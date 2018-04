Be OK: Programa completo (26/11/2016)

Voz 1 00:00 escuchan Vioque y con laboratorios Pileje

Voz 1312 00:04 sí aprende a cuidarte

Voz 2 00:08 eh

Voz 1312 01:09 hola a todos bienvenidos otra semana más otro capítulo que abrimos de Be OK intentamos cada semana aprender un poco más a cuidarnos comiendo bien para eso es imprescindible saber qué comemos como lo comemos ayuda Ángela Quintas licenciada en Químicas y experta en nutrición clínica buenos días Ángela qué tal estás muy bien muy bien como siempre decimos aprenderá a comer quiere decir mirar muy bien lo que consumimos verdad Ángela el te acuerdas que dijimos un programa en el que aprendimos a leer las etiquetas si es verdad no pues eso es muy importante saber lo que estamos comiendo a saber la saber leer las etiquetas Isabel lo que contiene cada uno de los alimentos que estamos estamos bien

Voz 0187 01:47 lamento decir esto me lo como hoy fuera

Voz 1312 01:49 no es muy importante saber la composición que tiene los alimentos que estamos comiendo sí y sobre todo ser conscientes de que tras lo que compramos hay muchos intereses y tenemos que mirar por nosotros mismos por nuestra salud no pero insistimos en lo de leer las etiquetas y no es ninguna tontería les dedicamos como tú dices eh

Voz 0187 02:09 programa porque hay cosas como por ejemplo el tema que queremos hablar hoy que no nos imaginamos que están ahí pero están y es el azúcar oculto en los alimentos los alimentos no hay cosas que sabemos que son dulces y que tiene azúcar y eso es de cajón lo sabe mucho unas constantes dio cosas

Voz 1312 02:26 que ya veremos en en el desarrollo del programa de hoy

Voz 0187 02:28 hoy que no nos imaginamos que que contienen azúcar que está ahí está ahí y además es un problema de salud no si es un problema de salud mundial por es porque en los últimos años es verdad que las cifras de obesidad y de diabetes en el mundo se están disparando si bien España en concreto sea tenemos un grado de obesidad infantil tremendo

Voz 1312 02:47 sí hay hablábamos también hace poco de de la alimentación infantil precisamente la semana que salían esos datos no los datos de la Organización Mundial de la Salud dicen que el treinta y nueve por ciento de los adultos tiene sobrepeso y un trece por ciento son directamente obesos y fijaos en este en este dato entre mil novecientos ochenta y dos mil catorce la prevalencia mundial de la obesidad sea más que doblado ir pasa lo mismo con las cifras de de la diabetes no Otra de las consecuencias de consumir demasiado demasiado azúcar en nuestra dieta o tener una una alimentación poco adecuada mira se ha pasado de de ciento ocho millones de diabéticos en mil novecientos ochenta a cuatrocientos veintidós millones en dos mil catorce que podemos hace durante esta Ángela qué alimentos son los que provocan estos estos problemas para la salud bueno es una pregunta Un poco

Voz 0187 03:34 complejas sencilla y muy claro

Voz 1312 03:36 hasta que no solamente depende de los alimentos sino también

Voz 0187 03:39 depende de la frecuencia con la que ingería hemos esos alimentos pero es verdad que el azúcar que está oculto en muchos alimentos que ni siquiera nos imaginamos

Voz 3 03:48 tiene gran parte de

Voz 0187 03:50 bueno eso es influyen mucho en esto que está ocurriendo ese estamos hablando de la Zucchero los alimentos habrá quién piense que el azúcar no tiene porque ser malo para que el necesitamos para para vivir que entonces qué hacemos claro hay personas que piensan que el azúcar no es tan malo porque todos sabemos que necesitamos a tocar para vivir para que funcione nuestro cerebro y nuestro corazón sin embargo bueno aquí yo creo que hay mucha gente que está confundiendo ese entre lo que son podemos hacer una clasificación entre hidratos de carbono simples e hidratos de carbono complejos yo creo que podríamos dividir los los hidratos de carbono complejos son aquellos que están compuestos por dos o tres moléculas de azúcar que están unidas por una mole con un enlace que se llama glucosa rico aquí que encontramos pues podemos encontrar sobre todo son son moléculas son hidratos de carbono que son muy ricos en vitaminas minerales en fibra debido a su complejidad que donde lo encontramos pues en verduras por ejemplo como las espinacas lo podemos encontrar pero no encontramos en los cereales integrales en las legumbres como las lentejas como las alubias y luego podemos diferenciar con los azúcares de carbono simples que estos son los que están compuestos por uno dos moléculas de azúcar son dos unidas por este enlace glucosa bélico del que hablamos esto lo encontramos por ejemplo en el azúcar de mesa que es el que se encuentran los dulces en las galletas el chocolate y también lo encontramos por ejemplo las frutas entonces creo que hay está bien diferenciar entre este dos entre estos dos tipos de de de hidratos de carbono e imagino que sí dentro de los hidratos de carbono simples

