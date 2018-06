SER Historia 405 'Especial día de la Constirución' (06/12/2016)

Voz

Ser Historia con Nacho Ares señora señores diputados señoras señores senadores como expresión de los momentos históricos que estamos viviendo y cuando acaba de seleccionar como Rey de España pacto institucional aprobada por las fuertes y ratificada pero el pueblo español quiero que mis palabras breves y sencillos sean ante todo de agradecimiento hacia los miembros y grupos de estas gana que han de elaborar una norma fundamental por la que ha de regirse nustra convivencia democrática importantes al paso de la evolución muy medida eh escuchamos a fondo el sonido de la sanción real de la constitución celebrada el veintisiete de diciembre del año mil novecientos setenta y ocho por parte de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos hoy celebramos ese treinta y ocho aniversario un año más de la Constitución eh yo lo labra es que lo tengo muy vivo en la memoria tenía ocho años casi recién cumplidos y recuerdo cómo en en aquella época pues sabía pues cierta efervescencia cierto sentimiento de de cambio de dejar atrás cuarenta años de una pesada dictadura y abrirá nuevas expectativas no recuerdo que todo el mundo teníamos en el en el buzón de de correos de nuestras casas esa réplica de minimizada de la de la Constitución de color carne unos pequeños pliegos en donde se nos daban pues grosso modo las pautas principales de esa Constitución que habían realizado todo lo que entonces y hoy se sigue considerando padres de la Constitución verdaderos políticos que con el paso del tiempo con el paso de las décadas vemos que quizá cometieron muchos errores a la hora de describir algunas anotaciones en esa Constitución o más que errores el tiempo ha hecho que muchas de esas conclusiones hayan cambiado por a la deriva de los acontecimientos históricos de de España sin embargo pues yo creo que la la buena fe en todos ellos nos llevaron de la de la mano a un cambio a una transición que todavía hoy con sus errores como digo sus aciertos seguimos disfrutando seguimos viviendo más allá de de esos problemas que puede haber en muchos sitios con una armoniosa y con una paz yo creo que realmente evidentes hoy Día de la Constitución como digo seis de diciembre vamos a llevar a cabo un programa especial de Ser Historia recordando un poco a todos esos protagonistas el papel primordial de la Constitución y sobre todo cómo fue su papel sobre todo como pilar básico con ese empaque con esa solidez que dio fuerza a la transición en los años posteriores vamos a hacer historia comenzar Nos no bienvenidos a Ser Historia convocaba denunciar hoy celebramos un nuevo aniversario de la Constitución Española salvarnos en concreto el treinta y ocho pero bueno es una manera de dar una fecha algo arbitrario en esa forma que tenemos los Areso manos de contabilizar el tiempo y las cosas hablaremos en este programa especial de Ser Historia de los padres de la Constitución nos visitará uno de ellos uno de las entrevistas más entrañables que yo hecho a lo largo de estas ocho temporadas de Ser Historia con Gregorio Peces Barba también desmitificar hemos algunos de los aspectos de de otras constituciones que ha habido en la historia de nuestro país sobre todo la la famosa Constitución de La Pepa del año mil ochocientos doce hablaremos de la de la transición hablaremos también de los orígenes y tenemos tiempo de la democracia en el mundo griego y un montón de cosas más en una hora repleta de historia soy Nacho Ares ilesos de nuevo la bienvenida a Ser Historia empezamos y eh eh comenzamos aquí este programa especial de Ser Historia han dedicado a la Constitución hoy seis de diciembre fue en aquella fecha del año mil novecientos setenta y ocho cuando yo en mi caso nuestros padres nuestros abuelos hoy sois más jóvenes se acercaron a los colegios a a votar en las semanas anteriores se había hecho mucha promoción mucha divulgación comentaba en la entradilla de esas constituciones que habían dejado en los buzones de de correo yo todavía conservo a la que tenía mi familia recordó también de una manera casi entrañable como mis padres pues me me inculcaron no la idea de de del favor de ese cambio todo lo positivo que podía venir de la mano de la de la Constitución este trabajo lo lo debemos la la redacción de la Constitución se la debemos a lo que se ha llevado a considerar los padres de la Constitución o a lo largo de este programa conoceremos algunos de ellos estaba por ejemplo Fraga Iribarne por parte de lo que era entonces Alianza Popular Gregorio Peces Barba por parte del del PSOE Jordi Solé Tura por parte del Partido Comunista algo totalmente increíble pocos años antes cuando este partido estaba terminantemente prohibido Miquel Roca de minoría catalana Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón de unión cientos democrático y algunos más no algunos de esos protagonistas que como digo dejaron por escrito unas pautas de componente comportamiento de convivencia día de libertad como decía también al principio de este programa en a lo largo de estas ocho temporadas ha tenido la posibilidad de entrevistar a muchísima gente y uno de ellas una de esas entrevistas que yo recuerdo con más cariño con con más anhelo el otro de lo comentaba con nuestro compañero Fermín Agustín es la que tuve con Gregorio Peces Barba uno de los padres de la Constitución como acabo de de mencionar en el año mil novecientos setenta y ocho pues se reunió obtuvo los el el valor o por lo menos la la formalidad y el y el deber moral y político luego de reunirse con con personas que hasta entonces prácticamente pues no dice que hubieran sido rivales de una manera belicosa pero sí que es cierto que eran rivales desde el punto de vista político y todos cedieron todos propusieron todos dieron el de una manera que quizá hoy viéndolo con el paso del tiempo un tanto idealizada no deberían aprender muchos de de los políticos que tenemos en la actualidad en el Gobierno vamos a reproducir íntegra la entrevista que mantuvimos hace hace cuatro