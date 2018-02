Punto de Fuga: "El último payaso de Alepo" (11/12/2016)

Voz 1 00:00 hoy

Voz 1667 00:18 hola a todos saludos desde la SER la última batalla por el control de Alepo sigue en marcha dura ya un mes ronda las mil víctimas mortales entre ellas Anas al Baça Un joven de veinticuatro años que consiguió lo que parece imposible en Siria desde hace más de cinco años iluminar el rostro de la infancia

Voz 4 00:38 la siempre dado por arriba

Voz 1667 00:42 esta esta esta era su voz del Centro de Medios de Alepo guarda en su archivo online imágenes de Anás amenizando una fiesta infantil en dos mil quince vestido de payaso con una enorme corbata naranja Caja chaleco oscuro un exagerado sombrero en forma de tarta y una nariz pintada de rojo claro su hermano contado esta semana en la CNN que además se resistía a salir de Alepo en contra de las advertencias de su familia en Alepo siguen ciento cincuenta mil personas atrapadas según las autoridades locales os contaremos cuál es su situación después de conocer algo más de la historia de Anas al Baça pero antes un avance de lo que somos preparado este domingo en el programa de hemos traído las voces de los más jóvenes en Cuba tras la muerte de del cine

Voz 0277 01:29 con esta ya EPO Fidel Castro y la revolución yo vivía en Estados Unidos y Mi padre vino para hubo con esa gran ilusión ir trabaje para para beneficio de un país de mi país porque a mí realmente no me hacía falta nada y entonces poco a poco yo me fui dando cuenta de que era absurdo muchas medidas que tomamos a Fidel Castro y que no he escuchado a nadie

Voz 1667 01:53 Marta del Vado nos traerá la historia de una pareja de disidentes y escucharemos esas voces de los jóvenes de los que mostraron su apoyo a Fidel durante el luto también de los críticos que miran la situación de la isla de forma diferente diferente también la voz de este imán en Burdeos me obliga a escribir

Voz 0390 02:11 no obligación lo dice el profeta cada siglo hay que reformarse no es una estrategia es una operación eminentemente religiosa si la religiones demasiado rígida acaba destruyendo se musulmán tiene que aligerar la práctica religiosa para que está sobreviva mucho nos estamos metiendo sobredosis de práctica espiritual mortales

Voz 1667 02:34 él habla de la reforma del Islam este domingo se ha celebrado allí en Burdeos una jornada de puertas abiertas de los lugares de culto en una Francia todavía tocada por el terrorismo y acosada por mensajes de la ultraderecha con una candidata a la presidencia como Marie Le Pen que esta misma semana proponía el fin de la educación gratuita para los extranjeros sin papeles estaremos en Corea del Sur las protestas en la calle han podido con la Rasputina coreana

Voz 2 02:59 con cero cero El curioso ver pusieron porque oye

Voz 1667 03:12 esta era la votación que provocaba su destitución Victoria García nos va a hablar de la historia de la presidenta de la ya ex presidenta surcoreana obligada a dejar el puesto acusada de corrupción visitaremos también un pueblo de Guadalajara que se resiste a desaparecer Lucía Taboada nos va a contar cómo se organizan sus vecinos para resistir frente a los problemas que plantea la despoblación sobre todo ahora en invierno y desde Marrakech

Voz 1061 03:34 es el caso de las dos chicas juzgadas por besarse en público ninguna familia para aceptarlos acto actos sexuales del mismo sexo que saber eso nuestra sociedad nadie va a permitirlo nosotros defendemos a las chicas no se trata de defender a las familias sabemos que sus familias rechazar esos amigos este abogado que ha conseguido la absolución para las jóvenes Sonia Moreno nos va a contar

Voz 1667 04:02 esta historia desde Marruecos y los más jóvenes nos dirán qué opinan de las letras de mal Uma

Voz 5 04:08 llevamos unos años que yo llevo detectando la adolescencia con lo que ha vuelto al machismo en muchos campos y no te digo que sólo sea por el tema de las letras porque evidentemente hay muchos factores pero controles de móviles no hables con tal no salgas eh no te pongas eso qué guapa estás con el cuello alto su machismo inteligente yo le digo porque al final no es no hagas eso

Voz 1628 04:29 como como machismo que todos tenemos reconocida no es sino

Voz 5 04:32 esto te queda mejor

Voz 1667 04:35 K por su contenidos sexistas en abierto incluso recogidas de firmas para la retirada de esas canciones Elisa Muñoz ha preguntado a los chicos que las escuchan y después vamos a saber qué opinan todo esto y más desde ya por qué este mundo también importa comenzamos

Voz 2 06:59 a punto de fuga Pablo Morán

Voz 1667 07:04 cómo os decíamos el hermano de Anas al Baça el payaso de Alepo ha hablado esta semana en la CNN

Voz 1061 07:11 bueno mi hermano murió en un ataque de Rusia encontraron parte de los cohetes lanzados por ellos en un bombardeo en el que murieron quince personas y otras veinte resultaron heridas a nadie estaba estudiando Historia en Alepo hace tres años decidió ser profesor de niños y tuvo la idea de ser el único clown de la ciudad capaz de organizar fiestas para los huérfanos que habían perdido a sus padres hace poco me envió un mensaje de voz en el que me detallaba la trágica situación que se vive en Alepo con cohetes cayendo cerca de donde se encontraba llevaba dos meses sin poder hacer absolutamente nada por los bombardeos intensos que se producen todos los días del decidió quedarse porque pensaba que la comunidad internacional no permitiría ataques a la ciudad cómo se están produciendo no pensaba que sería así los niños ahora me cuentan que se sienten tristes por la muerte de gente buena todos los días dicen que no tienen más alternativa que sentirse tristes

Voz 6 08:04 todo tipo de So hija

Voz 1061 08:07 no

Voz 7 08:09 sí

Voz 8 08:17 uno

Voz 2 08:31 saludamos

Voz 1622 08:33 los en Beirut Nicolás grupo hola buenas noches Nico hola buenas noches Pablo muchos niños de Alepo seguro que echan ya de menos sanas que sabemos

