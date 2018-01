Las noches de Ortega: Perales y la parapsicología (17/12/2016)

Voz 1 00:00 así

Voz 3 00:24 qué es todo esto de dónde estamos exactamente los científicos tienen elaboradas teorías acerca del origen y el destino del universo creen saber qué se exactamente la realidad estamos seguros de que hay algo que se les escapa el universo es mucho más Clio de lo que creen los científicos

Voz 1 01:10 hoy queremos saber

Voz 3 01:12 claro de esos poderes ocultos de esas fuerzas invisibles en Las Noches de Ortega hoy especial para psicología son esas voces que escuchamos cuando colocamos una grabadora en un cementerio o en una casa en la que se vivieron momentos conflictivos

Voz 7 01:50 quién es esa son asomara

Voz 3 01:53 que vemos moverse cuando estamos

Voz 7 01:56 en la cámara

Voz 3 01:58 quién es ese niño que nos mira fijamente parecía llamarnos que parece decirnos ven vengan y dimensión

Voz 8 02:18 la persona con la que vamos a conversar esta noche ha rozado esa parte de la realidad que habitualmente se nos escapa he estado con ellos en el otro lado los conoce ha aceptado compartir su experiencia con nosotros Rocío Bermúdez buenas noches buenas noches que hay al otro lado pregunta me me la vengo haciendo yo toda mi vida aún no he llegado a ninguna conclusión ha estado muchas veces allí muchas veces conoce a esos seres los conozco son peligrosos los ahí

Voz 9 03:07 peligrosos y los hay que son almas amigas ahí hay de todo al más amigas almas Samir Art almas de luz

Voz 10 03:16 se seres luminosos que que desde el otro lado intenta hacer no llega parte de de la luz de de la dimensión descanso

Voz 9 03:30 ha hablado usted con algún muerto continuamente continuamente No hago otra cosa en día que quería quería que dialogar con los muertos lo que pasa que lo científico sea esto lo quieren ocultar

Voz 11 03:50 porque a para que no

Voz 9 03:53 para que no se remonte el chiringuito

Voz 5 03:56 no

Voz 3 03:59 Rocío Bermúdez es lo que los expertos en psicología llaman una psíquica una persona con una extrema sensibilidad para captar esa otra realidad que nos envuelve sin que a veces nos demos cuenta esa ha trabajado con la policía en la búsqueda de desaparecidos exacto y su cerebro es estudiado meticulosamente con electrodos su capacidad ha sido protagonista de dos tesis doctorales está considerada una de las psíquicas más importantes del mundo

Voz 9 04:37 Rocío cuando tuvo usted la la primera experiencia paranormal mi primera media Ceapa normal fue en el año mil novecientos ochenta y nueve en un concierto de José Luis Perales que yo fui con mi hermana estaba a José Luis Perales cantando la canción cuando duermen los niños allí yo empecé a anotar unas extrañas vibraciones que notó

Voz 3 05:12 la mente

Voz 9 05:12 pues presencias qué tipo de presencia

Voz 8 05:16 muertos la presencia de personas había muerto

Voz 12 05:25 porque el concierto de Perales se estaban realizando un campo fútbol ante antes había un cementerio municipal

Voz 8 05:35 quién que notaba cuando nota no yo notaba que me que me hablaba los muertos que le decía me decían habla con José Luis habla con José Luis habla

Voz 9 05:48 que José Luis Perales con José Luis Perales le decían que hablara con peras en ese momento no no no entendía el motivo pero cuando acabó el concierto fui a al camerino hablé con José Luis ahí ahí ahí lo entendí todo

Voz 3 06:05 qué es lo que he entendido entendí que

Voz 9 06:08 que José Luis Perales es ser el nexo de unión entre entre los dos planos de realidad entre estemos esta dimensión ir y la otra dimensión Rocío si le parece vamos a sí

Voz 3 06:24 a contar a nuestros oyentes cómo fue todo cómo se produjo ese encuentro con Perales me decía que estaba usted escuchando una canción cuando duermen los niños exactamente

Voz 13 06:34 qué es esta vamos a escucharlo

Voz 14 06:37 vamos a romper Siles

Voz 15 06:39 el lío

Voz 13 06:41 esa es la canción que sonaba en el concierto exacto

Voz 15 06:44 es hora de hablar dos hermanos

Voz 13 06:47 queda justo en ese momento nota usted pues escucha no se unas voces escucha una voz unas voces de huertos de muertos que les dicen a ponte en contacto con José Luis o habla habla con José Luis habla supo usted inmediatamente que se refería a José Luis Perales sí sí sí sí sí inmediatamente porque justo cuando escuché esas voces de lo muerto diciendo habla con José Luis

