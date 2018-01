Nadie Sabe Nada: Risas y diversión para la población (17/12/2016)

Voz 1 00:00 señoras y señores con todos ustedes Andreu Buenafuente y Berto Romero

Voz 3 00:16 bienvenidos al nadie sabe nada o porque no se sorprendió el aplauso no se oye que curioso porque llevamos ya aquí media vida como puede ser que nos sorprendan por la UCI públicos

Voz 4 00:26 el río el río siempre es diferente claro el agua que no no conocer esa frase no no lo conozco cada vez que vas al río si ellos siempre es diferente del agua siempre es diferente como el proverbio de estos orientales no que es que te acabo Bruce Lee luego te lo puedo hacer es decir sentarme la boca no no no acierto poquito de filosofía me recordaba el otro día que estábamos con el se agua así esas cosas no está bien pero lo he dicho yo

Voz 3 00:52 ya ya ya ya ya ya esto es el lo sabe nada en la SER a diferencia de la semana pasada que estábamos en Madrid hoy estamos en Barcelona sino que el río el río siempre diferente sí claro a ver si vas a poner el río todos los datos no el AVE el AVE siempre es diferente no te creas es bastante parecido a la vez y el Val el vagón de silencio te voy a dar

Voz 4 01:16 que comentar claro como infinitos van en decir en Toulouse lo uso para para callar de la gente

Voz 0057 01:23 porque en el vagón normal si tú les dices oiga calle de no quiero Jaso tiene su derecho a decir bueno eso derecho aquí estaríamos en un vacío legal pero pero en el de silencio de esos lagos mire

Voz 4 01:41 mira mira UKR repelente cartel que hay que por debajo de silencio no es la gente

Voz 0057 01:47 hay que es el balón de silencio sí

Voz 4 01:51 el vagón que usted ha contra tratado ha contratado el vagón de silencio

Voz 0057 01:55 su silencio es mi silencio también vale mostrarme nadie se

Voz 3 02:00 el silencio no es así

Voz 4 02:03 señala o si les

Voz 3 02:11 por ya se ha dicho que llevaba mucho rato hablando no no no no no me mande silencio en la radio porque entonces sí si anula el media cada Pastor Ureta oye piensa una cosa he pensado hoy lo único que pensaba para el el guión fines

Voz 5 02:26 es excelente pero alguna idea o pretensión traes no piensan hacer como una inicio de era

Voz 3 02:31 la moción

Voz 5 02:32 hacer relajación muy bien hay porque ha sido muy intensa

Voz 6 02:36 moon yoga no ahora un común si común yoga audio yoga Main Faulkner no perdón

Voz 7 02:43 relajación relajación mal eh si eso con esta música miran

Voz 8 02:52 no no no no no yo mama ahí dentro no hay nada

Voz 9 03:00 Andalucía eh tío que tiene ganas de cantar antes de acuerdo a la letra

Voz 10 03:07 no

Voz 11 03:10 a nueve venga

Voz 1 03:15 Aguado

Voz 3 03:15 esto

Voz 7 03:19 pero tú eres tonto no si tú no estás viendo que está haciendo como como un mantra

Voz 3 03:26 me volví loco en el que se respeta la la evolución del tema mira

Voz 12 03:33 destacará lo dio

Voz 13 03:38 esto lo he puesto lo he pensado

Voz 3 03:40 a mí me he pensado para que te reglajes no para que te vayas al baño María Porto vale vale entonces que expide son dos bueno mucho porque nos deja sin aire cae entonces imagínate

Voz 10 03:55 si coge todo el oxígeno de la Cadena SER

Voz 13 03:58 pero Ike miles en en que Interior la música no es muy relajante para mí si hay mucho follón en el poder que hay gente gritando hay por detrás a ver si cuela

Voz 3 04:14 lo que no te gusta no te gusta la estafa

Voz 14 04:17 nos agita y intensas todo

Voz 3 04:20 estas Berto de verdad yo vería con ganas venga venga desde provocaron arregladas

Voz 5 04:25 entre nosotros lo intento de él y que me digas qué ves

Voz 10 04:29 es que me fuera el del Dios está música

Voz 3 04:34 sí sí claro nada no venga haces intento

Voz 13 04:41 yo estoy perdido mucho de mi parte que todos en casa me relajemos porque va a venir muchos brutos de mucha tontería extrema en algún caso incluso ofensiva sobre todo por tu parte hombre prepararnos para eso desde un cierto relax creo que es interesante vale

Voz 10 05:06 muy bien ya está relajado si a ver

Voz 4 05:11 que lo vea yo como tengo que expresar que estoy relajado te miro la cara de igual ya que va por dentro de quieres

Voz 3 05:29 bueno yo tenemos se ven empezamos

Voz 1 05:31 eh

Voz 3 05:35 sí confiar en el poder de relajación la relajación esto va por dentro esto marca un diapasón meseta

Voz 15 05:45 al no todo en casa ha afectado ya verás mañana si cuando llega

Voz 3 05:50 yo no voy a pensar nada milicia de pero que Rama Nacho experto lo va Nacho de Milano de Italia porque hay gente que da palmaditas al que escucha en la barriga mientras le habla que hay gente que eh

Voz 4 06:05 hombre yo palmaditas en la barriga tienes que tener como confianza no pero como que que tú estés hablando y alguien te hagas la barriga en este Palmer la barrera si eso no ocurre no no me ocurre nunca

Voz 3 06:19 no lo que sí ocurre reventó la cabeza bueno si hay confianza anda que estamos bueno no nos cuidamos en excluida no eso no es eso no pasa eso no pasa hombre es muy amigo si no no pasa con qué amigos todo estar hablando sea tú me cuentas algo yo te voy tocando la barriga si es difícil no pasa no pasa si puede ser que toques el tema o que te

Voz 4 06:44 a Riga Si quieres simular que te ríes mucho eso de

Voz 3 06:48 uy pero estoy es como en los cómics no no pasan hasta marxista extraer antes de la gente que sí que te toca

