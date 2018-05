Voz 1

00:00

hay represalias a quienes las denuncian incluso a quienes se nieguen a garras a sabiendas de que es ilegal cobrarlas no hay multitud de formas de hacer ver a esa familia que pagar los recibos o o se puede ir preparando para cambiar de centro estos algo habitual las familia lo saben la administración también bueno nosotros lo hemos denunciado hasta la saciedad que este tipo de prácticas sólo buscan el negocio con la educación además y según los tribunales supuestamente el enriquecimiento ilícito de muchas de las partes que están vinculadas a algunos de estos centros no importa cuánto debería la administración no sabemos si está tendrá voluntad o no o una diferente de recuperar estos terrenos y los espacios y los centros y en revertir todo esto a la enseñanza pública desde la que nunca deberían salir que habría que tener mucha más transparencia pero desde luego lo que habría que hacer es cumplimiento estricto del artículo veintisiete de la Constitución Española la administración no erradica las cuotas en los centros privados concertados porque también permite la el cobro de determinadas cantidades en los centros públicos y con ese copago luego puede sacar pecho de ser la comunidad autónoma que mantienen el sistema educativo con la inversión es baja no todos una pescadería que somos la cola