cinco años con Gregorio Peces Barba en donde se nos hablaba precisamente de ese nacimiento de la de la Constitución y el papel que el desempeño de una manera eh pues contando a las anécdotas desde el momento de Belén o entro con con estos políticos rivales y al mismo tiempo compañeros como a políticos con una idea de de Estado muy clara de que había de sacar hacia delante un un país de una manera determinada no yo creo que es parte viva de esa historia que aunque nos dejó hace hacer la teniente pocos años no Gregorio pues siempre ha marcado esa faceta de de intelectual y de político que que subo porque supo valorar muchos de esos esfuerzos que quedaron yo creo que perfectamente impresos en las letras de la Constitución que hoy celebramos este seis de diciembre se treinta y ocho aniversario hemos escuchado que no Don Gregorio Peces Barba bienvenido a Ser Historia yo creo que encantado saludarle Starosta también especial hoy sí eh pues para el reviven pues una serie de de vivencias y de acontecimientos que son realmente pues muy importantes y que no solamente para mí y permite operar en mi propia biografía sino también pues para nuestro país y para la historia de nuestro país qué siente usted en el año setenta y ocho cuando le eligieron para para realizar la la constitución por para constituir hombre pues me pasé me pareció que era un gran honor y que da con una halago de la fortuna como decía Alonso Martínez con el Código Civil verdad sobre de poder estar en el centro de los que va a ocurrir y que va a tener mucha trascendencia para nuestro país pues ha sido siempre muy honroso yo lo llevo como una un honor enorme no y además es es curioso permítame esta licencia pero ustedes eran muy jóvenes en la calle porque usted tenía cuarenta años que es la misma edad que yo tengo ahora yo dirijo un programa de radio hago otras cosas en televisión y tal pero yo con cuarenta años no puedo decir que ha hecho una constitución era un grupo de siete personas muy jóvenes incluso había gente más o bien que que usted el Roca o Miguel Herrero no que tenía treinta y siete en el que ya sí sí sí sí bueno eso yo creo que eso no es circunstancia salíamos de una de una dictadura y y por consiguiente pues había que encarado con tal como docentes que habían estado en la oposición que tener una postura claro oí Kanye que podía desde los grupos de oposición a completar el grupo de UCD que estaba que era algo digamos donde había mezcla de gentes de oposición y gentes que habían colaborado con el régimen franquista dijeran reformistas centro deseado pues todo eso explica lo de las edades y con el panorama actual tal y como está la la situación política en la actualidad llama mucho la atención que en aquella época del año setenta y ocho pues de personas de diferentes ideologías de diferentes partidos remarcan todos en el en el mismo sentido en lo que es lo que hizo que todos actuaron de esa forma bueno pues yo creo que es bastante fácil de explicar es que estábamos en una situación en la cual salíamos de una dictadura y había que establecer las reglas del juego e esas reglas del juego que eran genéricas así y básicas para la convivencia pues facilitaban aunque había es Un pero hubo problemas y hubo tensiones pero facilitaban el ponerse de acuerdo porque no había más remedio además realizaron un magnífico trabajo permítame también esta frivolidad sin Internet como que modelo que modelos tomaron para realizar la la Constitución Giorgio recuerdo por ejemplo voy a contar una anécdota de lo que no estaba en la Universidad de Valladolid yo hice una asociación llamada Fórum oriental dedicada pues al mundo de los vitalismo la egiptología que es mi verdadera pasión y cuando fuimos a a darle de alta en la universidad nos dieron uno un modelo de estatutos no a partir de los cuales solamente había que poner el nombre de la nueva asociación y a partir de ahí pues ya ya tenías unos estatutos no en el caso de la constitución del año setenta y ocho que que que otros modelos tomaron pues mi amor las constituciones españolas anteriores especialmente tres mil ochocientos doce mil ochocientos setenta y seis y mil novecientos treinta y uno y luego las Constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial eh la italiana la francesa la alemana y luego también que el anterior a nosotros la portuguesa e aunque la portuguesa que es una Constitución y que es muy expresiva y muy radicales muchas cosas muchas veces otras seguimos alguno de sus ruegos pero otras veces pues hicimos lo posible para no establecer ese modelo en nuestro texto y luego pues también digamos las propuestas originales que llevamos sobre todo el señor Fraga y yo como de un texto casi completo de la Constitución que había tomado digamos cuenta de todo es que lo dicho pero que luego después se fue contrastando con los de Marx con los demás miembros y que algunos cada uno tenía sus sus posiciones y fue también muy importante aparte de los apoyos de selló Solé Tura y de los miembros de UCD fue muy importante también la capacidad de síntesis y de apoyos eh integración que tenía el señor Roca quizás nosotros nos imaginamos esas reuniones entre ustedes pues un tanto sesudas no Kemp qué ambiente había entre entre ustedes siete en en esa reunión bueno también mucha reunión también donde los Nos reuníamos encima del despacho del presidente del Congreso en una sala que ahora ya que lo que sí es que es un despacho y nos reuníamos tres días por semana presidía la sesión por orden alfabético uno de nosotros cada vez pudiese ser al que respondió ante la prensa y mantuvimos un mutismo absoluto hasta que en diciembre acabamos el texto inicial aquí no había Wikileaks ni filtraciones la ciudad está decide sabe usted ver situaciones se produjeron cuando acabado el texto y y pasador señor presidente del Congreso que naturalmente no hizo ninguna filtración pues lo pasamos a los a las direcciones de los partidos políticos y fue ya de alguna persona vinculado a algún partido político que transmitió a la prensa concretamente al país IAJ Cuadernos para el diálogo a pesar de la crisis un económica también un poco política de de la época