Voz 1667 08:41 los de este joven

Voz 1622 08:42 bien Ana Salvá era un estudiante universitario en la Facultad de Historia cuando empezó el conflicto al cabo de poco tiempo vio que estaba buscado por las fuerzas gubernamentales hice pasó al lado opositor controlado por la opción acción en una ciudad que está dividida desde dos mil doce y un año más tarde en dos mil trece se empezó a dedicar a los niños como una forma de darles entretenimiento ya que veía que no había nadie más que lo hiciera creó el espacio esperanza del del cual era director hasta sumar su muerte el pasado veintinueve de noviembre este es una de las muchas pequeñas iniciativas que han emergido en en Siria tras tras más de de cinco años de conflicto el nombre es bastante indicativo ya que la ciudad de Alepo está como hemos dicho dividida desde hace dos mil doce desde entonces siempre ha sufrido la constante violencia tanto de de del lado gubernamental como como desde el lado opositor pero estos últimos cuatro meses en que la ciudad ha quedado bajo serie ha sido mucho más difícil trabajar ahí osea ser activista dedicarse a entretener a los niños en el aire libre desde hace dos según según decía Anas hace un tiempo desde hace dos meses que ya no podía trabajar debido a la intensa violencia la ONU calculaba que hasta hace pocas semanas antes de la última fase de esta ofensiva podían quedar hasta un cuarto de millón de personas en las áreas bajo asedio y un tercio de ellas era era niño unos niños que que no podían ir a la escuela en donde las necesidades más básicas como el agua la comida la atención médica etc escasean y lo hay otra otra cuestión a tener en cuenta es que estos niños tienen que vivir desde hace años con con el bombardeo diario la muerte de personas cercanas la constante inseguridad con todas las consecuencias psicológicas que provoca una guerra de este tipo en niños tan pequeños que apenas en algunos casos han conocido una situación de paz son casi cinco años de conflicto cuatro años desde que la ciudad está dividida y muchos niños nacieron o la muy pequeños cuando cuando la violencia llegó a la ciudad

Voz 1667 10:43 claro llanas es sólo una de de las víctimas no de la de está última batalla por Alepo son cientos ya en el mes que dura la ofensiva

Voz 1622 10:49 lo único bueno a pesar de que no hay cifras exactas evidentemente por la dificultad de llevar a cabo el recuento se calcula que casi un millar de personas han muerto en las dos últimas semanas en la mitad oriental de Alepo hay que recordar que la decisión definitiva de R capturar la ciudad por parte del Gobierno y sus aliados se tomó a principios de verano es una ofensiva que ha tenido varias fases llevada a cabo mayormente por el ejército sirio pero con las estrategias diseñadas por los militares ruso que aportan su experiencia y con la importante participación de de los aliados gubernamentales que vienen de Irán Irak y Líbano ahora mismo la situación militar no puede ser más beneficiosa para las fuerzas pro Huerna progubernamentales ya que han capturado en sólo dos semanas más de dos terceras partes de las áreas bajo control opositor los grupos sublevados encuentra en una su situación de inferioridad total ya que apenas pueden oponer resistencia ante el poderío militar de sus adversarios que está simbolizado de hecho por la aviación rusa Siria que ha golpeado sin descanso los barrios sublevados a las miles de personas que están ahí dentro que son la mayoría civiles pero también se calcula que hay unos diez mil combatientes volviendo al número de fallecidos un muro observador calcula que hay ochocientas personas que han muerto en esta última fase de la ofensiva que empezó hace dos semanas también hay que añadir que han fallecido decenas de personas en la mitad gubernamental debido al lanzamiento intenso de artillería por parte de los grupos opositores que tampoco en algunos momentos y en algunas fases no han tenido ningún reparo en bombardear áreas llenas de civiles lo que pero aún así lo que nadie parece poner en duda hoy en día es que la totalidad de Alepo caerá en manos gubernamentales más pronto qué tal

Voz 1667 12:26 de pero pero hasta entonces Nico cuantos cuántos civiles quedan dentro y cuál es la situación humanitaria de ellos bueno

Voz 1622 12:33 tienen los barrios opositores es sencillamente catastróficas y calcula que a diario caen miles de bombas hilos relatos que llegan ahí a diario son son de familias que ahora mismo han que ahora mismo no tienen casi con qué calentarse ante la reciente bajada de temperaturas muy poco de que comer tampoco agua potable para hervir el poco arroz que les queda y los servicios médicos trabajen en condiciones muy precarias vemos hace poco unas mujeres enfermedad es que tuvieron que desconectar la sin incubadoras donde se encontraban los bebés hospitales que han sido bombardeados en numerosas ocasiones hay que tener en cuenta que como hemos dicho antes desde hace más de cuatro meses que no entra ningún convoy de ayuda humanitaria en las áreas bajo control opositor debido al asedio hay que decir que los cercos es una táctica usada con regularidad desde un punto de vista militar pues con éxito por las fuerzas gubernamentales y la estrategia es encerrar durante años una localidad golpearla con regularidad con artillería bombardeos aéreos con la intención de hacer la vida imposible aquellas personas que quedan dentro forzarles a evacuar el objetivo principal es desgastar a los combatientes y que no les queda más remedio que aceptar un acuerdo para evacuar con seguridad la localidad irse hacia otros terrenos controlados por la oposición principalmente en la provincia Live y esto ha sucedido en numerosas localidades en en en los suburbios de Damasco en Gijón etc son tácticas que están consideradas como crímenes de guerra Si bien es el Gobierno y sus aliados que han hecho estas tácticas una estrategia hay que recordar que los grupos opositores todavía mantienen dos localidades bajo asedio y que probablemente si no lo han hecho más es porque no tienen los medios por lo que también han cometido crímenes de guerra y han bombardeado áreas densamente pobladas por civiles es que al fin y al cabo estamos hablando de de de la guerra más brutal de este siglo XXI desde todos los puntos de vista en números de desplazados en la suma de fallecidos por años de conflicto en el nivel de destrucción de las infraestructuras y tejido socio económico en el daño hecho a la convivencia o simplemente en el número de barbaridades cometidas por todos los bandos hitos esto ante la incapacidad de la comunidad internacional para solventar el

Voz 1667 14:36 frito incapacidad que dura ya demasiados años efectivamente gracias único buenas noches muy bien un abrazo hasta la próxima

