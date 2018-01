Las Noches de Ortega: Un auténtico hijo de perra (12/11/2016)

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:03 con un Armand eh

Voz 3 00:14 ah claro vale

Voz 2 00:26 eh eh

Voz 1174 00:59 la peor

Voz 6 01:15 muy buenas noches queridos amigos no

Voz 7 01:20 la Aran

Voz 5 01:24 aquí estoy contigo

Voz 6 01:32 esta noche para mí algo muy importante he decidido empezar a decir la verdad siempre he presumido de hacerlo pero me he dejado llevar por la buena educación por el deseo de no herir pero hoy quiero poner punto y final a Mi gran hipocresía

Voz 8 02:09 sí

Voz 6 02:12 hay alguien en este país conocido por todos que merece ser llamado por su nombre no sé lo que voy a decir

Voz 1174 02:28 puede suponer mi expulsión de la Cadena SER

Voz 6 02:32 nadie jamás ha atrevido a hablar en los términos en los que yo lo haré de esta importantísima persona no pero creo que la misión de alguien que trabaja en la radio la misión de un comunicador es informar a todos los que nos escuchan a todos aquellos que confía

Voz 1174 02:58 en nosotros de quién es quién en este país

Voz 6 03:03 por lo tanto no me duele nada frente que el señor Dico hijo de la grandísima puta y no lo digo por decir lo de manera gratuita yo he conocido a puedo certificar que su comportamiento en privado es el de un auténtico cerdo no es esa persona que veis por la tele amable comprometido os engaña el consigue que creáis que él es la bondad en persona pero dentro de la habita pido perdón por usar ese lenguaje un auténtico hijo de perra empieza a este programa el primer pero sincero que mito desde que la dirección de esta casa me ofreció el privilegio de hablaros empieza en la Cadena SER la noche

Voz 9 03:59 te la verdad si quieres hablar con Ortega escuchará gustoso

Voz 4 04:19 no tenéis ni idea de la liberación

Voz 1174 04:22 lo siente cuando por primera vez en la radio Musa su sagrado derecho a la libertad no podéis imaginar la satisfacción que siente uno al decir por vez primera ante este gigantesco auditorio de la Ser que el Señor mentiroso un hipócrita un necio un ser humano finalidad en la vida es la de aprovecharse de vosotros importáis nada al señor absolutamente nada los Gemma Abelardo Montes de Salamanca Abelardo

Voz 11 04:50 hola buenas noches adelante querido amigo

Voz 12 04:54 mató pues más más ha dejado de piedra de piedra

Voz 13 05:00 barajado queda pero por en sentido doble no por por porque yo no no no imaginaba en absoluto

Voz 14 05:08 que que con eso que tú estás diciendo y también por por tu valentía las recelo porque puedo pero hay que

Voz 15 05:16 Cela jugando mucho usted ahí sí pero

Voz 14 05:18 pero dice dice tanto de tipo de tu profesionalidad de tu amor a la como

Voz 15 05:25 sin eso uno pierde la dignidad no tiene miedo a la a las repercusiones

Voz 1174 05:32 si te soy sincero miedo no tendría más miedo a permanecer callado tendría más miedo a perder mi dignidad tendría miedo a no poder mirar a los ojos a mi hijo cuando fuera mayor y me preguntara por qué lo dijiste la verdad sobre el señor entonces sí

Voz 15 05:52 tenían miedo pero no ahora no no sabes cuánto te agradecemos los oyentes que hay que agradecer nada frente no que es lo que es lo que tengo que hacer

Voz 14 06:05 el primero en denunciar ahí porque todos los otros compañeros tuyos de la radio de la prensa que callan

Voz 15 06:12 vaya no se callan se calla por miedo tienen miedo da miedo cobardía el miedo a perder no exactamente perder su sucios privilegios pero tan hijoputa como hijo tiene tiene pruebas de que es un hijo de obtener pruebas y luego las pondré a quién ante no Dios ten cuidado Ortega ten cuidado ten cuidado

Voz 1174 06:32 no no no no no quiero tener cuidado no tengo miedo a nada de verdad absolutamente se gracias a ti no me dan las gracias por la valentía porque no hay que agradecer lo que a uno le sale del alma

Voz 0690 06:52 todo ello decidido ser sincero es también por mí

Voz 1174 06:56 para quitarme de encima el peso infinito de la culpa que me genera no haber sido claro antes en este oficio uno siente siempre la necesidad que no siempre lo consigue pero que él se miente miente permanentemente es algo que no podía callar más