Voz 5 06:53 cuando habla y creo que los dos hemos experimentado algo similar hemos conocido a una chica

Voz 10 07:00 no no no

Voz 3 07:03 todo legado todos los datos todo dentro de la legalidad darme más eh creo que las últimas horas a una chica

Voz 5 07:10 ya sé que ya nos dijeron

Voz 3 07:13 tiene la característica de que cuando habla toca mucho hubo saber todo toca tanto que se disparan todos los todas las alarmas entonces se encienden todos los Buarque que has que has me gustaría conocer tu opinión porque a mí también me me ha sucedido

Voz 5 07:28 piensa que en el en dirección contraria no puede no puede suceder

Voz 3 07:31 como por qué esto es así no porque hay chicas que tienen una expresividad en en el hablar contigo que es hombre a mí me pasa esto pero tú lo puedes hacer con una mujer que no yo conocía hombre es que también lo hacían sí hombre lo que pasa es que todas las chicas de del grupo

Voz 4 07:47 dejaron de hablarle práctica porque casi casi lo que te viole levantadas exacto todo lo que te digo pero yo me sentí violentado el otro día cuando esta chica

Voz 3 07:57 todo un poquito mucho premian masajes

Voz 5 08:00 no se hace en serio conozco a lo mejor una mujer vosotros también lo conocéis personaje conocido y que cuando te ve

Voz 4 08:08 sí le María Dolores de Cospedal no no no no no no no no no la presidenta del Congreso

Voz 5 08:15 de verdad no estoy exagerando nada bueno la primera vez a mí la verdad es que me sorprendió un poco a la conozco ya lo busco yo sabes ya pero

Voz 4 08:24 es que está establecer y simulación a mí me me agarró el culo que dices abrazando aunque contento estoy de verte tan me me empezadas y entonces me agarro el culo creo que por los dos lados

Voz 3 08:34 las dos plantea hombre eso ya sí que sabe

Voz 4 08:37 no no si yo yo creo que sí pero pero en ese momento tú ya estás metido en la vorágine yo te sabe mal decirle que das como no sé cómo moje gato no valga pues tócame no me toques

Voz 5 08:51 que te yo cada vez que que que en contacto con personas así que no hay tantas hay no no no

Voz 4 08:56 es una pena no hay tanta más debía haber más eh

Voz 5 08:59 a ellos siempre piensas joder es imposible hacerlo tú por tu parte hacia el otro sexo

Voz 4 09:04 pero ocurre algo ocurre algo que es que cuando lo haces de repente te das cuenta que tampoco pasa nada entonces te relaja a alguien que abrazarse conmigo y que nos toquemos un poco sin que esto vaya ves siempre te quedas bien

Voz 10 09:19 eso inicio

Voz 3 09:21 es que no lo han entendido no lo han entendido no

Voz 4 09:24 puedo hacer pero esta vez con una chica también no no no no va a pasar nada eh ya verás que se neutraliza así no hay intención sexual

Voz 3 09:32 el simplemente tocar como un saco de harina bueno oye saco de harina está está más

Voz 4 09:38 de vuelta a intentar

Voz 3 09:40 luego está algo a mi adolescencia luego está el que quitar

Voz 5 09:43 había conocido alguno que cuando besa por primera vez a una chica hay un protocolo que es prácticamente no dar labios labios mejillas no

Voz 4 09:52 mejorar sólo es espera es mejilla exacto

Voz 5 09:54 sí pero este hacía buscaba la ir yo no sé si esto era muy comentado y evitado claro por parte de los ecos

Voz 3 10:04 me en el comisuras eh comisura política no además era un era una celebridad una celebridad

Voz 5 10:11 entonces que lamentarnos ahí en el terreno un poco Trump saber lo que dijo a ultranza el impresentable entonces dijo que les puede besar a alguien incluso agarrarle de del sexo no sé si los surgieron presidente pero este no llegabas extremo Acesa y cuando estaba de promoción porque era cantante vamos a avanzar un poco más era cantante de ciervos ya han sacado un disco estos que vienen que vienen

Voz 4 10:38 hay café Quijano no madre e hija no son magníficos bueno pues es magnífico sí que te busques la boca no no se aprende en medio del de medios

Voz 3 10:50 yo creo que esto es un trampantojo en realidad lo que existen son un efecto óptico no lo lleva un par de espejos oye que está cantando boleros eh la mar de bien

Voz 5 10:59 pues no no Esther a era de otro gremio hiciese si me acuerdo perfectamente además asistir a eso dice bien ya que viene de yo trabajaba en la radio en la SER entra por la puerta porque como soy discreto

Voz 4 11:12 te hacen igual podemos saber quiénes

Voz 3 11:15 no no no lo otro personal para que no se entienda la catalana y ha estado cerca eh estamos cerrando el círculo del quién es quién no es catalán acataba rock catalán eh

Voz 5 11:29 entonces hacia hacia la persona dice fíjate lo que digo no pueden dice ya verás entonces yo estaba pendiente la está aquí de Soliva con saliva

Voz 4 11:42 Sala a las siete

Voz 16 11:44 eh

Voz 4 11:46 por qué has dicho ser hombre se ha por el rock català bueno Ayna desde Alcoy dice el plural de champú es champús champús eso champús es

Voz 10 11:56 es hell Hell genes geles eh

Voz 3 12:00 Jairo de Cuenca en lugar de una invitación a una boda tendría que mandar una entrada si pagas puedes ir porque se llama invitación no está mal lo debe decir por por lo que lleva implícito de gasto

Voz 4 12:14 cuánto hace que no va a una boda ya hace ahora ya lo bastante me quita mucho de todas

Voz 3 12:19 yo me había quitado pero luego esa palabra que tú no puede sostener porque dice nunca a ninguna boda ha ido todas es que era toda claro es que te coja una época hay una época en la que toda la gente de tu generación empieza

Voz 4 12:30 SARS eh tú no tienes que ir y luego ya los divorcios no se celebra mi ex me parece un error no hay más que celebrar en un divorcio una boda