Voz 1312 05:11 sí podemos elegir la las la fruta la fruta previamente muchísimo muchísimo mejor

Voz 4 05:19 no

Voz 1312 05:37 hoy día estamos muy bien acompañados envió Kay nos acompaña Aitor Sánchez es nutricionista lo conocerán por eso blogs de nutrición Mi dieta cojea pero sepan que además pueden a partir de ahora a comprar su libro se titula también así Mi dieta cojea los mitos sobre nutrición que te han hecho creer Aitor Sánchez muchas gracias por venir Irta la radio y es un placer compartir mesa contigo aunque sea así un plato con sólo con micrófonos

Voz 5 06:01 hola muy buenas qué tal como este la próxima vez completo en lugar de con

Voz 1312 06:05 es verdad que la próxima vez montamos aquí como un bodegón y luego compartimos mesa que en realidad siempre hablamos de aquí en España no sé qué pasa que a la que nos reunimos tres o cuatro españoles acabamos hablando de comida es como el eje fundamental no lo hizo

Voz 5 06:19 siempre en el extranjero no mandamos Paradis las españoles y las únicas personas que Alex de comida comiendo hacéis otra cosa sea bueno forma parte de nuestra cultura de de un poco de nuestra identidad gastronómica porqué no es porque nos podemos sentir orgullosos también de nuestra cultura alimentaria

Voz 1312 06:35 yo creo que compartimos esa esa filosofía de ser conscientes de lo que comemos que para estar bien para para comer sano tampoco qué volverse un integrista o un talibán de de de la sobre todo en las modas no que nos van imponiendo sino que el sentido común muchas veces es lo el mejor de los sentidos también a la hora de cuidar

Voz 0187 06:54 esa no correcto de hecho normal

Voz 5 06:57 te llama a comer sano ser de taliban suelen ser las personas que que quieren que comamos de todo como siempre decimos los profesionales sanitarios es que no queremos que la gente coma de todo esto queda genial esta cultura de la moderación del que hay que tomar de todo un poquito de cada cosa es está general sobre el papel pero luego lo pensamos y si hay alimentos que verdaderamente son insalubres que promueven la aparición de enfermedades no transmisibles no queremos que la gente coma todos los días de todas las cosas entonces eso es de ser talibán eso es de sentido común y eso es de promover una alimentación saludable antes de nuestra ciudadanía

Voz 1312 07:31 para eso es muy importante la la divulgación Ángela aquí lo intentamos siempre desbrozar es a esos mitos que ahora tu reúne también algunos de ellos en en este libro porque esta es una industria muy potente lo lo comentábamos ahora en este preámbulo que hemos hecho con con Angela sobre hoy que hoy queremos hablar del azúcar oculto en los alimentos en pero en realidad estamos hablando de una industria muy potente con un marketing además que no nos entra muy bien precisamente por el hecho cultural estoy de la comida Nos interesa y es difícil luchar contra esto

Voz 5 08:03 es muy complicado porque sobre todo en nuestro país la legislación no ayuda a ello somos un caldo de cultivo para que nos la meta doblada en a publicidad se refiere encima que es un tema muy delicado desde en el placer que no que no sus gestiones que nos produce todo este tipo de alimentación hay que tener en cuenta que el azúcar oculto no se utiliza únicamente por medios tecnológicos como muchas veces nos nos dice la industria sino que tiene una parte hedonista de ese placer que nos produce comer estos alimentos es una materia prima extremadamente barata que tienen unas repercusiones para salud pues bastante trascendentes todo este cóctel que es

Voz 6 08:40 al final la industria tiene alimentos que son baratos alimentos que son muy sabroso

Voz 5 08:44 hay alimentos que nos duran muchísimo en la despensa

Voz 6 08:46 son fantásticos para que la

Voz 7 08:49 hace unos lo tomamos sin parar y encima con alta capacidad adictiva que tiene si no de él

Voz 1312 08:54 digamos no que hace el producto más sabroso por tanto más más adictivo y además a mí me me ha sorprendido lo de la conservación no que ayuda la ayuda a la conservación claro entonces un producto producto es que

Voz 0187 09:07 al final fíjate yo creo que en el en el libro de Aitor el capítulo que tiene dedicado a a la azúcares lo oculto los alimentos está muy bien explicado porque además también nos podemos encontrar azúcar en alimentos que ni siquiera han no imaginarias que debería encantar no

Voz 5 09:22 salsas alimentos ultra procesados que incluso las personas perciben como sanos derivados lácteos que todas las familias que están dando a los niños por las mañanas para que su defensa funcionen muchísimo mejor yogures que son desnatada espero que tienen además una pasada de azúcar es decir alimentos que tenemos en nuestro en nuestra retina identificados como sanos que incluso ya no crees que son menos dañinos sino que tienes directamente identificados como sanos o puede ser unas galletas con fibra no te das cuenta que pueden tener una pasada azúcar

