Punto de Fuga: Programa completo (18/12/2016)

Voz 4 00:07 es algo que han a cualquiera que pueda escucharme estamos aquí expuesto son

Voz 5 00:12 dio en la sitiada ciudad de Alepo Éste puede ser mi último

Voz 4 00:15 el vídeo mensaje este es el último vídeo que público estamos cansados cansados de palabrería este mensaje

Voz 6 00:24 sí lo lanza un corazón roto me voy a dejar de hablar aquí viene una bomba barril esto acabará mi vídeo sé que esta es la situación que estamos viviendo ahora mismo en Alepo es parte de la muerte en la que estamos viviendo avisos

Voz 7 00:40 pero aquí ya no pediré nada más a la ONU la ONU esconde su cabeza en la arena como una avestruz de ayuda a los árabes que lo único que hacen es expresar su tristeza y preocupación

Voz 9 01:06 vale pues lo Lootz iba muy duro este momento estás donde yo estoy

Voz 10 01:10 la la es un tráfico de y pude coger con la gente que va y que viene entonces lo que ocurre es que las zonas la zona de los rebeldes es la zona evidentemente que es la bombardeada lo cual no quiere decir que las fuerzas de la oposición armadas nos bombardeen también la zona del Gobierno la la apariencia general de la ciudad muchos coches es decir es un kilómetro cuadrado de guerra atroz pero todo el resto no la ciudad vive hasta cierto punto una vida estudiante

Voz 1667 01:49 apenas un kilómetro cuadrado arrasado por las bombas Bashar al Assad ha reconquistado Alepo a sangre y fuego

Voz 1667 02:01 el club ya ha felicitado a los vecinos de la ciudad a través de un vídeo comunicado los ha felicitado por hacer historia en esta reconquista una victoria liderada por un dictador de amplio historial de matan

Voz 1404 02:21 la batalla privadamente la derrota moral de crímenes comunidades brutal que no hay nada que celebrar hasta contrario a pelear por estos los que quedan ahí que no eran retracción y después lograr que la gente Arrinda cuenta

Voz 1667 02:40 en el programa bien hoy en este domingo hacemos balance de la batalla por Alepo hoy nos interesamos por otra guerra menos conocida la de Yemen

Voz 2 02:47 en muchas otras guerra los civiles por lo menos pueden escaparse pueden ir a otro país en Yemen no es así en la población civil que está bajo bombardeos cada día o sea lo que estamos viendo es que el país más rico más poderoso de toda la región Arabia Saudí está bombardeando instruyendo el país más pobre de toda la región que Yemen adonde la gente está muriendo no solamente bajo las bombas cada día los civiles pero está muriendo de hambre también

Voz 1667 03:20 las grupo y Amnistía Internacional los pondrán al día en ambos frentes Erika castellanos no se hablará de su sueño el fin de la pandemia del sida

Voz 13 03:28 creo que es un sueño constante no sólo ensueño necio lesiones

Voz 14 03:32 Esperanza que tengo desde que fui ya que unos picada en el noventa y cinco desde una perspectiva como una persona que vive con VIH y que he sido diagnosticada concita más bien me gusta usar las retórica determinar cuándo una epidemia no terminar con el Ciudad porque terminar cita también significa terminar conmigo porque yo tengo VIH también ha sido diagnosticada con

Voz 1667 03:53 llega nuestro estudio desde Belice donde trabaja con grupos de riesgo del VIH excluidos de la sociedad no se hablará entre otras cosas de las consecuencias que tiene la caída de fondos para la lucha contra el virus que compromete su control total el que sea marcado Naciones Unidas en dos mil treinta punto verde hoy dedicado a la caza

Voz 15 04:10 quieras que no es una actividad sin bastante por cuanto se desarrolla el ochenta por ciento del territorio nacional durante la mayoría de los meses del año en función de las diferentes modalidades Si bueno pues sí la verdad que los impactó son importantes todos no sólo por los disparos directos la muerte bien vale sino por por todas las infraestructuras que deben en a casa no

Voz 1667 04:33 ecologistas en Acción ha estudiado el impacto en nuestro entorno natural de la caza y les hemos invitado a explicarlas en tales conclusiones en Mundo Express por cierto Nos interesa haremos por la nueva hay vergonzante estadística de Oxfam sobre el reparto de refugiados en Europa estaremos en Colombia con el último paso por la paz Marta del Vado nos hablará de la presentación del nuevo Partido Democrático que releva a las FARC todo esto y más a partir de ya porque este mundo también importa comenzamos

Voz 1667 06:28 papi Morlán Nicolás grupo buenas noches hola buenas noches Pablo como han quedado al equipo después de la batalla

Voz 1622 06:33 si bien hay que dividir la ciudad en dos es decir los barrios que siempre se han mantenido bajo control gubernamental de los que han estado durante más de cuatro años en manos de grupos opositores la mitad occidental la parte gubernamental y a excepción de las líneas de frente está en bastante buen estado según cuentan sus residentes también a pesar del lanzamiento de artillería desde el lado opositor los servicios básicos como la electricidad y el agua nunca han dejado de funcionar así como las instituciones gestionadas por el Estado todo en la mitad oriental no tiene nada que ver estuvimos hay en verano de dos mil trece justo un año después de que quedará dividida la ciudad y cuando los periodistas todavía podíamos entrar con seguridad en las áreas de la oposición Si bien había desperfectos ya había edificios destrozados y la Ciudad Vieja como por ejemplo los zocos estaban desérticos porque estaban cerca de la línea de frente lo que te impactada no era los destrozos sino la vida relativamente normal que la gente llevaba también porque la intensidad en ese momento de la violencia era mucho menor pero ahora mismo las imágenes que van llegando de esas zonas son totalmente desoladoras este es el sonido de un vídeo grabado en estos barrios en los últimos días el nivel de destrucción que se muestra ahí es total avenidas con cientos de edificios afectados por los bombardeos muchos de ellos derruidos cráteres de veinte o treinta metros es decir hay ganas que deberán ser totalmente arrasadas durante una futura reconstrucción para que sean habitables en plena ofensiva durante el último mes podían llegar a caer centenares de bombas desde los aviones progubernamentales en un solo día en zonas que estaban pobladas por decenas de miles de civiles y hay periodistas que han podido entrar en estos último en en estos últimos días en los barrios conquistados por el ejército sirio y sus aliados periodistas que tienen una amplia experiencia en zonas de conflicto dicen no haber visto nunca un nivel de destrucción similar

