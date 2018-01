Las Noches de Ortega: Vera Rubin (07/01/2017)

Voz 1 00:00 la eh

Voz 3 00:13 digo buenas noches empieza ahora mismo el primer programa de este dos mil diecisiete empezamos emitir en dos mil quince y el tiempo ha ido añadiendo cifras luego llegará el dos mil dieciocho el dos mil diecinueve el dos mil veinte y pasará el tiempo llegará el dos mil cuarenta y poco a poco todos nos iremos mal

Voz 4 00:51 siendo inocente cerrarán o nos quemarán

Voz 5 00:55 vendrán otros a ocupar nuestros puestos otros qué tal

Voz 4 00:58 bien envejecer han morirán los enterrará llora todo absolutamente todo volverá a empezar

Voz 3 01:21 y seguirá pasando el tiempo y nuestro Sol terminará su combustible de hidrógeno y morirá en su muerte matará nuestro frágil planeta tierra Illán nada de lo que hay existirá cuando eso ocurra nuestros futuros descendientes dirán ojalá fuera enero de dos mil diecisiete Solera joven todavía y alumbraban las calles y los campos ya existía

Voz 4 01:47 en los árboles los ríos los edificios y la cara

Voz 3 01:57 estamos de suerte porque resulta que es enero de dos mil diecisiete y todos vosotros estáis vivos todavía existen las calles y los campos y los árboles y los ríos y los edificios altos y lo que es mucho más importante existe la Cadena Ser Cadena SER empezamos a lo largo de este dos mil diecisiete espero también escuchar vuestras voces Si las de infinidad de invitados que desfilarán por aquí por estos micrófonos será un año magnífico nada de lo que ocurrirá está todo escrito estoy seguro de que va a ser un año radiofónica mente impresionante y lo vamos a empezar hablando con Encarna Rubin que estaba a punto de entrar en este estudio uno de la Cadena SER encarna Rubin es la hermana de la recientemente fallecida Vera Rubin la descubridora de la materia oscura

Voz 8 03:16 sin con Encarna Rubin hablaremos

Voz 3 03:21 de la vida de Vera de la materia oscura de la maravilla de hacer ciencia en esta época convulsa encarna Ruben buenas noches buenas noches antes de nada mis condolencias por el fallecimiento de su hermana Vera

Voz 1316 03:39 muchas gracias y la verdad es que ha sido un mazazo para nosotros y para la comunidad científica sí pero armenios estará siempre en el corazón de todos los que tenemos Air método científico como estandarte

Voz 3 03:53 por si hay algún oyente que no tenga ubicada a Vera Rubin vamos a escuchar un breve perfil biográfico enseguida hablaremos con usted

Voz 9 04:02 no

Voz 0598 04:08 pero Rourke Lin nació en Pensilvania el día veintitrés de julio de mil novecientos veintiocho a los diez años se despertó su interés por la astronomía lo que le llevaría a realizar en el futuro gracias a su tesón e inteligencia una de las carreras científicas más importantes del ciclo veinte en su juventud quedó impresionada por los descubrimientos de Fritz wiki en los cúmulos de galaxias que parecían insinuar la presencia de una materia invisible dentro de los cúmulos globales en la década de los setenta Vera Rubin analizó el movimiento de las estrellas que orbitan en la parte exterior de las galaxias y comprobó que ese movimientos

Voz 1316 04:53 lo podía ser explicado asumió

Voz 0598 04:56 la existencia de lo que hoy todos llamamos materia os Vera Rubin falleció la semana pasada a los ochenta y ocho años de edad siempre será recordada como la persona que confirmó la existencia de la materia oscura

Voz 3 05:19 esta es la biografía necesariamente resumida la gran científica Vera Rubin hay algo sin embargo que no recogen las biografías oficiales y es la existencia de una hermana española encarna con la que esta noche vamos a conversar a Encarna seguro que muchos oyentes es estarán sorprendidos de de su existencia

