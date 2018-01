Las noches de Ortega: La corrupción política (05/11/2016)

Voz 1 00:00 sí

Voz 1174 00:44 buenas noches queridos amigos el programa de esta noche será muy especial nada que ver con los que habitualmente emitimos Nos vamos a salir de nuestra línea habitual para hablar de un asunto del que si os viene informando a través de la Cadena Ser en las últimas horas este programa no puede permanecer al margen de la actualidad y hoy vamos a sumergirnos de lleno en ella el caso del diputado Álvaro Hinojosa está haciendo correr ríos de tinta generando cientos de horas de información radiofónica televisiva el escándalo Hinojosa como ya se conoce sin duda el eje alrededor del cual pivota la información política en nuestro país esta noche vamos a analizar este caso y para ello contamos con la participación de los principales expertos en el tema empiezan por tanto unas noches de Ortega dedicadas por primera vez a la información política

Voz 5 01:42 el escándalo Hinojosa cadenas

Voz 1174 01:46 para abordar en profundidad el escándalo del diputado Álvaro Hinojosa sería bueno que resumieron es todo lo que ha sucedido hasta el momento aunque bien es cierto que las informaciones van cambiando casi al minuto permiten González es experto en política nacional en el diario El Mirador punto es Fermín González buenas noches

Voz 7 02:03 buenas noches

Voz 1174 02:03 los oyentes sin duda ya conocen las líneas principales del escándalo del diputado Álvaro Hinojosa pero no está además recordar aunque sea por encima toda la información de la que disponemos hasta ahora

Voz 7 02:14 muy bien cómo empieza todo Fermín pues el escándalo empieza a conocerse el pasado mes de julio cuando aparece en la prensa un dossier que contiene información que relaciona este diputado con un caso de corrupción al principio parece un caso más de los muchos que desgraciadamente es la venimos conociendo últimamente pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que el asunto esconde algo bastante más grave

Voz 1174 02:39 cuál es ese primer detonante lo primero que ponen sobre la pista a los periodistas de que hay algo más que un simple caso de corrupción

Voz 7 02:46 la primera pista aparece a finales del mes de julio cuando se filtraron a la prensa las ya famosas fotografías que que todos hemos visto tantas veces en las que podemos ver al diputado Álvaro Hinojosa con narcotraficantes Marcos Rojas el principal capo de narco colombiano unas fotografías que provocaron una inmediata comparecencia pública del señor Hinojosa negando la veracidad de de esas imágenes y asegurando que se trataba de un burdo montaje sin embargo expertos en fotografía digital de nuestro diario confirmaron la autenticidad de desastre

Voz 1174 03:21 en esas fotos podemos ver al diputado Álvaro Hinojosa recibiendo un maletín que por informaciones posteriores sabemos que contenía once millones de euros

Voz 7 03:30 efectivamente el diputado Álvaro Hinojosa siguen

Voz 1174 03:33 llegando las acusaciones pero tú tienes informaciones nuevas que arrojan nueva luz a lo que ya se conoce como el mayor escándalo de corrupción en la política española

Voz 7 03:42 efectivamente el mirador punto es ha realizado una investigación de primera línea desde aquí quiero felicitar a todos los redactores del diario en especial a los responsable de política nacional porque han hecho un trabajo magnífico en esta información que empezará a salir mañana la iremos publicando por entregas queda absolutamente claro que la dirección del partido estaba al corriente de los pagos

Voz 8 04:04 no solamente la dirección del país

Voz 7 04:06 pido

Voz 1174 04:07 qué quieres decir que la cosa apunta mucho

Voz 7 04:09 más arriba arriba mucho más arriba

Voz 1174 04:12 qué quieres decir con más arriba que la dirección del del

Voz 7 04:15 hemos hablado de la Casa Blanca la Casa Blanca según nuestras informaciones la Casa Blanca y el Pentágono son los principales interesados en que el diputado Álvaro Hinojosa recibiera esos once millones

Voz 1174 04:28 pero por qué tiene que ver la Casa Blanca qué interés puede tener el Gobierno de los Estados Unidos para que un diputado español reciba del narcotráfico once millones de euros

Voz 7 04:38 bueno ya se sabe cómo funcionan estas cosas para callarnos la boca sencillamente para callarnos la boca