Voz 1667 08:24 donde se han llevado a los a los evacuados Nico

Voz 1622 08:26 si bien el acuerdo que se ha empezado a implementar esta semana pretendía llevar a los militantes y sus familiares fuera de la ciudad es decir a través de convoyes atravesar un corredor de veintiún kilómetros hacia hacia el oeste que regalaría en territorio bajo control opositor Se estima que la mayoría de de los evacuados acabarán asentándose en la provincia de Idlib que es ahora mismo el principal feudo opositor donde las ONGs ya se están organizando las reacciones de la población a la evacuación pues eran diversas en en la zona gubernamental la gente que se había acercado a ver

Voz 1667 09:01 los como es partir hemos trabajo

Voz 1622 09:04 el alivio también había muchos de los evacuados que respiraban tranquilos al saber que se ponía fin a la violencia al menos de momento pero a la vez también desprendían rabia por tener que salir abandonar su hogar su barrio como afirmaba esta mujer sólo pisar territorio opositor tras bajar del autobús que él había evacuado el pasado jueves

Voz 21 09:23 es han Jalaf

Voz 0738 09:25 les Boring nos acabamos de ir

Voz 1622 09:27 el elevó a la fuerza no por los años de bombardeo sólo porque estábamos contra el régimen y teníamos miedo y esperamos volver victorioso si como nos hemos ido con orgullo y honor esta sensación de de retorno era algo que tenía muy presente la gente que se iba en las vitrinas de los autobuses se podía leer la palabra volveremos escrita sobre el polvo también en en Alepo las fotos que llegaban de los barrios que abandonaban los militantes había grafitis sobre los edificios en el que había esta idea de retorno ir en Alepo durante estos días también se han visto algunas columnas de humo los días de la evacuación no a causa de las bombas sino por los incendios provocados por algunos de los evacuados que tenían que abandonar sus pertenencias al al no poder llevárselas no querían que fueran saqueadas por los primeros que entrasen

Voz 1667 10:14 Nico qué puede significar la caída de Alepo en el tablero

Voz 1622 10:17 la guerra siria bien desde un punto de vista de la estrategia militar sólo militar es una gran victoria para el régimen y sus aliados extranjeros unos aliados que hay que recordar que son los que han liderado la ofensiva al régimen esta victoria te permite dos cosas principalmente una es mostrarse como la fuerza dominante en su conflicto con los grupos opositores algo que podría favorecer le en una futura negociación aunque Bachar al Asad ya ha dicho que su intención es reconquistar todo el territorio aunque Putin ha dicho esta semana que quiere reiniciar las conversaciones para poner fin al conflicto ir le permite al Gobierno y sus aliados redirigir las fuerzas hacia otros frentes como por ejemplo la misma indie que es adonde van los combatientes y es que últimamente hemos hablado mucho de Alepo pero la aviación también ha bombardeado con intensidad irregularidad otros centros urbanos en en esa provincia para los grupos opositores bien los que están en i live estarán más expuestos como hemos dicho a los ataques de las fuerzas progubernamentales y el analista Andreas Creek también comentaba nos comentaba esta semana que habrá que ver cómo mezclan los militantes llegados de Alepo con los grupos ya establecidos en en In Live

Voz 22 11:24 de esos mensajes no hay muchas y diferentes facciones luchan cada pequeña localidad tiene su propio consejo militari grupo rebelde que la controla iban a querer mantener esta situación es decir la visión que tenían los grupos opositores en Alepo no podrán implementar la Emily

Voz 1622 11:40 así que con la captura de Alepo el Gobierno controla la espina dorsal del país es decir de norte a sur las ciudades de Alepo Hama Homs

Voz 1667 11:48 Mascó pero por ahora hay según eh

Voz 1622 11:51 afirman los analistas no hay indicios de que esta victoria gubernamental y estratégica en Alepo sea

Voz 23 11:57 el inicio del fin del conflicto gracias Nikos

Voz 1667 11:59 estamos pendientes buenas noches muy bien Pablo un abrazo

Voz 23 12:02 noches

Voz 1667 12:07 Esteban Beltrán director de Amnistía Internacional en España hola buenas noches Esteban cuál es el balance que hace amnistía de la operación de reconquista de Alepo

Voz 1404 12:17 pues un balance desolador la verdad de balance implica primero la falta de aprendizaje de la comunidad internacional en en reaccionar no estaba acordando ahora mismo de cuando Kofi Annan en el año noventa y cuatro de genocidio en Ruanda decía nunca más la comunidad internacional permitirá que esto pase bueno pues ha vuelto a pasar en Alepo no en segundo lugar una unas tienes de guerra crímenes contra la humanidad que no sólo son los bombardeos o no sólo incluso son la muerte por hambre de buena parte de la población incluyendo los cien mil menores en riesgo que habida en nada aquí vivían en Alepo este básicamente por el ejército de exhibía hay porro y con Rusia y además de estos los crímenes contra la humanidad que se acometió con los detenidos muchos de los detenidos pues han desaparecido o Ana o han sido torturados de etcétera entonces estamos hablando ahora de que la urgencia es que todavía hay una parte de personas miles de personas que tienen atrapadas allí en especie juego del ratón y el gato trágico entre que te voy para Sabino no de autorización por parte de Rusia Irán y ahí lo dejaré todo es iría porque y lo que sí que todavía hay miles de personas otra sí

Voz 1667 13:35 leí este pasado viernes Esteban a uno de vuestros investigadores de Amnistía preguntarse quién va a perseguir a investigar los crímenes contra la humanidad no que se han cometido tanto en Alepo como en el resto del territorio Siri Sirio quién debe hacerlo Esteban

