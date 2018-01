Nadie Sabe Nada: ¿El móvil va a la izquierda o la derecha del plato? (24/12/2016)

Voz 1 00:00 señoras y señores con todos ustedes

Voz 2 00:03 Hereu Buenafuente y Berto Rome

Voz 1 00:06 no

Voz 4 00:21 qué público que público más entusiasta por lo que

Voz 5 00:25 yo creo que se dieron cuenta que la semana pasada el público aplaudió mucho o me han dicho no para ganar sabe bien cuál fue puro esto es una espiral porque claro cada semana aplaudían más llegará un día que será como una un aplauso de ópera de esos que duran veinticuatro minutos yo

Voz 0057 00:40 cada semana tocando me pensando en el público de la semana pasada se tocando Mel rostro el rostro gran acariciándome cabello de las sienes por ejemplo claro claro momento nada lúdico ya pero sí sí

Voz 5 00:53 pues eso quizá hoy después de comprobar la calidad humana de este público sea toques ya un poquito más arriba por lo demás pues nada vamos a hacer un programitas de improvisación con nuestras preguntas ya que el público quiere participar y luego lo imprevisto cualquier cosa puede pasar dentro de los barcos de la legalidad de la Constitución vale no podemos antes

Voz 6 01:18 constitucional no no no no bueno

Voz 5 01:20 a reformarla eh lo podríamos reformar la Constitución si no te digo

Voz 0057 01:25 es un poco sólo un poquito en un ángulo no

Voz 5 01:27 en un lavabo no vale

Voz 0057 01:30 oye recordar que podéis enviar vuestras preguntas au sugerencias

Voz 7 01:35 a la web de la Cadena SER

Voz 0057 01:37 en la Cadena Ser o en Twitter a través de de de todos estos canales a través de la Cadena Ser de la web que como sabéis obtuvo un premio Razzie a se si premio al a un a la peor película del año admira pero no optaba no no ella no lo sabía era cero dijo su padre que es y la web de Altavista sí

Voz 6 02:02 y que te has viaja ya estaba prácticamente en desuso se lo dijo

Voz 8 02:06 ya Nena me dijo

Voz 6 02:10 eso es algo de web WWF

Voz 0057 02:13 que no que te has ganado un RACE y la hija me me suba los píxeles igual igual

Voz 6 02:21 es una muy buena lo que que lo que quiere decir es es una puede muy poco encriptado muy muy criticarme colaboren por favor colaboren porque sepan que nosotros vamos a contar con ustedes a veces también es verdad que le cogemos la pregunta contestamos no vamos por ahí

Voz 0057 02:38 ahí ya no volvemos a la madre si sabe si además por cada clic que se hace en la web de la Cadena SER la web de la Cadena SER destina un euro al Grupo PRISA con lo cual también sabes que va a un a un buen fin a una buena labor social no fuera a causa de la radio

Voz 0169 02:57 con eso los aseguramos la participación

Voz 4 03:04 te querremos vestido ya las manos en harina bueno Vic

Voz 5 03:08 la barba goteo de Badalona barba digo también que un apellido bar volteó

Voz 0057 03:13 es como es como un verbo si sabes a qué le llamamos tú has hecho cosas con barro

Voz 6 03:20 sí manualidades manualidades

Voz 0057 03:23 barros eh que cuando para juntar las piezas de barro ceniceros perros serpientes si esas cosas alas vasijas sí sí sí ánfora el David de Miguel Ángel también con dos años muertos en el colegio el Balda Aquino de de qué hacer

Voz 8 03:38 el de San Pedro yo no lo hice

Voz 0057 03:41 cuando cuando necesitabas unir dos piezas de de barro se usaba como una un agua con barro cogió la dilucidar mucho en agua y eso le llamamos Barghuti

Voz 7 03:57 Víctor parvo Theo de Badalona

Voz 0057 04:00 Diz pregunta hasta qué edad puedo llevar sudadera yo añadiría hasta quedar puedo llevar sudadera sin parecer un violador porque si llegado el momento

Voz 6 04:14 no

Voz 0057 04:15 más extremos no llega un momento que tú eres mayor vas con sudadera de la capucha las manos en los bolsillos caminando por la calle parece un poquito que a Jaime Moreno que esta ese es comiéndote un poco no sé esta es la que habría que preguntarle a Jordi Évole lleva sudadera islas barcas aparca generosa no no lo sé no lo sé esto yo creo que es depende mucho lo he dicho en muchas ocasiones Si tienes cara de si tu cara tolera según qué vestuario no es una cuestión de edad es una cuestión de

Voz 6 04:50 nosotros ya por ejemplo tú vas con ahora mismo en esto de la Reina vas con sudadera la semana pasada la llave de también ya eh

Voz 5 04:59 te gusta mucho quiero que me entierren te gusta mucho por lo tanto o que Figo no es así puesto postura de de cuerpo presente como enterraron al abuelo dice con sudadera chándal pero que estuviera como

Voz 9 05:13 pues no sudaba cabrón no fuera fuera fuera

Voz 6 05:19 os vamos a Monterrey a Méjico no que bien Chihuahua estas estas va a ver qué os parece es César Basulto

Voz 5 05:29 hombre examina de barba goteo Basurto de Miss Universo no lo que hoy somos colegas del Monterrey México atención la pregunta

Voz 6 05:38 el ser humano llegó a la Luna saludos basta ya con ese tema basta ya con él

Voz 0057 05:45 este tema pues César está ahí clavado qué quieres que te

Voz 6 05:47 que ganó el mucha gente a mi no no a mí cualquiera que me ayude

Voz 0057 05:51 seriamente sobre ese tema no quiero mantener una conversación con él no es ridículo es ridículo vale tener que explicarlos es Mar es ofensivo creo

