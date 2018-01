Las Noches de Ortega: Cómo superar una infidelidad (26/11/20)

Voz 1 00:00 la banca

Voz 2 00:10 al menos Iker

Voz 3 00:34 lo sea

Voz 4 00:37 veis

Voz 3 00:41 Woman se o a vez

Voz 5 00:46 muy buenas noches personas siete días sin vosotros son eternos el odio con toda mi alma el sábado y el domingo el lunes y el martes el miércoles

Voz 6 01:08 y el jueves

Voz 5 01:17 sólo ahora cuando es viernes por la noche me siento pleno solamente a esta hora cuando puedo saludaron si deciros me contadme aquí estoy para escucharos queridos amigos de la noche queridos amigos de la radio queridos amigos de la Cadena SER

Voz 6 01:36 empezamos si te sientes solo en la oscura noche

Voz 5 01:43 no sabes a quién contarle lo que te preocupan si te invade la certeza de que en nada tiene sentido si miras a tu alrededor y sólo ves podredumbre llámame yo te escucharé dice devolverle esa luz que perdiste esa luz por que antes tantísimo te definía

Voz 6 02:09 Ortiz

Voz 1174 02:15 a José Luis buenas noches buenas noches adelante querido amigo para que nos llamas

Voz 0684 02:20 estoy vamos porque estoy atravesando un momento muy delicado en mi vida

Voz 7 02:25 todos me considero me me han caido no tengo sentimentalmente de agarrar me mire donde mire pues sólo veo mi mi propio desconsuelo

Voz 8 02:39 sí

Voz 1174 02:44 qué es lo que te ha pasado Jose Luis mujer

Voz 9 02:48 su mujer que me ha engañado

Voz 7 02:55 en una INCIBE a puntuar

Voz 9 03:00 me hace muchos años ha hablado con ella ha dialogado con su esposa

Voz 0684 03:05 bueno llamas ella me me dice eso que acoja o puntual y que cree perdón que por favor que la primera perdone

Voz 7 03:14 pues eso me me es totalmente imposible

Voz 1174 03:17 bueno sí sí ya le ha dicho que es algo puntual bueno a lo mejor aún está a tiempo no de de enderezar las cosas si si los dos quieren no

Voz 7 03:27 si no Nodo dos queremos lo que pasa es que yo yo presencié la infidelidad yo

Voz 9 03:37 sí yo la sí vio usted a su esposa en fin

Voz 7 03:43 ha olvidado esa adicción no de

Voz 9 03:46 sí sí más sino de verlo aquí en la cama la encontró usted la cama si no

Voz 7 03:53 luego el trabajo volvía antes de tiempo y abrió la puerta de la habitación

Voz 1174 04:03 sí estaba Le ha comentado su esposa si esa persona con la que estaba es es alguien importante por el contario con la puedo olvidar

Voz 9 04:12 es un problema de eso que hemos no era una persona como que no era una persona estaba con un setenta y cinco con setenta y cinco hombres

Voz 1174 04:23 su esposa estaba con setenta y cinco tabaco

Voz 7 04:25 es como cuando yo haber a puerta de la de fabricación ella estaba con setenta y cinco hombres pactado llama ya me dice que era una cosa puntual que no tiene importancia que

Voz 0684 04:43 esas personas no va a ella que a favor Vidal

Voz 7 04:46 pero claro a mi mesa mundo a mí me hace cuesta arriba

Voz 1174 04:52 pero cuando cuando usted abrió la puerta que vio que hacían esas personas con Rosso

Voz 9 04:56 puedo imaginar

Voz 7 04:58 sólo puedo imaginar

Voz 9 05:02 jo sexo contó con casi todo

Voz 7 05:07 con casi todo con todos a la vez no no porque el amplia Merche no dabas no

Voz 0684 05:12 tú

Voz 7 05:14 pero el momento de leve de yo abrir la puerta los setenta y cinco hombres de un de un modo o de otro estaban cooperando en la consecución de placer sexual es un modo de otro he estado indirectamente estaban cooperando

