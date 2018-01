Las Noches de Ortega: Historia de la radio (10/12/2016)

Voz 1 00:00 mi

Voz 3 00:30 buenas noches se cumplen hoy quince años ya de la muerte de Raúl Castañeda el locutor histórico de esta casa de la Cadena Ser que tan buenos ratos hizo pasar a una generación que no atravesaba precisamente su mejor momento

Voz 4 00:53 ninguno de los programas de esta casa

Voz 5 00:59 acordado un nombre que sin duda ha hecho que esta emisora sea lo que ahora es tenemos tendencia a olvidar a nuestros predecesores

Voz 3 01:11 aquellos hombres y mujeres que dieron la vida para que esta emisora de radio sea lo que hoy es toda una referencia en el mundo de la comunicación sonora sin los compañeros han olvidado la figura de Raúl Castañeda hoy nosotros vamos a homenajear le como se merecía dedicaremos el programa al completo a recordar a un hombre que sedes vivió no sólo por la Cadena Ser sino por la radio en general hablaremos con su viuda recordaremos todos al alumbre de la buena radio todo lo bueno que él hizo por nosotros

Voz 5 01:57 Marisa Cifuentes viuda de Raúl Castañeda buenas noches buenas noches gracias por haber venido

Voz 3 02:06 gracias de verdad a vosotros porque de nada de verdad que la Cadena Ser que fue la casa de de Raúl recuerde lo que él hizo por

Voz 6 02:19 por esta emisora es para mí motivo de esa aquí

Voz 7 02:22 pasión que la que la memoria y que la voz de Raúl siga siga presente de algún modo vigente no

Voz 3 02:30 y seguirá vigente presente durante muchísimo tiempo porque

Voz 8 02:34 él en cierto modo

Voz 9 02:36 creó un un nuevo modo de vida

Voz 3 02:39 están al oyente un una nueva manera de esa

Voz 8 02:41 de acercarse a a este oficio no cómo recuerdas la vida con con Raúl Marisa la vida con con Raúl cubriendo con muchísima nostalgia porque fueron tal vez los mejores años de en el vida tanto Raúl como yo

Voz 3 03:04 debemos mucho a la Cadena Ser

Voz 8 03:08 no solamente por estos profesionales sino también por las grandes amistades que hicimos como

Voz 9 03:15 era el en en el día a día cómo era

Voz 8 03:18 aún

Voz 6 03:19 un adicto al trabajo le gustaba trabajar

Voz 8 03:22 a Raúl no no voy a nada que les gustase más que oficio que la radio que que hablar al oyente son muchos los los amigos que todavía recuerdan aquellas maravillas que hacía si Raúl frente al micrófono vamos a recordar una de sus primeras intervenciones aquí en la Cadena Ser muy

Voz 0684 03:46 el agrave Raúl Díaz amigos y amigas que es quinto a esta espléndida mañana de domingo conozco de la emoción de la rabia hoy de la música en vivo con orquestas de colocar ya entrevistaremos al clan actor Gary Cooper ya iba venido a España para promocionar su última película Pierre han estado estaba la vez rabia aquí en la Cadena Ser

Voz 7 04:18 qué siente Marisa cuando escucha la voz de Raúl

Voz 8 04:23 siento que estoy escuchando la voz de toda una generación Raúl vino España pensando que no tendría cabida un locutor que no fuera

Voz 3 04:35 no fuera espacio Donal vino y una pena

Voz 8 04:38 la ilusión es yo creo que precisamente eso no haber venido si sin el convencimiento de creerse triunfar fue el

Voz 3 04:47 todo lo que le por lo que propició lo que le hizo triunfar muy pocas

Voz 6 04:51 personas saben sobre todo entre los más jóvenes que fue precisamente Raúl Castañeda quién dio paso por primera vez

Voz 3 04:59 a los oyentes en antena antes nadie ningún locutor

Voz 8 05:02 no había dado paso a un oyente

Voz 3 05:04 este no sabía hecho con él se ha democratizado en cierto

Voz 7 05:08 modo la radio no si Bicing recuerdo además estábamos en casa cuando él tuvo la idea de de que el radioescuchas como les decíamos entonces llamaran por primera vez a la radio y hablaran en como les decía vosotros ahora en Antena no

