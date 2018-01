Nadie Sabe Nada: Cuando dices gilipolleces rozas verdades absolutas (26/11/2016)

Voz 1 00:00 señoras y señores con todos ustedes Andreu Buenafuente ir ver

Voz 2 00:21 buenas tardes querido público buenas tardes de Andreu buenas tardes Berto buenas tardes amigos de la Cadena SER de otras cadenas que a lo mejor otra cadena hay escuchas este programa también te quiero decir eso sabe bueno ya es bien recibido aunque vengan de cadenas evidentemente peores que para no

Voz 5 00:41 pues nada vamos a hacer pues la mitad de improvisación muy majo estamos contentos porque hoy nos hemos trasladado a Barcelona donde hacía tiempo que no veníamos por cierto hacer nuestro programa es que todos toda la aplauso vamos a hacer un aplauso catalán por favor eh

Voz 6 00:56 no desde luego gracias Angela Merkel

Voz 2 01:00 que somos eso en catalán más tierra si es más o más como más es que comparó los golpes son cada golpe sí que es como la vocal neutra se claro claro no hay un aplauso más cas castellano que como secretario y luego está el aplauso portugués que es como más rápido luego está gallego que es

Voz 8 01:29 es verdad es verdad es verdad es verdad

Voz 2 01:31 sí es muy buen aplauso tú tienes buen público en Galicia no sí bueno yo tengo sea me dejan cuando me lo me lo prestan cuando voy nombre que te digo que suele actuar en Galicia si me ha llegado ecos si se una muy buena acogida muy a gusto siempre en Galicia yo me lo paso muy bien ahí yo creo que se medio gallego sin tener nada de Gallego tiene supongo cara eso sí

Voz 7 01:53 se se se soy gallego de de intención tengo una como una voluntad gallega

Voz 9 01:59 muy bien muy bien bueno pues en esta España de intriga no ser no me interesa en esta España asimétrica eh vamos a empezar el programa yo he pedido ya sabes que el programa no tiene guión aquí ven ustedes el guión de hoy nada hojas en blanco una frase dos cosas apuntado cuatro

Voz 7 02:14 cosas de que me han pasado hubo muchas

Voz 9 02:16 es bueno no tenía muchas tienen media cuartilla mal pues mira sales con sales con ventaja ese sepa es verdad es verdad vale pero no pasa nada y yo eso lo he pedido una una musiquita como más calmada porque este programa veces tiene un punto frenético pallipes

Voz 7 02:34 oye pero ya lo tienen eso con Hora Veinticinco eh bueno depender de un hablar por hablar

Voz 2 02:42 qué es más calmado pero eso es la madrugada

Voz 7 02:44 sí está ahora es buena para camino no he pedido una calma relató

Voz 2 02:47 es estamos para mí

Voz 2 02:54 las eh venga vamos

Voz 12 03:00 no es noche en mañana la echas de medios

Voz 7 03:04 los precisamente

Voz 2 03:07 sí pero no es exacto cerrado de noche de de

Voz 7 03:13 sí sí sí sí ese saxos Vásquez Guerra está rota se han disparado no no te acuerdas de aquel vídeo de un saxofonista

Voz 2 03:24 así era el ahí ahí este jazz

Voz 7 03:27 es tan tan tan no sé cómo definirlo bueno que se hubieran disparado al saxo

Voz 2 03:33 es como si Ferran Adrià tocara jazz tocar el saxo

Voz 7 03:35 sí sí

Voz 2 03:38 sí sí sí

Voz 7 03:40 dices que te yo en realidad era un un virtuoso del SAE es un tío que ha conseguido tocar también el saxo que hace que suene como si hubiera un gato muerto dentro si hubieran pegado un tiro al al saxofón sé que ahora a él

Voz 9 03:55 sí cara a los oyentes que la seguro los tenemos y conocedores del jazz es decir vaya par década rulos están hablando pero Berto yo solemos hablar de de ese jazz que supera todas las fronteras

Voz 2 04:07 las se coloca ya en en una cómo decirlo en una especie de jazz con conceptual si yo yo tengo autovía que tocan notas que no que el propio aparato no está preparado

Voz 7 04:19 no hablar entre ellos acá concierto dice otro has visto lo que tocaba

Voz 2 04:22 yo hija puta mierda lleno todo propósito como dices tocas la última tecla que eso no me ha tocado nada sí porque quiero y que la propia nota te está diciendo no puedo no extrema

Voz 7 04:35 no es que no no

Voz 2 04:37 perdona Araque exacto no es que no estoy bien pues entonces yo encontré un tío por la tele una noche

Voz 13 04:42 la fórmula afronta allí

Voz 7 04:45 peleándose hice lo quisiera ir a esas está peleando el saxo eh

Voz 13 04:51 algunos nos va a Fraga

Voz 9 04:54 es difícil que tú estás buscando una melodía para hay para conectar no no puedes

Voz 7 04:58 es decir es que hay veces este tipo de música hay veces que se vuelve tan disonantes yo lo entiendo no sé nada de música e ir si hay algún músico que me quiere

Voz 2 05:07 la especialista en Jazz en la sala había cómo no va a haber

Voz 7 05:10 va sábado

Voz 8 05:12 comentado Pitbull

Voz 2 05:16 vaya a mí me lo confirmó que me encanta de maltratador como veto

Voz 7 05:23 ah sí

Voz 14 05:25 los hay que te iba a decir de qué hablaba de hija ya lo sé ya

Voz 7 05:31 a mí me queréis ayudar más déficit de cosas cosas

Voz 8 05:36 no del jazz de conceptual si bueno que se que se lo mira se me ha olvidado

Voz 2 05:43 pero si hace tres segundos que estábamos hablando de eso no me acuerdo si te ha ido el santo al cielo

Voz 7 05:49 eh ser marido Semedo el jazz

Voz 2 05:52 bueno pues no sería no pasa nada bueno nada

Voz 9 05:56 o sea que el jazz es muy difícil de entender ir nosotros vamos a préstamos amable no

Voz 2 06:03 sí sí esto se puede entender no sacaba ya no

Voz 8 06:06 mira vamos a hacer una cosa hoy esto sabe lo que toca sabe lo que tú no sabe dónde va a morir baja para veto te va sí sí