Voz 10 05:37 es que la satisfacción

Voz 7 05:40 cuál de de de mi Merche claro ver eso me

Voz 9 05:45 no puedo olvidar si no me diga que todas todo

Voz 7 05:48 tú a qué es puedes

Voz 0684 05:51 al

Voz 7 05:51 es una buena caída puntual José Luis

Voz 1174 06:01 José Luis si algún otro oyente ha vivido una situación similar puede puede ayudarte estoy convencido de que nos va a llamar

Voz 9 06:13 porque me necesito un consejo basar para salir de esta porque no tendrá seguro me gustaría arreglar el matrimonio fuera posible

Voz 1174 06:23 pues José Luis sigue escuchando el programa ya verás cómo lo consiguió

Voz 11 06:26 busca de las dio adiós buenas noches

Voz 12 06:30 de hecho explica

Voz 13 06:33 eh eh

Voz 14 06:39 eso recuerdo

Voz 5 06:42 imaginar el impacto al abrir la puerta de tu habitación libera setenta y cinco hombres cooperando en la consecución del placer sexual de tu esposa quiero que esta noche la tristeza de José Luis sea la tristeza de todos nosotros hemos de ayudar a este oyente él quiere conservar ese matrimonio los teléfonos del programa están abiertos

Voz 15 07:08 si habéis vivido una situación similar llama

Voz 1174 07:18 Fernando desde Plasencia buenas noches buenas noches adelante Fernando

Voz 16 07:23 a ver yo llamo a darle ánimo

Voz 0684 07:25 hemos a este oyente que llamaba José Luis

Voz 17 07:29 bien es decir es ese hombre

Voz 0684 07:31 que no se nos ha dicho que en un vaso de agua

Voz 17 07:36 no no celosa un vaso de agua que que la pasamos a él él lo más normal del mundo le ocurrió algo similar

Voz 9 07:45 sí sí sí yo también viví

Voz 0684 07:47 momento algo similar entre la casa antes

Voz 7 07:52 lo he visto me encontré a mi mujer en la cama cinco

Voz 9 07:58 con un conjunto significativo de hombre con cuántos hombres estaban su esposa del caso

Voz 0684 08:03 de de de mi Sagrario fueron cuatrociento

Voz 9 08:08 cuatrocientos

Voz 0684 08:11 luego te quedas un poco descolocado no hubo no comprendes que has que hace se bullicio hoy en en en tu en tu habitación jugueteando con el cuerpo de ver tu esposa es normal que te quedes yo hablo directamente al oyente José Pérez eh tener es con lo que es un poco que por cierto que está pagando di pero luego habla hablándolo con ella una cosa puntual que que su deseo

Voz 9 08:48 no pasaba nada lo hemos hablado

Voz 0684 08:50 sí fue una cosa puntual Oye a ahí quedó todo o pasa

Voz 1174 08:56 usted sigue ahora con con su esposa

Voz 17 08:58 hombre dado que figuró como la de la dado que sí

Voz 0684 09:02 ya digo que al principio cuentan poco acertado tan tanto bullicio lo piensa bien lo hablas con ella enviados Góngora o sea lo importante es que caiga diálogo que se abren las cosas que el amor es una planta de ahí Cave Regal regando la

Voz 18 09:26 ciertamente vamos a la planta que regando la planta

Voz 0684 09:35 Eduardo de todo claro está me aporta ahora a ver si podemos ayudar a hemos notado que ser un vaso de agua y la planta de vamos a plantar amor que sino a la Vega era el amor

Voz 18 09:54 acaba muriendo no hay nada más que un amor que se juro a no que juro virus luego

Voz 9 10:05 sí muchas gracias Fernando pues

Voz 0684 10:08 queda claro que sí adelante

Voz 9 10:11 pues saludo a Kurt Cobain

Voz 7 10:14 hay un diálogo

Voz 19 10:16 el del humor mixta gracias

Voz 20 10:21 por qué

Voz 21 10:24 es una

Voz 22 10:32 menos es que hubo entonces

Voz 4 10:38 el diálogo lo puede todo siempre aprendemos lecciones de nuestros amigos oyentes con los que formamos esta gran familia de las ondas Fernando se encontró a su mujer en la cama con cuatrocientos hombres en vez de romper una historia de amor optó por hablar por comunicarse con su esposa esa comunicación sacó esa planta que es el amor supo regata quiero recargos yo también esta noche con el agua de la buena racha con el agua pura y transparente del amor que siento por cada uno de los oyentes que ahora mismo cómo estáis para otro lado a este insisto os quiero tanto antes os quiero tantísimo que incluso