de la sociedad española de finales de la década de los setenta había eh por ese ambiente de cambio pues había cierta euforia no yo recuerdo que tenía era muy pequeño tenía ocho años pero sí que tengo grabado en la mente ese gusanillo que se hizo de unas pequeñas copias con los pilares básicos de la Constitución que yo en aquella época con ocho años como digo no entendí absolutamente nada pero sí que era consciente de la importancia de ese sí bueno o la crisis reía monos de la crisis de entonces en relación con la actual es decir la crisis armarnos cogía absolutamente desprovistos de de instituciones hoy tenemos una crisis importante que de la que yo creo que vamos a salir pero eso una crisis que con que nos coge ya con instituciones firmes cuál es la salud actual ya como último pregunta de la de la Constitución nos saludan a los riñones buena y yo creo que es el gran consenso se mantiene y habrá que hacer registraron una reformas cuando se pueda es decir yo creo que el PP no quiere hacer reformas hasta que no esté en el poder yo creo que la actitud de hecho es distinta yo creo que está dispuesto a hacerlos en cualquier momento pero son digamos reformas que no afectan para nada el gran consenso de setenta y ocho ya está así como última pregunta quizás ustedes en aquella época en el año setenta y ocho hace treinta y dos años eh quizás ese momento lo vivían como un momento importante en su vida como algo un uno vez Irun que hacer más no en en la en la vida diaria de un político pero como se ve en esos momentos ya con el paso de tres de más de tres décadas en donde ya sí que podemos en clavar en un lugar concreto de la historia es bueno meter esos niveles con mucha tranquilidad y mucha modestia porque eh digamos que nosotros trabajamos como una nuestra obligación podía digo yo que la virtud y fue de los ciudadanos españoles y del conjunto de los diputados y de los senadores del Gobierno del presidente Suárez de Su Majestad el Rey de todos o sea que no podemos ponernos nosotros unos unas medallas exclusivas en Sama en esa materia pero sí fue muy honroso hombre yo siempre ha dicho que yo creo que eso es un profesor de universidad y eso es muy profesión de esto ha sido un añadido muy honroso por Lago de la fortuna eh muy bien don Gregorio Peces Barba uno de los padres de la Constitución muchísimas gracias cantado de estar con ustedes Yosu está en su excelente muchísimas graves como Gregorio bueno muy fuerte sabrosos tardes a en Ser Historia en la Cadena Ser con Nacho Ares pues eh muchos ciudadanos en Madrid y en toda España se preocuparon de comprobar que sus nombres estaban incluidos en las listas de los correspondientes colegios electorales para luego no encontrarse con sorpresas a la hora de emitir su voto se trataba de aprobar o no a la nueva Constitución elaborada por las Cortes y por primera vez en España podían votar todos los mayores de dieciocho no en las primeras horas de la madrugada del día siguiente ya se tenía una orientación fiable sobre los resultados que el ministro del Interior fue transmitiendo a los miles de informadores nacionales y extranjeros allí reunidos la jornada electoral se había desenvuelto con normalidad y los incidentes de carácter así lo anecdótico habían sido mínimo a la mañana siguiente los resultados provisionales de los datos emitidos arrojaban alrededor de un ochenta y ocho por ciento de síes y un ocho por ciento de noes se abstuvieron alrededor del treinta y dos por ciento del censo de votantes la Constitución había quedado aprobada por el pueblo soberano no escuchábamos ahora un fragmento del Nodo precisamente de ese día exacto del seis de diciembre del año mil novecientos setenta y ocho en donde se nos recordaba un poco cómo fue el el momento de la elección los votos las diferentes anécdotas resultados cantidades a favor en contra etcétera no es un poco ese viaje en el tiempo que solemos hacer aquí en nuestro programa en Ser Historia para hablar de de la Constitución sin embargo hoy el sistema de voto que utilizamos dejar una papeleta de forma anónima en el interior de de una urna vamos a decir que es un relativamente moderno con el nacimiento de la democracia con todas las dudas y todas las comillas del mundo en la antigua Grecia el el voto que no era universal desde luego tal y como fue en el año mil novecientos setenta y ocho estaba en manos de de los pudientes de personas que podríamos definir utilizando una nomenclatura del siglo XIX pues burgueses gente con poder vinculada a esa a ese bueno pues a ese mundo a esa cerrazón de de ideas políticas que gobernaban entonces las ciudades estado de de Grecia en Atenas en concreto se utilizaba una la máquina del clero Ter Jon una máquina bastante curiosa para interpretar los votos de de los ciudadanos vamos a escuchar a Mari Cruz carrete que es profesora de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid que nos va a contar verbalmente en apenas un minuto como era el funcionamiento de esta extraña máquina el clero serio las elecciones de las personas que va a forma parte de los jurados públicos porque también se elegía estos por sorteo de nuevo pues utiliza una máquina que se llamaba clero Cerio entonces una máquina que está formada es como cuadrada y tiene piezas pilas en horizontal y en filas en vertical en esas filas de esos Auger y todos se ponían a los nombres y las filiaciones de de los individuos que habían sido elegidos por sus circunscripciones para poder entrar en el sorteo a hacer Jurado no des en la máquina tenía a su vez un tubo en el que se metían unas bolas blancas y negras y tuvo tenía una manivela seleccionaba la manivela caía una bola y la bola era blanca los elegidos iban a ser los de la primera fila si la volará negra se le pasaba la siguiente fila si la bola volvía a ser negra a la siguiente fila cierta que salía una bola blanca en el momento de que nos libra una blanca los elegidos serán los de los de la fila que que fuera en en el orden es era el el sistema pues sí dígame Oswald eres tú sí soy que contamos contigo entiendo debemos vernos espera en la parada del autobús en la esquina de la calle Houston mañana a las