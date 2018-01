Las Noches de Ortega: Je t'aime aussi German (03/12/2016)

Voz 1 00:00 no

Voz 4 00:30 compañeros estoy fuera hay una ambulancia compañeros yo junio estar sacando a una persona en una camilla está tapada mira está tapada ha muerto a muerto Gabriela se ha quitado la vida

Voz 3 00:52 a quince minutos antes

Voz 5 00:57 eh

Voz 6 00:59 la muy no

Voz 3 01:04 en Villacastín

Voz 7 01:07 tenga

Voz 8 01:10 buenas noches queridos amigos te por todo llega

Voz 9 01:21 es cuestión de esperar de tener confianza en este ciclo eterno del tiempo las semanas pasan por fin nuevamente es viernes por la noche

Voz 8 01:34 pero tú

Voz 9 01:37 mientras vuestros amigos están por ahí perdiendo la vida y la salud y el dinero en absurdas fiestas vosotros infinitamente más inteligentes Pages decidido quedaros en casa para escucharme para escuchar al dios de la radio con nosotros por esos quiero por eso intento daros cada viernes lo mejor que tengo que es muchísimo por eso siempre estaré a vuestro lado por eso siempre os aconsejo Jerez por eso continuamente seré la gran oreja de la Cadena SER risas

Voz 8 02:15 ya

Voz 9 02:16 os imagino a todos preparados nerviosos con el dedo a punto de marcar el teléfono os imagino a todos sabedores de que vuestros problemas están a punto de terminar porque el gran Ortega conseguirá esta noche tornar en alegría todos vuestros problemas convertir en felicidad nuestra desdicha queridos amigos de la gran cadena SER

Voz 10 02:41 empezamos si quieren decirnos algo que jamás te viva contraria nadie marcan los teléfonos del programa Ortega escuchará descubrirá la auténtica empatía

Voz 9 03:09 queridos oyentes y no existir Aigües bosque

Voz 11 03:12 qué haría uno a uno como si el peto rosaría de madera diría Oh Dios vivir

Voz 12 03:22 Eduardo buenas noches buenas noches o de qué ocurre metáfora o a pan metáforas guapa la que tan marcaba

Voz 13 03:32 ahí desde ni siéndolo de que nos crearía además era como yo estoy vi a vivir vive me gusta eso es tiene

Voz 12 03:43 talento para la poesía ahí más ha gustado cada noche nos sorprende Ortega Navas cada cada noche de una manera o de otra no no seduce G

Voz 14 03:57 amables que te dan te habrás que no tú

Voz 12 04:00 bueno esa capacidad poética que que

Voz 14 04:02 eh que te hace celebérrimo bueno para que nos llama

Voz 15 04:05 has querido amigo que tengo

Voz 14 04:07 es un problema gordo en la casa por un problema con mi padre

Voz 16 04:11 qué le pasa que a veces

Voz 14 04:15 Mi padre y mi modo llevan casados pues ya llevaban cincuenta años casado celebrado recientemente las bodas de oro todo iba bien todo iba bien pero mi padre no se ha pasado que enamorado de de de Ramón Espinar

Voz 16 04:33 de Ramón Espinar Ramón Espinar en el verde podamos como ha sido como de manera sorpresiva

Voz 14 04:43 madre o a pues no en nunca había o no nunca nos había dos dos muestras de

Voz 12 04:50 ni de homosexualidad nada

Voz 14 04:53 en absoluto pero de verlo en la televisión por lo que sea pues se ha ido enamorando de espinas de Espinàs entonces claro está todo el día hablando de Espinar Espinar

Voz 16 05:08 no se conocen personalmente personalmente ya no conocen espinal no lo conoce por verlo a través del plebiscito

Voz 1174 05:17 y sufrís imagino claro

Voz 14 05:20 esto nos hace sufrir mucho sobre todo madre no porque mi madre y era ha estado siempre muy unidos y Clos esperábamos en en la casa me he dicho voy a llamar a medio radio sí me pudiesen ayudar un poco a alguien que haya tenido el padre en la misma situación