Voz 10 14:42 sí

Voz 1667 14:47 queremos compartir el sentimiento que nos provoca la desaparición de Anás con alguien que quizás los sienta también de una forma muy especial la gente de Payasos Sin Fronteras y hemos llamado a su fundador a Tortell Poltrona Tortell buenas noches

Voz 11 15:02 mhm porque al final lanas es un

Voz 1667 15:04 Sirio una persona que seguramente Sentís muy cerca no porque se dedicaba lo mismo que vosotros a intentaba que los niños vivan aunque sólo sea por un rato como niños

Voz 11 15:14 sí bueno con mucho pesar pero no menos que con las muertes de todos los niños que se están produciendo allí osea que poco cuando Lego esta noticia en los que damos como un poco como impactados no primero porque las informaciones que llegan de los sitios de yerra cuando está sin duda de llegas sabes que nada es casual que nada que nada es verdad absoluta no entonces al lado de esto tuvimos con una prostituta la posesión todos estamos bajo esta directiva que que hace menos posicionada bueno porque nos vamos a posicionar ahora porque eran compañeros nuestros que se pintaba como nosotros como objetivo cuando las posiciones vamos cuando hay miles de niños que mueren constantemente no semanas de la desidia sino también en Irak también en Palestina tienen tiene en Nigeria no no escribió pues un agujero negro aquí es ha desplomado a que sí

Voz 1667 16:13 es admirable Tortell vuestra capacidad para meteros en esas circunstancias en todos estos puntos del planeta que no has citado vuestra capacidad para meteros en ese papel para arrancar una sonrisa en unas circunstancias tan difíciles

Voz 12 16:27 tú cómo lo consigues personalmente

Voz 11 16:29 bueno es que tengo la convicción absoluta que la vida es una vida perdida y entonces una vez a empiezas con estos aquí cuando te la cuentas incluso cuando yo empecé cuando les diga que se pudiese hacer reír a la gente ya está en esta situación pero hasta que lo mes de una forma tan tangible ves la gran ser humano para para complacer resiliencia no de vencer estos Chop psicológicos también sobre irse allí Inter la esperanza de poder seguir para que está hecha en un montón porque cuando estás trabajando aquí en los países ricos pues es otra lucha no es la lucha de la gente que lo tiene todo el miedo de perder pero

Voz 13 17:17 es verlo todo y en cambio la gente

Voz 11 17:19 no tiene nada sólo elegir elegir una cosa que que no hemos pasado momentos muy clásicos pero también momentos absolutamente fantásticas con las aventuras de payasos

Voz 1667 17:33 engancha tanto Tortell que Anas decidió quedarse a pesar de las recomendaciones de su familia no olvidándose del riesgo que podía correr

Voz 11 17:41 el verano y con él un montón de gente cosas blancos todos los médicos todas las enfermeras toda la gente que está feliz lo podemos imaginar pero a estas muy bestia lo que está sucediendo en a ver

Voz 1667 17:58 oye y antes antes de despedirte Tortell no me resisto a a que nos cuente esa que le cuentes a nuestros oyentes que el proyecto de Payasos Sin Fronteras es relativamente reciente pero la labor de artistas como como vosotros en medio de la guerra viene de muy lejos incluso hay referencias en la Guerra Civil española

Voz 11 18:21 sí supongo en la española español habían estado con él cuando trabajaba en los estudios verme pero que se utilizaba para refugiados ha para los bombardeos aéreos estaba haciendo es pero yo me imagino que antes y todo la de siempre no los payasos somos singulares personajes que queremos hacer poesía de la vida y que queremos que la gente sea feliz porque son los pintamos para parecer títeres salir de esta cotidianidad que da el ser humano con todas sus mal ascos

Voz 12 18:56 tal poltrona pues muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga este domingo

Voz 11 19:03 que los los las músicas que que pone Javier del Pino en UPD la gente lo compra

Voz 12 19:11 pero lo hacemos cosas exactamente el disco de nuestros compañeros de A vivir que son dos días es una buena alternativa para estas Navidades

Voz 1667 19:18 muy buena música efectivamente como nos comentaba Tortell todos los beneficios van destinados a Sin Fronteras muchísimas gracias Tortell un abrazo muy fuerte

Voz 14 19:28 sí

Voz 11 19:28 buenas noches

Voz 15 19:31 a mí uno pliega más allá de la ilusión entre únicos e

Voz 16 19:38 si los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares

Voz 15 19:44 ahora se duerme

Voz 16 19:50 o gran los hambrientos

Voz 15 19:54 todo en sus ejes

Voz 17 19:59 no se ignoran vienen vida del Sarre punki pero no puede matar el hambre

Voz 16 20:08 las enfermedades la ignorancia

Voz 15 20:11 bien vida dar indefinido

Voz 16 20:15 no pueden tampoco matarlas justa rebeldía de los pueblos

Voz 15 20:19 mi vida trataron también

Voz 18 20:22 yo no lo de no

Voz 15 20:28 a mí me fui

Voz 18 20:33 sí sí

Voz 15 20:45 cadena SER

Voz 1667 20:51 el luto por Fidel Castro en Cuba ha parado la isla durante nueve días más de una semana de homenajes Si de exaltación revolucionaria acompañados de una ley seca de un forzado silencio que ha acallado incluso al son cubano que se puede escuchar por las calles de La Habana estos días nos escuchaba música por las calles de La Habana allí hemos estado como sabéis un equipo de la SER en él Marta del Vado buenas noches qué tal buenas noches cada uno en la isla Marta tiene su historia y casi todas están marcadas por la revolución cubana hay por Fidel cincuenta y ocho años después no es fácil ser crítico en Cuba y lo sabe bien la mujer con la que has hablado con Mirian Leiva

Voz 1510 21:30 sí contar la vida de Miriam Leiva es de alguna manera contar la historia de Fidel Castro a Side condicionadas están las vidas de muchos cubanos vinculadas muchas veces sin quererlo a las decisiones del líder de la revolución Miriam era una niña cuando los rebeldes derrocaron la dictadura de Fulgencio