cinco en punto de la tarde aquí estaré pierda cuidado a Ser Historia no más gasto que no sea todo el domingo con naves solares en sí tres en exhibición muy seria y por eso digamos que tiene escasos en la opinión pública Miguel Herrero Rodríguez de Miñón es licenciado en Filosofía y Letras y doctorado en Derecho fue uno de los siete padres de la Constitución Española y en mil novecientos setenta y seis fue nombrado secretario general técnico del Ministerio de Justicia cargo que desempeña hasta abril de mil novecientos setenta y siete un año después ocupa el cargo de portavoz en el Congreso de los a dados tanto del partido del Gobierno Unión de Centro Democrático como de la oposición con Alianza Popular fue diputado de EU CIDE de mil novecientos setenta y siete a mil novecientos ochenta y uno y de Alianza Popular y del PP en mil novecientos ochenta y dos ochenta y seis y ochenta y nueve y en mil novecientos ochenta y siete opta a la presidencia de Alianza Popular pero fue derrotado por Antonio Hernández Mancha Ciudad Miguel Herrero sigue en activo como colaborador de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y fue también miembro del Tribunal Constitucional del Principado de Andorra desde el año dos mil uno al dos mil nueve presidiendo lo entre dos mil uno y dos mil tres Akil escuchamos en su despedida del programa de La Ventana de la Cadena Ser con Gemma Nierga Santiago Carrillo yo y Pere Portabella importantísimo para dar estabilidad sólo que mucha importancia porque el dinero público hay que hay que ser muy cuidadoso con el ya aparte de eso insisto pues garantizar la legalidad el Tratado de Fontainebleau firmado en mil ochocientos siete entre Francia y España permitía a los soldados napoleónico es cruzar la Península Ibérica para llegar hasta Portugal de esta forma Francia aniquilar y a uno de los aliados de Inglaterra su enemigo eterno sin embargo la estrategia de Napoleón le sirvió para invadir España tras la aplicación de Carlos IV la Coruña paso Fernando VII generan ilusión una situación de desgobierno y acabó disparando a la población el tenso escenario devino en la mítica jornada del dos de mayo por lo que la ciudadanía de Madrid se levantó contra las tropas invasoras de extendiéndose desde entonces el mismo sentimiento por todo el país las Cortes arrinconados en el sur de la península se reunieron en Cádiz hasta allí llegaron los diputados de todas las provincias y de las colonias fuera de nuestras fronteras el diecinueve de marzo de mil ochocientos doce el día de San José nazi la primera Constitución que serviría de acicate para finalmente derrotar a las tropas francesas eh estamos celebrando como digo el treinta y ocho aniversario de la Constitución hoy seis de diciembre sin embargo no fue la primera y seguramente no será la última todo parece indicar que que es necesario por la los avatares del destino que haya nuevos cambios en en esta Constitución la primera de todas fue firmada Delon el diecinueve de marzo del año mil ochocientos doce y desde luego fue una constitución casi baladí podríamos decir porque duró muy poquito en el tiempo pero su fama de casi desde un punto de vista mitológico idealizado etcétera ha llegado hasta nuestros días precisamente por ese diecinueve de marzo fecha de de San José en denominarse La Pepa la verdad es que la historia de la Pepa como digo está repleta de en de mitos de contradicción es de de de ideas es un tanto sui generis esos cánticos del pueblo cantando por las calles de de la ciudad de Cádiz Viva la Pepa es parte de esa leyenda no hay absolutamente nada en los periódicos a la información y media Tica podremos definirla así de la época que justifique la presencia de este tipo de de comentarios no sí que es cierto que bueno pues luego la trascendencia quizá desde el punto de vista histórico por ser la primera la primera Constitución aunque vinculada casi de manera exclusiva en favor de la de la burguesía de entonces pues bueno pues ha hecho que sirviera de de base para una tradición que hoy por hoy todavía sigue sigue muy viva estuvimos hablando con José María García López eres profesor de la Universidad de Cannes diez Si nos ha desmoronado algunos de estos mitos de la de la Constitución es cierto que como decía ahora tuvo su importancia por ser la primera pero desde luego hay mucha morralla y mucha historia mucha leyenda alrededor de de la Pepa que aquí José María García nos lo cuenta de una manera realmente brillante vamos a escuchar bueno en realidad fue una revolución más bien de tipo Burgess decir esto no fue una revolución popular ni muchísimo menos en primer lugar por las propias circunstancias del momento en zig va dentro de los muros de caddie es verdad que un pequeño grupo liberal y una serie de reformistas imbuidos en cierta medida como lo dijimos antes por el espíritu de la Revolución Francesa también por las ideas que huyeron en Estados Unidos Fillon con algunos principios también de la ilustración española pues lógicamente no tenían ganas de hacer una innovación y una serie de de cambios drásticos en un país que los necesitaba pero esto no tuvo ninguna conexión popular tampoco estamos hablando dentro de los muros de caddie pero el resto del pueblo español estaba en otra onda al rostro el pueblo español estaba luchando contra los franceses en un concepto de guerra total donde no solamente lucha al ejército español sino que también mucho a la población incluso acuñada más una de las manifestaciones más genuinas en el ámbito bélico que la figura del guerrillero de la guerrilla verdad que se ha traspasado fronteras no ser el pueblo español realidad que además era el noventa por ciento de la española eran analfabetos aunque esto es una tónica general en el resto de Europa en aquella época es un porcentaje general no es una excepción tampoco estaba digamos viviendo estos momentos dentro de los muros de Cádiz se hizo sobre el papel repito un texto muy bonito pero que el pueblo lo que se dice pueblo porque al pueblo tampoco tenía mucho que ofrecerle ofrecen una libertad de imprenta el pueblo cuando el noventa por ciento no sabía leer ni escribir no ofrecer una