Voz 3 12:39 yo fui a una o a una que no estaba previsto y estuvo bastante bien previsto aquello fuera nombre de un un amigo digamos sobre sobrevenido de los últimos años sabe hija dirige ya está se acordó que llegó de lo sobrenatural no mis amigos ya sacas y me invitó me sorprendió fui para disgusto un poco tardía yo te llevo que era una cena no sentamos acelerar a las doce menos cuarto hombre decirte menos cuarto es digo esto ya es desayuno no

Voz 4 13:10 es usted un ayuno cena ayuno que es un concepto que maneja sacudía

Voz 3 13:13 sí sí

Voz 4 13:13 el cómico que maneja conceptos en ayuno

Voz 3 13:17 en ayuno porque es una creo que es algo que mete él

Voz 4 13:19 de la cena y el desayuno siempre mete ahí un otra comida

Voz 5 13:23 pero yo creo que en esa cena un poquito como ansioso porque hicieron un poco

Voz 3 13:27 el como de tarde en una zona exterior

Voz 5 13:31 para mi gusto se alargó mucho el cóctel

Voz 3 13:34 pero pero nadie decía nada sabes que creo que la gente

Voz 5 13:36 sí mira si entramos ya nadie decía nada hasta que yo actúe

Voz 17 13:41 yo fui digo cuando entró

Voz 5 13:43 vamos

Voz 0057 13:45 siempre tienes Hinault estaban invitado no

Voz 4 13:48 cita debía es que darla nota no estaba invitado

Voz 5 13:52 a dimita iba hablé con un metro de allí Diego hola buenas tardes digo mira llevamos ya un cómo va todo lo primero que en que estamos llevamos ya tres horas y media como como calculáis vosotros que cuando calcula es que entraremos ya hiciera entramos entramos en las doce Nos acostamos de las cinco de la mañana muy bien vale me alegro parte no yemas

Voz 4 14:14 Ignacio desde Buenos Aires desde Buenos Aires muy bien se han dado cuenta que los meses

Voz 3 14:20 en noviembre diciembre

Voz 18 14:23 es así los número siete ocho nueve y diez respectivamente me acabo de dar cuenta vez Time explotó la cabeza algo tan obvio y escondido a plena vista

Voz 4 14:31 sabes que sea siempre que el Madrid ocho octubre nueve noviembre diez diciembre huato tío me acaba de empezar la cabeza muchas gracias enero uno febrero

Voz 10 14:43 en marzo tres te marzo tendría que ser no te marzo

Voz 3 14:52 son los argentinos macho mira hacia pensando a Bale debería ser Cuarzo

Voz 17 14:57 hasta que en mayo Kenzo Zar

Voz 10 15:02 quince

Voz 3 15:05 en junio julio ya está bien de junio hasta seis y abrió lo dejamos ya que empieza el calor Sergio Barcellona eso sensación de hacer un viaje regresivo en el tiempo cuando alguien no

Voz 5 15:16 utiliza la palabra cacos para referirse a unos delincuentes cacos ya porque es muy familiar no es como hombre tiene simpatía al CAC no

Voz 18 15:25 bueno el cacos como el ladrón del

Voz 4 15:28 los dibujos animados no que va con una camiseta de rayas y un antifaz para que la gente vea bien que es un ladrón desde cuando se baja el autobús con saco señor ladrón con sal

Voz 3 15:38 llevaban sacó muy grande que lleva el signo del dólar

Voz 4 15:41 de ahí dibujado para que no haya dudas no Víctor de Alcoy dice Soy violinista de orquesta enhorabuena tío bueno lo dejaría que como a Paquirrín te acuerdas de Paquirrín me acuerdo de Paquirrín nombre

Voz 5 15:56 que hay unas imágenes que el programa El Hormiguero que le dicen fue a divertirse divertirse la hormiguero hice tocaba violento cambio eso y no al revés

Voz 3 16:08 qué es más difícil no es visto eso sí nosotros seguir es más difícil que poner te lo bien sea ponente el eh lo que se es no sé cómo se llama

Voz 0057 16:20 la de y cogerlo por bueno terrible si tiene incluso el el violín

Voz 4 16:25 una una zona para que pague metas la barbilla sí pero él no tiene a Villa Paquirrín ahí un poquito complicado ha levantado

Voz 3 16:36 no sabía muy bien Alberto

Voz 4 16:38 se como cantado un poquito Potes bueno adelante bueno pero mi voz es la misma de acoso veía mal mi voz de acuerdo tampoco este caballero de nombre Christian estaba levantando la mano y no sabemos si es un golondrina o que tiene algo que decir que es ahora una cosa te quería contar una cosa adelante pero que tienes un jodido es que me he peleado con un coche y ha ganado él muy bien muy bien creo que manera tan poética de decir que les Cor P verás te quería contra una cosa a mí específicamente

Voz 10 17:14 yo no quieres que me vaya mientras luego tienes un papel quiero que te vayas

Voz 4 17:22 no que tenga un papel

Voz 10 17:26 huele como a gominolas deja hablar al muchacho venga a ver dime

Voz 19 17:38 verás te quiero te quiero lanzar un desafío te quiero contar porque verás hace unos meses demandó una consulta a tu Consultorio que tienes en otro programa

Voz 4 17:47 no la escogí polacos se espera espera

Voz 19 17:50 y desde Puerto Rico no creo que te acuerdes pero no me contesta hasta entonces dije bueno no lo aparecido graciosa o tendría otras cosas más importantes que hacer has venido aquí ha insistido

Voz 10 18:02 pero sin embargo

Voz 19 18:04 luego poco tiempo después Bike contesta éste la misma pregunta a otro espectador

Voz 6 18:08 no le viene muy bien ha sido muy bien a gusto estáis interesando

Voz 3 18:15 a mí me está interesada aprendió pues que la vida es así no que veces te da

