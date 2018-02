Especial Punto de Fuga: "La casa de la utopía" (25/12/2016)

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena Ser un

Voz 2 00:10 la utopía está en el horizonte me acerco dos pasos ya se aleja dos pasos camino diez pasos y el horizonte se desplaza diez pasos más allá a pesar de que caminen no la alcanzaría nunca para qué sirve la utopía sirve para esto

Voz 3 00:26 para caminar Eduardo Galeano tanto ha sido la esperanza se al canto no sólo ha

Voz 1667 01:27 suena a utopía sobrevivir ataques de las mafias de la policía de la política de la Iglesia o de todos juntos a la vez suena a utopía conseguir que es entiendan por igual cristianos musulmanes judíos e incluso ateos suena a utopía resucitar a drogadictos desahuciados enfermos o todos juntos a la vez incluso en los tiempos que corren suena a utopía cuidar de inmigrantes y refugiados como si fueran de tu propia familia me han hablado de un lugar donde todas esas utopías se hacen realidad está en Madrid en el barrio de Entrevías y hoy también abre sus puertas

Voz 5 02:06 en pan hago y como somos mucho pues dos como tenemos también muchos musulmanes procuramos traer cosas que podamos comer

Voz 6 02:16 tenemos que ver con mesura

Voz 1667 02:20 descubrimos que la utopía Se celebra con una gran mesa para todos en la que todos aportan algo Maite la troncales

Voz 7 02:26 yo he traído un alza AVE ya yo soy la cocinera de aquí siempre tengo que estar coña ayudarme porque ellas Rey muy muy abierta yo qué hago yo

Voz 8 02:34 Ana Iglesias y soy ateo yo estoy en un sindicato pero yo no soy sindicalista yo soy a narco primero Itínere anarquía

Voz 6 02:41 los del gallinero por ejemplo

Voz 9 02:44 saltito ya a los niños a poner reconozco letal por la mañana

Voz 1667 02:49 lo que aporta Antonio es su compromiso de maestro con los últimos de la cadena al principio pues alguno no sabe leer nada nada

Voz 10 02:57 pues conseguimos que que aprendan a leer a escribir y eso es muy muy gratificante

Voz 1667 03:02 la verdad el actor Carlos Olalla que impulsa talento

Voz 11 03:04 el día aquí eh me abrazar echaron me echaron como dicen ellos dijeron es que esta es la teología de la achuchón

Voz 1667 03:12 Arturo uno de los hijos de esta utopía me derogada en rodeaba

Voz 10 03:16 hay antes lo hacía todo mal me entiendes

Voz 10 03:19 y desde ese momento empecé a decir que p'alante por estar aquí ayudar con los niños y demás en muchísimas nunca lo he hecho en mi vida al entiendes

Voz 1667 03:28 es tan diversa esta casa que parece una micro Alianza de Civilizaciones y al frente de todos su cura Javier Baeza

Voz 12 03:36 la vida con Gemma de sólo ir a simpatía los besos

Voz 1667 03:45 hay quien ha querido que desaparezca pero después de décadas sigue luciendo su nombre encima de la puerta

Voz 1374 04:02 y lo Morán Javier qué tal cómo estás feliz Navidad muy buenas pues aquí casi de para empezar ya la celebración y preparando la comida para luego una placa que pone parroquias San Carlos Borromeo eso no lo ha podido quitar nadie

Voz 1667 04:15 momento

Voz 1374 04:16 bueno insistió el obispo cuando el conflicto el dos mil siete la quita en que la quitase hemos pero es aplacar han hecho mira me emociono dos chicos que vivían conmigo que murieron más allá del nombre de que cuando únicamente sea una osea una parroquia un centro pastoral absolutamente igual pues tiene mucha simbología mucho cariño para mí

Voz 1667 04:43 Javier qué hacéis aquí dentro

Voz 1374 04:45 bueno pues hemos estado toda la mañana como habéis visto preparando la comida oye hoy celebramos la Navidad porque suspende hemos hasta después de Reyes las celebraciones porque el espacio del templo donde ahora vamos a hacerle loca existía pues lo ocupan los juguetes no aquí es tuvimos muchas cartas para muchos reyes irse nos ocupa toda la Iglesia no entonces bueno pues ocurre eso ocurre las madres que vienen a seguir asumiendo en la lucha por los dolores de otros hijos aunque hemos a los suyos estamos

Voz 1374 05:19 a para estos días de recuerdo a una mujer que murió en el CIE estamos preocupados por todo lo que tiene que ver con los derechos que se quedan en la valla colgados bueno pues un poco estar atentos a las necesidades de dolor y pobreza que hoy en vez de los que vivimos desde la solidaridad pues intentar acompañarla porque responderlas es imposible

Voz 1667 05:39 eso tiene respuesta no de los vecinos estamos viendo cómo está llegando gente para llenar la parroquia domingo eso no se ve muchas iglesias ahora mismo no yo así

