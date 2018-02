Punto de Fuga: 'Víctimas del franquismo, unidos contra el muro judicial' (27/11/2017)

Voz 1 00:00 Punto de fuga en la Cadena Ser

Voz 2 00:02 lo más difícil para mí fue la la adaptación a la vida cuando salía en libertad porque en la cárcel a como un ladrillo

Voz 3 00:08 Mar de la prisión después de llevar tantos años allí

Voz 4 00:11 encarcelado

Voz 3 00:14 mira podido aguantar ahí cien años pero lo que no estaba preparado para vivir yo recuerdo que mi mayor deseo a salir al campo encontrarme con horizontes abiertos no lo podía hacer recuerdo que fui a los médicos en París cuando salí me decían que que claro que había un un cambio total no es que lo el nervio óptico no estaba preparado para imponer yo me encontraba a gusto las habitaciones en casa en las calles que tenía delante de mí altos edificios que eso me me servían para repasar las vi las vistas la mirada pero no podía salir un campo abierto porque me embarcaba repito al vómito no

Voz 5 00:53 una algún día la vida mi casa no tendrá ya ves siempre abierta cómo armar el sol y el aire que entre en la noche y el día Hilario muy azul la tarde el rojo de la Aurora la luna Mi dulce amante que la amistad no detenga sus pasos en ese umbral es la golondrina al vuelo une el amor sus labios nadie ni casi mi corazón nunca cerrado que pasen los pájaros los amigos el sol

ha sido una Che qué tal bienvenidos a punto de fuga un programa que hoy hemos comenzado con la voz de un luchador de un revolucionario de un comunista de un poeta y ante todo de una grandísima persona que nunca guardó rencor hace sólo unos días se fue Marcos Sana fue el primer preso de conciencia de Amnistía Internacional en España Marcos Ana entró en prisión como adolescente y salió de ella como adulto veintitrés años encerrado Ése fue el precio que pagó por luchar por la libertad veintitrés años por oponerse a la dictadura franquista la misma que le condenó a muerte dos veces con su memoria siempre viva aunque ya no esté hoy le vamos a recordar con la lucha de otros supervivientes que como él también pelean por la libertad y la justicia

Voz 0861 02:41 y y lo vamos a hacer con un experimento bueno íbamos a sentar en estos estudios a dos personas que no se conocen les separan varios años también les separan kilómetros y kilómetros de distancia pero a las dos les une algo les unen los mismos verdugos haya un torturador Billy el Niño

Voz 7 03:02 era un policía de la Brigada Político Social

Voz 7 03:11 bastante enrojecidos generalmente lo veías así con muchas ojeras tenía pinta más bien de de alcohólico por lo menos en el caso en que no está mi estaba pegan mueve más apestado alcohol eso entre otras cosas era un hombre que disfrutaba pegando sea era un sádico compulsivo

Voz 0861 03:36 bueno todavía se atraganta Felisa al hablar de Billy el Niño feliz se lleva años luchando para que su torturador pague por lo que le hizo no sólo a ella sino a muchísimas víctimas más bueno la misma lucha la misma justicia que Antonio también lleva buscando desde hace más de ochenta años

Voz 9 03:56 qué debe entonces estoy yo leía o no es nada fino simplemente porque yo sé que mis padres están en una fosa común los jo quiero darle una íntima y es por eso por lo que yo estoy aquí estoy prolongar cosa que te da un poco de justicia

Voz 0861 04:14 la justicia a manos de una jueza María Servini jueza argentina que abrió hace ya seis años una causa para sentar en el banquillo a los responsables de las torturas y las desapariciones idas ejecuciones de miles de personas víctimas de la represión franquista víctimas que como por ejemplo los padres de Antonio gracias que gracias a su empeño y al de Felisa han conseguido que la justicia haya abierto esta investigación porque ellos forman parte Antoni Felisa de la querella Art mentira yo hoy os presentamos estas historias porque también es de justicia recordar que España ha levantado un auténtico muro para evitar como sea que Argentina pueda juzgar a estos criminales Icon ellos con Antonio esa vamos a hablar de esas trabas que está poniendo en nuestro país para que no paguen los criminales bueno pero hay no sólo vamos a hablar de la reparación que busca a las víctimas del franquismo hoy también vamos a escuchar a los supervivientes más jóvenes que hemos encontrado del conflicto armado en Colombia Alejo tiene sólo doce años doce años ya es el líder de la infancia de su barrio en el distrito de Buenaventura este pequeño sueña con una Colombia así

Voz 10 05:26 a mí me gustaría que fuese a grupos armados que no estuvieran reclutando niños en doce los para la guerrilla no estuvieran más niños en la droga vendiendo droga

Voz 0861 05:46 bueno con sólo once años alejó es un joven activista que lucha para que otros niños no pasen por lo mismo que vivió Andrea tiene dieciocho años ya sabe lo que significa ser guerrillera haya la engañaron para rescatarla consigo escapar pero otras amigas suyas no tuvieron tanta suerte

Voz 12 06:04 muchos intentaron pero no pudieron entonces intentaron escaparse hilos hace los alcanzar lo asesinaron te al grupo como tal los asesino porque estaban escapando de volando la organización pero hay otros que todavía siguen pero allá hay hay muchos chicos de mi zona que que no tienen otro camino sino que se han ido a muchos jóvenes que estudian conmigo ya están con la guerrilla porque no han encontrado otra opción como tal

Voz 0861 06:35 Alejo y Andrea van a estar aquí con nosotros en este estudio en el que hoy tenemos a David Nieto en el control de sonido ya a Marta del Vado en la producción bueno es el programa que hemos preparado para hoy y confiamos en que os quedéis con nosotros hasta el final porque aquí cada segundo tiene una historia y la de hoy comienza aquí

Voz 0861 07:06 Antonio convoy cuando conoció usted a a Felisa

Voz 15 07:10 aquí a Felisa

Voz 16 07:13 pues no hace mucho a medida que precisamente

Voz 0861 07:17 en la radio verdad sí sí sí sí yo esté Felisa sabe algo ve de la historia del caso de Antonio