reforma agraria que ahora la ley no Señorío donde realmente al jornalero tampoco tiene acceso real a ello IAG hablarle al pueblo sobre una nacional cuando el pueblo no tenía derecho a voto en aquel momento la la constitución de mil ochocientos treinta y siete que en cierta medida es heredera de la de mil ochocientos hace a la hora de votar pues de cada cien españoles tienen derecho a una todos otro es la mujer no solamente no era sujeto activo sino que ni siquiera se irá sujeto pasivo tenía prohibido asistir a las sesiones de corte que harán pública como espectador a decir al pueblo no conectó con esto que para colmo Kemal el mismo diecinueve de marzo de mil ochocientos dosis hundió aquilatar los rotundidad horrible con un temporal un viento la lluvia y las calles Talaván casi vacía decir que sonase conectó con la propia prensa de la época asombra ver la prensa de la época en aquel momento al día siguiente del veinte de marzo cualquiera que ahora mismo no escucha hablar de esto pensará que es una pero en esa que va a tareas no digo una una misión especial para el menor los periódicos del momento pues hablar de esto yo quiero mercantil que uno de los periódico más importante no dice absolutamente nada si nos acerca Loira número mercantil del veinte de marzo no dice nada no hay una línea nada y el conciso el relator general que son periódicos muy importante bueno dan pequeñas líneas pequeñas pinceladas pero muy poquito más sí yo tuyo también Ken entonces todo ese trasfondo populares algarabía de Viva la Pepa vitales todo un mito todo a posteriori que yo comprendo que que doscientos años después pues siempre como pasa en toda la todos los hechos históricos aquí y fuera de aquí hay una tendencia Meetic mitificado ahora que hasta cierto punto no viene mal pero lógicamente toda tu ciudad mitificado Harada en menoscabo del rigor histórico y Viva la pipa nunca existió en Cádiz eso es una leyenda urbana que circula por ahí ni los habitantes lamento conocieron a la Constitución como la PETA porque además el Viva la Pepa y el pensar que el pueblo estaba en la calle era también traducir o eso con lo que era una constitución popular y el pueblo no no conectó con esto porque al pueblo no le ofrecía nada el mejor estudio que yo visto crítico sobre la la digamos el fracaso porque esto es una Constitución que fracasado contradictoria porque una por una Constitución que proclama la libertad imperó en toda que que que de que queda abolida la Inquisición que se preocuparon perla cultural perla doce vencía a niveles ya elementales e implantando en Liga tormento en el país tabla de sobremesa nacional y su padre como el pueblo español no no acató es Tuni mil nueve Antón ruido ni limitar un tiro pero pero esto no es el mejor estilete que vuelo hizo sobre esto precisamente un no liberal que es Carlos Marx Carlos Martín un estudio precioso que el titula La revolución española no es una frase genial que luego pues ha pasado mucho un libro de historia pasado muchos manuales lo dice mientras Kent nadie había idea sin hechos en el resto de España había hecho sin ideas para que lo entendamos estos una revolución sin estos una solución sobre el papel muy bonita pero que luego aún no no no se no se proyectó en la realidad española cuando acaba la Guerra de la Independencia rompa talantes en mil ochocientos catorce y todavía las Cortes ordinarias en Madrid actuando el Rey regresa con una simple firma en Valencia le bastó para quitar de enmedio todo esto lo que sí que es cierto es que el quizás un poco respaldando lo que ustedes comenta la la Constitución del año mil ochocientos doce apenas tuvo vigencia es decir luego se intentó recuperar en varias ocasiones pero siempre con el con el mismo fracaso tras fracaso claro yo no la constitución en aquel momento apenas tuvo vigencia porque es que no dio tiempo tampoco la guerra la Constitución la las Cortes las extraordinaria me refiero lo que es la que más la que más nos interesa se clausuraron a mitad de septiembre del trece y al Rey a principios del XIV estalla ya en España no ya de hecho estamos funcionando a la sopa las ordinarias que empezaron en Cádiz y luego se trasladaron a Madrid pero en estos años no tiene que nos tiene vigencia ninguna la tiene nuevo entre mil ochocientos veinte mil ochocientos treinta veintitrés que el tiro liberal precisamente Gipsy mitos y doctorar sobre el trienio liberal de una época que relativamente a la conozco bien y ahí ya lo que le ocurre a la a la a la constitución es que en el seno del liberalismo español empiezan ya las tendencias divisorias Hirai un liberalismo más conservador lo que luego será el liberalismo moderado en el aro del siglo XIX yo un liberalismo más exaltado que será luego el Partido Progresista del siglo XIX o el propio Jordi Mollá Sex in the hasta el punto de que se habla de los doce administra con alusión al liberalismo más moderado inventó el mixtas a los más que a los que tiene ayudan más radicales es una etapa muy corta donde además viene también aquí la presencia de tropas extranjeras que vienen a restaurar el absolutismo y hay que decir que hoy cuando el francés en la cien mil hijo de salud y a en olvidas horas la frontera y se planta aquí quien Cuddy para derrocar al gobierno liberal que de nuevo se refugió atrás Murdoch David atravesaron España sin pegar un tiro decir aquí nadie defendió la Constitución por esta razón porque no conectó con el pueblo si hubiera sido una revolución popular hubiera sido una constitución popular el pueblo super ocho a la calle para defenderla pero esto nunca ocurrió quizá nunca conectó porque no se dio a no ser dio a conocer o es que al ser una solución burguesa está pensada para burgueses en sí muchísimo hubiera triunfado un hombre un voto es un hubiera existido la primera Constitución española que contempla el sufragio universal y al mal sufragio universal masculino tampoco a la mujer devota broncas anotar hasta hasta la Segunda República ya en mil novecientos treinta y dos cuando se reconoció en el siglo ya veinte la primera Constitución española que es la que no yo no concibo esto en la de mil ochocientos sesenta y no