SER Historia 'Fidel Castro' (11/12/2016)

Ser Historia con Nacho Ares uu weblog cubos con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo a los amigos de nuestra América y del mundo que hoy veinticinco de noviembre en el dos mil dieciséis a las diez y veintinueve horas de la noche falleció el comandante en jefe de la revolución cubana Fidel TARP Tulum Ruth incumplimiento la voluntad péctore estado del compañero Fidel sus retos serán cremà en las primeras horas de mañana sábado veintiséis la comisión organizadora de los funerales brindar nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del Boomerang póstumo que se le tributará al fundador de la revolución cubana hasta la victoria porque hasta la victoria siempre escuchábamos en la voz de Raúl Castro una voz emocionada dando a conocer al mundo entero la muerte de Fidel Castro para muchos un revolucionario para otros un dictador en definitiva una persona que a lo largo de su historia gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX no deja indiferente absolutamente a a nadie a él vamos a dedicar el bloque principal de de Ser Historia en este programa el número cuatrocientos seis intentando conocer cuál fue el escenario que llevó a esa revolución una revolución que fue llevada casi de la mano por Fidel Castro y el Che Guevara las extrañas circunstancias que rodearon a la muerte del Che Guevara hubo quien dijo incluso que había sido mandará asesinado por los hombres de de Fidel Castro definitiva una historia realmente interesante interesante que ayuda a comprender un poco el mundo de de América Central de Sudamérica definitiva de todo el continente americano a lo largo como decía ahora de la segunda mitad del siglo XX pues hacer Historia comenzamos M bienvenidos a Ser Historia unos días después de la muerte de Fidel Castro aquí en Ser Historia vamos a abordar el tema de de esos años casi más de sesenta años de historia de la isla desde Cuba uno de los momentos clave para conocer todo lo que sucedió en el siglo XX luego viajaremos a finales del siglo XVIII para conocer en la corte de la de la nobleza española una de las figuras más carismáticas de todos los tiempos casa de Alba la misma que inspiró esos cuadros Mara y osos de Francisco de Goya bien y acabaremos hablando de la evolución humana desde nuestros más remotos antepasados hasta prácticamente la actualidad un libro de divulgación Portugal Carbonell uno de los arqueólogos más importantes de Atapuerca como siempre muchas más cosas en una hora repleta de historia soy Nacho Ares y les dio de nuevo la bienvenida a Ser Historia empezamos más allá de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares las aguas obran matar a los hambrientos algo Husain a los ignorantes pero no pueden matar el hambre y las enfermedades la ignorancia no pueden tampoco matarla justa rebeldía de los pueblos comenzamos este nuevo programa de Ser Historia escuchando yo creo que uno de los discursos más clásicos de la figura de Fidel Castro que dio en la ONU en el año mil novecientos setenta y nueve un discurso con con frases que se han convertido casi en sentencias lapidarias para para un mundo relativamente convulso como el de la finales de la década de mil novecientos setenta con toda la crisis del petróleo de la primera mitad de esa de esa década y sobre todo el el papel que está cojo de Estados Unidos y la revolución cubana entonces lo de cielo introducción de de nuestro programa nuevo Fidel Castro se ha convertido en uno de los protagonistas casi al completo de del siglo del siglo XX no por la trascendencia que ha tenido la revolución cubana en la segunda mitad del siglo XX no solamente en Cuba sino en otros lugares del continente para hablar de de de esta figura de de Fidel Castro contamos con los otros con José Manuel Martín Medem el ex periodista y fue corresponsal de Televisión Española durante cuatro años en La Habana desde el año dos mil uno hasta el año dos mil cinco Fidel iba a decir que lo tengo aquí anotado José Manuel bienvenido a Ser Historia muchas gracias por contar conmigo por nuestra invitación porque hablar de Cuba siempre es apasionante usted lo acaba de decir es un país una isla apasionante con una historia increíble que a lo largo del siglo XX esa historia que asista focalizada monopolizada por la figura de de Fidel Castro el llegó o al al Gobierno con la la famosa revolución de finales de los años cincuenta en el año cincuenta y nueve pues en el en un primer momento se mantuvo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas delegando el Gobierno en otras personas pero bueno fue un cambio radical con lo que había con lo que había antes cuál era el el escenario lo político social histórico contra el que luchaba la revolución cuál era la Cuba antes de Fidel Castro era una Cuba fundamentalmente dependiente política y económicamente de Estados Unidos una isla aquí y con la revolución tiene lo que se podría denominar la II de independencia porque la primera independencia que fue cuando los man bises derrotaron al Ejército colonial español se frustró porque Estados Unidos intervino y se apoderó de Cuba por lo tanto lo que estaba haciendo la revolución encabezada por Fidel era enfrentarse a una dictadura la de Fulgencio Batista a un país que quería comerse a Cuba como era Estados Unidos y luego contra la tremenda desigualdad en el reparto de la riqueza al interior de Cuba que tenía una economía fuerte pero tremendamente mal repartida esa repartición tan desigual en gran parte por por culpa no de la la figura de Fulgencio Batista que que llega al poder también con un golpe de Estado y lo que como usted decía ahora José Manuel genera un escenario en donde la la revolución se hacía casi como la la única vía y viable valga la redundancia no para cambiar de de gobierno la una revolución era digamos la única vía posible para democratizar el escenario político y para hacer