Voz 1174 05:40 porque habría alguna posibilidad de hablar con tu padre ahora queremos contar

Voz 16 05:43 quién sí sí tienen yo le llamo yo sí me acuerdo no les vamos a hablar con el padre más

Voz 17 05:52 a las once de la radio de la Cadena SER

Voz 16 05:55 que nos cuente vida cuenta usted su enamoramiento súbito de Espinar

Voz 1174 06:01 vamos a ver si de acuerdo muchas gracias muchísimas gracias buenas noches Caballero no ha contado su hijo lo que lo que siente usted por por Ramón Espinar cuéntenos por favor

Voz 18 06:21 lo hay mucho que contar

Voz 17 06:24 bueno pues contra el lo los procesos que tienen que ver con el corazón eso no se no no se puede despreciar lo único es que tal tal como está la cosa árboles ahí tal como lo que siento yo ahora yo daría mi vida por

Voz 12 06:42 final daría su vida por Espinar en pleno

Voz 18 06:46 pero cómo cómo empezó todo como un bulo de manera súbita

Voz 17 06:55 empecé a verlo Gabor me fue fue calando Lupe son la forma de expresarse más juegan

Voz 1174 07:06 usted lo lo lo ha comentado en casa ir a reacción no ha sido muy buena no son lógicamente

Voz 18 07:11 claro yo en la Expo comprensión

Voz 17 07:16 una etapa en la casa lo que un ambiente tristón

Voz 18 07:22 hay tristeza su sube mujeres amenazaba con quitarse la vida madre mía

Voz 17 07:29 es posible lo que eso es chantaje emocional porque ahora que estoy a gusto que tengo esta ilusión pues me da rabia que que precisamente ahora yo podría estar viviendo un buen momento de Mi vida con esta nueva euro pues me da muchos voraces que que no me acompañe que no me acompañe en las a estar ya porque todo festejar a mí

Voz 12 07:58 esto también es normal que su mujer de edad

Voz 1174 08:00 ha gustado porque hombre

Voz 17 08:03 no siempre pues la que Carmen N en este último tramo de la avenida pues que ellas de contento porque yo tengo esta ilusión

Voz 1174 08:12 ilusión ya pero usted cree que puede conseguir Espinar que puede

Voz 17 08:15 no no es que no voy a poder hablar nunca de la Muela Espinàs pero la ilusión ya me sirve que estás yo enamorado ya me me vale como como un acicate para seguir viviendo pero claro el dice que quisieran matar

Voz 18 08:34 qué drama drama drama que el drama de las mujeres no hacen más que drama

Voz 16 08:41 imagino que la convivencia ahora es difícil

Voz 17 08:47 que dice que se le cae la casa encima que no bueno pues tal

Voz 1174 08:53 se puede saber si algún oyente les puede ayudar no sé

Voz 12 08:56 algunos vuelos Rubén buenas noches

Voz 3 09:01 no

Voz 9 09:08 este hombre está enamorado y le basta este sentimiento para ser feliz no necesita siquiera ser correspondido por Espinar es feliz tal vez por primera vez en su vida pero su esposa y su hijo están sufriendo

Voz 1174 09:24 entendemos a unos

Voz 19 09:26 y a otro me dicen que está llamando la esposa de este hombre en una pensión se encuentra ahora dijo Gabriela buenas noches

Voz 20 09:38 H

Voz 16 09:40 Gabriela Gabriela tranquilice tranquila Gabriela cincuenta años de casado

Voz 20 09:48 sobrellevándolo todo lidiando con problemas sorber aceptando los todo se ahora ahora que podríamos estar bien que los dos cobramos una buena pensión que tenemos

Voz 12 10:04 una salud buena

Voz 20 10:07 que tenemos al hijo ya criado y bien colocado pues ahora me saca de mi marido

