El futuro de Cuba visto por los jóvenes

Voz 1667 01:21 el luto por Fidel Castro en Cuba ha parado la isla durante nueve días más de una semana de homenajes y de exaltación revolucionaria acompañados de una ley seca Hidum forzado silencio que acallado incluso al son cubano que se puede escuchar por las calles de La Habana estos días nos escuchaba música por las calles de La Habana allí hemos estado como sabéis un equipo de la SER en él Marta del Vado buenas noches qué tal buenas noches cada uno en la isla Marta tiene su historia y casi todas están marcadas por la revolución cubana hay por Fidel cincuenta y ocho años después no es fácil ser crítico en Cuba y lo sabe bien la mujer con la que has hablado con Miriam Leiva

Voz 1510 02:00 sí contar la vida de Miriam Leiva es de alguna manera contar la historia de Fidel Castro a Side condicionadas están las vidas de muchos cubanos vinculadas muchas veces sin quererlo a las decisiones del líder de la revolución Miriam era una niña cuando los rebeldes derrocaron la dictadura de Fulgencio

Voz 5 02:15 es prácticamente una niña me en el año cincuenta y nueve mil ni con con con esta con Fidel Castro y la revolución yo vivía en Estados Unidos y Mi padre vino para actúa con esas gran ilusión ir trabaje para para Venecia fisio de mi país époque a mí realmente no me hacía falta nada y entonces poco a poco yo me fui dando cuenta de que era absurdo muchas medidas que tomamos a Fidel Castro y que no ha escuchado a nadie

Voz 1510 02:45 ella empezó a trabajar para el Estado su marido Óscar Espinosa Chepe era un reconocido economista asesor del Gobierno y empezó a cuestionar decisiones que se estaban tomando en el Ejecutivo cubano Fidel Castro ordenó entonces personalmente su destitución

Voz 5 02:58 a mi marido Oscar Espinosa Chepe es lo Pla lo expresó es su trabajo Juncosa específica de trabajo lo acusaron de ser un contrarrevolucionario tuvo distintas etapas veías el año no impidió lo expulsión del trabajo con considerado un sujeto contra Iker una alta funcionaria ministerios deterior me dicen que están preocupados

Voz 1510 03:24 ella defendió a su marido y la echaron del Ministerio de Exteriores era a principios de los noventa la peor época económica por la que ha pasado Cuba la del Periodo Especial un despido del Gobierno en esas condiciones era tener ya una cruz de por vida

Voz 5 03:37 yo lo recuerdo muy difícil porque a mí me expulsaron de ministerio de Relaciones Exteriores en el año noventa y dos cuando estaba muy fuerte la periodo sea la crisis de los años noventa la mayor parte del tiempo y octava aquí no había electricidad que yo tenía que salir afuera a leerme era lo que hacía porque si no eran no se sabía en todo el día o con la madrugada a hora venía el los no había prácticamente común

Voz 1510 04:04 entonces Óscar y Miriam empezaron a escribir artículos sobre Cuba para medios internacionales algo prohibido sin la autorización del Gobierno en dos mil tres Oscar fue detenido y encarcelado junto a otros setenta y cuatro disidentes en la conocida como Primavera Negra

Voz 5 04:17 los setenta y cinco eran presos de Fidel Castro pero específicamente Oscar Espinosa Chepe era un preso de Estado pues se lo digo que la vida de nosotros ha estado totalmente determinada la de todo cuando pero nosotros muy directamente por fiestas sin embargo yo no soy capaz de alegrarme por su fallecimiento siento alivio en el sentido de que puede haber una apertura mayor en Cuba

Voz 1510 04:43 Miriam cree que a pesar de que Fidel llevaba diez años fuera del Gobierno el sistema utilizaba su nombre y sus ideas para no dar pasos hacia la apertura y no perder el poder sin embargo ahora ve una oportunidad para avanzar hacia el Qaeda

