles a una cena sí pero con un puntito siniestro mire yo decido si algo va fatal en esta pista si el nuevo Rey la claramente lo que siendo y es de baile también son las nueve menos diez de las ocho menos diez en Canarias en la Cadena Ser hoy por hoy