Voz 7 07:23 bueno sé muy poco porque más o menos me acaba de explicar un poco lo que fue pero le conocido también aquí en la radio

Voz 1781 07:31 bueno ustedes pertenecen a generaciones muy diferentes comparten

Voz 0861 07:36 tú también les une las ganas

Voz 7 07:48 pues yo le preguntaría que cuando es empeño él en en sacar este tema de sus padres a la luz porque sirvió de alguna manera ven la necesidad de querellarse por el hecho de que hubiera justicia poner en con respeto a sus padres de que les sacaran de las cunetas

Voz 9 08:05 bueno yo desde luego siempre está un poco metido en ese laberinto lo que yo no sé si usted sabe que me imagino que si Carlos Fabra de que en aquellos tiempos de podían hablar no se podía buscar no se podía hacer nada nada hasta que llegó el juez Garzón entonces me tiene un poco en la memoria histórica amo que se metió bastante estamos ya ve extinción metido bastante que desear un Dali un ERE desde entonces estoy yo hago no es por nada sino simplemente porque yo sé que mis padres están en una fosa común los goles Iker era un indio y es por eso por lo que yo estoy aquí no estoy porque una cosa es que se da un poco de justicia

Voz 0861 08:50 Antonio N separa unos cuantos años de Felisa la tiene aquí enfrente ya lo hemos dicho antes conoce muy poquito también de su pasado yo no sé creo que ella busca algo similar pero no sé qué le pregunten usted por ejemplo a Felisa

Voz 9 09:02 pues yo le pregunto preguntaría Felisa si ella que no que busca porque que yo no los luego nos hemos conocido a que no lo hace y me gustaría verlo para estar con ella si es preciso que yo creo que sí que estaré siempre

Voz 7 09:16 pues bueno yo también busco justicia verdad justicia reparación y garantías de no de de no repetición como lo pide hablo de Grave que es el que desde el el relator del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas por qué pues porque yo fui torturada por Billy el Niño en el año setenta y cuatro viva

Voz 9 09:41 qué recuerda recuerdos a Billy el Niño como perdón recuerda usted quién era Domiño niño me suena me suena me suena pero bastante para algo malo pero no no puedo detenerle pero que me suena el niño cómo podría como diría yo que era porque es que me suena me suena Felisa recuerdan a la memoria cómo definiría hay quién quién fue quién es bueno

Voz 7 10:04 era un policía de la Brigada Político Social

Voz 8 10:08 más bien bajito y con los ojos

Voz 7 10:13 bastante enrojecidos generalmente lo ellas así con muchas ojeras tenía pinta más bien de de alcohólico por lo menos en el caso en que cuando nos está me estaba pegando vive más apestado alcohol eso entre otras cosas hija un hombre que disfrutaba pegando sea era un sádico compulsivo entonces bueno nosotros lo conocíamos porque este era un hombre que además iba haciendo ostentación de que era poderoso iba enseñando la pistola allá por donde iba entonces era uno de los policías que mayoritariamente toda la juventud de esa época Le conocía

Voz 9 10:54 me parece que sí que yo he conocido a dormir me parece dominio yo no conocía también porque estado uno de los primeros con el dibujo convenios colectivo que uno en Andalucía fue en la empresa donde yo trabajaba eu Willy el niño precisamente estuvo en aquel momento ayer lo primero que hay no sacaba la pistola ponerlo encima de la mesa no me acuerdo perfectamente de eso

Voz 0861 11:18 sí lo olvidarlo no bueno nuestros oyentes no les pueden ver pero con nosotros están aquí en los estudios de la SER bueno tenemos a a dos luchadores a dos supervivientes de la Historia a dos víctimas de la peor Historia de España la represión franquista me gustaría antes de nada no lo hizo al comienzo luego ahora es saludar a Antonio Narváez bienvenida a punto de fuga como esta

Voz 9 11:39 da mucha gracia muy bien

Voz 0861 11:42 también está con nosotros Felisa Echegoyen

Voz 9 11:44 bienvenido también a punto de fuga quizá lo que bueno Antonio Si no me importa

Voz 0861 11:50 los años tiene

Voz 9 11:51 os gente recuerda usted

Voz 0861 11:54 de dónde estaba en mil novecientos setenta y cuatro

Voz 9 11:57 en mil novecientos veinticuatro y lo poco difíciles no en mil novecientos cincuenta y cuatro el setenta y cuatro setenta sesenta y cuatro cuadros un un año antes de muere Franco eso exacto pues yo estaba trabajando normalmente en la empresa donde yo trabajaba donde vamos donde yo me creía me he o como hombre porque yo empecé a trabajar en la empresa de catorce años ay me fui después al extranjero tuve un tiempo en el extranjero pero cuando volví volví han trabado otra vez es decir que me admitieron allí yo en aquel momento estaba trabajando para mantener a mí me dijo para poder creador el poder en condición

Voz 0861 12:36 bueno ese año mil novecientos setenta y cuatro Felisa casi es imborrable Nos esbozaba bastante ese lo que ocurrió pero si recuerdas ese mes de octubre del setenta y cuatro

Voz 7 12:48 sí sí claro que lo recuerdo en mi en octubre del setenta y cuatro me detuvieron dos veces una el cinco en una asamblea que había en una iglesia de Vallecas

Voz 17 13:00 de ahí bueno pues me

Voz 7 13:03 llevaron a la Dirección General de Seguridad con muchísima más gente que detuvieron íbamos en autocares casi y luego en mi casa entonces sí fue un año bastante poquito bastante duro

Voz 0861 13:17 me imagino Antonio nos lo comentaba antes de entrar aquí al estudio tiene nietos algunos ya superando casi los treinta alguna Un poco más traviesa de de sólo once años

Voz 9 13:29 AB treinta años les ha hablado usted de

Voz 0861 13:31 se les ha hablado a sus a sus nietos de sus padres lo que les ocurrió el año como se lo cuenta