más justo el escenario económico y de hecho y salvo razones hicieron que confluye era en un momento determinado en el apoyo a la guerrilla de Fidel una buena parte de la población cubana de distintas clases sociales tenemos un corte que vamos a escuchar de de Fidel Castro precisamente en esos años previos al al éxito de la de la Revolución donde marcó un poco su futuro vamos a escuchar tan canalla a balón como debe la etiqueta de comunismo fue algo que es LS le colocó desde un principio a la revolución de de Fidel Castro el siempre lo negó yo recuerde más una entrevista que y que es volvió a salir ahora a la luz después de de su muerte la prestigiosa revista Life de de Estados Unidos en donde el negaba su vínculo con el comunismo y además avanzaba que venciendo la revolución lo primero que tenía pensado ir a unas elecciones libres no es algo que que quedó luego hay un poco en agua de borrajas Fidel establece el carácter socialista de su revolución sólo a partir del bombardeo que por parte de EEUU previo a la invasión que luego fue frustrada de Bahía de Cochinos y de mercenarios del exilio anticastrista pero apoyada por Estados Unidos fundamentalmente por la CIA Ésa es la es ese momento en el que se declara socialista pero los documentos que se han ido eh sacando de los archivos a lo largo de los años permiten comprobar que contra el Gobierno de Fidel Castro que el Gobierno de EEUU decidió eh actuar incluso antes de que tomaran el poder es decir antes de que se cargarán socialistas antes de que buscaran en la Unión Soviética la única fuente de ayuda que les quedó cuando EEUU cerró los grifos y ordenó a América Latina que aislaban a la isla antes de cualquier ley de reforma agraria de cuál quiere expropiación de empresas de Estados Unidos antes de de de cualquier gesto de la Revolución ya EEUU había decidido acabar con ellos luego el conflicto digamos establecen la guerra fría y se utiliza lenguaje habitual de aquella época y que defender a Estados Unidos y a los países de América Latina de la amenaza comunista del satélite de la Unión Soviética en el Caribe un satélite que tuvo su éxito como decíamos antes en mil doscientos cincuenta y nueve cuando la revolución alcanza el poder y Fidel Castro terminó decentes se queda un poco al margen como comandante jefe de del ejército y delega en otros compañeros de del Ejército pues diferentes ministerios y diferentes puntos de de Gobierno para dar los primeros pasos de la del nuevo gobierno dejando de lado la a Baptista Fulgencio Batista sí hubo un Proof de eso que fue que que inicialmente y se establece un gobierno en el que hay ahí pues desde socialistas a liberales que prácticamente de casi todo el espectro político de todos los que habían formado parte de ese frente que consiguió acabar con la dictadura de Batista una especie de frente democrático que se refleja en eso en ese primer gobierno una vez que toma el poder la guerrilla de Fidel Castro y luego se produce pues desarrolla un proceso en el que es por una parte Estados Unidos aumenta su presión su hostigamiento hasta la imposición del bloqueo y la ruptura de relaciones diplomáticas en el comienzo de la Administración Kennedy y por otra parte dentro del seno de la revolución se va produciendo un proceso de decantación en el que los más próximos al proyecto cubano de socialismo van ocupando los puestos más importantes tanto en el Ejército como el Gobierno y en el resto de las instituciones del Estado y un desarrollo de ese Gobierno que acompañado de juicios sumarísimos también en definitiva pues cortando el el grifo a a bueno a la medios de comunicación que pudieran cambiar la la versión de revolucionaria y sobre todo pues impidiendo el Gobierno ha incluso a agente quien en un principio se le apoyaba pues se va decantando no por ese por ese lado quizás más eh encaminado hacia la la dictadura que en definitiva es lo que se ha convertido en en muchos años al al al haber una ausencia de de elecciones libres mire yo tengo un gran amigo un dirigente histórico del Partido Comunista que sigue siendo dirigente en su barrio ahora en Centro Habana del núcleo en la organización de base del Partido Comunista y que fue el director de dos de los periódicos más importantes de la prensa cubana que un día hablando de esto que tú planteas me dijo Mira lo que ocurrió aquí y cuando prácticamente murió el proyecto cubano de socialismo fue cuando eh permitimos que Fidel acumulara todo el poder en sus manos porque supuestamente creímos que esa era la única manera de lograr la unidad del pueblo cubano y defender a Cuba de las agresiones de Estados Unido por eso luego se convirtió en una concentración de poder y por eso hay un sector del Partido Comunista y que desde hace veinte años aunque la gente no lo sepa fuera porque sobre Cuba y mucho simplificación y poco conocimiento hay un sector del Partido Comunista lo que podríamos denominar la izquierda auténtica del Partido Comunista de Cuba que desde hace veinte años viene pidiendo democratización viene pidiendo participación social viene pidiendo descentralización en la idea de que no puede haber un auténtico socialismo sin una democracia de verdad no estamos hablando un poco de de esas cortapisas desde el Gobierno medios de comunicación usted fue como decía antes José Manuel Martín Medem corresponsal de Televisión Española durante cuatro años no es la la época más convulsa no de los inicios de la revolución etcétera pero usted tuvo algún tipo de problemas con muy bueno y realmente de la época inicial de la Revolución es en cierto sentido es la época más abierta de mayor participación social e más flexible por parte del Gobierno de Fidel Castro eh y en la en esa época de los años sesenta es cuando se producen muchas de la el mejores cosas de la revolución y sobre todo la mayor participación social en el proceso no porque hay cosas que no se puede negarnos al e el