Voz 10 07:12 sí Perales me miró del el escenario la miro

Voz 3 07:17 es una mirada que yo

Voz 10 07:20 en fin no podio sea otra cosa que

Voz 3 07:23 con una señal de que él era el José Luis al que hacían referencia lo difuntos acaba el concierto usted se dirige al camerino exacto de José Luis Perales para hablar con él como como fuese

Voz 9 07:37 encuentro pos fondo no agradable no no puedo hacer otra cosa que fue un encuentro muy agradable verdad José Luis y al verme me dijo estaba esperando te estaba esperando estaba esperando y añadió que estaba esperando pero no da ahora no defino desde hace ya muchos años Rocío Rocío le dijo su nombre si me dejo Rocío yo le dije Perales como sabe usted mi nombre exacto

Voz 11 08:08 me miró con una mirada que cómo era eso mira no puedo no puedo definir con palabras y me dijo

Voz 3 08:18 en el mírala o no sé no es solo no no la hemos entendido que es que me lo me lo lechero

Voz 10 08:26 al revés al que él me dijo al revés

Voz 3 08:28 me dijo se mida la hoy no sé no es sólo el Ike qué significa eso significa yo lo sé todo porque que tengo conexión con toda la dimensiones

Voz 5 08:41 el nuevo como

Voz 3 08:45 estamos hablando de José Luis Perales José el autor Doom velero llamado Libertad y uno de los médium au psíquicos como la que han llamar más potente en nuestro país incluso me atrevería a decir que duro para

Voz 1174 09:01 Nos llama Bernabé desde Ávila buenas noches Bernabé para que nos llama conmigo

Voz 16 09:07 eh ya un poco entroncan con lo que está diciendo la invitada que tienen ustedes hoy las psíquica Rocío Rocío Rocío Jato buenas noches semana Rocío

Voz 17 09:17 bueno en Nochebuena ven a ver a mí me pasó

Voz 16 09:19 yo algo similar también con Perales a ver un concierto aquí en Ávila también cuando cantó la canción de mientras los niños sentí presencias que que me decían que hablará con él también ha anunciado que no tuvo otro remedio que que hablar con él porque me vi impelido por la fuerza de de de de voces de más allá va va habla con Perales

Voz 10 09:43 sí eso lo que ocurre es que

Voz 17 09:47 uno se ve impelido hacerlo también sí sí yo yo también me vi impelido a hacerlo Perales provoca es que te vea simple impelido o impelido impelido a hacerlo

Voz 16 10:03 sí yo no noto de otro remedio que en cuanto acabó el concierto como te ha narrado también en en su caso pues yo también fui a

Voz 17 10:09 al fondo marino y que cómo le fue

Voz 18 10:12 muy agradable también muy agradable tanto

Voz 17 10:17 allí

Voz 18 10:18 dice

Voz 16 10:19 una presencia me han impelido a hablar con usted

Voz 10 10:22 claro me me me estás

Voz 16 10:24 mirando y me dijo Hugo hace dos años

Voz 10 10:28 al revés sabía que lo iba a decir eso sabía que le iba a decir tuvo un año

Voz 1174 10:34 qué significa eso has derecho

Voz 16 10:37 encantado de saludarte Bernabé

Voz 1174 10:39 qué ocurrió entonces te dé que hablar no

Voz 16 10:42 el mejor suele espera haber empezado a hacer tele aquí mesias empezamos objetos con la mente

Voz 17 10:47 el propio de José

Voz 16 10:49 eh una mesa que había allí en su camerino empezó a mover el espejo de cristales

Voz 18 10:53 si yo fuera la bombilla sino como iba por los aires y yo creo que

Voz 19 10:58 en el campo un poco

Voz 17 11:01 a presumiendo es lo que a José Luis Joselu es una cosa que quienes sí es una cosa que no puedo evitar al presumir su medio no puede evitar todo un MIR de que José Luis como cantante en en en lo que se refiere a los poderes psíquicos regulada

Voz 16 11:19 presumen Le Pen

Voz 17 11:21 a José Luis Perales les les pierde el el orden

Voz 10 11:25 de de de demostrarlo

Voz 17 11:27 qué tiempo tres superiora es súper súper yo se lo tengo dicho José Luis

Voz 10 11:36 o acaso presume un pájaro cuando vuela no no presuma tú por tu poder esos