Voz 14 06:21 si quieres un Bloody Mary no porque

Voz 7 06:25 es que ahora me echaría no es echar me tengo que trabajar oye mal vamos a hacer una cosa especial hoy y normalmente tenemos la la urna llena de de papeletas si yo hoy lo que vamos a hacer como veis la urna estaba vacía y hay un teléfono móvil dentro

Voz 14 06:40 esto es una cosa muy nueva

Voz 7 06:42 y esto lo que simboliza es que vamos a recoger preguntas de de Twitter twitter lo tenemos muy abandonado últimamente vamos a recoger las preguntas de ahí

Voz 9 06:52 vale yo me he permitido para reforzar esto hacer un cartel que pone este hombre muy bien Especial Twitter es todo muy entonces con esta tecnología punta y con esta información empieza el Nadie sabe nada de las eh

Voz 2 07:19 sería una trompeta nos dice que ya podemos empezar vale por cierto

Voz 7 07:24 el otro día billete en casa con mis hijos hombre hete extraterrestres se yo lloré lo que no había llorado en su día eh yo lloré

Voz 9 07:34 pero claro te sorprendía o lo lo sabía

Voz 7 07:36 ya no me no lloré y ahora sí yo no sé me pilló este me pilló la edad la edad a mi hija de tres años Paula está viéndolo sin haber visto ya ningún cómico decir esto porque yo esto que voy a decir lo he oido en en algún monólogo de Ernesto Sevilla o gente dice señalando de te dice ese chico es como una caca pero que habla

Voz 6 08:01 Hoover incentivada o vale

Voz 7 08:04 sí sí y cambió de tema

Voz 9 08:06 no no

Voz 7 08:07 sí sí me reí de esto que de los vicios que es aplicarla todo claro entonces acaba el rato me señala una silla de Santi esas sillas como una caca pero que habla no Paula ya no ya no te das cuenta que ya no es que la la yo estoy aprendido muchas cosas sobre el humor con mis hijos de hecho he traído una grabación que si quieres la puedo poner si mi hijo me dice el mayor seis años me dice te voy a contar un chiste Lille Le dije te lo puedo lo puedo grabar para ponerlo en la radio porque me parece que enseña un par de cosas sobre el humor a los humoristas profesional si os parece lo escuchamos fregado

Voz 15 08:45 a las sin Yola encargos sellado mate gordas Ile pregunta el policía la al policía ha visto amén pero tetas no pero me gustaría verlas

Voz 7 09:11 es una revisión del clásico de perro mis tetas donde yo he aprendido dos cosas primero dice fin que es una cosa muy útil en los tristes vale porque a veces está esperando coño pues fin

Voz 2 09:23 lo que hace mucha gente es volver a repetir el final se va a venir y voltió al oír

Voz 7 09:32 sí ya los toda esta tontería tonterías acaba diciendo fin acaba Yeste y luego la otra que el chiste y tal como lo explica el evidencia cuál era la única intención es decir la palabra tetas Florida Él lo tiene mucho sentido

Voz 9 09:46 si tetas gordas será un poco el canon actual de belleza

Voz 7 09:49 eh de operaciones estéticas no no no no yo creo que no a él le fascinan las que trasbordar pero yo creo que muchos hombres

Voz 2 10:00 aquí el hombre no porque eso

Voz 7 10:02 fascinante ya ya ya de momento lo dice porque ni él es más pequeño también las veto más gordas de lo que son

Voz 9 10:09 el sueño pero quizá el el el chiste pierde un cierto sentido

Voz 2 10:13 perdona crear la conducta de tu hijo lo pierde todo sin duda tiene un maestro en casa no no lo pierde todo porque la gracia estaba he visto mis tetas claro pero ha visto ha visto tetas gordas es un poquito

Voz 7 10:25 no no es que te hayas dado cuenta pues significa que todavía estás tú bien no estoy realizando sí pero por eso te digo que al final lo que hace esto es darme darme la la la seguridad de que lo importante era decir tetas claro

Voz 9 10:41 claro sí sí sí sí sí no está muy bien tío pues enhorabuena por todo por el niño que tienen el superdotado no no no digo palabrotas

Voz 7 10:49 cuando lo vi de pequeño que uno de sus favoritos era perseguir palomas en los parqués ya Villa superdotado Akira está dotado ya está dotado mínimamente vale

Voz 2 11:04 pues bien después de esta pausa

Voz 9 11:07 crítica de chistes infantiles vamos ya con las preguntas de Twitter tiene sirvió sobre qué dicen pide además a las mismas cosas

Voz 7 11:14 de lo más tonterías algunas preguntas que la gente ha escrito utilizando el hashtag nadie sabe nada aprovecho para decir que el público que está hoy aquí el programa si quiere colaborar en cualquier momento como siempre ya lo sabéis levantar la mano

Voz 16 11:28 sí sí

Voz 7 11:30 bueno levanta la mano que siempre va bien

Voz 8 11:33 va para la circulación es grandioso para el olor

Voz 7 11:37 dice dice Caterina

Voz 9 11:41 arroba voy a hacer un breve separador si te parece

Voz 17 11:46 el tuit

Voz 2 11:49 decía el pito al pico porque cuando hablan de tecnología ponen ecos lo puedes hacer tú mismo eh lo parece con la boca los efectos esto hace la especial el banco

Voz 7 12:02 Caterina arroba Juan Caterina dice porqué nuestras chaquetas no tienen ese Bolsillo Secreto interior que tenéis los hombres que rabia igualdad ya has Thomas roto la cabeza porque se llama Juan Caterina

Voz 8 12:15 Juan Caterina si la cuenta es

Voz 7 12:20 arroba Juan Caterina luego el nombre que aparece es Caterina pero yo pensaba que era un hombre que por eso

Voz 2 12:27 su apellido primero que aclare su sexualidad y luego adiós

Voz 7 12:30 te o sea que saben y lo que las chaquetón

Voz 2 12:33 las mujeres no tiene en el bolsillo interior de la cartelito supone

Voz 7 12:36 mujeres no pueden llevar documentación no

Voz 2 12:40 el sector se pero es eso es basura porque no porque tenemos otro tipo de prendas