Voz 3 05:24 estaban juntos como fue ese momento como lo recuerda médico

Voz 7 05:27 como Ariza he pensado que que por teléfono si los radioescuchas que están en sus casas pueden hablar por la radio mira yo no entendí lo que me estaba diciendo pero tenía tenía tanta fe en Raúl que le dije adelante adelante

Voz 3 05:44 pasó la primera llamada en antena el primer oyente

Voz 7 05:47 al primero ochentero Antena efectivamente

Voz 3 05:49 vamos a escuchar esa grabación que afortunadamente aún se conserva en los archivos en la fondo Teka de la Cadena SER ese momento histórico que ahora no os parece algo muy normal K darle paso a un oyente pero era la primera vez que exactamente llenas que ella fue la primera vez que era otoño del año mil novecientos cincuenta y nueve cincuenta y dos

Voz 10 06:09 es el momento de en experimenta

Voz 11 06:15 ha querido radio escucha vamos a hacer algo que no se ha hecho jamás ustedes van a apartar de hacer radio escucha a Radio hablante la idea es muy sencilla usted desde Bogart ha de marcar un número telefónico que es el cinco cinco cuatro tres tres dos voz otra o irse a través de una amiga usted podrá hablar por la radio antes se llame repito cinco cinco cuatro tres tres dos no sabemos cómo va a quedar este experimento porque nunca CEAR realizado esperemos que funcionen ya está me dicen que nos llama la señora Virginia señala Virginia buenos días ferial Virginia es muy bueno hacía buenos días buenos días qué digo no a la OCDE señala Virginia diga algo hola me algo por ETA que estaba está usted hablando por la radio está muy rara es extraño pero hermoso también hola hola señora Virginia ahora estamos llevando a cabo un experimento no sabemos cuál es la forma de proceder en todo el cazo señora estaba oiga horas tía Madrid señor la Virginia Tech usted de hablar estas muy grande para hablar cuando yo les ruego

Voz 3 07:40 todo esto es muy grande para mí decía aquella primera oyente que habló exacto en radio y que falleció falleció en directo falleció en directo

Voz 7 07:52 es algo de lo que Raúl G no no se supo supo recuperar recuperarlo no sabíamos que hubiera fallecido en ese hemos y falleció de de la emoción de Clark he sido la primera persona en hablar a través de la radio desde su casa la emoción Le no pudo imagino no no supo sobrellevar vaya no supo no supo estar a la altura de momento

Voz 5 08:19 histórico cinco años después Raúl Castañeda ya inventó el el programa de confidencias nocturno fue la primera también que utilizó ese su invento que ya funk

Voz 7 08:32 Nava que le iba de maravilla funcionó muy bien para crear un programa de confidencias cómo fueron esos inicios cuando creo pues programa nocturno de

Voz 3 08:41 videncia es en la Cadena SER pues fue claro

Voz 7 08:44 un tiempo después en unos cinco años ya lo he dicho

Voz 12 08:47 de de esa primera

Voz 7 08:49 llamada en antena

Voz 12 08:52 eh su idea cuajó

Voz 7 08:54 ha estado muy contenta llamado Galarraga entonces un día me dijo estando en casa Marisa qué te parece si si hacemos un programa de radio que sea exclusivamente

Voz 8 09:04 de de llamadas telefónicas de de hoy entonces yo sé yo pues de nuevo me pareció extraño pero

Voz 13 09:12 eh siempre he creído Nelly en ese momento cambió ilegal

Voz 7 09:16 adelante y creó su famoso programa exactamente creó

Voz 3 09:21 la noche de Raúl Castalia la noche de Raúl Castañeda hacia mil novecientos cincuenta y siete el primer programa dedicado exclusivamente a recibir llamadas telefónicas de los oyentes esa escuchemos

Voz 14 09:35 lo de Raúl Castro

Voz 15 09:39 buenas noches empieza ahora mismo nuevo espacio radiofónico en el que usted amable radio escucha podrá hacer sus concesiones a través de las ondas radiofónicas los llama Francisco buenas noches buenas noches cuénteme algo le cuento algo arengó cuénteme algo algo de que no lo hace de Francisco es la primera llamada de este género que se emite en una radio española no sabría precisar le algo mío si algo suyo hacéis pero ver qué tipo de registro algo triste es que algo triste iría bien algo que si cuénteme algo triste vale pero se empiece ponerlo buenas noches buenas noches adelante diga lo triste lo triste que lo triste pero diga lo del Gallo no entiendo bien lo que tengo que algo triste es suyo ahora con gente que me haya pasado o quemen que pasando ahora Francisco no me lo ponga difícil ayude me usted a crear este género radiofónico lo que usted quiera acota veinte que me ha pasado adelante empiezo siempre se buenas noches buenas noches buenas noches cuando la cuento a ahora cuente lo ahora buenas noches