Voz 9 13:37 a ver yo cero cuentan de la forma más divertía que puedo pero que quiero que ellos estén siempre al tal todo lo que me pasó a Boris

Voz 0861 13:48 no se preocupa Antonio normal es normal que que en un día como hoy bueno hemos cuesta

Voz 1781 13:55 la encuesta también tener que que recordar y recupera sin embargo renovados un poquito de

Voz 0861 14:00 de de de aire y bienes

Voz 4 14:02 sí

Voz 1781 14:04 yo me gusta Felisa volviendo a a su caso en no sé si si tuviese la oportunidad de de deber puede estar cara a cara con con Billy el Niño una imagen incierto muy perseguida no

Voz 0861 14:18 los últimos años prácticamente no hemos vuelto a ver ese rostro es aclarase vio hace muy poquito tiempo si tuviese delante abrir el niño no sé qué le diría

Voz 7 14:30 no sé si sería capaz de dirigirle la palabra creo que no porque en entre otras cosas más que digamos un rencor yo esto más que esto es lo que lo único que pido es justicia es que este personaje que torturó incluso mató a mucha gente de mi generación en ha sido condecorado ha sido una persona que bueno prácticamente pues pasa por la historia como si fuera una bellísima persona mientras que nosotros los que éramos detenidos y torturados y demás pasamos por la historia como si fuéramos delincuentes entonces yo que quiero yo quiero justicia ese sepa la verdad que hay que que es se les imputen los cargos que tienen que se valoren a ver en qué en cuanto han delinquido simplemente que se haga justicia también con respetan que nosotros no no seamos los delincuentes los delincuentes eran ellos

Voz 0861 15:36 totalmente Antonio no sé si podemos intentarlo de nuevo se ve con más fuerza

Voz 9 15:42 yo comparto totalmente lo que realiza en pero toda su vida yo diría algo más qué pereza no así no se merece el perdón yo por lo menos por mi parte no lo perdonaría jamás digo como lo siento eh

Voz 0861 16:00 Antonio le preguntaba antes como cuenta a sus nietos lo que le ocurre a sus padres decir que se trata de explicar de la forma en fin más suave que puede pero como lo recuerda cómo se lo cuenta a ellos

Voz 9 16:12 ah no yo cero recuerdo siempre como un porque los momentos clave poder concita pero lo digo como en broma un poquito Move fue clave porque no quiero aunque ellos sufran como yo he sufrido en aquel momento porque parece que no pero el sufrimiento que hubo y entonces yo no quiero que en ello por explicar pero por ese calvario pero al mismo tiempo quiero que ellos se entere de lo que pasó la verdad por lo menos mi verdad

Voz 0861 16:43 porque usted era muy pequeño no cuando sus padres aparecieron

Voz 9 16:46 que yo tenía tres años cuando se llevaron a mi madre y me acuerdo perfectamente cuando mi padre llevar uno

Voz 18 16:55 quién se hemos madre eh

Voz 9 16:57 pues me imagino que los fascistas los que podrán llevar porque cuando no dejaron a mi hermano con cinco en una madrugada del quince al veinte de agosto a los mi hermano con cinco años ya me encontré pues no tenían que ser muy buenas perdón no digo yo no sé qué entonces en aquel momento fueron muy trágico muy trágico tanto para mi madre que me imagino yo cada vez que los que la recuerdo cm por los bellos de punta lo que mueve por ver dejaba y Zaha bien ella bomba iba todo eso me lo imagino porque usted claro

Voz 0861 17:36 se quedó huérfano no sé si con algún hermano

Voz 9 17:38 otro hermano mi hermano como lo contrario

Voz 0861 17:41 bien cuidado ustedes desde donde aquel aquel

Voz 9 17:43 entonces fue en mi abuela materna y un sí a las hermanas de mi madre pues en la que se hicieron cargo de otro ido allí hemos salió para cazar no es decir que para mi abuela para mí era como mi madre

Voz 19 17:58 el eh

Voz 20 18:00 el cinco no

Voz 1781 18:15 bueno aquí seguimos con con Antoni con conferencias seguro que los dos tienen muchísimas cosas sobre todas esas ganas de conseguir en reparación de de de conseguir justicia pero hay una mujer que ha irrumpido en sus vidas

Voz 22 18:28 les llevamos como llevamos otra causa más nada más que una causa un poco fuerte no han prestado colaboración sea tres cauce internacional y nos paso exactamente igual

Voz 23 18:42 es decir que te mi extradición así de gente

Voz 1781 18:45 el pero bueno hacemos lo que podemos Felisa nos puede decir qué representa para usted la jueza María serbo

Voz 7 18:55 bueno para nosotros y para toda la gente que nos hemos querellado por realmente representa un alivio y una ventana por la que hemos podido alguna manera abrir para qué conseguir la justicia no porque lo que es inaudito es que en este país que ha sido pionero en abrir casos de Justicia tanto en Argentina Chile Uruguay que en este país lo tenga totalmente enterrado nuestro presente nuestro pasado pues es que es increíble no entonces para nosotros y nosotras desde luego ha sido esto una en la única válvula de escape que hemos encontrado para meternos una brecha para meternos por allí pelear y luchar

Voz 1781 19:47 en sable que que llevan años manteniendo hace ya seis años que que la jueza Servini abrió la causa cuatro cinco nueve uno barra dos mil diez y esa investigación contra el franquismo entre otras cosas también se abrió gracias a la querella de de Antonio José Antonio qué esperanzas tiene realmente de que la jueza Servini acabe fijando acabe dictando justicia contra esta gente

Voz 9 20:13 a no la cosa que no me gustara más que ella pudiera de justicia porque es una mujer con una entereza a más no poder porque para mí la jueza porque es que yo la conoció personalmente a mí

Voz 0861 20:26 yo me he visto con ella verdad

Voz 9 20:32 y a mí me transmite un cariño dijo no puedo

Voz 24 20:44 no no

Voz 0689 20:51 la colaboración de España en la investigación de la juez Servini es nula y ha sufrido en los últimos días un cerrojazo muy drástico por él