Voz 1404 13:49 lo debe hacer la Corte Penal Internacional hacer ahora mismo la lo que es importante es que haya observadores ya pienso sobre el terreno porque no sólo la gente que quiere ganarle sino o sino la gente que que que está siendo desplazada de haré piensa habiendo vuelos no sabemos qué va a pasar con ellos impactante ahora tiene otras dos niños para que no ocurra nada en cuanto a humanos de lo cual es que hay presidios me experto no efectivamente yo creo que no hay que olvidar

Voz 24 14:18 no soy poco publicaron

Voz 1404 14:20 a doscientos y pico nombres de personas vinculadas a grupos armados pero desidia con nombres de pedidos que pueden ser responsables de fines de humanidad y habrá que perseguir en el futuro no sea la única forma en que no se vuelva a repetir esta orines drama que está ocurriendo en Siria que alguien responda ante los tribunales no cuando rusa hizo lo que hizo en Kenia con desaparecidos pues mucha judiciales nadie respondió por lo tanto lo que ocurrió en Ruanda pues no tuvo muchos efectos hasta pasado cierto tiempo o en materia de remiso me cuentes por lo tanto es esencial para proteger a la humanidad para el futuro de estos horrores es quedarme

Voz 1667 15:04 cuestionaba la SATE esta semana el doble rasero de Occidente que no que se preocupaba decía por las acciones militares del Ejército sirio pero no de los abusos que comete la oposición cuando llega a Alepo o a Palmira no que es otro frente que se ha abierto esta esta semana Esteban vosotros os sentís aludidos por estas palabras del presidente sirio

Voz 1404 15:24 no en absoluto porque él a nosotros digamos no hay guerras sin sufrimiento y no las hay efectivamente ejército sirio ha cometido torturas desapariciones bombardeos Pedro pasamanos Where Estado Islámico bautizado descubre y decidir como escudos humanos yo estoy utilizando insidioso pican Didac y otros grupos armados pues al menos para la población civil que vive unir bellos no por lo tanto no no hay no hay amigo ni enemigo bueno en cuanto a las guerras en todas partes han cometido crímenes de guerra pero sí que hay que decir el mar Alepo quién ha cometido las más graves abusos contra los Derechos Humanos aprobación si civiles y Rusia éxitos

Voz 1667 16:07 también importa mucho lenguaje no Esteban en estos casos el hablaba de Al Asad hablaba de liberación cómo lo vais vosotros

Voz 1404 16:16 no se pudo liberar algo que practicamente a Canito desaparecido o muerto digamos toros caso puede hablarse de ganar una batalla pero ahora la derrota moral de crines se cree que es brutal Alepo ya han sido cinco años especialmente los últimos cinco meses han sido cinco años de terrible sufrimiento para la población civil pensemos que una buena parte de los refugiados no el cincuenta por ciento por ejemplo entonces no Sieso menos dieciocho años no el dieciocho por ciento de la gente que huye en Siria no ha cumplido los cuatro años imaginemos lo que supone para generaciones enteras no era por lo tanto el dando no hay nada que celebrar al contrario lo que es pelear por esto que quedan ahí hay que no sufran eran reprobación ni después lograr que la gente rinda cuentas

Voz 1667 17:08 Esteban Beltrán muchísimas gracias por acompañarnos este domingo en Punto de Fuga

Voz 1404 17:13 venga gracias a vosotros a este sector viendo el terrorismo es así

Voz 1667 17:17 normal normal a estas horas gracias Esteban

Voz 1404 17:20 venga hasta luego de momento

Voz 1667 17:22 la guerra siria sigue dejando historias de héroes anónimos que cuentan al mundo lo que está pasando dentro algunas de esas voces las escuchábamos al comienzo del programa pero Lucia Riera nos va a hablar de otros de estos pequeños héroes

Voz 1322 17:35 diferentes problemas diferentes iniciativas pero mismas manos y voces alzadas las de los niños convertidos en activistas o caras que simbolizan el dolor de las guerras como la de esta niña de siete años

Voz 25 17:46 lo que sobrevive en Alepo

Voz 26 17:51 sí estamos viviendo bajo ascendió desde hace tres meses estamos sufriendo por las bombas no hay comida no hay agua limpia ni medicinas ni hospitales ni colegios las bombas no para nunca

Voz 27 18:06 pues ya está acabado

Voz 26 18:12 desde una cuenta de twitter gestionada

Voz 1322 18:14 por su madre Bana bautizada ya como la Ana Frank de Alepo narra al mundo los bombardeos que sufre a tiempo real la cruenta guerra de Siria y sus consecuencias la huida de miles de refugiados ha dejado varias imágenes icónicas en los últimos meses fotografías que conmovieron al mundo entero al menos durante un tiempo la de Aylan el niño muerto ahogado en una playa de Libia cuando trataba de llegar a Europa la de honran herido por las bombas sentado en una ambulancia con la mirada fija o la del joven atrapado en Idomeni que se solidariza con la matanza terrorista en Bruselas con una pancarta que reza Sordi for Bruselas fotos que llegan como una bofetada para despertar ante el horror consentido por todos que recuerdan a otras históricas imágenes como la de la niña vietnamita del napalm pero hay otros en todo el mundo que se han levantado para luchar por la paz la educación contra los abusos injusticias o desigualdades a sus cinco años la mexicana Sofía Cruz logró burlar la seguridad y entregar una carta al Papa Francisco Le quería trasladar este mensaje sobre los niños indocumentados en Estados Unidos

Voz 28 19:14 papá Francisco te quiero apuntar que mi corazón está muy triste por Kiev tenga miedo de quién Biel a inste a plena mis papás ya tengo derecho a vivir mapas yo tengo derecho de ser feliz ni papa trabajan muy puro en una fábrica calva minimizando fieros Paván aptas como mi papá alimentan este país por lo tanto merecen vivir con dignidad merecen ser respetados merecen una reforma migratoria