Voz 1174 04:43 por algo que Hinojosa sabe obviamente por algo

Voz 7 04:46 que Hinojosa sabe qué es lo que sabe Hinojosa pues sabe que qué sabe sabe que Mariano Rajoy Pedro Sánchez Juan Carlos Monedero Albert Rivera María Dolores de Cospedal y Carolina Bescansa si son extraterrestre no sé qué quiere decir quiero decir lo que he dicho sí bueno pero si no se vea Mis palabras una metáfora porque estoy siendo claro Rajoy Juan Carlos Monedero Sánchez Cospedal Rivera Bescansa son extraterrestre

Voz 1174 05:24 hacemos una pequeña pausa ahora mismo volvemos

Voz 7 05:27 bueno

Voz 9 05:35 Rajoy ci ta

Voz 10 05:37 te gusta Pablo Iglesias pero también te gusta la música ya está a la venta la colección de veinte cedés repletos de música con el ritmo del tic tac desde música popular hasta música barroca

Voz 11 05:56 está aquí

Voz 10 05:59 sin olvidar a los clásicos de nuestra España

Voz 1174 06:12 continuamos en directo en la cadena Ser analizando el que ya se considera el mayor escándalo de corrupción política en nuestro país el diputado Álvaro Hinojosa recibió once millones de euros del narcotráfico según informaciones de última hora facilitadas por el mirador punto Es la cúpula del partido estaba al tanto las causas hay que buscarlas más arriba en el Pentágono en la Casa Blanca hace tan solo unos segundos aquí en la sintonía de la Ser Fermín González responsable del área de nacional por punto es nos ha revelado algo que nos ha dejado impresionado la escuchemos lo que aquí acaba de decirse

Voz 6 06:43 Mariano Rajoy Juan Carlos Monedero Albert Rivera

Voz 7 06:47 en vez de Cospedal Carolina Bescansa

Voz 6 06:50 son extraterrestre

Voz 1174 06:54 Fermín González son muchos los correos que nos están llegando a la redacción mostrando su perplejidad ante tu declaración mayoritariamente comentan que un diario serio como el que tú ahora mismo está representando debe abstenerse de ese tipo de bromas no sé qué quiere responder Fermín

Voz 7 07:08 bueno pues responder sencillamente que que no son bromas yo entiendo no obstante que pueda parecerlo me pongo en el lugar del oyente y es lógico pensar que algo así no puede ser cierto sin embargo que me han enseñado algo si en los años que llevo ejerciendo es lo que aparentemente es más inverosímil termina haciendo por desgracia lo que termina confirmando cero

Voz 1174 07:29 pero cuando dices Fermín que el Pentágono y la Casa Blanca quisieron tapar la boca a Hinojosa porque este sabía que Rajoy Sánchez Cospedal Monedero Rivera di Bescansa eran extraterrestres que es lo que quiere es decir exactamente hombre yo creo en fin que ya está bien de jugar a dar titulares impactantes y luego dejarlo ahí yo apoyo en esto las opiniones de los oyentes el mirador punto es es un diario serio y me gustaría nos gustaría a todos que nos dijeras qué diablos estás afirmando Fermín

Voz 7 07:56 tenemos ya despertemos ya no no no nos Gobierno quiénes nosotras queremos que nos gobierne buen ya está bien de estar en esa ilusión infantil de creer que los que aparentemente pierdan nos gobiernan de verdad

Voz 1174 08:07 termina ahora vas a decir que nos gobiernan las grandes empresas el marcado el poder financiero y todo eso

Voz 7 08:11 lo tiene que dar un nuevo giro hace años pensábamos que los que controlaban el poderío de aquellos que ocupaban los puestos clave en la política del presidente del Gobierno los inicios etcétera luego despertamos a es hoy supimos que hubiera centralidad que tienes mandaban eran los mercados y el dinero pero ahora lo que pretendo decir IBI diarios lo ha demostrado es que tampoco son los mercados vez que por encima de ellos mueve los hilos una raza alienígena y coloca en los puestos de poder a miembros de su raza

Voz 1174 08:39 a ver Fermí Fermín escucha por favor sí

Voz 7 08:43 esto lo sabía hasta hace poco la NASA la Casa Blanca y el Pentágono pero por un fallo del sistema el diputado español Álvaro Hinojosa accedió a este conocimiento hice la intentado silenciar eso es así

Voz 1174 08:55 a ver una afirmación de este tamaño algo tan inverosímil como lo que tú estás afirmando que obliga a ofrecer una prueba Fermín qué pruebas tienes lo que estás diciendo esto no es que el programa de Iker Jiménez hostia hay pruebas tienes