Voz 1781 20:58 ese prohibía la Fiscalía colaborar con las peticiones que hace

Voz 0689 21:00 la juez argentina con el viejo argumento de que los hechos han prescrito la última orden que dio la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal ha puesto un punto y aparte la colaboración porque hace cuatro cinco meses los fiscales al menos no se oponían a las diligencias que solicitaba la magistrada Argentina como por ejemplo el interrogatorio de aquellos responsables del franquismo como Rodolfo Martín Villa a quiénes quería interrogar ahora las circunstancias han cambiado la orden es negarse a todas y cada una de las peticiones que vengan de esa juez España tampoco está cumpliendo las sugerencias enviadas desde la ONU al tratarse de crímenes de genocidio y lesa humanidad para que se active en esas labores de búsqueda de los desaparecidos los gobiernos de Rajoy pero antes también los gobiernos socialistas ha puesto interés momentáneo para revitalizar la ley de Memoria Histórica pero de ahí no han pasado los fiscales están amenazados por esa orden y quebrantarían gravemente la legalidad si colaboran con la investigación de Servini que califican como causa general e indeterminada

Voz 1781 21:57 bueno nuestro compañero Javier Álvarez nos sacaba de refrescar la memoria Éste ha sido este sigue siendo no el muro que España ha levantado para que la justicia argentina no pueda juzgar

Voz 0861 22:07 los torturadores de del franquismo con los que de alguna forma estamos soy de los que estamos hoy aquí hablando Antonio Felisa no sé si hay algo peor que que no investigar en este caso es poner trabas para que nunca se sepa la verdad Felisa cómo definir ahora mismo la actitud que lleva años jugando a España con ustedes con su causa con su lucha

Voz 7 22:28 bueno pues es una actitud de total impunidad contra contra lo que en realidad tendrían que que haber levantado ellos mismos tendrían que haber impulsado ellos mismos desde el propio Gobierno no hay no lo han hecho de todas más y el hecho de que de que la causa incluso podría ser en en Argentina porque no les de más posibilidades de tirar para adelante lo que sí que tenemos claro por lo menos en la comuna de la asociación presos del franquismo empresas que es donde yo estoy en la Coordinadora Estatal de Argentina es que vamos a presentar las querellas aquí en el Estado español porque porque donde los tenemos que juzgar eso aquí son ciudadanos de aquí de este país donde queremos juzgarles es aquí entonces incluso aunque cerraran el caso en Argentina nosotros vamos a tirar p'alante ahora mismo estamos proponiendo bueno estamos trabajando con ayuntamientos que se están querellado también por ciudadanos de su municipio vale se va a montar una red de municipios precisamente para que se que de ella en los propios ayuntamientos en nombre de sus ciudadanos y luego individualmente cada persona que hemos nos hemos querellado en Argentina vamos a abrir también el proceso aquí pero feliz

Voz 0861 23:55 cómo cómo se puede esquivar el cómo se puede regatear dos de los principales argumentos y que vienen poniendo es de hace tiempo a España para evitar cualquier tipo de de debía para sentar en el banquillo de los acusados a estos torturadores que son las ley de Amnistía también la prescripción de los delitos yo no sé si esas querellas al final llevaban acabar quedando inhabilitados por por nosotros argumento y estoy convencida de que no primera parte

Voz 7 24:22 esos delitos donde esa humanidad que no prescriben segundo porque la ley de amnistía también hubo es como una ley de punto final Amnistía Ana una gente como soy eran los policías y la Guardia Civil los militares que ni siquiera habían sido ni condenados ni nada es decir los admitían previamente a que les hubieran hecho ningún tipo de condena luego ya están aceptando de que habían hecho barbaridades o habían sabían saltado la ley pues esto cualquier eh bueno al menos nuestros abogados de la querella Gomes Carlos Lepoy Jacinto Lara Illana Mehsud Ci Amos lo tienen totalmente documentado de que eso no va para adelante saque que no sirve los argumentos que ellos ponen también fue una ley de punto final en Chile y en Argentina es sin embargo pues se les juzgó de hecho se sigue juzgando

Voz 0861 25:15 bueno eso está clarísimo no que España facilitan las cosas no el hecho es decir no ha dado ningún tipo de ayuda al menos parque Argentina puede investigar lo que España debería haber hecho ya está claro y de hecho esta semana y ante esa campaña de obstáculos de trabas bueno ellos han puesto en marcha su su propia campaña justicia por Navidad con la que básicamente piden y urge no nuevo gobierno va a poner en fin a poner fin a esa estrategia para evitar que los culpables paguen por sus torturas y entre ellos entre esas personas que Argentina pidió extraditar porque de hecho se se dictó una orden de detención en lo hemos comentado al comienzo alguien que conoce muy bien por desgracia Felisa que era José Antonio González Pacheco Billy El Niño

Voz 25 26:02 uno Villiers

Voz 14 26:05 su

Voz 0861 26:06 buenas a medios franceses se hicieron eco de esa orden de detención contra Billy el Niño una de las pocas imágenes de ese torturador Se vio hace ya un tiempo en el maratón de de Madrid siempre siempre en cualquier rincón de Madrid ha esquivado a la prensa

Voz 26 26:21 punto seis víctimas del franquismo está satisfecho de que

Voz 0861 26:27 sí todos

Voz 1781 26:28 sí bueno decías antes Felisa que te costaría muchísimo poderle decir

Voz 0861 26:33 de algo incluso a a niño comentabas que casi parece no ser una persona que ha tenido un cierto reconocimiento también si cree eso pues tiene la sensación de que además a tener una cierta protección a nivel institucional es decir sí a esta persona se la protegido en su cara no se ha visto durante años su peso evidentemente vuelve a salir a a nivel mediático con esa orden de detención yo no sé si quiere escribir el niño ha gozado una protección por ejemplo por parte

Voz 7 27:02 sí sí sí la sigue gozando de hecho cuando él tuvo la vista cuando le le convocaron allí en la Audiencia Nacional para hacer para la vista de de la imputación que el hacíamos la allí pro rusa dijo que ni fotografías ni nada de nada