Voz 1322 19:47 volví Bautista fue uno de los varios menores que fueron detenidos durante una protesta contra las leyes de inmigración en Washington ahora como activista cuenta su historia en un libro para ayudar a otros como el que se enfrenten a la Depor estación en Oaxaca en México un grupo de niños mejicanos consiguieron hace un año frenar la destrucción de un bosque donde se querían construir hoteles símbolo de resistencia como la niña palestina que pelea contra los soldados israelíes y muestra sus controles en los vídeos que publican sus redes sociales o Coy Macy's una niña transexual de Colorado que con solo seis años llevó a su colegio a juicio ganó el derecho a usar el baño de niñas pero este repaso no puede terminar sin que nos acordemos de ella

Voz 29 20:25 mancha el buen que dicha en Uruguay dicen que en Change org dice Losing Kitchen paz la activista

Voz 1322 20:41 por el derecho a la educación de las niñas la paquistaní Malala tiroteada por los talibanes cuando iba a la escuela ha sido la más joven con diecisiete años en recibir el Premio Nobel de la Paz

Voz 1667 20:54 te has Lucía Herrera hoy queremos también ampliar la mirada sobre otro conflicto olvidado el de Yemen así que vuelve a punto de fuga Donatella Roberto investigadora de Amnistía hola buenas noches Donatella

Voz 25 21:06 buenas noches a la principal yerra el conflicto olvidado más preocupante que ahora mismo yo creo en el en el planeta uno de los más preocupantes Amnistía Internacional ha publicado recientemente varios informes con títulos realmente preocupantes y sobrecogedores como bombas que caen del cielo día y noche los civiles bajo el fuego en el norte de Yemen o no hay ningún sitio a salvo para los civiles qué está pasando allí exactamente en Yemen

Voz 2 21:31 la tragedia porque de verdad como hemos visto en en muchas otras guerra los civiles por lo menos pueden escaparse pueden ir a otro país en Yemen no es así en la población civil que está bajo bombardeos cada día bombardeo que son de parte de la coalición liderada por Arabia Saudí y la mayoría de los bombardeos son de las fuerzas saudí ella misma o sea lo que estamos viendo es que el país más rico es más poderoso de toda la región Arabia Saudí está bombardeando instruyendo el país más pobre de toda la región que Yemen a donde la gente está muriendo no solamente bajo las bombas cada día los civiles

Voz 31 22:16 es el pero está muriendo de hambre

Voz 2 22:18 hombre también cuando digo que la gente está muriendo de hambre no lo estoy utilizando así como una expresión no da la gente está muriendo de hambre porque además de bombardear cada día de manera sin discriminación la las fuerzas de Arabia Saudí están también tienen un tienen Yemen bloqueado hay un bloqueo así que Yemen que es un país que recibía todo de afuera no no dependía completamente de de las importaciones e ahora no está llegando el la cosas más de base comida hay medicinas a la gente está muriendo de hambre la gente está muriendo de de enfermedad que se podrían que se podrían tratar

Voz 25 23:08 muy fácilmente ustedes han estudiado trece bombardeos en la capital yemení entre mayo y junio dos mil quince en uno de esos de esos informes en uno de esos estudios qué conclusiones ha sacado que contáis en esa investigación Donatella

Voz 2 23:22 de esta asignación de esta investigación a donde estuve yo personalmente ideó tras la donde Estado yo otros colegas en casi todos los casos lo que nosotros hemos encontrado eran que eran eh bombardeos de cazas de hospitales de escuelas a donde había civiles no había objetivo militar también se ha bombardeado mucho objetivo militares pero es es otra cosa es eso es permitido no en bajo el derecho internacional pero el el hecho de bombardear cada día civiles en sus casas en sus hogares en escuela hasta donde muchos de los civiles sean refugiado al haber sido obligado de escaparse de sus propia casa

Voz 31 24:10 hospitales y así que él

Voz 2 24:13 la las autoridades de es de Arabia Saudí las fuerza lo sabe muy bien porque este problema sigue desde más de un así un año y medio si después de un año y medio se continua a utilizar las misma táctica las misma técnica y cada vez se dice bueno emo un bar dado un hospital o como lo que pasó hace tres semanas que se bombardeó un funeral a donde murieron más de ciento cuarenta civiles y Arabia Saudí se bueno eso fue un error pero cuando se utiliza la misma los mismos métodos después de un año y medio ya el el argumento que bueno fue un error o sea ya no lo cree MoMA

Voz 25 24:59 Arabia Saudi Arabia Saudí no va por libre no es forma parte de una coalición lidera una coalición ya da por grandes potencias internacionales absolutamente a la comunidad internacional

Voz 2 25:09 Nadal en osea en su tu en su totalidad también lo que es importante Sir es de donde llegan las armas que se utilizan cada día para matar niños y otros civiles en Yemen en todos los casos que nosotros hemos ligado en en Yemen en el terreno a los lugares a donde pasaron los bombardeos del norte al sur los pedazos de municiones que hemos encontrado son de municiones americana por la mayoría por la casi totalidad también encontramos alguna vas a algunos fragmentos de de municiones de bombas británicas pero el noventa y nueve por ciento o más son de bombas de la del tipo de de Mescada ochenta eh que son que son americanas así esta información es su lema Amnistía Internacional la publicó EEUU está muy muy consciente de esto y Gran Bretaña están bien pero los dos siguen vendiendo arma

Voz 25 26:24 a qué se venden armas a Arabia Saudí sabemos cómo llegan esas armas y que las encarga y cómo se utilizan claro

Voz 2 26:32 no es lo que estamos viendo un pequeño progreso es de parte de Parlamento británico de parte de Congreso americanos y algunos miembros del Congreso es americano y miembro del Parlamento británico que sí han pedido que hayan

Voz 31 26:50 Naciones que que sepa

Voz 2 26:53 haré la venta de armas a Arabia Saudí pero

Voz 25 26:59 o sea estaba en trámite todavía no hemos llegado al punto de que sepa