Voz 1374 05:48 cuando hablo con compañeros curas y también dejó en lo viene gente joven no bueno es verdad que nosotros yo no puedo decir eso porque es verdad que como estáis viendo en la parroquia hay un montón de gente joven hay gente religiosamente creyente gentes no creyente hay gente musulmana quiere decir que en estos años desde que empezó Enrique de Castro yo creo que lo que sí que se ha conseguido es que este sea un espacio como afortunadamente he dicho luego el Papa Francisco no que sea un espacio con las puertas abiertas y cuando está a las puertas abiertas los espacios entrar todo aquel que lo pueden necesitar o que entiende que este es un lugar de referencia ha dicho

Voz 17 06:21 es una de de de de las personas que que viene que esto llegó a ser como una iglesia referencia del franquismo algo así

Voz 1374 06:29 bueno date cuenta que esta zona de Entrevías eh un poco suplió duro que quedó de fascistas cuando el padre Llanos empezó en el Pozo del Tío Raimundo no cuando viene Enrique en los años ochenta sustituye a un cura que leí Alcázar iba con sotana bueno pues todo lo que suponía eso no bueno yo creo que lo importante que ha ocurrido aquí y allá donde estemos es que si tú estás abierta a la realidad que ese tema presentando la realidad también te va condicionando modificando Tous propia estructura mental y tu rituales no yo creo que en ese sentido el privilegio de estar aquí hoy pues es que mucha gente del entorno de mucha gente de fuera entiende que aquí se celebra la vida y es lo que ahora vamos a celebrar más allá del componente religioso que algunos efectivamente podemos tener

Voz 1667 07:15 no pues vamos vamos

Voz 17 07:30 me comentabas Javier a la entrada de de de la parroquia que te habían

Voz 1667 07:34 a nado recordar a los dos chicos que acoge esta tu casa los que hicieron esa placa que está sobre la puerta

Voz 1567 07:41 quiénes eran bueno pues serán Carlos qué

Voz 20 08:24 muy dura de de abandono

Voz 1567 08:27 de alcohol de drogas que le reventó el el hígado no pero bueno yo creo que como con tantos no la Historia Carlos está parada en momentos muy bonitos no un hombre que me acuerdo que llegó con la cabeza así gacha cuando yo le conocí en la parroquia Vicálvaro y luego estuvimos más de cerca de veinte años juntos no con un montón de anécdotas como

Voz 1667 08:51 tengo que confesarte que una de las grandes obsesiones que que tengo en esta visita es que la gente que no se escucha se de cuenta que lo vuestro no es palabrería no porque ahora mismo estamos en en Navidades que es unas unas fechas muy dadas a la solidaridad hueca hay iba hacía quiero compartir con ellos también contigo unas horas de Enrique de Castro en un debate sobre el sobre el Opus Dei en Televisión Española es un vídeo de los ochenta en el demuestra bueno pues como como hacéis frente no y como rebatibles algunos discursos de algunos sectores de la Iglesia

Voz 21 09:27 yo digo he dicho que he tenido diversos contactos a lo largo de

Voz 1567 09:30 diera con el Opus Dei me llamaran una ocasión los jueves

Voz 21 09:33 milagro querían que yo entrara la obra era muy jovencillo me trataron de convencer por todos los medios que estaba de Dios que era de la Providencia que entrara en no entre en este momento me decían crear el diablo pero el caso es que después todavía siendo cura me ha venido a que te quizás otro cura del Opus los miembros del Opus Dei tanto curas como seglares Se nos han dedicado a nosotros única y exclusivamente a fijarse en si llevábamos una llevábamos sótano en se comulgaba en la boca con la mano en sí se decía como he dicho antes Copa o Cali en sí que nosotros eh que si la virgen virgen y cuando un cura antiguo compañero mío viene durante todo un año del Opus hablar conmigo y tal todo su empeño durante todo ese tiempo es que yo le a Escrivá de Balaguer

Voz 1667 10:15 yo mi sensación mi sensación

Voz 21 10:18 la que tengo desde fuera es de una superficialidad espiritual tremenda me parece que es una espiritualidad de tipo legalista de tipo legaliza no de tipo profundamente enraizado en las en los profundos valores humanos yo me quedo ahí sorprendido realmente

Voz 1567 10:35 yo creo que que que que Enrique es que tiene una es una mente preclara en lo que viven lo que siente en como los expresa no estoy totalmente de acuerdo con él quiero que sepas que

Voz 1667 10:47 este vídeo lo hemos encontrado en Youtube en una cuenta relacionada con un movimiento del Opus Dei en el que se realizan los siguientes comentarios respecto a lo que acabamos de escuchar no ojalá el Papa Francisco expulse de nuestra Iglesia esta secta calvinista admiradora del dios dinero que destruye familias del Opus Dei otra más pues me parece muy mal que un sacerdote que además de no vestirse como tal hable mal de una institución de la Iglesia debería saber que esto es un pecado y como tal confesarlo ir retractarse públicamente el último este sacerdote es una caricatura un sacerdote sigue el modelo que encuentra en Jesús este sigue

Voz 1567 11:25 al demonio bueno digo que le sorprendieron personales son legítimas creo que absolutamente cerradas no me parece que digo que como decía Enrique como yo he intentado expresar varias veces lo haremos mejor o regular pero creo que que en nuestro horizonte en nuestra forma de vivir ni siquiera puede ser la Iglesia nuestra fe se juega en la gente pobre desde el Evangelio no hay otros modelos no

