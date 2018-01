Las Noches de Ortega: Treinta y tres coma tres periodo

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:21 muy buenas noches

Voz 4 00:22 llega la Navidad y en esas fechas muchos programas de radio ofrecen recopilaciones vuelven a emitir fragmentos o incluso programas enteros ya emitidos

Voz 5 00:42 nosotros no vamos a ser

Voz 6 00:44 eso en absoluto

Voz 4 00:47 no vamos a emitir algo que ya habéis escuchado vamos a hacer todo lo contrario emitiremos por primera vez fragmentos de este programa

Voz 7 00:57 que nunca habéis

Voz 8 00:59 sí

Voz 4 01:00 cuando yo preparo el programa hay momentos en los que ha dinamita uno se da cuenta de que no de que la cosa no avanza que está muy bien hasta ese momento pero que uno no sabe cómo continuar hoy os quiero poner un par de G escucharéis inicio de programa que no supe continuar uno tiene que ver con la vida de un escritor y el otro con un oyente que tuvo la mala idea de insultarme en antena hace tres meses en este mismo estudio desde el que os hablo donde Gabilondo conversaba con sus oyentes me coloque los auriculares dispuso de entrevistar a un hombre de letras cuando llevaba un buen rato supe que aquello no tenía solución que no sabía cómo diablos continuar la historia cerrar los ojos e imaginar nosotros cuál hubiera podido ser el final Se trata del primero de los dos inicios de programa que va

Voz 6 02:08 mis a escuchar esta noche

Voz 9 02:11 no

Voz 2 02:27 buenas noches no lo sabíamos

Voz 6 02:37 qué bueno volver a estar con vosotros

Voz 2 02:40 es la cosechaba tanto de menos aquí tantísimo Filho pero por suerte empezamos

Voz 10 03:05 las noches de arte el compromiso de la radio con un pueblo la devoción

Voz 6 03:11 es un profesional que da su vida por cada uno

Voz 10 03:13 no de sus oyentes comienza la radio

Voz 11 03:18 echa la vida mi vida

Voz 6 03:28 hoy nos acompaña un invitado extraordinario es un lujo que haya aceptado la invitación de la Cadena SER alguien de su valía de su enorme talla intelectual y humana sentado a medio metro de mi está el gran escritor Alberto Manuel Cánovas una gloria de las letras para nosotros su presencia es una alegría y un privilegio señor Cánovas buenas noches buenas noches muchas gracias a ustedes sobre todo la presentación que Auster que han hecho de mi persona que creo sinceramente que no merece por supuesto que merece me gustaría repasar brevemente su vida bueno esperemos no aburrir al seguro que no usé nació en Chile exacto pero a los seis años marchó a Colombia donde vivió hasta cumplir once años cuando se trasladó con su familia hasta Ecuador allí vivió cinco años hasta que se instaló con sus padres en Venezuela actualmente vive entre Perú y Costa Rica y casi su obra literaria refleja la maestría de un genio y muchos de sus personajes se han convertido ya en clásicos autor de Memorias de un buey la controvertida vida de Manuela Mayo su nombre ha sonado en varias ocasiones para el Premio Nobel de Literatura Alberto Manuel Cánovas qué es para usted

Voz 9 05:03 vivir yo claro si para desnudar mi kiwi para mí es despojar me de todo aquello que de alguna manera eclipsa la auténtica esencia de lo que lo que somos yo creo que el ser humano viene a este mundo ataviado con

Voz 12 05:33 bueno con una tonelada de ropaje el que ha de ir desprendiéndose no la escritura es uno esa forma estable la mejor que hemos inventa o no de gobiernos de ropaje que que no vuelve opaco

Voz 6 05:51 cuando despertó su vocación como como narrador de historias lo hábleme en qué estado vocación no

Voz 13 06:00 no despertó nunca porque jamás estuvo dormida o creo haber nacido ya con con el deseo de narrar historias a veces incluso sueño imagino que ya antes de nacer en el interior de mi madre me contaba yo a ella historias qué bonito a bebida he sido el mismo que soy un narrador cada año sólo han ido añadiendo cierta destreza avala para combinar adjetivos y pronombre de un modo más o menos adecuado eso ya lo juzgarán modo muy muy adecuado como trabaja usted cuál es su método levanto muy pronto desayuno algo frugal luego me coloco delante y me máquina de escribí esto yo horas ocho horas ocho horas en las que estoy conviviendo con mis personajes haciéndome cómplice de ellos aprendiendo de mi personaje dejándome sorprender por ellos dejando que sean ellos los que marquen la línea del argumento porque quien mandan ellos no yo mandan los personajes y luego descanso