Voz 0187 09:54 ahora me sorprende mucho por ejemplo el azúcar en el pan desde cuándo no se no cuando entonces pan en casa que Joe pan en casa con levadura madre tal azúcar ahí te pones a mirar la cantidad azúcar que puede tener por ejemplo un pan de molde Icex cómo puede ser que qué necesidad hay que este pan tenga ese azúcar ahí en el fondo es está utilizando también un poco como conservan de no un pan de molde te puede durar tres cuatro semanas mientras que un pan que no llevar no que no lleva aditivos que no iba a conservantes al día siguiente está Adur

Voz 1312 10:20 todos sabemos lo que lo que dura me sorprendió por ejemplo los snacks salados que que que también tengan azúcar yo yo eso jamás hubiera pensado que sabía que me dices estaban mal por otro lado estás bien no podía comer por otro pero otros aspectos pero encima también azúcar

Voz 5 10:37 pues sí les faltaba con las al claro

Voz 1312 10:39 tal y con las grasas trans y todo esto pero no

Voz 5 10:42 los cereales de desayuno también es un gran ejemplo de alimentos que tienen muchos sodio y también mucho azúcar añadido por ejemplo claro estamos tomando ya no el único problema es la sal y el problema el azúcar que tiene los alimentos hay que tener en cuenta que los fabricantes utilizan muchas veces materias primas que son extremadamente refinadas y que al final cuando lo los acabará digiriendo se convierten prácticamente azúcar es decir un pan blanco aunque no sea azúcar aunque sea un almidón complejo como como hemos explicado al principio del programa cuando lo dijeramos practicamente tiene un interés nutricional bastante pobre no es como tomarte un garbanzo que tiene además fibra vitaminas proteínas minerales con pan blanco es harina al fin y al cabo un cereal de desayuno infantil es harina es decir que hay que mirar los alimentos en su conjunto no únicamente si les hemos añadido azúcar o no porque sino la industria lo que no va a acabar vendiendo lo que se está haciendo ahora que es bollería sin azúcar añadido y entonces la familia nos tirábamos corriendo a por esos bollos que pone bollo cero o bollos sin azúcar añadido pero es que me da igual porque tiene aceite de palma tiene grasas trans si tiene harina claro es decir hay que mirar el alimento en su conjunto porque si no la moda lo que era cuando todo nos lo vendieron sin grasa en los ochenta y los noventa ahora que está nuestra conciencia aumentando con el azúcar no van a empezar a vender un montón qué cosas sin azúcar pero que no son saludables

Voz 1312 12:00 es lo que dicen bueno yo siempre me acordaré cuando en una de las primeras veces que hablábamos Ángela que tú decías cuidado con las ensaladas porque hay gente que dice como una ensalada pero el el aderezo la salsa que lleva

Voz 0187 12:12 hay mucho azúcar podría tener mucho azúcar sal puede tener muchas cosas otra de las cosas que yo pensaba bueno vale sé que tiene aceite no beber algo no imaginaba que podían tener

Voz 1312 12:20 de ahí que no nos comentase de los tipos de aceite que pueden llevar alguna salsas que el vinagre

Voz 0187 12:25 Módena por ejemplo también tiene mucho azúcar añadido

Voz 1312 12:28 si la conserva de tomate bueno toda la vida la la salsa de tomate casera se hace añadiendo el por una vez no pero en las conservas lleva

Voz 7 12:37 entiendo que mucha más para que les guste a las familias es básicamente lo que consiguen es que son alimentos que estén muy ricos y eso lo que quieren que el consumidor vuelva

Voz 5 12:48 te gusta la salsa de tomate bastará Marga pues no se la juegan y clave en en lugar de ese poquito añaden un mucho claro

Voz 1312 12:53 para evitar la Lazie cuánto azúcar Se recomienda todo

Voz 5 12:56 cuanto recomendar ninguno yo estoy que deja claro a él a recomendar no debe aparecer con el azúcar porque es un elemento completamente prescindible y que cuanto menos mejor entonces la pregunta habría que reformular la A cuánto azúcar deberíamos o podríamos consumir como mucho que es muy distinto va formuló hay que reformular la la Organización Mundial de la Salud cuando se refiere a azúcares y únicamente azúcares simples que como muy bien haber distinguido al programa no son los de las frutas no son los de las verduras dice que como mucho el cinco por ciento de nuestra energía total al día eso puede ser muy poco para que la gente

Voz 0187 13:37 con un refresco lo hemos lo hemos correcto

Voz 5 13:39 es un refresco casi lo duplica con unos cereales de desayuno te has pasado también en lo que hay que tener en cuenta que la cultura que nos rodea nosotros a nivel de salud publica la llamamos que es un ambiente obeso Ojén Nico

