Punto de Fuga: "Ellas contra DAESH" (20/11/2016)

Voz 1 00:00 si bien aquí

Voz 2 00:17 la Cadena SER

Voz 4 00:26 Almogía pedían

Voz 5 00:28 un monstruo tras como miembros de las Unidades de Protección Popular vemos como modelo a las mujeres que resistieron en Europa las mujeres europeas deberían también venir hoy apoyarnos quiero decir mujeres como clara Het Quino Rosa Luxembourg que lucharon antes que nosotras es de quiénes hemos heredado y quienes tomamos las armas para resistir hoy las mujeres europeas no deberían olvidar a Juana de Arco ese diseño de hombre para ir a luchar hoy es posible luchar como mujeres a nuestra manera y no somos una sino miles de mujeres luchando

Voz 6 00:57 Frankie Juan Sastre

Voz 1667 01:04 son mujeres ya han hecho suya la guerra contra Daesh en primera línea de fuego son kurdas la minoría étnica más numerosas sin estado Isern sumado a los combatientes peshmerga en el norte de Irak

Voz 7 01:17 Andilla en su dureza decimos que estamos construyendo una revolución Iniesta revolución construiremos una nación Iniesta nación democrática todo el mundo necesita conocer su propia

Voz 1510 01:29 da tantos días Goldman

Voz 8 01:34 en el programa de hoy

Voz 1667 01:36 este domingo una de las claves de la lucha contra Daesh en Irak a través de la mirada de esas combatientes peshmerga que han hablado para la cadena R T Lucia Riera nos va a resumir que cuentan algo más de la historia del pueblo kurdo en conexión con la Casa Encendida de Madrid además volvemos al triángulo del ébola en África es momento de balance

Voz 9 01:56 se vuelve a ver esa alegría por la calle se vuelve a ver muchas cosas y por supuesto que ha quedado impacto

Voz 10 02:01 todavía hay mitos y leyendas sobre los

Voz 9 02:04 sí hay mucha gente que perdió su pareja o que Perviy ha perdido su empleo porque no quería sobrevivir de del ébola en Sierra Leona durante años repararon todas las escuelas del país se prohibió a la gente tocarse por la calle yo creo que no son Nos capaces de ver la dimensión de lo que quiere decir esto de no poder tocarte con nadie publicamente

Voz 1667 02:26 Médicos Sin Fronteras acaba de concluir su misión allí pero queda la huella del virus muy profunda en una región tan pobre de África como aquella así que la jefa de emergencias de médicos Teresa Sancristóbal los va a detallar cómo quedan las cosas en Guinea en Liberia Sierra Leona ese triángulo que formó el ébola hace sólo unos meses desde Marrakech desde la Cumbre del clima también a debate los refugiados climáticos

Voz 11 02:50 ha habido un debate entorno aquí es ahora la prioridad a abrir otra vez él el Estatuto de los refugiados para poder trabajar en una definición que incluya también el problema de del cambio climático y bueno ante hay diversas opiniones parece que todo apunta a que nos estamos enfrentando a un problema de tal magnitud gravedad qué le hacen muy difícil encontrar un una definición o una categoría que pueda abarcar a todos los múltiples aspectos que que entran a jugar en el caso de de la migración eso de los desplazamientos por razones climáticas

Voz 1667 03:35 ha participado en los encuentros sobre estos desplazados que como acabáis de escuchar de momento no están reconocidos por el derecho internacional Javier Gregori nos lo cuenta en Punto Verde y Javier Bañuelos pilotará su viaje por nuestro mundo Express con paradas en Siria en Afganistán o en España con la pobreza energética

Voz 12 03:53 a mí se llevaron el el contador directamente quedamos y luz llamé y me dijeron no no es que ha sido retirado el contador en nuestra cocina es eléctricas que vimos en la necesidad de aprender a hacerlo

Voz 1667 04:06 con carbón en la terraza cinco millones de personas sufren pobreza energética en España luego escuchamos algunas voces a partir del caso De Rosa la mujer fallecida en el incendio de su casa en Reus y nos quedará tiempo para visitar a una familia de la colonia de a Mona en Cisjordania

Voz 13 04:23 sí

Voz 4 04:23 si no llegamos

Voz 14 04:26 os para quedarnos no tenemos intención de ir a ninguna parte pero si algún ciudadano árabe viene prueba que posee alquiló o heredó parte de esta tierra nosotros podemos pagarle

Voz 4 04:37 eso aquí no nos hablará

Voz 1667 04:39 el destino de cuarenta familias asentadas en una colonia ilegal tal y como ha declarado recientemente la justicia ahora toca desalojar pero ya sabéis ya habéis escuchado

Voz 4 04:48 lo que van a intentar quedarse allí todo estoy más desde ya porque este mundo también importa bienvenidos

Voz 15 05:18 en eh AOL

Voz 18 06:09 de fuga

Voz 4 06:11 Pablo Morán

Voz 0116 06:25 si nos atenemos al lenguaje geopolítico habitual en Europa occidental no es fácil definir quiénes son los kurdos o que ser kurdo podríamos decir que eran un pueblo histórico de la zona de Oriente Próximo que ha evolucionado algo distinto hoy repartido ese pueblo por muchos rincones del mundo así que kurdo es aquella persona que se identifica como tal formando parte de un conjunto heterogéneo de treinta y cinco millones de personas los kurdos que viven en el núcleo tradicional kurdo se reparten entre más de la mitad de lo que hoy es Tour

