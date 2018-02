Esteban Beltrán: "No se puede liberar algo que prácticamente ha desaparecido o muerto"

Voz 1667 00:00 Esteban Beltrán director de Amnistía Internacional en España hola buenas noches Esteban cuál es el balance que hace amnistía de la operación de reconquista de Alepo

Voz 1404 00:28 pues un balance desolador la verdad el balance implica primero la falta de aprendizaje de la comunidad internacional en en reaccionar no estaba acordando ahora mismo de cuando Kofi Annan en el año noventa y cuatro en Ruanda decía nunca más la comunidad internacional productividad que esto pase bueno pues ha vuelto a pasar en pues no en segundo lugar una unas crímenes de guerra crímenes contra la humanidad que no sólo son los bombardeos o no sólo incluso son la muerte por hambre de buena parte de la población incluyendo los cien mil menores en riesgo que habida en nada le pues se básicamente por el ejército de hay Porro ICO Rusia y además de estos crímenes contra la humanidad que han cometido con los detenidos muchos de los detenidos pues han desaparecido o Ana o han sido torturados etc entonces estamos hablando ahora de que la urgencia es que todavía hay una parte de personas miles de personas que siguen atrapadas allí en especie juego del ratón y el gato trágico que te voy autorización para No Te doy de autorización por parte de Rusia Irán el Ejército de Siria y lo que es que todavía hay miles de personas otra sí

Voz 1667 01:45 leí este pasado viernes Esteban a uno de vuestros investigadores de Amnistía preguntarse quién va a perseguir e investigar los crímenes contra la humanidad no que se han cometido tanto en Alepo como en el resto del territorio Siri sirio quién debe hacerlo Esteban

Voz 1404 02:00 lo debe hacer a la Corte Penal Internacional el hacer ahora mismo la lo que es importante es que haya observadores sobre el terreno porque no sólo la gente que quedan Alepo sino o sino la gente que que que está siendo desplazada de haré piensa habiendo no sabes qué va a pasar con ellos importante ahora tiene otros dos Naciones para que no ocurra nada en cuanto a humanos de lo cual es un experto no efectivamente yo creo que no hay que olvidar hace poco se publicaron doscientos y pico nombres de personas vinculadas a grupos armados gorrito desidia con nombres de pedidos que pueden ser responsables de fines de humanidad y habrá que perseguir en el futuro no sea la única forma en que no se vuelva a repetir esta orines drama que está ocurriendo en Siria que alguien responda ante los tribunales no cuando Urrutia hizo lo que hizo en Kenia con pues mucha judiciales nadie respondió por lo tanto lo que ocurrió en Ruanda pues no tuvo muchos efectos a toro pasado cierto tiempo o en materia de rendido me cuentes por lo tanto a veces esencial para proteger a la humanidad para el futuro de estos horrores es quedarme

Voz 1667 03:14 cuestionaba la SAT esta semana el doble rasero de Occidente que no que se preocupaba decía por las acciones militares del Ejército sirio pero no de los abusos que comete la oposición cuando llega a Alepo o a Palmira no que es otro frente que se ha abierto esta esta semana Esteban vosotros os sentís aludidos por estas palabras del presidente sirio

Voz 1404 03:34 no en absoluto porque él a nosotros digamos no hay Diarra sin sufrimiento para que la población civil no las hay iba efectivas del ejército sirio ha cometido torturas desapariciones bombardeos Pedro Ruiz pasamanos Where Estado Islámico bautizado escudos y de decidir como escudos humanos yo estoy pensando en si Dios suplicando Didac y otros grupos armados pues han disparado la población civil querido unir bellos no por lo tanto no hay no hay amigo ni enemigo bueno en en esta guerra como las guerras en todas partes han cometido crímenes de guerra pero sí que hay que decir en el marco de Alepo quién ha cometido las más graves abusos contra los Derechos Humanos quince días y Rusia hitos

Voz 1667 04:18 también importa mucho lenguaje no Esteban en estos casos el hablaba de Al Asad hablaba de liberación cómo lo vais vosotros

Voz 1404 04:27 no se puede liberar algo que practicamente a Canito desaparecido o muerto digamos caso puede hablarse de ganaron una batalla pero ahora la derrota moral crines de cree que es brutal Alepo ya han sido cinco años especialmente los últimos cinco meses han sido cinco años de sufrimiento para la población civil pensemos que una buena parte los refugiados no el cincuenta por ciento por ejemplo de crea cierto menos dieciocho años no el dieciocho por ciento de la gente que huye en Siria ha cumplido los cuatro años imaginemos lo que supone para generaciones enteras no era por lo tanto el blando no hay nada que celebrar hasta al contrario lo que que pelear por estos los que quedan ahí que no sufran la puedan reprobación ni después lograr que la gente rinda cuentas

