"La huella del Ébola"

Voz 0887 00:08 me llamo angulas Santos trabajó para Médicos sin Fronteras y ha sobrevivido al ébola amistad se amplía cuando contrajo el virus me ingresaron en esta zona porque soy miembro del personal guíen esta caseta de madera con paredes de plástico pasé los diecinueve días

Voz 0887 00:30 no fue nada fácil porque aquí es donde trabajaba han asombrado al sur y siempre tuve fe en que me juraría ahora voy a las comunidades Vigo a la gente que ha sobrevivido al ébola así que la gente sigue mis consejos cuando salimos a la periferia cuando digo por ejemplo que soy una superviviente y que trabajó para Médicos Sin Fronteras la gente me mira con la vida la playa harán valgo circula estoy orgulloso de ser un superviviente cuando sobreviví y me dieron el alta ese día fue el día más feliz de mi vida creo que siempre lo recordaré mientras viva accidente Happel

Voz 1667 01:19 Esther a Santos uno de los muchos supervivientes del ébola contrajo el virus atendiendo a otros pacientes se dedicó a informar de la epidemia cuando se curó combatir el miedo ha sido clave para paliar el último brote que alarmó al mundo pero la huella persiste Médicos Sin Fronteras acaba de anunciar el fin de sumisión en el triángulo africano del ébola en Guinea Liberia Sierra Leona Teresa Sancristóbal ex responsable de Emergencias de la organización o la Teresa buenas noches la última epidemia de ébola Teresa ha planteado tantos retos por lo desconocido no sobre todo el virus ha sido en ese sentido el el reto más complicado al que os habéis enfrentado en médicos

Voz 2 01:59 no lo sé lo que lo que sí que creo es que la la dimensión y que y que nos pilló desprevenidos yo diría yo inmersos el desconocimiento del virus sino la el impacto que tiene la vida de todas las poblaciones no sólo de los pacientes afectados sino de todo el mundo que les rodea porque es una enfermedad que paraliza sistemas de salud paraliza la vida yo creo que esto pasa muy pocas enfermedades no es bueno pues esto sí que tiene un impacto tan grande que que que toca todos los extremos de de de una acción humanitaria no paraliza todo hablan por sí solo no

Voz 1667 02:38 el virus infectó a más de veintiocho mil setecientas personas se cobró la vida de más de once mil trescientas pero como tú decías Teresa el impacto fue mucho mayor cuáles han sido los efectos ocultos o menos conocidos no de esta piden villanos apuntabas alguno no el la destrucción de sistemas de salud de esos tres países africanos afectados

Voz 2 02:55 bueno desde desde los impactos médicos es muy claro era una de las víctimas muy claras de cualquier epidemia de Ébola o de fiebre hemorrágica siempre ha sido el personal sanitario que no son de detección inmediata y que por supuesto no siempre se está trabajando con las precauciones universales en cesáreas y con todo lo cual hace que va muy frecuente detectar ese tipo de epidemias a través de la mortalidad en personal de salud pero esto implica bueno pues ha tocado enormemente la la salud personal de salud por ejemplo las vacunaciones durante mucho tiempo se tuvieron que parar eh porque bueno pues porque en principio no se utilizan me métodos como la elaboración y todo esto durante las epidemias con lo cual hubo luego epidemia de sarampión que que que tuvieron bueno me hubiera un impacto en la población ver también por ejemplo en Sierra Leona durante más años repararon todas las escuelas del país se prohibió a la gente tocarse por la calle yo creo que no somos capaces de ver la dimensión de lo que quiere decir esto no poder tocarte con nadie públicamente o en sus casas haría lo que quisiera pero poder tocar en la calle como se paraliza los mercados como se paraliza las escuelas y la dificultad que esto supone tienes que llevar comida a casa pero no puedes dejar a los niños en la escuela porque no no hay escuelas no puedes los mercados se tiene que tener muchas más precauciones quiero decir para mí la dimensión de esta epidemia yo lo había vivido en pequeña escala en pequeños y dimensiones de epidemia no sobrepasó en en en en el impacto que tan transversal a toda la sociedad en estos tres países no

Voz 1667 04:39 ahora cómo están esas comunidades Teresa han conseguido recuperar la normalidad

Voz 2 04:44 pues la verdad es que la última visita que hice yo que ya era cuando cuando se había acabado todo el y el momento y la verdad es que sí que se ve que bueno se vuelve a ver esa alegría por la calle se vuelve a ver muchas cosas y por supuesto pacto por supuesto que hay un montón de gente que ha perdido miembros de su familia hay bueno y once mil personas que familia a veintiocho mil personas que fueron muy afectadas es que todavía muchas de ellas tienen secuelas iré hay bueno pues tantos miles y miles de niños que que pues perdieron el año escolar hay economías que han que se han visto muy tocadas pero sí que se ve una normalización sí que se ve que ha vuelto a perder un poco el miedo a volver a los centros de salud Isaí que se ve una mejora aclara

Voz 1667 05:35 estarán miedo a a ir a los centros de salud porque hubo una desconfianza no en la gente pensaba que al ir a esos centros se podía contagiar no de eso que veía por las calles tan tremendo

Voz 2 05:44 sí sí sí había mucha desconfianza en los centros de salud porque porque la gente tenía mucho miedo de quién era el paciente al lado o de quién eran sanitaria ya había tocado hacia dos horas no entonces sí que esto sí que ahora sea ese se ha ido recuperando no los partos por ejemplo pues muchísimos a domicilio que era incluso más arriesgado pero la gente no creyeron centro de salud no y esto sí que estamos viendo se está viendo una recuperación

Voz 1667 06:10 la lenta respuesta internacional agravó la situación Teresa hizo más complicada la lucha contra el virus