Voz 0723 10:56 ya

Voz 16 10:59 difíciles siempre los comienzos

Voz 7 11:01 Marisa así es difícil es difícil Raúl estaba inventando un género exacto no era fácil no la fase pero bueno poco a poco los oyentes el radio sentenció fueron acostumbrando a esta manera de hacer radio de hacer radio la cosa cuajó exacto aquí tiene

Voz 3 11:20 hemos a excelentes profesionales como usted mismo

Voz 7 11:23 los que están siguiendo la la estela creada por por Raúl como Gemma Nierga en el Hablar por hablar también efectivamente nuestra querida tenemos en Barcelona a Gemma Nierga buenas noches Gemma o la buena gracias a un placer Marisa buenas noches buenas noches bonita qué recuerdos tienes de Raúl Castanesa Gemma

Voz 0723 11:41 hombre yo estuve con Raúl aquí en la radio muchos años me emociona mucho que hoy se cumplen quince años de su muerte dice hay te podría decir la cantidad de cosas que aprendí de él él inventó un género él preguntaba de una manera original nadie nadie nadie preguntaba cómo Raúl Castañeda pero Juan Carlos yo quiero recordar una anécdota de él cada día traía cafés la radio para todo el mundo cuando ganó el Ondas un Ondas si no me equivoco yo creo se lo entregue lo entregaría Iñaki Gabilondo Irujo Maxi ese día trabajó pastelitos

Voz 3 12:18 sí está la radio trajo pastelitos

Voz 0723 12:21 daba mucho las los pastelitos de nata y los trajo para celebrar el Ondas en nombre y la brillante

Voz 7 12:27 muy cercano y generoso yo recuerdo mucho Gemma está cenas esas noches en las que venía a hasta hace nada

Voz 0723 12:34 Marisa yo siempre me acuerdo de lo que tú nos decías para cenar porque ya te dije que me gustaban mucho los espárragos Common esto no faltaban los espárragos con mayonesa cuando yo llegaba vuestra casa no hay Raúl siempre habría la puerta decía ya sabes lo que con esa voz que te sino que hay en España Gemma Gemma me acuerdo Sky en la mesa Gemma que había doce espárragos cigarros como Gemma Nierga mucho

Voz 7 13:02 pues gracias por haber estado esta noche con nosotros desde los estudios de de Barcelona un fuerte abrazo un placer Marisa buenas noches adiós buenas noches adiós

Voz 17 13:15 no lo sabía yo de esa amistad

Voz 3 13:19 de de Raúl gire usted con con Gemma Nierga

Voz 7 13:22 sí sí y yo quisimos mucho a Gemma yo la sigo queriendo como esa hija que no tuvo la capacidad de trabajo de de Raúl Castañeda era impresionante acudía a la radio enfermo no no faltó ni un solo día a un solo día a veces en casa se levantaba con fiebre este levanta a Mali él decía no compromiso con voy a con los oyentes de la Cadena SER y ahí está la hemeroteca de de la Cadena SER está repleta de

Voz 3 13:54 en instantes en los que se nota de algún modo que esto

Voz 7 13:58 está malito que se encuentra mal que están firmes

Voz 3 14:00 no y que está enfermo que lo está pasando mal pero aún así son muy pocas Llanera dando el callo en en esta emisora

Voz 7 14:08 por el bien de los oyentes por el bien de los oyentes

Voz 3 14:10 es por el bien de de la Cadena Ser donde todos sus compañeros a los que quería mucho vamos a escuchar unos instantes en los que Castañeda hace su programa de radio pese a encontrarse realmente

Voz 0684 14:24 vivimos en directo en la cadena admitiendo

Voz 18 14:28 la transmitiendo usted amable radio escucha para aniquilar la mañana porque es una alegría es nubes P estamos mirando compañeros compañeros compañeros está vomitando vamos a publicidad