Voz 1781 27:19 con un casco no de ensayo contra Gasco

Voz 7 27:22 que no nos enteramos que cuando entró practicamente se puso de espaldas dato nosotros no se le vio la cara está además no sabían es que está protegido totalmente no sólo él sino todos los que están imputados

Voz 0861 27:35 eh Felisa poniendo también a tu a tu pasado en tu llegas a ser condenada llega este estar en la cárcel de mujeres de de las yeserías y me llama la atención Dati a final evidentemente te te absuelve no pero te condenaron a pagar veinticinco mil pesetas dinero que por ejemplo puede parece simbólico pero había de hoy no ha recuperado

Voz 7 27:59 bueno sí a mi me condenaron me me hicieron un juicio en el que me tenían dos años cuatro meses y un día entonces prólogo estuve solamente dos meses en la cárcel se me aplicó la ley de amnistía y un para salir de la cárcel había que pagar una fianza digamos no entonces me pidieron los veinticinco mil pesetas que las las pudimos reunir pues con la gente solidaria hay familia Hariri más evidentemente no me la han devuelto nunca

Voz 0861 28:34 a mí me quieres que lo haga o no ni lo voy a pedir ya ahora normal Antonio desde luego que es envidiable la la fuerza la lucha la energía que que usted sigue manteniendo ochenta años después de la pérdida de sus padres en todo este tiempo está la la acompañan también para que lo sepan los oyentes está su mujer con nosotros esta esta Teresa en todo este tiempo de dónde ha sacado la energía esa energía esa lucha que ayuda con que ayuda ha contado porque si algo hemos destacado a los medios durante todo este tiempo es que las víctimas del franquismo han estado durante mucho tiempo muy solas no

Voz 9 29:10 pues yo me parece a mí que la energía que me daba miedo mis propios padre porque es que yo no podía consentir jamás en la vida de que cayeran en el olvido porque no fueron Delhi cuente no fuera de ninguna manera nada malo al contrario fueron muy bueno en lo que hicieron ponga hacerle daño a ello y Amazon también particularmente

Voz 7 29:37 a sus padres a qué se dedica su padre la hija un alero

Voz 9 29:42 en el campo pero lo compartía con veo es decir que cuando no había trabajo en el campo se dedicaba a la panadería hay cuando no había trabajo en el campo procede editaba el campo en nombre de campo de Ciudad también al mismo tiempo

Voz 0861 29:58 eso madre Mi madre no azul

Voz 9 30:01 nada más

Voz 0861 30:03 yo no yo no sé si a nivel político hemos escuchado muchos mensajes y sobretodo de algunos partidos políticos cuestionando defensas como la suya cuestionando que ustedes busquen esa verdad que busquen esa reparación lo han expresado algunos con declaraciones bastante inapropiadas inoportunas yo no sé si si es ustedes

Voz 9 30:28 lo obvian como lo ven como lo yo siempre lo he lo he mirado muy mal que hagan una cosa el fin porque yo sinceramente siempre siempre siempre ha estado en la lucha de los más como Le diría yo te de los más desprotegido Irujo y uno de ellos por lo tanto no puedo estar nunca en favor de ello al contrario repudiar a más no poder esta es mi opinión

Voz 27 30:56 habrá algunos que que hayan sido merezcan ser significados yo radios y otros no entonces hay que distinguir el trigo de la paja Si lo que pretendes digamos trasfondo

Voz 0861 31:09 Mar en rentable

Voz 27 31:11 ya no está solo dignificado a esa persona sexto estar buscando el lucro el negocio monos

Voz 0861 31:16 no sé si si han reconocido a a esta personaje saben quiénes

Voz 7 31:23 es el Partido Popular no

Voz 0861 31:25 ser bueno se lo voy a decir es Jaime Alonso es el vicepresidente de la Fundación Francisco Franco es la la lectura que hizo nuestros compañeros de la sexta columna de la al fin de la de la batalla de lucha que usted está manteniendo yo no sé cómo cómo lo lo analizan cómo lo cómo cómo viven ustedes

Voz 7 31:43 estas palabras pues imagínate que a ellos y a todos los franquistas toda la gente que ha estado en a favoreciendo a esto a todos los golpistas viven más pues todos estos están más que ensalzaba ambos él es están pagando tiene la Fundación Francisco Franco que las pagamos todos en fin tiene una serie de ventaja que desde luego el resto de los de las víctimas contra el franquismo no hemos tenido no solamente no hemos tenido ventajas de ese tipo que John concreto y me asociación no es que pidamos que no reparen económicamente queremos que no reparen históricamente entonces sino que además Nos han enterrado vivos a los padres de Antonio les enterraron una vez los mataron pero es que nuestra memoria ya nosotros mismos como tal no salen quería enterrar vivos hasta ahora hasta hace unos años de que a unos años es cuando se está empezando a haber lo que lo que realmente pasó gracias a la lucha que que todos estamos llevando adelante

Voz 9 32:52 yo suscribo totalmente al bocadillo porque es que verdaderamente sana si no es que ya no tengo palabras para para poder existen A5 que lo ha dicho las cava

Voz 0861 33:07 bueno si les parece no es que era ya un último sonido que me gustaría que que escuchen una última declaración fue justo días después de que Naciones Unidas exigiese a España bueno que investiga si los crímenes del franquismo esta fue la respuesta que dio el Gobierno de España en palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 1919 33:27 España es un país democrático pertenece a distintos organismos internacionales analizamos sus informes pero también queremos recordar que España es una democracia en que es un Estado de derecho en que las instituciones funcionan y que nosotros actuamos con arreglo a nuestra Constitución y a nuestras leyes que a mi juicio sobretodo en el ámbito de los derechos de las libertades en el control judicial de las decisiones pues podemos situarlos entre los más avanzados del mundo

