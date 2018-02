"Ellas contra DAESH"

Voz 1 00:00 a punto de fuga Pablo Morán

Voz 0116 00:16 si nos atenemos al lenguaje geopolítico habitual en Europa occidental no es fácil definir quiénes son los kurdos o que ser kurdo podríamos decir que eran un pueblo histórico de la zona de Oriente Próximo que ha evolucionado algo distinto hoy repartido ese pueblo por muchos rincones del mundo así que kurdo es aquella persona que se identifica como tal formando parte de un conjunto heterogéneo de treinta y cinco millones de personas los kurdos que viven en el núcleo tradicional kurdo se reparten entre más de la mitad de lo que hoy es Turquía el norte de Siria Irak

Voz 2 00:44 E Irán y una pequeña zona de Armenia

Voz 0116 00:47 pero fruto de los flujos históricos del Imperio otomano los kurdos expandieron a Bagdad a Alepo Damasco o Estambul ciudades que hoy en día mantienen importantes barrios kurdos la mayoría son musulmanes de la rama suní pero los hay de otras creencias religiosas además dentro de lo que se identifica como Kurdistán ese núcleo fuerte kurdo habitan otras comunidades au pueblos mil varios que no son kurdos ni árabes y que tienen su propio idioma o religión precisamente el idioma no es un instrumento que facilite la unidad dado que existen varias familias de dialectos entre las que la comunicación no es siempre fácil el desmembramiento del Imperio Otomano a principios del siglo XX hizo que los nuevos estados en los que pasaron a vivir les aplicaran políticas muchas veces discriminatorias en muchos momentos han sido prácticamente de genocidio como por ejemplo bajo el Irak de Sadam por eso muchos kurdos aspiran a formar una unidad política un Estado kurdo sólo en el norte de Irak donde se situación fue peor hace dos décadas gozan de una autonomía que por momentos equivale a un estado propio

Voz 1667 01:52 con este bagaje histórico que nos ha recordado Álvaro Zamarreño senos presentan las mujeres combatientes peshmergas mujeres que han tomado las armas apelando a grandes guerreras de la Historia como Juana de Arco para luchar contra Daesh la cadena rusa Today hablaba con ella recientemente quieren que Occidente la reconozcan

Voz 1 02:11 Lucia Riera nos cuenta que dicen

Voz 3 02:24 los milicianos de Estado Islámico creen que su muerte en combate les llevará al paraíso pero si esa muerte se produce a manos de una mujer sus almas atenderán en el infierno por eso las mujeres han querido tomar la iniciativa en esta guerra es su revancha quieren vengarse de los yihadistas que han sembrado el terror en sus ciudades convirtiendo a las mujeres en esclavas sexuales cuentan que luchan para salvar a sus madres a sus hermanas

Voz 1510 02:48 no hay miedo de todo miedo de tu entorno de tu sociedad miedo de tus hijos de tu marido pero eso ya no ocurre porque Tomás tuviera con tus propias manos con tu mentalidad tu conocimiento y tus propios métodos

Voz 3 03:02 los milicianos están orgullosos de sus mujeres combatientes de romper los estereotipos son ellos quiénes cocinan las chicas son tratadas de la misma manera que sus compañeros se entrenan durante seis semanas y aprenden a ser francotiradores muy converge todo

Voz 4 03:17 en otras como miembros de las Unidades de Protección Popular vemos como modelo las mujeres que resistieron en Europa las mujeres europeas deberían también venir hoy apoyarnos quiero decir mujeres como clara Agett Quino Rosa Luxembourg que lucharon antes que nosotras es de quiénes hemos heredado y por quienes tomamos las armas para resistir hoy las mujeres europeas no deberían olvidar a Juana de Arco de hombre para ir a luchar hoy es posible luchar como mujeres a nuestra manera y no somos una sino miles de mujeres luchar

Voz 3 03:45 en Radio Juan shorts son jóvenes de entre dieciocho y treinta y cinco años que no encuentran otra salida que la de tomar la iniciativa para ayudar a liberar sus ciudades muchas dejan la escuela para unirse al batallón cuentan que con frecuencia en el ámbito militar la gente mira a la mujer con condescendencia dicen que son demasiado sensibles atreven a llevar un cuchillo un revólver pero estas mujeres tienen un gran poder

Voz 5 04:09 Dj su dureza Peter decimos que estamos construyendo una revolución Iniesta revolución construiremos una nación Iniesta nación democrática todo el mundo necesita conocer su propia verdad algo