Voz 1312 13:51 hombre Ojén y co beso génica es decir que estamos

Voz 5 13:54 hay elementos que favorecen la aparición de obesidad sobrepeso entonces en un niño sale puesto desde casa con casi tres veces el azúcar que debería tomar como mucho durante el día no que necesita necesitar no necesita ninguno que hacía entonces lo manido a los dos millones de años que no habíamos refinado el azúcar de la remolacha de la caña de azúcar nada vivir normal con que con comida es decir el azúcar no es necesario se puede tomar desde un aspecto único cultural yo disfruto de los postres

Voz 8 14:22 pero de manera muy ocasional no con moderación de tres dulces al día no de manera muy muy ocasional es que en el libro

Voz 1312 14:30 Ángela en un capítulo que trata de estoy dice el azúcar es necesario eso como uno de los mitos que de las que habla en en el libro precisamente habla de cómo la la industria alimentaria no ha hecho creer en los espots publicitarios que necesitamos ese azúcar para vivir para funcionar para incluso hacer deporte a un niño sale puesto con tres veces la cantidad de azúcar que que podría tomar al día

Voz 5 14:54 son equiparación de azúcar y de rendimiento mental muchas veces incluso cuando estás una reunión de trabajo alguien dice oye vamos a tomar un poco de glucosa

Voz 1312 15:02 entonces Dukan bajo un bajón de azúcar que necesito Thomas vamos al bajón de azúcar así

Voz 5 15:08 lo hacen si íbamos a este caso

Voz 9 15:10 no me acogiendo a la gente por la calle eso sí sí

Voz 5 15:16 no eso eso no sucede eso no sucede

Voz 1312 15:19 pero como casi como si fuera la la gasolina para hacer funcionar el motor del cuerpo como que dale un poquito azúcar

Voz 5 15:24 es que nuestro cuerpo funcionan con varios combustibles esa glucosa que finalmente acaba utilizando nuestras células no hace falta incorporar la nuestro organismo mediante azúcar sino con los hidratos de carbono complejos que estábamos diciendo el del programa lo importante es que sean no añadidos es decir hay hidratos de carbono simples que pueden venir de las frutas verduras claro que sí pero claro esa matriz no tiene nada que ver a la de un refresco azucarado que no nos comparen el azúcar que nos viene con una naranja a la que nos viene con una lata

Voz 0187 15:56 sin olvidarnos de las bebidas energéticas que tabla dice me tomo esto y me pongo claro no te vas a poner si eso te estás metiendo un chute azúcar te está produciendo un pico de insulina tremendo y tienes un momento de euforia pero minutos es bueno además llevan otras cosas no ha llevado estando claro lleva la cafeína claro pero luego después es un bajón que dice Si ahora que ya niños pequeños que están tomando bebidas energéticas yo eso lo he visto yo aluciné es la primera vez que vi a un niño de diez años tomando una bebida energética pensé pero como pueden ser es curioso que no que que se controlará la venta por ejemplo de alcohol para menores en cambio yo

Voz 1312 16:29 he visto también niños pequeños de diez doce quince años comprando comprando estas bebidas energéticas sin igual

Voz 0187 16:37 puede problema en los supermercados ha convertido en la merienda sí pero es que me me parece increíble estaban llenas de cafeína bañeras de azúcares llevan taurino también cómo se puede dar es un niño de diez años que no tiene ningún sentido o que sólo compromete bueno parece que os parece que que las autoridades parece que se han puesto un poco manos a la obra

Voz 1312 16:55 a la hora de legislar en el tema de las bebidas azucaradas porque claro se ha convertido casi en en iba a decir una epidemia pero es muy es muy bestia pero sí que es verdad que lo consumen esos niños ya con algo antes yo cuando era pequeña ellas se que esto parece de abuelita cebolleta te daban a lo mejor una vez ha de vez en cuando una Coca Cola en una fiesta o una o un refresco pero ahora es casi a diario si quieren claro por qué

Voz 5 17:21 nacional y lo que ha cambiado en los últimos veinte años ha sido el entorno en general hemos pasado de comer esa lata de tomate una marea muy esporádica hacerlo casi de manera continua y en otras raciones mucho más altas por eso la atribución de obesidad es de causa entre las entre los refrescos azucarados y la obesidad es decir no predisponen nota al no no es causa directa entonces hay que tener en cuenta que bueno todo este vacío legislativo y este caldo de cultivo que había para que la gente consumiera refrescos bebidas azucaradas y luces en general sin ningún tipo de consecuencia hay que cambiarlo se han puesto manos a la obra ahora sí digamos veinte años tarde

