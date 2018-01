Be OK: 10 consejos para volver a una rutina saludable (14/01/2017)

Voz 0598 00:00 escuchan Pío que con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 1611 00:40 ya estamos de vuelta pues Be OK Illes deseamos un feliz año aunque sea con un poco de retraso nos ha costado un poco volvernos a incorporar volver a empezar pero es que en realidad no necesitamos si mucho no porque hemos comido bien a conciencia estas navidades no yo sé que si es inevitable resistirse a una mesa bien puesta platos deliciosos delante las con la conversación la sobremesa

Voz 0187 01:04 Ángela Quintas qué tal buenos días buenos días Lancho cómo estás

Voz 1611 01:08 tenía un morbo de ver cómo cómo volvía como como te habías aportado pero

Voz 0187 01:14 no vemos mal que lo primero que he hecho cuando entrado en la redacción ha sido mirarte de arriba abajo como es un escáner y he dicho bueno la anchos me he portado bastante bien eh para lo que había abortado

Voz 4 01:27 claro que podría haber sido no que podía haber sido y lo casi de otros años bueno que en realidad todo esto va calando

Voz 1611 01:33 el hecho de hacer este programa y compartir con todos ustedes está filosofía de vida que tenemos de cuidarnos de quererlo si no dejar por ello de disfrutar de del buen comer de la ida el placer de sentarnos a a una buena mesa pues yo creo que ha acabado haciendo mella estas navidades yo he comido bien pero también me cuidado yo creo que bueno es el esa es la idea no sí lo que pasa es que a veces cuesta que las pero bueno todo tenemos el programa de hoy porque vamos a hablar de de cómo volver a la normalidad en todos los aspectos ay bueno les recuerdo que estoy con Ángela Quintas que es licenciada en Químicas especialista en nutrición química ella no cree en las dietas milagro pero es nuestra ángel de la guarda en todo esto no

Voz 0187 02:15 yo creo que ahí me estás dando casi casi cualidades mágicas el ángel de la guarda ante nadie y no te gustan

Voz 4 02:21 nada tema milagro magia nada

Voz 0187 02:24 hasta luego ir poco a poco y todos los días la magia no existe al menos en este

Voz 1611 02:30 pero en este tema ahí los resultados así rápidos siempre son contra producentes bueno el mes de enero es el mes de las dietas milagro y ahora últimamente se han puesto de moda las dietas de todo todo es de tus deportivo verdad es como la etiqueta les suena no eso de intoxicar el organismo eliminar toxinas

Voz 0187 02:48 seguro seguro que ahora lo ha leído lo han visto a mí la verdad es que te lo cuentan así te seduce porque dice tengo que depurar pero lo necesito favor te sientes te sientes como sucia como llena de toxinas no que te transpira

Voz 1611 03:02 te salen fue la has comido sobre el alcohol que a lo mejor han tomado tengo que sacarlo

Voz 0187 03:08 pero las dietas de todas no son nuevas se las citas de todo llevan toda la vida es verdad que ahora se le ha colocado esa etiqueta que queda muy bonito pero es la típica dieta milagro que se ha hecho durante toda la vida es decir te prometo resultados muy rápidos en muy poco tiempo en además ahora es peor porque le pone la etiqueta de porque tu cuerpo necesita claro es es como ya no es sólo por tu físico sino que encima es para mí no es cierto porque nosotros tenemos órganos que se encargan de hacer esos procesos de depuración cada vez que hemos bebido alcohol y cada vez que lo de las dietas de todos no

Voz 1611 03:43 es una etiqueta la etiqueta de temporada con la que nos venden bueno y además ya sabemos Ángela porque lo hemos hablado mil veces que las dietas milagro nos hacen perder peso rápido es verdad que el resultado lo lo tenemos enseguida pero que es contraproducente porque perdemos peso porque no comemos au vemos de una forma inadecuada ya que volvemos mínimamente la normalidad recuperamos doble rápido y doble el P

Voz 0187 04:09 eso claro el esto ocurre porque dietas en las que perdemos peso muy rápido pasan dos cosas o bien que mayoritariamente todo lo que hemos perdido ha sido más a muscular entonces con eso nos baja nuestro metabolismo basal que es lo que nosotros gastamos haciendo nada entonces eso implica seguro un efecto rebote y luego también normalmente suelen ir acompañadas de alguna planta que puede tener un efecto de ético ámbulo alcachofa Lapeña hay tal si tú por ejemplo un ejemplo pierdes cinco kilos y de esos cinco kilos tres han sido de agua porque tienes un diurético en cuanto que retire la verdad y luego además eh yo no sé yo me encuentro que la mayoría de la gente un porcentaje muy alto de la gente piensa que retiene líquido