avance de de medidas sociales para la la población definitiva menos lo hemos visto estos días hay mucha gente que estaba contenta con Fidel Castro sí sí en el caso de una mayoría de la población cubana pues es aparte del orgullo de ser cubano que Fidel ha inyectado en la población por la dimensión John internacional de la isla y por los cambios y adentro hay mucha gente que le ha agradecido el haber defendido los soberanía nacional haber repartido lo poco o mucho que hubiera y haber establecido unos servicios públicos y de relativa calidad la ayudadas reglas de José Bros como sanidad ah y educación pero te decía que en la época en que yo estuve por volver a tu pregunta eh para informar sobre Cuba siendo corresponsal en la isla digamos ahí había y hay y los principios dos condiciones fundamentales una que nunca te pudieran demostrar que lo que estás contando es mentira que es falso así que nunca te pudieran demostrar que estás contando algo que no es verdad y dos respetar la figura y el entorno familiar y personal de Fidel Castro decir no tocará Fidel Castro no mentir eran las condiciones en lo demás y bueno yo sido corresponsal también en Colombia y no es precisamente un país fácil o sea que en comparación de un escenario como el colombiano donde los excluyó Hadrones de la muerte asesinan periodistas todos los años y un país como Cuba no hay color en cuanto dificultades no nos parece a nosotros de todo punto imposible no parece técnicamente imposible y nos parece en LEAR realidad imposible organizar todo esto sobre una base falsa se puede hacer mucho imitación pero imposible hacer una imitación de lo que constituye casi claro los rajó más sutiles de la personalidad del gesto de todas las cosas aquí son un de una persona que analizando todos los anteceden todos los detalles todos los aspectos diario fotografía noticia la forma en que se produce la noticia toda una serie de de datos a nuestro juicio era técnicamente imposible fabricar esas pruebas pero vamos un poco más allá completó las palabras de Fidel Castro del año mil novecientos sesenta y siete hablando confirmando para la la televisión la muerte del Che Guevara como hemos comentado pero fue casi la mano derecha de de Fidel Castro en esta revolución un personaje y un guerrillero de origen argentino y Bolivia no creo que lo que se de o por la de origen uno de final boliviano porque es donde mueren otros bueno efectivamente que eh se fue como decía ahora la la mano derecha de de Fidel Castro muere igual incluso más a una mano negra aún oí historia conspira no ICA de que el propio Fidel había promocionado un poco el asesinato de de Elche para quedar un poco al al frente de su revolución que hay un cierto en esto la mano derecha de Fidel siempre ha sido Raúl y el Che fue digamos el gran compañero que el joven argentino que después de recorrer América Latina y ver el golpe de Estado la intervención de Estados Unidos en Guatemala mil novecientos cincuenta y cuatro continuando el viaje encuentra los hermanos Castro en México y como dirían los cubanos hemos bulla se embarca en su proyecto y desembarca con ellos con el Granma en Cuba sobre las relaciones entre eh Fidel y el Che ha habido muchas versiones los que aseguran que eran y de una fraternidad en lo personal en lo político que no se podía romper con nada hasta los que yo creo que con un poco más de sentido de la realidad establecen que el Che tenía una gran admiración por Fidel que compartieron en ese proyecto de revolución y la victoria para echar al dictador Batista y que a partir del momento en que la revolución deja de ser un combate de armas para ser un combate con las ideas y los proyectos y la transformación social surgen distintas concepciones donde Elche de alguna manera se distancia un poco de la influencia soviética que a Fidel no le quedaba más remedio que buscar porque había quedado al margen del mundo y aislado por Estados Unidos y América Latina por orden de Washington sobre la muerte en Bolivia siempre ha habido una pregunta no fue posible rescatar al Che bueno hay una gran cantidad de biografías del Che con distintas interpretaciones cada una debe de que sacar la conclusión en función de los datos que le ofrezcan lo que yo sí que me gustaría contar eso es algo que que nunca se dice que es el gran equívoco de los eslóganes de la revolución decir ahora al morir Fidel tanto Raúl en la Plaza de la Revolución como el Granma en su primera plana lo han despedido con él hasta la victoria Siem Pero Fidel y es uno de los gritos que todo el mundo que utiliza como un eslogan de la revolución cubana hasta la victoria siempre realmente si lo escuchas con calma te das cuenta de que no significa nada de que no tiene sentido y es que esa frase que se atribuye a Elche Elche jamás la dijo fue un error de Elche que Fidel no supo corregir cuando leyó la carta de despedida que escribe Elche cuando se va a la guerrilla del Congo y luego posteriormente iría a Bolivia en la carta de despedida y lo cuenta esto en un libro que se titula evocación publicado en La Habana por Casa de las Américas su viuda con lo cual lo que yo estoy contando no es muy versiones la de la viuda de del Che Aleida y ella cuenta que cuando escribe aquella carta Elche al final lo que él quería escribir era hasta la victoria coma siempre Patria o muerte que era el grito de guerra eh de Fidel es su grupo insurgente y sin embargo lo que queda es que entonces hasta la victoria siempre como a Patria o muerte entonces ese hasta la victoria siempre que es una frase que se atribuye al al cheque se ha convertido en el grito de guerra de la revolución Elche jamás lo dijo y su viuda contado cómo se arrepintió del error IESA coma ha sido una coma y que sea con al mal sitio que hasta ahora no en lugar de como era lógico hasta la victoria coma siempre Patria o muerte se quedó en hasta la victoria siempre lo importante que son las comas