Voz 0861 33:56 de verdad funcionan las instituciones Felisa Antonio

Voz 7 34:00 para wifi de dólares

Voz 0861 34:03 pues para nada

Voz 7 34:06 en absoluto aparte de que bueno estamos acostumbrados a que Soraya Sáenz de Santamaría el Gobierno el Partido Popular practicamente estén mintiendo continuamente en todos los aspectos los ataques a las instituciones efectivamente aquí no funcionan y funcionan para lo que a ellos les interesa que funcione pero no para lo que pedimos el resto de la ciudadanía

Voz 0861 34:29 sí

Voz 9 34:30 pues sí clima también porque que ellos cambiar la Constitución cuando les favorece de momento que no les favorece no se puede cambiarlas ninguna como la Constitución Abel Porto

Voz 7 34:40 me

Voz 9 34:42 yo creo porque que la Constitución le han hecho ellos para ellos mismos en la hecho Aicart a espaldas del pueblo porque yo por lo menos no no puedo valorar la Constitución como un bien común puesto que que para mí me perjudican a más no poder no quiere que se sepa la verdad de lo que a mí me pasó ni lo que le pasó a muchísima gente que no solamente yo que somos muchos los españoles miles de españoles qué le pasa lo mismo que a mi o peor que a mí conoce ya que peor porque a mí me mandaron galopó y además Dogma cómo puedo yo creo la Constitución eso eh para nada nunca

Voz 28 35:31 con Antonio Felisa prácticamente

Voz 1781 35:33 se han conocido casi aquí en el estudio yo no sé si si a conocer un poquito más uno del otro no sé si

Voz 0861 35:40 este encuentro les ha servido también para compartir un poco ese pasado tan tan duro tan tan complejo también pues para seguir cogiendo ganas de seguir luchando no

Voz 7 35:49 sí yo estoy muy contenta de haber conocido Antonio ya ya sé un gel y muy les transmito todo mi ánimo no ellos también me lo han transmitido a mí para que sigamos peleando hasta el final o sea que no vamos a dejar no solamente por la verdad la justicia la reparación sino por todo los la prosa por porque se cumplan los derechos humanos en este país

Voz 0861 36:16 Antonio ya me dirá que otras que que lo suscribe y me lo me lo bueno

Voz 9 36:20 no suscribo totalmente solo Khadija no solamente de lo que es decir lo que salía un poquito más que yo yo no me siento representado por la Constitución han hecho ellos pero lo mismo que yo hay muchísimas personas de novecientos representado yo creo que pensar una de ellas se presta yo voté en contra

Voz 0861 36:45 Antonio Felisa les doy las gracias por estar aquí sobre todo porque sé que es muy duro no muy difícil tener que recordar días momentos muy muy oscuros no en la memoria que que a uno le cuesta pero evidentemente y a esa memoria gracias a su memoria pues seguro que podremos conseguir que que esa memoria nunca quede en el olvido y que que de que quede muy presente para que al final quiénes participarán aquellas torturas bueno pues que paguen por lo que hicieron feliz de verdad muchas gracias muchas gracias Antonio un abrazo muy grande vale muchas gracias

Voz 9 37:15 y yo lo único que te quiero decir es que ese cumpla todo lo cuento quiere

Voz 23 37:20 y lo que queremos eso

Voz 0861 37:24 adiós pues con el buen sabor de boca que ha dejado este encuentro esta charla que hemos mantenido con Antonio y con Felisa buenos queremos presentar ahora otras dos historias quiénes van a llevar a otro continente a otro país donde también luchan por cicatrizar las heridas del pasado en su caso esas heridas también son demasiado

Voz 0136 38:24 Colombia duele el olvido se observa en sus calles donde importa más el puerto es urgente la tragedia de años mezcla hoy a víctimas y victimarios en un orgía de rencores que se palpa en sus comunas todo es silencio y las miradas dicen más que las palabras la guerra aún invisible se siente continúa ensuciando el nombre de esta urbe del mar que la Baña pero increíblemente en este país siempre un hueco para la esperanza la de un pueblo que convierte la tragedia en resistencia y que pelea pelea duro para no vender su conciencia

Voz 30 39:08 no

Voz 19 39:12 a este señor

Voz 0861 39:33 buena cabeza escuchar un fragmento del libro tejiendo sueños de la periodista colombiana Silvia Arjona un libro que recoge la pesadilla que durante muchos años han vivido niñas y niños en este caso en el distrito de Buenaventura allí nació allí vive alejó a los mina Alejo bienvenido cómo estás

Voz 11 39:54 sin duda a Grecia

Voz 0861 39:57 Moreno alejó bienvenido a punto de

Voz 1781 39:59 fuga lo primero como los describirías tu ciudad

Voz 12 40:04 tu barrio Itu gente venga a buena entrar

Voz 10 40:08 ahora el Pacífico es el puerto más importante de Colombia ubicado en el océano Pacífico por donde entra Israel el setenta por ciento de la carga el país así que lo hace el puerto más importante colombiano

Voz 0861 40:23 bueno nuestros oyentes lo habrán notado Alejo tiene una voz muy joven lo primero dinos cuantos años tienes Alejo eh

Voz 10 40:30 eh doce un invitado muy joven

Voz 0861 40:33 es dicen de hecho que con sólo once años es eres el líder de la infancia de tu barrio eso qué significa

Voz 12 40:40 queda mucho para mí

Voz 0861 40:44 para el grupo bueno nos has hecho una descripción de de de tu barrio de de Buena Ventura perfecta una zona con un puerto como es vuestro día a día allí en en Colombia para los para los niños niños como tú por ejemplo tu grupo de amigos como en nuestro día a día allí

Voz 10 41:02 a ella los martes los huevos bailamos danza

Voz 12 41:07 sí

Voz 0861 41:08 cantamos hacéis fútbol y jugáis a todo tipo de cosas música también comentas habrá danza todo esto se sea sí algo así que que lo denomina es Entorno Protector no muchos oyentes nuestros oyentes seguramente no saben qué significa Entorno Protector como unos definirías que eso uso un un entorno protegido

Voz 10 41:29 no es una zona donde nosotros los niños unos céntimos seguro por decirlo así donde podemos estar tranquilo