Voz 3 04:50 a ver que no

Voz 0187 04:53 que el cuerpo es verdad que nosotros tenemos una variación de agua muy grande utilizamos el cuerpo también el agua un poco como refrigerante es decir en verano tendremos más líquidos porque fuera tenemos una temperatura muy alta en nuestro cuerpo tiene que mantener a treinta y seis grados en invierno tenemos menos líquidos pero mientras elabora este dentro de los valores normales que de curativos y que nada que no

Voz 1611 05:13 el famoso efecto yo yo ya lo decíamos de las citas

Voz 0187 05:16 abro no aire curativos porque qué órganos son los que están implicados en depurar entre comillas

Voz 1611 05:21 nuestro organismo los riñones y el hígado los riñones y el hígado no hay dieta que valga que sirva para depurar riñones hígado yo no yo creo que podremos contabilizar hasta cinco dietas que prometen depurar estos órganos les voy a nivel de nada no he bebido he bebido esas vacaciones muchísimo voy a dejar de beber vale pues eso ya es guay es claro pero no hay evidencias científicas que haya dietas específicas es que empiezan para nada o sea que para depurar no puedo ponerme Mikado por ejemplo al buque pensamos de forma Serbia a ver a ver que se te va Gorriz no no no no que no al en serio que a mí me eso como a todos no se producen no que después de pegarle a los atracones beber un poquito

Voz 0187 06:04 pues pienso que tengo que depura el diga claro es que lo que hay que hacer es comer bien todos los días del año no entonces si tú comes bien todos los días del año y luego algún día cometió un exceso llegan las Navidades y realmente te sales un poco de tu rutina puesto estaba no pasa nada luego vuelves otra vez a la rutina saludable que es lo que tienes que hacer y punto

Voz 5 06:29 juego

Voz 2 06:30 a Sanma

Voz 1611 06:32 de volver a la rutina se trata precisamente porque estamos en enero seguro que se han dado cuenta que estamos a justo en la mitad de enero volvemos a la normalidad a la rutina volvemos a la cruda realidad es que a lo mejor hemos acumulado algún kilo de más o hemos nos hemos pasado no siente

Voz 0187 06:48 yo tampoco quiero hablar de kilos Ángela porque a veces te sientes como que te has pasado tienes ganas de de comer un poco de volver a comer otra vez de manera romana de cómo es más sano no claro no solamente son los kilos que te pones es que también tu estómago claro no empiezas a hacer peor las digestiones te sientes más pesada y al final te apetece volver un poco a la normalidad a volver a mezclar los alimentos pero ya independientemente de hay gente que a lo mejor no ha cogido nada de peso pero tiene ganas pero tiene ganas de comer sano

Voz 1611 07:13 como una expresión que tiene mucho mi madre tienes el estómago sucio claro pues si te sientes en malos decía bueno pues vamos a dar unas pautas porque envío que queremos ponerlo fácil hemos recopilado diez consejos a puntos básicos para hacernos un poco más sencillo más fácil el proceso de volver a la rutina y sobre todo para que los kilos que te quites sean para siempre y no vuelvan a que a salir a la que te reglajes un poco más vuelvas no son pautas como siempre llenas de sentido como ya es muy lógica si es que lo de siempre el sentido común es lo que rige la mayoría de cosas que decimos no si te parece

Voz 0187 07:45 eh vamos con el primer punto que que truco aconsejar áreas vale lo primero que hay que hacer es deshacerse de todo lo que te ha quedado de dulce de las Navidades Suzanne no puede ser que de repente yen un polvorón tras es que solo

Voz 1611 07:58 no los vas a tirar

Voz 0187 08:00 mira yo creo que duran hasta el año que guarda en el armario más arriba o regalárselo o Bono a los largos a Regal en los a quien quiera pero no puedes pretender volver a tener buenos hábitos y todavía te queda en casa un trozo del roscón como me hicieron a mí ayer por la tarde que me trajeron nombre no se regala una hora las alturas por Dios no puede ser

Voz 1611 08:21 no puede ser bueno pues eso excedentes de turrones Manteca

Voz 6 08:24 ambos de no desafío polvorones sabe están fuera no

Voz 1611 08:28 una vez hayamos donado los excedentes de turrones mazapanes

Voz 0187 08:31 cuál sería el segundo punto pues qué huyes de las dietas milagro si de todos estos productos de tops que te venden sino que vuelvas otra vez a comer como comidas antes y que vuelvas a tu rutina que vuelvas a comer cada tres horas así que Bogas a mezclar el liderato con la proteína ya sabes que somos muy pesados en todo esto pero que que vuelvas hacer lo que hacías antes el

