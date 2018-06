SER Historia 'Saturnino Calleja' (04/12/2016)

Voz

Ser Historia con Nacho Ares eran las épocas de los pupitres de madera las carteras de cuero de las tizas anchas y los libros sin dibujos del siglo XIX acá Obaba de pasar el ecuador en estas calles de Quintana Dueñas a escasos kilómetros de Burgos capital daba sus primeros pasos Saturnino Calleja en pocos años se convertiría en un emprendedor en una especie de visionario de la educación creo que fue Livingstone puesto argumentarlo el personaje que probablemente más positivamente ha influido la educación en la cultura infantil y juvenil no ya de Castilla y León también naturalmente de España de Hispanoamérica y Silvina escuchábamos un fragmento de un reportaje de televisión Castilla León lugares donde trabajen en muchos años recuerdo con mucho cariño cuando un saludo aquí a todos los compañeros precisamente hablando de Saturnino Calleja esa figura de la historia de la educación que marcó tanto el devenir de los acontecimientos en el siglo XIX Saturnino Calleja fue un pionero qué editor autor que ha llegado hasta nosotros por los recuerdos que nuestros mayores siempre hablan de los famosos cuentos de Calleja el como decía fue el el baluarte de una serie de de cambios en la historia de la educación en España e hizo pues el libro Samu muy bajo precio estos cuentos a muy bajo a bajo precio para que pudieran llegar al mayor número de personas posible fue pionero en la traducción de ilustraciones que ayudaban a comprender el el contenido del texto de los cambios de tipo de letra para destacar algunas frases y que el niño o el joven pues se hiciera con el conocimiento que se transmitía en en esas páginas maravillosas no Saturnino que hay Jara fue como digo uno de esos pilares básicos de la historia de nuestra educación ya le vamos a dedicar el bloque principal de nuestro programa de hoy vamos a hacer Historia comenzamos bienvenidos a Ser Historia cuántas veces hemos escuchado eso de tienes más cuento que Calleja pues aquí vamos a descubrir quién fue ese personaje histórico es editor maravilloso que cambió la vida de muchos niños en el siglo XIX y a principios del siglo XX luego viajaremos a Estados Unidos en la misma época historia la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX allí hubo un grupo de mujeres la astrónoma las científicas que destacaron sobremanera por los hallazgos los descubrimientos y la observación de las estrellas también viajaremos al Guggenheim de Bilbao para conocer la exposición de Francis Bacon que podemos ver allí hasta el próximo ocho de enero y en la sección de nuestra compañera Cristina García vamos a descubrir la figura de Bobby Fischer el ajedrecista y muchas más cosas como digo siempre aquí en una hora repleta de historia soy Nacho Ares Illes de nuevo la bienvenida nuestro programa y así bueno quizá no estén Pinel su caso no trataría si saco esta noche Corella aunque este no es sitio donde pueda pasearse un gata como tú así que será mejor que te Alargue sabes de quién es este castillo claro es el castillo del rey y has venido a pesar de esa vez no es así es porque has venido quiero hablar con el Rey y eh yo tenía yo ganas de hablar de este personaje es un personaje muy implicado en la en la cultura española desde el siglo XIX cuya tradición podríamos decir que que sigue viva hasta nuestros días no con expresiones del tipo A tiene más cuento que Calleja que han marcado una época una época de de niños lectores desde prácticamente finales de voló en el último tercio del siglo XIX hasta prácticamente como decía nuestros días no que se han ido reeditando y reeditando los famosos cuentos de Calleja si yo les menciono Saturnino Calleja desde luego que muchos de ustedes no no sabrán quiénes pero si hablamos precisamente de esos cuentos y de esa labor educativa y de esa labor de divulgación que a lo largo de de la historia de España en el siglo XIX en el XX tanto eco han tenido pues ya van por lo menos se focalizando y cerrando un poco las las puertas no hasta hasta quedar con con este tema principal eh la editorial Calleja un agente de modernización educativa de la restauración es el título de un libro de investigación publicado por la UNED una de cuyas autoras ya nos atiende a Lolo al otro lado del hilo telefónico Miriam Carreño bienvenida a Ser Historia igual miren Carreño pues el Nico este este libro hace que bueno por un poquito más de una década eh en un trabajo de investigación dirigido por Julio Ruiz en donde Se abarcaban la por primera vez yo creo que la la figura de Saturnino Calleja nom que es uno de esos iconos de la de la educación que tampoco no tiene que ver nada como algunos han confundido con algunos escritores de de cuentos como Gretel etc sino que que que era el realidad el el era editor quién quién fue realmente Saturnino Calleja y bien como usted ha dicho fue un un editor un editor especialmente qué libros de texto escolares eh Saturnino Calleja nació como decía usted muy bien hacia la mitad del siglo XIX y eh la de Burgos fue bautizado en la misma ciudad de Burgos y allí allí cursó estudios y trabajo con su padre en una librería al desde muy joven eh es decir que él estuvo vinculado al negocio del libro de que es casi niño a los quince años se fue a vivir a Madrid a trabajar en una