Voz 6 18:19 una de cal y una de de mierda

Voz 10 18:23 hombre que tiene él que no tenga yo

Voz 4 18:25 pues no lo sé no recuerdo tu consultan y la Milá de él

Voz 19 18:29 sobre cómo cómo había que actuar en cuanto cuando te cantan el cumpleaños feliz

Voz 4 18:33 ah pues no lo sé en en tu caso a lo mejor estaba peor formulado me ocurre una cosa te voy a decir también al responderle Jaén no fue un poco como responderte a ti claro si no es esto un afán de protagonismo

Voz 20 18:51 no yo quiero ver mi nombre ahí en la tele yo hoy yo hoy y Miki el cuchillo me cortado en realidad no me cortado me vendrá al dedo sólo para que me preguntes nadie soy una tensión Beach

Voz 10 19:05 sí pero el tú entonces el desafío es que cómo me siento herido

Voz 19 19:13 sí

Voz 10 19:14 esto claro sabes que esto es algo subjetivo tuyo esto no siento nada oye perdona perdona tú dices hola buenas tardes estará esto ha hecho que abandonadas Puerto Rico y volviera a España uno de los motivos tenías tu planeado ir te ya tenía pensado vengo pues claro pienso que no fuera que tanto le ha sumido en Cuba

Voz 3 19:37 entonces también

Voz 4 19:38 pero por favor que intentando interrumpir no perdón perdona gracias pues también me consta que el todavía eres un caballero Ward esto es muy largo no el desafío va que los campeones tienen que mantener su título en base a mi ofensa te quería desafiar por tu título Caballero Word bueno vamos a la radio y vale vale todo estaba muy bien estoy muy contento de haberte conocido siento mucho lo que ocurrió y tal y y yo no yo creo que esto les está dando demasiada importancia quizá por por un cierto aburrimiento tuyo vale yo lo de Wars lo dejé desde hace tiempo ya de hecho creo que ni empecé Dessel que está como unas maracas será tu papel tienes que dictaminar lo tú crees que eres de esa fiarme a mí me parece bien porque yo si te has dado cuenta este haciendo tonterías de aquí bueno pues yo hago el desafío contigo incluso pues llegar a ganar el título Isère tú Caballero Wars

Voz 10 20:39 esto no va a servir para nada bueno para entretenernos honrado tuvo igual vuelves a Puerto Rico GAM soy caballero Wars nada queda nada por tu vas a seguir con

Voz 4 20:51 da igual si quieres lo hacemos si te has de quedar tú más tranquilo

Voz 3 20:54 sí lo podemos hacer al final del programa de hoy

Voz 4 20:57 al final del programa de hoy como te llamabas Christian Christian Bale no pasó por alto la primera vez el mensaje no creo que te olvide ya

Voz 10 21:07 espero que no placer gracias Cristiano

Voz 3 21:16 bueno aunque aunque tengamos esta relación decís irónica con nuestro público le queremos mucho yo

Voz 4 21:24 por supuesto yo quiero la gente también yo estaba veces

Voz 3 21:27 te quiero tanto que les voy a regalar una canción musical a este chico ha no a él buenos para él becas para el eso día eso día y él además va a bailar aquí delante de nosotros vale Christian va a bailar una canción y ustedes en su casa si quieren pues oye pues también nombre

Voz 1 21:55 no vale bueno pues Wert quiere

Voz 3 22:44 ahí está nuestro Señor oiga a gusto aquí te acuerdas cuando hablábamos

Voz 1 22:47 bueno vamos a ver

Voz 3 22:51 aquí dijimos que tenía Nkunda de todo lo previsible es muy mal apoyada no

Voz 1 22:56 yo lo veo

Voz 3 23:00 eso es Eros hundiría en la miseria bueno Víctor de Alcoy soy violinista que esta Chaco

Voz 10 23:06 Paquirrín

Voz 4 23:09 no no en todos los conciertos siempre acaba pareciendo una señora de ese volviendo deseen volviendo un caramelo en el momento más delicado y tranquilo de la pieza vienen de serie con los teatros

Voz 1 23:20 no te Code

Voz 3 23:25 lo que sí increíble también es que el violín

Voz 5 23:27 qué te te piden mucha atención

Voz 3 23:30 no porque estás ahí metido y de repente

Voz 10 23:32 no claro todo con dos

Voz 3 23:35 hoy es el el papelito del yo creo que no lo no lo oye no simplemente lo ve imagina el sonido para no ya lo tiene cerca si la tiene cerca que con el mismo paz le paz la cara o coge el eh

Voz 5 23:52 sabes que te con habilidad para cogerlo

Voz 3 23:55 el el Carmelo Romero como Paquirrín una breve pausa y seguiremos pagando la Cadena SER te parece bien

Voz 21 24:14 en la Cadena Ser

Voz 3 24:15 nadie sabe nada

Voz 1 24:19 nadie sabe nada Buenafuente Berto Romero

Voz 15 24:29 seguimos en Nadie sabe nada en la Cadena Ser esta tarde

Voz 14 24:32 sábado tan bonita y parece que el público se no se estaba una bonita bonita depende

Voz 3 24:39 hay puntos de España que hace sol y otros que no bueno

Voz 4 24:41 pero yo aprecio a la naturaleza

Voz 3 24:44 en todo su esplendor ya ya ya tenemos que está haciendo mucho frío hornos de sombra quieres que te diga una ciudad que está haciendo mucho frío ahora mismo Burgos ahora la gente que los escuche lo sabe están pasando frío bueno pues

Voz 6 25:00 yo no creo no todo nuestro ánimo a Burgos en esos

Voz 4 25:04 en estos momentos difíciles

Voz 3 25:06 sitio más cálido la Palma

Voz 4 25:09 la Palma Canarias sí sí vale vale vale que como decía nuestro públicos está viniendo arriba que es algo que siempre nos gusta muchísimo comprobar hicimos a uno

Voz 3 25:19 nuevo miembro del público que ha levantado abre un aplauso para las gentes hablar Clinton le tocaba aquí ya que te has levantado un perro hombre te llamas amigos claro