Voz 8 06:03 caballeros os ofensivo

Voz 10 06:07 caballeros

Voz 5 06:09 invertimos muchos esfuerzos los EEUU ya te lo digo en serio es bueno haciendo de presidente a Maragall

Voz 6 06:17 para llegar

Voz 8 06:17 la luna es que nadie nos Beltrán

Voz 6 06:23 lo Luna ya que voy a poner un muro que va se para a los selenitas del norte de lo de a los chinos Hu y los chinos sabes que tienen un programa espacial que hasta dos mil treinta que se van a quedar a vivir allí

Voz 0057 06:38 Tyco sea más los los astronautas chinos correcto correcto si escuchamos los mismos pro

Voz 5 06:43 más de divulgación no

Voz 0057 06:45 ver si el presidente no estaba hablando que decía

Voz 11 06:49 eh hay el antiguo si convertimos un sueño

Voz 10 06:57 llevamos a un hombre a la luna pero no por situarlo en un satélite inerte lo decimos para demostrar que el ser humano no tiene límites

Voz 12 07:14 yo transmito

Voz 5 07:16 ahora

Voz 10 07:19 ahora con este mismo tono de voz os digo que tengo quiere llevar al perro al veterinario ha cogido al momento Dios bendiga a mi perro ha cogido algo botillo moquillo no sé si es moquillo o lo que sea

Voz 8 07:35 pero necesitas instancia Dios yo que siempre hablar así o ha podido tres berenjenas quiero tres berenjenas Perotti no pues eso genera

Voz 0169 07:50 dianas

Voz 8 07:52 las grandes son demasiado grandes me queda media en la nevera

Voz 6 08:00 no pero ya verás tú por ejemplo las de una tienda tu prepararle la música cuando hable por favor Ramón Dios el de la tienda entonces no tiene una charcutería adelante

Voz 11 08:07 ahora hay un bullicio yo me enteré podéis hacer muy bonito va siguiendo sigue madre mía cómo tengo y la charcutería o no consigan traer gente hoy no queréis que Avenue cliente hombre

Voz 6 08:23 esta madre mía como así que el siguiente es el siguiente

Voz 0057 08:34 quiero esperar hacemos una cosa cuando hable charcutería en la quitas de golpeada

Voz 10 08:44 la mejor cara que pueda darme

Voz 6 08:47 no para mí para EEUU sabes y tiró también un poquito de mediana es para hacer hamburguesas bares

Voz 0057 08:59 la pico dos veces porque si es para hamburguesa de igual dos veces esta mejor yo le puedo mezclar ternera con que siempre queda más rico

Voz 11 09:09 no quiero mezcla ya me lo de ello incas

Voz 6 09:14 ahí tiene usted picadura pero sí a mí no me cuesta nada

Voz 0057 09:19 a ver un momento si llevamos te hemos te música de fondo espero que acabe yo esto

Voz 7 09:24 nuestra voz lo que pasa es que me pero nunca se había

Voz 0057 09:28 te lo digo porque yo soy echar como charcutería a mí no me viene bien esta música de fondo porque le da una profundidad a mi discurso que no tiene que no lo tiene porque yo le voy a hablar de algo prosaico de cortar de cómo quiere usted el corte que se quiere cien gramos arriba abajo me entiendo no

Voz 7 09:45 a mí no me viene no me viene bien

Voz 10 09:49 sino como la música no puedo hablar

Voz 0057 09:51 bueno pues lo que va lo que vamos a hacer levanten la mano para que no aumente la música venga

Voz 7 10:00 ahora no tengo nada que decir

Voz 1 10:03 pues y no tiene nada que decir déjeme trabajar que mire usted un montón de gente que tengo aquí es verdad

Voz 12 10:16 seguimos

Voz 5 10:18 que nadie sabe nada vamos a ver eh total que el ser humano llegó a la Luna no se lo digo porque hay un señor en México esperando va

Voz 6 10:25 es es que me ofende que no me pregunta eso no quiere decir yo quiero que tú estés bien con sudadera con todo el mes que estés bien mira ahora Argentina Eugenio de Buenos Aires

Voz 0057 10:38 Eugenio cómo es que explique porque llevan la no no hace falta

Voz 6 10:41 no hombre eso sí si te vas a que además tranquilo si yo no pero

Voz 0057 10:46 ese trajo material de la luna ahí hay hay espejos colocados en la Luna que refleja la luz porque se pusieron para para hacerme

Voz 6 10:53 ediciones hay hay S

Voz 0057 10:56 transmitió por radio se pudo ver de todo el mundo porque además era una carrera que podía haber un plató podía ser un plato pero si estaban haciéndolo en el momento y está todo el mundo pendiente en el momento estaba mundo pendiente no podía ser un engaño porque había la mitad del mundo que estaba pendiente que no lo hiciera ya es ridícula en este momento de la historia poner en duda que cincuenta años después sí pero claro si tus sitúa la gente es tan osada en su ignorancia que viene y te dice me muestro veremos hay alguien te tengo que demostrar Andrews eres tú que tiene que ir a Marte bien de las cosas ya

Voz 6 11:31 está tú que lo claro es que la gente te vienes

Voz 0057 11:33 sólo a claro claro es que a ti te engañan

Voz 8 11:36 no es tonto

Voz 6 11:39 estás más tranquilo no no me molesta mucho te has quedado como inquietas no me molesta bueno vamos a cambiar vamos a hombros como decía Buenos Aires Argentina dice Eugenio

Voz 7 11:49 o proverbio Popo

Voz 6 11:52 el proverbio popular tanto cantar a la fuente que al final se rompe es una revelación implícita de que la OMS obsoleto y obsolescencia obsolescencia programada ya existía en el medievo

Voz 8 12:06 es una oración implícita esto mi argentino eh esto es bueno pero claro si tiene que sí

