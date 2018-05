ESPECIAL CUBA | LA ISLA DESPIDE A FIDEL CASTRO

Voz 1667 00:00 hace casi cincuenta y ocho años que Fidel comenzó en Santiago de Cuba su marcha triunfal así que aquí hay pocas dudas sobre el futuro de la isla que nunca va a cambiar el Fidel de carne y hueso pero tenemos su pensamiento su idea los de noche exaltación revolucionaria como el uno de enero de mil novecientos cincuenta y nueve cuando Castro irrumpió en el Parque Céspedes aclamado por miles de vecinos que ahora le despiden

Voz 1 00:27 veintiocho septiembre que al primer organismo que aquí en Cuba en defensa de la reunión veinte años de vigilancia en el Ministerio de Interior

Voz 1667 00:34 Bernardino se ha venido con sus medallas militares en las que consiguió luchando en el segundo frente junto a Raúl Castro en Sierra Maestra hice que hay que abrir otro frente más para que existieran dos frente Raúl viene aquí empieza a combatir contra la dictadura de Batista que había enclavada en esta zonas montañosas los relatos la del humilde y oprimido que asegura haber conseguido la libertad gracias a Fidel se repiten cada esquina de en esta plaza de la Revolución Antonio Maceo

Voz 1 00:59 ante ello pude estudiar dice abogada he tengo mi familia revisó mucho pero asegura que su vida no sería la misma sin el triunfo de los barbudos frente a la dictadura de Batista campesino nunca pudo tener el dinero que SAS no para que yo pudiera estudiar aquí en la Universidad de Oriente donde estudié Derecho muy fue por él porque sin él no hubiésemos hubiésemos vivido en el en el monte en no sé en algún lugar que no hubiésemos podido llegar hasta donde estoy aquí

Voz 1667 01:35 todos anoche decían sentirse en deuda con el comandante como José él dice que Fidel le enseñó a pensar en el caso Mello era

Voz 2 01:42 pues sí no hijo de campesino de campesinos con poca cultura sin saberlo y escribir como niños no sacó de allí no llevó a las escuelas no enseñó a escribir no dio la posibilidad hacernos profesional hoy soy ingeniero

Voz 3 02:05 claro

Voz 1667 02:08 estos son los jóvenes que quieren tomar el relevo los que han podido se han acercado a Santiago desde cualquier punto de Cuba como este grupo que arenga a las masas recién llegados de Camagüey

Voz 4 02:17 no jugando seguiremos siendo antimperialista seguía

Voz 1667 02:19 siendo socialista y seguiremos siendo comunista

Voz 4 02:22 no va a cambiar su actitud somos

Voz 5 02:24 todos nosotros que somos los jóvenes que vamos ahí todas las ideas que él siempre mantuvo muy íbamos a tener los jóvenes vamos lo lo lo cool lo continuadora de las revueltas

Voz 1667 02:35 representan la firme confianza de aquellos que siguen creyendo en la revolución frente a los opositores

Voz 6 02:40 el azar los críticos han reconocido que Fidel es uno

Voz 7 02:42 no esperen a escuchar a ninguno aquí los fieles a Fidel opinan que quien no apoya la revoluciones porque no entiende todo lo bueno que ha traído a la isla a día maltrato corrupción

Voz 8 02:54 la prostitución

Voz 6 02:58 de todo lo malo que pueda existir en el mundo y ahora no hay nada malo

Voz 1667 03:03 Sala no aquí todo es felicidad el único atisbo de crítica que hemos escuchado en este acto es el de Gladys una profesora de la Universidad de Oriente preocupada por algunos derechos básicos de los cubanos

Voz 9 03:13 me moral como en todo país debemos habrán muchas cosas

Voz 8 03:17 fundamentalmente problema de la vivienda que es la parte más dura fundamentalmente en Santiago de Cuba

Voz 1667 03:25 en definitiva excombatientes y jóvenes todos fieles affaire ritmos despiden a su comandante aunque sus principios siguen vivos aquí