Voz 5 04:56 tiene que haber un cambio inevitable pero la vida de todos los dirigentes actuales vienen otros creció en un país destruido desde todos los puntos de vista es una población que está reclamando está en una manera muy callada pero es el fermento popular que hay de necesidad de oportunidades de apertura de participación aquí creo que tienen en este momento la oportunidad El dirigente y los que lo sustituya de realmente abrirle la la la posibilidad cubano Iggy realizar el compromiso que todos tenemos con nuestro país

Voz 1510 05:33 hay que decir que es un optimismo moderado porque aunque Raúl Castro y anunció que dejará el poder ejecutivo en dos mil dieciocho seguirá al mando del Ejército y del Partido Comunista de Cuba hasta al menos dos mil veintiuno y Miriam como todos los cubanos sabe que en este país el máximo órgano de toma de decisiones es el partido

Voz 1667 06:25 como esta ha sido el primer fin de semana en el que el son cubano ha vuelto a sonar en la isla después de ese luto por Fidel del que hablábamos nueve días en los que Cuba se ha parado para ensalzar la revolución vamos a saludar a Mónica Baró que forma parte del equipo de periodismo de barrio una organización periodística cubana que defiende cambios en la isla hola Mónica buenas noches hablábamos Mónica de la música no que se ha parado en la isla durante nueve días por el luto a Fidel pero hay más cosas que se han parado en la isla estos días verdad

Voz 8 06:59 y qué es realidad hacia aparte de los centros comerciales si nada bebidas alcohólica que algunos días lo ha escuelas también pero todo ha continuado su ritmo habitual

Voz 1667 07:15 claro porque Cuba Cuba no se puede permitir parar nueve días au sí

Voz 8 07:23 yo permitírselo debería permitir pero nada se comprase es una decisión política más económica otro tipo no

Voz 1667 07:34 sí tiene me querían hacer deporte

Voz 8 07:36 sí que todas nuestras efusiones Yepes esa cabeza pues nuestros Pinzón

Voz 1667 07:40 ya te decía eso Monica porque el equipo de la SER ha podido comprobar en persona cómo el ingenio de los cubanos consigue superar necesidades básicas no hemos sido testigos cómo arreglar el simple pinchazo de un coche es un mundo no en en la isla ese genio puede resolver todos los problemas de Cuba

Voz 8 08:01 no claro que no porque sus condiciones de precariedad ganó simplemente me dice ideas en condiciones de precariedad y a mi me parece que hemos desarrollado una capacidad de inventiva muy grande me parece muy provechosa pero enseñando ningún Said para hacerlo los treinta

Voz 9 08:23 al económicamente al tiempo el ingenio no puede convertirse en un modelo económico tengo un modelo político pues él es algo complementario algo que enriquezca pero no podría ser una baza fundamental de de un país no sea sobretodo empezó a desarrollarse a formando más explotarla la inventiva de los cubanos pero ya es un punto en que necesitamos como que evolucionan construir bases más sólidas para desarrollar la economía sin perder tampoco esa línea tan ingeniosos de a tono con con todas las líneas innovación que este no me quedas mundo no de buscar producir más con menos con recursos más ecológico pero basada en Cistierna que sea estoy treinta

Voz 1667 09:08 Monica hace unas semana asistíamos en Santiago de Cuba al último gran homenaje a Fidel antes de que sus cenizas se depositarán en el cementerio de Santa Ifigenia allí percibimos una alta presencia de jóvenes a los que se presenta a los que el Gobierno de los Castro presenta como los más firmes herederos del comandante hace casi cincuenta y ocho años que Fidel comenzó en Santiago

Voz 10 09:32 Cuba su marcha triunfal así que aquí hay pocas dudas sobre el futuro de la isla pasan a la voz de todo igual que lo ideal es nunca va a cambiar

Voz 11 09:41 el timo el Fidel de carne y hueso pero tenemos su pensamiento su idea su actuar lo tenía ocho

Voz 1667 09:46 exaltación revolucionaria como el uno de enero de mil novecientos cincuenta y nueve cuando Castro irrumpió en el Parque Céspedes aclamado por miles de vecinos que ahora le despiden victim Guido