Voz 1667 11:52 solamente son tres comentarios de todo lo que os han debido decir durante décadas con todo lo que lo que habéis vivido no cosas más graves sabréis habréis escuchado

Voz 1567 12:03 sí para mí una de las cosas que me creó mucha desazón El que en Madrid parece ser que hubo noventa y nueve curas que le pidieron a a Rouco que no suspendiese adivinen no que eso canónicamente es que la Iglesia no REC no nos reconozca como curas no haber sorprendido porque yo digo joe es que de esos noventa y nueve digo noventa Aviación pero uno sí que no reto conoció que él por miedo bueno por presión de grupo lo había hecho dedican los conocía no pero los otros noventa y nueve yo no sé quiénes son pero digo que que que fuerte digo yo puedo no estar de acuerdo con gente que vive lo religioso desde una moralina o desde un dogma o desde todas esas claves que me parece que no ayudar al Evangelio pero nunca se me ocurrió pensar o solicitar al obispo el que excluya a nadie no quiero decir que es que creo que la propuesta del Evangelio que intentamos vivir al contrario es no excluir a nadie intentar acercarnos para integrarlos todos incluso con nuestras distancias ideológicas de interpretación y es ejemplo para nosotros como como como veréis lo tenemos la propia celebración no del domingo hay gente evidente gente no creyentes donde hay banqueros donde hay presos donde hay personas que pertenece a la altísima alcurnia económico política de de la España actual y de antaño y hay gente que está bien no pedir de comer quiero decir me parece que hay una llamada aclara del Evangelio a que los integraban no desde nuestra realidad personal de cada uno

Voz 1667 13:36 duelen más los ataques cuando se reciben dentro de la Iglesia cuando provienen dentro de la Iglesia

Voz 1567 13:42 hombre al final es como todo la iglesia para mí es mi familia no cuando te hace una crítica furibunda y digo desde el desconocimiento alguien de tu familia pues de los mucho más sí pero también es verdad que para mí la crítica sana digo que te puede costar no te puede fastidiar pero yo creo que la crítica es necesaria pero no una crítica en eso claro entiendo lo que dice Enrique no yo estoy de acuerdo con el no nula crítica para convencer al otro de que se tiene que hacer como yo no sin una crítica porque efectivamente cometemos errores no lo que ocurre es que yo creo que que esa crítica sana y desde el evangelio también Jesús critican no pero no para que San como él sino para que vivan libremente no

Voz 22 14:29 contra el poder que un uno contra el poder de las verdad lo unas contra el poder de aquí cinco uno Susper Oza ademas contra el poder de las canciones

Voz 1667 14:40 actuar dadas la jerarquía de la Iglesia nunca ha aceptado la interpretación que esta parroquia hace del Evangelio nos llaman a misa

Voz 1374 14:54 me han dicho que es muy especial está esto carestía como es avanza a algo que decir vamos a celebrar vamos a Ángeles de hoy lo vamos a comentar que no es la charla queda el cura más o menos atrayente sino que es la interpretación que el pueblo de Dios que la gente presente hace lo que para ellos individual y colectivamente les dice el Evangelio sea tu plan es un texto lo interpretan lo planteamos porque seguimos la liturgia de la Iglesia que el texto de de Mateo de hoy de del anuncio de de Jesús a María Se va a leer muy bueno pues yo Vito intentó contextualizar lo porque son textos que si no se contestan pues sois como dice el dicho no un texto sin el contexto pues es un pretexto no entonces seguramente que no nos quedaremos hablando de la virginidad sino es la creemos que nos la creemos sino eso que significa en del hoy unos

Voz 1667 15:53 el cura de San Carlos Borromeo dice misa en vaqueros los bancos están distribuidos en semicírculo en torno al altar una desgastada mesa de madera desnuda sin manteles ni otros ropajes se celebra en la misma sala que la parroquia utiliza de refugio a los sin techo de almacén de sus campañas de sala de teatro y conciertos o de fiestas un graffiti y una talla de Cristo crucificado decoran las paredes

Voz 1667 16:50 ahora y clara una de las vecinas del barrio cuenta la historia

Voz 1667 17:03 ahora le toca en la parroquia hablar interpretar el Evangelio

Voz 23 17:07 el Sporting explicando que el nombre y lo hubiera para él hábil que vida escollo ya de de Espíritu Santo Shami Paco el padre de mis hijos pero no ese espíritu santo productos kosher te digo que mal que sin parisina acostarme con Paco me vinieron unos con otros y medio reparto Mario Casas no necesitar parir

Voz 1667 17:35 eso desmitifica en incluso el mismo nombre de Jesús

Voz 1667 17:45 Don Juan y el debate va tomando otros derroteros más reivindicativos

Voz 12 18:03 eso les da igual no comprando sus cosas no consumiendo pues aquí igual en el mundo entonces eso sí decía eso general Javier reconduce un criatura para en el Mediterráneo rezan para mi madre pues esto

Voz 1667 18:30 completan la misa con la consagración que también rompe moldes pues los otros sueños