Voz 6 12:18 dile que viene que si mira creemos que sí sí pero no está muy claro tampoco gracias Eugenio en lo que se prevé que se vaya tiene que sí que te puedes ir por favor es bueno qué bien qué bien bien bien

Voz 5 12:32 bien bien entonces un genio bien me va bien por aquí porque España cuelga cuelga cuelga ya cuelga tu cuerpo primero venga venga adiós

Voz 12 12:48 y nadie sabe nada de la cadena

Voz 6 12:52 que dejar que el programa Respiro ver todo porque sino la gente no puede asimilar tanto tanta genialidad de vez en eso

Voz 0057 13:01 qué cero cero sesenta y nueve desde Twitter dice por qué decimos una mierda pinchada en un palo yo usted aunque cambio de tono que bajeza no sería más fácil un palo pinchado en una mierda

Voz 6 13:15 creo que es bueno pero es prácticamente lo mismo no lo creo que sí

Voz 8 13:20 creo creo que tiene creo que tiene toda la razón no no es lo mismo no es lo mismo a no quién es desarrollar más este tema

Voz 0057 13:30 sí por favor él excremento pinchado en el palo

Voz 8 13:33 provoca un poco según yo lo veo los palillos los platos chinos sabes el diábolo el sabes e implica que el excremento tenía que estar ya poquito consistente porque sino al pinchar los vale sí sí es en cambio el palo si es al revés que es el palo el que se inserta en el excremento yo lo más lógico hombre más fácil también más fácil no vale vale

Voz 6 14:08 sí sí

Voz 8 14:11 no

Voz 6 14:13 es que no quería pensar eso yo a veces me arrastras a zonas que no quiero transitar quiero escrito de esto

Voz 8 14:22 no pues ya está yo intento dar dará ayudar a la gente va vale vale de acuerdo

Voz 6 14:41 no es que le Javier Gamonal a quién se le ocurrió que perforar las bolsas de basura era una buena idea es que el olor a basura combina bien con el de fresa aumenta o ahora el olor a fresa me recuerda la basura hombre

Voz 0057 14:56 Chateau bueno pero es verdad que produce un efecto raro e pero yo te lo compró eh que yo te compró eso que me compré te compró el concepto de basura

Voz 6 15:06 nada no sé qué decirte

Voz 0057 15:08 es que nunca gana el el perfume perdón establece una batalla en la que no se gana se hace una mezcla que a mí no me

Voz 6 15:17 que es como el que no ha dado una semana se pone colonia no exacto

Voz 0057 15:21 que es como si alguien se hubiera aliviado detrás de un pino ya dice me llega alpino pero me llega la libio también me llega me llega alivio de Pino no

Voz 6 15:33 Sabina no claro limpio de pino a Libia de pena me alivio en Don pero no te llega lo bueno fiel hace que te lo trabajar

Voz 0057 15:42 sí sí claro claro no sé señor tres C de Twitter dice si tuviera una máquina del tiempo viajaría al pasado para darte consejo o al futuro para saber tu muerte otros esta creo que merecería un sondeo entre la gente va a ver si vamos allá

Voz 7 16:10 el jueves por el tiempo esta sencillo hip hop a lo resinas no

Voz 0057 16:19 la máquina del tiempo de permanecer contento rescatado en La sombra del viento que me trae que me ha llevado hasta tu lado llegar a tiempo llegar a tiempo siempre con el tiempo es el momento que se mueve no es mi sentimientos tengo tiempo la misma palabra me tiempo habrá abra a dos señores mayores el hip hop el patetismo en la radio cómo ha cambiado el tiempo de quiero no a ver le gustaría hip hop

Voz 6 16:51 los rumanos usando siempre la misma palabra ya esto lo arcano lo veis y te lo copia arcanos la yo conoce decir el otro día también yo más majo más bajo que todas las físico y sí sí sí sí parece como dijo de Juan Echanove

Voz 1 17:09 que eh

Voz 0057 17:11 cercano la cabeza eh yo lo en serio hemos venido oye recuerda es la pregunta que le vas a hacer a la gente si tú tuvieras una máquina del tiempo eh

Voz 1 17:27 eh

Voz 0169 17:29 dónde para que la usaría me parece mejor

Voz 0057 17:31 pregunta que la que estaba planteada para viajar al

Voz 0169 17:34 qué habías con una máquina para darte consejo en el pasado o para conocer tu muerte

Voz 0057 17:39 eh yo creo que preguntaría qué harías con una máquina del tiempo que a ver qué nos sugieren Val

Voz 12 17:46 me voy a mover ángulos la gente que no que no me venga micro me venga a mí

Voz 0057 17:50 creo está recorriendo el espacio para atacar con la gente a veces avanza despacio pero él llega a estoy con prisa tengo tiempo

Voz 6 17:58 siempre rima con tiempo lo voy a hacer todo con tiempo cómo está

Voz 8 18:02 las muy bien qué tal muy bien muy bien como es simpático gracias

Voz 5 18:07 es igual igual luego un tipo huraño sabes que te te roba el bocadillo mala persona pueden ser mala praxis entrada

Voz 0169 18:14 pero es muy joven eso es de máquina del tiempo te interesa o no se ellas p'alante no no has equivocado donde días pues al momento que inventó el reggaeton por qué porque mi novia machacado mucho con la música esta sí lo tengo las aquí pero estoy días con una misión que es que no se inventara no exacto lo eliminaría bueno tío fíjate pero claro

Voz 8 18:40 es que

Voz 0057 18:42 Nos enfrentamos aquí a dos tipos de de historia o sea si el tiempo es inmutable o es notable es tablas si es inmutable que no lo sabemos tú y lo impediría hay y a lo mejor intentaría otro dos meses más tarde tu novia te iba a fastidiar igual pero volvería otra vez

