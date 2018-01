Los trucos de Graciela

Voz 1438

00:39

mira que es la cocina española tiene la mayoría de sus platos y pasan por las artes son fritos no se usa mucho el aceite en España impreciso habría que hombre saber algunas cosas no acerca de qué aceite usar y con usarlo ahí para evitar algunos accidentes con con el aceite no entonces este y por ejemplo puedo decir que para que el aceite no salpique porque muchas veces ponemos productos que tienen agua o que tienen y entonces salpican en sustraían todas las golosinas y nos podemos quemar bueno para evitar que pase eso con una pizca de sal que echemos en el aceite ya el el el aceite no salta más también dicen yo no no lo he comprobado pero dicen que poniendo un corcho limpio en la sartén con el aceite caliente tampoco tampoco salpica