Voz 15 07:14 no se llama Santiago desde Plasencia buenas noches Santiago adelante amigo muchas puertas casi si no sé y no me importa amedrentado

Voz 14 07:24 tras una puerta hacia probablemente no no nos

Voz 15 07:29 pero me da igual de verdad

Voz 14 07:33 mesita bueno día me perro pone el día

Voz 15 07:42 muchas gracias muchas gracias de verdad

Voz 14 07:46 fuera del sistema me veo muchas gracias porque no he sido nunca

Voz 16 07:54 eh

Voz 14 07:54 gracias Santiago de está valentía de tienes al llamar a las cosas por su nombre ya pública

Voz 12 08:01 de hijo de perra

Voz 14 08:05 y a te haría Santiago Cuéntame no tuviera de fuerte por favor vaya a veces además varias veces y luego

Voz 15 08:27 bueno lo dejamos aquí de verdad lo vuelvo muy grave y muy bien Santiago muchas gracias que gritar darle placer fuerte abrazo gracias por tu llamada agravaría muy bien gracias luego

Voz 17 08:43 vale de acuerdo un fuerte abrazo adiós

Voz 15 08:46 adiós buenas noches Santiago Engracia guardián es lo que tengo que hacer

Voz 18 08:52 adiós a uno

Voz 11 08:57 eh

Voz 0690 08:59 los que me conocéis sabéis que no insulto de manera gratuita os voy a ofrecer a continuación las pruebas porque no solamente es él el que merece ser calificado moralmente como un auténtico mezquino están informando los compañeros que en algunas zonas de España la transmisión a través de la radio no es del todo adecuada que escuchan interferencias y también a través de Internet en algunas zonas es debido a una tormenta me decís una tormenta que ha perjudicado ya tumbado directamente algunas de las antenas de transmisión

Voz 1174 09:47 qué tiene la Cadena Ser en diferentes puntos de España así como algunas de las antenas de transmisión

Voz 0690 09:54 de ondas electromagnéticas de exacto veinte Herrán cuáles son esas dos zonas de España donde nos escucha donde hay interferencias Don donde es en qué lugares de España perfecto pues que sepan los oyentes que viven él y ON que estamos intentando solucionar el problema técnico para el resto de los oyentes y vamos a continuar por deferencia haciendo el el programa puesto que son la mayoría nos llama a ser

Voz 15 10:23 misión Ascensión buenas noches buenas noches muy bien Ascensión muy bien pues verdad es que sí ascensión que es lo que le da envidia lo bien que no

Voz 19 10:38 me debes estar quedando dar decir públicamente lo que estás diciendo al atreverse a decir públicamente lo que está diciendo y me gustaría que nos diera permiso para nosotros también pudiéramos decir cosas de esas

Voz 15 10:51 permiso para que pudiéramos llamar hijo de la grandísima puta a determinadas personas aparentemente tocado

Voz 20 10:59 venga pues sí claro que sí le apetece hacerlo

Voz 15 11:02 sí me gustaría pues adelante insulto aquí

Voz 20 11:04 te quieres ya ya no viene de Estopa

Voz 21 11:07 más adelante si ninguno

Voz 15 11:10 género de dudas que nada más

Voz 12 11:13 nada menos que un hijo de la grandísima puta muy bien también digo que es la señora una perra aguarda y ojalá

Voz 15 11:25 me ha quedado más tranquilo imagino gracias perdón por sí añadió leña al fuego unos ya pero igualmente a igualmente ya no viene de sus gracias adiós adiós adiós

Voz 1174 11:36 amiga buena idea cualquier oyente que le apetezca desahogarse de esta manera en decir públicamente lo que se le pase por la cabeza sin miedo a posibles represalias porque llaman a ir todas

Voz 0690 11:48 en mí ya no viene de este es sin duda mi último programa eh

Voz 1174 11:52 las posiblemente en el último programa en la radio que no sé que nos llame ir los micrófonos de la Cadena Ser están abiertos absolutamente

Voz 22 12:09 sí

Voz 1174 12:11 si quieres insultar a alguien aparentemente intocables

Voz 22 12:16 va

Voz 23 12:18 si quieres desahogar tiene aquí en la radio Ortega te ofrece estos micrófonos