Voz 7 09:06 año mil año mil novecientos ochenta y dos si una nave extraterrestre fue revisada en Aranjuez allí vivía en aquella época si Álvaro Hinojosa antes de dedicarse a la política con su joven esposa ellos presenciaron la nave extraterrestre pueden acudir a hemerotecas para confirmar lo que yo estoy viviendo ahora ven está ampliamente estudia firmados Álvaro hablando de pensamientos tuvo lugar sin y desde ese momento a Josefina Castillo la mujer de Hinojosa mantiene comunicación con estas seres

Voz 1174 09:36 que a ella le han dicho

Voz 12 09:38 qué le han dicho que al tanto de todo pero al tanto de que todo no

Voz 1174 09:44 griten esa te Refree

Voz 7 09:46 ha colocado a nativos de tu planeta en puntos estratégicos de la política mundial y no sólo en España en el mundo entero de Clinton Obama son miembros del planeta huy fruto cero cero ocho y la señora Castillo celo con toda su esposo hasta el pentágono y la Casa Blanca quieren cerrar la boca al matrimonio

Voz 1174 10:04 pero qué pinta aquí marco Rojas el capo de la mafia colombiana el que le entregó los once millones de euros Álvaro Hinojosa

Voz 7 10:09 os Rojas también es extraterrestre estamos rodeados de ellos empezó no comprende a partir de mañana en El Mirador punto es que tendrán toda esta información pero por el amor de Dios que la gente se empiece a

Voz 1174 10:22 en serio todo esto porque de ello depende

Voz 7 10:24 la supervivencia en un futuro como especie

Voz 1174 10:27 me informan que está llamando Josefina Castillo la esposa del diputado Álvaro Hinojosa Josefina Castillo buenas noches estaba oyendo la radio Josefina

Voz 1490 10:37 estamos aquí nos tiene que decir de lo que

Voz 1174 10:39 aquí se ha comentado

Voz 1490 10:42 estamos muy descargable para mí

Voz 1174 10:46 son muchos años de

Voz 1490 10:48 Kaká Kaká

Voz 1174 10:52 pero qué hay de verdad en lo que Fermín está comentando

Voz 1490 10:58 Solbes gracias como se lo dije yo espera no ha cambiado Arbolé dije no no no coja si no lo coges sí digámoslo ya una hija casi la rueda de prensa si se dice dice ya están aquí

Voz 13 11:18 ahí que pase lo que pase

Voz 1490 11:21 lo que no podemos seguir gobernados por ellos

Voz 1174 11:23 sigue usted en contacto con con esta raza

Voz 1490 11:26 sí pero ya no ya no ya no es como antes

Voz 1174 11:29 en qué sentido no es como antes

Voz 1490 11:31 una buena relación con ellos contactaban con usted tanto es injusta es como captaban conmigo pues me decían las cosas como como iban las cosas en su planeta pero desde que quieren controlar el mundo fue yo hay un antes un después desde que quede en el mundo

Voz 14 11:50 a mí pero habla con con ellos todavía que hablo con ellas todavía hay miedo

Voz 1490 12:01 digo por qué no para porque no para ir de querer controlar el mundo pero se que para poder parar eh no no porque esto es como ponerle querer le pone puertas al campo

Voz 1174 12:11 Josefina os decía Fermín no sé si se conocen Fermines Nos decía Fermín hace un momento que hay una serie de políticos en España son extraterrestres

Voz 1490 12:25 sí sí sí

Voz 1174 12:25 en qué sentido lo son no no digo porque la apariencia de ellos es humana en qué sentido son extraterrestres

Voz 14 12:34 fueron bueno fueron vaciados fueron vaciados

Voz 1490 12:37 cuando cuando en el sentido la nave extraterrestre ese juez nosotros salimos de ahí pues eran como un cerebro que que pueden habitar dentro del cerebro de otras personas entonces ellos han quitado el cerebro de de de los político esos que puesto el cerebro extraterrestre dentro

Voz 1174 12:59 osea que quitaron el cerebro a Carolina Bescansa quitaron el cerebro a Rajoy quitaron el cerebro a sangre y en su lugar pusieron cerebro

Voz 14 13:07 cerebros de ellos madre mía claro con lo dije a mi marido

Voz 1490 13:15 que que que íbamos a saber nosotros en esta repercusión entonces que él recibió el maletín con los once millones de euros