Voz 2 27:04 para la venta de armas por ejemplo no

Voz 25 27:06 Donatella ya para finalizar porque esta guerra está olvidada no está entre las prioridades a pesar de las cifras que arroja no tengo yo aquí anotada por ejemplo hasta cuatro mil quinientos muertos en sólo ciento cincuenta días de bombardeos violaciones baños de sangre mercenarios porque esto la guerra en Yemen no despierta la conciencia internacional no hace moverse a la comunidad internacional tanto como Siria o o incluso Sudán del Sur que también es otro conflicto olvidado pero que también está ahí no hay crisis hablar más de él

Voz 2 27:34 bueno estamos aún a mucho a mucho más muertos hoy día no son más que diez mil de los que murieron en los bombardeos ya hay millares de otros que están muriendo de enfermedades de hambre y que claro no están contabilizado la manera como los que están muriendo bajo los bombardeos hay tres razones de verdad porque la guerra está olvidada uno porque el país que está bombardeando instruyendo Yemen es un país muy rico y muy poderosos con amigos muy importante muy influyente en Europa ahí en Norteamérica en segundo lugar Yemen es un país muy pobre es el país más pobre de la región que nunca interesado más antes de la guerra también es sabía muy poco había muy poco interés a nivel internacional así que hay muy poca gente conoce Yemen y en tercer lugar muy importante es que la población civil de Yemen no se puede escapar de Yemen así que llegar a Yemen para los periodistas decisivo para nosotros así al contrario de conflicto como Siria Irak otro adonde incluso si los periodistas no pueden ir al país mismo a donde hay la guerra pero puede a los países vecinos encontrar los refugiados que residen ahí llegado que le pueden contar lo que está pasando en Yemen no es así la población no tiene la por la posibilidad a escaparse se escapa de lugar a lugar a dentro del país mismo sin encontrar un lugar donde pueda

Voz 25 29:02 sentirse realmente en seguridad Donatella Rivera gracias por acompañarnos

Voz 16 29:20 eh ya ya

Voz 1667 29:37 Nuestra siguiente invitada ha sabido renacer de sus propias cenizas eso que no lo tuvo fácil porque viene de un país Belice donde ser transexual como ella te puede llevar a la cárcel en esas circunstancias lucha contra el VIH colectivos absolutamente excluidos como homosexuales mujeres que ejercen la prostitución o drogodependientes Erika castellanos buenas noches

Voz 13 29:59 buenas noches cuántas veces asumió que usted con Un mundo sin VIH muchas veces creo que son sueño constante himno sólo enseño un él decía Andoni

Voz 32 30:09 Esperanza que tengo desde que fui diagnosticada en el noventa

Voz 1667 30:13 cinco podríamos estar cerca de verlo no porque Naciones Unidas ha marcado como objetivo el fin del SIDA en dos mil treinta eso es posible todavía nos quedan años por delante

Voz 32 30:23 bueno y desde una perspectiva como una persona que vive con VIH y que he sido diagnosticada conceda más bien me zar las retórica determinar cuándo una epidemia no terminar con el Ciudad porque terminar con el cita también significa terminar conmigo porque yo tengo VIH y también ha sido diagnosticada conocida creo que ponemos la meta determinar con epidemia hay muchas cosas que podemos hacer los estudios y los avances que hemos tenido demuestran que hemos sido de efectivos en ciertas áreas pero creo que hay mucho por hacer todavía

Voz 1667 30:59 por ejemplo bueno estamos bien

Voz 32 31:01 todo en el mundo y vemos que solamente el cuarenta y seis por ciento de las personas que viven con VIH están accediendo a tratamiento en este momento somos treinta y ocho millones de personas que vivimos con veía H menos de la mitad acceden a tratamiento no podemos estar hablando determinadas con una epidemia cuando todavía hay tanta carencia cuando todavía millones de personas mueren cada año son muertes que son prevenibles porque él medicamento y hay medicamento pero no llega a las personas que lo necesitan

Voz 1667 31:36 hay un problema añadido a ese no que es el de la caída de la financiación en los últimos años una caída muy preocupante en la última década a España por ejemplo lleva seis años sin aportar un solo euro al Fondo Mundial contra la epidemia del sida qué puede significar eso para países como el suyo Erika como Belice y en que se puede traducir esa caída de financiación

Voz 32 31:58 bueno digan cuando las Finance el financiamiento externo disminuye en las primeras grupos afectadas son sociedad civil y principalmente las organizaciones de poblaciones clave cuando hablo de poblaciones clave me refiero a esas organizaciones que tras bajan con aquellas poblaciones más afectadas por el VIH cómodo son hombres que tienen sexo con hombres mujeres trans trabajadoras sexuales o grupos Burnett más vulnerables como personas en situación de Cárcer

Voz 33 32:30 claro dice son los los principales las las los principales efectos no son los

Voz 1667 32:35 quienes sufren las consecuencias me imagino que porque esa recortan muchos programas Se acaban muchos programas que atienden directamente las necesidades de esos colectivos

Voz 32 32:42 sí bueno y digamos en la región latinoamericana y del Caribe esta los servicios para estas poblaciones mayormente son cubiertas por sociedad civil y no por el Estado entonces a disminuir el financiamiento en la región también disminuir o incluso cerrar en algunos casos estos servicios que son tan despensa abres para llegar a estas poblaciones que son las más afectadas exhibían bien decías que España desde el dos mil diez no se suma a ser donante para el Fondo Mundial debemos recordar que del dos mil tres al dos mil diez ha sido protagónico en su lucha contra el VIH y como donante al Fondo Mundial han sido en más de setecientos millones de dólares en este tiempo quedó no ya está se ha traducido en en en en la región por ejemplo el Fondo Mundial ha ayudado a consolidar a la sociedad civil a fortalecer a las comunidades para hacer Abogacía para cambios de leyes incluso aquellas que van más allá del VIH como las barreras para el acceso las leyes que criminalizan a la población LGBT o las leyes que impiden el acceso a las pruebas y el tratamiento

Voz 1667 33:55 si usted sabe bien de todo eso porque es experta en Abogacía trabaja en Abogacía en una larga lista de organizaciones supranacionales en temas relacionados también no sólo con el VIH sino también con los derechos humanos con el estigma con la discriminación en Centroamérica y el Caribe como es el estigma del sida en esa zona del mundo Erica

