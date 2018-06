Voz

que abre es esta última hora de Ventana colado veremos contando aquí en la Ser desde primera hora de esta mañana una ONG subvencionada por el Gobierno mantiene a refugiados y toxicómanos en un mismo centro el centro día Nova de Guadalajara a pesar de que desde hace casi un año los inmigrantes que son enviados allí bueno pues se quejan y denuncia las dificultades que les supone esa esa convivencia o esa coexistencia o las Castellano buenas tardes tarde estaros a recopilar datos esta lo que es muy interesado en la informaciones que desde el uno de enero del año pasado el Ministerio Empleo y Seguridad Social otorgó a día no va a esta ONG especializada en la atención a drogodependientes noventa y nueve plazas de refugiados que iban a tener como lugar de de cabida de acogida es un lugar que tiene veinte mil metros cuadrados a las afueras de Madrid a unos sesenta kilómetros desde el primer mes Carlas se repitieron las quejas por la comida por el hacinamiento por sobre todo la convivencia de familias de refugiados con niños con eso drogodependiente en zonas comunes en comedores en la plaza común donde paseaba a pesar de que el Gobierno tiene desde el mes de febrero queja de Amnistía Internacional de ACNUR o desde el mes de agosto del Defensor del Pueblo que listón hay una investigación en ministerios renovó la sub si uno seis meses después y de momento la va a mantener en principio hasta septiembre de este año dos mil diecisiete el ministerio dice ahora que está investigando esa veintena de queja que tiene por escrito además de otras tantas organizaciones no gubernamentales y esa última hora también tenemos que el defensor de Paul nos ha confirmado que ha requerido dos veces en agosto y en diciembre información al Gobierno con casos como el que tú vas a entrevistar y que sin embargo no ha recibido respuesta por parte de hemos escuchado algunas voces durante las últimas horas aquí en la Ser y vamos a incorporar una más ahora en La Ventana y Diana es una mujer venezolana que lleva nuestro país buscando protección Ikea vivido esta experiencia en el centro en el centro día Nova Diana buenas tardes hola buenas tardes bienvenidos lo primero para ampliar un poquito el conocimiento del del tema no cuando llegas al centro cuánto tiempo os tuviste y cómo era el día a día y cuéntanos un poquito por favor que llegue el dieciocho de enero del año dos mil del año dos mil dieciséis si hola eh M en realidad pues la experiencia y caótica caóticas que el público que yo todavía tengo mucho muchos problemas e digamos como psicológico presto de hecho tengo tratamiento psiquiátrico estoy tomando psicofármacos no no me siento bien todavía es que casi pierdo la vida diecisiete de mayo de de ese año ahí en ese centro por las grandes peleas todas las circunstancias y porque cada vez la presencia de la Guardia Civil de la Policía de las ambulancias y Cuenca y en una crisis de pánico y a raíz de eso fue a parar dos días inconsciente al hospital del Tour de Arganda en la cual me hicieron un lavado de carbón activo y bueno fue una experiencia muy desagradable para mí para mí mi niña pequeña pues presenciando tanto que pasaba en ahí me amenazaba con que se quería ahorcar con que éste quería tirar al río con que no quería estar en ese lugar donde estábamos rodeados de personas con drogodependencias dónde compartíamos tareas comunes como el comedor la zona de internet cada vez que mi niña la bajada hacer un trabajo de Internet había tres solamente tres computadora y el cincuenta africano arriba de los computadora donde en cualquier momento se desata una pelea donde se partían dos mesas y encima donde será hoy con los cables en Lugo destacaban cuchillo quince hería y mima quedó atrapada en varios cerezas por ciento Trabajo un Avacu en la zona de Internet porque nosotros no teníamos internada en la parte en él a la familia sí compartíamos zonas comunes como problemas principal el comedor la hora de envejecer nunca ahora agradable era aún una hora angustiosa y ahora no lo perdona nos acaba de contar que que la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional era relativamente frecuente por estas peleas pero pero antes durante el día a día cuánto personal habida para gestionar los problemas que que se que que que pudieran provocar Seo para gestionar esa convivencia entre unos y otros cuanta persona cuánto personal habida y el Real era muy poco personal muy poco personal realidad yo no teme hay una persona poco profesionales está nosotros muchas veces nos quedamos sólo con el celador ni siquiera había integradores este que se quedaran con nosotros fines de semana o hubo un tiempo que votaron a todo el mundo cambiaron todo el personal y esperamos mucho tiempo sin integradores y está sedado no sé de repente metieron este uno senadores las veinticuatro