Voz 1174 13:24 su marido sigue negando que que todo esto ocurrió él sigue negando que recicla

Voz 1490 13:29 yo ya me voy a encargar de que de que lo diga ya por fin

Voz 1174 13:34 no sabes su marido que está usted hablando por la radio está durmiendo

Voz 1490 13:42 no todo el día haciendo acceso a Cansado mucho bueno desde desde las trece en total de hasta las once y media o

Voz 1174 13:54 Josefina

Voz 1490 13:55 eso a Álvaro le cansa mucho pues apostaba despierte ya ya les digo

Voz 1174 14:01 muy bien las Josefina a me gusta cuando se despierte su marido ya menos qué queremos hablar con él

Voz 1490 14:07 donde digo David de acuerdo

Voz 10 14:17 Otis los casos de corrupción política y te gusta Perales ya a la venta Perales contra la corrupción una colección de dieciocho cedés que podrás utilizar para no escuchar las noticias relacionadas con la corrupción Ramón Cano responsable de la colección

Voz 15 14:35 cada mes que creo que la radio empiece a escuchar un caso de corrupción pones nuestros cede a todo volumen iba a voz de esperábais da para la información

Voz 5 14:49 a punto de llegar a juicio está la primera fase del caso Gürtel es aquí

Voz 4 14:53 no

Voz 16 14:56 así que hoy lo acordes

Voz 7 14:58 yo

Voz 10 15:00 te iranís contra la corrupción la venta

Voz 1174 15:03 la Guardia Civil dentro del caso de los ERE

Voz 17 15:06 irregulares ha imputado por un delito de tráfico de

Voz 4 15:09 me negué no solo

Voz 16 15:13 ya sé que hoy si tú a corrupción

Voz 1174 15:23 continuamos en directo en la cadena SER en esta edición especial de Las Noches de Ortega profundizando en el caso Hinojosa el mayor escándalo de corrupción política en nuestro país once millones de euros para callar la boca al diputado Álvaro Hinojosa para que no dijera que Rajoy Sánchez Bescansa Monedero Rivera hay Cospedal son extraterrestres Josefina Castillo la mujer del diputado ha explicado aquí en los micrófonos de la SER cómo actúan los extraterrestres del planeta Froome cero cero

Voz 18 15:50 a los cerebros de estos político fuera un vaciado fueron vaciados en su lugar pusieron cerebro de ellos cerebros a alguien y se va

Voz 1174 16:00 el diputado Álvaro Hinojosa no ha realizado todavía ninguna declaración al encontrarse en estos momentos durmiendo Josefina Castillo

Voz 18 16:06 está muy bien lo que hemos estado todo el día haciendo Cerezo que ha calcado mucho todo tarde desteten las trece en total de hasta las once y media por un coito tras de otro

Voz 19 16:21 se

Voz 1174 16:23 Fermín González responsable del área de Nacional del mirador punto es son muchas las dudas que aparecen tras lo que hemos escuchado nuestros oyentes han realizado un viraje empiezan a tomarse en serio todo lo que aquí se está diciendo si te parece conectamos con la redacción donde nuestra compañera Irene Areta está recabando las opiniones y dudas de nuestros oyentes Irene Aretha redacción buenas noches buenas noches harta imagino al estupor en las redes sociales y supongo que las preguntas

Voz 10 16:46 se te acumulan efectivamente hierven las redes sociales y la pregunta que más se forman a nuestros oyentes es donde están los cerebros reales baja de Rajoy Monedero Bescansa Cospedal Rivera una vez que fueron vaciados los cráneos restos político

Voz 1174 17:02 gracias Irene permanece a la escucha que estará

Voz 10 17:04 transmiten

Voz 1174 17:09 Fermín sin duda se trata de una pregunta muy pertinentes y los cerebros humanos fueron sustituidos por cerebros extraterrestres donde se encuentran los cerebros reales

Voz 20 17:17 cerebro reales están en la casa del diputado Hinojosa lo qué coño me estás diciendo Fermín lo que oyes allí se encuentran conservados en formol en un armario

Voz 7 17:25 sí postrado el matrimonio algunas

Voz 1174 17:28 toma devolverlos a colocar en los cráneos de sus dueños

Voz 20 17:31 picado y además hay que tener en cuenta lo que decíamos antes

Voz 18 17:33 estos cerebros no son los únicos en otros lugares que todavía no conocemos los cerebros humanos de giro de Clinton Obama y una infinidad de otros políticos cuyos cerebros San sido sustituidos por mentes alienígenas