Voz 32 34:14 bueno vemos que el estigma discriminación sigue siendo uno de los de los una de las cosas que más afectan el tratamiento y el acceso a tratamiento de las personas en la región centroamericana por ejemplo hemos realizado un estudio de calidad de los servicios en los hospitales de evaluadas los usuarios todos los hospitales han sido calificados muy malos ya sea por el hecho del tiempo de espera por el hecho de que están puestos a final para otros servicios por ejemplo servicios dentales os servicios de cirugía es les hace esperar hasta hasta que sea en los últimos o se les va dando otras citas y otras citas para estos servicios todavía hay países donde se niegan algunos médicos hacerle cirugías a personas con VIH eso es algo que Weiner a raíz de la discriminación pero creo que es ya avanzado muchísimo en la sensibilización en educación y sensibilizar a los a los proveedores de salud desde todos los ámbitos y creo que hemos hecho grandes avances porque en los últimos años hemos visto un cambio en cómo las personas con VIH son vistas en la sociedad entonces de parte de nosotros como personas con veía H también nos concentramos en educar a nuestros pares sobre nuestros derechos como personas con veía H pero siempre también recordando nuestros deberes y responsabilidades no sólo con nosotros mismos pero también con la misma sociedad sea tenemos derecho a recibir un medicamento ya atención adecuada pero también tenemos el de ver de tomarnos ese medicamento de seguir las instrucciones y también de proteger a las otras personas ni prevenir nuevas infecciones

Voz 1667 36:06 información no para acabar con ese estigma discriminación en la sociedad no que yo creo que lo más importante es informar a la sociedad de cuáles son los riesgos que es lo que se puede no se puede hacer no Erika

Voz 32 36:16 yo creo que ha ayudado mucho el tener caras locales en gente que ha que ha salido digamos de públicas con su diagnóstico porque muchas veces las personas lo ven como algo tan lejano a ellas o algo también tan el foráneo eh el darse cuenta que puede ser cualquiera un vecino o una persona cualquiera que no cimas llenarían también ver que venga una persona con veía H en el cual no están no lo tiene marcado en la cara ni tampoco se les puede reconocer a simple vista que es una persona que vive con Bale H le abre los ojos a muchas personas y las hace concientización hace de la situación y también de los riesgos que estamos

Voz 33 36:57 todo usted ha tenido que abren los ojos a mucha gente

Voz 1667 37:00 como lo ha hecho

Voz 32 37:01 bueno yo yo yo digamos a mi historia de vida fue digamos muy interesante porque yo a raíz de estigma y discriminación yo salí de mi país y emigré a otro que hace a Méjico también tuve que vivencias muy muy muy difíciles para sobrevivir tuve que ejercer el sexto servicio a mí me vi envuelta en un mundo de drogas y ambiente estuve en una cárcel a situación de vivir en ese ambiente a cuando fin diagnosticaran el noventa y cinco yo digamos en esas fechas la esperanza de vida era seis meses dos años Inma mes recuerdo muy bien la primera vez que yo vi en las salas de espera a una persona que reía tenía un niño en sus brazos que también vivía con veía Chase esta persona estaba contándoles chistes a todos y tratando de sacarle una sonrisa a todos contaba los planes que tenía para el futuro eso me abrió mis ojos y eso despertó una chispa dentro de mí que yo también quería ser como ella que medió es esperanza de que si hay un futuro porque hasta ese momento pues yo no tenía planes para el futuro yo decía buena en estas seis meses a dos años voy a hacer todo lo que no hecho en mi vida voy a disfrutar al máximo y también voy a tender una oportunidad de hacer algo bueno conmigo y como los demás pero ha hasta que conocí a una persona que te que se veía genuinamente Félix que el VIH no le impedía hacer planes a futuro no tenía es espera Anza IEC vista para futuro himen me propuse ser esa que que ese mensaje de esperanza a otras personas y seguramente que ese sentido

Voz 1667 38:43 dos ha repetido más veces no porque usted trabaja con colectivos marginales en riesgo como homosexuales perseguidos como mujeres que ejercen la prostitución como drogodependientes por King se siente más olvidados estos grupos por sus gobiernos quizás por las farmacéuticas por la sociedad

Voz 32 38:59 yo creo que en de los diferentes grupos viene son disfraz diferentes experiencias pero yo pienso que que más bien cuando está hacen en ese ambiente y sumergida en estas problemáticas te sientes olvidado por todo el mundo te olvidas hasta de ti mismo entonces cuando encuentras una persona que cree anti que no te está obligando a cambiarse no te está dando palabras de educación te está dando información para que voz tome una decisión educada es es lo que hace un cambio es es lo que genera cambios depara para eh en eso yo creo que la población es digamos más difíciles si te puedo decir en el Caribe son aquellas en poblaciones LGBT porque en muchos de los países caribeños tenemos leyes que criminalizan incluso con cárcel a las poblaciones LGBT es Mi país hasta hace poco tenía una ley que la sección cincuenta y tres del Código Penal que castigaba con diez años de cárcel cualquier a ese contacto sexual que fuera contra natura en los libres del Código Penal definían sexo contra natura cualquier sexto que no fuera penden vagina en posición misionera osea que todo lo demás era castigado con diez años de cárcel esto hace le metía mucho temor a la a la comunidad LGBT ir obviamente las chicas trance eran las más visibles las más perseguidas pero también le brinda va a un ambiente que facilitaba la extorsión por parte de autoridades donde extorsionada van a personas gay por ejemplo con tal de decirles es el no me das tanto dinero te jacuzzi haciéndome das este dinero de de que estabas irrumpían de esta ley había corrupción en las mismas fuerzas de seguridad entonces sí como en todos nuestros países de la región está plagado por corrupción pero muy importante también porque nosotros fuimos muy exitosas para derogar esta ley es porque los vimos de una desde una perspectiva de salud pública porque estas leyes impedían el acceso aquí a prevención y tratamiento del VIH en estas poblaciones porque no vas a ir a una institución de gobierno algún un hospital de gobierno hacerte una prueba de VIH o a buscar tu medicamento si sabes que es es una institución de gobierno y sabes que vas a tener que admitir que esas un criminal antes de instancia una de las primeras pruebas que te hacen de las primeras preguntas que se te hace cuando vas a hacer una prueba es con quién ha mantenido relaciones sexuales y con personas del mismo sexo del otro entonces automáticamente estarías admitiendo que era un criminal por suerte muy país gracias al Fondo Mundial ya a otras instancias de cooperación internacional en agosto pudimos dar en agosto de este año pudimos de rogar esa ley