Voz 5 05:41 preguntarán cómo es posible que verá tuviera

Voz 3 06:44 cuando Vera confirmó la existencia de de la materia oscura como recuerdan

Voz 1316 06:48 en aquella época fue una época maravillosa en en la casa yo recuerdo que me dijo oye me para me parece que voy a empezara a investigar la las curvas de rotación de las galaxias yo le propuse que empezase con por la galaxia Andrómeda yo no se lo propuso usted es la galaxia más cercana le dije empieza a Andrómeda

Voz 4 07:13 y ella ahí le hizo caso

Voz 1316 07:16 sin me hizo caso empezó a observar el movimiento de rotación de las estrellas externas en la relación vio que que que la velocidad

Voz 3 07:31 mucho mayor de la que de la que será la que las leyes de la ubicación de la relatividad pues preveían

Voz 10 08:15 ah sí

Voz 4 08:21 mirando a los ojos de Encarna parece que veo también los de Vera

Voz 3 08:27 ambas tienen ese brillo de inteligencia en la miraba Vera Encarna se parecen mucho físico

Voz 1316 08:33 la mente mermara la gran astrónoma transmite esa

Voz 3 08:38 sensación de misterio que acompañó a Vera a lo largo de de toda su vida gracias me pregunto encarna Si si la relación entre ustedes fue especial fue una niña abandonada en Ciudad Real mientras ella nació y creció siempre junto a los padres de ustedes si había algún rescate

Voz 4 08:57 More alguna tensión entre no

Voz 3 09:00 dos no hubo tensiones por qué

Voz 1316 09:02 yo entendí muy bien a mis padres cuando ellos me abandonaron en Ciudad Real no lo decía no por capricho realmente es que no podían darme lo que ellos querían darme in me buscaron el mejor sitio en casa de son Marqués esto de verdad nunca tuve celos de Vera en ese sentido siempre siempre fuimos hermanan modélicas curiosamente si alguna vez las dos tuvo celos yo diría que fue ella Vera de usted si ha durante una época ante una época que duró unos siete años Vera tuvo celos de mí por cosas que bueno que nunca he comentado que pero porque son cosas de mujeres da igual pero por qué motivo cosa el amor es cosa de yo lo voy a decir que tampoco pasa nada yo tuve una relación con Carl Sagan de Cosmos tuve estuvo con con con Airbus manteniendo una relación y eso a mi hermana no le gustó que dio rabia porque a mi hermana haberle les gustaba Carl Sagan Bahía eso ella no no no no lo asumió Mi yo creo que que murió

Voz 4 10:28 sin no

Voz 11 10:29 murió ver Asín asumirlo

Voz 10 10:36 hay

Voz 4 10:38 cuando dice que a Le gustaba Carl Sagan en qué sentido

Voz 1316 10:44 les era la traía como hombre claro si ustedes dicen Carl Sagan pero nosotros decimos que se a mi hermana verle le gusta que buscaba yo les decía Vera tienes a otros hombres que puede ser claro detrás de Titi mira Isaac Asimov estaba detrás de Vera detrás de Arthur C claro estaba detrás de Bera Bera guapa tal gente lo que pasa que no te saca partido pero si tú te te arreglas tu pues conseguir al hombre que quieras claro yo o la animaba la animaba a salir a ver no todo en materia oscura en el mundo hay otra cosa no digo yo que renuncie al estudio de la materia oscura no claro porque tu hermana te quiero quiero lo mejor Patti no te diré que que renuncian al al estudio la mal tiro pero con no era sal sale de vez en cuando que tienes ahí fuera aún Isaac Asimov que bebe los vientos por Di que tienes a un Arthur Clarke que Ortí bueno Vera sal saca te partido vestido