Voz 12 18:37 que de Cristo que son nuestros esto lo que hicimos pestillo Yeste la incógnita va a significar como el cuerpo de Cristo aquello que puede salir para que les votando entre grandes muestras pues es común para todos los destinos como el toro como lo que había en la mesa gracias a Dios yo gracias a que lo había llevado aquella mesa hizo lo trajo a toda vez diciendo tomar todo leer porque esto es muy extraño

Voz 25 19:17 el estudio eh eh

Voz 1667 19:33 hay un momento que a mí personalmente me han parecido cómico no conocerlo y es cuando Rouco os manda en dos mil siete a un enviado para comprobar cómo son vuestras misas os manda del Herráez obispo auxiliar de Madrid que pasa con el cuando llega aquí a la a la Parroquia Javier

Voz 1567 19:51 hubo dos momentos nunca un obispo había venido a la parroquia Rouco nunca vino la parroquia viene Fidel Herráez a la visita lo que bueno pues pues se encuentra claro entonces

Voz 1567 20:10 yo recuerdo que tengo pues fue te voy a repetir pues un poco penosa no por ese por esa falta de ponerse en el lugar del otro no que no significa que tu justifica el otro no pero por ejemplo me acuerdo una mujer cuando le cuenta entre lágrimas que ella había enterrado a varios de sus hijos la respuesta de este hombre de este obispo fue decir que él también sufría mucho cuidando a su madre quiero decir sabes que va a ver que gira te está contando que enterrar a sus hijos que lo natural es que tú tienes a tu madre lo que una madre en tierras los hijos no celebró la mesa ahí bueno pues luego vivió otro momento asintió Eusko porque claro el techo aquí es muy bajo licencia creo que que ponerte mitra va a ser un poco me reí porque te va a estar pero rata dándole Tardi buena efectivamente accedió a no ponerse mientra pero bueno pues luego la gente de aquí lo vivió con mucho respeto nuestra famosa entronca que luego digo yo que archivara nuestra famosa se puso una mantilla no quiere decir que la gente en el fondo no huela ahí siguen viviendo desde tradiciones que marcaron muy de niños no pero pero bueno pues sobre todo más allá de la anécdota esa yo creo que fue un acto pinturero León porque el lenguaje nada tenía que ver no la gente quiere hablar porque siempre habla la celebración de todo muy formal desde luego se negó a que la consagración fuese con con pan tuvimos que ir a comprar unas grandes bueno digo que ya estábamos a que que para mí fue la expresión de una misa ritual lista frente con mayor o menor acierto lo que intentamos es provocar como ahora bebés los domingos es que la gente celebra su vida

Voz 1667 21:53 el de todas sus llegar reprochar cosas como que no deis misa a diario que no tuviera Sagrario ni confesionario que en vuestro Libro de registros donde donde apunta que los bautizos comuniones que se celebran aquí en la parroquia estén a diferir con con diferentes colores diferentes bolígrafos de colores ya no digamos digámoslo de consagrar bizcocho y pestillo aunque esto puede escandalizar a más de uno no

Voz 1667 24:21 esa quizás no pasaría de anécdota au de bromas y luego no hubiera venido la orden de cierre de Rouco Varela que venía también revelando de vosotros desde hacía tiempo por no respaldarle respecto a sus posiciones políticas no por ejemplo con el con el matrimonio homosexual tengo aquí un vídeo otro vídeo de las palabras de Rouco de lo que defendía Rouco sobre el matrimonio homosexual allá por el año dos mil ocho antes del del cierre de la parrilla

Voz 0227 24:49 lamentablemente hemos de constatar que los pruebas sociales a los que nos referimos la inauguración de la última Plenaria siguen vivos de reitera también que es urgente la reforma de nuestra legislación sobre matrimonio no se trata de privar a nadie de sus derechos ni tampoco de ninguna invasión legal del ámbito de las opciones íntimas personales se trata de restituir a todos los españoles el derecho de ese expresamente reconocidos por la ley como buscó su esposa se trata de recuperar una definición legal del matrimonio que ignore la especificidad de una de las instituciones más decisivas para la vida social se trata de proteger adecuadamente un derecho tan básico de los niños como es el de tener una clara relación de un padre y una madre obedecer educados con seguridad jurídica como posibles futuros esposos esposa

Voz 1667 25:39 ahora que no está él Rouco Javier igual me puedes decir si realmente eh puesta a diferencia de criterio respecto a este tema por ejemplo respecto al matrimonio homosexual estuvo detrás de de la orden de cierre de la Parroquia tú qué crees

Voz 1567 25:52 o eso no cuando tú denuncias afuera se vive con mucha más tranquilidad incluso se utiliza que cuando la crítica hacia dentro de la Iglesia no claro pues fue eso fue un posicionamiento muy grande en contra de de la manipulación educativa no había con todas esas leyes que Rouco es impusieron con gobiernos de los gobiernos de de del PP fuese bueno esos silencios que todavía siguen no ese silencio ante la atrocidad de que haya montón de familias que no puedan enterrar a sus familiares asesinados en la Guerra Civil

Voz 1667 26:31 al final llegan a un acuerdo con él para que para poder continuar vuestra actividad aquí en la San Carlos Borromeo en una cena en casa de Enrique de Castro