Voz 9 12:46 no son más señoritas esa Briguitte todos es que a ver te digo una cosa la cartera dentro de la americana esos son más terrible

Voz 7 12:54 pues nos lleva en la cartera llevaba pues naipes un naipe como este mira devastó va tengo una I P D para hacer de

Voz 2 13:05 no pero entiendo tanto como las mujeres son más listas que me lo encontré por la calle una carta de azar se obstruye la carta de azar que me encontré por la calle pues tiene las devastó un poquito te van a dar candela

Voz 7 13:16 eh no o es o es o es que la carta me dices se cómo vas de dotación con quién hablo la carta dice nene rico sabor de dice la carta además estaba mojada un día de lluvia en Coruña me lo encontré yo entonces sí

Voz 2 13:34 puse al sol las al ver usted qué guapo la salvé yo una vez más que una carta de azar que encontré iban juntas

Voz 18 13:41 con los dos no lo sea

Voz 7 13:44 bueno no que crees que ganas

Voz 2 13:46 crear siempre quiere que lo hagamos todo junto nacerá era el oye pero

Voz 9 13:53 yo lo cerremos el tema saca mucha que digo bolsillo interior de americana yo estoy muy en contra de ese bolsillo núm nunca me va bien y además ya no cabe llevo móvil que parece un Tablet todo allí embutido está muy mal por tanto las mujeres que son más listas que los hombres eso sí lo sabían no

Voz 2 14:12 tú crees que las mujeres han pedido no me haga usted Agoncillo interior no el diseñador de mujer One Design habría que ver si es sabe ya lo que quiere la mi exmujer de hombre se diseñador ese es Juan Caterina es que tengo es que aquí ibas tirando del hilo y no es fácil esto no tiene quién ha decidido es

Voz 9 14:34 pero yo no me imagino una señora con el traje chaqueta

Voz 2 14:36 la mar de arreglado con una cartera acá dentro no puede haber más grande que la otra

Voz 8 14:42 hombre

Voz 7 14:43 estaba cuadradas siempre ya son siempre un un pecho más grande que el otro siempre pues que te pongan el bolsillo en el pecho que es más pequeño que y tú te compensa llevando hay kleenex por qué me estás contando pues pues nada estoy creando amigo decir creando

Voz 2 15:01 esto es creando una ilusión no bueno no

Voz 7 15:04 no sé yo no lo veo esto tan tan sota caballo y Rey como tú miras sota caballo y rey mira te diría de vascos

Voz 9 15:10 te diría que quizá en un abrigo en lo que es la prenda grande la sobrepeso la sobre prenda

Voz 7 15:15 de ahí sí que

Voz 9 15:18 que se podrían meter bolsillos carteros

Voz 2 15:20 bueno en la prenda más recogida no van

Voz 7 15:23 vale me lo vamos a dejar cerrado en falso

Voz 14 15:28 crees que tienes que ya éramos Azara

Voz 7 15:31 bueno me da pereza es una empresa demasiado grande para llamar la esta hora luego el sábado estará cerrada si no no vale vuelven a otro operado

Voz 2 15:45 indicando escándalo pues es un verbo no arroba Transcat lo que has hecho este fin de semana pues ahí triplicando

Voz 7 15:53 vamos a ver qué queréis que que lea el nombre de la cuenta o el o el nombre con el que aparece porque este estrés cuando pero su nombres Haritz esto es un problema ya es que a lo vea ya

Voz 9 16:04 eh por qué cesó la gente te lo hacen compañero de comunicación digital El Terrat esto es porque a veces no no puede registrarse su propio nombre no IES pone un usuario que luego luego no puede tener como como dirección

Voz 2 16:19 pero comenta que te voy a voy a ver si hubiera a consultarlo atención consulta te espera como un así para hacer una sintonía momento

Voz 20 16:28 vamos que no logia entonces vincular todo yo haberse tecnología hasta chulas gracias ha sido el señor Ramón eh yo no la he escogido

Voz 21 16:43 nada pues muy breve estamos con mi a favor que por cierto es casi el presidente honorífico de la diseminada es el hombre que ese que escuchan los programas luego los vuelve a escuchar varias veces no para cortar que coger fragmento hombre un así tienes una una vida normal no

Voz 14 17:01 estoy bastante bien bastante esa no

Voz 21 17:03 yo vivo oyes vivo pero puede ser que de tanto escucharlo a veces oyes fragmentos no por tu cabeza que te rebotan si estáis en mi cabeza constantemente

Voz 9 17:12 este tio cuidado eh un respeto eh

Voz 7 17:14 sí sí todo todo el respaldo tiene bueno pues entonces

Voz 9 17:17 la respeto a parte porque hace eso la gente del usuario idealmente nombre real

Voz 22 17:22 y bueno en principio el el el usuario a veces está cogido y poner algo

Voz 7 17:29 está acogido esto es especial para nuestro público latinoamericano esta está registrado te acoge

Voz 8 17:38 Prado

Voz 2 17:39 y entonces tienes que poner algo que que se parezca

Voz 22 17:41 a tu nombre con lo que lo que querías y es cuando se hacen nombres raros muy bien y entonces cuando lo que haces es describir dónde tendría que poner tu nombre la gente lo utiliza para la poner su nombre real que a veces no coincide con el usuario o a veces lo van actualizando conforme pues cualquier chorrada que

Voz 7 18:03 Juan Soler dos Con una una pregunta que tengo en relación a esto

Voz 2 18:08 sí porque estoy un poco cansado podría podría ser que son muy largas la respuesta es un muy bueno está muy bien está muy bien están bueno que joder desarrollo no

Voz 7 18:16 podría ser que esta respuesta que has dado fuera la misma que has dado

Voz 23 18:20 lo mismo que que ha dicho Andreu

Voz 7 18:23 ante eso entonces puede ser que sea lo mismo pero quizá o quizá un poquito más desarrollado

Voz 8 18:30 bueno puntualizando con la voz de la experiencia claro

Voz 9 18:34 tengo la última pregunta si te pido una respuesta breve

Voz 7 18:37 te iba a ser la misma para que diera a la misma hora

Voz 9 18:40 luego hay tíos que se cambia el premio se llama la lo que ves que PP y churros hacía pero luego en se llama