empresa editorial eh de un familiar y ya en el año mil ochocientos setenta y seis abrió su propia editorial en la calle Noblejas eh unos e historiadores han dicho que para que abriera este negocio eh le ayudó José Echegaray el premio Nobel español de Literatura de mil novecientos cuatro y que dará el matemático político también ministro de Fomento es un dato que nosotros hemos recogido pero que no hemos corroborado en cualquier caso la apertura de esta de esta editorial en en Madrid en la que hay Noblejas en la década de mil ochocientos setenta ya nos está hablando de un joven pero muy joven muy joven IAA intrépido iniciador de de proyectos en esa ocasión relaciones con el mundo del libro si hay que contextualizar un poco la el surgimiento de las editoriales escolares porque surgen varias que hay una que es anterior a la de Calleja queda de victoriano Hernando que surgió en mil seiscientos veintiocho luego surge la de Calleja en mil ochocientos setenta y seis como Edit pero hay un contexto general que era la el surgimiento de las editoriales y es la conformación del sistema educativo español estructurado en niveles el hecho de estar estructurado en niveles que da pie a que el conocimiento también se estructura en niveles y esto como consecuencia e da pie o o hace necesario la publicación de libros donde el conocimiento este estructurado de cuando habla de niveles imagino que se refiere a a cursos no porque antes los chavales iban todos juntos a la escuela ya tuvieran diez años quince ocho si ya había escuelas unitarias pero a principio de siglo insista en las escuelas grado porque decía desear ese momento era obligatoria de siete a nueve años entonces se hace necesario publicar obtener libros que el maestro tuviera tele y los niños tuvieran libros graduados de acuerdo a esta estructuración del sistema educativo español que la establece la ley de Instrucción Pública de mil ochocientos cincuenta y siete sin embargo Saturnino Calleja Fernández lo que buscaba era un abaratar los costes no de de esa producción sobre todo pensando que es una cosa que a mí siempre me ha entusiasmado en que los libros llegaran al mayor número de niños posibles no yendo un poco más allá del lógicamente nadie nadie trabaja gratis el tendría también su su mentalidad de empresario pero en una labor humanitaria me atrevería a decir en un momento en el que incitaba a la lectura que eso desde luego no es nada malo y sobre todo pues hacía que muchos nidos leyeron o aprendieran a leer en una sociedad donde imagino que ser analfabeto de la lo lo lo más común sí y como ha dicho eh los intereses económicos estaban ahí estaban presentes había criterios indudablemente comerciales pero también algunos editores y es el caso de Calleja se preocuparon también por la renovación educativa es decir que existían las dos vertientes con respecto a lo que tú decías del abaratamiento efectivamente a Calleja y publicó muchísimos libros que estaban agrupados en colecciones y esas que que esas colista de la CIA tres tipos de edición por ejemplo o dos dos o tres tipos edición una muy barata al alcance de todos Otra merecía un poco más cara y a veces incluso una edición de lujo entonces esto era un criterio comercial indudablemente pero también pensamos que era también un criterio solidario que permitía que mucha gente pudiera comprarse libros él fue famoso como decíamos ahora por los por los cuentos no imagino que el tomaría de diferentes fuentes esos relatos infantiles siempre con la idea no de de de ayudar a los niños no solamente a crecer a educarse a disfruto dar con la lectura se tiene conocimiento de cuantos cuentos llegó va a publicar Calleja y el Conthe nido de los mismos y cuarto la cantidad a no no no puedo decirlo pero sí el contenido el contenido era pero muy variado podrían ser mito podrían ser leyendas romances eh otras novelas e otros cuentos anteriores que él fue adaptando en el mismo adaptaba de exagerada de alguna forma era editor pero no o sea editor como un editor actual es decir que no solamente era empresario sino también que escribía y trabajaba en esos textos sí sí sí intervenía intervino en la en la adaptación de que ya te digo de mitos de relato de romances e Igea ante la llegada de su familia por ejemplo y y había ediciones y de hasta setenta setenta edición de un libro por ejemplo entonces eso multiplicado por la cantidad de cuentos que escribió y que yo no no sabría decir cuantos cuántos cuentos escribió el primero en aparecer ya que siempre madrugada mucho fue el gallo muy altanero con su gran cola de colores y su bonita cresta buenos días Ofra Tita tú qué seres tan bonita te quieres casar conmigo y para las noches de meras preguntó Larra Tita tiene derecho y cantó el gallo con su afinada voz no no tenía sus tareas IEE señor Gallo sería su camino con indiferencia desde luego gol como decía en la introducción la la frase que más tenemos todos en la cabeza de tienes más cuento que Calleja tiene ese toque Un un tanto peyorativo pero yo creo que Saturnino Calleja allá donde esté el hará mucha ilusión que se les recuerde por por esos cuentos y sobre todo por ese legado tan inmenso que ha dejado en el en el mundo cultural de la historia de la educación en en España Emily alcarreño Kun cuál es ese legado precisamente porque hasta nosotros han llegado los cuentos han llegado muchas de esas ediciones pero