Voz 1567 26:40 fue de traca me llamó la tarde el obispo auxiliar entonces nos dicen que el señor cardenal común se dirigió entonces como el señor cardenal quiere entrevistarse con vosotros no pues fenomenal no yo juez después de nueve meses sido un parto pero tiene una cena secreta impuso varias condiciones una cuando lo podemos filtrar ni antes ni durante a la prensa segundo que cómo quería que fuese secreta tendría que ser en una casa que nosotros eligiese los tres que como te hace ser tan secreta no se fiaba su chófer entonces que lo hiciésemos a alguien de confianza para que fue a buscarle yo te lo juro decía Si esto es la solución de un conflicto como ellos dicen hermanos que llenaba la boca de hablar de hermandad con Fidel que le dije que por favor no utilizar esa expresión para darnos puñaladas porque yo tengo cuatro hermanas y para mí la palabra es sagrada pero como se dice Si esto es para solucionar un conflicto entre hermanos madre veía lo que habrá sido el intento de pacificar el País Vasco y de poner fin al terrorismo de ETA no tiene que ser la hostia no bueno eso dijimos devenido en de Enrique IV y nada hace una cena bueno pues ahora con los años desde luego ninguna hermandad nosotros lo que queríamos era que nunca no Xavier ha recibido quiso hablar con nosotros nunca quiso hablar con nadie de de la Parroquia amigos o gente de la parroquia y lo que intentado nosotros tres nuestros curas porque eso sí que dejó claro que no podía haber nadie más en la celda era teníamos claro que que no queríamos osea que al final el conflicto con el obispo estaba mediando mucho la vida de San Carlos y eso nos parecía que no era bueno sobre todo para la gente no para nadie pero tampoco para la gente más con más dificultad en el habla mucho hablando muy bajo entonces al final se sustanció en que él decía que claro que había quedado un cambio bueno pues he pensado que seáis centro pastoral en vez de parroquia yo creo que el edil se como un luto le dije algo así como me nada si esto vale para que se acabe el conflicto pues le centro pastoral a los circos San Carlos Borromeo lo que quiera y entonces inmediatamente no pues centro pastoral entonces el mismo que escalones también comprendo que somos hijos también nuestra mala formación puede hacer él mismo en ese momento dice claro pero sí es una capitanía hay un capellán qué hacemos con Pepe Manrique cien o sea es que era como otro mundo bueno pues tú me dice a mí tú Capellán Mayor ellos capellán del menor pues pues pues ya está esos permitía seguir vuestra actividad aquí sí porque luego al final tampoco lo hemos nada sólo nos dijo eso que cuidad sabemos que hacemos la liturgia yo le dije pues eso es lo que hacemos Antonio pues de eso se trata es que había sido un enconamiento nueve meses que yo no acaba de entender en que ese sustancia o no porque luego por otro lado eso no lo dijo no puede seguir con todo tener cuidado no escandalizar bueno pues cosas que me parece que tenemos que cuidar

Voz 6 29:42 en esta parroquia es lo que importa por encima de todo son las personas y sus historias muy difícil

Voz 9 29:48 quién va pues no tienes nada para que ya sí aquí tenemos niños aprende algo alegré

Voz 6 29:57 Stefan tiene veintitrés años llegó a España hace seis y tiene cuatro hijos y vive con ellos y con su mujer en el gallinero por hoy

Voz 9 30:06 cómo va a demostrar quién está muerto que vivimos una chabola está limpia de les damos gracias a Dios ya las quiénes Nissan es una rudo cita a los niños a poner los goles le por la mañana

Voz 6 30:33 yo soy Hamza tiene veinticinco años este Tánger llegó a España

Voz 26 30:39 evitemos debajo de un acto Olmos

Voz 9 30:42 no es verdad lo que diga el viene a España Hispania quería irme a mí

Voz 26 30:51 como amante y aguantar menores de Jaime

Voz 6 31:00 aquí en la Borromeo encontró un hogar apoyo psicológico y apoyo legal ahora trabaja en un restaurante cuando llegas aquí o hace dos años sin

Voz 1510 31:11 llegó a España hace dos años y medio pero su periplo empezó mucho

Voz 6 31:15 antes cuando decidió seguir de Mario El Cairo chico se embarcó clandestinamente en Marruecos y llegó a motriz y ahora está a la espera de legalizar sus papeles con la asesoría legal de la parroquia que también les facilita una vivienda durante un que Mohamed también es marroquí llevan España dieciséis años porque

Voz 9 31:43 la visita que tenía buenos por lo menos aquí pues bien hay gente que te aquí por como la asociación apoya o como fabes Baeza que la parroquia por lo menos se te pasa algo te ayudan entendimientos derecho de bueno te mueven los papeles Cenia bueno te dan un techo también en ese concepto pues como como una familia la abogada de la parroquia

Voz 6 32:14 lo está ayudando a legalizar los papeles su mayor temor es que no deporte

Voz 9 32:18 a él lo conozco a nadie dentro ahí porque estoy más desde aquí he Benito con clase conquense años llevo casi más de la mitad de mi vida tengo una familia en el pero lo concedieron más de no poder sabes que lo conozca de hace mucho los ciento que tengo que cuanto atenuar nevado el tonillo luego me reúno con ellos la que los donde me pegó a ayudarlos basta que estoy tengo medita más o menos te echas pero siempre tengo a una carta