Voz 0169 18:59 pero como ya tendría la máquina en propiedad mejores volvería una realidad alternativa en la que no existe el reggaeton bueno sí complica están todas las cosas yo quiero y hay yo quiero ir a ver ya es jodido tener una máquina del tiempo y meterte dentro de una cabina sin saber dónde lo que puede ser un coche

Voz 8 19:17 no amigo

Voz 6 19:18 vamos a ver otras otras opciones tiene que haber otras eh hola

Voz 8 19:22 cómo estás todo bien todo bien perfecto donde dirías

Voz 13 19:26 luego usaría para al futuro saber el número de la lotería ayuda duda entre

Voz 0169 19:30 suerte un poco más realista el pueblo que se era

Voz 13 19:33 no sabes

Voz 0169 19:34 mira iría al pueblo de la mujer que compraría esto sería el anuncio pre pero a ver es que estoy un poco espeso ya tampoco en tu en tu viaje conseguiría es que le tocara hola dejaría igual en la ignorancia esa señora

Voz 13 19:51 estaba ya anuncio con ella con comprando pues allá pues estaría orgullosa al cabo de quince días cuando Saliega les toca

Voz 0169 19:57 vale muchas repara ese ese horror esa polémica que ha sido una polémica con la lotería no me extraña porque

Voz 8 20:03 polémica con todo no pero

Voz 0169 20:06 esa polémica hay gente que dice que deja Sort si se puede haber polémica con los anuncios de yo que Pérez

Voz 8 20:12 yo sí también

Voz 0169 20:14 no hombre no pero ahí están diciendo que si en realidad se está como diciendo no se apoyando la ignorancia de esa mujer

Voz 6 20:25 hoy incluso incluso favoreciendo una cierta enfermedad

Voz 0057 20:29 sí sí no era muy mala hostia ver la vida no pues ya verás el día que vea en La matanza de Texas par cierres de de asesino psicópata motosierra pues bien una última Pérez

Voz 6 20:42 esta sobre viajes en el en el tiempo eh te vas ganando Payá como diciendo Si mira para ya no me verano pues cómo estás tú te interesa este tema sí sí me enteré vale dónde iría atraso adelante

Voz 8 20:59 a a que pasado

Voz 0169 21:03 al no sea es un poco grande el pasado eh pequeños se para cuando tú eras pequeño errores que comete

Voz 0057 21:11 iría espera un poco sin ganas no iría

Voz 0169 21:13 ha pasado pero es bonito lo que dice iría su propio pasado para en verdad en verdad verdad

Voz 7 21:27 bueno merendar en Roma no son más graves no la liebre

Voz 0057 21:33 muchísimo eso muy bien

Voz 6 21:37 días vamos a contestar nosotros yo no irían

Voz 0057 21:40 no no no porque por toda la diferencia es que toda la experiencia que tengo en ficciones que he visto sobre viajes en el tiempo

Voz 8 21:47 por

Voz 0057 21:47 es es salir del tiempo liarla viva siempre es un problema yo prefiero que me quede como estoy yo sí me aseguraran que no todo esto

Voz 6 21:57 daría ninguna ningún parámetro vale yo me iría a ver a Leonardo da Vinci yo soy yo creo que te iba a decepcionar no no pero pero no hablar con él sólo verlo sólo haberlos sólo verlo de lejos a lo mejor un qué tal cómo va la cosa cómo va eso Leonardo da Vinci italiano antiguo se y ya está y mi volvería para casa muy bien yo no quiero molestar pues yo sabes

Voz 0057 22:22 ya iría a verte a ti viendo a Leonardo da Vinci tampoco te diría nada eh pero tú estaría viendo a Leonardo da Vinci yo estaría detrás viviendo

Voz 6 22:32 no voy pero no no me conocería porque yo iría con túnica yo no iría así me quitaría las gafas no despeinado con barba era desmaquilla Eric

Voz 8 22:46 hasta en verano bueno hombre

Voz 0057 22:47 cómo has al baja de si es verdad ahí parece un niño salvaje me conocería al no emite conocería

Voz 6 22:53 van bien

Voz 12 22:58 aunque aunque

Voz 6 23:00 no te conocía yo voy donde está mirando de lejos ya sabría quiénes tu capta la atención vamos a poner un poquito de música amigos

Voz 14 23:13 no

Voz 4 23:52 bueno pues la gente quieras que no ha amigo ver Toy general tiene

Voz 6 23:56 inquietudes iban sí es muy bonito comprobar cómo a veces hacemos una función social y si te hace sentir mejor pensarlo si de verdad sobre todo a la vista de esta pregunta qué os voy a comentar por ejemplo Javi De La Hoya de Huesca dice si necesitara un libro sobre cómo masturbarse no es el caso por entre paréntesis un libro eh no no habla de un manual de instrucciones un libro pero es que es que un manual de masturbación ya

Voz 7 24:27 bueno igual a eh

Voz 6 24:30 vale vale sí como se anula no un tutorial no

Voz 5 24:34 a juicio Georgia al hoyo

Voz 6 24:37 después de todo es decir amigos hoy vamos a hablar de cómo masturbarse

Voz 0057 24:42 ese sentido yo primero a Ramos

Voz 6 24:44 bueno dice sabe en qué sección de la librería lo buscó autoayuda desarrollo personal o manualidades no está mal tirado no yo lo buscaría grandes biografías de la historia pues ya has vista mucho más tranquilo

Voz 5 25:06 David De La Hoya con una rima que te está llamando también

Voz 0169 25:10 están más tranquilo en Huesca dice eh

Voz 6 25:12 pues mira me han escuchado ponte el Ponte en la cabeza de Javi podemos decir dentro de él que ahora dentro de su cabeza a vale me quedo en el que veces os chats Xavi

Voz 0057 25:23 de los X Men que dentro de su cabeza lleves dentro de

Voz 8 25:26 David veo veo caos confusión veo miedo beso habitación no ahora no nos teniendo la cabeza no estoy mirando por sus ojazos