todavía nosotros somos podríamos decir casi como bisnietos no tataranietos de de ese legado inicial de de Calleja a finales del siglo XIX bueno nosotros pensábamos que llega nuestra hipótesis de partida de llegamos a esa conclusión de que la editorial Calleja que realizó aportaciones interesantes a a la innovación pedagógica Lasquetty las innovaciones podíamos diferenciarlas en cuanto a las características de los libros por ejemplo una nota distintiva de los libros de Calleja fue fue que al final de cada tema incluía resume de este ejercicio de aplicación cuestionario problema eh que ahora parece son muy normal y corriente pero en ese momento en ese momento no se había extendido está práctica didáctica diríamos otra de las singularidades de la de la editorial Calleja fueron las ilustraciones las ilustraciones no sólo en la portada sido dentro de de de los libros y de manera que él impulsó también un tipo de enseñanza intuitiva es decir de ver el objeto en su totalidad para esta característica para esta singularidad el tuvo colaboradores muy destacados como puede ser Méndez brinda por ejemplo en la primera época Zamora Penagos en la última época es decir que la edición era cuidada Alzira ilustración no era cualquier actuación en una ilustración muy cuidada y esto distingue a Calleja otra aportación fue utilizado tipos variados de letras otra cosa que a nosotros nos resulta muy bien normal corriente pero que en aquel entonces no era normal ni corriente por ejemplo en utilizó distinto tipo de letra para destacar desde un punto de vista didáctico una parte del texto de una conclusión etc Saturnino Calleja en definitiva fue un gran pionero en la historia de la de la educación en el siglo XIX el recordemos a falleció en Madrid en el año mil novecientos quince después de haber nacido sí muchas entonces de tres editor Screen d'Or divulgador y sobre todo un hombre entregado a a la causa de de ayudara a los niños a a leer con con esos cuentos con esos vivía ya educarse con esos libros de texto que de alguna forma como decía ahora han llegado a hasta nosotros miremos Carreño ella es profesora titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad Complutense de de Madrid y coautora de este fantástico libro la editorial Calleja un agente de modernización educativa en la restauración publicado por la UNED Miriam muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia muchas gracias a ustedes al no no sabías que Hitler era un extraordinario invitado Iker las velamos con miembros dirá sí sí sí siempre acabó interpretando con crónicas y esto al mismísimo Winston Churchill eh Ser Historia Marugán tuvimos la duda el domingo con más suaves increíble la historia de Saturnino Calleja no menos increíble es la vida de Bobby Fischer el ajedrecista y en los próximos minutos vamos a descubrir de la mano de nuestra compañera Cristina García es el ajedrez un deporte esta es la eterna pregunta sobre ellas ha debatido largo y tendido la respuesta es sí el ajedrez es considerado un deporte pero no físico se trata de un deporte mental hoy nos centramos en el concretamente en uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos El primero héroe y después villano para los Estados Unidos es Bobby Fischer fue pues puedo Hugo no Tutumlu o bíceps y unos insectos Robert James Fischer nació en Chicago en el cuarenta y tres pero pasó su infancia en Brooklyn en Nueva York estrictamente hablando Bobby Fischer no fue un niño prodigio como la mayoría de los grandes maestros del ajedrez de hecho no fue hasta los trece cuando comenzó a despuntar en este deporte Fischer aprendió a jugar el ajedrez por sí mismo a partir de las instrucción en Anes que venían en la caja del juego que le regaló su hermana su afición por el ajedrez fue poco a poco aumentando hasta llegar a la obsesión de hecho se convirtió en la gran obsesión de subida ya adolescente Fisher pasaba las horas delante de tablero memorizar Andoni ensayando cada jugada a los quince entró en el Brooklyn Chess Clar y obtuvo el título de gran maestro en aquellos años de hecho fue el gran maestro más joven de la historia y así comenzó su trayectoria profesional una época donde ya empezaba a dejar constancia de su difícil carácter en mil novecientos setenta y dos con veintinueve años vence al antiguo campeón del mundo y gran Petros Jan y se gana el derecho a disputar el campeonato del mundo frente a Boris Spassky fue conocida como la partida del siglo este juez es como una ratonera y eh sólo cuatro movimientos hay más de trescientos mil millones tienes que considera que no puede acabar llevando los soviéticos no perdían el Campeonato del Mundo desde mil novecientos cuarenta y ocho eran los reyes y habían convertido el ajedrez en una razón de Estado con incluso múltiples ayudas del régimen comunista a sus jugadores celebraban cada victoria internacional de uno de ellos como una victoria del sistema comunista sobre el Occidente capitalista es decir una victoria de la URSS frente a Estados Unidos en plena guerra fría estábamos ante algo más que una simple partida de ajedrez Boris tú próximo objetivo era fuga notara rosas son las mejores del mundo y señales ganarles y fue entonces durante esa partida frente a Spassky cuando Bobby Fischer sacó a relucir lo que para algunos era manías y para otros muchos una verdadera estrategia de desgaste psicológico sobre su rival