Voz 0187 18:00 pero bueno empecemos ahora

Voz 5 18:02 las están empezando a hablar de de legislaciones de poner tasas a las bebidas azucaradas sobre todo no para encarecer los Hinault para recaudar más impuestos como se dice por partes de la industria azucarera que les sienta muy mal esto claro que sí que dice no es una medida recaudatoria no vale para nada esto se hace para que las familias pobres que son las que más refrescos toman son las que más dulces toman las más castigadas por la obesidad tengan en en su retina pues estos alimentos como menos accesibles es decir no es recaudar dinero porque nunca vamos a recaudar el suficiente dinero para compensar el el impacto que produce nuestro sistema sanitario el sobrepeso u obesidad sino es disuasoria

Voz 1312 18:44 el las las ves eso sobre la educación porque muchas madres hemos ido a buscar a los niños al colegio con el con el BRIC de zumo zumo de esta indulta ha añadido si dicen ya va pero si ahora sacarlo todo esto yo no lo he dicho mil veces no

Voz 5 18:59 no no hace falta añadirles más azúcar claro sin azúcares añadidos porque ya se ha encargado de coger toda la fruta quitarle todo lo bueno de la fruta que es la pulpa quitarles Sandrine y entonces claro te quedas con un jugó azucarado sigan sin azúcares añadidos ya es que no le hacen falta nada

Voz 0187 19:15 bueno yo creo que también fíjate lo de la legislación también tendríamos que legislar o al menos yo estoy en contra de de todos los alimentos que se asocian a juguetes o que se asocian a a un muñeco que sale en la tele porque a mí me pasa a esas vas al supermercado y al final niño quiere la galleta en la que sale El muñeco él no lo hace con me refiero Él al fin y al cabo está influido por lo que ve la tele entonces que se asocia un alimento a Un juguete que esa solución alimenta a un personaje que la tele yo sí que creo que debería estar prohibido directamente porque al final esas galletas total y ni siquiera esas mirando la composición que tienen simplemente el niño está cogiendo esos cereales porque vieron que viene a que yo creo que no se puede asociar alimentación y menos en el caso de alimentación infantil con con con Un juguete con con algo parecido

Voz 5 19:59 hay países que tienen legislado sí pero aquí no

Voz 0187 20:02 Aquino y de hecho cuando miramos las experiencias

Voz 5 20:04 éticas que que mejoran esta situación nos damos cuenta que España lo está haciendo todo al revés aquí se permite que famoso que famosos promuevan alimentos que no son saludables que aparezcan dibujos animados en ello que estén al nivel de la altura anuncios en horario infantil accesibilidad completa en tenemos máquinas en los institutos y todo esto lo empiezas a entender que es un ambiente único porque desde que la televisión hasta que te acuestas por la noche todo te dice consume consume consume

Voz 0187 20:34 a mí me pasó una muy pequeña cuando empezó mi mi peque en el colegio y los profesores dijeron vamos a cada día que se traiga un alimento para casi todos los niños coman de todo a la hora de la merienda hundía día era zumo envasado como hay tetrabrik otro día era un bollitos otro dieron lácteo decía pero bueno es que no tiene mucho sentido que hagamos esto que bueno pues si lo decía no por casi todos comen fruta no porque así todos toman zumos ya perdona pero es que no me vais a obligar a que el lunes obligatoriamente tenga que traer un fumo porque él no lo va a traer jugó como eres Ángel Herrera no perdona cuestión o un bollo de esas entonces claro luego vamos al supermercado M P que decía quiero esos bollos que vienen unas bolsas de plástico porque que yo eso no lo voy a comprar pero claro ellos están acostumbrados todo está a su alrededor entonces yo creo que ahí tenemos que no que ponernos un poco serio

Voz 1312 21:19 todo empuja a eso no voy a la comida rápida

Voz 5 21:22 sólo lo hacen los colegios con muy buena intención sí buena un debería ser un acuerdo la tabla de mínimos no dio obligatorio es decir este día se permite siquiera extraer ese bollos semanal pero no me obligan a mi niño que sustituya a los Ana cardos por un bollo yo como madre como padre me voy a cabrear luego por un bollo de hecho

Voz 0187 21:40 casa que a lo mejor hemos dicho con aceite de oliva con había integral sabes que vale puede que lo haga pero que no me diga luego es que a mí me gustan los que vienen en un envase de plásticos la dices pero eso es no

Voz 1312 21:50 pero bueno al final el libro está lleno de de estos mi de de estas mitos falsas leyendas que todos a todos nos llegan todos en algún momento hemos comprado una o más de una hora no es cosa la el tema de los edulcorantes estamos hablando car yo en este tema también por poco que seguro que ustedes también hayan fijado ahora sabrán que lo que lo está petando es la la esté vía esto ahora todo todo lleva este vía la estrella ella es la estrella de los edulcorantes y los otros sobre nosotros pendía un una una especie de sospecha Ángela de