Voz 4 06:51 en el norte de Siria Irak e Irán y una pequeña zona de Armenia

Voz 0116 06:55 pero fruto de los flujos históricos del Imperio otomano los kurdos se expandieron a Bagdad Alepo Damasco o Estambul ciudades que hoy en día mantienen importantes barrios kurdos la mayoría son musulmanes de la rama suní pero los hay de otras creencias religiosas además dentro de lo que se identifica como Kurdistán ese núcleo fuerte kurdo habitan otras comunidades au pueblos Miller varios que no son kurdos ni árabes y que tiene en su propio idioma o religión precisamente el idioma no es un instrumento que facilite la unidad dado que existen varias familias de dialectos entre las que la comunicación no es siempre fácil el desmembramiento del Imperio Otomano a principios del siglo XX hizo que los nuevos estados en los que pasaron a vivir les aplicaran políticas muchas veces discriminatorias en muchos momentos han sido practicamente de genocidio como por ejemplo bajo el Irak de Sadam por eso muchos kurdos aspiran a formar una unidad política un Estado kurdo sólo en el norte de Irak donde se situación fue peor hace dos décadas gozan de una autonomía que por momentos equivale a un estado propio

Voz 1667 08:00 con este bagaje histórico que nos ha recordado Álvaro Zamarreño senos presentan las mujeres combatientes peshmergas mujeres que han tomado las armas apelando a grandes guerreras de la Historia como Juana de Arco para luchar contra Daesh la cadena rusa Today hablaba con ella recientemente quieren que Occidente en las reconozca

Voz 4 08:20 Lucia Riera nos cuenta que dicen

Voz 3 08:29 eh

Voz 6 08:33 los milicianos de Estado Islámico creen que su muerte en combate les llevará al paraíso pero si esa muerte se produce a manos de una mujer sus almas arder en el infierno por eso las mujeres han querido tomar la iniciativa en esta guerra es su revancha quieren vengarse de los yihadistas que han sembrado el terror en sus ciudades convirtiendo a las mujeres en esclavas sexuales cuentan que luchan para salvar a sus madres a sus hermanas

Voz 1510 08:59 hay miedo de todo miedo de tu entorno de tu sociedad miedo de tus hijos de tu marido pero eso ya no ocurre porque Tomás tuviera con tus propias manos con tu mentalidad tu conocimiento y tu propios métodos

Voz 6 09:11 los milicianos están orgullosos de sus mujeres combatientes de romper los estereotipos son ellos quiénes cocinan las chicas son tratadas de la misma manera que sus compañeros se entrenan durante seis semanas y aprenden a ser francotiradores

Voz 4 09:24 oye tras

Voz 5 09:27 miembros de las Unidades de Protección Popular vemos como modelo a las mujeres que resistieron en Europa las mujeres europeas deberían también venir hoy apoyarnos quiero decir mujeres como clara Het Quino Rosa Luxembourg que lucharon antes que nosotras es de quiénes hemos heredado y por quienes tomamos las armas para resistir hoy las mujeres europeas no deberían olvidar a Juana de Arco vistió de hombre para ir a luchar hoy es posible luchar como mujeres a nuestra manera y no somos una sino miles de mujeres luchando

Voz 6 09:53 pero radio Juan chats son jóvenes de entre dieciocho y treinta y cinco años que no encuentran otra salida que la de tomar la iniciativa para ayudar a liberar sus ciudades muchas dejan la escuela para unirse al batallón cuentan que con frecuencia en el ámbito militar la gente mira a la mujer con condescendencia dicen que son demasiado sensibles atreven a llevar un cuchillo un revólver pero estas mujeres tienen un gran poder

Voz 7 10:17 ha sido decimos que estamos construyendo una revolución Iniesta revolución construiremos una nación Iniesta nación democrática todo el mundo necesita conocer su propia verdad doce goles

Voz 6 10:31 su primera victoria ya es clara es la de haber conseguido que las mujeres jueguen su propio papel en la sociedad kurda

Voz 19 10:43 es interesante que las mujeres en un contexto político tan grande tan importante no tomen parte en unidades de combate de primera primera línea no es pues ya estáis escuchando este fenómeno sorprende incluso

Voz 1667 10:56 a los expertos José Antonio Zorrilla investigador del Instituto Español de Estudios Estratégicos hemos conectado con él a través de la Casa Encendida que el próximo día veinticuatro va a dedicar su ciclo crisis olvidadas al pueblo kurdo

Voz 19 11:09 Sada justo los mataba a todos los pueblos en las yo me y por hechos unos doscientos mil personas una pero se salva oscuridades las cosas positivas para nuestro pues fue precisamente el que fue inglés incluyese el ejército turco es Turull estoy aquí porque hacerlo así ellos encontraron de repente con que era una especie emite de como acción la que se abría en Irak ya les que dato del norte con Erbil como la región autónoma no es no es una grandísima avance por los kurdos han conseguir unos acuerdos muy favorables que Turquía Turquía sigue oponiéndose a los kurdos dentro de Turquía pero no a los puntos autónomos en Irak que yo creo que ha conseguido Grant estos se aparten de claro les vender petróleo a los tiempos

Voz 0861 11:55 tienen interés

Voz 19 11:56 hay cabe todo es decir nadie hay animistas no hay hay hasta que hay cristianos suníes hay un millón chiita bueno los kurdos es una cosa fin enorme reto cabe todo ese es tienen además por muchos lugares en fin sale menos cuatro polis distintas en Irán Irán Turquía Irak Siria no entonces pues si es muy larga

Voz 6 12:34 las mujeres tienen otras armas además de las ametralladoras utilizan su voz contra atacan a los terroristas cantando a través de altavoces antes de abrir fuego así les enfadan quieren demostrar que no les tienen miedo da es es peligroso y lo saben pero son ellos quienes más la dice

Voz 1510 12:54 la lucha que las Unidades de Protección Popular lleva a cabo contra una organización como Isis es para toda la humanidad llevan la responsabilidad de proteger los valores humanos las Unidades de Protección aman luchar porque saben porque luchan las mujeres son asesinadas estamos en el siglo XXI las mujeres son compradas y vendidas las mujeres son tomadas como esclavas no tienen oportunidades laborales las mujeres viven han igualdad con respecto a los hombres a pesar de todos estos eslóganes de derechos de las mujeres democracia e igualdad y justicia social si te pones en su posición y vive su experiencia ya verás que no tienen posibilidad de ninguna mujer ningún país puede considerarse realmente libre en ningún país que se considere moderno y democrático las mujeres son asesinadas la sociedad no necesito a un ejército para esclavizar la sociedad necesita fuerzas que puedan protegerles a ellos valores