Voz 0277 21:45 deja prácticamente una niña me en el año cincuenta y nueve mil ni con con con esta con Fidel Castro y la revolución yo vivía en Estados Unidos y Mi padre vino para actúa con esas ganas ilusión ir trabaje para para Venecia en un país de mi país époque a mí realmente no me hacía falta nada aquí entonces poco a poco yo me fui dando cuenta de que era absurdo muchas medidas que tomamos a Fidel Castro y que no ha escuchado a nadie

Voz 1510 22:15 ella empezó a trabajar para el Estado su marido Óscar Espinosa Chepe era un reconocido economista asesor del Gobierno empezó a cuestionar decisiones que se estaban tomando en el Ejecutivo cubano Fidel Castro ordenó entonces personalmente su destitución

Voz 0277 22:28 mi marido Óscar Espinosa Chepe es sólo Pla lo expresó en su trabajo Juncosa específica de trabajo lo acusaron de ser un hombre contrarrevolucionario tuvo distintas etapas veían el año no impidió a lo expulsan del trabajo con considerado un sujeto contrarrevolucionario Iker una alta funcionaria ministerios deterior me dicen que están preocupados

Voz 1510 22:54 ella defendió a su marido y la echaron del Ministerio de Exteriores era a principios de los noventa la peor época económica

Voz 0390 23:00 por la que ha pasado Cuba la del periodo especial

Voz 1510 23:03 despido del Gobierno en esas condiciones era tener ya una cruz de por vida

Voz 0277 23:07 yo lo recuerdo muy difícil porque a mí me expulsaron de ministerio de Relaciones Exteriores en el año noventa y dos cuando faltaba muy fuerte la periodo o sea la crisis de los años noventa la mayor parte del tiempo y octava aquí no había electricidad que yo tenía que salir afuera a leerme era algo que hacía porque si no eran no se sabía en todo el dios o la madrugada avería el los no había prácticamente conmigo

Voz 1510 23:33 entonces Óscar y Miriam empezaron a escribir artículos sobre Cuba para medios internacionales algo prohibido sin la autorización del Gobierno en dos mil tres Oscar fue detenido y encarcelado junto a otros setenta y cuatro disidentes en la conocida como Primavera Negra

Voz 0277 23:47 los setenta y cinco eran presos de Fidel Castro pero específicamente Oscar Espinosa Chepe era un preso de Estado por eso digo que la vida de nosotros ha estado totalmente determinada la de todo cuando pero en nosotros muy directamente por dictadas sin embargo yo no soy capaz de alegrarme por su fallecimiento siento alivio en el sentido de que puede haber una apertura mayor en Cuba

Voz 1510 24:13 Miriam cree que a pesar de que Fidel llevaba diez años fuera del Gobierno el sistema utilizaba su nombre y sus ideas para no dar pasos hacia la Upper

Voz 0277 24:21 Tura y no perder el poder sin embargo ahora de un

Voz 1510 24:24 la oportunidad para avanzar hacia el cambio

Voz 0277 24:26 cambio inevitable la vida de todos los dirigentes actuales vienen otros crecido en un país destruido desde todos los puntos de vista aquí una población que está reclamando está en una manera muy callada pero es el fermento popular que hay de necesidad de oportunidades de apertura de participación aquí creo que tienen en este momento la oportunidad El dirigente y los que lo sustituya de realmente abrirle la la la posibilidad cubano Iggy realizar el compromiso que todos tenemos con nuestro país

Voz 1510 25:03 hay que decir que es un optimismo moderado porque aunque Raúl Castro y anunció que dejará el poder ejecutivo en dos mil dieciocho seguirá al mando del Ejército y del Partido Comunista de Cuba hasta al menos dos mil veintiuno y Miriam como todos los cubanos sabe que en este país el máximo órgano de toma de decisiones es el partido

Voz 1667 25:21 gracias Marta te esperamos de vuelta

Voz 2 25:24 un abrazo hasta luego

Voz 1667 25:55 con esto ha sido el primer fin de semana en el que el son cubano ha vuelto a sonar en la isla después de ese luto por Fidel del que hablábamos nueve días en los que Cuba se ha parado para ensalzar la revolución vamos a saludar a Mónica Baró que forma parte del equipo de periodismo de barrio una organización periodística cubana déficit de cambios en la isla hola Mónica buenas noches hablábamos Mónica de la música no que sea parado en la isla durante nueve días por el luto a Fidel pero hay más cosas que sean parado en la isla estos días verdad

Voz 14 26:29 y porque aparte de los centros comerciales si nada sobre bebidas alcohólicas que haré algunos días lo ha escuelas también pero todo ha continuado su ritmo habitual

Voz 1667 26:45 de Cuba Cuba no se puede permitir parar nueve días sí

Voz 14 26:53 yo he no debería permitir pero nada se comprase es una decisión política más que unas económica otros seis bueno ahí yo me quería bastante política todas nuestras decisiones de peces a través a Paul con nuestros principios

Voz 1667 27:11 te te decía eso Monica porque el equipo de la SER ha podido comprobar en persona cómo el ingenio de los cubanos consigue superar necesidades básicas no hemos sido testigos cómo arreglar el simple pinchazo de un coche es un mundo no en en la isla ese genio puede resolver todos los problemas de Cuba

Voz 14 27:31 no claro que no porque por detrás sin señas las condiciones de precariedad ganó simplemente me deseas lo en condiciones de precariedad y a mi me parece que hemos desarrollado una capacidad de inventiva muy gira me parece muy provechosa pero ensayando un Said para hacerlo los treinta

Voz 20 27:53 al económicamente al tiempo el ingenio no puede convertirse en un modelo económico tengo modelos políticos pues él es algo complementario algo que enriquezca pero no podría ser una ventaja de de un país no sea sobretodo ha empezado a real cuando más explotarla la identidad de los cubanos pero ya es un punto en que necesitamos como que evolucionan construir bases más sólidas para desarrollar la economía sin perder tampoco esa línea tan ingeniosos de carnés también a los con todas las líneas innovación que en no momentos mundo no de buscar producir más con menos con recursos más ecológico pero basada en un sistema que sea estoy treinta

