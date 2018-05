¿Compramos juguetes realmente seguros?

Voz

queda un mesecito Papa Noel ya está en marcha los reyes también todo recibiendo las cartas de los niños quizá ya atara a través también de correos electrónicos sabemos que han aprovechado la Freire para ahorrar pero debemos saber muchas más cosas para elegir correctamente los juguetes estamos informados los padres sabemos elegir distinguir lo bueno de lo malo de lo que es peligroso de lo que puede serlo de lo que no es de lo que puede ser lo vamos a hablar de este asunto Chávez Fernando Moner presidente de CECU Confederación de Consumidores Usuarios que tal como está hola bueno hablábamos la hablábamos esta esta misma semana cuando presentaba isla la campaña estén inciativa en la que la que pone y se embarca T E en un juego seguro no lo que pretende Icex conseguir concienciar a los a los Reyes a los padres de que compremos juguetes pero siempre seguros porque no todo son seguros verdad sí precisamente porque estamos hablando de que usuario habitual de la firma son los más pequeños de la casa y por supuesto yo creo que son los jefes de ETA una especial y protección y preocupación como como padre y como sociedad Sisi en segundo lugar porque estamos hablando de un producto que es emblemático a llegadas estas fechas número uno ahora las cabezas ve casi todos los miembros de una familia estaba el juguete y por lo tanto pues bueno queremos intentar protegiendo y obviamente siguiendo con esa carta a los Reyes Magos o Papá Noel busca final compremos seguridad y diversión pero mil iniciamos los posibilidad de un riesgo de un problema Fernando Gaitán tanta falsificación de juguetes pues mira et labora que varios datos que llaman mucho atención si hablamos en el ámbito europeo estamos hablando de casi mil quinientos millones de euros lo que supone la facilitación de juguetes pero además y hablamos por ejemplo yo que estoy en el consejo dirección de la Agencia Española de Consumo allí todos los meses y de días o semanas tenemos Gora última reunión Bernard local dos de las redes de alerta allí de todos los productos que emplean redes de alerta decir tú sabes cuando hay un producto que potencialmente pueden uzbekos detecta pues se meten esas redes de alerta pues en lo que va de año pues el juguete es uno de los el número uno en cuanto productos que tú en otro de alerta por lo tanto no es que estemos hablando de cantidades que perfectamente pueden ser miles de ellos los ha perdido este año y no sobre todo lo que es el número uno y sobre todo que las potencialidades de riesgo a la población no siempre es alto por lo tanto pues bueno yo creo que son datos la parte económica y la parte de de seguridad que son subiendo a importantes como para embarcar pues en esta campaña de de intentar concienciar a la a la cola es exacto que hacéis con cosa del Ministerio de Sanidad y nos ha sorprendido porque habéis hecho una encuesta con los padres y me ha sorprendido el el gran desconocimiento que hay de de aspectos muy importantes como el pictogramas que avisa de determinadas cosas de peligro juguetes y luego de que compremos juguetes aun sabiendo que pueden ser peligrosos que son falsificados no sí y además recordadas porque eso el consumidor lo cursis que nos ha pasado la campaña de pictogramas general de productos eh de los pictogramas y seguridad ya había un nivel de conocimiento importante pero pensábamos que estos dos pictogramas están presente en multitud de juguetes pues iban a ser más conocidos es ese que es uno circular con una señal de tráfico que pone cero tres y una cabecita eh de un niño mínimos que es un desconocimiento e casi total ese inclusiva la población con un veinte por ciento que nos dice que se pictogramas es porque es un producto recomendado para menores de tres años que es justo lo contrario porque mete que esa ese veinte por ciento va a comportar algún juguete y se encuentra con esa las Epístola mi carrera pues éste que recomendado si son nos ha llamado mucha atención pero por supuesto en negativo y sacó poco ágil a las necesidades y y no se conoce no se conoce tampoco la marca CE que es garantía de que está hecho con el juguete con garantías en el mar en el entorno de la Comunidad la comunión Comisión Europea o de la compra de la Unión Europea si si observamos que el juguete los padres eh no lleva no está en español a pesar de todo lo comprar un alto porcentaje de de padres de reyes bueno con estos como muy complicado no como que estamos parece que hace muchos años atrás creíamos que estos habíamos avanzado un poquito más no sí yo creo que sobre todo también porque una cosa es la percepción de lo que nosotros queremos saber cómo consumido y otra la realidad cuando ya por ejemplo entonces es verdad que me cuando nos hemos preguntado si realmente ellos sabían las normas de seguridad que esperar pues Torcal cerca de un cuarenta y pico por ciento nos decían que sí y luego a la hora de hacer estas preguntas más concretas vemos que no que no sea una cosa es que yo visto la imagen y me suenan hubo un mundo le hemos preguntado Energético real no contra lamentablemente que la campaña de información son son necesarias y y bueno y tenemos que estar ahí Fernando toda la información en nuestra página web no si entre los tres W punto CECU punto es van a poder recuperar toda la información relativa a este proyecto y sobre todo bueno esto hecho yo creo que es importante que todos todos todos veamos y por lo menos seamos conscientes de lo que estaba y una recomendación algunas cosillas que debemos tener en cuenta a la hora de comprar juguetes para no comprar juguetes falsificados yo creo que primordialmente saber que bueno la falta un etiquetado en castellano que es una pista de producto si no cumples o algo tan básico como a cumplir un tema seguridad el aspecto de de del envoltorio el Estado en ciento me lo compré yo sé que ya sabemos todos que hay establecimientos rompen la seguridad a la calidad de la garantía pues deja mucho que desear en algún tipo de tiendas Muti precio y luego un precio excesivamente bajo como mínimo nos preguntarnos por qué y a partir de ahí yo creo que estas pequeñas pistas nos tiene que hacer cada tomó la mejor decisión que sea mejor edición sea que el juguete sea un juguete seguro un juguete que sepas pasas muchas horas con nuestros hijos y que lo que no tiene que enseñar son a divertirse era potenciar muchísimos cosa y características de nuestros hijos pero no oponer los riesgos muy bien Fernando Moner presidente CECU muchísimas gracias por atender esta llamada un placer como siempre o no