que si esos colegio defiendo escriban como aquí hubo una tilde encima del no cambia absolutamente el significado del del texto precisamente en la traducción del del programa cuando escuchábamos a Raúl Castro leyendo el el documento anunciando la la muerte de de su hermano Fidel eh y al final la la frase No hasta la victoria no sacamos a ver a la gente le contestaba la plaza siempre la figura de Fidel Castro como decíamos al principio no no deja indiferente a nadie ni incluso des después de su muerte hay infinidad de de de perfiles en su biografía que seguramente a partir de ahora empezarán a salir la luz aquí solamente en Ser Historia hemos querido adentrarnos un poco en ese entorno histórico de del momento de la revolución y sobre todo el desarrollo que ha tenido hasta nuestros días y lo hemos hecho de José de la mano de José Manuel Martín Medem antiguo corresponsal de Televisión Española durante los años dos mil uno y dos mil cinco en La Habana José Manuel muchísimas gracias por habernos ayudado cero un poquito más de historia no muchas gracias a vosotros porque Fidel es un ser poliédrico según qué cara miles y con qué luz lo lo ilumine sacas distintas conclusiones el alemán vive allí viven sí Julio César al Senado de Roma en el año cuarenta y siete antes de Cristo relatando su victoria en la batalla de Cela Ser Historia han madrugado demasiado tuvo el domingo con solares no ves este a la Iglesia si es el de Nápoles cuidados podéis movilice sólo Murcia y este morado con que se suele pintos la túnica de Jesús es el es el violeta ha estado Oleg dotan sólo ellos dice que las empresas finas y el verde y el color de los peritos y los ojos tiros en giras y Toxo este Congresista Ancho Sólo quería dar una lección de pintura nuestros invitados todos tenemos derecho en eh hola empezamos este nuevo bloqueen escuchando un fragmento de la película para ver un del año creo que es el año dos mil dos mil y poco Ikea recrea del año mil novecientos ochenta a la novela homónima Premio Planeta de eh en donde se cuenta un poco la la vida quizá menos conocida de la de la duquesa de Alba pero bueno queremos como digo dedicar los próximos minutos a esta figura aunque siempre que hablamos de ella la vinculamos a a Goya sus amoríos a esos cuadros maravillosos que nos ha legado que podemos ver en el Museo del Prado porque si yo hablo por ejemplo de María Teresa de Silva Álvarez de Toledo seguramente muchos de ustedes muchos de vosotros no sabréis de quién estamos hablando si decimos Cayetana de Alba la famosa Duquesa de Alba nacida en Sevilla en el año mil setecientos sesenta y dos y fallecida en Madrid en el año mil ochocientos dos con apenas cuarenta años seguramente que ya todos la ubicáis o solamente física sino cronológica ambiente de mis manos tengo una novela que acaba de de salir a la luz ahora hablaba con ella yo no sabía que era la hermana de un gran amigo también de este programa Gervasio Posadas Carmen Posadas que acaba de publicar con Espasa la hija de Cayetana Carmen bienvenido a Ser Historia la leche encanta estará quince veces pues eh en este libro esta novela cuenta la la historia uno de las menos conocidas de de la figura de de la la duquesa de Alba en donde siempre le hemos visto cómo una mujer frívola con esos retratos desnudos uva murió unos con Godoy con Goya que no sabemos hasta qué punto son reales o no la documentación o puede eh que confrontar los reforzar los etcétera como es nuestra protagonista John ocasiones tras semanas y leyendo un poco documentación de la duquesa y yo como egiptólogo la cabra tira al monte y y y la vinculó un poco con la figura de Cleopatra un poco la Cleopatra si si realmente es y siempre será visto como decía una mujer frívola una mujer distante sin embargo una mujer en definitiva muy inteligente no es toda esa fama negativa que arrastrado es por por haber superado a muchos de los hombres que tenía en eso Paco Contemporani y es una mujer contradictoria que son como me gusta las personas porque las planas o no a Burris Imaz es verdad que era muy y frívola aparentemente superficial eh pero como todos los españoles del siglo XVIII y comienzos del dice sí porque es un siglo es un siglo apasionante en ese sentido no sea más sensible las mujeres te cuenta que las mujeres iglesia hecho estamos hablando de una clase social o Llorente no no todas ellas eran mucho o más libres en las que siguen las mujeres en el siglo XIX está bien entrado el siglo XX no hasta hasta que empiecen la la revolución sexual de de las mujeres en el siglo XVIII las mujeres tenían un papel muy preponderante en la vida política y en la guía y cultural están en Francia los personajes me da miles no bañando Stahl cartearon con todos los ministros alegan ultísima sí y muy influyentes después la Revolución francesa empieza con con las mujeres realmente porque antes del acto la de la Bastilla las las madres de París que no tienen que que dar de comer a sus hijos un día se lanzan hacia Versalles que atraviesan las rejas diese primer estallido de de descontento popular no y y es pues eran muy libre también el terreno sexual o sea en aquella época las mujeres de clase alta una vez más eh de matrimonio serán arreglados se ponían de acuerdo en su marido para tener uno de los hijos y a partir de ahí ancha es Castilla que un anciano y estaba completamente aceptado Mas Cayetana en la era si la la infancia de la de la duquesa de Cayetana de Doña Cayetana también según Sung se vio sumida un poco en está hoy lo llamamos familias desestructuradas familias con el padre la madre separados un ambiente libertino ella vivió y creció en ese ambiente un poco que en definitivo por lo que comentas ahora es lo lo natural la norma común en muchas familias de la época la ella era hija única su padre murió cuando tenía apenas ocho años su madre se volvió a casar reiteradas veces con lo cual tampoco está en casa ella siempre