Voz 3 11:53 ella que el que le decía Jackass no lo caso

Voz 1316 11:55 ella su batería oscuros su materia oscura

Voz 12 11:58 eso cesión por Carlsen

Voz 1316 12:04 usted a qué se dedica Carnac no yo yo tengo una una mercería en Pensilvania una mercería en Pensilvania sirvan el a la mercería Rubin digamos que mi vida ha sido bastante diferente de la de mi hermana Vera a mí mi mundo ha sido mi mercería Mis carretes de hilo mi botón Emmys cremallera Mis aguja de coser mi de Gales Mis cordones mil tijera si socias Mi hermana Vera pues su materia oscura oí

Voz 3 12:35 cura fue a culo

Voz 1316 12:38 del del de la velocidad estelar quiere usted cree que mi hermana Vera nunca nunca pisó o la mercería nunca ayudó la mercería nunca me me sabe mal porque yo sé que fui muchas veces a su observatorio pero bueno bueno no sé lo tengo en cuenta porque Marbella la mercería simbolizaba lo lo peor lo peor porque porque simbolizaba lo peor para no pos porque la mercería Acció siempre sitios donde me visitaba creo se que han que venía con su mujer al principio con pero luego ya venía que si llegan sólo allí entre los botones kilos de Gales es pues se disfrutaba de mi

Voz 11 13:20 el club Umbría los llamada Ignacio desde Ciudad Real buenas noches Ignacio

Voz 5 13:28 a lo que fue el que más fuimos novios tuvimos

Voz 14 13:37 que sí me dice

Voz 1316 13:40 cómo estás

Voz 14 13:41 si yo fuera ustedes novios Ignacio

Voz 0295 13:44 no lo veo durante una temporada tres años

Voz 15 13:48 Encarna yo

Voz 0295 13:51 lo comentaba que que si quiere decir

Voz 15 13:55 el en al Rubin

Voz 5 13:58 hombre pero sí

Voz 0295 13:59 que diga la verdad es que hay que llenaba digo pero eso no no relación de familiaridad con

Voz 5 14:09 no no me digas eso que esto es feo muy feo

Voz 0295 14:13 yo yo yo me acuerdo encarna que yo olía minorías olfatear como buscando el el olor de la gran astrónoma cuando cuando tú y yo estamos bailando lo que juega aquí en Ciudad Real yo me acuerdo que olía el cuello pensaba así debe oler el cuello de Vera Rubin y eso a mí me provocaba la sensación engañosa pero sensación al fin y al cabo

Voz 5 14:42 pues como destaca con Vera Rubin

Voz 0295 14:44 lamento del té utilizado encarna

Voz 5 14:47 pues no pasa nada no pasa nada Ignacio acaba de poner en un agujero del que difícilmente pueda salir pero una pasa de Acció de tu vida

Voz 0295 15:00 pues nada yo estudié música en el Conservatorio pero como me quedaba muy mal la música porque no tenía oído musical si me hice compositor de música sinfónica de vanguardia con notas al azar

Voz 16 15:16 qué armonías de mierda y Atrium encarna muy bien tal me respetan gana me respetan muy bien

Voz 5 15:24 nació gracias

Voz 3 15:37 no debe ser fácil haber sido la hermana de Vera Rubin uno compartir genes con la mujer que pasará a la historia por haber descubierto la materia oscura exacta no debe ser fácil en absoluto exacto Encarna qué opinaba su hermana Vera acerca de de todas estas nuevas hipótesis que se han planteado para para explicar de materia oscura estoy pensando por ejemplo en en lo de la habitación alterada

Voz 1316 16:19 si no podemos

Voz 3 16:24 pero por qué porque no les gustaba

Voz 1316 16:27 no le gustaba porque no no eran hipótesis nacidas para Papa explicar las cosas sino para tapar huecos qué coño exceso de era el de la de que la gravedad va cambiando un poquito aquello así pueda explicar el movimiento que faz y bueno tal como no me cuadran los números hago trampa con un numeroso bueno en carrera a mi hermana Vera Rubin de verdad Céline Chavo en la ETA rabia cada vez que escuchaba la teoría de la gravitación artera se enfadaba su hermano en frase enfadadas es poco se ligaba a romperlo todo en su habitación y luego salía a la calle empezaba a romper mobiliario urbano pero que dice que lo que oye