Voz 18 41:39 muy felices seguros seguros de que

Voz 10 41:44 de las drogadicción de de era andar

Voz 32 41:48 el CNI no estos monólogos tus no es que nos estamos todos los sondeos esto no con la convicción

Voz 0861 42:04 bueno en el libro del que hemos hecho mención justo al al arranque en ese libro tejiendo sueños también se recoge la historia de de Mauro un chico que fue prácticamente secuestrado por por la guerrilla en cuestión de horas tuvo que dejar su su barrio sus gentes su familia reclutado por por la guerrilla y a Alejo no viene solo no estaba hoy solo aquí en el estudio de de Punto de Fuga también nos acompaña Andrea Alonso Andrea cómo estás bienvenida a punto de fuga bien mi Andrea en tu caso me gustaría saber cómo fuiste reclutada por la guerrilla pues mira realmente

Voz 12 42:39 no fui reclutada fue por mi decisión pero no fue porque quizá vecino porque no había otra opción como tal pues la otra opciones eran super peores porque no había oportunidad entonces por eso fue que el grupo guerrillero

Voz 0861 42:54 en aquel grupo concretamente al

Voz 12 42:56 Pl necesite Popular de Liberación fue como a través del convencimiento de la palabra porque empezaron a engañar a muchos personas por medio de la palabra es decir cosas que no eran entonces por ahí Paul por esta situación caí yo y cayeron muchos jóvenes porque empezaron a creer lo que ellos decían que en realidad cierto

Voz 0861 43:17 los decían no es que

Voz 12 43:19 que nos y Galapagar que nos iban a dar más oportunidades de seguir adelante tiro no estar bien quién no tener problemas

Voz 0861 43:30 pero los tuviste el me imagino no abandonase la guerrilla no saliste de la guerrilla Hay por suerte ahora estás formando parte de este de este proyecto cómo ha sido tu vida dentro y fuera de de esa guerrilla

Voz 12 43:44 pues mira yo tendría una vida normal era estudiante de de Bachillerato ir un día cualquiera pues llega a este grupo como tal a a decir cosas eh yo me voy con ellos cuando llego y me tratan pues no también pero si me dan trato más o menos el luego pues ya las cosas empiecen a cambiar todo es a lo que ellos quieran a obedecer lo que yo diga nada mandar a regañar a la evitar entonces ya enviada a las cosas hacer diferentes y entonces mi vida y como tal fue una vida cinco oportunidades sin poder decir que era lo que yo quería quede sin poder opinar en mi voz era totalmente inaceptable océano pueda decir lo que me gusta o no ir puede fuera de esa organización Yemen posta como tal pues ya es totalmente diferente no porque ya tengo

Voz 0861 44:47 así puedes no tener esa voz y tener sobre todo tu tu propia vida no ya puedo decir que hay que

Voz 12 44:52 lo hacer tengo mi voz y voto que es lo más importante de ACM reconoce la voz puedo opinar de que me guste que no me gusta es algo totalmente diferente

Voz 0861 45:01 bueno sois muy jóvenes los dos evidentemente pero es muy reciente ahora mismo en el proceso de paz que es está que se sigue negociando allí en en Colombia el no en el referéndum supongo que fue un tremendo varapalo para muchos colombianos no sé si también para para vosotros pero también es quiere preguntar cómo veis el futuro en en Colombia Andrea alejó

Voz 12 45:23 con lo del proceso de paz es un caso da para mí es muy complicado porque realmente la inseguridad no la hace solamente la FARC que es la única guerrilla que que lo está haciendo horita o el el recogimiento de niños buceando de solamente la lo los Elena hay muchos otros grupos que está el ELN P L que de dónde vengo yo en los paramilitares el caso de Buenaventura son grupos que dañan la seguridad de los niños de campesinos que haya en el país como tal pues ahora solamente se está abriendo como un camino para llegar a una paz pero en realmente es como un cese al fuego no es como la paz porque la que consigue de la noche a la mañana como tal porque sea es muy difícil quizás mucha gente no

Voz 0861 46:13 el PP nosotros los primeros Andrea en el acuerdo de paz también Se establecía se recogió en ese en ese acuerdo a la salida de menores de quince años de los campamentos de las FARC también marcar una especie de hoja de ruta para que poco a poco otros menores también fuesen escapando de esa guerrilla tunos comentabas antes que por suerte tuviste es la oportunidad de de escapar de salir de esa guerrilla pero yo no sé si conoce esa agenda compañeras por ejemplo que no hayan tenido esa oportunidad que no hayan podido todavía a salir de la guerrilla abandonar la guerrilla

Voz 12 46:45 pues mira si conozco mucha gente incluso cuando yo estuve allá tenía unas compañeras conmigo que eran menos una compañera unos compañeros que iban ingresado conmigo juntos a ETA ya después que esto está ahí estuve en las zonas me hablan de estas chicas chico y me dicen que muchos intentaron salir pero no pudieron entonces intentaron escaparse hilos hace los alcanzar lo asesinaron te al grupo como tal los asesino porque estaban escapando de volando en la organización pero hay otros que todavía siguen fuera ya hay hay muchos chicos Demi zonas que que no tienen otro camino sino que se han ido a muchos jóvenes que estudiaban conmigo ya están con la guerrilla porque no han encontrado otra opción como tal

Voz 33 47:37 podemos estar las ideas borren de hongos por Montoro es para todos para los más

Voz 0861 47:54 bueno yo veis poquitos días aquí en en Madrid me gustaría abierto un poquito Service tenían la oportunidad de pasar un rato de compartir vuestra experiencia vuestro presente con con algunos otros niños españoles madrileños a esa oportunidad ese encuentro que os preguntan y que es contáis padece y mira hemos estado en

Voz 34 48:13 en varios varios colegios ir ir pues hemos hablado pregunta yo siempre me

Voz 12 48:22 él ha contado la situación de mi de mi historia que les he contado de mi tierra de donde vivo la esperanza

Voz 0861 48:34 el futuro los sueños en tu caso alejó por ejemplo cómo te gustaría si tuviese estar en imaginar no o que soñar con como una aventura como te gustaría que fuese