Voz 16 11:41 pero era el bueno me me me hizo una exhibición de su poder

Voz 17 11:44 no te te hizo lo de la evitar esto

Voz 16 11:48 evitó la vitola evitó a a un metro

Voz 18 11:50 no suelo que es que chiquillo

Voz 17 11:53 los que Chiki chiki chiki yo de verdad yo tengo dicho no presuma de de de algo que te has sido dado José mérito tuvo que los espíritus tantas te poder no presume de ello porque es es una gracia que se tablao coño

Voz 1174 12:12 Bernabé obligaban Tras esta conversación tras esta exhibición de sus poderes continuó la relación con Perales

Voz 16 12:20 bueno pero me llama de vez en cuando Alonso Yangon no le cojo el teléfono hable mejor que yo yo ya sepa que me llame para presumir de que llegue Copa presume de que el edita para presumir de que la verdad no no no quiero perder el tiempo que yo enviaba para que vaya a su casa o al estudio de grabación yo sé lo que me espera que a tres horas interminable de presumir y mira cómo levanto eh mira cómo adivinan el pensamiento mira cómo me comunico con los muertos y mira esto mira yo yo yo yo y yo

Voz 18 12:55 yo soy yo soy inca

Voz 17 13:00 muy bien Bernabé muchas gracias por su llamada por contarnos saludarla adiós adiós adiós

Voz 14 13:09 vamos a romper

Voz 15 13:13 yo

Voz 3 13:14 estamos conociendo y un hecho increíble

Voz 15 13:16 sí han hablado los niños pues ya

Voz 13 13:20 esta canción de José Luis Perales provoca en ciertas personas con capacidades paranormales un flujo de comunicación con otra dimensión

Voz 15 13:28 los ojos no o

Voz 13 13:33 con la dimensión de los espíritus

Voz 15 13:36 ante de marcharte sal no

Voz 13 13:40 Nos queda mucha noche para investigar a fondo este caso BP cantante muy querido por todos tiene otra cara le gusta presumir de sus poderes psíquicos dónde se fue me dicen que está llamando la empleada del hogar de Perales en un momento hablaremos con ella estamos en directo aquí en tu emisora amiga

Voz 15 14:30 Fano fría Bublé yo sentí

Voz 13 14:35 Rocío Bermúdez cambia usted ahora mismo fuera de antena que sigue trabajando con con José Luis Perales sí sí yo sigo trabajando

Voz 10 14:42 con con Perales en

Voz 9 14:45 en el Instituto de Psicología de Los Angeles ajá allí trabajamos en un proyecto de de investigación dimensión al tener dimensión al proyecto Investigation de de Los Angeles University y allí José Luis Perales si yo estudiamos esa otra realidad esa otra realidad esa otra realidad a la que no pueden acceder los científicos oficiales por lo que pasa es que cargó a la ciencia oficiar Nos cortan las alas les corta las alas la ciencia oficial la sala no no nos desprestigia nos impide realizar nuestras investigaciones papa Papa que no se les acabe el chollo claro a la agencia oficial para que no les cierren el chiringuito eso a José Luis Peral L la afecta mucho las Berta mucho no no le afecta que el prestigio porque él él están están orgulloso con lo suyo claro están tan vanidoso con con con sus

Voz 22 15:44 eres psíquico que que que los pongan en cuestión que lo nieguen eso es algo que no puedo con José Luis Perales se subleva Iggy ir a mes de varios días sin levantar cabeza cuando reciba algunas críticas de algunos escépticos está sin levantar cabeza compone canciones más tristes que yo se lo moto decíamos antes que se ha puesto en contacto con nosotros Luisa que la empleada del hogar de José Luis Perales que quiere hablar con nosotros Luisa buenas noches es que usted empleada del lugar en casa de José Luis Perales que nos quería decir querida Luis

Voz 23 16:28 pues mira me me me gustaría aprovechar la plataforma de la cadena para para pedir un poco de ayuda pedir ayuda guiada es destreza que pueden convencer a acoso que es que se compone de otra manera en una casa de otra manera porque es todo todos Santo díe haciendo ejercicios moviendo objetos con la mente cambiando de sitio todo lo que lo ordeno el lo cambia de sitio con la única finalidad de presumir delante de las personas que vienen

Voz 24 17:06 yo me siento tan

Voz 23 17:08 bien por mi parte

Voz 24 17:11 claro que sí claro yo estoy

Voz 23 17:13 ahora el día bastante forastero día arreglando la casa Josa lo esperable tanto para que luego en un momento determinado sólo con la intención de presumir ponga todo pasa

Voz 1174 17:23 lo mueve todo con con la mente con el poder de la mente

Voz 23 17:27 para el poder nuevamente vamos viendo desplazando objetos de si llegan pool todo el que ya no puedo más que a la psíquica Rocío no Iker que tiene relación con él pues a ver si se lo comentó