Voz 6 13:50 los motivos que les llevan a la primera línea del frente de batalla son más poderosos que el miedo es una revolución por las mujeres la vida y la libertad

Voz 22 13:58 bueno sí como combatientes de las Unidades de Protección Popular prometimos luchar por la humanidad por las personas desde aquí repetimos nuestra promesa para mostrar la verdad de esta guerra a través de los medios cuando voy al frente llevo munición mi rifle

Voz 6 14:18 los valores son parte importante de su instrucción ser una esposa una hija significa que no eres una persona con pleno derecho quedan relegadas a la cocina y la crianza de los hijos como si no existieran denuncian se niegan a aceptarlo las mujeres también podemos luchar dicen pero qué tipo de mujeres sólo las que se conocen a sí mismas

Voz 1510 14:40 los principales objetivos de las Unidades de Protección Popular son uno la unidad de las mujeres alrededor del mundo dos construir una nueva cultura del Ejército tres construir una sociedad libre democrática ecológica y que aumente la igualdad entre las personas si fueran

Voz 6 14:57 las sabiendo las atrocidades que la es comete contra las mujeres las combatientes kurdas han hecho un pacto tienen siempre una bala preparada para usarla contra ellas mismas en caso de que las fueran a llevar como prisión

Voz 23 15:09 tras mientras siguen cantando con esperanza de salvar a su pueblo a la hora de los kurdos ha llegado terminaremos con la injusticia las armas de las Unidades de Protección Popular harán del Kurdistán un lugar mejor

Voz 24 15:33 me angulas a Santos mal

Voz 0887 15:35 me llamo angulas Santos trabajó para Médicos sin Fronteras y ha sobrevivido al ébola está amplía cuando contrajo el virus me ingresaron en esta zona porque soy miembro del personal guíen esta caseta de madera con paredes de plástico pasé los diecinueve días

Voz 24 15:53 eso verbal en me kits son Fedele Bulfoni dicho

Voz 0887 15:57 no fue nada fácil porque aquí es donde trabajaba han su trece y siempre tuve fe en que me juraría ahora voy a las comunidades Vigo a la gente que sobrevivido al ébola así que la gente sigue mis consejos cuando salimos a la periferia cuando digo por ejemplo que soy una superviviente trabajó para Médicos Sin Fronteras la gente me mira con la vida la playa me valgo circula estoy orgulloso de ser un superviviente cuando sobrevivir me dieron el alta ese día fue el día más feliz de mi vida creo que siempre lo recordaré mientras viva accidente Happel

Voz 24 16:39 te Channel Channel

Voz 1667 16:46 no pues Esther a Santos uno de los muchos supervivientes del ébola contrajo el virus atendiendo a otros pacientes y se dedicó a informar de la epidemia cuando se curó combatir el miedo ha sido clave para paliar el último brote que alarmó al mundo pero la huella persiste Médicos Sin Fronteras acaba de anunciar el fin de su misión en el triángulo africano de Ebro

Voz 4 17:05 hola en Guinea Liberia Sierra Leona

Voz 1667 17:09 Teresa Sancristóbal ex responsable de Emergencias de la organización o la Teresa buenas noches

Voz 9 17:15 buenas noches la última epidemia pedir

Voz 1667 17:17 ya ha planteado tantos retos por lo desconocido no sobre todo del virus ha sido en ese sentido el el reto más complicado al que os habéis enfrentado en médicos

Voz 9 17:27 no lo sé lo que lo que creo es que la la dimensión sí que sí que

Voz 25 17:33 Nos pilló desprevenidos yo diría yo

Voz 9 17:38 inmersos el desconocimiento del virus sino la el impacto que tiene la vida de todas las poblaciones no sólo de los pacientes afectados sino de todo el mundo que le rodea porque es una enfermedad que paraliza sistemas de salud paraliza la vida yo creo que esto pasa muy pocas enfermedades no entonces bueno esto sí que tiene un impacto tan grande que que que toca todos los extremos de de de una acción humanitaria no paraliza todo hablan por sí solo no

Voz 1667 18:05 el virus infectó a más de veintiocho mil setecientas personas se cobró la vida de más de once mil trescientas pero como tú decías Teresa al impacto fue mucho mayor cuáles han sido los efectos ocultos o menos conocidos no de esta epidemia Llanos apuntabas alguno no el la destrucción de sistemas de salud de de esos tres países africanos afectados

Voz 9 18:23 bueno desde desde saben los impactos médicos es muy claro era una de las víctimas muy claras de cualquier epidemia de ébola algo de fiebre hemorrágica siempre ha sido el personal sanitario porque no son de detección inmediata y que por supuesto no siempre se está trabajando con las precauciones universales en cesáreas y con todo lo cual hace que va muy frecuente detectar ese tipo epidemias a través de la mortalidad en personal de salud pero esto implica bueno pues ha tocado enormemente la la salud personal de salud por ejemplo las vacunaciones durante mucho tiempo se tuvieron que parar y que bueno pues porque en principio no se utilizan me métodos como la elaboración oí y todo esto durante las epidemias con lo cual hubo luego epidemia de sarampión que que tuvieron bueno me hubiera un impacto en la población verse también por ejemplo en Sierra Leona durante años repararon todas las buenas del país se prohibió a la gente tocarse por la calle yo creo que no somos capaces de ver la dimensión de lo que quiere decir esto de no poder tocarte con nadie públicamente como a sus casas haría lo que en la calle como se paraliza a los mercados como separar a las escuelas y la dificultad que esto supone tienes que llevar comida a casa pero no puedes dejar a los niños en la escuela porque no no hay escuelas no puedes los mercados tiene que tener muchas más precauciones quiero decir para mí la dimensión de esta epidemia yo la había vivido en pequeña escala en pequeños sitios para dimensiones de epidemia no sobrepasó en en en en el impacto que tan transversal a toda la sociedad en estos tres países no