Voz 4 17:10 era muy buena pero en cuanto tú

Voz 1316 17:14 Navas la gravitación artera chico salía de casa se ponía un buen Karzai agarraba un bate de béisbol y empezaba a romper farolas semáforos a quemar cajero automático Madre de Dios pero claro eso no sospechábamos no te pero pero no por mar da eh ya sino por su propia investigación bueno ya que le costó mucho defenderla pero carácter tenían mi hermano de carácter tenía hay muchísimo en parte por eso se les dio calabazas a Carl Sagan le dio calabazas por carácter un día estaba rodando el capítulo de Cosmos de la armonía de los mundos es de las biografía de Kepler Kepler sin se presentó mi hermana Vera en el rodaje empezó a hacerle ojitos a acaba Chevron y como quiera que el gran divulgador la ignoradas empezó a romper todas decorado Madre de Dios sus quisieran me llamo por teléfono

Voz 12 18:15 la mujer a tu hermana que está rompiendo el decorado de Cosmos a personal

Voz 2 18:26 vaya carácter ver a sí hiciste

Voz 8 18:29 ahí Lili

Voz 2 18:33 pero qué grande que gran g6

Voz 19 18:38 viven todo un genio de la astronomía si Bike Tonga veinticinco otras que dio oye hablando con su hermano

Voz 20 18:53 visados dormida

Voz 5 18:55 nos llama Sagrario buenas noches Sagrario adelante querida amiga para que nos llama

Voz 21 19:02 el lugar saludara a Encarna Rubin o la Sagrada tal señor Bono que yo soy un poco la la Vera Rubin española Rubén mi me considero mucha gente me considera pues la la al Rubin españolas

Voz 3 19:21 dedica la astronomía usted me

Voz 21 19:23 no eco astronomía no no si no nada nada

Voz 5 19:29 por qué entonces veo porque dice que es la Vera Rubin española

Voz 21 19:34 tengo ochenta y ocho años ya está por eso eso que os porque tenemos gente

Voz 5 19:43 la edad que tenía algo

Voz 21 19:44 cuando falleció la semana pasada entonces buena se podrá la a Rubin española

Voz 5 19:52 no puede no ser la Vera Rubin española sólo por tener realojo ochenta y ocho años claro que no hay mujer también ya bueno pero se requieren otras cualidades señoras Cher una gran científica descubrí la materia oscura por ejemplo que mi hermana

Voz 21 20:09 sí eso eso es accesorio este año el ser mujer no no de verdad no ya ya veo que no que no lo que me entendés o es que no queramos cerrado en sus propias convicciones no no lo quieren entender no lo quiero

Voz 5 20:28 no es que no queramos entenderlos que usted no es la Vera Rubin española sólo por tener ochenta y ocho años

Voz 21 20:33 lo que no quieren entender que yo soy la verano estoy ahora visto desde el primer momento que no me querían entender razón cerrazón mental es lo que tienen Ariel siempre nos pasan los misma nosotras a las Vera Rubin Si no nos entienden porque estamos muy por delante de ver como un hombre llave ya vendrá Aissami spam Dreyer tengáis hambre

Voz 5 20:59 bueno bueno gracias señora por su sueño

Voz 4 21:17 está usted muy guapa encarna Rubin cuando se enfada

Voz 3 21:21 me Asimo seguro que su hermana tenía una expresión similar cuando le nombraban la teoría de la gravitación modificados no