Voz 10 25:33 Carlos sacarlos adelante

Voz 19 25:37 yo quería preguntar cómo lo hacían con los números romanos para escribir de cero

Voz 4 25:41 pues el cero no existe no existía hasta que lo lo introdujeron los árabes

Voz 3 25:56 déjame déjame que te diga una cosa estaba viendo a Carlos porque me he fijado

Voz 5 26:01 sí sí si ustedes bien ver el vídeo en Youtube y lo comprobarán ósea ha puesto cara de

Voz 10 26:08 de nada

Voz 3 26:11 yo cuando tú preguntas algo dice te dice a yo hace a mano sí pero no existía ya hace no manejaban no manejaban el concepto cero

Voz 10 26:24 pero creo que lo tradujeron los árabes pero nada tienes alguna no te inquietaban mucho no daría la duda

Voz 3 26:37 género no vale vale no pero pero la reacción puesto

Voz 10 26:40 yo vivía es bien se llame como lo hacían para escribir sino que no lo sé

Voz 6 26:47 que no sabía hacer nada pero no mira

Voz 22 26:52 es decía tengo dos palos me quita dos y no tengo valor humano palo te llamo Valencia al otro que hicieron tiene palo palos

Voz 10 27:07 sí sí sí

Voz 4 27:21 ahora hay conceptos matemáticos que van inventando en el concepto de infinito también ya no existía hasta que a alguien se le ocurrió inventado antes como decían como se ha expresado a la gente cuando quería expresar infinito pues de otra mano

Voz 6 27:36 era diría Waugh mogollón

Voz 3 27:39 por mucho que todo parece que no se acaba nunca el otro ya ya santo eternidad eternidad Alex Gil de bares ha sido un éxito reprimidos

Voz 10 27:54 entonces

Voz 3 27:54 pero mira eso estás en todo esto ha sido pareces mira parece es mi mujer parece mujer te lo digo yo soy igual que lo he dicho muchas veces mismo estás en todo tienen una capacidad de estar hablando Rey mientras ella habla dice ya que se ha hecho ahora habla tú déjame que yo hago no había aparecido

Voz 4 28:13 qué era

Voz 3 28:15 aún si ha habido un conflicto en la explosión de gas Idaira idea aire gas no no tengo ganas no sé una bombona no hay gas tengo pero no va va va por arrimado Por otro lado IU nada pues hay un cruce ahí apareció

Voz 4 28:29 yo que igual nos da para hablar un poquito ya está no no había improvisación todo lo que ocurre

Voz 3 28:36 todo se aprovecha no este pruebas como un cerdo no no se tira nada bueno Gil de Barcelona si los de Kenia son keniatas los de Cuba no serían cubatas muy muy muy apropiado para estos podrían ser kenianos señala Mathias

Voz 4 28:54 González de Las Palmas no me dejó una pregunta

Voz 3 28:57 pero ya es de rellenó cómo va esto de los gentilicio para salir genérica pues cada cual se ponen como quiera

Voz 5 29:03 no

Voz 4 29:04 pero siempre siempre K gentilicio es exactamente lo opuesto al que tú lanzas como primera opción si eso es verdad siempre pienso en mi pueblo Cardona carece de Cardona en IMS perdona pero el castellano serían Cardona no sé no sé creo que en castellano no no

Voz 3 29:26 maneja como escenas de los romanos no vale vale Mathias

Voz 4 29:31 Alex de Las Palmas dice no es más japonesa la palabra occidental Mare motivó que la original japonesa tsunami pues mira lo lo pronuncia computerizada pero verdad que sí sí sí maremoto

Voz 6 29:44 no o sobre la R de moto a si eso de motos en motor

Voz 3 29:52 a mí me dieron maremoto hostia te gusta sustrajeron sí

Voz 6 29:55 sí yo viví un yo cuando fui a Japón vivió un un un terremoto

Voz 3 30:03 de remontar eh o de qué intensidad pues de la escala

Voz 4 30:07 de seis a seis con algo hombre muy muy bastante

Voz 3 30:11 pues es con dos algo así eso ya es un clásico

Voz 4 30:14 la escala Richter estaba ya es exponencial uno de seis con tres es la hostia más que uno seis con dos no es progresiva que a veces se multiplican mucho

Voz 14 30:26 hay y afecta e al coco porque de repente habitación moviéndose toda tu no

Voz 4 30:35 es como lo que está pasando claro claro claro lo que tiene un terremoto no había vivido lo que me he flipado más es que en la Ventana del del a través de la Ventana del hotel Se veía una una fuente y entonces cuando acabó el terremoto es ciencia

Voz 5 30:51 que es que hagamos una sección de Ciencia

Voz 17 30:53 bueno es que geología

Voz 0057 30:58 mira mira vea real

Voz 10 31:00 su vida real la vida real hoy terremoto en Japón que todo enmarcado queda mejor ya verdad

Voz 4 31:19 pues mira lo que me marcó a mí de la experiencia no fue ni el movimiento de la habitación y el despertar la sacudida sino observar a través de la Ventana como toda la plaza estaba intacta todo bien pero la fuente el agua se movía como cuando agita un cuenco iba saltando el agua por un lado y por otro como cuando mueves un un plato y el agua empieza a saltar al otro y esa esa imagen pública obligó a imágenes

Voz 3 31:48 pues yo estoy adelante

Voz 4 31:51 pues luego a mí yo creo que les resta intensidad a la narración porque es muy bonita la imagen y en cambio bueno parece un un perro hambriento no

Voz 23 32:03 Cobo bajo por no os lo voy a jugar o no

Voz 4 32:07 bueno pues que el agua cuesta un poquito de ella está la boca a partir del día que que que ocurrió este terremoto luego cambiamos de ciudad buscando otro huyendo te diría que huyendo del epicentro pero también porque no coincidía con el viaje aprovechando inca noche Nos despertamos sobresaltados pensando que había habido un nuevo terremoto hasta que descubrimos que era que cada uno cuando cuando el otro se movía en la cama al percibir el movimiento despertaba sobresaltado porque te había quedado un miedo ya os ostras un remanente de miedo fíjate cómo es el ser humano y la vida real