Voz 0690 12:28 es mi último programa en la radio sin duda

Voz 23 12:32 lo que me he atrevido decir ocasionará mi expulsión tanto de este medio como de la radio en general han sido unos años muy hermosos lo he pasado bien hecho amigos no me arrepiento de nada quiero acabar con ese stone muy alto Jamaat me insultaron

Voz 4 12:54 desahogados nos pasara nada

Voz 1174 12:58 no daremos vuestros nombres aunque los jueces llamen pidiéndolo

Voz 4 13:01 lo demás y atrevemos factor

Voz 24 13:07 eh

Voz 4 13:11 hierven los teléfonos y las redes sociales la Cadena Ser

Voz 0690 13:23 Rodrigo buenas noches adelante querido amigo te escuchamos

Voz 14 13:27 me llamo para ver una

Voz 15 13:31 del cerdo repugnante nada mal nacido golfo

Voz 12 13:36 he votado a entronca con los mercados

Voz 1174 13:41 exacto aquí en a quién quién

Voz 12 13:44 no

Voz 25 13:49 hola hola

Voz 15 13:51 me que me quedo

Voz 11 13:53 por que tiene pasta

Voz 12 13:58 lo puedo hacer a a pares a pares como Pale decir los nombres también a dos nombres y diga diga a para ir a ver quién me gustaría decirle a quién a Mariano Rajoy

Voz 14 14:10 sí sí a Pablo Iglesias

Voz 11 14:18 venga un abrazo

Voz 0690 14:26 la radio tiene sentido la radio sirve la radio de su tío

Voz 1174 14:36 quién había dicho que las redes sociales eran las que de verdad servían para desahogar

Voz 0690 14:41 a la gente de su indignación Nata como la radio nada como la palabra nada como escuchar porque el sonido pesa más que la letra no obstante vamos a conectar con la redacción porque también a través de las redes estáis vomitando con quién se desahoga nuestros amigos interna

Voz 26 15:05 pues a través de Internet Ortega a nuestros oyentes optan por varias personas por ejemplo

Voz 15 15:10 para llamarles cabrones si ganan

Voz 11 15:13 la también

Voz 0690 15:17 a mí para desear des lo peor sin duda el favorito es muy bien muchas gracias Irene Aretha gratis aquí a Dios antes de ofrecerlos las pruebas prometidas que demuestran la falta de escrúpulos creemos que escucháis una canción censurada una camilla

Voz 1174 15:36 donde Ernesto lo que no ha conseguido en la SER editada por ninguna casa de discos pero que hoy ya que estamos echando la casa por la ventana la vamos a escuchar la vamos a emitir adelante con esa canción

Voz 9 16:02 hola suaves jo ta ke jo Spector Solidario el sello de Artà

Voz 0690 16:49 nunca se había emitido en una emisora de radio una canción tan bestia una canción que ha sido prohibida nos llama redención redención bueno

Voz 15 16:59 las noches adelante a quién quiere insultar usted

Voz 11 17:05 en adelante bueno venga

Voz 12 17:09 es una repugnante embustero Amal nacida de arriba abajo maloliente criatura

Voz 15 17:16 muy bien

Voz 12 17:19 lo peor que aznarí o la política española en los últimos años cuando veo a vomitar perra guarda guarra verdad

Voz 27 17:32 le queda muy bien

Voz 28 17:35 han

Voz 11 17:38 no

Voz 28 17:40 ah eh

Voz 27 17:44 cómo se siente siento

Voz 29 17:50 adiós

Voz 7 18:04 eh no

Voz 30 18:37 dónde mejor que en enero

Voz 4 18:43 el gran Ortega te va traducir letras

Voz 31 18:47 aquí

Voz 4 18:54 es Un día perfecto beber sangría en el parque más tarde cuando se hace oscuro irnos a casa un día perfecto

Voz 32 19:17 no

Voz 4 19:19 dar de comer a los animales analizó y luego ver una película en casa por qué las personas

Voz 1174 19:34 tenemos tendencia desahogarnos de las tensiones insultando y no elogiando si lo que te libera es decir aquello que nadie se atreve a decir entonces sí elogia de vez en cuando porque nadie se atreve a Cerro nadie se atreve a elogiar porque quiero tanto que llamen oyentes que quieran elogiar a alguien

