Manu Carreño: 'Quien paga es quien manda'

Voz 1375

00:00

hola Pepa buenos días ayer jugaron las chicas del Atlético de Madrid en el Vicente Calderón ante catorce mil espectadores espectacular ganaron dos uno al Barça pero lo de menos fue el resultado lo más importante la expectación y el auge que poco a poco va tomando el fútbol femenino esas chicas del Atlético de Madrid al igual que el equipo masculino que juega hoy en el Madrigal contra el Villarreal y que se la juega porque en caso de perder se quedaría a doce puntos del Madrid ambos equipos estarán a partir del año que viene no en el Vicente Calderón aunque lo siga diciendo el himno sino en el Wanda Metropolitano seguramente hay aficionados del Atlético de Madrid las que les gustaría que hubiera llamado Luis Aragonés Metropolitano o Calderón Metropolitano pero ellos no van a pagar lo que paga la familia Wanda y hoy en día el romanticismo desgraciada o afortunadamente no cabe en el fútbol la familia Wanda es la que paga y la que le va a dar al Atlético once millones cada año durante los próximos diez años imagino que para renovar a Griezmann o pagar al siguiente crack o mantener algunos de los que están en la actual plantilla porque luego queremos competir en la Champions con los mejores hoy por cierto hay sorteo son nuevos tiempos incluso en el escudo que ha sido el mayor motivo de discordia entre los rojiblancos pero es lo que manda hoy en día en este fútbol donde el romanticismo no cabe quién paga es quién manda Wanda Metropolitano hasta luego Pepa