Voz 5 32:43 yo también puedo aportar algo a a Reagan al lado

Voz 6 32:46 sí ha

Voz 3 32:48 no no es el movimiento de la cama no no que tengo una

Voz 5 32:52 hasta que va en sintonía con la tuya adelante por favor mira yo pero espera que sí

Voz 15 32:59 vive notas de vida real tenía dentro

Voz 3 33:04 has hecho una sección dentro de la que ya no subordinada vale vale pues yo el único terremoto que he vivido

Voz 10 33:11 me lo perdí estaba bajando la basura

Voz 5 33:16 es muy útil ya ya no tiene tanta fuerza no no tiene

Voz 3 33:19 que casi ninguno pero esto es sin mi juventud

Voz 5 33:22 pubertad que me dicen

Voz 3 33:24 a su lado y yo os digo que la base

Voz 5 33:27 ay mi casa funcionan vamos a ver si yo os digo siempre tengo que hubo creo yo

Voz 24 33:32 no

Voz 3 33:33 entonces yo perdiendo me por el patio de la bajé por

Voz 5 33:37 bajo la basura que va odiaba baja la basura que el cubo maloliente cuando ya vuelvo de contenedor veo a toda mi familia

Voz 4 33:47 toda en batas esto aquí en el programa creo que las contado no lo sé si así puede ser pues

Voz 5 33:53 vale pues toda mi Fame susto pero claro yo no sabía deja hacia seis minutos es ir cuando yo paso de cara como automático

Voz 4 34:02 arme algo no muy bien

Voz 6 34:05 han tirado muy bien tirado

Voz 3 34:08 jugó bien tirada en casa ya no huele gracias a lo que me sorprendió es que mi abuela iba embate con el

Voz 5 34:15 eso

Voz 3 34:16 sí sí sí me acuerdo que además contaste eso sí esto porque lo debes tener registraron tu mente a vale pues perdona

Voz 5 34:22 bueno hace tiempo yo creo que pueden renovar no me por su puesto entonces digo pero casi que si con mi voz de aquella época y dice que había un terremoto dice mi padre pero tampoco me he asustado e que había un terremoto digo ya veis baja por el ascensor no hombre no vamos a bajar la escalera vivíamos en un sexto que es lo que lo que te marca el protocolo no coja un ascensor pues yo en mi padre que sale más sabía más que cualquier especialista dijo está hecho todos

Voz 3 34:53 no claro hitos allí riendo zanja la abuela

Voz 5 34:57 Julio de su mesilla las joyas

Voz 3 35:00 eh las que coge las que pudo coger con la mano como si ese robar a sí misma no sí al final de los Gunners no se puso en un bolso negro te aquel entuerto con la bata y el bolso negro allí yo a tu padre que está como una cabra es decir como una cabra una bronca no ha visto que se ha movido y luego me contaron que sí se están viendo la tele hicieron todos a una se movieron como dos metros mi padre dijo un terremoto y a la calle porque la caída que no ocurrió un terremoto no había fuentes oye mira a ver el contenedor se podía haber movido pero nada yo voy a proponer una cosa que yo

Voz 4 35:42 lo que va a ser bonita eh los oyentes este programa nosotros ahora tenemos un lío que no sabemos en qué programa a ver si estamos porque hemos hecho muchos programas

Voz 3 35:53 es verdad si alguien es capaz de identificar

Voz 4 35:55 la anécdota ha contado Andreo en qué programas emitió nos lo dice recuperamos la grabación y escuchamos las grabaciones a ver cómo ha sido la explicación de las dos anécdotas a ver en qué coincide que no yo creo que puede ser bonito qué te parece esto lo podemos llamar

Voz 3 36:11 es que no me gusta mucho esto del buque el bucle humorístico como se llamará bucle humorístico bucles con pronóstico vale me parece bonito pero a ver si yo enriqueciendo la para para para no sé la gente va a decir usted se lo inventa si quedo mal yo bueno pero quedó mal pero será bueno no pero no te importa que quiere venir a este oficio a quedar bien si es hacerle cómico bueno ya vale para seguir si no te gusta si me gustan vale pues ponerse en contacto con

Voz 4 36:41 con a quién no

Voz 14 36:45 que a que han porque genérico con con arroba

Voz 5 36:49 me sabe nada que sea MacCain aire sabe nada ni nadie sabe nada si eso es interesante sí porque hay alguien que lo tiene pillado no podemos poner nuestra dirección Vigo les sobra decir

Voz 3 36:58 vale Hoya de la donde por cierto si alguien ha vivido un terremoto en primera persona haya alguien del público aquí que va a ver si uno señora hombre me interesa porque venga voy para adelante voy a por ella

Voz 4 37:17 en este momento Andreo estaba a punto de volcarse la cabeza de nuevo con el cartel de nadie sabe nada especial

Voz 3 37:22 en motos eh

Voz 4 37:24 no no bueno daño

Voz 3 37:27 como esta señora

Voz 4 37:29 cuando sucedió eso

Voz 19 37:31 estaban en Chile Chile muy bien eh estábamos en una casa de unos amigos ese móvil a la casa de hoy es imaginación mía señor aquí es muy común

Voz 22 37:42 ah como muy normal ellos no vieron muy normal una falla demora debajo la quema AENA viajando claro

Voz 25 37:49 coche para lavar la Policía Local

Voz 19 37:52 Nos cobraba un impuesto decíamos otro por qué porque esto hay que arreglar las carreteras muy seguido porque se rompe un terremoto

Voz 3 38:02 es que que que que es curioso no que tiene que pagar voté por la naturaleza no hablo de año calor pero no no sospecharon que a lo mejor ese impuesto

Voz 4 38:10 la Ander se lo ponían porque tener asiento en el puesto no

Voz 6 38:16 a usted está ya mediatizado pero es como si le acusan a usted haber usted ha roto hago