Voz 6 19:59 se acabó el insulto

Voz 4 20:01 el gran Ortega acaba de darle la vuelta al argumento principal de este programa es un día perfecto nadie hace caso de los problemas que pasar el fin de semana solos es tan divertido este es un día perfecto queda más no me has hecho olvidarme de mí mismo

Voz 6 20:39 yo creía que eran otra persona una buena persona

Voz 1174 20:56 Nos llama Marcela desde luego Marcela buenas noches

Voz 12 21:00 no

Voz 15 21:00 adelanto a quién quiere elogiar a usted a Pablo Iglesias muy bien pues adelante señora

Voz 33 21:06 a veces es una persona extraordinaria de grandes cualidades éticas y morales

Voz 12 21:12 no así el señor

Voz 15 21:14 considero que es grandísima a ver por por qué no elogia a alguien sin tener que insultan a la reacción

Voz 4 21:24 pero señora gracias por su llamada

Voz 15 21:33 Ferran buenas noches buenas noches adelante a quién quiere elogiar usted Mariano Rajoy pues adelante elogia Rajoy venga

Voz 14 21:40 no vayan a Rajoy sin duda es la única persona que reunió la vida de carácter ético y espiritual que pueden salvar

Voz 17 21:50 no lo contrario

Voz 15 21:56 pero a ver no puede usted elogiar a Mariano Rajoy si tenéis que criticaron

Voz 0690 21:59 Toño

Voz 34 22:02 no porque que mi mente va unido el único que ha unido a mí me iba la lógica no pero

Voz 15 22:09 bueno gracias

Voz 35 22:12 pues no

Voz 36 22:14 sí hace

Voz 37 22:25 a todos

Voz 4 22:27 pero me gustaría pedir un ejercicio un pequeño esfuerzo

Voz 6 22:33 ha elogiado a alguien sin que eso implique insultar a otra persona se que podéis conseguirlo sólo se necesita un poquito de concentración ya está

Voz 1174 22:43 que te guste algo no implica que odies a otra persona de acuerdo vamos a intentarlo venga concentración y lo vamos a conseguir

Voz 15 22:52 Nos llama Bernardo Bernardo buenas noches buenas noches tiene usted una persona aquí en elogiar

Voz 1174 22:58 iba a hacer todos los esfuerzos para no insultar a otra persona

Voz 34 23:01 por supuesto no insulta a nadie no me lo promete te lo prometo pero de verdad de verdad de verdad de verdad

Voz 15 23:06 venga vamos a ver si lo conseguimos venga que seguro que sí venga preparados listos ya a quién quiere elogiar señor Solbes Rivera me gusta venga adelante elogia

Voz 14 23:14 es una persona que sabe formada por una persona con una gran formación era sólo una persona inteligente mediadora es capaz de unos y con otros creo que políticos como él somos que necesita ahora mismo España maldito país

Voz 11 23:32 no es su hijo de la grandísima puta hombre pero perdón perdón perdón perdón perdón perdón perdón perdón

Voz 15 23:39 hola muy buenas noches

Voz 38 23:41 ah sí

Voz 1174 23:45 bueno creo que definitivamente no lo podemos evitar debe formar parte de nuestra forma de ser

Voz 39 23:54 ha terminado la tormenta eléctrica me dicen los compañeros que ya ha terminado la tormenta eléctrica

Voz 1174 24:03 se ha restablecido ya la conexión y la Cadena SER goza de una estupenda cobertura en todo el territorio nacional pedimos perdón a todos los oyentes forros problemas técnicos pero hay cosas que se escapan a nuestro control y una tormenta eléctrica es algo impredecible quiere pedir también perdón todos los que hemos insultado hoy trance todo quiero pedir disculpas a la audiencia de la radio ya está todo demasiado cargado de mala leche como para incidir aún más en ello desde estos sagrados micrófonos de la Cadena Ser donde otrora hablaba Gabilondo sin insultar queremos pedir perdón a todos nuestros amigos decirles que se relajen que no es necesario estar todo el día de mala hostia rebajar la agresividad queridos españoles volveremos el viernes que viene a la misma hora aquí a la sintonía de la Cadena SER y en esa dijo fe

Voz 0690 25:00 el responsable de los problemas técnicos de esta noche

Voz 39 25:03 me cago en sus muertos

Voz 15 25:07 en el programa

Voz 39 25:09 pues sí es una tormenta eléctrica se prevé tenía que estar todo previsto hijos de perra

Voz 32 25:18 no

Voz 42 27:10 no

Voz 6 27:16 eh