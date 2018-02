"El último payaso de Alepo"

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena Ser

Voz 1667 00:18 hola a todos saludos desde la SER la última batalla por el control de Alepo sigue en marcha dura ya un mes ronda las mil víctimas mortales entre ellas Anas al Baça Un joven de veinticuatro años que consiguió lo que parece imposible en Siria desde hace más de cinco años iluminar el rostro de la infancia

Voz 1667 00:42 esta esta esta era su voz del Centro de Medios de Alepo guarda en su archivo online imágenes de Anás amenizando una fiesta infantil en dos mil quince vestido de payaso con una enorme corbata naranja chaleco oscuro un exagerado sombrero en forma de tarta y una nariz pintada de rojo claro su hermano ha contado esta semana en la CNN que Anás se resistía a salir de Alepo en contra de las advertencias de su familia

Voz 1061 01:07 hay que el hermanos murió en un ataque de Rusia encontraron parte de los cohetes lanzados por ellos en un bombardeo en el que murieron quince personas y otras veinte resultaron heridas Anas estaba estudiando Historia en Alepo hace tres años decidió ser profesor de niños y tuvo la idea de ser el único clown de la ciudad capaz de organizar fiestas para los huérfanos que habían perdido a sus padres hace poco me envió un mensaje de voz en el que me detallaba la trágica situación que se vive en Alepo con cohetes cayendo cerca de donde se encontraba llevaba dos meses sin poder hacer absolutamente nada por los bombardeos intensos que se producen todos los días del decidió quedarse porque pensaba que la comunidad internacional no permitiría ataques a la ciudad cómo se están produciendo no pensaba que sería así los niños ahora me cuentan que se sienten tristes por la muerte de gente buena todos los días dicen que no tienen más alternativa que sentirse tristes

Voz 1622 02:29 Nos en Beirut a Nicolás grupo hola buenas noches Nico hola buenas noches Pablo muchos niños de Alepo seguro que echan ya de menos Anas que sabemos de este joven bien Ana Salvá era un estudiante universitario en la Facultad de Historia cuando empezó el conflicto al cabo de poco tiempo obvio que estaba buscado por las fuerzas gubernamentales pasó al lado opositor controlado por la oposición en una ciudad que está dividida desde dos mil doce un año más tarde en dos mil trece se empezó a dedicar a los niños como una forma de darle es entretenimiento ya que veía que en no había nadie más que lo hiciera creó el espacio esperanza del que el cuál era director hasta Suu su muerte el pasado veintinueve de noviembre ir este es una de las muchas pequeñas iniciativas que han emergido en en Siria tras tras más de de cinco años de conflicto el nombre es bastante indicativo ya que la ciudad de Alepo está como hemos dicho dividida desde hace dos mil doce desde entonces siempre ha sufrido la constante violencia tanto de de del lado gubernamental como como desde el lado opositor pero estos últimos cuatro meses en que la ciudad ha quedado bajo Sergio ha sido mucho más difícil trabajar ahí osea ser activista dedicarse a entretener a los niños en el aire libre desde A g2 según según decía Anas hace un tiempo desde hace dos meses que ya no podía trabajar debido a la intensa violencia él la ONU calculaba que hasta hace pocas semanas antes de la última fase de esta ofensiva podían quedar hasta un cuarto de millón de personas en las áreas bajo asedio hizo un tercio de ellas era era niño unos niños que que no podían ir a la escuela en donde las necesidades más básicas como el agua la comida la atención médica etc escasean y lo hay otra otra cuestión a tener en cuenta es que estos niños tienen que vivir desde hace años con con el bombardeo diario la muerte de personas cercanas la constante inseguridad con todas las consecuencias psicológicas que provoca una guerra de este tipo en niños tan pequeños que apenas en algunos casos han conocido una situación de paz son casi cinco años de conflicto cuatro años desde que la ciudad está dividida muchos niños nacieron o eran muy pequeños cuando cuando la violencia llegó a la ciudad

Voz 1667 04:39 claro llanas es sólo una de de las víctimas no de la de esta última batalla por Alepo son cientos ya en el mes que dura la ofensiva