Voz 0187 22:22 alcance yo había oído todo tipo de cosas con pero eso no es cierto y también hay que tener cuidado con con muchos artículos que están publicando dándole casi propiedades mágicas a las astenia anti cancerígeno que cuida a la débil eso no es cierto vamos a vamos a no hay ningún científico realmente que tenga detrás una consistencia real que que realmente es esté viendo que se había tiene esas cualidades no yo creo que no son edulcorar edulcorantes

Voz 5 22:45 sí que hay estudios científicos que pueden mostrar beneficios del consumo de la Esteban de la manera tradicional Pedro

Voz 0187 22:51 que no tiene nada que ver claro tú vas al super

Voz 5 22:54 clado te te compras un diluido de Esteve que tiene un uno por ciento de glucosa y un noventa y nueve por ciento de otros Polly alcoholes que además no son buenos para nuestra microbio intestina es decir aquí nunca vamos a tener mediante la adición de la existencia como edulcorantes esos beneficios y que aún así no tendrían porqué han sido en otras poblaciones tradicionales de Perú de Sudamérica con unos consumos muy altos bajo unas condiciones de vida que no tienen nada que ver con nosotros no son extrapolables ni mucho menos pero yo creo que el tema de los edulcorantes a resume en una frase IAS son seguros es decir no producen cáncer pero no son inocuos es decir no no no piensa es que tomarte pues la verdad es que Rosa edulcorado o tomarte un chocolate sin azúcar edulcorado eso es bueno para tu salud no no es positivo porque sigues manteniendo esos umbrales de percepción dulce siguen necesitando esa esa cantidad de dulce y los mecanismos de recompensa cerebrales siguen incluso emulando a como se hubieras conseguir el azúcar no es peligroso pero ojo que no es sino también cuanto menos mejor

Voz 10 24:05 hoy

Voz 1312 24:08 cuál cuál de los mitos que que tratase en el en el libro es tu favorito

Voz 5 24:14 mi favorito por el nivel de repercusión ir por lo que a la gente les sorprende es el de la pirámide alimentaria como Juan cuando la gente le explicas porque la pirámide de los alimentos que hemos tenido once años en España no no sólo no nos ayuda a comer bien sino todo lo contrario vamos por favor un triángulo hay que exigen en la base kirguís tanda

Voz 9 24:37 a quién se le ocurrió digo bueno el capítulo poco explica también no lo es

Voz 5 24:41 conflictos de interés que aviva detrás de guías alimentarias no sólo en España y otros países que sus guías alimentarias han sido catastróficas

Voz 8 24:49 el la influencia que ha habido de la industria alimentaria en ellas está muy bien ha explicado casi un capítulo de novela negra y yo creo que hay que seguir

Voz 5 24:58 a los pasos de otros países que están haciendo muy bien como Australia como Reino Unido como Sudáfrica como Canadá como la valla cerillas alimentarias que tengan una base de frutas de verduras hortalizas de alimentos sin procesar es decir comida siempre siempre decía

Voz 1312 25:14 así es que sabemos lo que tenemos que comer en realidad lo sabemos perfectamente yo creo que pasa es que claro no se entra por los ojos lo otro nos venden que es una recompensa un premio irme adictivo tienes gratificantes que es adictivo bueno lo de la lo de las calorías así esto ya lo hemos hablado nosotros muchas veces como es bastante inútil estas dietas con

Voz 5 25:33 lo que hacíamos la humanidad entonces bien etiquetado nada es que no hace falta contar las calorías para comer lo que necesitamos hay una cosa en nuestra cabeza que se llama apetito que funciona bien si comes comida claro en el momento en que tu nevera empieza a estar llena de cosas apetecibles en el momento en el que tu despensa empieza a estar llena de productos ultra procesados el apetito empieza a bajar un segundo sobre él me apetece la

Voz 1312 26:01 aparece la señora señora fuese de verdad que el libro es muy interesante editora de la editorial Paidós Mi dieta cojea los mitos sobre nutrición que te han hecho creer muchísimas gracias Aitor ha sido un placer compartir este este ratito contigo y espero que haya sido útil para para los seguidores del programa que dentro de esta filosofía que nosotros también siempre intentamos hacer de informar de que se sepa que sí

Voz 0187 26:27 tome la decisión en conciencia no nosotros aquí no

Voz 1312 26:30 es mejor no obligamos a nadie muchas gracias vuelve otro día

Voz 5 26:34 nuestra compañera un beso

Voz 11 26:36 no

Voz 1312 26:42 fíjate hoy cada o hablábamos de azúcares ocultos tenemos un producto de temporada que no ocultaba su dulzón es el caqui o el palo santo como se ha llamado en mi casa toda la vida tú fue una canasta a mí también me el me gusta de eso de comer con cuchara el CAC y no él de hecho real y tampoco encantas bueno pues enseguida nos nos cuenta las las cualidades de de los ataques de los palos Santos pero antes vamos a ver cómo comprarlos lo hacemos como siempre de la mano de Isabel Bolaños