Voz 1667 20:07 y ahora cómo están esas comunidades Teresa han conseguido recuperar la normalidad

Voz 9 20:12 pues la verdad es que la última visita que hice yo que ya era cuando cuando se había acabado todo el el el momento y la verdad es que sí que se ve que bueno se vuelve a ver esa alegría por la calle se vuelve a ver muchas cosas y por supuesto que ha quedado impacto por supuesto que hay un montón de gente que ha perdido miembros de su familia hay once mil personas familia a veintiocho mil personas que fueron muy afectadas es que todavía muchas de ellas tienen secuelas

Voz 25 20:46 irá y bueno pues tantos miles y miles de niños que que pues perdieron el año escolar hoy

Voz 9 20:52 economías que hace que se han visto muy tocadas pero sí que se ve a una normalización sí que se ve se ha vuelto a perder un poco el miedo a volver a los centros de salud y que se ve una mejor aclara

Voz 1667 21:03 estaba miedo a a ir a los centros de salud porque una desconfianza no en la gente pensaba que al ir a esos centros se podía contagiar no de eso que veía por las calles tan tremendo

Voz 9 21:12 sí sí sí había mucha desconfianza en los centros de salud porque porque la gente tenía mucho miedo de quién era el paciente al lado o de quién eran sanitaria ya había tocado hacia dos horas no entonces sí que esto sí que ahora sea ese se ha ido recuperando no los partos por ejemplo pues muchísimos a domicilio que era incluso más arriesgado pero la gente no creyeron centro de salud no esto sí que estamos viendo es está viendo una recuperación

Voz 1667 21:38 la lenta respuesta internacional agravó la situación Teresa hizo más complicada la lucha contra el virus

Voz 9 21:44 yo creo que sí yo creo que si a haber este hay muchas cosas que hicieron que este virus fuera diferente primero es que fueran un núcleo urbano que esto era algo muy nuevo porque siempre ha sido en sí siempre habíamos tenido epidemias en sitios muy aislados que que hiciera el pie no hiciera mal tu trabajo se auto limitaban por por por la por el aislamiento no pero pero aquí bueno pues ese núcleo urbano con unos medios de transporte muy buenas con una movilidad de población masiva ahora lo que sí que está claro es que se tardó mucho en decidir que es una prioridad absoluta y que y que había que hacer todo el apoyo posible desde los desde el apoyo para que la comunidad entendiera lo que estaba pasando hasta el apoyo médico necesario ha de ir la protección de todos los personal de personal de salud y asegurar las medidas universales de precaución queremos tardó mucho tiempo en en darse cuenta de la magnitud del problema o quererse darse cuenta de la magnitud del problema y creo que se hubiera reaccionado antes hubiéramos tener epidemia probablemente la más gorda de de la historia pero con muchísima menos lo no sea duración en el tiempo intensidad en en número de Pajín

Voz 1667 23:02 exacto porque había más medios más recursos yo no sé si el estigma por ejemplo en las comunidades ha superado vosotros mismos lado habéis jugado un papel clave no en la a la hora de informar a esas comunidades difundir mensajes de cómo enfrentarse al virus no haya alguien contagiado como como decías tú podía estar sentado al lado tuyo no yo no sé si ese estigma sea superado del todo Teresa

Voz 9 23:24 del todo no de todos no y con los trabajadores de salud tampoco del todo y todavía hay mitos y leyendas sobre los riesgos hay mucha gente que perdió su pareja o que Perviy perdió su empleo porque no querían sobreviviente del ébola el todo no yo espero que vaya mejor lo que oigo los compañeros porque yo ahora mismo no estoy allí es que todavía sigue sigue siendo un problema benévolos está llevando campañas están llevando campañas de concienciación y se está intentando que esto no sea así pero bueno sigue habiendo problemas espero espero y deseo que no en la magnitud de lo que de lo que nosotros llamamos a ver

Voz 1667 24:05 claro porque puede haber un rebrote no el el la epidemia desaparecido de momento ya es historia afortunadamente pero eso no nos libra de que pueda haber un rebrote bueno no sé a cuánto vosotros los expertos y a lo mejor tenis algunas estadísticas son algunas muestras que puedan guiar au o inducir a pensar cuando cuando pues puede suceder pero esa es la realidad no puede haber un rebrote

Voz 9 24:27 la realidad es que siempre ha habido yo trabajando en una muchos años siempre ha habido casos evidentemente ahora está claro que hay más casos más posibilidad de que haya casos con toda la epidemia que ha habido en la vez anterior que hay alguna reserva una reserva en algún animal que haya que haya esa posible transmisión hacia hacia los humanos y cuando no tengo ni idea por supuesto lo que sí que creo es que hay una diferencia de este brote de ébola había una inversión muy muy pequeña todo lo que era vacuna todo lo que estaba relacionado Areola era una enfermera de bueno pues una enfermedad lo que nosotros hemos enfermedades olvidadas enfermedades que afectan a unos grupos muy vulnerables de población con muy poco riesgo de expansión y bueno no se había investigado no la única cosa buena que yo creo que ha traído esta esta epidemia ha sido que sí que ha habido un avance en entender la enfermedad y en intentar buscar medios de combatirla no entonces lo que yo sí que espero es que si si hay un buen sistema de de vigilancia epidemiológica que esto es lo más importante si ahora hay tanta gente con buen ojo clínico para detectar una posible opa posible paciente a tiempo y que aunque haya un rebrote estos rebrotes no tomen la dimensión en la dimensión que podría tomar no entonces yo creo que ahora sí Si se une una buena lógica una respuesta temprana eficaz imponiendo los medios irá lecciones aprendidas de esta epidemia yo creo que aunque hubiera rebrotes nunca llegarían a la dimensión de de lo que ha pasado olvidarla

Voz 1667 26:17 tras epidemia sino que quedaron en un segundo plano en estos tres países más afectados en Guinea en Sierra Leona Liberia epidemias como el VIH la tuberculosis trabajando porque y eso tampoco se puede olvidar claro