Voz 2 18:48 fíjese si tenga otro nombre sea tenga un nombre

Voz 7 18:51 tanto en la cuenta de que lo acaba qué

Voz 2 18:53 podría ser espérate porque porque esté cogida pero no Pepi churro la semana que viene aquí en la acogido muy fuerte a la pared sabe mucho acogido

Voz 8 19:09 Caracol al oye del cliente del Cholo

Voz 9 19:18 ya he dicho que he dicho él gracias por venir que no he entendido eso

Voz 2 19:21 ha dicho gracias por venir a verte a ti

Voz 8 19:23 ah vale

Voz 9 19:25 bueno ya hasta aquí el hombre que lo representa en Internet

Voz 24 19:39 bueno sí

Voz 7 19:41 tris cuando que se llama en realidad Hadid ceder todavía no había leído dicen que si la fruta es es porque si a fruta es frutería

Voz 2 19:52 es la única frutas del amor es la eso te lo quería decir antes de nada gracias por recordármelo había oído algo

Voz 7 19:59 de la Vega porqué si a fruta es frutería o a pescado pescadería a gasolina no es gasolinera

Voz 18 20:07 o quizá no en España

Voz 9 20:09 me queda la duda hay países latinoamericanos donde van a esa cosa básica de la aplicación semánticas y que ese médico semántica y te da más de una sorpresa eh

Voz 7 20:22 vale perfecto ya que una palabra que esté cogida en Latinoamérica por ejemplo si te muy cogida si está resfriado te dicen estoy estoy muy cogido por ejemplo te digo aquí en Bogotá diciendo era uno de estornudar estornuda

Voz 2 20:39 dice estoy seguidismo fíjate

Voz 7 20:42 tengo el concepto se lo voy a perder ni tan cogido que estornudos hay

Voz 9 20:46 países dónde vas a un restaurante te dice y ahí es donde voy a ir ahora vendrá él me a acoger en la comanda Icex mensajero sí señor atiende las mesas aquí camarero quién se inventó camareros que vino un señor de un de que lleva camas a mi mesa si lo analizas

Voz 2 21:06 de PETA la cabeza luego el tío que lleva la cámara le ponen el mismo nombre te ponen cámara en vez de camarero aquí porque tenían nombre cogido ya el otro no

Voz 6 21:19 no hombre no

Voz 2 21:21 pero tú coges un nombre luego el otro

Voz 7 21:24 cuando lo Viena busca hostia me lo

Voz 2 21:26 ha dado allí es camarógrafo aquí también escamas logrando que aquí tú dices camarógrafo y no se dan por aludidos ya verás camarógrafo no lo sé que no va él es cámara que la verdad porque el objeto tú que eres un objeto un hombre objeto hombre tiene tiene su empujón eh esto esto no no estoy de acuerdo me perdona perdona he mirado esto sabes qué pasa que el español de España el castellano español del antiguo tan usadas ha vuelto perezoso verdad se ha vuelto pero se les rompió el amor

Voz 7 21:58 cuándo usarlo pues es verdad pues si te pasa eso me acuerdo sí sí pira affaire doce también llamamos Fernando dice dice hay barrios americano en China

Voz 9 22:12 la yo conociendo un poquito los chinos yo diría que yo lo diría que no

Voz 7 22:22 porque van muy a los no y además va

Voz 9 22:24 no yo americano norteamericano se refiere no me imagino a mitad de Shanghai

Voz 7 22:30 mi barrio Chino fuera de Estados Unidos hay sí claro en Londres hay barrió aquí rechina embarazo

Voz 9 22:36 cuando en Barcelona al Barrio Chino es otro misterio porque había de todo menos chinos El Chino de Barcelona es la actual Raval Raval chino y no ahora es más Kabul que otra bueno bueno claro claro las Pakistán y esas cosas pero pero si no mítico se eran novios y no

Voz 7 22:55 pues sabes qué paso creo eh pues sabes qué paso que a lo mejor vino un paquistaní hice iba a poner el barrio paquistaní pero el hombre ya lo habían hecho

Voz 2 23:03 en otras cosas correcto digo pues voy poco chino pero tú imagínate en los setenta quiera quizás su auge

Voz 7 23:11 no puedo porque yo tenía cero años bueno bueno

Voz 2 23:14 no puedo imaginarme hacer un esfuerzo haber aguanta la respiración que mirar recuerdos de otros ya Juan

Voz 9 23:20 eh pero te quiero decir que venga un chino a Barcelona de los setenta dicen chino tú eres chino chino me tachen no iba allí no hay chinos

Voz 16 23:29 no hay no hay

Voz 7 23:31 compatriotas no hay compartió a De Niro se preguntan porque él le llaman en Chile sino hay chinos común hablando con una parodia de sí mismo hablando en castellano y no llego con unos Pal platillos Nine Mile que coleta y un bigote pelo largo que sale de una verrugas sí fue un sus uñas largas

Voz 2 23:51 poco ha dicho visto ancho como Menchov fumando opio no llega pero la tónica larga bueno está está tópicos un poquito de canción musical

Voz 4 25:35 aquí Marvin Gaye una amiga comentando todo cuando me ves

Voz 8 25:37 la cuando yo te cojo espera un momento trabajo eh

Voz 2 25:41 esta chulo eso están comentando lo que tendrían que hacer eso es la música no poquitos

Voz 8 25:46 no sé si voy otro día me dice uno Manel me puedo hacer una foto contigo yo dije no

Voz 9 25:55 y dentro de un rato sabrás porque piénsalo hice fue todo rallado yo creo que están chocar diciendo claro no eran Manel

Voz 7 26:05 el otro día me dijo uno dónde está el Buenafuente y le dije en su casa seguimos viviendo separados

Voz 6 26:12 muy bien muy bien

Voz 2 26:15 muy bien pues bueno vamos a hacer una breve pausa no creo y a la vuelta quieres apuntar la la pregunta de Twitter para