Voz 1622 04:45 poco bueno a pesar de que no hay cifras exactas evidentemente por la dificultad de de de llevar a cabo el recuento se calcula que casi un millar de personas han muerto en las dos últimas semanas en la mitad oriental de Alepo hay que recordar que la decisión definitiva de R capturar la ciudad por parte del Gobierno y sus aliados se tomó a principios de verano es una ofensiva que ha tenido varias fases llevada a cabo mayormente por el ejército sirio pero con las estrategias diseñadas por los militares ruso que aportan su experiencia con la importante participación de de los aliados gubernamentales que vienen de Irán Irak y Líbano ahora mismo la situación militar no puede ser más beneficiosa para las fuerzas pro Huerna progubernamentales ya que han capturado en sólo dos semanas más de dos terceras partes de las áreas bajo control opositor los grupos sublevados encuentra en una su situación de inferioridad total ya que apenas pueden oponer resistencia ante el poderío militar de sus adversarios que está simbolizado de hecho por la aviación rusa hay Siria que ha golpeado sin descanso los barrios sublevados a las miles de personas que están ahí dentro que son la mayoría civiles pero también se calcula que hay unos diez mil combatientes volviendo al número de fallecidos un grupo observador calcula que hay ochocientas personas es que han muerto en esta última fase de la ofensiva que empezó hace dos semanas también hay que añadir que han fallecido decenas de personas en la mitad gubernamental debido al lanzamiento intenso de artillería por parte de los grupos opositores que tampoco en algunos momentos y en algunas fases no han tenido ningún reparo en bombardear arias llenas de civiles lo que pero aún así lo que nadie parece poner en duda hoy en día es que la totalidad de Alepo caerá en manos gubernamentales más pronto que tarde

Voz 1667 06:22 pero pero hasta entonces Nico cuantos cuántos civiles quedan dentro y cuál es la situación humanitaria de ellos

Voz 1622 06:28 bueno la situación en los barrios opositores es sencillamente catastróficas y calcula que a diario caen miles de bombas los relatos que llegan ahí a diario son son de familias que ahora mismo que ahora mismo no tienen casi con qué calentarse ante la reciente bajada de temperaturas muy poco de que comer tampoco agua potable para hervir el poco arroz que les queda y los servicios media dos trabajen en condiciones muy precarias vemos hace poco unas mujeres enfermedades que tuvieron que desconectar la sin incubadoras donde se encontraban los bebés hospitales que han sido bombardeados en numerosas ocasiones hay que tener en cuenta que como hemos dicho antes desde hace más de cuatro meses que no entra ningún convoy de ayuda humanitaria en las áreas bajo control opositor debido al asedio ya que decir que los cercos es una táctica usada con regularidad desde un punto de vista militar pues con éxito por las fuerzas gubernamentales y la estrategia es encerrar durante años una localidad golpearla con regularidad con artillería bombardeos aéreos con la intención de hacer la vida imposible aquellas personas que quedan dentro forzarles a evacuar el objetivo principal es desgastar a los combatientes y que no les quede más remedio que aceptar un acuerdo para evacuar con seguridad la localidad irse hacia otros terrenos controlados por la oposición con principalmente en la en Live y esto ha sucedido en numerosas localidades en en en los suburbios de Damasco desde etcétera son tácticas que están consideradas como crímenes de guerra Si bien es el Gobierno y sus aliados que han hecho estas tácticas una estrategia hay que recordar que los grupos opositores todavía mantienen dos localidades bajo asedio y que probablemente si no lo han hecho más es porque no tienen los medios por lo que también han cometido crímenes de guerra y han bombardeado áreas densamente pobladas por civiles es que al fin y al cabo estamos hablando de de de la guerra más brutal de este siglo XXI desde todos los puntos de vista en números de desplazados en la suma de fallecidos por años de conflicto en el nivel de destrucción de las infraestructuras y tejido socio económico en el daño hecho a la convivencia o simplemente en el número de barbaridades cometidas por todos los bandos y todo esto ante la incapacidad de la comunidad internacional para solventar el

Voz 1667 08:32 Brito incapacidad que dura ya demasiados años efectivamente gracias Nico buenas noches muy bien un abrazo hasta la próxima