Voz 1316 21:29 está la mero bailar

Voz 3 21:31 pues encarna por supuesto sí Levante S

Voz 24 21:47 ah que bien baila usted también

Voz 1316 21:51 todo un sueño señorita

Voz 25 21:54 la a todo un caballero del norte la va

Voz 4 22:07 no creo que me estoy enamorando yo también Bésame te ves ves same

Voz 26 22:16 no

Voz 4 22:26 no Encarna nunca te olfatear como es el propio tuyo que tuviste en Ciudad Real hacías nunca te olfatear para imaginar que estoy oliendo a tu hermana Vera Rubin gracias por ti misma encarna gracias por lo que les esa encarna Rubin a la que estás oliendo esa encarna Rubin a la que estoy oliendo ahora ya que tengo me huele a primavera tú pero bueno venga que estamos en la radio

Voz 3 23:04 calmando calmaron los un poquito juzga vamos a continuar hablando de tu hermana sigamos hablando de Vera Rubin me me parece pertinente es injusto realmente que no se le haya otorgado el Premio Nobel sin a tu hermana

Voz 1316 23:17 pues sí la verdad es que sí que es algo imperdonable eso es algo que sinceramente creo que desprestigia a la Academia Sueca exacto exacto pero Overa tuvo el mejor de los premios que es el reconocimiento del mundo científico y mira

Voz 3 23:33 que le nada de que que le den que encarna Rubin hermana de Vera Rubin sé que estás en España para visitar a tu familia adoptiva sobrinos los sobrinos exacto de esos marqueses que cuidaron de TIM siendo tus padres con pudieron hacerlo exactamente cuándo te vas a

Voz 1316 23:52 por Pensilvania o me voy mañana mañana me me voy mañana porque la mercería no no funciona sola mercería no funciona sólo si no estoy yo allí en la mercería la gente de Pensilvania hay que estar muy encima de ellos el PEN Silvano medio requiere de un goteo ya un goteo constante de de de atenciones si la persona que tengo en la mercería no me lo hace no tengo que estar allí he siendo cariñoso con mis clientes con el con el PEN Silvano medio ya se la mercería no me vais hola entonces nosotros que tuyo que pues no lo sé

Voz 29 24:42 no lo sé no lo mejor

Voz 1316 24:44 por

Voz 4 24:46 el hemos no encarna mejor tenemos que algo hemos de hacer ahora no mañana se está preocupado

Voz 3 25:02 pues lo mejor es que te vayas yo creo que si tienes que atender esa mercería en Pensilvania

Voz 4 25:09 en esos legales si esos cordones si esos botones y agujas mi mundo mi mundo tu mundo

Voz 3 25:18 junto como la materia oscura era el mundo de tu hermanos exactamente te echaré de menos encarna Ruben yo también anti Ortega como echamos de menos a tu hermana Vera

Voz 1316 25:29 todos echamos de menos a a Vera de verdad

Voz 3 25:31 gracias por haber estado aquí gracias a ti Ortega que sepas que nunca te olvidaré yo tampoco

Voz 1316 25:36 a partir de verdad te lo digo de verdad te lo digo créeme si te lo digo de verdad

Voz 3 25:40 un abrazo un abrazo queridos

Voz 4 25:43 oyentes

Voz 3 25:45 queridos amigos de la Sociedad Española de Radiodifusión hoy hemos querido hacer un homenaje a una de las personas más importantes del siglo XX

Voz 30 25:58 Vera Rubin falleció la semana pasada

Voz 3 26:01 y muchos parecieron dar más importancia a otros sucesos Vera Rubin representó lo mejor del espíritu científico simbolizó la curiosidad el esfuerzo la constancia y la duda falleció a los ochenta y ocho años sin haber recibido el Premio Nobel pero todos vosotros podéis homenajear a esta mujer tecleando su nombre en Google empezando el interés por ella Vera Rubin comparecían los locutores clásicos descanse en paz y vosotros queridos oyentes que sepáis que volveremos el viernes que viene como siempre

Voz 1316 26:42 a la misma hora aquí

Voz 31 26:45 cadena SER Las Noches de Ortega dedicado