Voz 14 07:11 es un poco salgo a mi jardín IU cuando estuve ahí un un tiempo aves Pinto un acuarelas a es un un arte que descubierto recién me gusta que me relaja después sino se muy tarde vuelvo a mi habitación y ahí sigo escribiendo fi la inspiración está de mi parte verdad

Voz 6 07:42 le gustaría que los oyentes que formularán preguntas

Voz 15 07:44 supe que para mí es un un uno

Voz 14 07:47 no muy bien euskera exclusiva

Voz 15 07:51 que mi relato puede tener algún interés para lo que nos llama Encarna Encarna buenas noches buenas noches que le quiere preguntar a nuestro invitado de hoy

Voz 16 08:01 bueno yo en primer lugar que yo también soy yo

Voz 17 08:05 dije en Chile no muy bien me cambian como como si yo me crié en varios países como este sangre mezclada donará directora de sobran muchas gracias una novela

Voz 18 08:19 yo ver tira vida de de yo

Voz 17 08:22 pero la vida quiero preguntarle algo

Voz 15 08:26 durante señora escribo

Voz 17 08:28 también escribo me gusta escribe sufro antes que me aconseje que hacer

Voz 19 08:38 sufre mucho mucho

Voz 17 08:41 como como una perra como una Ray una puta perra rabiosa

Voz 15 08:49 a ver a adiós y bueno eso oficial no sabe cuánto la entiendo el proceso creativo muy buenas que a mi se me de garra Jarrai bueno que el alma en cada palabra que escribo porque ofende a creaciones sufrimiento crear efectos

Voz 17 09:14 Free que tenemos

Voz 15 09:17 esta capacidad pueda fuimos más que la gente común que vulgar ahí encarna conocerlo personalmente me gustaría como lo sé voy a practicar esto de como tiene usted las tetas enormes pero no vemos dejó mi teléfono Dígame

Voz 20 09:44 no de entes cuenta razón

Voz 6 09:52 a usted muchísimas gracias lleve las personas como usted sensibles y profundas sufren más discutible M personas vulgares son felices la vulgaridad qué deberíamos todo desterrar

Voz 22 10:14 Luisa buenas noches adelante odisea estaba buscando

Voz 17 10:20 porque de todo lo pide una gran seguidor de la obra literarios de Alberto Manuel Campo sobre todo de su parte poética

Voz 15 10:30 sí sí más gracias una parte poética fantástica denota una atrás

Voz 17 10:34 me da

Voz 15 10:35 señor Cano muchísimas gracias y ciertamente sí sí

Voz 17 10:38 quería que recitar un poema de su libro concentrar dispersión

Voz 15 10:45 concentra presiones es sería fantástico claro que sí segundo de Mitt poema poemarios igual supuestísimo que fantasea Él le recito un versus por favor este recién cuando cuando quiera un verso de su poemario que lleva por título precisamente con dispersión cuando quiera irse así

Voz 12 11:11 saber que veo guardar volar

Voz 14 11:15 sobre tu espíritu de que él no con perfecta de esas son aislada del mundo que te afecta al haber no

Voz 12 11:26 escondida en la sombra de un rincón que vio volar cercana al alumno volar en círculos concéntricos como si buscaran todo buscando la bonito que bonito si te veo volar después y una vez caída remontar el vuelo como eso pájaros que tanto te gustaba virar Embid sí que veo volar noche dividiría yo como alcance el vuelo con ese miedo tembloroso que tuviste el día de nuestro primer encuentro que Marbella del impresionado volar cercando lo todo de memoria

Voz 6 12:17 esta recitando feliz en tu tristeza Elige tu alegría que giro

Voz 12 12:26 pero le ha dado tiró volar y volando te imagino como échale otra sustancia y otra materia tal vez

Voz 6 12:38 echa de mi de dicen

Voz 17 12:44 qué bien retrata las

Voz 15 12:45 a ver si lo hubo

Voz 12 12:48 es ir Elvira

Voz 6 12:53 Nuestros entre los ojos de la gente

Voz 12 12:59 llega

Voz 19 13:00 el frío mucho escribiendo es no sufrir Muccino

Voz 15 13:03 sí ahora como yo sufrí

Voz 12 13:05 cada palabra de cada uno de estos versos

Voz 17 13:08 te parece

Voz 12 13:09 no se me rompía el alma como giro que me claro grafía va una vez palabra porque yo escribo a máquina no con ordenador y eso claro

Voz 17 13:19 qué qué bien retrata usted pero Amazon meninas gente sujeto con gran conocedor de lo más femenina es verdad y jengibre de aquí que tiene usted es increíble algo o mucho que conoce daba a las mujeres la mujer usted es usted es maravilloso muchísimo y me gustan las personas como usted sensibilidad harto de gente vulgar no sé dentro de diez diez coche me tengo también Peters fui Hermes Igor desborde te gustaría usted sí sumergirse en ellas ahogarse un poco Mis pelín Mis Pérez haría falta pues me llama luego ya fuera tener queda queda