cuando ya se habían acordado las condiciones del juego el americano se quejó de la bolsa de torneo es decir del dinero a ganar después vinieron las quejas por la iluminación de la sala por la colocación del público y de las cámaras de televisión ya está por la calidad de las piezas con las que se había de jugar cada concesión que Spassky le hacía Fisher esta alimentaba la moral del americano Bobby Fischer por fin va camino de Islandia para enfrentarse a Boris Spassky de esta versión para el empleo de un combate de pesos pesados a quince asaltos hubo un ajedrez combativo y de movimientos rápidos arrolló a un Spassky que abandonó por teléfono cuando se tenía que empezar a disputar el último juego Bobby Fischer se proclamó campeón del mundo y de paso fue convertido en el nuevo héroe americano estaba en la cima el mundo para solucionar algunos yo contesto en Wong Kar Wai un tubo volvió a este Barça excedió en esa línea va mi Michael anulado el juego muchas ácido el noches a partir de ahí en Bobby Fischer el campeón simplemente desapareció no quiso defender su corona en el setenta y cinco ante Karpov por lo que el aspirante fue nombrado nuevo campeón aparte de algún problema con las autoridades americanas poco se supo de su vida hasta mil novecientos noventa y dos cuando intentó reeditar la final contra Spassky en Yugoslavia ahí la vía del campeón cambió para siempre los Estados Unidos le prohibieron pisar suelo yugoslavo al estar el país vetado por una resolución de la ONU Fischer escupió literalmente sobre la orden y jugó la partida volviendo a ganar a Spassky llevándose una bolsa de nada más y nada menos que de cuatro millones de dólares la desobediencia le comportó la retirada del pasaporte americano y también se enfrentó a una posible pena de diez años de cárcel por lo que no volvió a pisar nunca más Suramericano los grandes una Hermes los rusos y los judíos somos Cubillos es un vino que viene que es cuando suelta estas Tona cree que hay muchas opciones de fina arena y desarme después de esto el héroe pasó a convertirse en villano Fischer empieza un periplo por el mundo salpicado de apariciones en radio y en prensa donde arremete continuamente contra los Estados Unidos critica el embargo sobre Cuba en la guerra de Irak la política exterior americana en general en dos mil catorce es detenido en Japón por llevar un pasaporte falso y desde una cárcel japonesa pide asilo a Islandia en el país donde se convirtió en campeón pasa sus últimos años ironías de la vida Bobby Fischer murió en Islandia en el dos mil ocho a causa de una insuficiencia renal a los sesenta y cuatro años tantos años como Casillas tiene el tablero de ajedrez otro dato curioso este la figura de Bobby Fischer ha pasado a la historia como una de las más controvertidas del mundo del ajedrez ya lo habéis escuchado y ya lo decía Albert Einstein el ajedrez de Tina su maestro dentro de sus propios vínculos encadenando su mente y su cerebro por la que la libertad interior del más fuerte sufre quizá fue esto lo que le pasó al gran Bobby Fischer tan héroe como Villa la ex rehén se vuelva a a veces no en eh canta señaló con la guerrilla en Montón que ya habían preparado y que tenían ante ella es en cualquier momento uno de los mozos pasaría con la cara y explique y seguir varias horas lo malo y a continuación ese u otro mozo arrojaría una sus pies otra buena cantidad de paja en bruto y tendrían que comenzar de nuevo como Sísifo el griego que había sido condenado a sufrir un tormento eterno en el infierno debido subir una y otra vez una gran piedra por una empinada cuesta cuando llegaba a la cima descubría que por alguna extraña razón la piedra con el vi aparecer abajo y tenía que empezar su trabajo de nuevo Gabriel añadía contraatacando Asisa historia muchísimas veces escuchábamos ahora un pequeño fragmento de la novela las calculadoras de estrellas Miguel Ángel Delgado publicado recientemente por Destino en donde se nos habla de el lo que podríamos definir como la vida convencional la vida Norma la vida natural entre comillas de una mujer del siglo XIX estamos en Estados Unidos en la segunda mitad de esta centuria del siglo XIX IESA en el momento en el que vamos a descubrir que muchas de esas mujeres consiguieron avanzar no solamente en su formación sino en un escalafón social convirtiéndolas no voy a decir en políticos en gente destacada de la burguesía sino en mujeres científicas algo que puede llamar la atención hoy en pleno siglo XXI en donde todavía las mujeres todavía tienen muchos escalones que subir para igualarse socialmente eh en alguno es estratos relacionados emparejados con con con los hombres yo tengo una compañera la carrera que decía que detrás de un gran hombre hay una mujer sorprendida no más que una gran mujer no y desde luego que podríamos decir algo parecido cuando hablamos de de estos hombres que lo coparon absolutamente todo en la ciencia en el siglo XIX y que sin embargo pues hubo muchas mujeres que consiguieron nuevo como decía ahora no solamente abrirse camino sino también llegar a comer Tiersen verdaderos referentes de la ciencia y más en concreto como vamos a ver en los próximos minutos de la astronomía Miguel Ángel Delgado bienvenido de nuevo a Ser Historia muchísimas gracias Miguel Ángel pero ya nos visitó hace unas temporadas para hablar de de Tesla otra de sus grandes pasiones como comisario