sea la del doce de lado el XXXVII lo del cuarenta y cinco tampoco contemplan un sufragio universal incluso luego la cano vista de mil ochocientos setenta y seis supone un paso atrás otra vez con el sufragio son sicario que podemos decir que cada cine español votan sellos y que te nada más empezando porque si Haute Couture se moviera triunfado lo que el pueblo lo que el pueblo hubiera tenido acceso a votar no hubiera existido un hombre un voto eso por ahí y después porque como no era revolución burguesa estar adaptadas un sector muy delimitado de la sociedad pero no al pueblo propio de no las contradicciones que mantenía la la Pepa en relación a a los deseos quizá más generalizados de del pueblo por entonces quedan muy claros en el la propia redacción del texto de esta Constitución del año mil ochocientos doce vamos a escuchar en la voz de Salomé Larrucea el comienzo de las primeras líneas de de la Constitución donde vemos claramente que más allá de de promulgar una serie de valores similares a los que podremos tener en la constitución de que hoy celebramos nuestro aniversario el seis de diciembre la Constitución del año mil novecientos setenta y ocho pues queda un poco o en ese anhelo en ese olvido y sobre todo en en ese mundo legendario que a lo largo de los siglos de estos dos siglos que tiene casi de existencia la la promulgación de la de la Constitución del año mil ochocientos doce pues se ha mantenido viva pero vamos a escuchar como digo Salomé Larrucea que nos cuéntanos describen los dramatiza el comienzo de esta Constitución la Pepa Don Fernando VII por la gracia de Dios y la constitución de la monarquía española Rey de las Españas y en su ausencia y Cautividad la regencia del reino nombrada por las Cortes Generales y Extraordinarias a todos los que las presentes vienen y entendí Eren sabes que las mismas Cortes han decretado y sancionado en la siguiente Constitución política de la Monarquía española en el nombre de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Autor y Supremo legislador de la sociedad en las Cortes Generales y Extraordinarias de la nación española bien convencidas después del más detenido examen inmadura de liberación de que las antiguas leyes fundamentales de esta monarquía acompañadas de las oportunas providencias y precauciones que aseguren de un modo estable y permanente su entero cumplimiento podrían llenar debidamente el Grande objeto de promoverla es curioso pero se detectar de una manera muy evidente muy clara la importancia de la Iglesia y de la monarquía todavía en este nuevo gobierno que se intentaba e implementar y crear desde Cádiz para todas España no tuvo mucho éxito pero como digo es curioso cómo el estamento eclesiástico seguía teniendo muchísima importancia a la hora de gobernar un país algo que por ejemplo en Francia después de la Revolución Francesa tanto nobleza como el clero habían obedecer que hubieran desaparecido no pero sí que se redujo considerablemente su presencia en el en el gobierno seguía nos un poco amarrados una tradición que durante siglos durante siglos había constituido prácticamente la la única forma de gobierno que teníamos en nuestra historia la constitución de mil ochocientos doce estaba formada como cualquier Constitución eh a base de de artículos muchos de ellos tienen ese toque de modernidad incluso podemos ver en la constitución actual nuestra del año mil novecientos setenta y ocho vamos a escuchar de nuevo en la voz de Salomé Larrucea los primeros artículos los cuatro primeros artículos por ejemplo vamos a escuchar en donde se dan las bases que iban a definir un poco la estructura de esa Constitución vamos a escuchar el capítulo primero de la nación española artículo primero la Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios lo segundo la Nación española es libre independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona artículo tercero la soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales artículo IV la Nación es a obligar a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen esos políticos o buscarán cualquier otra excusa para perseguir ya hacerme la vida imposible lo hicieron con la NASA gordas como Protágoras e incluso de Eurípides mejoras el tiempo me dará la razón pero Sócrates no sigas por ahí que y Ser Historia han madrugado demasiado tuvo el domingo con la ayuda debe ser y yo estaba entonces exiliado detenido que huyeron de España eh Jordi Solé Tura nacido en mil novecientos cuarenta y fue diputado del Partido Socialista Unificado de Cataluña partido catalán federado con el Partido Comunista de España en el momento de la redacción de la Constitución fue ministro de Cultura entre mil novecientos noventa y uno y mil novecientos noventa y tres y senador por el grupo socialista y por la Entesa Catalana de Progrés durante la legislatura dos mil dos mil cuatro durante su juventud militó en el Frente de Liberación Popular y en la Organización Comunista de España siendo durante la Transición española cuando fue uno de los dirigentes del Partido Socialista Unificado de Cataluña allá donde defendió las tesis euro comunistas del secretario general del PCE Santiago Carrillo y fue elegido diputado nacional por Barcelona en junio de mil novecientos setenta y siete y marzo de mil novecientos setenta y nueve en mil novecientos ochenta y cinco fue elegido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona fallece el cuatro de diciembre del dos mil nueve a dos días de la celebración del trigésimo primer aniversario de la Constitución Española de mil novecientos setenta y ocho detectados en el sentido de que tenemos información bastante asequible por favor recibimos casi todos los agencias de prensa internacionales y había una red de corresponsales dentro del país que nos no han eh ya para ir acabando este programa especial de Ser Historia amp hoy seis de diciembre dedicado a la Constitución no queremos dejar de lado el papel precisamente de la Carta Magna a lo largo de los años inmediatamente posteriores a su firma en mil novecientos setenta y ocho Latham sí ción con esa T mayúscula ha sido interpretada por por muchos especialistas