Voz 23 14:13 Macías y su teléfono gracias

Voz 17 14:16 gracias por gracias señora

Voz 24 14:18 es la persona más

Voz 15 14:22 las buenas noticias son

Voz 25 14:24 te abraza a mi amiga

Voz 2 14:27 en su día

Voz 26 14:31 aquí se quedó esta historia que no llegó a emitirse en este punto quedó parada para siempre pasaron dos semanas volví aquí me coloqué estos auriculares que llevo puestos se encendieron los micrófonos volvió a ocurrir un programa de radio que prometía se trunca la mitad era un viernes muchísimo frío todo parecía ir bien pero el pobre programas fue la

Voz 4 14:58 Zazo la basura antes de nacer

Voz 11 15:15 en la cabina de hoy

Voz 6 15:44 muy buenas noches qué hermoso estar la lumbre de la buena radio en esta especie de hoguera que irradia el calor de vuestros corazones qué habéis hecho durante esta semana habéis sido felices habéis visto a personas con las que os apetecido hablar que sitio sabéis visitado que películas habéis visto que libros habéis leído odio no saber qué es lo que habéis hecho

Voz 4 16:29 durante estos días en los que no he tenido contacto con vosotros cuenta melón todo lo quiero perderme nada de tu vida

Voz 28 16:40 me al día

Voz 4 16:42 Ortega quiere saberlo todo de ti

Voz 30 16:54 eh

Voz 9 16:57 o algo

Voz 31 16:59 claro que sí llaman me Ross está

Voz 4 17:05 si nunca te has atrevido a marcar los teléfonos de este programa

Voz 9 17:09 es tu día

Voz 3 17:12 hazlo

Voz 9 17:13 verás que no es tan difícil te lo voy a poner todo muy sencillo te preguntaré qué tal y a partir de ese momento me convertiría en tu confesor en ese hombro sobre el que podrás llorar en ese espejo en el que podrás mirarte

Voz 32 17:36 no no

Voz 26 17:41 José Ángel

Voz 13 17:42 desde Madrid buenas noches buenas noches

Voz 33 17:45 adelante querida amigo pero eso no hijo de puta

Voz 4 17:50 muy bien muy bien estamos de bromitas muy bien me parece muy feo de verdad porque hay oyentes que de verdad quieren hablar en la radio hay gente que tiene cosas importantes que decir pero bueno no merece ningún comentario de verdad

Voz 23 18:07 Alfonso buenas noches buenas noches muy mal en el oyente no pero da igual vamos a dejar el porque

Voz 34 18:15 pero ojo porque este programa que una línea

Voz 23 18:19 ya ya pero tampoco lo hagamos publicidad que es lo que él busca que hubiera dejado el teléfono verdad

Voz 33 18:24 el ha dejado el follón

Voz 23 18:28 sí sí tal ha dejado su número telefónico claro que sí pero que da igual enserio que es un chollo

Voz 34 18:35 leí venga su teléfono en antena hombre

Voz 33 18:41 hombre pues no no es mala idea tampoco como como como castigo

Voz 23 18:45 compañeros ha dejado este oyente el teléfono no va vamos a llamarle esto no puede quedar así porque estas cosas no se pueden hacer es la tienes toda la razón del mundo esto no se puede hacer por respeto a los oyentes exactamente ya por respeto no soy de estáis llamados

Voz 35 19:04 no hay hay tenemos línea aquí ha descolgado ya con llamémosle otra vez por favor cuelga

Voz 23 19:21 otra vez otra vez ese tío

Voz 35 19:25 ver ha quedado

Voz 23 19:28 compañeros tenemos el a la máquina de la proceso si no es es una maquinita que tú pones nada el teléfono y te pone la dirección a la que corresponde ese número de teléfono traérmela

Voz 36 19:45 lo voy a marcar

Voz 23 19:48 es el número

Voz 36 19:51 vale a ver esta dirección

Voz 37 19:53 la que pertenece indispensable teniente coronel Calabria número once prima

Voz 23 20:00 la calle Teniente Coronel Calabria número once primer piso madre vamos allí le matamos

Voz 33 20:08 hombre tampoco nos pasemos conocido vamos a matarle yo tampoco hubo una una chiquillada bueno sale mal gusto pero capataz acabar con la vida de que vamos a matarle digo de acuerdo de acuerdo