Voz 12 10:13 con lo de Ramón Espinar seguro

Voz 1174 10:15 esto es pasajero Gabriela

Voz 12 10:18 pero el daño ya está hecho

Voz 20 10:21 los mimbres de este matrimonio ya sean ya sean deshilachado aunque mañana me dijera que ya no siente nada por Ramón Espinar

Voz 12 10:30 ya está todo deshilachado Gabriela

Voz 20 10:34 tres matrimonio ya no queda ni la sombra de lo que fue

Voz 1174 10:38 ha de ser fuerte Gabriela tengo juez

Voz 20 10:41 ya dando fuerzas en una mi fuerza esto ya lo gasté a lo largo de toda mi vida criando

Voz 12 10:48 a mi hijo cuidando Marie trabajando como una mula

Voz 20 10:54 hacía seis casas ardilla yo fuerza ya no tengo pala de verdad para no

Voz 12 11:00 Ana Mula hamburguesas para

Voz 1174 11:04 usted ha de ser feliz al margen de lo que de lo que sienta su esposo Gabriela

Voz 12 11:10 no no yo no puedo en fin jubilarme cimentado de mi Germán claro que puede nació Mi vida ahí siendo usted

Voz 20 11:25 con con la que alquiler hemos la primera tasa Debbie era pequeña era poca cosa era una casa humilde pero

Voz 12 11:33 para nosotros era un palacio porque era nuestra casa pactamos Poble más económico

Voz 20 11:41 pasamos de todo y ahora que las cosas empezaban a irnos bien

Voz 12 11:45 vais a enamora de Ramón Espinar Gabriela yo puedo mal

Voz 1174 11:53 Gabriela siempre hay fuerzas siempre Roque de abril la notica no Gabriela no diga eso por favor no queremos escucharle así en Gabriela Gabriela abriera siempre hay fuerzas siempre

Voz 12 12:13 es lo que más más más daño me has así mira mira mira lo que más daño me hace que veíamos en la televisión junto junto te das cuenta a día de Ramón Espinar estábamos los dos Ledo él no lo sabía se iba elaborando no lo he hablado de vivero ve que me voy

Voz 21 12:50 abría la va por favor y Pare Pare Pare par en par

Voz 12 12:58 él es un abrazo necesita un abrazo que se abra un abrazo de verla para algo porque me Uriel

Voz 21 13:15 dígame dónde está ahí voy a darle un abrazo señora de verdad ahora dígame día me la dirección de la pensión por favor

Voz 12 13:24 ahí general Molina tres trae

Voz 1174 13:27 general Molina XXXII

Voz 10 13:30 ahora voy señora ahora voy de verdad no se mueva ahí te voy a dar ese abrazo que necesita

Voz 23 13:46 de antes

Voz 9 13:53 compañeros dadme el micrófono inalámbrico que voy a abrazar a Gabriela

Voz 22 14:00 no

Voz 19 14:06 la radio sirve para algo es para esto para abrazar al que necesita abrazo consolar al que necesita consuelo

Voz 10 14:16 compañeros abandonó el locutorio hoy por el pasillo estoy a punto de entrar en un ascensor yo estoy abajo estoy en el vestíbulo compañero ya estoy en la calle voy a parar un taxi buenas noches a la calle General Molina XXXII rápido he de abrazar a una mujer su esposo se ha enamorado de Ramón Espinar Le pagaré con tarjeta Caballero tarjeta no sí que tiene para tarjeta de la maquinita debajo del asiento piensa que soy imbécil lo que acelere que esto es una emergencia

Voz 24 15:24 no esto no es una locura esto es radio comunicación esto es el flujo de la vida corriendo a través de la sonda ser dianas esto es el compromiso semanal de un locutor para con su audiencia esto es el pulso de la vida a través del día el ritmo de las cosas la mirada de lo que ocurre esto