Voz 9 26:32 claro ahora o por supuesto a estos países y evidentemente ya tenía un sistema de salud debilitado

Voz 19 26:40 sí sí

Voz 9 26:41 Interior afectadas son todos países que han tenido bueno postre conflictos que que que que ha tenido las crisis económicas importantes que tiene una población afectada hago decías con el VIH peruano la Sierra Leona con una mortalidad maternoinfantil altísima altísimos a esas poblaciones siguen sufriendo de muchas enfermedades y es cierto que durante el tiempo del ébola se disminuyó muchos todo lo que es medicina preventiva pues eso las coberturas de vacunación era muy bajas todo lo que eran actividades preventivas ser muy baja y la presencia en los centros de salud era mínima con lo cual es verdad que no sólo aumentó la vulnerabilidad de aquellos pacientes que tenía ninguna sino que aumentó la vulnerabilidad de la población en general que necesitábamos servicios de salud que se colapsaron

Voz 1667 27:34 de momento tenemos algo por lo que estar orgullosos como os decíamos Médicos Sin Fronteras ha cerrado sus últimos proyectos de atención a supervivientes de bola en África eso no significa que el virus como nos explica bate esa haya desaparecido pero desde luego que se ha conseguido controlar y que ahora estamos mucho mejor preparados para otras eventualidades como esa que volvió loco al mundo hace sólo dos años Teresa Sancristóbal responsable de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras gracias por acompañarnos en Punto de Fuga este domingo

Voz 9 28:02 muchas gracias a Dios

Voz 18 28:04 Fuga

Voz 1667 28:06 Pablo Morán os vamos a llevar ahora Oriente Próximo al asentamiento judío de a Mona en Cisjordania el futuro de decenas de familias allí está en el aire un juez ha declarado ilegal ese asentamiento y ahora hay que cumplir la sentencia Beatriz Le con Berry ha entrado en una de esas casas

Voz 26 28:21 la cuenta atrás ha comenzado para las cuarenta familias judías que viven en la colonia de a en Cisjordania la justicia israelí decidió en estos días que el asentamiento debe ser desmantelado antes del veinticinco de diciembre porque es ilegal y se sitúa en tierra privada palestina a la colonia nació hace veinte años pero sus habitantes la mayoría judíos sí religiosos viven aún en casas prefabricadas y sin apenas comodidades a poblar esa montaña rodeados de aldeas palestinas es para ellos un regalo espiritual un designio bíblico el y Greenberg padre de ocho hijos vive en la Mona desde dos mil cuatro al igual que sus vecinos confía en que el Parlamento israelí apruebe en las próximas semanas una ley que legaliza estas implantaciones consideradas ilegales por el propio Gobierno de esta forma puedan quedarse mejor Tous

Voz 13 29:09 sí

Voz 4 29:11 llegamos

Voz 14 29:12 os para quedarnos no tenemos intención de ir a ninguna parte pero si algún ciudadano árabe viene prueba que posee alquiló o heredó parte de esta tierra nosotros podemos pagarle

Voz 4 29:23 eso diría

Voz 26 29:26 no lejos de amonal Se sitúa el pueblo palestino Desigual haya viven varias familias que perdieron sus tierras con el nacimiento de la colonia Marian Hamad de ochenta y dos años pertenece a una de esas familias palestinas que ha llevado ante la justicia israelí documentos que prueban que son propietarios de varias hectáreas enamora Baqué en él

Voz 27 29:45 recuerdo cuando íbamos a la Tierra con mi padre y construyamos una pierna para protegernos del sol era pequeña pero me acuerdo no quiero dinero quiero mi tierra

Voz 26 29:55 el deseo de Marian es vivir para poder regresar a esa tierra que no pisa desde hace décadas y poder mostrársela a sus hijos-nietos

Voz 8 30:14 Javier Gregori buenas noches hola buenas noches ya adelantamos un poquito nuestra cita semanal con el

Voz 28 30:21 Medio Ambiente con la ecología pues por cuestiones obvias porque llevamos toda la semana atentos a la Cumbre del Clima de Marrakech de las conclusiones ya nos vamos a encargar de contarles que que ha decidido Ice es que sea decidido algo eh en los informativos pero hay un tema

Voz 1667 30:37 lo que también ha sido motivo de preocupación en esta cumbre que es el de los refugiados climáticos no que son millones

Voz 0882 30:42 así es si además es que cada vez hay más Si un no de los informes duros que se presentado en esta cumbre ha sido del Banco Mundial diciendo que las pérdidas el cambio climático son tan elevadas que cada año en el mundo hay veinte millones más de personas en situación de pobreza debido al cambio climático a los efectos de la sequía de las olas de calor lo que está provocando la el cambio climático o inundaciones brutales su aumento del nivel del mar no que deja pues los acuíferos al iniciados completamente y es agua no se puede utilizar porque tienen un alto contenido en sal no es una de las grandes ese pues efectos del cambio climático que no somos conscientes de ello oí este es es una gente que luego además tiene que abandonar sus hogares y que se juegan la vida pues cruzando el Mediterráneo y a muchos de ellos la pierden porque buscando un futuro para sus hijos es un tema realmente realmente terrible que no nos damos cuenta de de su gravedad no

Voz 1667 31:41 encima de la mesa de esta Cumbre del Clima de de Marraquech además con aspectos bueno pues interesantes que queremos también contarles a ustedes como el dato que aporta Inspiration la ONG que ha estado en esa cumbre del clima podemos saludar a su representante allí en en esa cumbre Sagrario Monedero buenas noches

Voz 29 31:59 hola buenas noches lo que vosotros decís suelta

Voz 1667 32:01 esto que vosotros aporta es es que el ochenta por ciento de estos refugiados climáticos de estos millones de refugiados climáticos son mujeres Sagrario