horas del día pero igual es todo quedó igual cada vez era peor realidad era mostrador ríe una de las cuestiones Carlas que ha que ha aducido el ministerio les Obra Social para retirar ardiera Nova la supresión de otro programa de solidaridad si era precisamente la falta de personal y la falta de preparación del personal de Vilanova lo cual sorprende porque mantiene este programa refugiados retira al otro día me gustaría preguntar la diana sobre su queja nos consta que acudió al Ministerio que acudió a la menor que acudió al Defensor de Pueblo en el mes de agosto y no ha recibido respuesta del Gobierno no no N realmente Ministerio cine cambió a cuatro meses después mi salida fue en septiembre estaba programada para octubre pero eso me que fueron horrible porque el director del centro callan va aquí que que es un africano director era una persona que tomaba represalias contra nosotros cualquiera que pusiéramos una queja al Ministerio y nos daba la espalda no incluso yo fui operada en en una en una en junio el trece de junio y él no quiso mandar un coche a buscarme al hospital eh me dijo que coger un bus y me fuera como pudiera también sufrió una caída por las escaleras de Vilanova puesto que no tienen en extremo viento no contaban con Lolo nos anuncias de seguridad ya habían posado el piso estaba infecta regado todas resbala y cae y yo tengo una o una operación de columna sacro lumbar y la ambulancia me dijo no quise quedarme elocuencia porque medio de apellidado tabaco puesto que no tenía desplazamiento de protege sacro lumbar ni tenía costillas rotas me pedí por favor me mandará de regreso al centro porque no quería dejar a mi cima hay zona y bueno en su día ya llamaron Adriano va para que más para buscar y el director dijo no es que venga como pueda en un bus como pueda y bueno en fin tantas cosas que pasaron ahí Él sabía que ella ya había puesto la queja en el Ministerio ya yo voy a ir a la Defensoría del Pueblo que había ido a la ACNUR y y bueno a raíz de esos pone cual entrada a las oficinas puso seguridad las puertas no no podría pensar en las oficinas y su respuesta era la que tú tienes amiguitos en el ministerio llantas poniendo que está contra Vilanova pues ahora tú tienes que esperar porque ya tuvo parte necesaria no que de esas tareas Octubre enemiga enterar hace poco pues me sacaron en septiembre porque pues ya tuve que llamar a la policía a policías y la Guardia Civil porque estaba ahí y ya yo no soportaba estar en este lugar estáis estáis mejor ahora tú y tus hijas Diana estáis mejor estoy más a gusto más tranquilas noventa y noventa y cinco por ciento al bien bien contenta con con gente profesional gente capacitada el tanto fue muy grato a pesar que tengo mucho daño psicológico porque yo vengo por violencia de género intento de asesinato mi país Italia en un lugar donde lo que conseguía era más violencia viaria más pues tampoco no prestaron ningún tipo de ayuda por ejemplo como los cursos formativos una hora Ellos sólo le interesa mantenernos ahí escondiendo y encerrados en una habitación porque no podíamos compartir áreas comunes porque no podíamos ese lugar con estas personas que en cualquier momento se ha desatado una pelea y no sabía muy te podía terminar y esto en esa hora alguna opción de de buscar un trabajo tienes alguna posibilidad por ahí y bueno tengo ya permiso de trabajo en mi segunda tarjeta con permiso de trabajo pero todavía no puedo bueno vencería sí pero como estoy con un tratamiento psiquiátrico y estoy en un programa de especial vulnerabilidad que han ha pasado el ministerio con fea y hay pero entiendo bien atendida gracias a Dios y estoy siendo bien atendida hemiciclo está yo estoy muy contenta ahora todavía tengo mucho muchos problemas psicológicos y creo que a peor lo que diría y este ocho largos meses metida dentro todavía bueno Diana te mandamos un abrazo muy grande gracias para sumar de La Ventana para contarlo eh gracias gracias todo también sabemos algo de respuestas oficiales a esta noticia ha habido alguna reacción Nico bueno al la noticia política del día es que el Partido Socialista y Unidos Podemos han pedido la comparecencia de Fátima Báñez de la ministra Empleo y Seguridad Social para que explique este programa y estas irregularidades presuntamente idea Nova que sigue negando a pesar de todos los testimonios que hemos escuchado a pesar de que el ministerio ha abierto una investigación hecho de a nueva negaba que tuviera conocimiento de que el ministerio hubiera Bertone mitigación a pesar de que han recibido la visita de los técnicos reiteradamente y también Otis el Ministerio que de momento la Ley de Subvenciones complica retirarle la subvención inmediatamente había Nova y recolocar pero lo han hecho recientemente se ha acabo una suspensión del programa de ayuda humanitaria ya acaban de recolocar en sólo la última semana de diciembre a ochenta inmigrantes en otras