Voz 6 25:36 eh

Voz 8 25:39 veo dolor no no veo necesidad me necesidad veo hambre también a esta hora pero hambre no es un pica pica

Voz 0057 25:53 unas aceitunas añadas de esas esas cortada sabes cuántas entonces sí sí

Voz 8 25:58 una cervecita

Voz 6 26:02 luego ya lo que surge algo veremos lo veo todo ves pues ese ese es Javi De La Hoya de Huesca una pausa lo veo

Voz 17 26:13 nadie sabe nada Andreu Buenafuente Berto Romero

Voz 7 26:21 nadie sabe nada

Voz 2 26:24 Andreu Buenafuente ni Berto Romero

Voz 5 26:41 como todos los sábados en la Cadena Ser al lado de una perdón

Voz 0057 26:48 Ana que ha levantado la mano intuyo que por ese gesto quiere colaborar en el programa

Voz 2 26:55 el auditiva eh

Voz 6 27:03 perdona que te corten colaborará activamente no sería sólo escucha

Voz 5 27:15 pero Renault preguntárselo que lo has dejado el muchacho oye

Voz 0169 27:20 qué

Voz 5 27:20 se va a ver que abandona al sujeto

Voz 0057 27:24 hacia

Voz 7 27:29 si Dios cuando alguien te ha enseñado tanto claro

Voz 8 27:34 pero aún sigue también una moción de ese modo de bares

Voz 6 27:39 es un chaval que está ahí todo el rato esperando

Voz 0169 27:42 cómo te llamas auditiva Rubén

Voz 7 27:44 Rubén no es quiere hacer una colaboración verbal vale Babis oral otra hora hora no no oye estén sí sí sí

Voz 0169 28:01 no te preocupes porque también escucho siquiera además yo porque también sostendrá el micro porte

Voz 1 28:08 pues que ahora que has hablado

Voz 6 28:11 Salt Xavier el de el dato

Voz 18 28:14 yo siempre tengo una duda que siempre me saca mucho de la película que es si tiene poderes mentales porque no usa ese poder mental para mover sus piernas

Voz 8 28:23 hombre pues

Voz 0169 28:26 una cosa es tener poder mental no tiene te Asia

Voz 18 28:29 sí se puede mover el puede mover la silla sin sin tener que ir con eso

Voz 6 28:33 no no no

Voz 8 28:35 amigo no

Voz 0169 28:37 no es es Magneto lo que él puede decirle a Magneto Magneto moverme la silla y Magneto al ser su enemigo anda que yo prefiero que no te puedes mover porque esto como enemigo me una ventaja sobre vale vale pues era el poder mental que puede hacer él es controlar tu mente para que tú lo empuje oye esto qué series El secreto de Puente Viejo X Men X Men sabía que estaba hablando de ficción podría hacerlo siempre lleva un tío detrás que está controlando para que el empuje pero yo creo que a él

Voz 6 29:18 rollo atención hay un a

Voz 0169 29:20 bueno Manolo que rodea al hilo de este interesantísimo debate muchas pero sí lo hará en casa dice es que no sé de qué están hablando adelante cuál es tu nombre vamos a tías Matías que quieres aportar matices no tiene nada que ver con lo de vaya

Voz 5 29:36 hombre vamos no no ha visto el programa de lo que sea

Voz 1 29:40 lo de la sudadera que hemos hablado no

Voz 0169 29:42 antes si no quiere retomar el programa anterior decía que por qué me gusta salir mucho en pantuflas a pasear al perro muy bien y entonces se es nadie te juzga aquí pero la gente te mira una forma rara o si quieres ahí con tu batín perdón gente queja alguna pregunta podría a matizar el tipo de pantuflas son toda una igualdad de estar con rayitas blanca ese es el problema

Voz 5 30:09 vale vale como la forma más baja de pantuflas

Voz 0169 30:12 a acolchado Lita de la nos Xunta es oye perdón perdón que está hablando Andrea a colcha Dita y cómodas lana si es si vale perfecto ya está diciendo yo no no suena fina perdona pero suelo perdona tú me estás hablando de las típicas de plástico

Voz 8 30:30 con rayas pero pero

Voz 0169 30:33 de pantuflas chancletas tienes fotos de Ouattara tanto salir si no te has fotografiado alguna vez con vídeos tengo ahora estamos cae todo este estado mejor exacto estamos hablando es una prenda de ropa sea porque sólo se supone que se puede usar en caso por ejemplo las pantuflas está visto que en casa las pues ahí todo bien o que bien con mis pantuflas pero en la calle te miran como dices en la calle te miran como diciendo que le pasa tiene un problema físico están enfermos ha escapado de eso que que hace que una prenda se pueda usar en un sitio o en otro

Voz 8 31:15 que quizá él

Voz 0169 31:19 zapatillas de andar por casa que también se llaman así eso no te da una pista o puede que sí pues a lo mejor eso hace que la gente cuando las ves alguno le cuadra no dices no es un domicilio lo puedo ayudarte que no atrás sí

Voz 6 31:38 también te digo que esto lástima no tener aquí a Mary Schapiro que sea sabríamos que está aquí porque es un hombre que hacer escuchar que sabe cosas de esas porque hace no mucho tiempo se estableció una nueva moda en que la gente iba a combatir y pantuflas por la calle ya los eventos enseño en Londres au así como te llamabas Matía Mathieu

Voz 0169 31:58 las mira yo por lo por lo que a mí respecta nada nada no voy a hacer nada es que te iba te iba a decir voy a salir a la calle pero es que no tengo ni pantuflas ganó pero te respeto todo mi respeto el matinal