Voz 1510 32:59 a la Borromeo también se acerca a mucha gente solidaria para ayudar en el campo que puedan Henriques profesor lleva cuarenta años trabajando con familias en riesgo de exclusión denuncia que la ley actual de Protección Jurídica del Menor está haciendo que el Estado separe familias con dificultades en vez de apoyarlas

Voz 6 33:17 por por niños dificultades primero las dificultades que padecen los niños y sus familias porque lo que le ocurre al niño le ocurre a la familia de lo que ocurre en la familia le ocurre al niño el Estado prepotente estúpidamente se retira niños de la familia como si esos niños no llevaran su biografía su familia en su memoria su familia sus deseos y temores a su familia osea esto es de los niños de las familias porque fingen rupturas que en realidad no se estaba el Fàbrega exfiscal Irene desde Jaén normalmente yo colaborado con las

Voz 27 33:55 ya contamos relativo a a temas de menores temas relativos a inmigración que él pueda que llamamos menos me desenvuelve igualmente otros procuramos ayudar acompañar a esas personas que están excluidas generalmente porque se encuentra en una situación de inmigración con problemas migratorios de falta de papeles

Voz 6 34:17 de regularidad has es la Borromeo una parroquia llena de diferentes acentos y colores de mayores y de pequeños porque aquí colaboran todos puedes ayudar a Candy como la ayuda

Voz 28 34:36 cosas buenas noches que te manda que es lo que más te gusta ser cura era ver dime qué es lo que te gusta de ser cura

Voz 6 34:46 bueno emprender ya lo primero como El Gallinero muy bien te gusta sí que me gusta todo ya Corea me gustaría Xavier destacar y que

Voz 1667 35:07 en hablases de vuestro trabajo del trabajo de la parroquia en el gallinero pues es

Voz 1567 35:13 el poblado de gitanos rumanos creo que de los más grandes que quedan de Europa y junto

Voz 4 35:21 a la a la Cañada Real a catorce kilómetros de la Puerta del Sol

Voz 1567 35:26 donde las familias que viven son todas del mismo pueblo de tan dará y que está como a unos doscientos kilómetros de la capital de Rumanía con ellos en llevamos viviendo ahí conviviendo desde hace casi más de diez años que ACS ahí con ellas ante bueno pues desde el acompañamiento que es una cosa muy general pero muy necesaria al estar con ellos el intentar convivir con ellos para entender muchas de las formas cómo funcionan y cómo actúan y luego cosas más concretas pues desde el desayuno todas las mañanas no hay dos personas voluntarias que van todos los días a las siete y media Icon eso llevamos cuatro cinco años donde sea está asegurando y es la motivación y si quieres el gancho para que los niños vayan a la escuela en general podemos hablar de una escolarización cien por cien de niños en la escuela frente a cerca de un treinta por ciento que había en el dos mil once cuando se les ocurrió este invento no logra colar por las tardes la asesoría jurídica de las abogadas de aquí de San Carlos vuelo pues todo lo que supone acompañar a una población cuya vida transita caminos de tantísima miseria hay por tanto tantísima Belén violencia no

Voz 1667 36:42 hay personas Art absolutamente fundamentales en todos estos proyectos no son el del gallinero sino una el resto actividades que se han desarrollado en torno a la parroquia y que llevan aquí desde el principio no a mí también me gustaría que que no nos olvidamos de ellos en esta charla

Voz 1567 36:55 desde luego pues un poco el padre si quieres espiritual de San Carlos es Enrique no Enrique Castro Pepe Díaz casos ochenta Hay a sus ochenta y tantos años pero muchos tantos pues sigue el hombre día a día visitando al cien no sobre todo visitando las personas privadas de libertad en el CIE el grupo de madres abuelas si hubiese abuelas castellano y mucha gente que que yo creo que es uno de los privilegios que yo vivo estando aquí es que hay mucha gente de San Carlos que afortunadamente no están San Carlos pues hay mucha gente qué se siente vinculada ese siente miembro de San Carlos Borromeo Kenny físicamente Kevin físicamente vive en el barrio en Madrid yo creo que es la gran riqueza de nuestra parroquia

Voz 1567 37:57 claro gente con la que yo personalmente empecé ahí está eran eran pues miembros muy activos de esta asamblea de la Coordinadora de Barrios muchísimos chavales demostrado coronó ahora cuando vine yo que con quién me encontré fue con Antonio Antonio que era un hombre ya mayor que pasó muchísimos años anoche a las drogas en muchísimos años en la cárcel y que cuando yo encontré cuando yo vine a esta parroquia pues eran poco el factótum de todos los resolvía bueno pues gente cada uno desde su lugar que ha sido un acicate para ir construyendo

Voz 1567 38:35 Posada ya que estamos en Navidad ha habido amigo que ahora tiene altas responsables políticos seño