Voz 11 32:10 sí así es bueno como ya estaba comentando Javier eh a las personas a las que más les afecta el cambio climático son aquellas a las que que menos recursos tienen que ir a ver cuando se producen eventos como desastres como las sequías inundaciones y demás menos capacidades tienen de de enfrentar las no por tanto podemos decir que existe un vínculo muy directo con la pobreza no ellos a las personas que desafecto al cambio climático es a las personas más pobres por desgracia en el mundo la pobreza tiene mostró de mujeres no como se dice que la mayoría de las personas pobres en situación de vulnerabilidad son mujeres por tanto las mujeres son las que más se ven afectadas por ejemplo también por el tema de de los tipos de trabajos a los que se dedican a mujeres y la agricultura es uno de los sectores que está muy feminista dado en El Mundo la agricultura es también a su vez uno de los sectores que más están sufriendo las consecuencias del cambio climático no entonces ahí es establecer un vínculo muy directo entre entre las consecuencias del cambio climático la y el impacto que tiene sobre las mujeres

Voz 1667 33:19 exacto no son ellas las que se dedican a la agricultura Javier y la agricultura arruinada pues por eso para el aumento de del nivel del mar por la soledad

Voz 0882 33:28 pues en África es uno de los lugares que más están siendo afectados por el cambio climático y además son los países que menos han contribuido o que casi nada han contribuido a las emisiones de CO2 que son las que están calentando el clima de la Tierra los grandes emisores son Estados Unidos ahora China ha superado a Estados Unidos y es una auténtica desgracia y además habría que actuar porque es de justicia no el que personas que no han provocado ese problema pues tengan que huir de sus hogares porque no tienen las mismas las mi el suelen lo tiene por ejemplo las mínimas condiciones para garantizar su tu la agricultura no

Voz 1667 34:08 Sagrario Se le ha dado a este debate el peso que se merece en la cumbre de Marraquech el tema de los refugiados climáticos digo ya en general no sólo a las mujeres

Voz 11 34:17 si puedes pues por desgracia es lo que han sido las negociaciones no se le ha dado el peso que el peso de la magnitud del problema no sí que ha habido en algunos eventos paralelos donde se han producido unos debates muy interesantes por ejemplo en cuanto al tema de del vacío legal que existe para la protección de estas personas que se ven forzadas a abandonar sus hogares no por motivos climáticos y ha habido un debate entorno torno a me es ahora la prioridad abrir otra vez el el estatuto de de los refugiados para poder trabajar en una en una definición que incluya también el problema de de el cambio climático y bueno hayan que hay diversas opiniones parece que todo apunta a que nos estamos enfrentando a un problema de tal magnitud tal gravedad que va a ser muy difícil encontrar un una definición o una categoría que pueda abarcar eh todos los múltiples aspectos que que entran a jugar en en el caso de las migraciones de los desplazamientos por razones climáticas no y que lo que se necesita son soluciones ya hice necesitan recursos ya si no lo está viendo he habido algunos debates en las negociaciones en torno a la financiación a partir de dos mil veinte pero es que el problema es que esto está pasando ya está viendo huracanes todos los años que está viendo desastres naturales que provocan miles de desplazados no sólo fuera de las fronteras sino también de manera interna en sus países no estamos sabiendo darle respuesta a esto no y como bien decía Javier encima estamos hablando de Buenos Aires de inspiración Nos gusta es decir que trabajamos bajo el concepto de justicia climática no es que eh precisamente las personas que se están viendo más afectadas por lo que está pasando son las que pertenecen as lugares ya sitios donde se ha contribuido de manera ínfima a que tengamos el problema que tenemos no saque que por eso mismo es más de justicia que te a estas persona es el desde puerta que necesitan en una situación como la que están viviendo

Voz 1667 36:40 es importante una cosa que que apuntabas Sagrario porque ya lo abordamos el año pasado el gran problema de los refugiados climáticos es que no tienen un reconocimiento jurídico internacional en los tratados no eso no ha cambiado sigue siendo así

Voz 11 36:53 eso sigue siendo así que como te comentaba dada la situación que hay a día de hoy con con la cuestión de los refugiados no sea que según la Convención en la legislación internacional para que una persona se considere refugiada tiene que haber un componente de persecución o derrocar Verza en un conflicto bélico en el caso de los refugiados otras personas desplazadas por motivos climáticos no se da ese componente de persecución por tanto no se les puede aplicar el Estatuto de de los refugiados actual pero que pasa que es que ni siquiera hoy en día las personas que no hay ninguna duda de que eso refugiadas no como el caso de las personas que están saliendo de Siria tampoco se les está dando la protección y el reconocimiento que marca la ley internacional no entonces lo que se plantea ahora es esta situación que tenemos la falta de voluntad política que hay en la mayoría de los países para para poner soluciones a estos problemas realmente merece la pena abrir el debate de del reconocimiento legal o quizás es mejor centrarnos en poner ya soluciones para paliar las situaciones que ya se están dando probablemente hay que actuar en los dos lados no en lo de los dos ámbitos pero lo que existe es necesario exponer ya los recursos necesarios las políticas necesarias para atender a estas personas

Voz 1667 38:20 cuáles serían esas soluciones Sagrario esas políticas necesarias para atender a a estos millones de desplazados climáticos darles respuesta no su situación

Voz 11 38:29 pues la primera de ellas por ejemplo es el el reforzar el mecanismo de Varsovia que es un órgano que que está bajo la Convención Marco de Naciones Unidas de de Medio Ambiente y que tiene el mandato el año pasado en la acuerdos de país de París se le dio el mandato de intentar coordinar una respuesta a todas la cuestión de él las personas desplazadas por el cambio climático no sea porque como os decía antes el problema al que se enfrentan están multidimensional no responde tanto a tantas causas incluso hay que pensar que que las personas que se mueve vean algunas Sport y de desastres que se produce en un momento no pues viene un huracán o un terremoto pero hay otras muchas que se ven abocadas a abandonar sus hogares porque hay una ha habido una progresiva de te progresivo deterioro del medio de vida no sí que necesitan irse creemos que hay bastantes su registro también en cuanto en cuanto a la magnitud del problema estamos hablando veinte millones de personas desplazadas al año creemos que todavía hay muchísimas más no estamos hablando de un problema de una magnitud muy grande entonces una de las cosas que se necesita es mayor coordinación entre las distintas agencias ejemplo la la Organización Mundial de las Migraciones las el ACNUR la agencia a los refugiados que las agencias dedicadas al trabajos medio ambiente pieza tiene que el órgano encargado de eso tiene que ser el mecanismo de Varsovia u otro órgano da igual pero lo que hay que poner es recursos encima de la mesa y empezar ya a trabajar en en dar respuesta a todo lo que está pasando