Voz 6 32:12 gracias María

Voz 12 32:20 contado

Voz 6 32:22 alguna vez que yo no uso capacidad si se despierta con me despierto y me he visto cómo pasa por la calle Sevilla si me quedo en casa déjame que cuente a la gente que así como tienes muchos defectos cosa que todos vemos no es verdad también tienen muchas virtudes y una de las más enigmáticas tuyas es que tú puedes ir a casa de la hora que quiera que siempre está perfecto estado de revista afeitado y bien vestido cosa que es muy inquietante porque la gente en casa como nuestro amigo pues el paso estás en casa

Voz 0057 32:52 no yo lo te lo conté en este mismo programa es por amor a mi mujer

Voz 7 32:55 bueno hombre pero te lo ha querido ella no pero

Voz 0057 32:59 no porque sea si yo decido compartir con ella Mi vida yo esa persona a la que quiero porque la que condenar a verme en un estado deplorable cada día sin afeitar sucio con la ropa más fea que tenga en chándal no sea

Voz 6 33:15 pienso que me lo veas tú seis ese ese objeto

Voz 5 33:18 el debate la manida no hace lo mismo conmigo eh ella

Voz 6 33:22 un poquito de diálogo y lo has comentado yo qué sé ya cuando uno ya empieza a vivir juntos ya son tantas cosas tantas como sabes cómo contigo ya hay muchas cosas contigo que hablar pero pero ya incluso forma parte del encanto no bueno una forma de verlo ya bueno no es siempre me ha sorprendido sea llegar a educarse digo a ver si lo piden un reducido o la camisa por dentro vas por casa con la camisa por dentro cierto

Voz 0057 33:52 estoy enfermo si sólo si estoy enfermos me estoy mal estado tengo que estar enfermo e bastante enfermo cosa ya casi terminal

Voz 6 34:01 pues es gracias en nombre de la sociedad gracias Asensio de Cartagena en la cena de Navidad a tener que Francia este llegaste sintonías como del Tour de Francia

Voz 8 34:15 eh

Voz 12 34:17 veinte seis de montaña El Puig lado dice Tour vale al Tourmalet si lo sabes dada de deportes paquete metas

Voz 6 34:32 dice Asensio en la escena de la vida eludir The Good

Voz 12 34:39 pues no existen

Voz 6 34:43 claro

Voz 12 34:45 mira sería fantástico verte comentar una etapa de ciclismo

Voz 8 34:49 ahí va más rápido ahora parece que va más lento uno sepa qué bonita es esas moto diría cosas así muy cerca de personas

Voz 5 35:06 sí pero Berto nos puedes decir quién va y quién Prime dos nos puedes decir por favor que la escapada cómo va rápidas cuál es el estado de la carrera por favor el minuto kilómetro

Voz 8 35:24 Medio

Voz 1 35:28 alguien que me tuviera que preguntar porque yo por mí mismo lo diría nada ya tú has micrófono abierto alguien tirando

Voz 0169 35:35 pasa esto pero hay un escapado no sé de qué equipo

Voz 7 35:42 rojo Banco

Voz 8 35:45 yo

Voz 7 35:47 descontentos cuánto queda para la meta desconocidos

Voz 5 35:55 no pueden decidir

Voz 6 35:58 va jode pero sí sería una me

Voz 5 36:00 de lo que gusta o no me gusta gustado de lo malo quiera enviaba el estrés imagínate

Voz 8 36:05 me transmitiendo basket eso ya puede ser te sangran los ojos

Voz 5 36:10 ella es como ha bloqueado no no paralizado común común Perry con delante un coche

Voz 6 36:16 que no lo que pasa

Voz 5 36:17 quieres diciendo vas no sólo no

Voz 0057 36:20 a lo va a

Voz 9 36:22 a las nueve inconexo

Voz 6 36:27 qué gran pérdida para el deportivo que decía que en la cena de Navidad eh el móvil va la izquierda o a la derecha del plato a la toca hueso e pedacito a Francia

Voz 0057 36:41 esa dice que cuando alguien se cae corremos en su ayuda si ya

Voz 6 36:44 caído el daño ya está hecho caminemos

Voz 11 36:48 pero eso que se la guerra de Vietnam de

Voz 5 36:51 no para no sigan si no podemos hacer nada

Voz 0057 36:54 yo lo entiendo que habido ya está no viene de dos segundos lo haces por ayuda psicológica pero igual a que te importa has hecho daño hay que atender no pero yo lo entiendo no no viene de dos segundos el daño que ha hecho Easy viene tampoco vas a arreglar nada sí así es algo que en dos segundos ya es mortal tampoco hace falta que corras porque en el libro no no vas a poder llevar al hospital ni nada que tú ves que era alguien me dices vamos si va haciendo

Voz 6 37:22 tira ya ve no ya

Voz 0057 37:24 llega hombre es que usted no corridos bueno pero estoy aquí no pues cállate que Gica se espera que pase a la Vuelta Ciclista

Voz 7 37:34 uno luego dos más

Voz 6 37:38 es que soy narrador de la Vuelta no se oye esta pregunta que viene a continuación no me lo esperaba dice Lucia barco de Cuenca una chica en Cuenca que se llama barco bueno pero esto no lo importante eh eh no no hay muchos barcos en Cuenca pues porque parece que está mal visto ducharse con chicle ella tiene este esta complicación pero que que dice porque lo hemos hecho no echarse con chicles lo que es es si es absurdo pero mal visto no no no se me ha cambiado su familia eso es común hay una persona levantando si masticando chicle no eso no está mal visto pero mal visto no ducharse ducharse en una entrevista de trabajo pues te digo si no ducharse en una entrevista de trabajo eso estaría bien eso está con una ducha portátil no le importa mientras hablamos me ducho

Voz 8 38:41 sí

Voz 6 38:42 gente de desnudas delante del muy limpia ya está que que tienen llamado no contrario seguro pero bueno eso sí bueno