de la exposición en la Fundación Telefónica dentro de pocos meses nos visitará también para otra maravillosa exposición sin embargo vamos a hablar ahora de ese momento histórico la segunda mitad del siglo XIX que él en su novela las calculadoras de estrellas publicada por Destino en donde como decía Miguel Ángel hay un antes y un después en ese momento del final de la de la Guerra Civil y todo parece que está de capa caída de trabajo los paupérrimos como escuchábamos ahora en la dramatización de esas pequeñas trabajando de de forma manual y sin embargo hubo mujeres que pudieron salir adelante y evolucionaron y aprendieron sí y es un momento muy sorprendente y que de hecho podemos hasta poner nombre y fecha porque es mil ochocientos sesenta y cinco y la Fundació dónde va Sarko Leaks que es un hito en la historia de Estados Unidos mató de decir que uno de los grandes hitos de la historia de de de los derechos de la mujer porque es el momento en el que se funda la primera universidad de élite exclusivamente para mujeres va College y hasta entonces las mujeres no podían estudia hacer estudios superiores porque no se les admitía en en ninguna Universe ciudad y fue por la iniciativa de un filántropo un millonario eh eh en ese momento había toda una competencia entre todos los millonarios al fin hacía la labor y filantrópica más importante de Imaz y uvas dar Un ensayo de la cerveza pues decidió fundar esta universidad y eso marcó un antes y un después porque es una época como decía antes de sobre todo de revolución industrial hay cambios científicos pero cuál era el papel de la mujer en todo ese cambio me imagino que absolutamente nada muy escaso por la sencilla razón de que la mujer eh y al no poder tener acceso a los estudio los pues difícilmente podía podía tener una una preparación pero eso no quería decir que dentro de las limitaciones en no hubiese mujeres interesadas por hum eh por la ciencia y por el conocimiento pero era era muy complicado sobre todo porque era era imposible ganarse la vida con con eso sí que los pocos casos que había pues será normalmente de mujeres de familias eh eh y con mucho dinero que que no tenían que preocuparse de digamos de de tener un trabajo Sentís TAS etc pero el experimento de Bashar Collins demostró que en cuanto tuvo la posibilidad de de de dar esa herramienta del conocimiento hubo una vez la aportación de de muchas mujeres y muchos camp os el propio título de tu novela las calculadoras de de estrellas Miguel hace referencia algo a mí que yo como la cabra tira al monte pues yo me iba al antiguo Egipto no veía esos sacerdotes que observaba las estrellas por la noche en el techo del del templo IAA y una historia parecida lo que la cuentas en el en el libro de de esas mujeres calculadoras de de de de Harvard que al final eh llegan a formar casi un un grupo pues científico con con mucho peso y las contratar únicamente pues bueno pues la mujer valoradas a dejarle que pasan aquí el tiempo para A ah para observar la posición de las estrellas sí de hecho a hallar las contrató Edward Piqué bien el astrónomo jefe de de Londres Harvard porque la necesidad de Harvard sabía que se había quedado muy descolgada en la astronomía en el siglo XIX y gastronomía es la ciencia de moda todo el mundo o que las universidades se pegaban por tener el mayor telescopio y y y había como una carrera también para descubrió el primer planeta estadounidense entre las onerosas en aquel país tenemos que hacerlo esencia Harvard se había quedado atrás y cuando por fin dispuso de los fondos del gran proyecto fue hacer el primer catálogo de los espectros de de la luz de las de las estrellas pero es una labor que calculaban que como así fue iba a durar casi treinta años eh eh y se tomó la decisión momento e insisto en que en Harvard no había mujeres no se les permitía estudiar y pues se les contrató efectivamente por sus palabras de Piqué Erin tenían grandes ventajas porque las mujeres podían hacer trabajos rutinarios que no necesitaban pensar eh llama saldría mucho más baratas y además disciplina las que que los hombres la sorpresa es que ese puñado de de de mujeres pues bastantes de ellas no se limitaron a hacer ese trabajo rutinario fueron más allá ataron cabos establecieron hipótesis e incluso hicieron descubrimientos signos que a las aportaciones de Edwin Havel o incluso la cosmología del siglo XX y que no habría sido posible o habría retrasado más tiempo claro porque una cosa es que las la mujer sea colocada en el techo de la universidad en el patio va observando la posición de las estrellas pero sin lugar a dudas ah vale es un trabajo mecánico que vas anotando posición etcétera pero también ellas lo que tendrían esa inquietud de de saber los mecanismos del porqué del momento de las estrellas etc lo que hizo que algunas de ellas destacará Dani bueno aprendieran estudiaran no si es el caso más impresionante programen a la a la que puso a como como directora del grupo que es ya una mina Fleming eh que la criada de Depp y Kevin ella había emigrado desde desde desde Escocia e embarazada a Estados Unidos en su marido la había abandonado oídos había encontrado pues con con un niño sin saber qué hacer y había acabado trabajando deben de criada que Piqué bien la puso al frente y y pensando bueno creo que igual que organizaba bien la Casa organiza había bien a estas estas muchas