Voz 0684 14:54 yo no soy nadie en África tropical

Voz 7 14:58 eso ya no quedan profesionales como como Raúl pero bueno la radio ha cambiado

Voz 8 15:03 muchísimo pero es cierto que esa capacidad de trabajo ese esfuerzo ese sacrificio no no no lo veo ahora no

Voz 3 15:13 Marisa que qué pasó con Gabilondo qué pasó con Gabilondo si quiere contarlo supuesto es una historia de la que me arrepiento muchísimo

Voz 19 15:30 pero

Voz 3 15:32 por poner rutina de los años por por su interés excesivo hablo de Raúl con interés excesivo en la radio porque no me hacía caso por fin una cosa que me sentía una mujer atada hay Iñaki fue la única persona que mis ocaso que me que me hablaba buenos pasó lo que tenía que pasar se arrepiente con toda mi alma con todo yo si queréis mucho daño queda tenía Iñaki entonces diecinueve años tendría ella cuando empezaba

Voz 7 16:12 como becario en Radio Madrid

Voz 3 16:17 creo que que Raúl Castañeda les sorprendió les vio besándose mientras él trabajaba además si él estaba haciendo

Voz 7 16:26 el programa viva el sábado yo había ido a Pera Raúl porque a él le gustaba mucho que yo fuese a ver el programa en un momento determinado ese ahí apareció el joven Iñaki aquí Nos basamos a través del cristal del del control de sonido no calculamos bien y era uno

Voz 3 16:50 en fin es un es un hecho

Voz 8 16:53 Soria que que por desgracia ocurrió y de la que me arrepiento muchísimo tenemos ese momento de la Cadena SER

Voz 3 17:01 en ese instante en el que Rouco Castañeda

Voz 5 17:05 estaba emitiendo su exitoso programa adiós al sábado cuando descubre a a Marisa enrollado Se con un jovencísimo Iñaki Gabilondo

Voz 20 17:16 es

Voz 21 17:18 en la Cadena Ser viva el sábado con su amigo

Voz 22 17:22 a Raúl Castro Caneda

Voz 21 17:25 europea hacia sábado a todo azules tabla Raúl Castañeda y al frente de un gran equipo humano Jorge Aguirre Matilde Santos Julián Guerrero nuestro becario Iñaki Gabilondo ha empezado hoy vamos a entrevistar queridos amigos al gran pintor español Salvador Dalí que ya está con nosotros en los estudios de Radio Madrid

Voz 18 17:50 qué coño estoy viendo

Voz 21 18:02 será la inyección extra Cavalli la edición compañero

Voz 6 18:07 dele saltaban las lágrimas Marisa mientras escuchaba

Voz 3 18:11 esta grabación y por qué

Voz 7 18:15 creo que nunca me perdonar el daño que le hice a a Raúl y ahora entiendo que

Voz 8 18:21 lo que aparentemente era despreocupación hacia mi persona como mujer como esposa en el fondo no era otra cosa que una preocupación un amor hacía bien su trabajo efectivamente si me está escuchando Raúl desde el cielo que se que sí que sí que sí seguro que sí Le pido perdón nuevamente no dejé de pedirle perdón durante durante toda

Voz 24 18:51 Raúl Castaño

Voz 6 18:52 da quince años después de su muerte sigue siendo el símbolo de la radio artesanal

Voz 3 18:59 de la radio bien hecha

Voz 6 19:01 de esa radio que se preocupaba por el oyente

Voz 3 19:06 el legado de Castañeda

Voz 6 19:08 nos acompaña todavía los que amamos este oficio hizo estela quedará para siempre imborrable en el cielo de los ejercicios Marisa es una mujer que ha sufrido pero también ha sido feliz junto al creador de la radio moderna

Voz 3 19:27 cuál fue Marisa el el momento más feliz que vivió con Raúl

Voz 8 19:35 fueron muchos los momentos que vivimos juntos comentó bueno tal vez serían dos dos momentos todo le concedieron la medalla del mérito al trabajo y cuándo

Voz 7 19:51 cuando Conchita Linares la gran cantaora

Voz 8 19:53 copla le compuso compuso la canción torería hito de la persiana torito de berciano tonito persiana supuso para nosotros muchísimo porque al venir de fuera a no ser españoles el ser un poco como invitados de lujo pero invitados la copla de Conchita Linares de la gran Conchita Linares que todos recordamos fue un bienvenido buenos como la bienvenida oficial a un país que no se que no es acogió escuchemos esa copla muy Conchita Linares que le compuso a su esposo compuso a a nuestro maestro