decía que sabía que había crecido con los niños de la calle el palacio de los duques de Alba en ese momento estaba en Lavapiés y entonces ella aprendió a bailar y a cantar detrás de las organillo eros y con los niños con lo Gitanillo y estaba muy orgullosa de esa faceta suya no eh y qué ocurre si Cayetano Jan Yunis un año lleno no está eximirá dijo Kim y nos conminó la dicen es más que un juego inmediatez y ellas son las de los cines que le niños aunque en este juego y sin modista Francis que tienes guiños creo que Syriana es muy buena pero poco original en ella mariposas que trabaje para mí y exigente Titín III exclusivamente para él y su nuevo designen un cuando no hay que ni le gusta mucho este y entonces mis joyas Millás que licite Andalusí y por su matrimonio es muy dichoso de camino Djehuty ni lujos Gines escuchábamos un nuevo fragmento de está película igual a ver un tendón de la duquesa de Alba se enfrenta a una de sus bueno lo que es entendido por la Historia con sus grandes enemigas por yo creo por la la lucha de de poder y la lucha de mantenerse y con letras doradas en los aspectos sociales en las fiestas y en todo aquel ambiente de boato y sofisticación que caracterizaba a la Corte de de Carlos IV no eh comentábamos ahora de esos disfrace es de de Maja esa salidas no optó hornadas y aún así la la personalidad de la de la duquesa de Alba como yo creo que proyecta es muy bien en tu novela la hija de Cayetana fue una personalidad extraordinaria que fue capaz de cautivar a muchos hombres y crearse muchos enemigos otras mujeres entre ellas la reina bueno se odiaban porque empezaron compartiendo un un amante que a su vez era el hermanastro de de Cayetana se llama Pignatelli era una especie Pisa Verde es un Casanova de la época y entonces se hacían todo tipo de perrerías entre ella está que tengas un día a la LAPD la palmesana que se llamaban a a la Reina le ha hecho una jugarreta a la duquesa de Alba y entonces llamando a su modista quizá este que está en el que estábamos hablando en en en la cinta devora Beirut cuando su modista al retiro que era donde se pasean todas las damas elegantes a ver cómo vestía la reina IEA en los quince días mandó a sus crías más gordas y más feas bestias exactamente igual que la Reina en el coche ducal para pasearse y bueno y hundir al a la par es es lo que muestra un poco ese carácter eh ambivalente contradictorio lo que decías un poco al al principio no capaz de de reírse del entorno que tenía ser muy valiente porque hacer eso a la a la reina pues mostraba pues unos un valor un valor increíble valor también en lo que supone quizá el el hilo conductor de tu novela Carmen Carmen Posadas la hija de de Cayetana adoptando a una niña negra María de la Luz no debió ser nada a normal y como fue visto en aquella época como un escándalo Chano como un una extravagancia más de de Cayetana de Alba porque en aquella época estaba de modelos los procesamientos o sea era bastante común que una dama importante nada mejor tenía una sobrina así con con un pocos medios económicos y la progresaba eso eso pasaba pero no generarán anormales que precisará una niña negra del esta niña se la regalaron era costumbre el siglo XVIII terrible costumbre por otro lado regalar a las tops en señoras importantes esclavistas como quien te regala a una muñeca au un gatito y entonces le regalaron esta niña pero ya que no podía tener hijos en cariño hasta tal modo de de si se encariña tanto con con María de la Luz casi se llamaba la niña que que la prolijo y luego al morir murió muy joven como otras dicho antes con cuarenta años de una forma muy misteriosa bueno pues al morir que le dejó una herencia muy considerable y España se cometió una mujer muy rica y qué fue de ella así salen un poco o sí sabe que en efecto heredó eh yo visto el testamento en que deja una renta vitalicia y una cantidad muy considerable obviamente no y a pesar de que se una hija adoptiva no podía heredar los títulos porque los aprovechamientos o en aquella época no era exactamente igual que ahora en el siglo XXI y y pero bueno seis cometió una niña muy rica con apenas catorce años Si y se le pierde la pista yo estuve intentando averiguar eh si AVE si quedaba algún rastro en Madrid no puesto que todo esto haya ocurrido en Madrid en Madrid no se quedó lo más probable es que se haya vuelto a a Cuba porque eh en en España hubiera sido una rareza una una niña muy rica mulata es que que la hubieran minado con una cara muy rara en cambio en las colonias y en especial en Cuba en aquella época ya había muchos esclavos que eran Libertas y que tenían una vida muy acomodada incluso a algunos que eran ricos otro dato muy interesante que que bueno que me me interesó mucho descubrir fue la diferencia de cómo trataban a los esclavos en las colonias españolas y como las trataban las colonias anglosajonas en las colonias españolas que había una enorme tolerancia incluso va bien matrimonios internacionales en el siglo XVIII estamos alarma y en qué cambio en en las colonias anglosajonas no sólo no te podías casarse que te mandaban a la cárcel te casas con una negra ibas a la cárcel lo cual explica cómo ha sido el el mestizaje en en las colonias españolas y cómo ha sido el no mestizaje precisamente en las colinas anglosajonas de en el Apartheid o o de la segregación racial en los Estados Unidos Blair Jaime Paz dar tengo que estar con la grasa al igual que su porque no para perderla a lo que se ha dejado toda su herencia sirvientes a todos sean sospechosas pero aquí todos la queríamos Nole ya vamos Catalina no se pecó quizá que no tiene por qué sucede eh eh Carmen Posadas escuchábamos o nuevo fragmento en donde se habla de de esos problemas que hubo alrededor de la muerte de de Cayetana la duquesa de Alba en mil ochocientos dos todo el mundo fue sospechoso de todo en en aquel momento iría a mí me llamó la atención yo no sabía que a lo