como un cambio político un momento en el que se diluyó el antiguo régimen en este caso de de Franco Iker dio pues abrió nuevas puertas a nuevas ideas a nuevas posibilidades y sobre todo un mundo pues abrazado por esa idea de libertad que en definitiva era lo que más interesaba a la sociedad española a la transición como digo ha sido tomada la transición en España me refiero ha sido tomada como como un referente para otros países europeos americanos incluso del del mundo árabe después de la primavera árabe y muchos han querido ver esos cambios o han querido llevar a cabo esos cambios eh políticos en sus países como en Túnez en Egipto pues tomando como referencia como paralelo lo que sucedió a finales de los años setenta y comienzos de los años ochenta en España sin embargo la transición fue más difícil y en parte también está un tanto idealizada sobre todo cuando lo ves treinta cuarenta años después no hablamos con Javier Muñoz que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y un verdadero experto en la transición esto es lo que nos contó precisamente sobre no solamente el papel de la Constitución en en estos años sino también como fue el devenir de los acontecimientos hasta que casi la Constitución fue un elemento más no obtuvo ese cariz tan protagonista de Los del momento histórico que se está viviendo entonces bueno como acabas de comentar hay un movimiento que dura más que unos meses ya vivía unos años de revisión del de la transición en primer lugar relacionado con el movimiento de la memoria histórica de revisión de la República de la Guerra Civil y su herencia que a su vez ha afectado a la los estudios y a la perspectiva que actual de la transición política como momento fundacional de nuestra democracia y y desde este es de esta revisión se ve que se cree que algunos de los déficits de costra actual democracia algunas de las deficiencias pueden venir de la manera en la que se hizo la Transición mi opinión personal es que la transición fue positiva y el balance es claramente positivo es verdad que sí que hubo un discurso todo es mejorable todo es mejorable evidentemente se creó un discurso o más o menos oficial sobre el consenso sobre su carácter modélico exportado a otros países europeos su carácter pacífico que claramente simplifica lo que fue un proceso bastante complejo bastante más difícil y bastante más violento hoy en Nos pacífico de lo que se ha dicho muchas veces no se puede y poner un comienzo y un final la transición desde el punto de vista cronológico es decir se puede delimitar realmente en fechas la transición bueno como dice su propia palabra transitar es ir de uno qué para otro entonces nunca está tan claro cuál es el punto de de partida más el de llegar a un poco menos no creo que en este caso no hay duda de que el punto de de partida aunque algunos crean que es el atentado de Carrero Blanco es la muerte de Franco que marcaron un momento decisivo y el punto de llegada pues para algunos puede ser la Constitución del setenta y ocho para otros el alternancia política que es como la última prueba en vez del funcionamiento de la democracia con la llegada de los socialistas al poder en el ochenta y dos es un tema apasionante desde luego y que como bien decías ahora es difícil delimitar desde el punto de vista histórico no no tienen la historia no es no es una ciencia exacta no es Dos y dos son cuatro no y por eso quizás la pluralidad de opiniones y de argumentos que se presentan eh ahora de de de de intentarlo claro una explicación no lo que sí que es cierto es que había una meta común o entre todos los que participaron en en esa transición que era la democracia y a través de una Constitución o por lo menos será el la idea generalizada es uno de los puntos más polen con seguramente la central interpretaciones de la transición o cuál era esa cultura política común que que aunaba políticos de procedencias muy distintas y enfrentadas durante años y al a lo que da al al pueblo la sociedad española en ahí eh elementos que claramente ponen de acuerdo a asea a las elites políticas y más reformistas del franquismo con los dirigentes de la oposición que acabará negociando y y a gran parte de la sociedad española ya en el alcanzar unas metas de de la reconciliación en primer lugar de superación de la de de la la seriedad de la herida abierta que el franquismo había mantenido abierta durante cuarenta años de la Guerra Civil y hay la memoria de la Guerra Civil y de la represión de posguerra el trauma bases fundamental como elemento moderador Babel otros elementos que van a coadyuvar a la gente que en esa en esas metas comunes como es también el europeísmo el modelo europeo de democracia occidental y y creo que en ese sentido sí que Bader uno Un unos cambios que evidentemente producidos en los años sesenta y de desarrollo económico de modernización que también van a hacer que gran parte de la población incluidos sectores que habían estaba fuera de estas culturas como sobre los sectores pero eh etcétera Entre en esta eh eh dinámica de de buscar un un una democracia sindical hacía política y creo que eso es general estirando luego se podría discutir si ese consenso fue tan general como punto de partida o más bien el consenso se llega y se llega de manera a veces más como decía así la primera pregunta de manera más problemática es más difícil de lo que a veces también se ha querido un poco veinte cuando hicimos un programa especial el año pasado dedicado al aniversario de la Constitución eh yo le preguntaba a don Gregorio Peces Barba y sobre cómo se enfrenta uno a a realizar una constitución ex novo es decir a partir de de cero no me comentaba Burgos que tuvieron algunos modelos a la hora de desarrollar la transición las fuerzas políticas del momento también intentaron darse reflejadas en alguna otra transición que es hubiera llevado a cabo en el entorno en algún momento de la historia hombre la transición española tiene lugar en un momento internacional muy determinado lo que se ha llamado en ocasiones de la segunda oleada de democratización comparado que en el Sur de Europa Portugal setenta y cuatro Grecia España