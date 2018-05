Voz

y la veintena de última hora en y en la Ventana nombres propios sí buenas hoy nuestro nombre propio es el del traductor profesor de traducción interpretación a de la Universidad de Málaga que ha conseguido el Premi Internacional Sheij Amat dotado con cien mil euros porque por la fidelidad y precisión de su tradicional castellano de Las mil y una noches ladra y no consigo que se calmen mis ansias máster que quiere esto y que un sencilla abrazo Bruce con sus frescos y amarillos agua para este fuego ellos con caña de eso no toquen más mía graso hasta que no se fundan en una de las dos almas nadie puede decir que ni ha visto curarlo Salvador tenía buenas tardes buenas tardes y felicidades de verdad muchas gracias este es un premio que se otorga en en Loja en Qatar y premia anualmente reconoce a los que difunden y desarrollar la cultura árabe porque las mil y una noches sin otro libro bueno en principio a la idea inicial fue una una propuesta de Luis Alberto de Cuenca aunque luego no se pudo publicar en su en la colección que el patrocinaba por por la crisis económica una vez más y yo lo acepté porque siempre me ha intrigado durante toda mi vida y me parecía que era el momento también de de producir una nueva traducción ya que la última que se había vertido al castellano y de hace más de cincuenta años y bueno la millones noches siempre porque es una obra maestra universal siete años y pico de trabajo son John muchas noches muchos día muchas tardes muchas mañanas eh sí sí sí un espacio un espacio dividida importante yo creo que nunca me dedicaba nada tanto tiempo como a la media la pero fíjese yo cuando con la noticia hoy me ha parecido que además enciende el reconocimiento profesional que supone tiene un valor de de de visibilizar el trabajo que hacen usted de los traductores que muchas veces demasiado a menudo queda no sé si escondido pero en un segundo plano sí bueno en cierto modo está dentro de la de la naturaleza de la traducción si se tiene que tiene que quedar se tiene que quedar a un lado pero por otro lado también es cierto que todo el reconocimiento que es que se nos haga no sólo nosotros sino todo lo que participamos de la industria cultural estado yendo esto de la lucha contra la piratería por sí si todo lo que sea todo lo contrario conocimiento pues pues pues es de agradecer claro que a nosotros más que porque nuestra labor ha estado y sigue estando en algunos ámbitos poco reconocida oiga Salvador usted da clases de la Universidad de Málaga y que se animan los alumnos a estudiar árabe hay muchos hay pocos pues hay bastantes dentro de lo dentro de los números porque tenemos un número reducido de estudiantes en general los que cogen árabe son son un número relativa qué alto porque yo creo que la cultura árabe la cultura árabe y la cultura árabe islámica sigue ejerciendo un atractivo indudable y en España sin duda muy bien pues Salvador peña lo dicho felicidades por este premio y muchísimas gracias por asomarse a la ventana se complacer eh muchas gracias a ustedes hasta pronto y de sueño e contra lo mismo un son las siete INEN