Voz 23 11:47 día más

Voz 4 11:54 Mercedes es de Elche buenas noches

Voz 17 11:56 bueno mi adelante querida mira mosso eh

Voz 20 12:03 tira especial

Voz 1174 12:05 ciertamente lo es

Voz 20 12:07 tanto que incluso te duele

Voz 17 12:10 es un sentimiento formó es una maravilla queremos ver

Voz 20 12:15 tener del todo ese ese sentimiento incluso de tanto amor carta de te te duele dejó eso

Voz 7 12:25 un sentimiento

Voz 20 12:27 Clos yo a yo me me lo imagino glorioso gente joven

Voz 1174 12:32 lo es ciertamente es un sentimiento glorioso

Voz 17 12:36 para que no se más querida mida también para ayudar a José Luis muy bien porque a mí también me pasó algo parecido es verdad que

Voz 20 12:46 que es que no no hay que darle excesiva importancia a cosas

Voz 1174 12:52 marido con varios son dos

Voz 20 12:54 a él me engañó a mí me engaño yo yo voy también a casa antes de lo previsto abriera la puerta de mi aplicación Casón conyugal y me encontré a mí Francisco Javier

Voz 9 13:10 con un Tito con cuántas personas estaban sus no eran personas han pasado eran Bonis Boris

Voz 20 13:19 en el caso de mi Francisco Javier eran ponis y voltear a mi marido realizando juegos sexuales con diecisiete pony

Voz 1174 13:26 pero ponis el animal el caballo

Voz 20 13:29 pobre ponen el caballito pequeño el equino enanos

Voz 9 13:33 pero no era puerta de la habitación

Voz 20 13:36 ella estaba Francisco Javier

Voz 9 13:39 pero buscando el diecisiete por

Voz 20 13:43 ya digo con diecisiete años China ha hablado hemos estoy que dijo que fue una cosa puntual

Voz 9 13:57 Le dijo que fue una cosa puntual pues nada ha quedado

Voz 20 14:00 esto es es que otra otra persona pues esto puedo deja deja al marido hombre yo un poco porque a la mínima que se penosas no aguanta más cuenta pareja de hoy Diana no aguantan nada no aguantan más ya la mínima puyas dice adiós muy buenas

Voz 9 14:24 hay que hay que dialogar Eloy perdone cuando usted entra en la en la habitación de manera sorpresiva

Voz 1174 14:31 y se encuentra a su esposo con

Voz 17 14:35 con estos diecisiete ponis

Voz 1174 14:37 a qué le dice su marido cuál es cuál es la reacción de de de

Voz 20 14:42 no era la primera pues se se vistió lo primero es rectificado sí y me dijo que teníamos que hablarlo odioso ya en ese momento está a mí o las cosas claro no no no es plato del gusto de nadie está la habitación y encontrarte a tu pareja con con enanos eso no es plato el gusto nada

Voz 1174 15:08 claro

Voz 20 15:09 pero él me dijo hablemos de sacó los ponis de la casa

Voz 17 15:16 cuántos hubo veinte Moner eso FAI empecemos a hablar que lo dijo

Voz 1174 15:20 marido

Voz 20 15:23 cosa momentánea que significaban así

Voz 9 15:27 pero le costó entenderlo

Voz 17 15:30 imagino que si no como como como me da cosa entenderlo como no da Costa encenderlo mojado claro que me costó entenderlo

Voz 20 15:38 hago un esfuerzo sacrificio para mí era preciso amores refuerzo claro que me costó entenderlo como no me va a costar entender que mi marido de repente estuviese con siete estaba dije te pone disfrutando de la vida normal pero hay ahí está precisamente leerlo en el valor valor de comprender al otro ahí ahí se encuentra el valor de entender al al prójimo que cuesta un esfuerzo Joy CC a fuerza Reguera planta de amor y al Regal apuntábamos es la planta creció

Voz 1174 16:09 no ha vuelto a repetirse la historia con estos canales

Voz 20 16:12 si fuera él deja fue el que le ha vuelto a ocurrir ocurre a ahora

Voz 1174 16:19 desde ese momento la relación con su marido es igual hay alguna claro porque