Voz 3 04:22 primera victoria ya es clara es la de haber conseguido que las mujeres jueguen su propio papel en la sociedad kurda

Voz 6 04:34 es interesante que las mujeres ya no contexto político tan grande tan importante no tomen parte en unidades de combate de primera primera línea no es pues ya estáis escuchando este fenómeno sorprende incluso

Voz 1667 04:47 los expertos José Antonio Zorrilla es investigador del Instituto Español de Estudios Estratégicos hemos conectado con él a través de la Casa Encendida que el próximo día veinticuatro va a dedicar su ciclo crisis olvidadas al pueblo kurdo

Voz 6 05:00 Sadam Husein los mataba a todos los pueblos el Alfar yo me antes por hechos unos doscientas mil personas una cosa oscura de las cosas positivas padrenuestro pues fue precisamente el que por Bremer incluyese el ejército turco es pues esto aquí porque hacerlo así ellos encontrado de repente con que era una especie se emite de la acción si la que se abría en Irak ya les que dato del norte con Erbil como la región autónoma no es no es una grandísima avance por los kurdos han conseguir unos acuerdos muy favorables que Turquía Turquía sigue oponiéndose a los kurdos dentro de Turquía pero no a los puntos autónomos en Irak que yo creo que ha conseguido Grant estos se aparten claro les venden petróleo a los tiempos tienen interés hay cabe todo desde extinguir hay animistas no hay hay hay cristianos suníes hay una minoría chiita bueno los kurdos es una cosa fin enorme reto Cabezudo bases es tienen además por muchos lugares en fin sale menos cuatro polis distintas eh oigan Irán Turquía Irak Siria no entonces pues si es muy larga

Voz 3 06:26 las mujeres tienen otras armas además de las ametralladoras

Voz 8 06:31 de utiliza

Voz 3 06:33 con su voz contra atacan a los terroristas cantando a través de altavoces antes de abrir fuego así les enfadan quieren demostrar que no les tienen miedo da es es peligroso y lo saben pero son ellos quiénes más los Piqué

Voz 1510 06:45 la lucha que las Unidades de Protección Popular lleva a cabo contra una organización como decís es para toda la humanidad llevan la responsabilidad de proteger los valores humanos las Unidades de Protección aman luchar porque saben porque luchan las mujeres son asesinadas estamos en el siglo XXI las mujeres son compradas y vendidas las mujeres son tomadas como esclavas no tienen oportunidades laborales las mujeres viven en desigualdad con respecto a los hombres a pesar de todos estos eslóganes de derechos de las mujeres democracia e igualdad y justicia social

Voz 9 07:18 si te pones en su posición y vive su experiencia verás que no tienen posibilidad ninguna mujer ningún país puede considerase realmente libre en una ningún

Voz 1510 07:28 país que se considere moderno y democrático las mujeres son asesinadas la sociedad necesita un ejército para esclavizar nos la sociedad necesita fuerzas que puedan protegerles a ellos y a sus valores

Voz 3 07:41 los motivos que les llevan a la primera línea del frente de batalla son más poderosos que el miedo es una revolución por las mujeres la vida y la libertad

Voz 10 07:50 bueno siempre que como combatientes de las Unidades de Protección Popular prometimos luchar por la humanidad por las personas desde aquí repetimos nuestra promesa para mostrar la verdad de esta guerra a través de los medios cuando voy al frente llevo munición mi rifle

Voz 3 08:06 pero no me olvido de mi cámara

Voz 11 08:09 no

Voz 3 08:09 los valores son parte importante de su instrucción ser una esposa una hija significa que no eres una persona con de no haber hecho quedan relegadas a la cocina y la crianza de los hijos como si no existieran denuncian se niegan a aceptarlo las mujeres también podemos luchar dicen pero qué tipo de mujeres sólo las que se conocen a sí mismas

Voz 1510 08:31 los principales objetivos de las Unidades de Protección Popular son uno la unidad de las mujeres alrededor del mundo dos construir una nueva cultura del Ejército tres construir una sociedad libre democrática ecológica y que aumente la igualdad

Voz 10 08:46 eran las personas si fuera

Voz 3 08:48 capturadas sabiendo las atrocidades que comete contra las mujeres las combatientes kurdas han hecho un pacto tienen siempre una bala preparada para usarla contra ellas mismas en caso de que las fueran a llevar como prisión