Voz 1667 28:38 Monica hace unas semanas estábamos en Santiago de Cuba al último gran homenaje a Fidel antes de que sus cenizas se depositarán en el cementerio de Santa Ifigenia allí percibimos una alta presencia de jóvenes a los que se presenta a los que el Gobierno de los Castro presenta como los más firmes herederos del comandante hace casi cincuenta y ocho años que Fidel comenzó en Santiago de

Voz 21 29:02 Cuba su marcha triunfal así que aquí hay pocas dudas sobre el futuro de la isla pasa nada hace todo igual

Voz 0277 29:08 bueno como el que nunca va a cambiar

Voz 21 29:11 el Fidel de carne y hueso pero tenemos su pensamiento su idea ideas actuar

Voz 1667 29:15 esta noche fue una exaltación revolucionaria como el uno de enero de mil novecientos cincuenta y nueve cuando Castro irrumpió en el Parque Céspedes aclamado por miles de vecinos que ahora le despiden

Voz 22 29:26 veintiocho de septiembre que al primero organismo que aquí en Cuba en defensa John Bailey

Voz 21 29:31 este año el Ministerio

Voz 23 29:33 el partido no se ha venido con sus medallas militares en las que consiguió luchando en el segundo frente junto a Raúl Castro en Sierra Maestra hice que hay que abrir otro frente más para que asistieran dos frente Raúl viene aquí y empieza a combatir contra la dictadura de Batista que había enclavada en esta zona montañosa

Voz 1667 29:50 sus relatos la del humilde y oprimido que asegura haber conseguido la libertad gracias a Fidel se repiten cada esquina de esta Plaza de la Revolución Antonio Maceo

Voz 24 29:58 cuando yo pude estudiar hice abogada

Voz 21 30:02 el tengo mi familia revisó mucho pero asegura que su vida no sería la misma sin el triunfo de los barbudos frente a la dictadura de Batista

Voz 24 30:11 vecino nunca pudo tener al dinero que SAS no para que yo pudiera estudiar aquí en la universidad Oriente donde estudié Derecho

Voz 21 30:21 eso

Voz 24 30:22 allí fue por él porque sin él no hubiésemos hubiésemos vivido en el monte en no sé en algún lugar que no hubiésemos podido llegar hasta donde estoy aquí

Voz 1667 30:34 todos anoche decían sentirse en deuda con el comandante como José él dice que Fidel le enseñó

Voz 21 30:39 a a pensar en el caso Mello era campesino hijo de campesino de campesinos con poca cultura sin saberlo escribirlo como niños no sacó de allí no llevó a las escuelas no enseñó a escribir nos dio la posibilidad externo profesional hoy soy ingeniero estos son los jóvenes que yo

Voz 1667 31:08 en tomar el relevo los que han podido se han acercado a Santiago desde cualquier punto de Cuba como este grupo que arenga a las masas recién llegados de Camagüey

Voz 26 31:16 los cubanos seguiremos siendo antimperialista seguimos

Voz 21 31:19 siendo socialista y seguimos siendo comunista

Voz 26 31:21 no va a cambiar somo todo

Voz 27 31:24 nosotros que somos los jóvenes que vamos a ir todas las ideas que él siempre mantuvo muy íbamos a tener los jóvenes vamos el lo lo lo lo continuadora de la revuelta

Voz 1667 31:34 representan la firme confianza de aquellos que siguen creyendo en la revolución frente a los opositores a Fidel no esperen a escuchar a ningún aquí los fieles a Fidel opinan que quién no apoya las revoluciones porque no entiende todo lo bueno que ha traído a la isla había

Voz 28 31:50 la maltrato corrupción

Voz 29 31:53 la prostitución

Voz 21 31:57 de todo lo lo malo que pueda existir en el mundo y ahora no hay nada malo la isla no

Voz 1667 32:03 aquí todo es felicidad el único atisbo de crítica que hemos escuchaban este acto es el de Gladys una profesora de la Universidad de Oriente preocupada por algunos derechos básicos de los cubanos

Voz 21 32:12 mejorar el comentario Pahissa debemos harán muchas cosas fundamentalmente problema de la vivienda que es

Voz 29 32:19 la parte más dura fundamental

Voz 21 32:22 la mente en Santiago de Cuba en definitiva

Voz 1667 32:25 valientes y jóvenes todos fieles a Ferry hemos despiden a su comandante aunque sus principios siguen vivos aquí

Voz 30 32:35 y a él

Voz 31 32:40 Mónica escuchábamos a una de las

Voz 1667 32:42 buenas que asistía a ese homenaje a fin

Voz 31 32:45 el Castro hace una semana en Santiago de Cuba decir

Voz 1667 32:47 que en la isla todo es felicidad es cierto todo es felicidad en Cuba

Voz 14 32:54 no claro ningún país es mostrando todo el feliz idea bastante ingenua no haces eso no bastante hipócrita coches

Voz 20 33:05 en cualquier sociedad en cualquier lugar del mundo cualquier pueblo cualquier familias desde los espacios más macro hasta los más micro siempre tienen desafíos de problemáticas que que vencer no ir en Cuba por supuesto que has logrado todo Nin podemos ventanas pasando historias muchas cosas sabía que necesitamos transformar esa yo también con el concepto en que nos encontrábamos en ese momento de Santiago adecuado con el impacto también de la olvidada la figura de Fidel Castro ha salido también de unas negociación que es muy obvio que de sus referentes sea lo que era a los cincuenta nuevos entonces ya sus Armando Hansen continuaba también pues era educación era salir era la reducción del desempleo quince más seguridad social de una nadie se murieron de nadie ni de hambre ni desate atención médica obviamente es cuando por eso con muchas otras personas lo que te dicen es que ya no queda más nada por hacer siempre lo que muchas personas están siendo sincera porque a veces los padres conversando sobre eso enseguida los algo mágico son la clave antes cincuenta armados una porque pidió el móvil comprensible no es nada más que para formal sin embargo lo que soy me cuesta creer que un joven diga honestamente como porque en Cuba todo y hermosas cosas que que transforma

Voz 1667 34:32 exactamente cuáles son los desafíos y las problemáticas de las que no hablabas a los que se enfrenta jóvenes como tú Mónica en en Cuba

Voz 20 34:42 yo no cabría hablar en nombre de la juventud cuando que la juventud Cuba no es muy diversa