Voz 1667 08:42 queremos compartir el sentimiento que nos provoca la desaparición de Anás con alguien que quizás los sienta también de una forma muy especial la gente de Payasos Sin Fronteras ya hemos llamado a su fundador a Tortell Poltrona Tortell buenas noches buenas noches porque al final ganas es un sirio una persona que seguramente Sentís muy cerca no porque se dedicaba lo mismo que vosotros a intentaba que los niños vivan aunque sólo sea por un rato como niños

Voz 8 09:10 sí bueno con mucho pesar pero no con menos que con las muertes de todos los niños que se están produciendo poco cuando luego esta noticia en los que damos como un poco como impactados no primero porque las informaciones que llegan de los sitios de yerra cuando está sin lugar de llegas sabes

Voz 9 09:30 de nada es casual que nada que nada es verdad absoluta no entonces al lado de esto tuvimos una prostituta

Voz 8 09:39 posesión todos estamos bajo esta directiva que que hace monos posicionada bueno expresión porque nos vamos a posicionar ahora porque eran compañeros nuestros que se pintaba como nosotros como objetivo cuando las posiciones vamos cuando hay miles de niños que mueren constantemente no solamente la desidia sino también en Irak también en Palestina tienen diez

Voz 10 10:03 Nigeria no

Voz 8 10:04 yo no escribo pues un agujero negro aquí es a estómago que sí

Voz 1667 10:09 es admirable Tortell vuestra capacidad para meteros en esas circunstancias en todos estos puntos del planeta que no has citado vuestra capacidad para meteros en ese papel para arrancar una sonrisa en unas circunstancias tan difíciles

Voz 11 10:23 tú cómo lo consigues personalmente

Voz 8 10:25 bueno es que tengo la convicción absoluta que la vida es una vida perdida y entonces una vez empiezas con estos aquí cuando te la cuenten incluso cuando yo empecé cuando les diga que se pudiese hacer reír a la gente ya está en esta situación pero hasta que es de una forma tan tangible ves la gran ser humano para para la resiliencia no de vencer estos Chop psicológicos también irse allí Inter la esperanza de poder seguir que está hecha en ya hecha un montón porque cuando estás trabajando aquí en los países ricos pero esa es otra lucha no es la lucha de la gente que lo tiene todo pierde el miedo de perderlo todo y en cambio la gente que no tiene nada sólo podrá elegir una cosa que que ganas no hemos pasado momentos muy trágicos pero también momentos absolutamente fantásticas con las aventuras de payasos

Voz 1667 11:29 engancha tanto Tortell que Anas decidió quedarse a pesar de las recomendaciones de su familia no olvidándose del riesgo que podía correr

Voz 8 11:37 sí bueno de Cadí con él un montón de gente blancos todos los médicos todas las enfermeras toda la gente que está allí lo podemos imaginar pero es pues muy bestia lo que está sucediendo en A

Voz 1667 11:53 oye y antes antes de despedirte Tortell no me resisto a a que nos cuente esa que le cuentes a nuestros oyentes que el proyecto de Payasos Sin Fronteras es relativamente reciente pero la labor de artistas como como vosotros en medio de la guerra viene de muy lejos incluso hay referencias en la Guerra Civil española

Voz 8 12:16 sí supongo en la Civil española que está documentado trabajaba en los estudios verme pero que se utilizaba para refugiados ha para los bombardeos aéreos estaba haciendo es trabajar pero yo me imagino que antes y todo es la de siempre no los payasos somos singulares personajes que queremos hacer poesía de la vida y que queremos que la gente sea feliz porque eso nos pintamos para parecer títeres salir de esta cotidianidad que da el ser humano con todas sus mal ascos

Voz 11 12:51 tal poltrona pues muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga este domingo

Voz 8 12:59 que los las músicas que que pone Javier del Pino en UPD la gente lo compra

Voz 11 13:07 lo hacemos cosas exactamente el disco de nuestros compañeros de A vivir que son dos días es una buena alternativa para estas Navidades es muy buena música

Voz 1667 13:17 efectivamente como nos comentaba Tortell todos los beneficios van destinados a payaso Sin Fronteras muchísimas gracias Tortell un abrazo muy fuerte