Voz 1174 17:48 al parecer Fermín acaba de despertarse el diputado Hinojosa tenemos al habla a Josefina Castillo su esposa Josefina buenas noches nuevo sí ha despertado su esposo dígale que se ponga por favor estamos en directo en La Ser vamos a hablar con el diputado

Voz 18 18:06 ya se sabe todo esto

Voz 1174 18:08 es protagonista de

Voz 18 18:11 que es diputado de acuerdo señor diputado tú fíjate pero la de tiempo que hace tienes diputado y aún mejilla haciendo ilusión decirse diputado me me siento

Voz 1174 18:21 a charlar con Álvaro aún Nos fosa muy buenas noches y gracias por estar en la sintonía de la Cadena SER

Voz 15 18:29 ah porque ellos se que han intentado hablar conmigo

Voz 21 18:32 ves no se preocupe lo entendemos no no sé porque me relajo mucho no se preocupe cabelleras tampoco tampoco es que tampoco tengo veinte años

Voz 1174 18:43 bueno diputado confirma todo lo que aquí se está diciendo en los micrófonos de la Cadena SER

Voz 15 18:47 sí mismo salud viví o esto con mucha atención Guti muchísimo tiempo que las presiones que recibió no tienen nombre que eso eso no comprará la las presiones que yo recibió con botas

Voz 1174 19:07 aquí confirma que los cerebros auténticos de esos políticos están en su casa

Voz 15 19:11 sí aquí está lo celebro lo lo lo lo que la Rosa empotrados

Voz 1174 19:18 están todos esos cerebros no falta ninguno

Voz 15 19:20 pero tanto voy a confirmarlo

Voz 1174 19:23 estamos en directo en la cadena SER el diputado Álvaro Hinojosa dirige a ese armario empotrado que guardan los cerebros de Mariano Rajoy María Dolores de Cospedal Juan Carlos Monedero All derribar y Carolina Bescansa sin duda esta es una noche especial para nuestra emisora como siempre haciendo historia de la radio llegando donde los demás sí sí señor Hinojosa lo escuchamos están todos los cerebros seres ven buenas condiciones están bien conservados

Voz 15 19:48 desde aquí no lo veo bien a ver un momento que me me sumo

Voz 1174 19:52 bueno perfecto cuidarlo que puede ceder cuidado mucho cuidado dígame que no ha pasado recoja los cerebros inmediatamente recoja los cero pros señor Hinojosa estén en su momento para tener asco estamos sacando del futuro de nuestra patria venga rápido rápido todos los cerebros guarden en digo bueno un gol en un bol en cualquier lugar piden haciendo lo que están haciendo hasta ahora mismo

Voz 5 20:43 el escándalo Hinojosa Cadena SER

Voz 10 20:47 la patria es poder llevar a tu si te gusta Pablo Iglesias pero crees que habla demasiado deprisa ya a la venta los discursos de Iglesias a menos velocidad para asimilar lo que dice

Voz 9 20:57 la cirugía es la gente llega a Grace Kelly

Voz 10 21:08 los discursos de Iglesias a menor velocidad

Voz 22 21:11 para ir un poquito más relajadita

Voz 23 21:18 ah

Voz 1174 21:22 Fermín González responsable del área de Política Nacional del mirador punto estuvimos el teléfono el profesor Rodrigo Cano neurocirujano buenas noches

Voz 7 21:30 buenas noches una consulta rápida

Voz 1174 21:32 tiempo puede permanecer sin dañarse un cerebro humano fuera fuera del formol

Voz 7 21:36 fuera el formol nada no dura del Ebro

Voz 1174 21:38 gracias señor Cano Fernán González hemos perdido por tanto los cerebros auténticos ahora dan solamente nos queda el diálogo con los extraterrestres idioma podríamos hablar con Rajoy Combes cansa con todos para pedirles que no siguieran en su afán de dominar el mundo

Voz 7 21:53 bueno la única persona que conoce la la forma de hablar conoce extraterrestre es sin duda Josefina Castillo la única persona que ha dialogado con ellos y que sabe cómo exacto como poder comunicarse con

Voz 1174 22:07 con esa civilización extraterrestre pues marquemos el teléfono de Josefina Castillo por favor