Voz 2 06:16 yo creo que sí yo creo que si a ver este hay muchas cosas que hicieron que este virus diferente primero es que fueran un núcleo urbano que esto era algo muy nuevo porque siempre habíamos sido en sí siempre habíamos tenido epidemias en sitios muy aislados que que hiciera es bien lo hiciera mal tu trabajo se auto limitaban por por por el aislamiento no pero pero aquí bueno pues ese núcleo urbano con unos medios de transporte muy buen con movilidad de población masiva ahora lo que sí que está claro es que se tardó mucho en decidir que es una prioridad absoluta y que y que había que hacer todo el apoyo posible desde los desde el apoyo para que la comunidad entendiera lo que estaba pasando hasta el apoyo médico necesario ha de ir la protección de todos los personajes de personal de salud y asegurar las medidas universales de precaución verse tardó mucho tiempo en en darse cuenta de la magnitud del problema o quieres de cuenta de la magnitud del problema y creo que si hubiera reaccionado antes no hubiéramos tener epidemia probablemente la más gorda de de la historia pero con muchísimo menos lo sea duración en el tiempo intensidad en en número de Pajín

Voz 1667 07:34 exacto porque habría más medios más recursos yo no sé si el estigma por ejemplo en las comunidades ha superado vosotros mismos lado habéis jugado un papel clave no en la a la hora de informar esas comunidades difundir mensajes de cómo enfrentarse al virus no oí a alguien contagiado como es que como decías tú podía estar sentado al lado tuyo no yo no sé si ese estigma sea superado del todo Teresa

Voz 2 07:56 del todo no de todo no hoy con los trabajadores de salud tampoco del todo y todavía hay mitos y leyendas sobre los riesgos hay mucha gente que perdió su pareja o que Perviy perdió su empleo porque no querían sobreviviente del ébola el todo no yo espero que vaya mejor lo que oigo los compañeros porque yo ahora mismo no estoy allí es que todavía sigue sigue siendo un problema pero bueno se está llevando campañas están llevando campañas de concienciación y se está intentando que esto no sea así pero bueno sigue habiendo problemas espero espero y deseo que no es la magnitud de lo que de lo que nosotros llamamos a no

Voz 1667 08:37 claro porque puede haber un rebrote no el el la epidemia ha desaparecido de momento ya es historia afortunadamente pero eso no nos libra de que pueda haber un rebrote no sé a cuanto vosotros los expertos ya lo mejor tenis algunas estadísticas sólo algunas muestras puedan guiar au o inducir a pensar cuando cuando pues puede suceder pero esa es la realidad no puede haber un rebrote

Voz 2 09:00 la realidad es que siempre ha habido yo trabajando en una muchos años siempre ha habido casos evidentemente ahora está claro que hay más casos más posibilidad de que haya casos con toda la epidemia que ha habido en de la vez anterior que hay alguna reserva una reserva en algún animal que haya que haya esa posible transmisión hacia hacia los humanos cuando no tengo ni idea por supuesto lo que sí que creo es que hay una diferencia antes de este brote de ébola había una inversión muy muy pequeña todo lo que era vacuna todo lo que estaba relacionado a Areola porque se consideraban enfermera de bueno pues una enfermedad lo que nosotros éramos enfermedades un poco olvidadas son enfermedades que afectan a unos grupos muy vulnerables de población con muy poco riesgo de expansión y bueno no se había investigado no la única cosa buena que yo creo que ha atraído de esta esta epidemia ha sido que sí que ha habido un avance en entender la enfermedad y en y en intentar buscar medios de combatirla no entonces lo que yo sí que espero es que sí si hay un buen sistema de de vigilancia epidemiológica que esto es lo más importante si ahora hay tanta gente con buen ojo clínico para detectar una posible opa posible paciente a tiempo y que aunque haya un rebrote estos rebrotes no tomen la dimensión la dimensión que podría tomar no entonces yo creo que ahora sí sí se une una buena lógica una respuesta temprana eficaz imponiendo los medios irá secciones aprendidas de esta epidemia yo creo que aunque hubiera rebrotes nunca llegarían a la dimensión de de lo que ha pasado olvidarla

Voz 1667 10:50 tras epidemia sino que quedaron en un segundo plano en estos tres países más afectados en Guinea Sierra Leona Liberia epidemias como el VIH la tuberculosis trabajando porque y eso tampoco se puede olvidar claro

Voz 2 11:04 ahora ahora o por supuesto no no osea a estos países y evidentemente ya tenía un sistema de salud debilitado que Interior afectadas son todos países que han tenido bueno pues de conflictos que que que que ha tenido las crisis económicas importantes que tiene una población afectada hago decías con el VIH pero bueno la Sierra Leona con una mortalidad materno infantil altísima altísima osea estas poblaciones siguen sufriendo de muchas enfermedades y es cierto que durante el tiempo del ébola se disminuyó mucho todo lo que es de medicina preventiva pues eso las coberturas de vacunación era muy bajas todo lo que eran actividades prometía ser muy baja y la presencia de los centros de salud era mínima con lo cual es verdad que no sólo aumentó la vulnerabilidad de aquellos pacientes que tenía ninguna sino que aumentó la vulnerabilidad de la población en general que necesitaba unos servicios de salud que se colapsaron

Voz 1667 12:06 de momento tenemos algo por lo que estar orgullosos como os decíamos Médicos Sin Fronteras ha cerrado sus últimos proyectos de atención a supervivientes de ébola en África eso no significa que el virus como nos explicaba Teresa ya desaparecido pero desde luego que se ha conseguido controlar y que ahora estamos mucho mejor preparados para otras eventualidades como esa que volvió loco al mundo hace sólo dos años Teresa Sancristóbal responsable de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras gracias por acompañarnos en Punto de Fuga este domingo