Voz 7 26:23 que la gente piense en sus casas arroba ya comentas sí he hecho una cucharada de azúcar y una cucharada de sal en un vaso de agua y me lo bebo me seguiría sabiendo sólo a agua

Voz 2 26:35 sí le preguntabas tonta me pero tú qué te crees que quién te crees que escribe aquí a no pero yo pensaba que diría me arrobas

Voz 7 26:46 arrobas Stephen Hawking pregunta es decir eh amigo usted pero yo ya comenta

Voz 9 26:52 yo probarlo eso quiere que vayamos al bar de al lado ha pedido una escucha azúcar sal y que gana así la sal o el azúcar

Voz 7 26:58 vaya eh yo misma cantidad exacto exacto

Voz 9 27:01 en mente eh

Voz 7 27:03 que nos lo traiga bien aquí no hay nadie hombre aquel señor no

Voz 2 27:09 Loli lo hacen después de publicidad tenemos aquí

Voz 7 27:11 hay un vaso de agua una cuchara de azúcar y una cucharada de Sally seguimos divirtiendo nos en El hormiguero

Voz 25 27:31 nadie sabe nada

Voz 2 27:33 con Andreu Buenafuente Berto Romero

Voz 25 27:35 en la Cadena Ser

Voz 8 27:42 seguimos en el nadie como cada semana un saludo por cierto a todos los que no es

Voz 2 27:45 muchas de allende nuestras fronteras

Voz 7 27:48 es una recomendación es un programa que supongo que ya conocéis la vida moderna de David Broncano sí Ignatius Farrar Hay que que que se emite en esta misma cadena

Voz 9 27:57 pero es menor porque va a la anoche muy tarde ya sin nadie ahora por ejemplo este programa está

Voz 7 28:05 sabes que es importante cuatro días a la semana en nosotros una eh

Voz 2 28:10 ah sí pero dura menos dura media hora sí venga va a también Juan admiro pero los otros

Voz 7 28:15 pero no pasa nada podemos convivir todos siempre muchos quiero decir que este programa yo no lo había escuchado hasta hace poco por lo que sea porque yo voy a mi ritmo no puedo estar aquí hay muchas cosas la resto de gente que no soy yo puedo estar aquí a todo a veces visto una serie un inicio ahora pues si hace dos años que está sí

Voz 9 28:34 te pareces un pariente mío que decía mi decir yo no leo no leo libros un crack intelectual conmigo porque no les libre dice porque a leer yo cosas que escriben otro pues no me diga te lo juro yo esto no me lo estoy ahí ya habría un poquito que lo también el autor de sobran los nombres de las calles digo tú querías dicen números sea le molestaba la calle Espronceda

Voz 2 29:03 ahí en pensar quién me produce

Voz 7 29:05 números como no se acaban nunca claro los los números igual es familia tuya dices ya no hay voy a decir verdad cretino pero bueno ahí va decirlo pero no lo digo no diga lo que piensa

Voz 14 29:19 el cretino ése que decía

Voz 7 29:22 bueno es que te iba a decir no así la vida moderna David Broncano empieza a escucharlo en formato pocas y entonces me pasa una cosa ya se lo comentaba él me gusta mucho programa pero lo voy escuchando para atrás eh a escucho prime el las listas normalmente que está el último es el más reciente voy hacia atrás entonces voy escuchando aparte de escucharlo noto que cabe lo hacen un poco claro cual pienso bueno tampoco no son una amenaza para nosotros la porque igual igual hacer una sección que digo ya me gusta ir dos programas más ya no la hacen que pena con con lo bien que les había hecho una buena técnicamente sitios

Voz 9 30:07 así podría escoger un actor que te gustará mucho ir tirando la filmografía Patras hasta verlo crudo de joven

Voz 7 30:15 si ves que va haciéndose joven también joven inexperto y preciso yo soy pues Rober devino vaya patata parece de Ubrique Robert De Niro de jóvenes parecía Jesulín de Ubrique

Voz 9 30:25 esto lo has dicho varias veces y no estoy de acuerdo contigo bueno pues

Voz 7 30:28 pues mira te vi en las fotos yo no quiero ver El Padrino

Voz 9 30:31 está todo el rato pensando que si te hablo de mal

Voz 7 30:34 de Malas calles más jóvenes más joven ya de las primeras incluso en Taxi Driver también es un poquito Jesulín eh bueno fijada

Voz 9 30:43 esta rompiendo el sueño cinematográfico de muchas

Voz 7 30:46 de no estoy dándole un sueño Jesulín de Ubrique les indiqué nadie piensa ejes de hombro

Voz 2 30:52 Jesulín de Ubrique echado caraza eh

Voz 7 30:54 es que yo también hecho Alcaraz

Voz 26 30:57 me Revellín se yo me acuerdo desoyendo Ubrique fue mi primer invitado de televisión en directo

Voz 7 31:03 con poco o no una carrera

Voz 9 31:06 pues tío yo recuerdo mucho esa noche porque era un programa normalmente grabado en Cataluña

Voz 14 31:12 no hay ese día pues era directo yo estaba muy nervioso

Voz 9 31:16 si me dicen no te pongas nervioso porque viene Jesús Polly que tiene dije bueno no entiendo la asociación exterior eso pero hay que hacer compraban en directo por primera vez en mi vida hay tal Isi siquiera me recuerdo que charlamos muy amablemente estábamos gracioso en aquella época del todo a todo a toda

Voz 7 31:33 poca de oro no se poca de oro los años dorados de gestos

Voz 9 31:36 sí me recuerdo me acuerdo perdón que es momento ahora de o cómo está tu padre porque su padre ese señor sabes que tenía un andar asimétrico

Voz 2 31:43 que se que se metió o no eran Janeiro otro metido de verdad eh sí Humberto Janeiro Humberto Janeiro que metió oreja en un charco cuando andaba sí

Voz 8 31:53 no

Voz 2 31:54 y entonces pero más como buena persona muy buena no tiene que ver una cosa con la otra

Voz 9 32:00 mientras estaba muy de moda en aquella época dio cómo está tu padre dice me parece un monstruo me parece mostrar pero te preguntaba cómo esta yo lo dije es que para tener un hijo como tú hay que ser un monstruo