Voz 12 09:56 veintiocho septiembre que al primer organismo que aquí en Cuba en defensa la reunión veinte años de bien

Voz 10 10:02 en el Ministerio Bernardino

Voz 13 10:04 con sus medallas militares las que consiguió luchando en el segundo frente junto a Raúl Castro en Sierra Maestra hice que hay que abrir otro frente más para que siguieran Raúl viene aquí y empieza a combatir contra la dictadura de Batista que había enclavada en esta zona montañosa

Voz 1667 10:20 sus relatos la del humilde y oprimido que asegura haber conseguido la libertad gracias a Fidel se repiten cada esquina de esta Plaza de la Revolución Antonio Maceo

Voz 10 10:28 comandante yo pude estudiar dice abogada que tengo a mi familia no mucho pero asegura que su vida no sería la misma sin el triunfo de los barbudos frente a la dictadura de Batista campesino nunca tener al dinero que SAS no para que yo pudiera estudiar aquí en la Universidad de Oriente donde estudié Derecho Ilfo por el porque sin él no hubiésemos hubiésemos vivido en el monte en no sé en algún lugar que no hubiésemos podido llegar hasta donde estoy aquí

Voz 1667 11:04 todos anoche decían sentirse en deuda con el comandante como José él dice que Fidel le enseñó

Voz 11 11:09 a pensar en el caso Mello era campesino hijo de campesino de campesinos con poca cultura sin saberlo y escribir como niños no sacó de allí no llevó a las escuelas no enseño a escribir nos dio la posibilidad externo profesional Hoy soy ingeniero

Voz 1667 11:37 estos son los jóvenes que tienen tomar el relevo los que han podido se han acercado a Santiago desde cualquier punto de Cuba como este grupo que arenga a las masas recién llegados de Camagüey

Voz 15 11:46 no jugando seguiremos siendo antimperialista seguimos siendo socialista y seguimos siendo comunista no va a cambiar nada

Voz 16 11:52 porque el sustituto de obviedades somos todos nosotros que somos los jóvenes que vamos a ir todas las ideas que él siempre mantuvo muy íbamos a tener los jóvenes vamos el lo lo lo lo continuadora de las revueltas

Voz 1667 12:04 representan la firme confianza de aquellos que siguen creyendo en la revolución frente a los opositores no esperen a escuchar a ninguno aquí los fieles a Fidel opinan que quién no apoya las revoluciones porque no entiende todo lo bueno que ha traído a la isla

Voz 5 12:20 la a maltrato corrupción

Voz 17 12:25 prostitución de todo lo malo que pueda existir en el mundo y ahora no hay nada malo la isla no

Voz 1667 12:33 aquí todo es felicidad el único atisbo de crítica que hemos escuchado en este acto es el de Gladys una profesora de la Universidad de Oriente preocupada por algunos derechos básicos de los cubanos

Voz 17 12:43 pero ahora he comentado países debemos generar muchas cosas fundamentalmente problema de la vivienda que es la parte más dura fundamentalmente en Santiago de Cuba

Voz 1667 12:54 en definitiva excombatientes y jóvenes todos fieles a Ferry hemos despiden a su comandante aunque sus principios siguen vivos aquí

Voz 19 13:10 Mónica escuchábamos a una de las personas que asistía a ese homenaje a Fidel Castro hace una semana antes

Voz 1667 13:16 lo de Cuba decir que en la isla todo es felicidad es cierto todo es felicidad en Cuba

Voz 8 13:24 no claro ningún país es más hondo todo es idea bastante ingenua no afirmar eso no bastante hipócrita coches en cualquier sociedad en cualquier lugar del mundo cualquier pueblo cualquier familia desde los espacios más macro hasta ahora vas micro siempre tienen desafíos y problemáticas que que vencer no ir a Cuba por supuesto que has logrado todo Nin podemos sentarnos a esperar a pasando historias muchas cosas sabía que necesitamos transforme esa quedó también con el contexto en que nos encontrábamos en ese momento