Voz 1567 38:43 que con cicatrices se puede vivir pero contenidos abiertas no se puede Víctor lo había entonces digo Si tú te enfrentas a Lago al hecho de la muerte y hemos enterrado a tantos desde ese abismo absurdo y una locura no frente que experimentan eso que religiosamente llamamos la resurrección que es lo que no religiosamente también reconocemos como esa escalera que nos lleva al cielo pues que tantísima gente que ha muerto aquí hay un escalón donde y eso no nos quita dolor pero sí que hemos llena de esperanza y sobre todo que eso es lo que es una memoria que además del dolor nos lleva a ser capaces de transformar este mundo pues para que sea un mundo mucho más claro

Voz 7 39:32 son tantos los hijos que han enterrado juntos me involucrado porque me ayudaron mucho porque tenía un hijo toxicómanos ya que estaban las madres contra la droga por eso estoy aquí pero

Voz 6 39:42 seguido aquí el SAE no sea de las madres Samuel todos los hijos sellando han vuelto pero yo sigo al pie del cañón cambiarse murió con treinta y un años mi hijo

Voz 8 39:52 en mi hija no era una antena de la calle mi hija se enganchó con diecisiete ya estaba en un ateneo libertario sea él estaba organizada estaba duchando era una persona inteligente hablaba francés correctamente tenía el bachiller superior terminado estaba haciendo el acceso a la universidad cuando se enganchó y se acabó casi todos

Voz 6 40:13 subraya

Voz 8 40:16 has sido tan larga hay duda

Voz 30 40:22 e incluso metieron el tema terminaron dos generaciones de jóvenes con el tema de las drogas cosa que no puede ocurrir sin la complicidad total y absoluta de todo el sistema cuánto debo el sistema digo los políticos los profesionales etcétera Últimamente durante muchos años

Voz 23 40:45 el alcalde luchando exigiendo pidiendo pues sabéis que ahora últimamente buena llevamos esos cuatro años que no tenemos un duro ni siquiera para el mantenimiento de las casas

Voz 1667 41:05 un llanto que encontró consuelo en esta comunidad

Voz 11 41:38 es un día aquí y me abrazaron echaron me echaron como dicen ellos ir dijeron es que esta es la teología de la achuchón yo pues esta esta es la mía en esta creo no conocía a estas personas que son increíbles que han estado siempre en primera línea en la lucha tal me siento muy identificado está en esta iglesia sí creído no

Voz 1667 41:55 claro que te eso te iba a decir no que que diferente a otras su carestía sea otras iglesias que vemos debemos Aino nada que ver aquí es corazón puro y duro a la gente

Voz 11 42:07 eso te abraza ves que hay mucha verdad en todos ellos unas historias de vida increíbles yo por eso cuando llegué aquí hace tres años les dije oye porque no montamos un grupo de teatro no vale montarlo en sí sí lo contamos

Voz 1374 42:19 estuvo el responsable del grupo de teatro sí sí sí

Voz 11 42:22 sí hemos estado pues esos tres años todos los domingos aquí representando el centros culturales la idea es que dotarles de herramientas para que puedan subir a un escenario sus propias historias y entonces dirá escenarios de centros culturales de institutos de colegios y depresiones

Voz 1667 42:36 son ellos mismos los que construyen sumó su historia y luego la llevan a escena no si exacto entonces tienes un grupo de lo más variopinto porque tienes desde expresos sexto

Voz 11 42:46 Nos a a un juez a psicólogos maestros es es una cosa muy variada todo con ese mismo espíritu que ellos fondear porque tenemos en régimen asambleario y eligieron el nombre que es Ubuntu junto es la filosofía de Nelson Mandela Desmond Tutu que dice que solo somos lo que hemos dado a los demás el lema de del grupo es todo cuanto retuvo lo perdí solamente queda lo que dice realmente lo viven así es una maravilla

Voz 1667 43:12 la gente increíble yo te nos has dicho que lleva tres años colaborando con con la parroquia como como como

Voz 11 43:19 enteras como vienes aquí como llegas aquí me trajo un amigo un amigo dramaturgo que me dijo estoy escribiendo una obra sobre la Borromeo cuando le intentó cerrar Rouco y tal yo claro noté tenía referencias de la Borromeo porque eso es mítica no dijera pues te acompaño y eso vine aquí y me encontré a esta gente y desde entonces pues viendo todos los domingos pero estoy aquí echándole una mano en lo que puedo no

Voz 1667 43:38 oye tú que has aprendido de de esos chavales que se han subido que que construir sus propias historias y que luego las llevan a escena no

Voz 11 43:46 mira que ellos tienen una mentalidad que es dar ellos vienen a dar iban a los escenarios por ejemplo en los centros culturales de hacemos talleres de teatro abiertos y lo que haces es enseñar al público no sólo una improvisación y una obra de una pieza de teatro sino que público participa eh les dirige entonces les hace el cásting pues vamos a hacer una improvisar una escena sobre violencia de género y quiero que lo hagan este Yeste venga ahí sobre encima a ser tan serio con lo cual el público ve no sólo una obra de teatro sino cómo se hace una obra de teatro cómo se crea un personaje cuáles son los objetivos cuando estás en un escenario que es el objetivo para un actor que es la escucha todo tipo de cosas es una una pedagogía maravillosa no ICO en esta gente realmente puedes ir al fin del mundo porque te lo enseñan todo pero muestran todo te lo dan todo

