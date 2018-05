Gaitán: 'Hacía mucho frío para moverte'

Voz 0758

00:05

no sea mucho frío para moverte y todo costaba mucho más que lo normal nosotros quizá no estamos acostumbrados a tanto frío pero pero bueno tratamos de hacerlo lo mejor que pudimos y llegó en el último minuto quizás podíamos haber hecho algún gol pero pero bueno esa sea terminó ahora en pensar en el próximo partido de la Liga a nivel personal como tener a nivel personal como se encuentra el personal seguro que que bueno o no no estoy jugando mucho como como saben cuando no jugadas de siete cuesta un poco más pero pero bueno ya nunca de tratar de aprovechar los minutos que que miento que sean la Liga Champions Copa del Rey y por eso estoy estoy tranquilo esperando cuando me toque y tratar de hacerlo lo mejor posible alguna preferencia ya no no no no creo que que nosotros estamos en el lugar que queríamos estar y bueno ahora esperar que venga que venga que que nos toque el rival a batir el City es el rival a batir eh no sé eh no es evitar no no es es evitar el creo que también nadie quiere jugar contra de les digo Madrid así que nosotros estamos tranquilo y esperar el sorteo nada más