largo de del del siglo creo que fue en el XIX y sobre todo en el veinte minutos cuarenta y cinco se es una dato una autopsia de los restos de de de la duquesa de Alba para bueno para intentar esclarecer esa duda inmensa que barajamos ahora hace hace los minutos la posibilidad de que hubiera sido envenenada sí y cuando murió Amy murió de una manera muy repentina se enfermó martes y se murió un viernes con unas convulsiones y una cosa terrible saqué todo apuntaba a que haya a que había sido envenenada E inmediatamente el Rey Carlos IV ordenó una una investigación porque esa esa vía la la enorme revelaría que había con con su con la duque cuerdo con la parmesano con la Reina y también Godoy que algunas primero tuvieron Maurice sino y entonces también era otro sospechoso I no se consiguió averiguar mucho y siempre planeó las la la la duda por encima de de esta muerte esta misteriosa en mil novecientos cuarenta y cinco en la vuelo del duque actual eh ordenó que exhumar el cadáver y lo primero que si de un cuento que le faltaba un pie en qué que pase un fetichista Bolocco curiosamente ser la cabeza de Godó de Goya también había desaparecido probablemente los los habías no que trataron de traer los restos de Degollada de de Burdeos y descubrió que había robado a la cabeza es otro de los misterios nadie sabe muy bien se cree que en aquella época había mucho interés por la frenó logia y entonces los médicos investigaban a ver si el la morfología Ossa como es la forma del cráneo de un genio eso de alguna manera conformaba el el su su genialidad es muy curioso que el cargo algo puede le faltaba la cabeza y en el que se les faltaba un pie y después ahora a a través de estos exámenes post mortem que que hicieron se sabe cómo murió pero no tolera contactan hacer spoiler porque sale en la en la novela una novela que recomendamos desde aquí lo hemos dicho al principio Carmen Posadas autora de la hija de Cayetana publicada recientemente por la editorial Espasa una historia increíble donde no solamente vais a descubrir la figura de la duquesa de Alba esa mujer extraordinaria que cautivó a la monarquía y de toda la nobleza y a todos los artistas de finales del del XVIII y esos dos añitos que le tocó vivir de comienzos del XIX y sobre todo una historia muy intensa de de amor y de fraternidad hacia una hace una niña María de la Luz que acabó con eh adoptando convirtiéndose en su propia hija Carmen Posadas autora de la hija de Cayetana muchísimas gracias como Chaves sabré por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia eh eh no sabías que Hitler era un extraordinario imitador Iker en las veladas con miembros de las SS es siempre acaba interpretando con gran éxito I sí me gusta mucho en Ser Historia madrugado demasiado tuvo el domingo con el ciudades campe sí muy bien eh eh eh eh con aquella hazaña entona ya no nos han equivocado seguimos aquí quien en Ser Historia hemos eh es algo este este bloque de en nuestro programa en el último de hoy dedicado a a una música que en el año mil novecientos setenta y ocho de mí me cautivó como a muchos miles y miles de niños millones de niños en todo el mundo una enorme coproducción realizada por televisiones europeas y de otros continentes titulada Érase una vez el hombre gracias a ella conocimos no solamente la historia de la evolución humana desde los primeros orígenes hasta prácticamente el mundo contemporáneo y es algo que se echa hoy por hoy en la televisión pues mucho de menos no porque la la divulgación científica yo creo que es algo que siempre ha estado ahí siempre ha tenido que estar ahí y últimamente de la la televisión bueno pues se dedica a otros objetivos a a marcar otra serie de de de limitaciones más comerciales quizá que que que otra cosa y sin embargo pues hay gente que todavía sigue luchando en favor de esa divulgación Científic aun incluso estando en lo más alto como nuestro próximo invitado al Carbonell bienvenido a Ser Historia qué tal cómo estáis Eudald Carbonell codirector del yacimiento de Atapuerca y vicepresidente de la Fundación eh de Atapuerca hiló acordarán todos los que nos escuchan cuando hablamos desde Londres a Lakoff ya está en las excavaciones si vemos a ellas hombres alabó el ex Eudald Carbonell Ugal y usted recuerda la la sería el eh es una vez el el hombre que le parecía impresionante he admirado estupendo ahí no hay calificativos para para para hablar de esta serie me llevé yo no no era un crío y darle sesenta y ocho yo era era el chico mayor pero va seguida como si fuera un chico y qué tal la evolución que es su especialidad la evolución humana que aparece en esos primeros capítulos estaba bien eh divulgada bien proyectada y yo creo que sí estaba muy bien como sabes tiene que reducirse un mensaje y explicarlo de una forma contingente para que los pequeños no entienden y pequeñas yo creo que estaba muy bien estaba muy bien pensado para mí es una serie que tiene una influencia tremenda en amplias capas de la sociedad sobre todo para jóvenes y no tan jóvenes usted acaba de publicar con la Galera que es la razón por la que está entre nosotros la aventura de la de la vida la historia de la evolución un libro fantástico lo de divulgación científica para para niños en donde se habla precisamente de la de la evolución humana y con unas ilustraciones que a mí me han llegado al alma al corazón de Pilar Images uno dibujante que bueno Joe crecido y muchos de nosotros hemos crecido con con ella e imagino que trabajar con compilar in yo usted como gran divulgador gran científico pero también gran divulgador pues yo creo que el resultado final ha sido un tándem perfecto no no y el y el resultado de de de esta obra es realmente increíble y una manera muy sencilla de conocer cómo fue la la evolución humana yo como egiptólogo yo colección es de niños que en muchas ocasiones en los libros de niños vienen las cosas mejor explicadas que en los