Voz 12 27:15 ah y y ah

Voz 13 27:21 a los seis y los cajistas

Voz 14 27:24 suelen formar parte de su lista de la compra pero si no es así debería hoy nos acercamos La flor de San Antón son me Luis siempre nos atiende de maravilla para aprender cómo comprarlos y como conservarlo

Voz 13 27:42 no

Voz 0642 27:43 esta es la temporada de los aquí el otoño sí sí cuando están en temporada desde cuándo pues mira ha empezado la temporada hace como unos veinte días quizás adelanto alguno un poquito antes pero apenas temporada y dura hasta cuando me quito hasta el mes de febrero marzo

Voz 15 28:05 exacto Nadal admite porque si otoño invierno

Voz 0642 28:09 y aquí es una fruta de invierno como amenaza

Voz 15 28:12 y esto Hakkinen comprenda que lo que muy naranja se porque todavía no están maduros del todo

Voz 0642 28:17 no aquí sólo hemos tenido siempre las frutas y fruto de la violación es decir que puede estar un pelín verde alguno pero pero gustó para para comer hoy mañana pasado Sony de la costa levantina

Voz 15 28:30 en Valencia que hay nada esos fondos basura y cuánto tarda en madurar serán los compramos aquí que me dice Khan con el punto óptimo como para comer ya no lo tenemos que comer ya o en casa dura

Voz 0642 28:43 en fin vamos a ver si quieres llevar alguna un poquito más verde pues eso cuatro o cinco días

Voz 15 28:48 lo hizo me decía Jardiel que aquí no te gusta mucho cuéntanos un poco qué sabor tiene en lo que a los dos pero para mí pero sicómpopo incómodo de comer pero

Voz 0642 28:57 no no es un muy caro no soy muy dulce

Voz 15 29:01 lo rico en función de los tipos en la culpa puede ser un poquito más blanda no me con cuchara iba cambiando eso sí

Voz 0642 29:10 una una textura similar a una manzana con está verde casi común mango astrocitos cuando está maduro

Voz 15 29:18 entonces la variedad que tienes aquí en la frutería eh aquí pero

Voz 0642 29:22 el que aquí mejor suerte tenemos que más trabajamos habitualmente alguna vez traemos otras variedades como Scaloni o algo así normalmente trabajamos este por esta mañana porque tiene un tamaño más regular y más verdad

Voz 15 29:32 como alquiló una butaca en comparación con otros

Voz 0642 29:35 como todas las frutas tienen cierta variación de los precios pero ahora mismo está sobre los cuatro ochenta euros a subir un poquito ahora porque el clima está un poco raro buenas frutas y se está portando un poco mal porque este año llevamos una temporada muy mala de setas en una temporada muy mal con nosotros

Voz 15 29:51 pues eso está haciendo que los precios varían de un poquito a poco

Voz 0642 29:55 tras eso sí porque de repente hay muchísimo producto en el mercado de repente no hay nada entonces eso hace que los precios Future mucho

Voz 15 30:01 tampoco una cita que parezca que la gente compra siempre

Voz 0642 30:04 no aquí no es una cita que se te no no es un superventas desde luego que no hace muchos años que han ido entrando en el mercado español porque hace diez doce quince años no no se me decían verticalmente entonces bueno pues va entrando poquito a poco tampoco es de las que me gusta

Voz 15 30:19 son los pocos que lo conocen por él pero por lo general la cesta de la compra no la de afectadas

Voz 0642 30:24 no no no no para nada no y no todo el mundo lo compra ni muchísimo menos nos como la naranja vamos pues no no es una fruta genérica de las que se una virtualmente todas las semanas pasaba día compras Katif pero a lo mejor tardas dos meses son programas

Voz 16 30:51 ahí antes antes de que nos des las propiedades

Voz 1312 30:54 o sea que lleva diez o quince años en en España yo de pequeña a la que llevaba el otoño era como nuestro postre favorito en casa hay pues yo no yo no sé descubierta hace relativamente poco mi madre Nos lo ponía en en unos pasitos por qué se comía con Kutxa naturalmente para que no lo hacemos para danos Nos ponía impagable y no no en pasitos porque si no se te rompen la piel unidad están buenísimas a toda la mano entonces de postre en otoño era como una fruta riquísima una delicia bueno encanta cuéntanos para pioneros del pésimo pues fíjate

Voz 0187 31:30 este nuevo que verdad el el bueno el próximo ni el caqui la gente cree que el PER Simón es un injerto entre caqui manzana pero no es cierto el próximo lunes un caqui al que se le ha sometido a unas condiciones especiales y lo que ha hecho ha sido quitarle el agua se ha quedado como más voces su porcentaje de agua pero no es un injerto