suelas y vamos Laso Rizzo también y ella trabajó también que es se calcula que el que descubrió diez mil objetos celestes entre ellos la nebulosa Cabeza de Caballo un tipo de estrella de la enana blanca y bueno entre otros hay un cráter en la luna ahora mismo que tienen tienes su nombre pero ocurrió ocurrió con varias de ellas pero de todas maneras en realidad no era no era el primer caso porque estaba María Michel a los tono del de nuestro norteamericana pero ahí está el caso de Caroline Herschel carga dejarse ver a la asistenta de William Herschel desde su hermano o Amadís humor mano y mucha mucha incluso divulgadores científicos e desconoce aún Ángel sería John Herschel penosamente claro lanza se le acabó convirtiéndose en una en una gran astrónoma por sí misma y y reconocida porque siempre había estado a la sombra de su hermano cómo fue visto en aquella época que estas mujeres destacarán las mencionado por ejemplo Amin afeminado María Michel eh como se vio en la sociedad de la época tan conservador al que que estas mujeres de esta destacarán no solamente por realizar un trabajo y que no era afín o no era el común de de las mujeres de la época sino también destacar desde el punto de vista científico bueno María Michels y conseguir un reconocimiento en vida entre otras cosas porque eh descubro descubrió un cometa con un telescopio en ese momento había un premio internacional convocado por el Rey de Dinamarca que Autor había una medalla a la persona que descubriera el primer un cometa y que no se viera a simple vista necesitará un telescopio y fue toda una batalla porque María Mitchell vivía en la isla Henin Tucker que se quedaba aislada e Ipar a Estados Unidos se convirtió en una cuestión de Estado porque estaban compre portones a un país pequeño que no contaba nada en la ciencia estaba compitiendo contra los gigantes Alemania Inglaterra e Francia Rusia y fue eso acabó convirtiendo una celebridad María Mitchel pero en el caso son estas mujeres las calculadoras de Harvard es que alguna de ellas fue alumna de de María Michelena envasar College pues durante mucho tiempo eh la a el que no se les tomará en serio e incluso el que sus trabajos se publicaran firmados por sus superiores superiores hombres por ejemplo el Reta son Levitt que eh fue la astrónoma la calculadora que que encontró la forma utilizando hasta expedidas fue fue apenas encontró una forma de medir las distancias de los cuerpos celestes con respecto a la Tierra porque antes de Rita son Leibniz no era algo tan sencillo como no se sabía es una estrella era brillaba poco porque era pequeño porque estaba lejos pues el retraso leve fue la que descubrió una forma de medir las distancias cuando se vio que que que el Universo era infinitamente mayor y que había más galaxias aparte de la de la vía Tea pues cuando en mil novecientos veinticinco ya cuando ya empiezan a trascender ya que el descubrir este descubrimiento es suyo eh que hay un académico de de la Academia Sueca que envía una carta eh porque está quiere presentarla su candidatura al Premio Nobel eh y y le responden que esa señora se ha muerto hace un montón midifican nadie sabía enterado ni siquiera de que de que se haya muerto o e o Cecilia Payne que fue la que descubrió se dio cuenta a partir de los datos acumulados por las calculadoras clases tres estaban echas de hidrógeno lo obligaron a cambiar esa conclusión en su tesis doctoral en sólo tres años después en lo volvió a a recuperar fue reconocido vendidas la tesis doctoral más influyente de la historia de la de la astronomía pero no no es que tuviera mucho reconocimiento precisamente es triste Nola a su utilizado también el el el término calculadora que en aquella época podemos hacer que era sinónimo de astrónoma no y de hecho el el el en inglés eran Computers evidentemente con una Computer a finales del siglo XIX no era lo que entendemos hoy en día o quizá si es que lo lo que se esperaba de ellas era que clasificarán las estrellas anotada de hecho inventaron un sistema de clasificación de brillo temperatura que es el que desarrollado pero es la base del que se utiliza hoy en día ya pero se esperaba simplemente calculan que contaran qué clasificara así que el nombre de hecho era era Computers era el hombre que que les daban aunque el apodo jocoso que poseen los colegas de Peter en eran también conocidas como el harén de Piqué el PRI que siempre tiene que haber alguien ha de poniéndola la puntilla a la labor encomiable de estas mujeres las calculadoras de estrellas este grupo de de científicas de del siglo XIX astrónoma las pioneras en muchos descubrimientos y que han servido para poder y bueno pues abrir las puertas de nuevas investigaciones a lo largo del del siglo XX pues toda esta historia de la puedes encontrar en la última novela de Miguel Ángel Delgado nuestro invitado las calculadoras de estrellas Miguel muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poco más de historia muchísimas gracias a vosotros eh eh en la Cadena Ser Ser Historia con Nacho Ares eh Francis dublinés pero inglés con su padre más escándalo familiar padres cultura y diversión Picasso le vuelve loco ama pinta y expone destruye su obra un nuevo amor Velázquez trabaja perdía detalle noche caros mueren Madrid el mercado del arte a sus pies ya conoce se lo den a conocer al genio Francis Bacon de Picasso de la que hasta el ocho