Voz 2 32:12 y claro hay ahí pasábamos por ahí mucho tenemos muy irónico

Voz 9 32:18 pero muy agradecido me cambió la vida realmente entendí mi mi función visión muy

Voz 2 32:24 bueno ha llegado llamarlo Oli que ha hecho el gran

Voz 9 32:26 a favor de ir a buscar un vaso de agua un salero himno azúcar está todo muy mal planteado

Voz 2 32:32 pero bien bien bien pero es que querías que no quería unos recipientes pero bien bien a sí claro no sé no quiero ser tiquismiquis eh eh

Voz 9 32:40 vamos al experimento

Voz 7 32:46 perdona no

Voz 4 32:48 no perdóname tú

Voz 2 32:50 vamos a buscar una música de experimento porque está está está bien

Voz 9 32:53 destapa experimento a mí sí

Voz 2 32:57 es un experimento Torrejón no están gente va a acelerar partículas pues digo eso llamara

Voz 27 33:04 este experimento tontorrón

Voz 2 33:09 pero digo digo Gallo Claudio oye oye que incluimos Ana está cuchara

Voz 7 33:14 es probablemente la cuchara más sucia que hay ahora

Voz 14 33:17 o sea no sólo tiene una aquí que lo han robado

Voz 9 33:26 nuestro compañero Oli ha ido al bar de al lado de la radio

Voz 2 33:29 en Barcelona es que vamos a pillar la triquinosis dice que estaba PETA ya has cogido la cuchara de otro cliente las chupar delante suyo es que lleva al café con leche lleva cosa porque todas tío pues me voy la tuvo marrano Meré con Pepa mover no pero hay que nos Yo así no puedo trabajar

Voz 7 33:49 no sé si es que hay que hay que la cantidad de azúcar y sal hay que ponerle la cucharilla voy a ver si aquí sea la misma mira tiene aquí un trozo de papel pegado que no lo pone arrancar vete a saber cuánto hace que está aquí hay pegamento está cuchara del bar

Voz 14 34:08 no no te oigo eh

Voz 8 34:12 aún así al avalar esto vale puede al lavabo lavarla cogerá coberturas micrófono a vamos a pero bueno pues han Andreo estas salidas de metro en la mano nada que esté chupado en la mano no de otro en la boca que que experto chupado pero yo estoy llegando al navarro vaya vaya que estoy en en la bola sonoridad al lavabo seduce a ves mira el el el cortador de David que se calla una física ya no va bien bueno voy a escuchar el mundo lo de la idea mojado Berto que hace Ana allí te puedes poner tu aquí alguien se puede poner aquí

Voz 7 35:08 voy con el ponte tú ahora se pone una persona que no es ni Androni yo no lo conozco

Voz 8 35:14 eh ya salvo del lavabo es mucho buenas personas que no lo conocer el programa

Voz 14 35:22 y qué deben pensar que hace este hombre que días

Voz 8 35:26 la cuchara vale he dejado a una persona que está todo controlado en creo que está callado AVE ya estamos dentro claro claro bueno a ver gracias eh cómo te llamas

Voz 7 35:43 vale gracias a gracias David el presentador sustituto

Voz 14 35:46 por cierto he abierto el grifo a mira

Voz 2 35:49 así es como socorrista no conocía la potencia del grifo ahí te ha abierto mucho informa como si esto es terrible porque sales que parece que te has me hombre terreno para arriba con una erección

Voz 7 35:59 me impresiona no

Voz 2 36:01 es mucho bueno lavado pero los restos de pega son muy fuertes y no he podido eh

Voz 14 36:07 necesitaría un escollo Britten alguien tiene unos

Voz 2 36:10 sí bueno vamos a intentarlo

Voz 29 36:18 vamos a ver tengo

Voz 7 36:20 colocar

Voz 29 36:23 la misma cantidad de azúcar

Voz 9 36:25 recordemos que el objetivo del experimento es saber si con la misma cantidad de azúcar sal en un vaso de agua

Voz 30 36:33 eh qué sabor predomine

Voz 7 36:39 hoy el otro día se ve que me me colaron una cosa en el programa me dijeron hacer como que te tira sale la boca yo hice así yo no me di cuenta es claro estaban haciendo como si no

Voz 8 36:52 si me dieran con penes dentro de la boca yo no me di cuenta porque yo soy muy poco

Voz 22 36:56 pues mira que yo lo vi luego en vídeo y oído

Voz 8 36:59 tienes que meter la misma cantidad exacta e más o menos tiñó una balanza de precisión dónde pero que veas tú que fue la salida lo he hecho ya lo he hecho seguro e si la pongo el agua pero es la misma cantidad de agua los la misma cantidad de agua que que que es que de sal azúcar palma

Voz 7 37:22 yo no se disuelve quedaría como este momento

Voz 8 37:24 muy importante

Voz 2 37:25 bueno estoy ahora alguien del público que lo pruebe existen entran alguien que ya pasó una mala noche no quiere venir a divertirse nadie sabe nada

Voz 8 37:37 ocurre que estoy ansioso por verlo no tu tu tu hambre no no por aquello

Voz 2 37:41 vale

Voz 8 37:44 eran los dos pero lo probamos y no decimos nada

Voz 7 37:48 no no al ser un programa de radio lo probamos no decimos nada

Voz 8 37:55 sal y azúcar en la misma proponiendo no gana basado bicarbonato ganadas a Alpe bicarbonato bicarbonato sí porque está hecho de azúcar es bicarbonato

Voz 7 38:22 exacto conclusión

Voz 8 38:24 lo sabía bicarbonato M

Voz 7 38:26 sepa bicarbonato que sea bicarbonato son dos

Voz 8 38:29 alguien que quiera ver la misma cantidad no no pasa nada explica ella es química va por favor ilumina los pero no ves no ves lo que hago yo cada día cómo te va a dar vergüenza explicar es verdad

Voz 31 38:46 las sales cloruro sódico combinar la la azúcares y alcohol y te puede recordar bicarbonato porque los alcoholes tienen tanto carbono como hidrógeno como oxígeno entonces al combinarse con sódico el bicarbonato sódico precisamente sodio con carbono y oxígeno