Voz 1061 34:47 no

Voz 20 34:49 Duque acosar en esos veía muy pues realmente todo lo que se dijo también porque las los prefiero que salieron publicadas en los principales nada yo cubano un profesional no aparece ningún joven Un problema pisando eh no no ni mucho menos ni miles torear todo cero es muy una visión muy muy oficialista pues de una manera sí sí lo que está pero es precisamente esa lealtad a principios revolucionario que revolucionar no una manera Antonio Díaz yo soy Rubén yo soy Fidel yo creo que es un poco irónico que una figura como pide que sea tan revolucionaria en su momento que antes de cumplir treinta años ya está enfrente no no puedan militar en su país que había saltado a que estaba alzas en la Sierra Maestra decir yo soy si él decidieran tenencia manar que cambiará demasiado felices en tu que si si él tendría hoy a sea tuviera hoy nos estuviera abogando por la prensa porque detrás porque matiza pudiera trabajar una con tu salario a lo mejor no tuvieran que emigrar a otros países como a tanta admiración que estamos sentando a los momentos yo creo que hacer que implica es revolucionario no ser conservador sea la solución algo que ver la revolución es algo que lanzó ocho me parece esa contradicción el propio discurso oficial

Voz 1667 36:20 esperas que todos estos problemas todos estos desafíos de los que no que no has citado se consigan a corto plazo después de la desaparición de Fidel Castro

Voz 20 36:31 no para nada ya a el problema es que eh pero se quiénes están a favor o tiene que siendo fiel a son una Fidel lo culpan de todo lo malo que me ha pasado y lo decía la vez en todo lo bueno que más extremos son pésimo porque resta protagonismo a la sociedad porque es sin el pueblo de Cuba no hubiera podido lograr que es lo que logró muy hice obviamente no solamente por su idea de infraestructura y de una sociedad que está inmovilizada por múltiples causas no se puede decir que esto miedo no se puede existir que son múltiples las causas pero los cambios dependen de todos los actores que las motos fuera para mí no es un indicio de que hago a cambiar en Cuba caducan de encubrir pretende que cambie la formación cubano a teme que cambiar la Constitución depende de que cambie la propia sociedad cubana que se creen más garantía para el ejercicio de la política para el ejercicio de la libertad sección de gente hay muchas cosas que no pasa es que tuviéramos yo filial además que hagan ese esfuerzo de I

Voz 14 37:37 no todo me parece que fuimos que iba a ser insignificante para lograr cambios sustanciales entre sí

Voz 1667 37:43 sí sí como como suele pasar no todo es negro ni todo es blanco hay matices hemos tenido a Mónica Baró de periodismo de barrio para qué Nos de otra visión también aparte de la que recogimos allí en Santiago de Cuba al equipo de la Ser que que estuvo desplazado allí una visión de lo que opinan al menos parte de los jóvenes de Cuba que como nos decía Mónica es tan y tan diversa Mónica muchísimas gracias por acompañarnos un saludo desde Madrid

Voz 0390 38:11 os lo tenéis gratis

Voz 2 38:21 Punto de Fuga Cadena Ser

Voz 34 38:44 eh

Voz 1667 39:14 dice Naciones Unidas que para dos mil treinta dos tercios de la población mundial vivirán las ciudades así que los pueblos se enfrentan al reto de la despoblación Un fenómeno que se nota sobre todo en esta época en invierno cuando llega el frío la lluvia y la nieve hay sitios donde los vecinos se organizan para seguir resistiendo y mantener sus vidas tal y como las conocen Lucía Taboada encontrado un ejemplo en Guadalajara

Voz 1322 39:41 hay pocos sonidos como los de un pueblo lleno en verano pero con el invierno llega el silencio desgarrador bien lo sabe en la comarca de Molina de Aragón en Guadalajara un verdadero desierto demográfico allí viven una coma sesenta y tres personas por kilómetro cuadrado una densidad menor que en la de zonas de Laponia o de Siberia en una de esas aldeas olvidadas de la comarca han tenido que recurrir a fijar un calendario de estancias para que nos abandona merced de posibles ladrones todos los vecinos han convertido en guardianes guardianes de su pueblo

Voz 13 40:12 Mena no es una reunión en la que bueno se ofrecen voluntarios y sobre todo más matrimonios que ya están jubilados o que puedan disponer de una semana o quince días dice hacen turnos de quince días en los que en cada una de esas dos semanas van por lo menos dos matrimonios que tienen que ir fijos más luego aparte que la gente que se pueda añadir para que entre diario no se quede solo un pueblo de al lado llegaron los ladrones un fin de semana comerse la matanza y estaba a sus anchas

Voz 1322 40:43 la que habla es Miriam ella visto desde su niñez como el pueblo se moría poco a poco de la mano también del abandono de las administraciones

Voz 13 40:51 esa ya no es que el pueblo se quede abandonado y había que hacer turnos es que si nosotros necesitamos un servicio de guardia civil es que no tenemos a cien kilómetros el más cercano que variedad así que dos

Voz 1322 41:03 Millas conviven cada quincena con dos invitados extras el miedo y el tiempo

Voz 13 41:08 con tres cuatro persona aprendí a los tenderos les merece la pena subir pero claro estás ahí te quedas aislado viene alguien ha robado cualquier cosa si te moños de miedo es que aunque la Guardia Civil es que va a tardar mínimo una hora en llegar cuanto

Voz 1322 41:25 designación Mirian y sus vecinos han decidido luchar desde dentro con lo que no reciben desde fuera

Voz 2 41:32 pero el mundo Express

Voz 1667 41:37 iniciamos este viaje exprés décadas semana con algún mensaje que insiste en sembrar en Europa el odio al diferente

Voz 1628 41:45 muy bien con justamente

Voz 1667 41:47 es como este de un diputado del Partido Popular de Dinamarca que ha apostado por disparar a los barcos de inmigrantes que intentan llegar a Europa luego ha matizado un poco sus palabras se ha dicho que se refería disparos al aire y no directamente a los desplazados que viaja han en esas embarcaciones camino nuestro continente no es el único mensaje que hemos escuchado a esta semana en Francia Marie Le Pen