libros científicos hechos para para mayores yo creo que esta es una referencia ya eh pues muy acorde a lo que se diciendo no es así yo yo pienso que sí dicho esto muy bien no es no ser capaz de de pasar tengo que es un pensamiento ya más se empírico científico más complejo aún a una forma de explicar sencilla pero que no pierda la estructura explicativa es lo que debemos hacer las personas que trabajamos directamente en la ciencia y por supuesto trabajar compilar y no es un lujo pylori tiene su mundo es un mundo único una Cosmo he de imaginó es que es imposible de repetir eh pero es irrepetible seguramente este libro no lo hubiera hecho se movió hecho cumplir la ley es un libro como digo es fantástico en donde usted Se se monta en un viaje junto con con Darwin no en una expedición como la que él hizo Miguel las veces para para realizar el esto odio de esa de esa evolución humana esto yo cuento es realmente alguien entenderle los Miralles que fue el que tuvo esta idea yo llevé ayudado pasado estos textos a a un nivel enfant Eufor que realmente me lo me lo dijo al principio me pareció un poco extraño de hoy el andar con esta gran personaje que es que es dar Benn acompañándole con el con Mourinho es con el ganan con el mono mitad del tápense no se notan como también a la a la edad que no esté décimos en este libro De7 a un pocos más años hasta ocho diez nueve pensé será un poco extraño no pero al final me di cuenta que eso le hará muy buena hay que acompañar a dar veneración está digamos continuidad en la evolución humana era algo nuevo mundo lo actuado vamos a lo antiguo algo que podía entusiasmar a los pequeños sobre todo si éste cuanto se ve y lo discuten con los mayores es por eso que me pareció una forma interesante de explicar la historia de la evolución es una evolución que está muy muy al día en el sentido de que bueno hay infinidad de técnicas modernas que ayudan a conocer y que hoy reinterpretar incluso informaciones de de excavaciones de de trabajos científicos que se han publicado las últimas décadas y que hoy por hoy pues gracias a por ejemplo el ADN y otro tipo de elementos tecnológicos modernos ayudas no a a conocer esa nueva realidad imagino que las nuevas tecnologías que esto también es algo con lo que están habituados no los niños y eh también ayudado un poco a hacer una nube la interpretación de esa aventura de la vida pienso que si fíjate que sale de la técnica esto es tocada siempre de fondo además dos cuestiones sociales tienen que metros sociabilidad en las poblaciones las civilizaciones antes las civilizaciones los cazadores recolectores los agricultores y ganaderos y también las técnicas que se utilizan para secuenciar el genoma para entender de qué estamos hechos como se nos ha construido como humanos es no es muy importante y porque una una pregunta notaba claro porque estamos hablando de de la evolución y estamos en pleno siglo XXI y sin embargo hay gente que todavía niega la evolución sí esto es una cosa que sorprende el otro día cuando estábamos en una presentación de precisamente de este libro salió a colación IF y precisamente en el libro sabe cuando hablamos con filtro es que en la capital con Darden que que advierte que bueno que no es lo mismo una religión que a la ciencia que no acosar sin tener uno es una cosa y otra cosa es otra cosa para diferenciar muy bien lo que los reglamentos método científico la interpretación de lo que son formas de entender filosofía o visiones del mundo con lo cual todo lo por todo pero creacionismo y todo esas interpretaciones creacionistas que actualmente la mantis el inteligente no es la más como dice mira muchos amigos escindir los mismos que el viejo creacionismo puesta obliga el el otro día escuchábamos al futuro vicepresidente de Estados Unidos no recuerdo ahora el nombre que toda la polémica que rodea una un poco al porque les precisamente uno de los defensores de de esa de esa creación Mi y a ir en contra de la de la evolución y me viene a la cabeza también el famoso niño predicador hace casi una una de década no con ese vídeo viral que estuvo por internet dando vueltas dónde eh criticaba a los científicos por decir que queramos descendientes de del mono y que el mono y la mona solamente tan bonitos no así que no era era grotesco era graciosa pero es es un poco triste no oí este tipo de trabajos como el suyo yo creo que ayudar un poco a a esa divulgación IESA el jurado de miras más allá como decía usted ahora de de la religiosidad de cada persona que es algo muy personal y que cada uno debe tener sus ideas yo creo que como los dos menos estudiado me va va ser uno mismo sabemos lo que es reconocimiento y lo que es la interpretación a la interpretación del conocimiento y lo que pueden ser las distintas sensibilidades de tipo cultural o de tipo religioso filosófico decirlo por eso es muy importante que aprendan que aprendan una investigación desde desde el principio los niños me acuerdo mucho de un amiga no amiga de Madrid que vino de visita en Atapuerca Iréne dice hoy esa estoy me preocupa deuda Ovidio yo qué ha pasado algún accidente que no que mi niño mi niño no tenía cinco seis años y ha venido de colegio me ha preguntado mamá nos Adán y Eva son Australopithecus gomosos lo del que la uno no se puede mezclar la la ciencia con otro aunque hay personas que dicen que siguió pienso que es muy complejo los niños son muy listos muy sabios y si se les informa ellos saben cómo interpretar la realidad datos que podemos encontrar en en este libro La aventura de la vida la historia de la evolución publicado por La Galera y cuyo autor Eudald Carbonell nos atendido aquí en los últimos minutos con nosotros aquí en Ser Historia es un libro aparentemente para niños pero vamos yo tengo cuarenta y seis camino de siete y me lo compraría exactamente se seguramente igual porque es un libro fantástico en el que se puede tener una idea muy