Voz 25 15:41 la de las cadenas cada ellas KaKá Clapton Caca

Voz 10 15:44 cabe

Voz 26 15:47 Germán buenas noches

Voz 15 15:51 cómo que no me necesita un abrazo a su esposa hombre

Voz 26 15:55 que lo tenga claro haciendo drama

Voz 1174 15:59 vamos a ver si usted se enamorado de otra persona puedo opinar no usted no puede opinar en esta conversación se conduzca opino yo sobre su cambio de marchas pues no opina usted sobre mi trabajo Germán

Voz 15 16:12 dígame usted está en su derecho a enamorarse de quien quiera pero no les niegue a su mujer el derecho a un abrazo desde lo malo la película no

Voz 1174 16:21 no es cuestión de buenos y malos simplemente es un asunto de altruismo su mujer está sufriendo Herman necesita un abrazo yo sé no voy a dar simplemente

Voz 15 16:29 busquemos culpables no buscamos culpables

Voz 1174 16:32 Mann solamente Busco dar consuelo a una mujer a la que usted abandonado lanzándose al suelo

Voz 15 16:36 como un kleenex

Voz 1174 16:39 cincuenta años de casado con ella ya la abandona por culpa de un capricho está a punto de hacer

Voz 10 16:43 es una locura entiende culpable es el único sentimiento razonable que usted ha tenido en mucho tiempo Herman trescientos mil pavos reales leyendo hacemos uso de nuestro ya famoso bucle espacio temporal y nos situamos ya en el momento en el que Ortega ha llegado a la que hay definirán Molina XXXII a la pensión en la que está Gabriel

Voz 1174 17:14 veintisiete veintiséis que con la tarjeta pero no me decía que no tenía máquinas para cobrar con tarjeta Caballero no me ha dicho que no si no pero sin pagarme Caballero me pagas para que usted no puede amigos

Voz 4 17:28 compañeros estoy fuera hay una ambulancia compañero mio están sacando a una persona en una camilla está tapada Dios mío está tapada ha muerto a muerto Daniela se ha quitado la vida vuelvo la emisora vuelvo a la emisora

Voz 10 17:51 bucle temporal de la emisora

Voz 27 18:01 co dicen que la radio es fácil equivocas

Voz 9 18:10 momentos como este hacen que uno se replantee si este oficio vale realmente la pena

Voz 27 18:17 no es el capricho de Germán ha provocado la muerte de Gabriela

Voz 15 18:26 Herman buenas noches buenas noches algo por decir algo si como se siente

Voz 1174 18:38 que pudiera echar atrás en el tiempo verdad

Voz 18 18:41 ojalá se pudiera que loco loco que egoísta persigue un egoísta lo es obvio que Ramón Espinar de un capricho claro era un capricho pero yo Recas acabe el chico vio que trabajar toda la vida

Voz 28 19:06 la más cada di di yo no he sabio agradecerle todo

Voz 18 19:15 ha hecho pues

Voz 21 19:21 no es que me hace llorar la mitad no vamos a dejarlo aquí Valencia Arman

Voz 1174 19:33 está pasando lo que tenía que pasar ya está no no sé

Voz 19 19:35 la culpable ha sido una decisión de ella

Voz 10 19:41 adiós Hermann no

Voz 23 19:48 de antes

Voz 1174 20:06 me comunican imagino que es una broma de mal gusto que está llamando Gabriela que abriera buenas noches la hacíamos muertas Gabriela

Voz 20 20:18 ya no está oyendo la radio sino es que ha fallecido el dueño de la pensión

Voz 1174 20:24 ha fallecido el dueño de la pensión

Voz 20 20:26 bueno la pensión y nos han desalojado de aquí de la pensión

Voz 15 20:30 vaya el teléfono móvil o sea que está usted viva cuando no

Voz 1174 20:39 bueno es que nos hubiera ido mejor lo otro porque era más

Voz 15 20:47 estaba más juego otro lo de Taiwán

Voz 1174 20:52 pero bueno que también os también nos alegramos

Voz 15 20:55 vamos hombre mejor esto no mejores mejor lo otro si mejor sí bueno bueno bueno