Voz 24 22:11 pero pero bueno como me gusta la radio con medios muy bueno como me gusta el medio radiofónico volviendo un medio para vamos a preguntarle cómo podemos dialogar con esos extras

Voz 1174 22:21 el estrés saber Josefina Castillo somos de la Cadena Ser señora no preocupe no se preocupe quisiéramos saber cómo podemos hablar con esa civilización alienígena

Voz 1490 22:33 venga pues yo yo con ello hablo tiene en un idioma te me enseñaron ellos

Voz 1174 22:37 cómo es ese idioma porque queremos hablar con Rajoy con Bescansa con todos a ver

Voz 25 22:43 pues hubo

Voz 1174 22:47 cómo cómo es el idioma

Voz 25 22:50 muy bueno

Voz 1174 22:54 le importaría que nosotros llamamos a algunos de esos políticos y usted habla con ellos en ese idioma y les dice que desistan de su afán de conquistar el mundo

Voz 1490 23:02 sí no tengo ningún inconveniente no tengo ningún inconveniente en hacerlo

Voz 1174 23:06 de acuerdo pues permanezca a la escucha no cuelgue compañeros de producción disponen teléfonos particulares de Rajoy Bescansa Monedero Rivera o Cospedal pues llamemos a Bescansa rápido compañeros no podemos concluir ni Tir nuestro mensaje que dejen de actuar como actúa

Voz 24 23:26 esta sonando el teléfono de Carolina Bescansa al teléfono particular imaginamos que ahora está

Voz 26 23:30 durmiendo Josefina cuando descuelgue usted hable en el idioma alienígena dígale que deje de actuar como está actuando ella y el resto de los políticos cuyos cerebros han sido sustituidos vamos a ver

Voz 1174 23:49 si Carolina Bescansa si le paso con una persona que quiere decir algo

Voz 1490 23:54 sí vino que aunque

Voz 25 24:02 Spies visitaba bueno bueno bueno

Voz 27 24:06 lo que desista ella y todos sus compañeros extraterrestres que está hablando de Josefina con Carolina Bescansa no sabemos qué es lo que están diciendo Josefina José tiene que está diciendo que descansa traduzca mientras habla

Voz 1490 24:31 tienes toda la razón del mundo vamos a abandonar los cerebros todos los políticos a los que hemos sustituido ahora mismo mediante la telepatía estoy comunicando a todos los compañeros que abandonen los cerebros

Voz 1174 24:50 abandonen los cerebros

Voz 1490 24:53 perdona la raza humana adiós buenas noches colgado

Voz 1174 24:59 ya colgado significa esto Fermín González

Voz 15 25:03 o sea que de todos los cerebros quedan vacíos si hay bueno

Voz 1174 25:07 pero claro no no no pueden los cerebros reales volver

Voz 1490 25:13 es como Al alba lo te digo todo el suelo

Voz 1174 25:16 no se han creído

Voz 1490 25:19 de de Rajoy de Bescansa

Voz 1174 25:23 ahora no hay no hay un cráneo hueco ahora que va a ser peor el remedio que la enfermedad de Dios que realmente

Voz 1490 25:35 a ella no no no no no es pronto precisamente yo me la cama yo me digo que me parece que el Álvaro apetecen poco de rebajas de ayuntamiento carnal si os voy a dedicarme al Ayuntamiento de la se pero en todo caso yo

Voz 1174 25:58 lo que usted era voy a dejar hacer una noche

Voz 1490 26:01 muy muy dura

Voz 1174 26:03 sí bueno tampoco me me dejó esto eh he trabajado mucho y me me dejó un poco de tranquilidad no no no me merezco tanto un abrazo

Voz 5 26:16 el escándalo Hinojosa Cadena SER

Voz 28 26:19 continuamos en directo que hermosa es la Dios se dio por bueno

Voz 29 26:37 sí queridos oyentes hemos hecho todo lo que hemos podido pero por desgracia el final ha sido el peor de todos varios líderes políticos sean han quedado sincero

Voz 1174 26:50 pero pero estamos seguros

Voz 29 26:53 de que podrán seguir actuando por inercia sin pensar tal vez sin que nadie no te nada vosotros los únicos que lo sabéis no digáis nada a nadie

Voz 1174 27:05 secreto entre nosotros sólo lo sabéis vosotros y yo

Voz 29 27:10 no digamos nada a nadie que que aquí estas ondas de esta noche guarda secreto para siempre volveremos el viernes que viene a la misma hora aquí a la sintonía