Voz 1667 40:18 Sagrario Monedero la enviada de inspira a la Cumbre del Clima en Marrakech muchísimas gracias por atendernos este domingo

Voz 29 40:24 en el segundo a vosotros gracias a vosotros saberlo vamos a estar aquí por esta semana tendremos que esperar a la próxima cumbre del del clima a ver si llevamos ya veinte años

Voz 0882 40:33 los y como decía Sagrario la pasividad es tan evidente que no no podemos seguir esperando más a los políticos en esta cumbre doscientos ciento cincuenta empresas grandes empresas Estados Unidos le han dicho al presidente electo al Tram que no van a esperar que ellas van a actuar la gente los ciudadanos del mundo debemos de actuar y sobre todo pues el origen del problema es decir recortar drásticamente las emisiones de CO2 para no crear más refugiados climáticos no que eso también es importante Obama se ha ido comprometiéndose a reducir

Voz 1667 41:06 un ochenta por ciento las emisiones de CO2 de Estados Unidos

Voz 0882 41:09 dos en el dos mil cincuenta esto sólo hasta ahora sólo se había comprometido a Alemania problema es como decimos en España a buenas horas mangas verdes y a ver qué pasará contra ambos

Voz 1667 41:17 bueno seguiremos aquí insistiendo y presionando gracias Javier

Voz 0882 41:19 hasta la próxima semana

Voz 0861 41:22 hoy comenzamos con la historia del Hua Xin Hua Xin es un refugiado sirio protagonista del documental La Cárcel bonito

Voz 30 41:31 ahora estoy en una cárcel bonita pero carece no puede salir de aquí puede ser de España

Voz 0861 41:39 es un documental que relata las innumerables barreras que se encuentra una persona refugiada cuando llega a nuestro país a que España was in escapó de Siria escapó de la muerte pero ahora lejos de su país vive atrapado en el nuestro encerrado por culpa según ha relatado de laberinto burocrático que le impide conseguir el asilo en España no puedo exterior

Voz 31 42:00 Espanya porque no tengo la detención de así lo cedería hizo en España hace más de dos años yo no tengo es si no todo está bien en Siria hasta que empiece en Siria estuve las estaciones va contra ven todo fue muy romántico muy perfecto pero el régimen brutal indignos mató en las calles mató a muchos muchos jóvenes perdí a amigos otros amigos allá ahora tendrían están en los carteles no sabemos nada de ellos ni yo tuve que ir porque me podían ahora estás

Voz 0861 42:34 evidentemente el caso de Basile no es un caso aislado Médicos del Mundo ha presentado un nuevo informe donde urgen a los políticos y a los gobiernos a garantizar la atención sanitaria de todos los refugiados algo que no está ocurriendo dicen porque según esta asociación el sistema de acogida sigue fallando Griselda Pastor

Voz 1510 42:54 trabajan en más de veinticinco campos de refugiados

Voz 0738 42:57 los griegos y en otros puntos de Europa han entrevistado hasta cuarenta mil personas constatado que no hay vacunas para el cincuenta por ciento de los niños mientras el sesenta por ciento de embarazadas temen ser deportadas si van a un hospital

Voz 32 43:11 no pueden acceder les dan miedo que si iban a ser asistidas en una clínica las las deporte no hay mucha personada hay muchas personas que piensan que van a ser arrestadas y se acercan a una a un recurso sanitario

Voz 0738 43:22 su informe se ha elaborado en treinta y una ciudades ya está aduce países Turquía Suiza Noruega y nueve de la unión entre los que están Francia Alemania Reino Unido Bélgica y España gobiernos a los que piden alternativas rápidas para los niños para los menores no acompañados

Voz 32 43:42 son son niños son nuestro futuro tienen algunos tienen siete años otros tienen doce años otros tienen catorce años están detenidos detenidos en un campo de de con alambradas y no pueden moverse de ese campo porque están esperando a ver cuál va a ser su situación administrativa

Voz 0738 43:59 José Félix Hoyo es en España presidente de Médicos del Mundo y en Bruselas tras muchas entrevistas lamenta que las instituciones estén adaptadas dice por gobiernos que no quieren políticas de derechas

Voz 0861 44:14 Estados Unidos cometió crímenes de guerra en Afganistán lo dice nada menos que la Corte Penal Internacional bueno el mismo tribunal de La Haya que por cierto Estados Unidos no reconoce bueno es según el informe del fiscal de La Haya a las fuerzas estadounidenses torturaron a más de ochenta presos torturas que también salpican a varios oficiales de la FIA Carlos Cala

Voz 0325 44:37 los fiscales del Tribunal de La Haya señalan directamente a militares estadounidenses y oficiales de la CIA atribuyéndole es la tortura de al menos ochenta y ocho presos el grueso de esos crímenes de guerra se cometieron entre dos mil tres y dos mil cuatro aunque algunos se extendieron hasta dos mil catorce los hubo en todas las provincias pero las más afectadas fueron Kandahar el Man la Fiscalía también acusa la de presuntas torturas al Gobierno afgano y a los talibán y asegura que pronto llevará a cabo una investigación más profunda que puede derivar en la presentación de cargos au de órdenes de arresto contra personas concretas Estados Unidos no reconoce al tribunal de La Haya hay prohíbe expresamente la extradición de ciudadanos norteamericanos para ser juzgados allí fue George Bush quien promovió en dos mil dos esa prohibición que impide a agentes de la Corte investigar en territorio estadounidense niega ayuda militar a los países que pertenezcan al tren