Voz 1667 44:37 son realmente increíbles esta comunidad está llena de pequeños milagros Arturo conquistó el suyo abandonar el infierno de las drogas aquí le consideran el verdadero párroco de la San Carlos Borromeo

Voz 10 44:49 ahora nueve abro me entiende porque vivo aquí al lado me entiende entonces ahora nueve abro hago la comida amó la comida no hago el café me entiende y luego viene Javi et Cher un asistente de la comida aquí me entiende luego se van abajo yo aquí sigo haciendo bollo para los niños porque vienen muchos niños los rumanos y demás al colegio y demás entonces le llamo bollitos yo estuvo mucho tiempo preso como salido de la cárcel no tenía dónde meterme no tenía nada de nada no era capaz de hablar me me he llevado una fase

Voz 4 45:26 eh viene aquí

Voz 10 45:29 Javi me me dejó entrar aquí bueno pero que aquí estoy peleando por los niños y de mayo lo demás me entiende no lo hacía me vida porque me drogada en rodeaba hay cosas que no tenía que hacer me entiendes puede salir de la cárcel lo que te he dicho medio un Hama I no se pensé de otra manera me entiendes ante lo hacía todo mal me entiendes y desde ese momento empecé a decir que delante p'alante p'alante p'alante y aquí lo que hago yo no creo un cura ni nada de eso lo entiende pero por estar aquí ayudar con los niños y demás para mí

Voz 4 46:27 cosas en personas como como Arturo como conseguís vosotros

Voz 1667 46:31 quieren Arturo esa posibilidad esa resurrección de la que vosotros habláis muchas veces esa segunda oportunidad no que todos nos merecemos alguna vez incluso una tercera y una cuarta

Voz 1567 46:43 bueno digo que yo creo que el balón no está en lo que uno sepa ver sino lo que el otro sepa mostrar en ese sentido me parece que la gente con la que convivimos aquí pues es gente una generosidad impresionante en ese sentido pues es evidente que que Arturo ha dado muestras no sólo de esa generosidad sino también de esa disposición para seguir digo pues eso que decimos a veces que ha pasado de solicitar

Voz 1567 47:13 a ser ayudado por ya me parece que es una de las cosas más ricas de este grupo que mucha gente que en un momento dado vinimos aquí buscando ayudas unos económica otro recurso atención otro sentido a la vida pues al final esos ha transformado en que cubierta o no nuestra necesidad por la que no que vinimos sea transformado en hacedores en sujetos activos de esa ayuda por eso está Arturo que es un drama párroco de la parroquia está Lourdes esta Emiliana Hay Llesta Sara está Tere y está Antonio quiero decir podría hacer una lista no acabaríamos de gente que hoy siguen siendo elementos fundamento Tales para que lo que se opuso

Voz 1667 47:57 pero a los que vosotros escucha Stacey descubriste is cuando incluso ni su propia familia confiaba en ellos no también con mucha paciencia por parte vuestra

Voz 1567 48:05 sí bueno pues eso también lo es un poco a lo mejor la función de pues en este caso de la gente que que que que estamos al otro lado pues el dar la oportunidad de que el otro no sólo no nos cuente su vida sino que los exprese también cuáles son sus deseos sabes es que yo creo que a la gente pobre a la gente con dificultades es les escucha mucho sus necesidades se escucha muchos dramas pero a veces sólo muy torpes para ponerla manejan sus deseos en sus anhelos esos ilusiones y cuando tú eres capaz tiempo también con generosidad cuando tú eres capaz de eso pues efectivamente se hable un horizonte de colaboración muy muy bonito muy posible sobre todo

Voz 1667 48:50 yo no sé si tú has pensado alguna vez que aquí convertirse en realidad algo que parece utópico más allá de Entrevías no que es todo esto

Voz 1567 48:59 pensado no porque como tengo el privilegio de vivirlo aquí pues tenemos que pensar lo tengo que tengo que dejarme contagiar por esa utopía que vamos acariciando a veces a veces más veces menos pero sobre todo esa utopía que como el mismo Galeano acabo diciendo es la que nos lleva a seguir caminando porque me parece que en ese sentido pues os decía antes que lo que vamos es San Carlos no es la cerrado Niesma ha terminado sino que es un proyecto en construcción que es una utopía a seguir disfrutando porque acaricia Mons trozos de ella lo vamos viviendo pero también que es una llamada a seguir manteniendo esa tensión y esa atención para que estas claves utópicas los en los dos hermanos también a veces en en el sentirnos excesivamente satisfechos

Voz 1667 49:50 dice Luis García Montero en el libro Así en la tierra de Marsá Serrats que la entrega solidaria tiene menos que ver con el acontecimiento público y la noticia que con la vida cotidiana será que dioses ateos se pregunta será que el Vaticano es anti evangélico Iker Roma y las catedrales son en verdad Larra meras del mundo otros tendrán que responder eso aquí siguen soñando disfrutando de esta realidad que parece utopía al ritmo del tema que suele cerrar sus misas que ustedes lo disfruten muy buenas noches