Voz 2 39:03 triana Andreu caigan

Voz 15 39:04 que lo diga meses exactamente carbonato veo que puede recordar

Voz 8 39:22 ha vuelto a pasar algo que ocurre mucho grano solo estoy hablabas perdona

Voz 7 39:27 Beatriz muchas gracias Beatriz ocurrir Beatriz y el público en general ha ocurrido de nuevo algo que ocurre mucho en este programa ahí en la vida Andreu general es que desde esa inconsciencia acostumbra acertado bueno diciendo tonterías que luego son más es verdad

Voz 9 39:42 digo muchas es la mayoría nuevas acierto la

Voz 7 39:44 mi pregunta es por qué no has intervenido antes siendo que estábamos haciendo esto

Voz 2 39:50 algo que fuera a los bares ha dicho

Voz 9 39:53 que se estrella

Voz 2 39:55 y luego yo ya Si eso daré mi versión mucho

Voz 9 39:58 Gemma gracias esto creo queda da una metáfora un indicador del nivel de nuestro público todo de la alta graduación

Voz 2 40:06 sabes cómo la ginebra valen pues vamos a subir un poquito el nivel no

Voz 3 40:09 otro

Voz 8 40:14 Clara Grima desde hablando de Grima eh

Voz 7 40:18 Peter a mí no sé como tú no sé cómo tienes la lengua pero a mí me tengo la lengua ahora mismo

Voz 9 40:22 no

Voz 2 40:23 tengo se como para una semana eh

Voz 7 40:25 no me ha ofendido tanto eh no no sé yo tengo mi me como un Aquarius dice qué pasa si el gato se come una magdalena de Proust frente a la catedral de Florencia es demasiado nivel no vamos a bajar los venga Move enano me gusta dices él enero Move enano a Moore luego el nombre que llevan

Voz 2 40:49 es enanos buf

Voz 7 40:51 porque no estaba pillado pillaba irano Moses y cogió pena no parece si el desodorante Roldán es una bola que gira no saca la carroña So vaquera la guarda dentro para la siguiente explicación algo de esto hay pago de esta algo de esto hay porque a veces no sólo arrolla algún pelo claro eso es lo que ahí lo veo yo que dar la vuelta ya parece un pero qué dices muy de cuando

Voz 9 41:13 el Colón

Voz 7 41:15 no es difícil comprobación no cuando ves que siempre tienen

Voz 9 41:18 Esperanza dices lo una vuelta más una vuelta más tú ya ves que no pesa mucho pero como está impreciso y sellados dices un poquito de humedad hay otra Leda yo te hasta que te estás pasando una bola seca

Voz 8 41:29 ya

Voz 9 41:30 una bola se que a poner eso que tú dices bueno algo quedará

Voz 7 41:35 mira un taco uno dice a cotilleo que cómodas

Voz 32 41:39 Jordi Hurtado no Ussía de la versión

Voz 3 41:51 sí

Voz 8 42:00 Villa habla irregular no programas de regular nombre salen mira Iván Hurtado sí

Voz 7 42:13 la claridad dice tengo un cactus pero como diría si tuviera más de uno cuál es el plural

Voz 14 42:18 de cactus Cactus es no es cactus

Voz 9 42:23 yo creo que es tú vas a una tienda una floristería dices tienen cáctuses te entienden

Voz 14 42:28 sí claro claro pero es como si soy bueno o qué que acto es que es Texas en cactus

Voz 2 42:42 pues Trofeo S

Voz 14 42:45 caso de los franceses

Voz 2 42:48 con con la Casa de las mantas de la calle no tiene sucursales es no me gustan los pactos eh

Voz 7 42:56 claro no yo me provoca

Voz 14 42:58 poquito de rechazo

Voz 7 42:59 bueno ya están pensados para eso ya es el caco es lo que busca es provocar rechazo pero cuanto más te acercas a ellos

Voz 9 43:06 sí pero no entiendo la gente en casa para que para que no hace falta que tenga enseguida

Voz 7 43:11 de nada

Voz 2 43:12 no sé nada de una planta baldosa claro

Voz 9 43:18 son de plástico piedras tuvo sentido que tiene Cactus en Kansas en los cambias por plásticos

Voz 14 43:23 de artificiales y no es verdad es verdad no es verdad

Voz 7 43:28 a mi vecino tiene toda la terraza llena de cáctuses tú no te fijas del pues es muy majo algo esconde si tiene todo lleno de cactus y el cactus y una cosa muy muy jodida que es que puede estar muerto y tú no me iré a lo que había pasado muchas veces hay un poquito de agua porque claro tú Lucas sabes dice igual un canto pero necesitaba yo siempre veloces sobre arraigado claro y un día rozar moverlo igual y hacer caerse podrido por dentro

Voz 2 44:05 era como de corcho si es moverlo

Voz 7 44:07 te que hacer a partirse por la mujer de la misma inercia vencer

Voz 14 44:14 sí

Voz 7 44:14 igual bajarse yo hoy es mía como estaba

Voz 2 44:17 paja no la espina como de paz

Voz 7 44:19 dentro estaba ya podrido es como una metáfora de de las de las personas que también pueden estar por fuera normal allí por dentro ser mierda ya ya

Voz 33 44:29 gracias ver todos los anima mucho

Voz 2 44:39 nadie sabe nada las todavía con las lenguas con azúcar y sal bueno venga vamos a ir leyendo preguntas si alguna vez tenemos nos ha faltado soja perdón no te sigo no

Voz 9 44:54 yo lo cuatro pienso hablo en voz alta soja

Voz 2 44:56 en el azúcar y sal haber puesto soja porque es otro sabor

Voz 14 45:00 lo que es luego ya

Voz 2 45:05 de lo que has dicho incierto que cuando no hablas no estás pensando no no incluso a veces lo que hablo no lo sale lo hace muchos políticos también eh nombre no porque ahí es un es un sabor que no sabes eso de dulce amargos salado y soja yo estoy amargo salado y soja y luego el sabor de la

Voz 9 45:25 comida japonesa esto pero no puedo precisar es como el quinto sabor se eh