Voz 1667 41:51 te llamaremos en dos mil treinta para celebrar esperemos que antes gracias gracias de nada gracias por invitarme

Voz 0861 41:59 el mundo Express hoy comenzamos con la historia de un superviviente la Historia un luchador Se llama Ibrahim Al Hussein es sirio y huyó de su país por culpa de la guerra la misma guerra que lea mutilado una pierna pasase en dos mil doce de enero el accidente cuando hasta Alaska

Voz 34 42:20 ha sido un seria no está bien del todo entonces estuvieron cinco en casa uno de ellos salió de repente empezaron a escuchar uno gritando dice darnos cuenta que es un amigo IU saliera han tenido una bomba entonces qué pasó uno en la que he tenido una bombas muerto ir resto cada una ha perdido un un miembro de su cuerpo en su caso como ha perdido hola bueno pues la pérdida de la pierna derecha la gala tengo mal no está bien del todo sí sí sí sí

Voz 35 42:56 el dolor que siento es muy poco

Voz 0861 43:02 así recuerda el peor día de su vida Ibrahim lleva nadando desde que tenía sólo cinco años y ahora sin pierna fuera de su país uno Ibrahima encontrada en el deporte su terapia de vida de hecho participó en los últimos Juegos Paralímpicos en Brasil lo hizo bajo la bandera apátrida de los refugiados esta semana estos deportistas han recibido el premio de los derechos humanos del Consejo General de la Abogacía Española Ibrahim paso esta semana con los micrófonos de nuestros compañeros de la

Voz 34 43:31 quiero Gravesen gracias al deporte hombre antes él puede conseguir algo yo iba a partí vale gracias también al equipo quiere que su voz se escucha también aquel horror fogueado en su caso que pedir una pierna está todavía luchando con la canción

Voz 35 43:47 no no no sé le tengo mucho ruido de presentar a todos los otro jaleados no sólo desearía pero del mundo entero

Voz 13 43:58 bueno bueno

Voz 34 44:01 me gustaría volver a mi país y me gustaría que la situación se mejor a mi país pero el país quema o cogido cuando está en mal momento es Grecia entonces estoy muy agradecido a Grecia y a todo el equipo que más Quema quema qué más da Manel oportunidad de seguir en el equipo de natación Geri Halliwell Bomb leían

Voz 0861 44:26 bueno Ibrahim está agradecido con la acogida de Grecia pero no sabemos si habrá muchos refugiados más que pueden estar agradecidos por ejemplo con la de España Oxfam Intermón ha denunciado esta semana que nuestro país sólo ha acogido un cuatro por ciento de los refugiados comprometidos lo dicen en un informe en el que se constata además que de los cinco millones de sirios refugiados reubicados en todo el mundo menos de un tres por ciento viven en Estados ricos Nicolás Castellano

Voz 1620 44:55 según los datos de la Comisión Europea los veintiocho países de la Unión ha reubicado a sólo ocho mil setecientos cuarenta y un refugiados que se encontraban en Grecia e Italia de los ciento sesenta mil que se comprometieron antes de septiembre de dos mil diecisiete En cuanto al asentamiento de de

Voz 0861 45:08 los países vecinos de Siria toda Europa sólo

Voz 1620 45:10 pido a trece mil ochocientos refugiados de los veintidós mil acordados en el caso de España ocupa el lugar undécimo entre los veintiocho en esta clara falta de cumplimiento de sus compromisos a nuestro país sólo han llegado seiscientas ochenta y siete personas Carmen Suárez Llanos portavoz de Oxfam

Voz 36 45:25 cerramos con con estos datos que no se trata de un problema económico sino de una clara falta de voluntad política por parte del Gobierno español de hecho Si comparamos España con otros países seguimos estando a la cola de la Vergüenza Canadá es un ejemplo claro

Voz 1620 45:42 la organización humanitaria considera ridículas las cifras de acogida de España

Voz 0861 45:48 pues esta es la cruz la cara la encontramos en Bélgica a la justicia de este país va a pedir al secretario de Estado de Inmigración que pague una multa de cuatro mil euros diarios por cada día que se niega a dar asilo a una familia siria invitada por unos amigos belgas este personaje ligado a la extrema derecha dice que bueno va pagar encantado esa multa pero que no les dará asilo porque crearía un precedente que abriría la puerta

Voz 25 46:12 va a más refugiados nos vamos está Bruselas con nuestra corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 46:17 parecía una pequeña Asturias sin futuro la de una familia belga que tiene amigos sirios quiere traerlos a casa para que salgan de la guerra en Alepo el Gobierno se opone pero los jueces y esta es la novedad le han dado la razón y sus abogados exigen que se cumpla la ley por la que de momento ha sido condenado el secretario de Estado de Inmigración es que a mi familia amigos y adn los tiene no serían Olivier Stein es el abogado de esta familia en lucha para que sus amigos escapen de la guerra mientras el Gobierno teme que el preceden que abra una nueva vía de llegada hasta no he tenido que explicar en detalle no creo que se pueda generalizar aunque es evidente que sí

Voz 1322 47:02 por llegar es que no va a través del pasante

Voz 0738 47:05 que les obligan a cruzar en y dado el abogado sabe que este no Nico caso de petición de amigos que estudian aquí los tribunales aunque por el momento este puede costar descrédito dinero al Gobierno liberal de derechas en Bélgica condenado ya a pagar cuatro mil euros por cada día que incumple la sentencia

Voz 0861 47:29 iremos a desata está Colombia esta semana las FARC sea inscrito como partido político bueno Sarabia legal a la que han recurrido tras el acuerdo de paz firmado con el Gobierno de Juan Manuel Santos ahora el Consejo Nacional Electoral de este país tiene que decidir si aprueba o no su entidad jurídica como partido Marta del Vado

