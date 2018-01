Play Ópera en Hoy por Hoy: Entre el cielo y el infierno

Voz

las óperas de Puccini nos han dejado personajes femeninos fantásticos inolvidables como Tosca por ejemplo pero hoy los chicos de Play ópera nos hablan de una de sus protagonistas más desconocidas Sor Angelica con ella Puccini quiso denunciar las injusticias que se ceban con la mujer lo hizo viajando al pasado para explorar los dramas escondidos tras las paredes frías de los conventos Mariela Rubio Rafa Bernardo buenos días buenos días Pepa buenos días Pepa hoy hablamos de una ópera sino sin personajes masculinos Damasco prometido de las óperas de Puccini suelo Jessica no es la historia de una princesa italiana del siglo XVII encerrada en un convento por tener un hijo fuera del Matri diferente muchos otros compositores Puccini abrió las puertas de un convento no para enseñarnos una visión romántica de la abadía no sino para ponernos frente a frente con crudeza ante uno de los muchos dramas que decidieron esconder las Priest en las de los conventos suena en el que de la años encerrada en la abadía sin saber de su familia ni tampoco del pequeño al que dio luz al que sólo vio unos instantes antes de que se lo arrebata sean de los brazos entonces un día viene a verla al convento para decirle no sólo que renuncia de su herencia para no manchar el emblema de la familia que el pequeño dijo la causa de su vergüenza ha muerto Nuestra protagonista desconsolada ya sin motivo para vivir para aguantar su encierro decide quitarse la vida en el cielo veré a mi pequeño se dice y decide fabricar un veneno utilizando las flores del Jardín de la Abadía pero en cuanto el veneno empieza a hacer efecto se da cuenta de que al suicidarse ha comprado un billete directo muy bueno en pecado mortal grita sabiendo que asignó podrá reunirse con su santa madre y de Sálvame por mi hijo a raíz del veneno raza avanzando inexorablemente nuestra protagonista ese arranca la ropa se posará en el suelo y finalmente la Virgen Santa Madonna Sálvame sólo una madre puede entender una madre y aquí una madre que implora así termina la obra se lo dejó escrito Puccini por lo que no sabemos si en la cabeza del compositor la madre finalmente se reúne con su hijo o si lo qué nos quiso decir Puccini es que el cielo puede ser tan cruel como el mundo de los hombres