Voz 25 20:22 preparado helicóptero compañero voy a la terraza quiero que esté listo el helicóptero en veinte segundos sí si usted cuelgue voy por el pasillo estoy a punto de llegar a la Tierra en la puerta ya estoy en la terraza ya veo un helicóptero estoy llegando ya estoy dentro del helicóptero vamos a la calle Teniente Coronel Calabria número

Voz 38 21:04 de momento temporal Ortega ya está en la calle Teniente Coronel Calabria

Voz 39 21:14 estoy llamando a la puerta compañeros no abre el cobarde pero abre sí voy a disparar a la cerradura uno

Voz 25 21:25 dos y tres entrando en la casa del oyente

Voz 13 21:33 y aquí se interrumpió programa sin saber cómo acabarlo sin tener del todo claro

Voz 4 21:38 pero si había que matar o no a ese pobre hombre pero os voy a poner otro inicio más este pensaba no emitirlo la verdad pero es Navidad y hay que ser sinceros debe conocer algo tan humano como las limitaciones era también un viernes y también hacía muchísimo frío estaba a punto de grabar el programa me sentía muy feliz me tomé un café pedía a los compañeros que me abriera del micrófono y me dispuso a grabar

Voz 6 22:11 unas noches de Ortega que tampoco llegaron a emitirse jamás

Voz 40 22:15 muy bien muy bien

Voz 26 22:29 andaluces de Jaén

Voz 20 22:35 o si me daban todos los los paros eh

Voz 26 22:45 cuando muy buenas noches queridos oyentes

Voz 12 22:47 sí

Voz 7 22:49 empezamos las noche

Voz 22 22:52 de Ortega con esa felicidad que siempre siente uno al iniciar un programa esa dicha absoluta de saber que dentro de muy poquito uno de vosotros llamará hablará conmigo y me contarás un fragmento de su vida

Voz 26 23:13 un problema que le atenaza el espíritu

Voz 20 23:18 a la paz y de ahí voy al más de aquí son esos olivo

Voz 23 23:29 lo hizo desde Castellón buenas noches para que nos llamas querido amigo

Voz 33 23:36 llamo porque hace ya mucho tiempo que gracias

Voz 22 23:41 de pienso que tiene pues si tengo mucha suerte

Voz 4 23:47 estar con vosotros

Voz 33 23:51 un precio enorme de Luna

Voz 22 23:56 de ser como yo

Voz 33 23:57 de bueno esperaría todo por está dentro

Voz 26 24:04 bueno pero ten en cuenta que

Voz 13 24:08 que no todo es tan hermoso como como puede parecer bueno pero seguro que tú también tienes cosas muy bonitas amigo

Voz 33 24:16 no Mi vida de verdad te lo digo es horrorosa no Pedro Calvo

Voz 34 24:25 a lo largo del día me satisface notó un vacío tremendo me levanto por las mañanas me miro al espejo y digo me gustaría me gustaría hacer otro

Voz 33 24:38 lo has de pensar es un reto me gustaría ser tú estás en la posición en la que tú esta no pero eso es un imposible sé

Voz 4 24:50 bueno tampoco es tan imposible Si tu quisieras podías estar en en mi posición

Voz 23 24:55 yo yo en la tuya

Voz 42 24:58 ya estás en mi posición ya estoy yo en la tuya pero

Voz 13 25:02 cómo es posible que yo

Voz 33 25:05 bueno que es lo que tú querías no Lorenzo pues ya está pero tú eres el locutor ahora tú ya estás en en en la posición en la que quería estar

Voz 13 25:14 ya estoy donde yo quería o mejor no claro

Voz 42 25:24 claro que este desastre ha extraído claro claro claro que te lo has llevado

Voz 15 25:27 yo pensaba que al venir aquí

Voz 42 25:30 vamos a hacer de nuevo el el cambio vales que tengo que continuar haciendo en el programa

Voz 23 25:34 vale de acuerdo bueno querido amigo bueno pues nada un fuerte abrazo adiós

Voz 43 25:40 dónde

Voz 4 25:48 pues estos fueron los tres inicios que jamás se convirtieron en programas completos

Voz 44 25:54 el qué

Voz 4 26:01 podéis imaginar qué hubiese ocurrido después porque yo sinceramente no lo supe hacer

Voz 31 26:14 queridos amigos

Voz 4 26:15 pasado unas fiestas buenas pongáis tristes y sois de los que os ha peinan estos días vivimos muy poco no hay que estar a disgusto con la semana que viene volveré con un programa completo Hinault con tres tercios os mando un abrazo enorme un abrazo y ciento cuarenta y cuatro besos o quinientos ochenta mil novecientos ochenta y cuatro beso amigos hasta el viernes que viene aquí

Voz 45 26:47 en la Cadena Ser

Voz 46 26:56 no

Voz 11 27:33 eh