Voz 0390 42:09 lo difícil de Don Juan

Voz 37 42:12 estoy para un clamor y Le Pen ha apostado

Voz 1667 42:14 por el fin de la educación gratuita para los hijos de extranjeros irregulares cree la candidata ultraderechista a la presidencia de Francia que en este caso también la solidaridad nacional debe ir únicamente dirigida a los franceses afortunadamente hay voces en ese país que empujan en otro sentido en nuestra corresponsal Car en vela ha encontrado un ejemplo en Burdeos

Voz 0390 42:35 por vez primera en Francia se celebra este domingo una jornada de puertas abiertas de los lugares de culto es en Burdeos una ciudad modelo por el diálogo interreligioso entre comunidades el rector de su mezquita y conocido por sus ideas liberales tras los atentados de Charlie en el supermercado judío el ministro del Interior le pidió que interviniera como interlocutor entre los poderes públicos y la comunidad musulmana y aboga por una reforma del Islam

Voz 1667 43:02 publique una Young

Voz 0390 43:05 no obligación lo dice el profeta cada siglo hay que reformarse no es una estrategia es una operación inminente mente religiosa si la religiones demasiado rígida acaba destruyendo se musulmán tiene que aligerar la práctica religiosa para que esta sobreviva luchó como estamos metiendo sobredosis de práctica espiritual mortales moscatel Ducati fue tenemos que bajar este nivel para que el Islam sea menos visible compatible con la sociedad de lo contrario se volverá contra nosotros por decir estas cosas el imán de Burdeos está amenazado por los radicales pero él está convencido de su misión aunque no carga menos contra los poderes públicos exculpa a la educación el fracaso escolar y la mar en acción tienen gran responsabilidad lo que yo llamo la xenofobia del plato por un lado el que no tiene qué comer busca un chivo expiatorio en el extranjero por otro en muchas personas no es la religión la que gobierna sino los instintos un hijo de marroquíes profesores y casi laicos vino a Francia para estudiar Ciencias tras coquetear con los Hermanos Musulmanes Profumo en el estudio de la teología como él dice Se convirtió en Iman por accidente aboga por acudir a los tres libros originales para descubrir que el Islam no tiene símbolos la Media Luna procede de los turcos el verde de un califato hice el Corán habla de pudor esto asegura Hugo no tiene nada que ver con llevar velo y chilaba el pudor es algo interno que no hay que necesariamente exhibir

Voz 1667 44:35 de Francia saltamos a Corea del Sur porque las protestas en las calles han forzado la destitución de la presidenta del país mundialmente conocida ya como la Rasputina coreana millones de personas habían salido a las calles de Seúl en las últimas semanas para exigir la marcha de la presidenta por su implicación en un caso de

Voz 1460 44:54 corrupción aunque la historia va más lejos como nos va a contar Victoria García la presidenta de Corea del Sur Park en High tenía una amiga del alma que se llamaba Choi es hija de un vidente que asesoró al padre de la presidenta Choi decía haber el futuro Isabel que era lo mejor para su amiga Park al frente de la jefatura del Estado La Rasputina como llaman a Choi por su influencia en la presidenta ahora ya de puesta de Corea del Sur aconsejaba en asuntos de política interna y externa controlaba el dinero público y según los medios de comunicación era quién manejaba los los del país desde que trascendió todo el asunto miles de personas que luego se convirtieron en cientos de miles hasta llegar a millones de ciudadanos surcoreanos salieron a la calle para pedir su destitución mientras esto se desvelaba por capítulos el siguiente más absurdo que el anterior Choi la amiga de la presidenta huyó a Alemania para librarse a la persecución mediática ya su regreso a Seúl tuvo que declarar ante la justicia siendo detenida poco después ya acusada de haber desviado más de setenta millones de dólares para dos fundaciones que había creado y que recibieron subvenciones de empresas como Samsung o Hyundai con el rostro tapado sombrero llorando dijo a su llegada al Tribunal que merecía morir esta expresión en aquel país no se refiere al término literal del asunto sino que es marcada como fórmula máxima de pedir perdón y disculpas además de mostrar arrepentimiento ahora el Parlamento de Corea ha votado una resolución para llevar a cabo un juicio político contra la presidenta Park Gwen acusada de corrupción este era el momento de la votación

Voz 2 46:31 a salvar

Voz 1460 46:37 los votos son doscientos treinta y cuatro a favor cincuenta y seis en contra

Voz 2 46:41 sí

Voz 1460 46:46 lo que significa que incluso miembros de su partido votaron para enjuiciar la además de abuso de poder le acusan de violación constitucional

Voz 1667 46:54 los refugiados sirios representan ya uno de los colectivos que ha llevado a España registrar su segundo récord consecutivo de peticiones de asilo en nuestro país eso a pesar de las enormes dificultades que los solicitantes encuentran para conseguir ese reconocimiento al reconocimiento de ese derecho junto a los sirios ucranianos venezolanos copan el mayor número de peticiones datos con Nicolás Castellano

Voz 1620 47:17 en los primeros meses de este año los ucranianos se sitúan a la cabeza con tres mil seiscientos peticiones de asilo seguido por venezolanos que suben considerablemente hasta las dos mil ochocientas y en tercer lugar se sitúa Siria con casi dos mil cuatrocientas solicitudes pasando del primer lugar del año pasado al tercero de este dos mil dieciséis doce mil seiscientas solicitudes en sólo diez meses que sitúan ya está año como el segundo con más peticiones en España desde mil novecientos ochenta y cuatro cuando se puso en marcha la ley de asilo cifra que mantienen saturadas las oficinas de asilo dependientes del Ministerio del Interior a pesar del refuerzo de funcionarios se han agilizado las resoluciones pero en la ACNUR está preocupado porque se haga de manera menos rigurosa Francisco Ortiz oficial de protección de la agencia de la ONU para los Refugiados

Voz 38 47:58 a pesar de que pudiera ser una buena noticia en principio que se está resolviendo las solicitudes que que estaban estancadas que estaban en stock por decirlo de alguna manera nos preocupa que esas resoluciones no tienen la calidad o el paciente no tiene la calidad que quisiéramos hay una falta de entrevistas en profundidad hay falta de de información sobre los casos mayor trabajo de la misma