Voz 20 21:00 no sé lo del abrazo que queda en saco roto el brazo digo que que Japón roto

Voz 29 21:06 lo sigue usted necesitando abrazo siempre necesitaron ya ves que ahora haya otra vez entienda que no sea un poco pues tiene el impulso de de de dar un abrazo pero se pasa pronto que ya está

Voz 20 21:22 fija para me han pasado pues te has fumado como ser cómo se fuma la llama de una vela si se ha consumido su sus ganas de abrazar muestran consumió como una como una pareja como una chica

Voz 19 21:40 bueno me dicen que está llamando

Voz 15 21:43 su marido hermano si me han buenas noches

Voz 18 21:47 buenas noches buenas Nonia cuando tenemos

Voz 15 21:50 a su mujer sana y salva

Voz 18 21:53 menos mal Gabriela y

Voz 17 21:56 sabes que pensado durante un rato

Voz 18 21:59 días partido si Mejías muere traspasado la barrera que separa vino de muertes Estados momento me he dado cuenta del daño que ha hecho enamoramiento de Ramón Espinar a ser verdad que has hecho enamorándose de TCM líder de Podemos si ahora veo que todo no era más que un capricho momentáneo que esto cincuenta años pensar más

Voz 26 22:30 que el brillo de lo que hemos poco emotivo muy Stéphane Hessel aquí Bocuse que se han producido poco

Voz 1174 22:48 lo que esta historia concluya con un siete O'Shea Bocuse

Voz 20 22:53 si bien ya tenemos si poco Herman vemos aquí pero otros sí digo yo estoy un poquico no dedica de Carolina Bescansa perdonen que estoy un poco en ahora deca de la gala hoy nos habla ahí con su verbo fácil consumo

Voz 1174 23:16 me está viniendo que sea enamorado usted de Carolina Bescansa

Voz 20 23:21 ella la velada como debe ir viendo intervención ha pasado a mi Urbanismo porque es un cambio de metabolismo Argo permiso enamorado poco a poco renunciaba escasa demanda voz

Voz 15 23:49 para que ese riesgo

Voz 31 23:50 que es broma Hermann poroso que debería darte la misma medicina viendo cómo lo humano no hombre

Voz 20 24:03 es que estoy tan contenta de verdad

Voz 26 24:05 estas de es una manifestación de mi alegría esta broma es una manifestación de lo estoy pueden y bueno oye voy para casa ya en Germán en el te ven vamos a reanudar estos cincuenta años que llevamos juntos

Voz 15 24:18 pues venga venga venga venga un abrazo a los dos gracia

Voz 10 24:21 eh

Voz 9 24:28 por fin un programa nuestro que termina bien el amor de Hermann Mi Gabriela

Voz 1174 24:33 ha pesado más que el brillo de los caprichos vamos a atender otra llamada y con esto concluir hemos el programa de hoy Pablo desde Madrid buenas noches buenas noches adelante querido amigo

Voz 15 24:44 me deja usted veintisiete euros Colgate colgada este tío colega colgadas esperando a mí nadie me toma el pelo que Colombia

Voz 10 24:53 el a este tío

Voz 19 24:59 Nos vamos volveremos el viernes que viene a la misma hora a la misma hora digo aquí a la sintonía a la misma hora digo volveremos a la sintonía de la Cadena SER

Voz 1174 25:16 a una semana sin vosotros era dura pero con paciencia

Voz 19 25:19 todo llega

Voz 1174 25:22 un beso a todos y ojalá hayáis disfrutado de este programa tanto como yo haciéndolo la radio es lo más bonito del mundo siempre lo digo y lo pienso de verdad es el medio de comunicación más hermoso de todos cuantos sea

Voz 19 25:35 la entre un abrazo a todos hasta el viernes que viene sólo con mucho gusto