Voz 2 45:32 qué raro que no lo sepas tú que eres Xavi lo todo porque se intentando centrarme Conesa porque si porque ves como es que sabe muchas cositas y no es primero no es cierto pasa que tú como no sabes

Voz 7 45:42 es casi nada

Voz 2 45:45 pero lo poco que se les saca mucho rendimiento eso es verdad me lo voy a preparar para la semana que viene los sabores los aleros tipos de Sabor Sabor sabor japonés exacto eso es lo que me voy a preparar muy bien

Voz 7 45:56 mira hablando de de Japón voy a voy a una pregunta sobre Bruce Lee que es que era chino

Voz 14 46:03 Hill Games dice

Voz 7 46:06 Hill Games no girga meses ochenta y cuatro que debe haber muchos dicen Bruce Lee decía Be water my friend si el agua se rige por la ley del mínimo esfuerzo nos dice que somos unos vagos el agua se rige por la ley del mínimo esfuerzo valor a la a hablar lo que pasa es que no te va el agua no orden a la habitación pero qué quieres que haga al agua bastante tiene ya con sus problemas de filtrarse por todos lados

Voz 30 46:34 ahí el también que que un poquito paradójico ya el tema eh no lávate la boca antes de hablar de los lea

Voz 7 46:44 Bruce Lee

Voz 9 46:45 decía obviedades en serio y muy lento y cogían cogían una común tono de grandes aseveraciones sabias prueba decir algo lento y serio si no hubiera una obviedad vamos a parar quita la música ya verás

Voz 14 47:04 te quieres que te diga si tú eres bueno en eso cuando tengan hambre come es verdad es verdad y tú dices claro tío mira voy a lotería delante toda la vida y no me he percatado de esta sabiduría es sea agua

Voz 7 47:31 yo creo que eso no creo que no es lo mismo él cuando tengas hambre como me influye como el agua di yo creo que él ha dado un par de vueltas

Voz 14 47:40 la frase venía de un contexto no eh

Voz 2 47:43 agua adaptarte a una botella tú eres el agua de una botella que no estéticos patrocinaba Font Vella Naga y esto no se ha sabido que nosotros esa sabio nunca no se sabe

Voz 26 47:54 lo que quiere decir es que te haga ya es decir es si si eres

Voz 7 47:59 si te metes una botella tendrá forma de botella y si te metes una taza en forma de tasas se adapta te en cambio si tienes hambre come lo que no deja es muy útil también ganar no digo que sea muy útil yo creo que a mí

Voz 9 48:13 pero es como lo dice no me hace reflexionar mucho vale

Voz 7 48:16 eso eso es verdad la forma gana gana al fondo si tienes algo que decir dilo ves que no tío ahora tendría que poder reventar te la cabeza dura patada no que eso es lo que le pasaba Bruce Lee que Bruce Lee te decía eso muy serio pero tu pensabas este tío siquiera ahora me saca los ojos de dos patadas me los explota claro y entonces le presta más

Voz 2 48:41 sí claro no le prestaban atención voy a decía mientras habla no me mete la hostia todo esto debida que tengo ganado del decía os quiero decir una cosa clara pensaba esta mesa

Voz 14 48:56 sí apoya quitas las patas cae se Pata pata

Voz 6 49:09 a la gente le gusta gracias

Voz 2 49:12 la gente le gusta pues la gente viene aquí a reírse más que te puede beneficiar una nueva línea de trabajo no pero yo quería hacer un libro como Joseph

Voz 7 49:21 pues yo creo que es el mejor modelo que has escogido para seguir la verdad si Dios es Farrah tatuada te también el cuerpo como si fuera una Carter

Voz 9 49:28 claro no me habría que Prison Break no no no no nada nada merecen estar en campos sólo hay animales me dirán que haces en el campo yo diré nada la nada es algo tu ahora te rías y las que ha visto la luz

Voz 23 49:46 tú ahora te está riendo pero a la vez

Voz 7 49:49 están haciendo lo que te pasa siempre que al decir Jiri payeses rosas verdades absolutas en las barras y es verdad que todas las grandes filosofía de pensamiento cuando se abstrae mucho ir desarrollan mucho al final llegan a conceptos muy abstractos que son muy parecidos a ideas simples

Voz 14 50:08 dichos así Gaggan mucha fuerza te voy a decir una porque desde mi nueva filosofía ya que crean el Android

Voz 9 50:16 hay que buscar algo pero bueno si nombre provisional lo llamaremos Andrea sí

Voz 7 50:21 igual había otro cogido ya

Voz 14 50:24 y no tienen música sí un poco espiritual

Voz 34 50:28 estas de Natura de la acción desde en altura no sé si os mando un mensaje para vosotros gracias a su equipo para que la tengáis lo paséis a otras generaciones vale el que puede que sea soltero pues mira no apuntabais no para que es la punta del paso para que nos apuntabais clase no hacer nada

Voz 9 50:59 Nos risas pero quiero eh yo soy un grupo eh que te de una energía te te dejo al vino eh

Voz 7 51:05 sí

Voz 9 51:06 al Papa no hacer nada

Voz 14 51:09 ya es hacer algo

Voz 2 51:17 no sé si puedo acaba el tiempo y no sé si puedo asimilar más sabiduría hoy lo dejamos para la semana que viene si te parece bien sí pero ahora

Voz 9 51:24 qué lástima maestro no claro alumno qué lástima ha iniciado una línea de Filosofía Histórica en el último minuto del programa

Voz 7 51:33 ya está bien que que tú mismo

Voz 9 51:36 qué va a pasar a la historia del medio ambiente espiritual yo aquí que se va a que dedique Kemal

Voz 7 51:43 vale bueno te dejo con un pensamiento que me que me dio también mi hija Paula el otro día viendo una vamos adelante dijo papá ese Caracol está desnudo

Voz 6 51:54 muchas gracias y hasta la semana que viene

Voz 35 52:06 Ventilla indirecto tan Garbera Fontana tretas como marihuana a chicas

Voz 37 52:19 pongo la mano a mano a partir de abril eh corto vaya que ya no vaya para para ya no de la valla hay otros que montó pues maldito

Voz 38 54:42 por tanto

Voz 37 54:54 J ahora

Voz 39 55:20 Ana