Voz 1312 31:47 entre estaba yo pensaba que eran especies diferentes bueno osea que dentro de la fruta pero que era un tipo de deshelar tienen una cosa que se pero es el es la misma fruta va la misma frutas y tenemos que saber que es que no sea una tiene frutos a tiene glucosa en nada oculto tiene fibra tiene Peck Tina fíjate yo

Voz 0187 32:07 no sabía que tenía tanta cantidad de Pekín sabes que las vitrinas lo que se utiliza para hacerla para que hacerla mermelada para que tenga esta consistencia voy aprobaran no sabes que pues esto ya te lo había contado en otros programas voy a hacer mermelada de de que aquí a ver qué tal sale del traer un poco y luego pues tiene

Voz 1312 32:25 no tiene vitamina C vitamina E tiene FLA Bono Yves como único pleno que es una gozada y encima está buenísimo y es una una fruta de de otoño ya casi estamos de temporada que no estaba bueno dame la pueden encontrar en los en los mercados la experiencia es un grado y en esto de la nutrición ya estamos viendo que el sentido común también es casi siempre lo más aconsejable la semana pasada hablamos con una profesional de la cocina que ha publicado un montón de libro sobre este tema y acumula muchas horas de elaboración sabiduría entre fogones gracias buenos días

Voz 18 33:08 buenos días qué tal como estamos en la Graciela

Voz 1312 33:10 es encantada de saludarla de nuevo muchísimas gracias por aceptar ser algo así como nuestra consejera en envío Kay que consejos sobre qué nos vas a hablar hoy gráciles

Voz 1438 33:20 mira que la cocina española tiene la mayoría de sus platos y pasan por las artes son fritos no decir se usa mucho el aceite en España impreso habría que hombre saber algunas cosas no acerca de qué aceite usar y con usarlo ahí para evitar algunos accidentes con con el aceite no entonces este eh por ejemplo puedo decir que para que el aceite no salpique porque muchas veces ponemos productos que tienen agua lo que tienen y entonces salpican en sustraían todas las consignas y nos podemos quemar bueno para evitar que pase eso con una pizca de sal que echemos en el aceite ya que el el el aceite no salta más también dicen yo no no lo he comprobado pero dicen que poniendo un corcho limpio en en la sartén con el aceite caliente tampoco tampoco salpica

Voz 1312 34:29 yo nunca lo había ido sí pero tampoco

Voz 1438 34:33 si no no es es fantástico eh pero parece mentira pero no salpica más desde también dicen que para que no se forme una espuma que a veces se forma cuando uno pone a Hidalgo de carnes sobre todo unas escaló ropa que se hacer una espuma entonces que se puede poner una cáscara de huevo limpias entonces este evita que se forme

Voz 0187 35:00 de eso se utiliza también como cuando cuando vas a freír las torrijas no siempre va a uno

Voz 18 35:04 ya cuando hacen las torrijas pone una cáscara

Voz 0187 35:07 Lourdes vamos viendo que yo estoy viendo si bueno es una cáscara de huevo y entonces no

Voz 18 35:12 no espuma claro yo estoy aprendiendo un montón de bueno de todas maneras es importante

Voz 1438 35:24 es coger una sartén que sea que esté acorde con el tamaño del lo productos que usemos no porque si no se desperdicia aceite se desperdicia combustible muchas veces la gente coge una sartén demasiado grande para freír a lo mejor juego claro si no en eso más vale no más vale tener una sartén acorde con el amaño de pro

Voz 1312 35:52 estaba algo pues grácil abarca muchísimas gracias por por los consejos nos encontramos la semana que viene si quieres vaya

Voz 1438 36:00 sí sí gracias

Voz 18 36:02 la sagrada

Voz 1 36:15 será

Voz 1312 36:15 porque hago pocas cosas fritas una cosa buena que hago dos rija haces bien Semana Santa nombro creo no no no soy de dulces yo voy a cumplir hamburguesas de hamburguesa se pero no las hago con muy poco aceite sal ya como la que te otro día conmigo tenía que haber y se quemara amiga que no se hace ya les contaré yo lo contara Ángela Quintas licenciada en química experta en nutrición clínica una vez más muchísimas gracias por habernos acompañado cada como cada semana envío que ya lo saben tienen las redes sociales el programa para hacernos cualquier consulta ir como siempre nos encontramos aquí o en el streaming no pueden recuperarlo en cadena SER punto como en las aplicaciones en las que quieran bajarse el programa hasta la semana que viene un besito

Voz 1 37:10 si de verdad quiere sentir empieza cuidando lo más pequeño

Voz 19 37:13 conoces la nutrición los complementos de laboratorios Pileje que ayudarán a recuperar tu bienestar dándole a tu cuerpo los aportes que realmente necesita pregunta tu farmacéutico por su gama de problemático complementos nutricionales protectores celulares laboratorios

Voz 1 37:28 sí porque tu salud empieza ante intestino

Voz 21 37:48 vea

Voz 23 38:20 yo yo