Voz 1510 47:48 sí es el paso previo a la conformación del partido

Voz 0861 47:50 en el Consejo tiene que estudiar ahora la petición

Voz 1510 47:53 son ya aprobar la creación de ese partido que van a llamar voces de paz la formación según sus integrantes es de origen ciudadano no ha trascendido que los dirigentes de la guerrilla encabecen también esa organización tienen como objetivo impulsar el acuerdo de paz para eso tendrán representación en el Congreso tres portavoces que participarán con voz pero sin voto durante la etapa de implementación tal y como recogen los acuerdos de paz mientras la cúpula de las FARC que ha expulsado a cinco altos mandos jefes de diferentes frentes por sus vínculos con grupos de narcotraficantes y crimen organizado

Voz 0861 48:25 Lloyd terminamos con un escándalo el revuelo que se ha generado en Chile todo después de que uno de los máximos responsables del mundo empresarial de este país haya regalado una muñeca hinchable al ministro de Economía la presidenta chilena bueno ha criticado durísimamente ese gesto un gesto machista decía que dañan la lucha por el respeto de la mujer al límite algunos representantes empresariales han criticado ese regalo impiden incluso la dimisión de este personaje

Voz 15 48:51 entonces cosas hacer nombre un institución que después todo lo demás pero ciertamente y en riego la credibilidad de la serie dado una institución que tiene una visión muy distinta a esta humorada yo creo que se equivocó cien países todos regalos yo creo que aquí en el fondo obviamente se le pasó la mano y no se dio cuenta de que además una autoridad entonces me parece a mí digamos de que eso claro miles algún tipo de disolución y conciertos

Voz 1667 49:32 otro punto verde está dedicado a la caza y su impacto en el ecosistema de nuestro país es el objetivo del estudio que acaba de publicar Ecologistas en Acción saludamos a Roberto Oliveros autor de este informe hola buenas noches Roberto buenas noches de entrada llama la atención y revisando este estudio que habéis realizado que una actividad que se puede pensar en descenso en España como algo del pasado en nuestro país sigue teniendo bastante afición no

Voz 24 50:01 sí bueno quieras que no es una actividad sin bastante por cuanto se desarrollan el ochenta por ciento del territorio nacional durante la mayoría de los meses del año en función de las diferentes modalidades Si bueno pues sí la verdad que los impactos son importantes sobre todo no sólo por los disparos directos si la muerte de animales sino por todas las infraestructuras que deben la sociedad alharaca no

Voz 1667 50:26 con cuáles son las conclusiones que habéis sacado de este estudio Roberto sobre todo respecto al impacto de la caza en en el medio ambiente no en la flora y en la fauna de la península Ibérica

Voz 24 50:37 sí bueno tenemos hemos sacado varios documentos no sólo uno hemos hecho un informe muy extensivo a muy extenso quiero decir basado en la compilación de de de citas bibliográficas que emanan desde estudios científicos de opiniones de catedráticos de universidad y es decir no es una cuestión meramente subjetivas de ecológicas y la acción sino que tiene un basamento científico hasta ochenta citas podemos hace de este en este informe no y en definitiva luego bueno esto al final no lleva una serie conclusiones que hemos venido en llamar verdades luego además también se critica mucho el hecho de que parece que somos gente oficinas de ciudad yo vivo en un pueblo en definitiva conozco esto a la perfección ni en definitiva lo que hemos venido viendo durante nuestras andanzas en en en el medio natural durante muchos años es que bueno

Voz 1404 51:42 la casa como reconoce el gran

Voz 24 51:45 parte de los cazadores consiste en matar animales pues por diversión o por negocio también puede ser toda la sociedad la gestión de la caza o una segunda verdad determinar que la caza pues no es compatible con la conservación de la vía de diversidad por cuanto muchas de supo David muchas de sus modalidades pues son altamente impactante sobre especies incluso en no sólo que están en claro declive como puede ser la tórtola o la ola

Voz 15 52:17 mi incluso sobre especies

Voz 24 52:19 que por la colocación de cebos envenenados o el mismo pues pues que son especies amenazadas y que no son de interés cinegético incluso luego también y cada día es más recurrente el hecho de que los cotos de caza se hayan convertido en en predios donde que se sueltan animales criados en granjas bien sean perdices bien sea mi facilitar la reproducción mediante la el suplemento alimenticio de la colocación de Herederos de bolas como puede ser pues los cotos de caza mayor para la sobrepoblación de siervos y de jabalís en definitiva que interesa matar animales para obtener luego los beneficios y definitiva bueno pues esta intensificación pues producen impacto no sólo sobre la vida densidad animal sino también sobre la biodiversidad vegetal puesto que bueno pues una sobre pastoreo por ejemplo en la finca de caza mayor pues pues viene a arruinar las poblaciones digitales y las cubiertas en los extremos no además

Voz 1667 53:28 en definitiva Roberto rompe el equilibrio natural no que tiene el ecosistema sobre todo

Voz 24 53:34 no cuando por otra parte en muchas fincas donde se desarrolla la actividad cinegética para salvaguardar el interés pecuniario digamos de de lo que supone vender todas estas casas se controlan depredadores de forma legal en ocasiones en muchas otras ocasiones también de forma ilegal mediante la colocación de donde se Bosch una serie de circunstancias y luego también en el informe hemos venido a a a expresar a la gente que no conoce este mundo pues que también en la casa Hoy por hoy cada día es algo que nos llega más frecuentemente limitar los derechos de muchos ciudadanos que también quieren aprovechar el medio natural es que no es tiempo

Voz 1667 54:26 más gracias remitimos a a nuestros oyentes sea vuestro estudio de Ecologistas en Acción sobre el impacto de la caza en España muchísimas gracias por acompañarnos este domingo por invitarnos a a estudiar ese ese informe que había realizado muchísimas gracias

Voz 24 54:40 no muchas gracias a vosotros le estamos muy agradecidos