Voz 10 48:44 a mí me gustaría que fuese que no hubiera grupos armados que no estuvieran reclutando niños en doce lo para la guerrilla no estuvieran más niños en la droga vendiendo droga EEI todo eso

Voz 0861 49:02 y Alejo me han silbado que que además de bailarín que creo que es un bailarín magnífico la gente aunque te pida que Bayless no van a poder ver pero creo que también cantas muy bien que animas te sacan vernos un poquito para que la gente escuche lo bien que cantas ido bien que suena tuvo fallan bueno aventura

Voz 10 49:18 ese señor sí se reunía canta una canción que es propia de El País y pico ese ama sanatorio sin barco IU tiene verso San Antonio se embarcó

Voz 35 49:32 en la barca de no de San Antonio se embarcó en la barca de no de ley él ni todo le canta OTA agua no te limito le canta dado tanta agua no note Ottawa o T O J J agua o un té o agua no de de Pacífico ni Aute cantando este lado no te pague canten los porteños Aguado te él que nunca lo atentado J I T J agua o T

Voz 36 50:17 sí

Voz 10 50:20 está

Voz 37 50:21 es algo increíble viene de maravilla ya ya decía yo me habían tomado muy bien ahí están tus compañeros viendo en en el lado de de control Alejo a lo de verdad gracias por estar con nosotros

Voz 0861 50:35 que es muy joven y de verdad que que transmite una energía muy muy muy muy muy importante muy necesaria en Colombia y Andrea Alfonso también gracias por estar con nosotros también por contarnos tu tu historia tu presenta en en Colombia la verdad gracias a los dos vale muchas gracias

Voz 33 50:55 que no al suelo huir del suelo el cielo

Voz 38 51:11 pues hoy en nuestra sección de Punto Verde nuestra compañera Lucia Riera Nos va a presentar el trabajo de Madre coraje ese es el nombre de esta organización que trabaja en el corazón de Perú un proyecto volcado en la defensa de las mujeres de los jóvenes pero también de los campesinos

Voz 0861 51:27 nos del medio ambiente Paul es un líder campesino

Voz 1322 51:29 la comunidad de pata hay Pampa allí trabaja con mil doscientos comuneros en diferentes distritos

Voz 12 51:34 un mundo lleno de problemas sociales y ambientales dijo

Voz 1322 51:37 qué se hace muy necesario que enfoque hemos nuestro trabajo hacía planes de desarrollo idea reordenamiento territorial

Voz 39 51:42 todo lo que estamos haciendo son trabajos productivos que yo admite nosotros a través de Madre coraje estamos mejorando calidad y producción de agrícola manejo ganadero y crianza de animales menores Asimismo también trabajo de pastos naturales muy ambiguo muertos que realmente ecológicamente estamos manejando haya en el Perú en la región Apurímac en el distrito de Patito

Voz 1322 52:06 trabaja en el agua y el suelo el cuidado de los bosques y recursos hídricos y lo hacen extendiéndose cada vez implicando a más pueblos ya más autoridad

Voz 39 52:15 hay que hacer una injerencia a través de las culturas a través el Kun de danzas músicos a través de capacitación que nosotros compartimos lo que hemos aprendido como de bricolaje las tecnologías desarrollo capacidades tenemos que también invertir a más peruanos además campesinos y además productores

Voz 1322 52:34 han logrado cambiar su vida a desarrollarse como seres humanos a través de la alimentación la salud la educación la capacitación técnica y el fomento del empleo

Voz 39 52:43 primero ante nosotros organizamos a través de las autoridades hasta a través de una asamblea nosotros convocamos y luego empezamos a trabajar con un trabajo no remunerado y luego hacemos una buena experiencia creo que hemos logrado un objetivo muy fundamental que es el desarrollo de proyectos productivos y desarrollar capacidades género esprín

Voz 1322 53:03 solamente de ese desarrollo de género de lo que se ocupa Rosario una luchadora por los derechos de las mujeres que ha sido presidenta de la Federación Regional de mujeres de Apurímac su trabajo se centra en educar para lograr la igualdad empezando porque las propias mujeres conozcan sus derechos

Voz 40 53:18 a lo que era antes demasiado violencia familiar demasiado machismo tanto los autoridades los varones pensábamos que era así porque no

Voz 7 53:27 los nuestras madres aquí al hombre

Voz 40 53:29 se respeta éramos demasiado sumisas lo que dice el hombre lo que dice no y era mucho maltrato hacia la mujer entonces con estas situaciones nosotros despertamos las mujeres ahora hemos hemos capacitado ahora ir a ser libres de la machismo de la violencia sexual

Voz 1322 53:45 con talleres y reuniones transmiten todo lo que han aprendido a jóvenes mujeres o parejas que todavía no se han liberado de la sumisión que existe en sus hogares ya son muchos los avances que han hecho en la sociedad peruana han logrado sensibilizar para que exista una convivencia

Voz 40 54:00 ahora ya somos otras mujeres que han no tenemos miedo como antes teníamos miedo ahora ya este con unas ya somos no libres ya son autoridades regidor las consejeras hasta alcaldes hemos tenido

Voz 1322 54:16 o con las mismas ganas del primer día Rosario asegura que van a seguir trabajando todos los que ya se han capacitado para llevar esos valores y ese aprendizaje a todas las comunidades la ayuda que les brinda Madre coraje les permite ser autosuficientes y convertirse ahora en voluntarios para ayudar a sus propias poblaciones ahora son ellos los que enseñan todo lo que han aprendido

Voz 0861 54:36 articulando unos con otros

Voz 40 54:38 la sensación es estamos haciendo un encuentros y también enseñando a otros íbamos ahora sabemos gestionar ya estamos en el fomento de la economía

Voz 1322 54:48 a la educación el respeto al medio ambiente y el acceso al agua potable como principios Madre Coraje ella ha ayudado a cambiar la vida de veintidós mil personas en paro

Voz 0861 54:56 los puntos de fuga la Cadena Ser