Voz 0057 38:52 Ana perdón Joan Arnau de Twitter dice cómo se traduce tiquismiquis al inglés lex de Twitter habéis sentido mayor frustración que cuando una venden de comida deja el producto colgando delante de tus narices pero no cae a mí me encanta

Voz 6 39:08 claro

Voz 0057 39:08 porque le mete unas vascas os cuando te te ves legítima OPA para cerrarle enero fuerte eh si alguien te dice algo lo mejor es que está colgando venga usted y entonces el otro también los dos ahí contada mañana Rage Against the Machine

Voz 6 39:26 la te dicen para ir a Pérez de Santander por caminamos irremediablemente y sin rumbo cuando hablamos por teléfono bueno esto es la patología nueva que dices que va con los nuevos tiempos también porque antes al ser un fijo no podía claro si así que podías los americanos tenían esos cables largos no te has fijado bastante de las películas se que siempre tenían el teléfono en la cocina podían hablar por todo el piso que tenían como ocho metros de cable

Voz 0057 39:53 sí sí a veces se lo llevaban a la casa del vecino a me voy a jugar a casa vecinos en la otra en el otro lado en la calle tiraban el cable claro y entonces el otro de la casa de enfrente también venía la tuya y otro cable hay colgaban luces de Navidad si no Marina Pérez de Santander dice que la gente presupone que si te hace un comentario supuestamente bueno sobre ti guapa que ojo lo entonces un momento para quiero has dicho como se llamaba Marina Pérez de Santander

Voz 6 40:25 Marina Pérez de Santa Pola

Voz 7 40:28 la del teléfono

Voz 5 40:38 eh que estamos aplaudiendo pero no sabemos lo que pero también destacar eso nos ha gustado que coincidiera ahí todos bravo bravo bravo azar no

Voz 0057 40:50 dos preguntas de la misma persona han salido esto

Voz 6 40:53 no había pasado nunca en cuatro temporadas vale pues

Voz 0057 40:55 Marina Pérez mi pregunta es por qué que te hagan un comentario supuestamente bueno sobre ti te tienes que sentar bien a mí me incomodan y tengo que elegir entre ser educada o decir lo que pienso que es mejor antes que decía

Voz 6 41:06 porque caminamos irremediablemente sin rumbo cuando hablamos por teléfono

Voz 0057 41:09 esta muchas no está pasando un buen momento

Voz 5 41:13 fíjate que con una pregunta no pero con dos ya vemos

Voz 6 41:16 es que no no está bien

Voz 0057 41:19 Marina Pérez

Voz 6 41:23 a ver qué pasa esto esto lo dice mi hija de cuatro años tengo la idea entonces temblaba y mira porque no juntamos lo hacemos en colas de las dos preguntas por qué no va a salir bien has pesimista vale venga pues estamos viendo la cortina de detrás se dio cuenta

Voz 0057 41:39 moviendo una cortina que hay detrás oye pero un poquito

Voz 6 41:42 el miedo porque hay alguien telefonistas muertas Bobby de clanes Bobby de quién es que vaya detrás a Bobby pero dejamos este tema pero si bien ahora otros venga vamos a mí me da un poquito de reparo eh porque yo me he acercado digamos a los oyentes que nos acerca con mi silla de ruedas espera vamos a hacer una con ruedas que

Voz 0169 42:08 no sabemos quién ahí voy a dar una patada a la cortina

Voz 5 42:12 pues sí hay mucho los directores

Voz 6 42:15 igual estoy escondidos una dos y tres a ver a ver qué bien pero igual es un ente

Voz 0169 42:23 porque

Voz 7 42:29 uy aquí esto es una esto es bueno aquí es donde mira

Voz 5 42:37 estamos transmitiendo desde la parte trasera de la cortina que delimita la estudios de Barcelona y aquí seguramente pues viven tertulianos au

Voz 6 42:48 esto es como un zulo hay hay un hornillo ahí sí

Voz 5 42:51 incluso hay como una escalera hay una salida hoy hoy por la linterna la interna del modo bien hay una escalera se vengan cámaras tienes música de misterio por música de misterio

Voz 0057 43:06 lo por las que estáis aquí pero no podemos entrar todos sitios angosto venga vamos a ver

Voz 5 43:12 venga a ver espera esperamos la Cámara estamos ya en un cuidado cuidado tenía aquí cables viejo esto es lo que ha que ha vivido un cajas vacía que ha Bellevue locutor que iba robando cosas de las serlo ha ido guardando aquí mira un teclado viejo

Voz 0169 43:30 qué pena que bueno es un almacén también y al final hay una enigmática escalera bueno primero y una puerta que es esta

Voz 7 43:40 manifiesta

Voz 0169 43:43 Alicia State y luego la escalera aquí hay un interruptor que lo podíamos encender que hay luz pero le quitaría magia vamos a seguir oscura pero también daría un poquito más de seguridad voy a leerla por la luz a esto no tiene ninguna gran se ha hecho la luz a Davy hace no sé si vale voy como un altillo un altillo mira ya que hay una puerta

Voz 7 44:07 abrimos la puerta hay una puerta lleva a ningún lado a cabo unos conductos de Ahmidan

Voz 0169 44:15 el conducto de ventilación de la SER aquí es donde se escapan las películas el Alien

Voz 5 44:21 o cuando van a robar utilicemos la ventilación por aquí pues es muy grande cuida o la puerta a meterme por dentro atención cuidado Berto

Voz 8 44:31 con cuidado es muy peligroso

Voz 0169 44:35 bueno pues aquí se acaba ya aquí no hay nada no hay nada más seguro e quise acaba hacer esto es el final de la eh ahí se acaba la Cadena SER coge un plano de eso a ver toca toca te voy a tocar el el final de la SER si esto es el final de la era aquí sacadas volver amigos hoy hemos conocido el final de la SER

Voz 19 45:16 el

Voz 12 45:22 ya os todo eso de atrás pero bueno un día podríamos hacer todo el programa ahí dentro