Voz 20 16:25 mentiría si dijese que igual no es cierto después del episodio de la es cierto

Voz 7 16:33 pero también es cierto que en avalancha

Voz 20 16:38 deja más el perdón entender al marido que el episodio el del equino

Voz 7 16:44 muere un Abdalá se imaginario

Voz 20 16:46 no una bala en una en un lado de la balanza que el episodio Aquino en el otro lado de la balanza pongo el amor a mi amiga mi fácil con Javier pareja mola Mis amistad con Javier que el episodio y yo creo que es lo que tiene que hacer también dejó claro que la a las señoras

Voz 17 17:06 no teníamos a una tenía un momento delicado como tenemos todo momento delicado los tenemos todos tenemos momentos sobre

Voz 20 17:14 hablé que entender a que sepan con vender a un con con el equino por aquí

Voz 1174 17:21 con el quienes raquítico gracias a mí que un abrazo

Voz 17 17:24 a saludar sí adelante salude saludo a Juan Carlos Monedero muy bien muy bien

Voz 4 17:31 un abrazo gracias

Voz 5 17:50 poco duran los matrimonios ahora que poco duran las parejas la más mínima saltamos y olvidamos que el diálogo y la comprensión son la base de todo sí ha sorprendido a tu marido con diecisiete ponis en la cama y crees que eso ya es el final ten siempre presente la historia que acaba de narrar es nuestra oyente ella supo abstraerse de ese dolor inicial supo dialogar con su esposo y ahora vuelven a ser una pareja feliz y ha quedado ya olvidado para siempre el episodio de los equinos raquíticos esa ha de ser la actitud estoy realmente orgulloso de mi audiencia

Voz 24 18:52 esto es

Voz 6 18:55 esto es Comunicació esto es contacto

Voz 25 19:01 esto es vida

Voz 5 19:04 sí sí la gran cadena Ser cadena cadena

Voz 1174 19:25 Braulio desde Getafe buenas noches adelante amigo

Voz 0684 19:29 esto me gusta

Voz 1174 19:32 qué es

Voz 0684 19:35 con moral sigue quedado mujeres que se acuestan con multitudes bulliciosa hombres que goza de láser sólidas componen como cómo cómo hemos podido llegar a esto en qué momento nos desnudemos del camino que no se está ya que no se está aprovechando podamos debido

Voz 1174 20:04 le incomoda lo que lo que han narrado a nuestros amigos oyentes

Voz 0684 20:11 me me pregunte a ver dolor oigas la actriz se me hace plantearme sí que lo dejen Venter mundo en el que yo quiero un mundo en el que es Najwa un caballo pequeño una hembra no sé en qué momento de nuestra evolución hemos perdido contacto con unos valores que es deberían habernos acompañado siempre solamente puedo gritarle dolor al poder que este mundo se está perdiendo cada día dolor y no

Voz 27 21:05 de los que

Voz 0684 21:12 Braulio

Voz 1174 21:15 Braulio Braulio escuche escuche quieren añadir alguna cosa eso o lo dejamos aquí

Voz 0684 21:22 los que sí porque

Voz 6 21:29 Braulio muchísimas gracias por tu testimonio bastardo

Voz 0684 21:32 hola hombre si tienes tendrá en qué momento nos hemos mover el camino muy bien claro Braulio

Voz 9 21:57 Braulio muchísimas gracias por su llamada gracias a ustedes como voz en esta plataforma muy bien puedo saludar adelante salude sí

Voz 0684 22:07 pues lo de Castilla La Mancha Peter Ustinov muy bien seguro que nos está escuchando

Voz 9 22:20 muy

Voz 7 22:20 bien buenas noches

Voz 28 22:23 mi vimos venir aquí

Voz 1174 22:35 creo que estamos haciendo una

Voz 29 22:37 con buena labor esta noche

Voz 5 22:41 creo que estamos cumpliendo el objetivo que nos marcamos al principio de ayudar a los oyentes José Luis