Voz 25 38:22 desde que estaba muy rota la carretera de la moto y que había que hacer

Voz 5 38:26 van allí estaba de visita sé que usted hizo lo que tenía que hacer ida confió mucho pero al estar de visita no estar no se chilena a un policía Ali de dinero para arreglar carreteras a mí me suena turbias señoras

Voz 3 38:42 común

Voz 5 38:44 Codina qué efectos muy bien pues mira a oye por por aquí

Voz 3 38:50 con la temperatura iba a decir igual nos tiene que pagar también señora no va a picar más que bueno gracias gracias muchas gracias

Voz 5 39:06 he huele un poquito mordida no que dicen vuelve a la vida esa policía que usted amigo mío tu una vez una mordida pero de las guapas e estaba en Zaire que ya también para que vas a Zaire no no quiere decir mucha inestabilidad años hay otras eh sé lo sé in itinere lo escoge una noche estaban en centros bastante poblado eh de una ciudad importante de Zaire y para un coche militar porque les dijeron cuidado porque aquí hay mucho hay mal rollo eh bueno vale vale iban por zonas habitadas para los militares que a lo que vas a sospechar claro los militar dice esto es suba al coche inmediatamente Jet

Voz 3 39:57 bueno pues estará pasando algo estarán evacuando el centro lo que sea lo llevaron a un descampado con pero que la dijeron para ir al descampado lo cerca le roba

Voz 4 40:08 la bomba bomba

Voz 6 40:11 si no no quiso

Voz 5 40:15 que se desvío no si mi amigo dice dónde vamos porque

Voz 3 40:19 España media hora Ana español no Anna Molas no Ana Ana mole que es un apellido también hizo no

Voz 5 40:26 bueno es igual déjame hoy

Voz 3 40:29 no me si podemos hacerlo bien mucho silencio

Voz 5 40:31 esa tensión en un descampado bajen Vicente Amigo oye me empecé a cagar un poquito

Voz 3 40:36 ya cuyo y claro e ir otro decía no iba con una amiga

Voz 5 40:39 lo que era el típico no no pasa nada porque son militares no lo ves es oficial dice bueno oficial estamos en un descampado e Inglaterra es un descampado

Voz 4 40:48 el descampado vengo aquí los papeles

Voz 5 40:50 va paso a un beso a militar el tío monta alarma dice eso es un gesto internacional de Estado

Voz 4 40:59 así con las manos sí creo como se abriendo y cerrando la mal La Palma sobre sí misma

Voz 5 41:04 que eso es dame dame todo lo todo lo magro

Voz 3 41:07 que venga dame dame lo tú me lo Veloso

Voz 5 41:10 el entendieron que tenían que ser yo lo relojera bandera no había móviles en aquella época los tíos muy bien con ese van los dicen vayan con cuidado

Voz 10 41:21 en esta zona hay mucha delincuencia

Voz 4 41:33 pues cuidado que dices que te va a llevar a la policía de Zaire municipal decirle me acaba de atracar del ejército que yo fui de viaje a Rumanía te lo contado si bien unas vacaciones que queríamos ir a Italia no teníamos dinero dijimos vamos a Rumanía

Voz 0057 41:52 no sé qué clase de de momento no hace mucho de esto eh yo creo que hace más de diez años igual quince años ya

Voz 4 42:02 a la Rumanía está mucho mejor y cuando llegamos no él vino a buscar dice bueno y aquí se hubieron policía cuidado porque tal no sé igual no es policía

Voz 0057 42:13 día he vale vale ve llevar siempre piedras en el bolsillo

Voz 4 42:17 yo par de piedras lo que es

Voz 6 42:19 por qué no porque hay mucho Pedro perro salvaje

Voz 14 42:22 de pueden atacar pero sí a veces se juntan en manadas sí

Voz 18 42:28 te has quitando importancia editor pero se mete la mano en el bolsillo

Voz 15 42:33 era yo ya lo saben acostumbrados

Voz 4 42:37 ideas escaparán fue la entrada normal llegaría madre me luego no estuvimos bien la verdad es que viaje bien peculiar yo creo que harán en quince años el país ha llovido mucho mejor seguro eh

Voz 3 42:49 pero ya lo sé pero salvajes no los pero ya estando allá los perros ya llevan su collar su chip los policías también han Gonzalo de León dice quizá esta información no sorprenda pero los que lo comemos habitualmente sabemos que las

Voz 5 43:05 pepitas del kiwi salen igual

Voz 17 43:08 el que entran

Voz 3 43:10 qué me estás contando estamos ante una veta no explotada por el narcotráfico perdona no me gusta que fuera fuera mira Gonzalo

Voz 18 43:19 si tienes que escribir esto no escribas más si estás ofendiendo a la lectoescritura Arafo Anne práctica de Altea Alicante dice siempre os he imaginado con Berto a la derecha de la mesa y Andreo a la izquierda acabo de veros en vídeo y para me extraña sorpresa es al revés porque me ha fastidiado a esto tiene solución

Voz 5 43:39 la verdad

Voz 4 43:43 así que parece un dios inca eh

Voz 15 43:48 Adolfo Herrero desde Twitter dice no no me gusta el volumen canciones tampoco

Voz 3 43:53 a mí me ha ofendido porque digo igual me pongo un poquito de tu producto dentro sabes

Voz 10 43:59 decenas de certamen pasivamente echando mucho celo tienes que a otra Vega

Voz 3 44:07 Adolfo Herrero de Twitter sigue desde casa para evitar una discusión

Voz 5 44:11 cuál es el mejor momento para volver interesante cuando ha caducado la discusión no tras complicadas ahora con los móviles no igual con con Whatsapp y todo esto en vías

Voz 4 44:25 mensajes como al tema que puedo volver Cobas la discusión

Voz 5 44:30 en qué punto estamos yo ya lo estoy muy enfadado y tú porque estoy que cotejar