Voz 10 17:41 claro yo me lo voy a intentar veo Luisa no no te prometo nada ya no te prometo nada por qué

Voz 17 17:55 todos sabemos cómo es Perales trabajábamos como a la que les surge la oportunidad de exhibir sus poderes paranormales no hay Dios que eso es una fuerza bruta de la naturaleza Teror mucho claro ya es muy difícil frenar esto yo no obstante Luisa tomo notan

Voz 10 18:18 mañana el duro yo mañana yo lo lo veo bañarlo por ejemplo junto según un avión hasta Los Ángeles que tenemos sesión de electrodos que nos ponen unos electrodos a ver nuestras capacidades yo sí lo voy a comentar a ver Luis XV suerte

Voz 25 18:35 si no te prometo

Voz 17 18:38 bueno no te prometo que todos sabemos cómo espera buscábamos como este

Voz 1174 18:43 Luisa José Luis Perales está ahora en

Voz 17 18:45 en casa que que que que está haciendo ahora

Voz 23 18:49 pues que con unos amigos que han venido a vas a escuchar una maqueta de siguiente disco está presumiendo en la habitación moviendo para nada

Voz 1174 19:07 podríamos hablar con José Luis Perales ahora si fuera posible si comentamos

Voz 23 19:11 poner es lo puedo decir habitación para que ustedes escuchen lo que está haciendo ver un momento

Voz 10 19:17 de acuerdo de acuerdo

Voz 1174 19:20 no diciendo la empleada del lugar de José Luis Perales hasta la habitación donde está Perales rompiendo cosas

Voz 18 19:26 sí sí sí sí nos vamos bien estamos viendo a cerrar las puertas de la habitación por favor Rocío va durante el trayecto El juego de hasta Los Angeles bueno ya te hable con el señor un abrazo adiós Luisiana

Voz 5 19:59 la puerta

Voz 3 20:05 como somos las personas se Rocío como como nos gusta presumir verdad de de nuestras capacidades no com como somos las personas no como es José Luis pero sí pero también es verdad que yo no presumo

Voz 10 20:20 de de mi capacidad psíquica dice sí pues somos humanos y en un momento pues quién que psíquico no va movió voz un cántamela obró una mesa camilla para presumir en uno ver mea culpa

Voz 11 20:41 una cosa era hacerlo y otra cosa es no hacer otra cosa todo el día como madre como hace él el autor del velero llamado Libertad hombres

Voz 1174 20:51 claro que va a nacer en esas sesiones de la Universidad de Los Ángeles

Voz 10 20:55 no son experimentos

Voz 3 20:58 muy importantes

Voz 10 21:00 los que hacemos y en los Angeles University eh nos colocaron unos electrodos en el lóbulo frontal esos electrodos van registrando toda nuestra actividad cerebral y no nos hacen ponernos en contacto con con fallecidos o sea yo hay apuntan los investigadores apuntan todos los cambios de nuestro cerebro

Voz 3 21:27 Perales es uno de los psíquicos más importantes os decía usted de del mundo

Voz 10 21:32 que uno de los más el más el más el más el mostrar ese ser el el psíquico más importante

Voz 25 21:40 de ahí del mundo yo me atrevería a decir

Voz 9 21:45 incluso de los que han existido nunca eso unos eso no se le puede quitar a José Luis Perales si la gente supiera impresionantes

Voz 10 21:58 por eso mira se le perdonan sus cosa pero

Voz 9 22:03 yo he visto cosas sobre esto hacer confiesa José Luis

Voz 25 22:07 que que de verdad

Voz 9 22:10 y no echar gota que qué cosas ha visto a Perales como usted yo he visto a José Luis mover la torre Eiffel mover la torre Eiffel Movele levantar levantaron palmos del suelo

Voz 3 22:24 madre sábado que se erigió en París que estamos en la jornada

Voz 10 22:33 la investigación sí que estamos ahí en la Tour Eiffel entonces Perales con el poder de la mente provocó que nadie mirase la torre Eiffel que todo el mundo se gira sepa que nadie mira entonces

Voz 9 22:48 y entonces me dijo Mira Rocío se elevan hacia arriba hacia arriba

Voz 3 22:56 bueno animar Madre de Dios eso eso no lo hace cualquiera

Voz 10 23:00 bueno a ver sabe tener un poder especial a las personas que estamos en el mundillo de de la tele Sener mundillo esté nuestro de la cosa para psicológica créanme si les digo que eso no eso eso no en norma Perales es un monstruo es su es una fuerza de la naturaleza así que Kahabar