Voz 9 14:01 me quedo con el impacto también de la temporada la figura de Fidel Castro y una mentalidad también unas negación que es muy obvio que es su referente fea lo que era los cincuenta nuevos entonces ya subsanando James Dean continuabas también pues era educación era salir era la reducción del desempleo quince más seguridad social de una nadie se murieron de nadie ni de hambre ni desate atención médica obviamente cuando eso con muchas otras personas lo que te dicen es que ya no quedan más nada por hacer yo siempre que muchas de esas personas están siendo sincera porque a veces padres conversando sobre eso enseguida los algo más Maiso son la país que habían sido condenados una pequeña el muy comprensible nave nada más que para formal sin embargo lo que cuesta creer que un joven porque en Cuba todavía hay muchas cosas que que transforma

Voz 1667 15:02 exactamente cuáles son los desafíos y las problemáticas de las que nos hablabas a los que se enfrenta jóvenes como tú Mónica en en Cuba

Voz 9 15:12 yo no hablar en nombre de la juventud cuando que la juventud Cuba no es muy diversa y agua turco a toda la juventud en esos veía muy fue realmente todo lo que se dijo también porque las declaraciones ofrecieron ir que salieron publicadas en los principales nadie yo cubano ha entrado mencionadas no aparece ningún joven prole matizando eh no no ni mucho menos ni miles torear todo pero es muy

Voz 20 15:42 sí una adicción muy bien

Voz 9 15:45 muy hacéis idealista por decirlo de alguna manera hay un yo sé lo que está es precisamente esa lealtad a principios revolucionario que es lo evolucionar no una manera ante lo días yo hacerse ven yo soy yo creo que es un poco irónico que una figura como pide que sea tan revolucionaria en su momento que antes de cumplir treinta años ya están frente a no ser aún pueda militar en su país que había saltado por temor a que estaba basado en la Sierra Maestra a decir yo soy antes de manera que cambiar somos todo felices dentro que si él hubiera hoy veintiséis años vez estuviera abogando por esa lo todas a todo el que se pudiera trabajar Pedro Solaris a lo mejor no tuvieran que emigrar a otros países como a tanta admiración que estamos sentando en momento yo creo que hacer lo que implica es es revolucionario no ser conservador cada solución algo que se conserve las revoluciones adiós que eso me parece que hay mucha contradicción el propio discurso oficial

Voz 1667 16:51 es que todos estos problemas todos estos desafíos de los que no que no has citado se consigan a corto plazo después de la desaparición de de Fidel Castro

Voz 9 17:01 no para nada ya que las sea el problema es que por una pases tiene están a favor o tienes defiende Fidel Fidel lo ocupan de todo lo malo que me ha pasado lo agradecen todo lo bueno que más extremos son pésimos porque resta protagonismo a la sociedad porque es sin el pueblo de Cuba no hubiera podido lograr ni la décima parte de lo que moros muy obviamente no solamente idea a una sociedad que está inmovilizada por múltiples causas no se puede decir que esto miedo no se puede resistir sólo son múltiples las causas pero los cambios dependen de todos los actores unos metros fuera para mí no es un indicio de que hago a cambiar en Cuba caduca depende que cambie la formación cubano a temer que cambie la Constitución depende que cambie la propia sociedad cubana que se cree más garantía para el ejercicio de la política para el ejercicio de la libertad sección de gente hay muchas cosas que no pasa es que tuviéramos docilidad nada más que hagan ese es el secreto de Pirineos

Voz 8 18:07 siendo todo me parece que fuma yo iba a hacer insignificante para lograr cambios sustanciales en el precio

Voz 1667 18:13 sí sí como como suele pasar no todo es negro ni todo es blanco hay matices hemos tenido a Mónica Baró de periodismo de barrio para qué Nos de otra visión también aparte de la que recogimos allí en Santiago de Cuba al equipo de la Ser que que estuvo desplazado allí una visión de lo que opinan al menos parte de los jóvenes de Cuba que como nos decía Mónica es tan y tan diversa Mónica muchísimas gracias por acompañarnos un saludo desde Madrid