clara de la evolución y con esos maravillosos dibujos de de Pilar Images sí oye pues no hola Nacho ha sido un placer estar con colegas contribuir la socialización a la difusión de conocimientos sobre la evolución humana muchísimas gracias como digo a todos nuestros invitados muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia en este caso de prehistoria eh no eh eh que haya que busca más papá seguramente este lugar fue habitado por seres humanos hace miles de años unos restos de su presencia han debido de quedar en el suelo de la cueva sólo hay que remover un poco para extraerlo si comprobar cómo van María hacía estas ahí te dije que no te separarlas dónde estás y muchos Ser Historia madrugado demasiado tuvo el domingo con Nacho solares sí eh no y llegamos al final de este programa de Ser Historia Icomos estando en una semana muy convulsa con muchos días festivos muchos puentes etcétera de pedido a Javier Carrera que se tome el día libre y esta semana nos no nos traiga su habitual agenda lo hará la semana próxima este tiempo lo ve utilizar yo como hago en ocasiones al final del programa para hablar de esas cosas que me vienen a la cabeza y qué suelos poner de una forma bastante improvisado aquí delante del micrófono como digo siempre al final de Ser Historia quería hablar un poco de las redes sociales y del papel que en muchas ocasiones esta plataforma sirve para entrar en contacto con todos vosotros ya sabéis que nuestro programa se cuelga los pocas MIT us ni Busi en otras plataformas y muchas de ellas tienen la posibilidad de lanzar comentarios poner comentarios sobre el significado el programa en otras ocasiones esta conexión con con vosotros nos llega a través del correo electrónico Ser Historia arroba Cadena Ser punto com a través de a través del Twitter o incluso mis correos o las formas de contacto personales que aparecen en mi página web nuestros punto com o mi Twitter o en Facebook personal no tengo que decir que la mayor parte de las ocasiones son comentarios muy positivos y tengo que decir también que jamás jamás entrado a a agradecer ni línea criticar o a responder los comentarios que se vierten no es por estas plataformas aprovechó la ocasión para daros las gracias a todos de esos cientos de personas que nos escriben e felicitando todos proponiendo temas proponiendo un mono criticando incluso de una manera constructiva el el hecho de cómo planteamos algunas historias de cómo podríamos abordar unos temas en concreto etcétera etcétera etcétera no tengo que decir que el noventa y nueve por ciento de la gente es muy educada hay otros bueno que enlazan chistes y cosas que no vienen a cuento y que bueno pues incluso te hacen en ocasiones esbozar una sonrisa pero también hay gente que se cree portadora de de la verdad con mayúsculas y sobre todo a mi me llamó mucho la atención estos que creen que hay una especie de conspiración detrás del programa y que ser historia en realidad es el altavoz de una mano oscura que hay aquí en el Grupo PRISA que intenta adoctrinar a la gente por medio de de este espacio semanal pues para conocer de una manera tergiversada el desarrollo de la historia pues a mí se me ha llamado absolutamente de todo cualquier cosa podría ser pretencioso decir que esa gente que escribe diciendo acabas de perder un oyente porque has comentado con toda la la ingenuidad del mundo diciendo que la guerra civil fue una guerra fratricida que yo tuve que mirar el diccionario haberse tiene otro significado que el de guerra entre hermanos cuando hablaba de la guerra civil española propuso gente que que escribe diciendo que no que sólo fue una guerra fratricida que fue una guerra entre buenos y malos cada uno opinó lo que dadas ganas no y sin embargo son este tipo de detalles los que te hacen ver que realmente las redes sociales en definitiva se han convertido en ocasiones una especie de de altavoz los PC de de eco del sinsentido de de lo absurdo que no tiene el la respuesta inmediata que supuestamente se le cree quería comentar esto no para que dejes de escribir en absoluto el otro día me escribió una amiga a través de Facebook y me decía que por qué no dedicaba unos minutos a Fidel Castro en la revolución en Cuba porque quería saber mi opinión yo le dije mira yo soy historiador no puedo dar mi opinión yo puedo contar los hechos según las fuentes históricas son las fuentes arqueológicas de un determinado caso pero desde luego que yo no puedo dar mi opinión insisto en estos ocho temporadas nadie absolutamente nadie puede pensar ni siquiera se acercan o de todos los comentarios que dicho que cuales Mi ideología política o que cuál es mi forma de pensar en 3D porque en determinadas circunstancias no en cualquier caso lo que decía ahora no dejéis de escribir sobre todo lo decide escucharnos y que bien es cierto que la inmensa mayoría de las veces no contesta abusos y que tener muy en cuenta que leemos leemos atentamente todo lo que llega a nuestras manos y nos sorprende nos sobrecoge y por suerte que la inmensa mayoría de las ocasiones se agradecen ese tipo de comentarios así que insisto muchísimas gracias hasta aquí en este programa cuatrocientos seis de Ser Historia que habéis podido disfrutar un poco de la historia de de Cuba de los últimos años con la figura de Fidel Castro la duquesa de Alba esa evolución humana desde la Prehistoria y mucho antes a nuestros días como siempre si lo queréis volver a escucharlo podéis hacer a través de nuestra página web de los pocas tres es Ser Historia punto com ahí vais a encontrar todas las formas de contacto con nosotros Fermín Agustí como siempre estado en la producción del programa Carlos Llanos a los mandos de esta máquina del tiempo y Enric Hernández en la edición de audio delante del micrófono y en la dirección vuestro humilde servidor Nacho Soares dejemos que las noticias y Jesús Oria quien la Cadena Ser hasta la semana que viene