y ningún y es evidente que por supuesto el contexto internacional en este caso favorece a la Transición española a diferencia de lo que había pasado en cuarenta años antes en el modelo portugués va a ser muy importante pero no Cas no tanto como un modelo a seguir sino lo contrario un modelo a no seguir no y tanto para la oposición como para franquismo las elites más reformistas marcó un una vía para evitar es decir si queremos que no ocurra lo que ha pasado en Portugal tenemos que ir a la razón por la situación portuguesa distinta y el origen es algo la guerra colonial e insostenibles era muy distinto pero sí que marca como va Marta nunca se exilió con Pinochet días a Bab al izar una serie de caminos sea para moderar el radicalismo la antifranquismo como para decidir a unas elites franquistas que sólo muy al final sólo muy al final para ser reformista imagino que con la muerte de Franco como decías antes y la gente empezó a a mover fichas del caso es que la transición son como decía no no pilló descolocado a nadie no ha yo creo que me pilló descolocada a dos mundo vamos de uno comparten la transición en muchos de sus elementos antes con barra sería la cultura política está y ya hace tiempo había habido encuentros entre la oposición y sectores que abandonaban el franquismo había habido cambios sociales fundamentales y en parte lo que se lleva a cabo es como la con y nación política de de procesos que que estaban hay más profundos pero la en la Transición hay mucha incertidumbre y cuando se habla de forma reformismo franquista yo mismo lo utilizado perder el reformismo franquista va a fracasar el proyecto Fraga Arias Navarro frac y se cesa Arias Navarro y se nombra Suárez que tiene que evidentemente que adaptarse Iggy y responder a unas unas demandas que vienen de la calle escuchando esta música me viene a la cabeza recuerdos de la infancia antes decía que era prácticamente ocho años son recién cumplidos los que yo tenía cuando se llevó a cabo la votación de la Constitución un seis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho son recuerdos que permanecen muy vivos anécdotas Flash lazos de cosas que veías en tu casa de cosas que veías en la televisión y sobre todo que escuchabas en la radio y ese ambiente que de cambio que luego poco a poco se fue transformando en una realidad casi visual desde el punto de vista de que las calles a los pocos años se llenaron de de carteles de cartelones con imágenes de políticos proponiendo nuevos cambios nuevas ideas y nuevos aportes en definitiva para cambiar y dar cerrojazo al sistema que durante cuarenta años había oprimido las libertades en España ha escuchado esta canción de libertad sin ira me viene a la cabeza como digo todos esos hachazos es una época que yo recuerdo pues iba decir con nostalgia no pero como insisto en que como lo tengo muy fresco quizá alguno dirá bueno pues no fue nada nostálgico porque aún así hubo muchos problemas y la constitución definitiva no ha servido para nada porque podremos identificarlo como como queramos no el otro día me decía una compañera que en la época de Franco se hablaba de censura y ahora se habla de democracia pues sí seguramente tenga toda la razón del mundo no en este programa de Ser Historia lo que hemos querido hacer es una especie de viaje en el tiempo con nuestra particular máquina del tiempo hacía los inicios de la democracia en la antigua Grecia hacía esa primera Constitución española del año mil ochocientos doce y sobre todo los cambios y cómo se vivió en ese escenario social más que político social de finales de la década de mil novecientos setenta después de la muerte de Franco en el año setenta y cinco y que han servido de de mimbres para la sociedad que en definitiva tenemos ahora nos guste o no es es algo que tendrá sus errores tendrá sus virtudes necesitará sus cambios sin lugar a dudas y parece que hay un consenso últimamente se puede ver en las noticias no los políticos que parece que están de acuerdo en en llegar algún consenso en por lo menos sentarse a hablar de los cambios que pueda haber en la Constitución y es que es lógico es lógico porque la España de los años setenta no es la España del siglo XXI han cambiado muchas cosas gracias a esta Constitución ha tenido su validez ha tenido su historia que es lo más importante y lo que queremos y pero tres reflejar en este programa huyendo como es común de tópicos y sobre todo de de ideales que desde un punto de vista u otro pues intentan llevar el ascua a su sardina pero lo más positivo de todo quizás lo más emocionante me atrevería decir fue el acercamiento de muchos políticos de ideologías absolutamente distinta de las diferentes todos habían vivido durante el franquismo y luego unos por estar al lado del Gobierno de la época otros haber estado en el exilio y querían cosas diferentes la realidad era la que era IER a la España que a todos nos tocó hemos escuchado a Gregorio Peces Barba hemos visto el reflejo de la Constitución en ese momento y idealizado por muchos historiadores casi nula la época de la de la transición todo ello es la más legábamos que en definitiva forma nuestra propia historia y de eso es de lo que tenemos que beber y a partir de ahí crear un futuro un futuro a partir de la lectura interpretación y sobre todo la idea bien clara de no volver a cometer los mismos errores pasa que este programa especial dedicado a la Constitución hoy seis de diciembre ya sabéis que si lo queréis volver a escucharlo podéis hacer a través de los pot Gas de nuestra página web tres W es Ser Historia punto com ahí también vais a encontrar no solamente del pocas de este programa cuatrocientos cinco sino de todos los emitidos si el número uno allá por el año dos mil nueve anda que no queda lejos hasta la actualidad como siempre Fermín Agustí en mal estado la producción del programa Carlos Llanos a los mandos de esta máquina del tiempo Enric Hernàndez al edición de audio y delante del micrófono y en la dirección vuestro humilde servidor Nacho Ares las estamos con las noticias y más cosas aquí en la Cadena Ser hasta este próximo sábado no no no en y no lo mismo no sí mismo sabes me