Voz 17 23:19 al ser mejor eh

Voz 10 23:21 el Guan Le pierde pierde

Voz 14 23:27 vamos a romper

Voz 15 23:31 pero mi no duermen ya

Voz 1174 23:37 Nos llama Álvaro desde Cartagena Álvaro muy buenas noches adelante que nos quiere decir amigo

Voz 26 23:45 la mérito será que discordante en eh

Voz 27 23:51 yo he tenido también un un día con Luis también estuvo en un concierto eso no está canción sí eso Main me me Main hablar con él en un momento determinado a poner

Voz 26 24:06 no en absoluto lo que José Luis Perales fuera un presuntuoso bien aquí siguiera Press humilde así la AD

Voz 28 24:17 ya no se lo pareció a usted a lo mejor

Voz 17 24:20 ese día

Voz 28 24:22 mira cómo les va claro está la fresca como es capaz su punto de vista

Voz 26 24:40 era una amiga Lola que intenta enfocar la información

Voz 23 24:45 con todo la punto débil

Voz 26 24:48 esta ocasión no

Voz 25 24:50 señor Auster

Voz 17 24:53 le pareció humilde me parece muy bien que las personas no somos bloque monolítico no nos comportamos siempre del mismo modo puedo decir que yo no hablé no

Voz 10 25:06 déjeme hablar a mí ahora déjeme hablar a mí que yo no le interrumpió

Voz 26 25:11 venga a bling bling

Voz 17 25:14 digo que las personas no somos bloque monolítico nos comportamos de una manera o de otra pero que yo que tenía relación y sigo teniendo con José Luis Perales que lo veo casi a diario en las sesiones de los electrodos en todas parte yo que lo conozco mucho le puedo decir que mayoritariamente él no se comportado un modo presuntuoso con sus poderes psíquicos usted cuántas veces avistó pero

Voz 10 25:39 Ales

Voz 11 25:40 por una vez una vez una vez

Voz 17 25:45 voy Conesa una vez usted extrapola como es José Luis Peral no venga venga venga venga cuelgue a este señor lo vamos a ver vamos a ver

Voz 10 25:57 usted no ha visto como yo he visto a José Luis Perales presumiendo llenándose la boca diciendo yo he levantado seis palmos del suelo la torre Eiffel usted no ha visto eso

Voz 17 26:12 usted usted usted es

Voz 10 26:14 el cuelgue a este a este

Voz 28 26:16 no no no

Voz 1174 26:20 Caballero gracias por su llamada adiós buenas noches

Voz 11 26:24 Juan tenis Tolerancia intolerancia a través del medio radiofónico eh sí sí es como un reflejo de la sociedad humana se ante el medio radio es impresionante aquí es un un espejo ve como él la sociedad española e me cago en todo yo bueno hombre hasta bien ya está ya está bien de verdad tanta agresividad

Voz 1174 26:52 bueno Rocío Bermúdez mañana parte usted con José Luis Perales en un avión hacia Los Ángeles Ángela donde le deseo que les vaya muy bien intente hablar

Voz 3 27:03 en él se acerca de

Voz 1174 27:06 su comportamiento en casa para que Luisa hubo empleada del hogar no tenga que volver a ordenar las cosas que él de su ordena simplemente por querer presumir delante de sus amigos no pues eso es lo que hay

Voz 10 27:19 yo le quiero de verdad agradecer esta oportunidad para poder hablar de estos temas claro que sí poder a hablar de de José Luis Perales y José Luis Perales en lo suyo muy bueno no tanto en la música como en como en su capas ya ves en general de Parasitología pero a ver si yo poco a poco ha ido mando claro a que se comporte de una forma más humana

Voz 3 27:48 a ver si es posible muchas gracias y un abrazo

Voz 10 27:51 las una y gracias a la pasión y como dice siempre José Luis Perales Sanidad de es como Grace Kelly y gracias a una nadie buenas noches buenas noches

Voz 29 28:03 ah sí

Voz 30 28:09 no ha querido

Voz 13 28:12 amigos hasta aquí el programa de hoy hemos descubierto cosas que ignoraba vamos ese es el objetivo de la radio ese es el objetivo de este humilde programa en la

Voz 30 28:28 la gran cadena SER eh

Voz 29 28:34 volveremos permite

Voz 13 28:35 es que viene a la misma hora con otra aventura con otras historias y sobre todo volveremos con vosotros y como dice siempre el gran José Luis Perales Brown Josep o no hasta el viernes que viene amigos un fuerte abrazo

Voz 6 28:57 adiós léxico noches divertida