Voz 0861 45:24 la Corte Penal Internacional acusa a EEUU de crímenes de guerra y aquí en España o es el Tribunal Supremo archiva la investigación sobre las supuestas torturas en Guantánamo pero Jiménez

Voz 0089 45:37 la Sala de lo Penal del Supremo confirma la decisión de la Audiencia Nacional de archivar la investigación abierta para esclarecer las presuntas torturas sufridas por cuatro presos en Guantánamo entre ellos el conocido como el talibán español el juez De la Mata primero y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional después consideraron que las reformas del PSOE en dos mil nueve del PP en dos mil catorce imposible quitaban investigar y perseguir delitos cometidos fuera de España sin limitación alguna y que la justicia universal no puede ser absoluta ni incondicionada la querella que dio origen a este proceso se interpuso contra George Bush y otros cuatro miembros de su Gobierno el ex vicepresidente Dick Cheney y el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld los generales Länder

Voz 1510 46:17 ni

Voz 0861 46:19 la pobreza energética mata bueno eso ya lo hemos visto recientemente en los últimos días por ejemplo en Reus pues precisamente esta misma semana Cruz Roja ha dado detalles de los proyectos en los que atiende a familias en situación de extrema vulnerabilidad sólo el año pasado esta organización pagó los recibos de la luz de más de diecisiete mil familias Maribel

Voz 0259 46:43 a seiscientas sesenta y cinco mil personas atendió el año pasado la Cruz Roja dentro de sus proyectos de extrema vulnerabilidad su media de ingresos es de poco más de quinientos euros al mes muy por debajo del umbral de la pobreza la ONG tuvo que hacer frente a situaciones de emergencia en pobreza energética para que no les cortaran el suministro lo pagó en dos mil quince los recibos de la luz agua y gas

Voz 26 47:06 a diecisiete mil hogares familias muchas de ellas

Voz 0259 47:08 que les llegan derivadas de los servicios sociales de los ayuntamientos que no pueden hacerse cargo porque han agotado el presupuesto para las urgencias Fernando Cuevas

Voz 33 47:17 con lo cual estamos hablando de un colectivo muy importante de personas de familias afectadas o sea que la situación sigue siendo pues muy muy preocupante

Voz 0259 47:28 hoja denuncia además la importante subida de los precios de las facturas muy incremento que no pueden afrontar evidentemente

Voz 0887 47:34 estos hogares si en el año dos mil casos

Voz 33 47:36 por fe utilizábamos dos millones quinientos veinte mil euros para el pago de facturas es que en dos mil quince utilizamos cuatro millones trescientos cincuenta y un mil euros entonces la diferencia es es abismal por el encarecimiento precisamente de las facturas

Voz 0259 47:54 en su último boletín de vulnerabilidad la organización ofreció un dato demoledor la mitad de los menores que atiende dice pasar frío en sus casas

Voz 1510 48:04 odio este domingo hemos celebrado el Día Mundial de Miño el día de hoy

Voz 0861 48:07 Francia y la verdad es justo acordarnos de los pequeños a los que les están robando precisamente de esa infancia más de la mitad de los refugiados sirios son niños y niñas de hecho muchos de ellos han nacido ya como refugiados pensando en ellos Acción contra el Hambre ha lanzado un mensaje de alerta Olivia Longuet es su diré

Voz 13 48:28 la gran dificultad de ayer de hoy es intervenir a tiempo no distraerse porque crisis hay muchas a lo los conflictos desde luego son los que generan nombre más que cualquier sequía más que cualquier terremoto más que cualquier tifón huracán el hombre de hoy cuando llega a matar los niños como está pasando en África mata a culpa de los hombres armados de la naturaleza nunca

Voz 0861 48:55 con este pasado domingo este veinte de noviembre también era el veinte N también queremos recordar un detalle cuanto menos polémico y la verdad bastante absurdo quizás muchos no lo sepan pero la norma administrativa que rige a día de hoy el funcionamiento del Valle de los Caídos es una norma franquista Alfonso Ojea cuéntanos

Voz 0089 49:17 ningún gobierno democrático ha querido cambiar el estatus legal de la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos se trata en concreto de una orden de la presidencia del Gobierno franquista de mil novecientos cuarenta y uno de un decreto ley de mil novecientos cincuenta y siete con la rúbrica del almirante Luis Carrero Blanco en mil novecientos ochenta y dos la Ley del Patrimonio Nacional estableció la creación de una comisión para modificar esa normativa de ella nunca más se supo el valle es propiedad de Patrimonio Nacional o lo que es lo mismo del Ministerio de la Presidencia pero en Moncloa siempre se ha mirado para otro lado la ocuparan centristas socialistas o conservadores Pedro Javier Díaz es abogado

Voz 34 49:54 estableció la conveniencia de que se constituye una comisión una comisión que se constituyó en el año ochenta y cuatro

Voz 11 50:00 lo que no alguno

Voz 0089 50:03 no sólo para las víctimas de la dictadura sino infame que se mantenga un monumento repleto de simbología franquista con una normativa antidemocrática y que además obliga a los españoles a tener que pagar más de ciento diez mil euros al año vía Presupuestos Generales para su mantenimiento como dice el letrado Eduardo Arranz especialista en memoria histórica no hay por dónde

Voz 35 50:23 o sea ya un limbo jurídico en el Valle de los Caídos que se permitan decidir qué normal se cumplen que norma no se cumple por tanto incumplir o hacer un ejercicio de manifiesto desobediencia sobre las normas que emanan del Parlamento

Voz 0089 50:38 en una jornada como la del veinte de noviembre en la cripta ha vuelto a tener su día grande con la afluencia de nostálgicos con misas e incluso con la ceremonia de entrega de una corona de flores en la tumba de José Antonio Primo

Voz 0861 50:49 Temas