Voz 6 45:36 bueno los que estáis aquí presentes podréis ver las imágenes espera que vaya despedida eh decía no pero lo podrán ver a través de Internet ya ya que emocionante se lo has captado bien no compañero cámara era todo súper guapo super iluminado no parecía un decorado eh ah bueno con Miquel de la peli muy mala y con muy poco presupuesto

Voz 0057 45:57 con mi quiero tuitero desde Twitter dice por qué se le llama papelera de reciclaje si no se separa lo que elimina en fotos vídeos

Voz 6 46:06 Kun tiene toda la razón sea quisiera ya papeleras de papel de cristal sí sí de chip de mi colcha si micro Chaplin vale vale

Voz 0057 46:15 Fernando de Twitter dice para qué sirve el maquillaje que te deja

Voz 6 46:17 como sino llevar maquillaje e para que aparente lo que no eres no es que yo no no no conozco sin maquillaje maquillaje que maquilló para para para el cedido era algo más que quitan granos no

Voz 0057 46:32 quién usa este tipo de maquillaje

Voz 6 46:34 sí sí claro aquí que pueda usar si es así vamos a preguntarle si yo es que me canso mucho con la aventura anterior jugos eso ha sido no estamos

Voz 0057 46:44 segurado se podríamos haber muerto

Voz 8 46:48 qué tal bien o te llamas

Voz 6 46:51 es Laura y no me acuerdo de la preguntas se espera que no lleva así Iker que tienes que decir esto

Voz 8 47:01 que yo lo uso para las ojeras y te da buen resultado sí porque bueno bien por las noches pero las tengo desde Pekín a verlo porque son muy oscura ya ya pues requiere

Voz 0169 47:17 ahora lo está usando ahora sí

Voz 6 47:19 muy bien oye dale un poquito Berto que igual le va bien también gracias de una tapa narices Un Tapa Tapa boca no sabes lo que va bien para la nariz

Voz 8 47:31 que ponerte Moreno sí sí porque

Voz 5 47:34 el color oscuro

Voz 8 47:36 y como que disimula más

Voz 6 47:39 entonces yo cuando estoy Moreno parece que tengo menos nariz bueno pues ya saben ustedes amigos si tiene una nariz prominente ponga

Voz 0057 47:52 langostino frito dice Ur gente se puede echar una siesta por la mañana es para un amigo es como una yo tengo un amigo que en su familia practica mucho lo que sea mala siesta el borrego es antes de comer no se lo conocéis esto o del obispo también llamado el obispo le

Voz 10 48:12 el obispo Borrego Carnero Borrego obispo

Voz 6 48:16 todos nombres divertidos para para un fracaso personal no que no que es el no puedo con mi vida rendirán me me acuesto antes de comer que ya he dormido hace pocas horas pero no te acuestas no es no yo cuando lo hago si si te cuesta hombre por supuesto encarna en Camas esta sí esta noche han cama

Voz 0057 48:37 sí está en ir al médico pero Borrego vamos que ahora se practica que muy mira él me levanta la mano todo el rato lo echó todo

Voz 7 48:47 no

Voz 6 48:48 Chelo Florencio de Alcoy si te haces un esguince bailando en una cena de empresa cuenta cómo baja laboral

Voz 7 48:58 no

Voz 0057 49:00 tipo uno de Twitter qué pasa si vas a un bazar y el chino te dice que no hay de lo que buscas explotan desaparecen por un agujero negro no se sabe nunca cuando dejan los bebés de a ABB dice Javier de Barcelona ha pues mira muy buena pregunta sí porque tú tienes experiencia en eso no yo creo que un año de vida se les va quitando ya sí plantea el año ya empiezan a oler como persona de pero se lo bebe que lo los exactamente no lo definiría yo lo más maravilloso que olido en Mi vida sí

Voz 8 49:32 eh olor a bebé es como no

Voz 6 49:36 como goma que curso doma cárnica vamos

Voz 0057 49:40 cosas te engancha e engancha yo yo lo sé olido a mis hijos pero pero que a veces llega hasta desagradable de la índole solista antes de nacer

Voz 6 49:51 no

Voz 5 49:57 ah sí pero me sabe mal no mi mujer lo interpretaba como

Voz 0057 50:01 sexual porque ya donde tenía que ponerme

Voz 5 50:04 yo para hablarnos no

Voz 6 50:06 la tía me sabe mal no

Voz 0057 50:10 pero es que me proponen estará huevo y funciona también de verdad algo con gusto eh verdad

Voz 6 50:15 no me meto con tu nariz con Custo Ana pero es que no estoy

Voz 0057 50:17 da ninguna importancia vale Andreu me parece el olor más maravilloso que yo estoy en este mundo estoy de acuerdo contigo a persona nueva

Voz 6 50:25 una persona precintada para entrar a vivir no era muy poco de una muy poco pero es maravilloso un poco de lactosa hay un poco de ahí unas recuerdos a fruta fruta Del Bosque sí sería tu hija los me obligan a a bebés

Voz 0057 50:40 ya casi olía al acto se afrutado Del Bosque pues igual deberías hacer que durmiera en su habitación no en la despensa

Voz 5 50:53 lástima no haber olido los tuyos y así poder comparar pero oye cada uno que huela a lo suyo

Voz 0057 50:58 el pena oler los pero has hecho tarde ahora ya vuelven a sudor y a pies

Voz 8 51:02 ya

Voz 6 51:03 no quiero eso para mí ni para nadie de los que nos escuchan y los aquí presentes eh por cierto hay que compra ya regalos de Tafira eh que estamos en el relajo y estamos muy tranquilos y esto se está echando encima Berto nada ahora mismo cuando salga vaya que a un chino sabes que todos tienen de todos muchas gracias por vuestra presencia y complicidad la semana que viene veremos gracias