Voz 4 44:34 no no yo yo lo que haría es deambular alrededor de la casa un tiempo paseando hacerte el en contra adicto es un bar en el en el rellano cuando abra esa persona con la que te has enfadado tu hermana o tu madre pues tú no haces la central simplemente como si bajara de otro piso ahora cómo te conteste que te dice hay bien pues ya aprovechas mientras pero siempre se va a llamar por teléfono disimular que les de una empresa Jean Marie no hablar sólo respira eso es eso mola mucho para para hacer las paces ocho tranquilizar mucho que llevas puesto al otro desde aquí puedo leer todo su sexo ya

Voz 3 45:20 bueno

Voz 4 45:21 pero vosotros pues pero es que te ya hemos ayudado a quienes contiene alguna pregunta en este momento claro es que nos acercamos al final del programa

Voz 3 45:31 con el cero de los romanos acordamos

Voz 4 45:34 ha tocado techo recordemos que habrá una partida de Huarte final de con Cristian con una persona que tenía un contencioso conmigo

Voz 0057 45:45 pero yo creo que hemos hecho Pacer ya verdad que sí

Voz 3 45:48 el caso Penagos Doré no pasa nada venga venga estamos en los últimos minutos si compañeros y quedan como unos cinco seis minutos de programa así que vamos a aprovecharlos a fondo en el

Voz 4 45:58 Carrusel

Voz 3 45:59 va hacemos Becks Sergio de Egipto

Voz 18 46:02 por la gente que le la playa es la misma que te critica cuando juegas a las palas en la biblioteca

Voz 3 46:14 Nuria de Valencia que un vídeo no termine de cargar duchas que es los dedos señales la pantalla como si gracias a sus poderes Chas esquiadores fuese a empezar a funcionar si te funciona adelante

Voz 4 46:26 sí que es informática Gorka de Guecho Vizcaya

Voz 18 46:28 por qué con el agua potable no potásico en el agua no potable Potes

Voz 4 46:33 porque sales demasiado de Potes Gorka Pinilla

Voz 3 46:35 Rulli de Twitter

Voz 15 46:38 que están con él espuela el mazorcas peleado todo el día bruja arriba abajo de ella que no se decir la verdad

Voz 12 46:54 del verlo noble

Voz 15 46:57 yo no puedo decirlo

Voz 3 47:04 antes dice os dais cuenta que los siete pecados capitales corresponden como lo pitufos

Voz 4 47:11 cuadra que cuadrando hay más de siete pitufos hay más D y hay un montón de Pitufo para aburrir pero es el role le has visto pero hay pitufos pero viste como una selección de pitufos pitufos ha visto un un una selección sé si es verdad que ya está bien

Voz 18 47:33 María Granada si en este programa no hay guión y solo habláis de las cuestiones que nos envían los oyentes ahora que estáis leyendo la mía puedo poner en el currículum que sido guionista

Voz 4 47:41 es un programa de la Cadena Ser por supuesto pero sólo durante ocho según podemos preguntara a los a los directores eh gemelos de la Cadena Ser somos tal como es y puede poner una oyente que es guionista y sí

Voz 12 48:00 pero

Voz 4 48:03 se llama María de Granada

Voz 12 48:05 no

Voz 26 48:07 venga

Voz 12 48:09 co

Voz 3 48:11 los estamos mucho banquero especiales para en batín todo el día por la radio pero muy bien muy arreglado por un pañuelo de seda una de director actor y el otro pone menos como como diseñador en inglés

Voz 23 48:29 cero kilos no hay uno inglés que sólo da igual igual el guapo eso no me acuerdo ya te lo diré eso ya te cogeré mañana

Voz 3 48:43 bueno deberíamos revisar esta este personaje

Voz 4 48:48 vamos con él

Voz 3 48:50 desafío a vale pues mira mira qué bien rescatamos de las catacumbas de nuestro programa aquí el aquel gran concepto Word que nos dio medio días de gloria y miseria y que ya no considerábamos enterrado pero bueno el otro día por cierto a ver Espinosa en el programa lo recuperó pero pero sólo por un día

Voz 4 49:21 un homenaje bueno pues aquí Cristian

Voz 0057 49:24 bienvenido a A

Voz 18 49:27 es el reto que tú quieres plantearme una partida de la cual si tú ganas tú serás Caballero yo no

Voz 3 49:38 esto va como siempre no perdona esto sería como un combate de boxeo

Voz 5 49:43 que es tú eres el aspirante al título tú tienes el título en posesión

Voz 4 49:48 te lo llevas a ver esto es un

Voz 3 49:51 imaginario donde yo soy el árbitro

Voz 4 49:54 pajarita iba a lanzar una palabra vale entonces tú lo haces una palabra para los dos

Voz 5 49:58 sí el que gane pues tú mantienes título

Voz 4 50:02 no es que la Liga primero luego hablaré decís las dos los la palabra era muy feo eso claro no te conozco de nada no sé si veremos coacción no no puede ser un copiar Regal Barça ya es derecha mira que tampoco ha sentado

Voz 3 50:20 venga yo digo la palabra Delon chiste colega sacar sale mal dar la palabra porque la que entrevistan bonita si tenemos prisa no bien la palabra es

Voz 0057 50:37 tontería adelante

Voz 19 50:43 improvisación

Voz 10 50:47 y llegó la música de misterio

Voz 27 50:51 de día es

Voz 19 50:54 en esencia

Voz 10 50:58 no y yo Cristian mira que hoy

Voz 22 51:03 hoy Berto hoy no me está cayendo bien pero no te caigo bien no nada a veces sí P

Voz 17 51:10 pero ese cargo este es el mejor es el número uno muy buenas ha sido muy buena mano

Voz 4 51:17 tiene su título de caballero dale agua muchacho también la que te enfrentas tú no entiende Words por ejemplo Hidalgo words

Voz 10 51:27 Page Wolf gusta pues espero que te te cubre las manos nos vamos volveremos el sábado que bien

Voz 3 51:42 me con más tonterías que no iba mal el compañero te conectan con la improvisación pero también con la esencia de este programa que al final lo que quiere es vi estará