de enero Museo Guggenheim Bilbao ya no es tal y en efecto hasta el ocho de enero del próximo dos mil diecisiete podemos disfrutar en el Wall de Bilbao de esta exposición Francis Bacon De Picasso a Velázquez es una retrospectiva de este pintor dublinés Francis Bacon no tiene nada que ver con el con el escritor y renacentista y que falleció en Madrid en el año mil novecientos noventa y dos nación Dublín el año mil novecientos nueve es quizá uno de esos lenguajes pictóricos uno de los lenguajes artísticos más carismáticos de del siglo XX e Lucia Aguirre bienvenida a Ser Historia hola si Aguirre es la cura editor de de algún gen de Bilbao medida está muy de cerca trabajando en la realización de esta exposición como digo Francis Bacon De Picasso a Velázquez y Lucía de este pintor británico pero también con mucho en con mucha influencia francesa y sobre todo española si Francis Bacon es un artista que es desde sus desde los inicios de su carrera ha hecho evidente la influencia del arte español y el arte francés y es algo que incluso en los escritos y en las entrevistas siempre lo ha recalcado De hecho la exposición el título se llama Francis Bacon de Picasso Velázquez y empezamos con Picasso porque Picasso fue el artista que ha que hizo a Francis Bacon decidirse a dedicarse al mundo del arte porque hasta entonces él no había tenido había visitado exposiciones había tenía y en habían visto obras de otros artistas pero no había tenido esa necesidad de producir su propia obra y fue Picasso el el que le abrió esa puerta hacia el arte no sí porque es lo tengo aquí anotado en el lo fue en el año mil novecientos cuarenta y seis cuando el vi una exposición de de Picasso que el que le marcó de una manera muy clara porque imagino que antes de esa fecha y lógicamente pues el el ya habría hecho sus pinitos en el mundo de la de la pintura de las artes pero fue la obra de Picasso en la que le le marcó de una manera definitiva bueno fue fue realmente mil novecientos veintisiete o Francis Bacon llegar con diecisiete años a París y descubre muchos artistas descubre por ejemplo a la matanza de los inocentes de posaban pero hay una pequeña exposición en la galería ya en junio de mil novecientos veintisiete en la galería de Paul Rosenberg que se Matin ciento cincuenta dibujos de Picasso que es una una exposición en la que Picasso muestra las obras de de INAR la etapa de las casetas y el joven Francis Bacon ve esta exposición y entonces para el supone como un clic derecho en una de las últimas entrevistas que eh que hace antes de morir el dice que Picasso le abrió la puerta del arte y que él puso la pierna no como para para introducirse eso fue en el diecisiete eh regresa a Londres y durante unos años trabaja como diseñador de muebles y también diseñador de alfombras pero empieza Raleigh ar a relacionarse con artistas de su entorno artistas que van a ser muy importantes porque hasta entonces Bacon no había tenido ningún tipo de formación como pintor y hay un artista especialmente Raydi Mestre un artista australiano y que está en Londres y que la enseñan a Francis Bacon la técnica del óleo y es cuando Bacon empieza a trabajar en mil novecientos veintinueve es muy llamativo este aspecto lo decía antes también un poco transgresor no de de la figura del que yo creo que es algo innato en cualquier artista en cualquier persona que quiera cambiar algo el entorno que la rodea por medio de del arte no a mí me llamó documentándome estos días para para el tapar esta entrevista sobre la en Francis Bacon de Picos a Velázquez que podemos ver en el gusten de Bilbao hasta el ocho de enero que en el año mil ochocientos cincuenta y cuatro el estuvo en Roma pero se negó a a ir a ver uno de los retratos que más influencia había tenido sobre su obra el retrato del papa Inocencio X pintado por Velázquez en el año mil seiscientos cincuenta que él prefería quedarse con el recuerdo con la imagen que tenía en la cabeza de esas fotografías que había visto imagino que en revista suben o en libros de arte y que marcó mucho la una de las líneas de trabajo de Francis Bacon que era el retrato pero me lleva natación o están en Roma tiene la posibilidad de ver el original dice no lo prefiero quedarme con el recuerdo de de esas imágenes que tengo de de su juventud sí bueno en el ex ahí ahí discusiones en torno a esto hay algunos críticos de arte que consideran que sí lo vi no pero que el prefería mantener la leyenda de que no había visto a Martin Harrison que es quien ha hecho del catálogo razonado de Francis Bacon cree que no lo llegó a ver pero sí es verdad que cambió en un determinado momento cambian los tonos que utiliza en los en los papas en los retratos de los Papas y es porque hasta entonces él había trabajado con fotografías en blanco y negro reproducciones en blanco y negro por eso los primeros en la mayoría de los papas de Francis Bacon van vestidos de morado no van vestidos de rojo y entonces cuando descubre una fotografía en color se produce una transformación en los colores en la obra de Bacon y por eso hay una serie de hay algunos críticos que consideran que es a partir de esta visita Roma pero en el que por ejemplo Martin Harrison cree que no es así que no llegó a verla y que en realidad es porque descubre una fotografía en color porque eh Francis Bacon trabajaba mucho con fotografías incluso cuando retrataba a sus amigos