Voz 1620 48:22 voy a Nur denuncia casos de iraquíes a los que España está denegando el asilo bajo el argumento de que pueden volver a Bagdad porque es un lugar seguro muchos de estos iraquíes o los malienses espera años aquel Gobierno resuelvan sus peticiones de asilo

Voz 1667 48:37 vamos a terminar en Marruecos en la ciudad de Marraquech porque un juez ha dejado en libertad sin cargos a una pareja de chicas detenidas simplemente por besarse en público la sentencia cierra el primer juicio por homosexualidad en Marruecos contra dos mujeres corresponsal Sonia Moreno

Voz 40 48:54 el colectivo de gays y lesbianas marroquíes ha ganado el viernes una nueva batalla después de que un juez de Marraquech consideras inocentes a las dos menores que se besaron en la terraza de una casa es la primera vez que un caso de homosexualidad femenina pasa por el juzgado Marruecos una persona cercana a la familia las denunció la policía las detuvo en octubre estuvieron una semana arrestadas una de ellas en una prisión y no en un centro de menores a pesar de tener diecisiete años un día antes de la primera audiencia las dejaron en libertad condicional el pleito se pospuso en dos ocasiones hasta que la mañana de este viernes quedaron en libertad sin cargos aunque sus familias tendrán que pagar las costas judiciales hablamos con Omar Arbide de H Marrakech que ha llevado el caso

Voz 1061 49:38 ninguna familia para aceptar los actos sexuales del mismo sexo que saberes en nuestra sociedad nadie va permitirlo nosotros defendemos a las chicas no se trata de defender a las familias sale bosque sus familias rechazan sí sí estás

Voz 40 49:54 las menores han negado ante el juez ser homosexuales y sus familias aseguraron que nunca habían visto en su comportamiento indicios de mantener una relación además de que no se presentaron pruebas en el juicio

Voz 1667 50:19 bueno y nuestra cita en punto verdes también Express Express pero importante porque habla del riesgo de extinción de las jirafas la especie acaba de ser incluida en la Lista Roja de animales que pueden desaparecer si nadie lo remedia informa Sonia va este Ballesteros

Voz 1913 50:34 en tan sólo tres décadas la población mundial de jirafas ha disminuido un cuarenta por ciento ahora mismo no quedan ni cien mil ejemplares la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha dado la voz de alerta al incluirla en la lista roja de animales vulnerables las razones principales que ponen en peligro las jirafas son la mayor presencia de los humanos en su hábitat una presencia que ha propiciado en mismo la expansión de la agricultura y la minería la segunda razones la caza furtiva de estos animales el último informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza destaca también que el veintiocho por ciento de todas las especies animales están en peligro de extinción según los científicos el planeta vive una nueva etapa de extinción masiva actualmente señalan las especies desaparecen al menos mil veces más rápido que hace ciento cincuenta años

Voz 1667 51:19 hoy acabamos con una de las polémicas de la semana la polémica de mal Uma ahí sus letras letras que han levantado la polémica por su contenidos sexistas han abierto incluso recogidas de firmas para que se retiren esas canciones bueno pues Elisa Muñoz ha preguntado a los chicos que las escuchan qué opinan de mal Uma de sus canciones

Voz 41 51:41 siempre lo que hicieron

Voz 39 51:43 escuchar esta canción saltaron las alarmas

Voz 37 51:46 salir de reproducción y me sorprendió pues que esas canciones que salen pues la letra llama la atención es que te llama la atención porque además muy explícita

Voz 39 51:58 Amanda tiene veintitrés años y es la mayor de este grupo de chicas Cristina es la pequeña tiene dieciséis

Voz 1628 52:03 su mensaje es como todas las que quiere hacer para el sexo

Voz 39 52:07 yeso que Maloma dice que está enamorado de las cuatro Davis bueno sea cual sea el tipo de relación que cuenta esta canción Cristina declaró que les lleva las riendas sucede lo mismo en la vida real

Voz 1628 52:18 adulto sí que es verdad como que marido es como el que manda pero interesarles tiempo por igual

Voz 39 52:24 pues Marías adolescente no está de acuerdo en general son la chica te sale los chicos cómo pagar que se haga la duran las que Paula tiene dieciocho años y quiero saber si ella se hace la dura tuyas pudieran salir

Voz 2 52:38 y al revés

Voz 1628 52:40 sí porque ella se esas casas infringieron

Voz 39 52:46 la canción de mal humanos ha llevado hasta este debate pero no es la primera vez que escuchamos un teman machista tampoco ocurre sólo en el reventón lo demuestra esta canción de Alejandro Sanz Jesse yo

Voz 1628 53:15 no soy una de esas dicen cuáles cuanto más quince son fácil llevar saco como facilona no era solo no os está refiriendo al tiene una de esas que fue la primera cita pues no sé quiénes empezasen ferias que se va a ir a la primera

Voz 39 53:31 vale eso ya no ha quedado claro pero qué quiere decir Alejandro Sanz con si no quieres flamenquito no toques Las Palmas o a lo mejor es muy tarde para echarte atrás aún con fecha

Voz 1628 53:41 si es que no entiendo no entiendo no entiendo

Voz 5 53:44 sí Amanda sí lo entienden muchos chicos que componen como una chica baile conel a que también directamente que era algo

Voz 39 53:50 más Carolina Armero es es coach diariamente habla con adolescentes sobre sexo sobre cómo afrontar las relaciones

Voz 5 53:57 vamos unos años que llevo detectando la adolescencia como que ha vuelto el machismo en muchos campos y no te digo que sólo sea por el tema de las letras porque evidentemente hay muchos factores pero controles de móviles no hables con tal no salgas eh no te pongas eso qué guapa estás con el cuello alto su machismo inteligente yo le digo porque al final no es no hagas eso como como el machismo que todos tenemos conocido no sino esto te queda mejor

Voz 39 54:26 tras seguimos bailando

Voz 1667 54:31 así terminamos por este domingo seguimos el resto de la semana en Cadena Ser punto com en Facebook en Twitter somos arroba Punto de fuga en el podcast de nuestra web hasta la semana que viene adiós

Voz 33 55:12 fue

Voz 36 55:59 eh

Voz 34 56:20 sí sí todo todo todo eh