Voz 1174 22:50 me dicen los compañeros

Voz 4 22:51 control técnico

Voz 5 22:54 está llamando y que quiere

Voz 4 22:56 a hablar con nosotros

Voz 1174 23:04 José Luis buenas noches de nuevo muy buenas noches

Voz 0684 23:06 sí

Voz 1174 23:07 le hemos ayudado en esta noche de radio José Luis

Voz 0684 23:10 Madre de Dios y me han ayudado que bien

Voz 7 23:12 de Madre de Dios semana ayudado no

Voz 0684 23:15 no voy a olvidar nunca las la las llamadas de apoyo que he recibido eh

Voz 9 23:19 bien de verdad eso no voy a olvidar

Voz 1174 23:23 recordemos a los oyentes que se acaban de incorporar que nuestro amigo llamó al principio nos contó

Voz 0684 23:29 los los fans que sacaba en en corporal que que se joda

Voz 7 23:35 perdona como se joda hombre yo yo he estado ahí desde el principio pues Jon pero seguramente en fin a ver si incorporado en en su momento ya veo oído

Voz 9 23:49 de primera mano pero José Luis la narración pero déjeme contar lo que a usted le pasó

Voz 7 23:54 no no por cosa ya digo que el haberlo oído ellos ante y luego porque yo tampoco sé hasta qué punto su narración va a ser fiel a sí bueno pero es lo que yo me le narrado al principio fue claro

Voz 1174 24:08 no pero simplemente yo comento brevemente por encima que usted no concretó porque habrían descubierto explicado eres una mujer en la cama

Voz 0684 24:19 yo ya lo he dicho actuante ya ha dicho decía que si hay algún oyente que no que no lado hoy problema

Voz 18 24:27 pero José Luis como problema el año oyente José Luis no es mío creo que tenemos todo es una tendencia desmedida a cuidar al oyente que sacaba de incorporar bueno debería empezar a acabarse porque el grueso de los oyente hacemos un esfuerzo por sintonizar el gestor desde el comienzo en que hacemos que se puesto hoy es lo mínimo que podemos exigir al recetas que hagan lo mismo muy bien José demasiada comprensión tenemos con con estas oyentes demasiada comprensión con ellos y con los delincuentes

Voz 0684 25:01 eh

Voz 18 25:02 que lo lo detienen es un aporte salen por otra eso está destrozando España bueno se está destrozado

Voz 1174 25:10 bueno José Luis de su asunto está mejor entonces un tema

Voz 0684 25:14 jo vale bueno pero acaba he hablado llegaba ya con ella llame lo hizo que una cosa puntual si ya está hemos hablado y hemos regado la planta de vamos a ir a la planta damos ya ya empieza a crecer y viendo cómo crece la

Voz 9 25:29 bien a planta el vamos eso es buen siga usted

Voz 1174 25:32 regando la planta de del amor

Voz 9 25:35 no se olvide nunca hacer todo yo acá acá

Voz 7 25:38 la mañana voy a negar a la planta de vamos bien para que este matrimonio pues perdure

Voz 9 25:44 ojalá ojalá amigo un abrazo una buenas noches buenas noches te nada usted saludar adelante salude saludo a Leopold Mozart

Voz 7 25:53 el padre de de celebérrimo músico

Voz 3 25:58 adiós buenas es claro ya no

Voz 5 26:09 qué hermosa es la sensación de haber realizado bien tu trabajo la sensación de haber ayudado a alguien que sufría estas emociones solamente las podrás encontrar aquí en la gran cadena se acabe inca queridos amigos nos vamos

Voz 1174 26:33 de nuevo estaré estos seis malditos días sin vosotros estos seis días que para mí están vacíos sin vuestras voces el único consuelo es que el viernes que viene a la misma hora

Voz 4 26:47 esta historia de amor volverá a empezar

Voz 30 26:52 de Vic

Voz 31 26:55 David Villa

Voz 30 27:06 casi nada yo

Voz 33 27:27 ah

Voz 30 27:36 eh

Voz 31 27:41 sí

Voz 30 27:46 buen de Mickey sí de de enero

Voz 32 27:56 es joven

Voz 30 28:06 ya

Voz 32 28:08 sí

Voz 31 28:11 solo

Voz 32 28:25 usted ha sido yo es muy bien seis abuela no puedo muy bien

Voz 30 29:17 when the

Voz 31 29:20 anda

Voz 32 29:31 mira es