éstos no estaban presentes lo hacía a través de fotografías que éstos le enviaban o que incluso encargaba fotógrafos amigos que la realizaran ahí no hay que ver no Akon Faith Petit Indi experimental pero al fin Catón en el Nikki así así que miel y si eso empezamos a treinta que está lanza su foto de empezáis huy qué Myrie siga jurídico de Myrie seis just total bien ni tierra pavos y el alto fuego y potentes industrias los peques escuchamos de fondo la voz de Francis Bacon en una entrevista realizada en el año mil novecientos setenta y uno para la BBC con ese acento british tan tan característico aunque él era irlandés y que nos hace ver pues uno una persona que en el mundo de del arte como decir un poco antes es capaz de generar su propio lenguaje artístico que lo hemos comentado aquí en Ser Historia muchas ocasiones no el el hecho de que hay gente que dice que todo aquello que se pinte y no sea casi como una fotografía pues que no es no es una obra de arte pues es una mancha de pintura sobre un lienzo sin embargo Francis Bacon fue capaz de realizar un un lenguaje muy característico y eso se ve perfectamente en todas las obras que el que él fue capaz de de Pinto si la es la exposición también es muy interesante en ese aspecto porque empezamos con un Francis Bacon un poco desconocida el primer Francis Bacon de mil novecientos veintinueve e entorno a principios de los años treinta es un Francis Bacon del que no existe muchas obras porque Francis Bacon destruía las obras que en que no le gustaba que pasa gana la historia entonces de ese periodo hay muy pocas obras y los visitantes cuando llegan al museo descubren unas unas primeras pinturas en las que se ve claramente la influencia de Picasso una clara referencia a las casetas pero también a una obra de Picasso que se llama la danza luego sede también algunos paisajes una referencia también durante la segunda guerra mundial a una fotografía de Hitler o paseando con o con al prêt Speer entonces eh esta exposición también sirve para descubrir a ese bacon que Bacon no quería que que que conociéramos en cierta manera no y luego el bacon más característico que es el que está acostumbrado el público SB y con que tiene un lenguaje tan particular ese Bacon que absorbe la historia en los libros de la mitología todo aquello que está a su alrededor y lo transforma eh eh lo lo destila a través de su propio ser y lo lo impregna en sus lienzos no hay una frase que el propio Bacon utiliza para referirse no que es esa desesperación por la libertad que creo que es eso que está muy presente en su obra no y además en la exposición se descubre hombre y con muy colorista un bacon eh que tampoco que que trabajo mucho sobre las diferentes técnicas un bacon que buscó a conseguir colores que no eran los habituales en la época también podemos hacer referencia a los formatos de su obra el hecho de que los Marc el estas obras tan llenas de vida y de fuerza y de y tan personales y luego las enmarcará con unos marcos dorados eh que eran más característicos de de otro tipo de arte no pero sin embargo era esa doble vertiente como en el anuncio que hemos oído al principio está vida de Bacon nocturna y luego al mismo tiempo era una persona que siempre pintaba a la misma hora era esas esas características de su propia personalidad que se ven plasmadas en su obra y que el público para el público es tan reconocible no no antes decía que nacido en Dublín en el año mil novecientos nueve la Segunda Guerra Mundial le pilló pues en plena madurez antes comentaba usted a referencias con Hitler eh la Europa de mediados del siglo XX una Europa convulsa me imagino que marcaría también un poco la forma de perversa la tendencia y esa búsqueda una de libertad Novo decía usted ahora lúcidas Mirren como curador del del Guggenheim de Bilbao en en la obra de Francis Bacon si lana toda la instó y de principios del siglo al del siglo veinte marcó a Bacon hay que tener en cuenta que nació en una familia británica en en el Dublín de principios de siglo con eh con todas las situaciones históricas que allí se estaban produciendo eh la Primera Guerra Mundial la vivió con su familia en Londres el siempre fue un niño bastante enfermizo tenía un problema de asma por eso durante la segunda Guerra Mundial y participó en el servicio civil pero no participó en la contienda y eso hizo por ejemplo está esta obra en la que hecho referencia es una obra que durante la Segunda Guerra Mundial al no tener lienzos la pinta sobre sobre madera eh pero que hace referencia una fotografía histórica de Hitler y también hay que tener en cuenta otras cuestiones que tuvieron impacto por ejemplo del joven bacon antes de ir a París y llega al Berlín de Weimar y descubre una libertad y descubre a películas como El acorazado Potemkin que luego tendrán tan la impronta en su obra y descubre un mundo totalmente diferente al que estaba acostumbrado a ver en la en la Irlanda rural donde la había crecido porque su padre ha criador de caballos y dentro de una familia con una con Un con una educación bastante victoriana no además eh Francis Bacon era homosexual y en la Inglaterra en la que el en la que él vivió el ser homosexual estaba penado y eso también tiene su impacto en su obra una obra que como decía ahora podéis disfrutar todos los que nos estáis escuchando hasta el hasta el ocho de enero de dos mil diecisiete en 