Voz 3 20:33 la radio Raúl Castañeda

Voz 0684 20:36 sí sí a hablar no del Airbus no con el viento a un capo texto un grito de Larra

Voz 25 21:23 cómo echamos de menos todos han a Concha Linares verdad

Voz 23 21:26 en el cielo estará contra aún sin duda sin duda corre

Voz 0684 21:33 echado veo ya en la Akram Khan nazi

Voz 25 21:41 cuál era Marisa la característica principal humana de de Raúl

Voz 23 21:45 pues su bondad y su amor por el trabajo bien hecho

Voz 0684 21:58 cuando se vio con quién mejoró el torero ha

Voz 26 22:10 no berciana

Voz 3 22:17 tal día como hoy Marisa hace justo quince años incian a las once de la mañana fallecía Raúl Castañeda cómo recuerdas ese pub S tanto pues lo recuerdo pues como sin duda muchos de los amables radioescuchas nos recuerdan con mucha pena con mucha tristeza falleció en el fondo como como él quería como él hubiera querido frente al micrófono en la radio siendo su trabajo frente a ese micrófono que tanto que tantos éxitos le dio tanto tantísimo más hemos hemos dudado mucho Marisa acerca de si si emitir o no esa grabación en la que Raúl Castañeda pierde la vida en directo hemos dudado pero al final hemos decidido que sí claro que tenemos que emitirlo porque simboliza el amor a una profesión la fascinación medio al que el tanto dio y que tanto le dio a él también efectivamente que tanto le dio a El pobrecito hace quince años los oyentes de la Cadena SER escucharon algo que sin duda no podrán olvidar en sus vidas el instante del fallecimiento en antena

Voz 4 23:49 de Raúl Castro

Voz 15 23:52 los llama de nuestros amigos Radio oyentes en esta mañana soleada Carmen monotonía que va a ser usted para comer hoy Carmen voy a ser potaje muy bien lo prepara la amiga radio escucha

Voz 27 24:06 lo voy a preparar pues como siempre preparada más joven en mi hija

Voz 15 24:09 hola compañeros no me encuentro bien

Voz 28 24:14 el compañero no ha caído desplomado ha caído desplomado Raúl la señora cayó desplomado

Voz 3 24:35 todos dos que ese día estábamos escuchando la radio hicimos nuestro ese hostia puta sí que pronunció Carmen la última oyente que conversó en antena llena general en la vida con Raúl Castañeda fue menos fue nuestro hostia puta de todos exacto de hostia puta que todos en silencio a la lumbre de la buena radio pronuncia claro que sí descanse en paz descanse en Raúl Castanesa mal esa muchísimas gracias por haber estado con nosotros hacíamos en este homenaje que no nos ha costado nada hacer porque Raúl Castañeda lo tendremos siempre en el corazón de verdad esos el ha hecho posible esta radio de ahora no debemos caer en el error del Rey todos los compañeros de esta emisora que salvo Gemma Nierga salvo ellas han olvidado todos menos al hombre que colocó esta emisora donde en el lugar que ahora ocupa Ortega muchas gracias porque nada de nada es que me dijo una vez Raúl Castaño que te dijo Marisa que es el mejor o vamos Marisa por favor que de todos los locutores vamos que despuntaba vamos Marisa vamos por Dios vamos tú era el que más talentos tenía eso es lo que hecho nunca olvidar estas palabras Marisa gracias gracias Raúl Castañeda allí donde estés en el cielo de los locutores Exxon allí junto a Bobby declare el zorro Zorrilla hete ahí está la juventud gracias gracias Marisa Gracia State Ortega de verdad te quiero te quiero te quiero y a vosotros queridos oyentes os pido que por favor no olvidéis nunca a Raúl Castañeda el hombre que sin que vosotros lo supiera is dio la vida por cada uno de sus oyentes el locutor que revolucionó la radio que inventó un género nuevo que dio vida y luz a este oficio ya esta emisora no lo olvidéis nunca porque él esté donde esté sigue pensando en vosotros volveremos el viernes que viene a la misma hora aquí a la sintonía de la Cadena SER os hablo con mucho gusto Juan Carlos Ortega