Voz 1611 08:50 el tercer punto consejo quedamos a quién vio que ahí también

Voz 7 08:53 lo hemos estado hablando antes sí lo acabas de

Voz 1611 08:56 acordar ahora pero estaría bien incidir en él

Voz 0187 08:59 claro es que si tus hábitos antes no eran buenos quizás un buen momento para cambiarla está tu los tenías buenos genial continúa con ello vuelve a esto lo llamo tú te ha sido a Toledo de vacaciones y no te quedas ahí en Toledo vuelves a tu casa los lemas de la gente se va Toledo en Navidades siguen Toledo entonces es como no has es tanto le de vacaciones ahora vuelve a casa no te quedas ahí vivir en Toledo pues eso es lo que tenemos que hacer volver otra vez a nuestra rutina pero no si tu rutina ya era mala pues es un buen momento para cambiarlos a yo creo que bueno luego hablaremos de esto pero lleva lo que quizá lo de empezar el año puede ser que te haga hay un pequeño chip de no luego habla

Voz 1611 09:36 hemos de motivación de motivación de decir bueno es un buen

Voz 0187 09:38 Men por cierto a un cariñoso saludo a todos los habitantes de Facebook oye pues lo digo lo de Toledo porque sé que si a pan buenísimo bueno claro que recorre que te bien bueno un buen truco para

Voz 1611 09:49 para no tener que pensar Ángela

Voz 0187 09:52 planificar muy bien los menús semanales cosa no puede ser que a mitad de semana no tengas nada en la nevera porque entonces la claro cinco minutos yo me acuerdo que Conthe el truco que yacía que tenía cuatro menús los iba rotando entonces tiras de ellos es esta semana menú uno puede hacer variaciones tampoco hay que ser aquí pero con eso te vas a la compra con tienes para toda la semana ya sabes el lunes tengo esto en mantengo esto seguro que luego te pues un imprevisto genial pero tú tenías comida para ese día sino el martes acaba los buenos propósitos es el miércoles ya no tenga temporal superan Balaguer comes cualquier cosa nada ya no tienen nada también importante incluir proteína en el desayuno para para estar bien el día lo ideal sería lo que siempre decimos mezclar el liderato con la proteína entonces no sería buena idea empezar el día haciendo un gran pico insulina entonces tampoco te digo hacer un desayuno que sea sólo proteína pero va un trozo de pan con tomate y jamón jamón fantástico fenomenal

Voz 1611 10:49 mira este punto es de esas cosas que me que me flipa porque normalmente no no piensas que puedan ser tan importantes ir recuerda que creo que fue el primer programa que hicimos ya hace tiempo Jerez de Vioque y fue precisamente aprender a organizar nuestra nevera nuestra despensa eso es muy muy importante es muy

Voz 0187 11:06 cortante lo de organizar la nevera es un poco como lo que hablábamos antes es decir que en la nevera tengas todo lo necesario para poder hacer la compra a para poder comer durante toda la semana y que no se te vayan colocando los productos que más tira la cosa no compres y todavía sigues teniendo cosas en la nevera organiza este sea de verdad que lo que el quebradero de cabeza que da durante toda la semana son diez minutos te sientas haces una lista de la compra tal miras lo que tienes en la nevera in luego disfrutas tu Zaplana humana y olvidarte de este tema sobretodo no comprar esas cosas que no te conviene comer si no lo tienes no te lo comen claro es mejor no tenerlo vamos hablando de galletas de dos precocinados Clare pero por ejemplo si Yves hay gente es verdad que que lo tiene un poco más difícil

Voz 8 11:50 que a lo mejor tú te quieres cuidar pero tú

Voz 0187 11:52 pareja ha decidido que quiere

Voz 9 11:55 bueno no cada uno es libre bueno

Voz 1611 11:57 pues tienes también portavoz ese punto lleva a otro ya porque ya que organizar la nevera la tienes que organizar de pronto salvables como decíamos no cosas que que que sean buenas déjame déjame Ángela ya estamos hablando de que compramos estos días tras las navidades se nota que las casas ha cambiado un poco la la lista de la compra se nos ocurrió que sería interesante ir a un supermercado a ver si han notado que realmente cuando han pasado las Navidades la gente compra como de la compra más sano o no la la cesta de la compra cambia Isabel Bolaño salido a la cola de un súper a ver si es verdad

Voz 0187 12:32 que la gente compra estos días cosas más saludables

Voz 6 12:39 aquí compran verduras así que lo primero que Gemma puerta no preciosa yo creo que la comida lo fundamental es que todos los días

Voz 1291 12:47 la fruta ya todo es un poquito menos menos azúcar menos de todo

Voz 6 12:52 antes era golosina turrón de chocolate es todo eso y ahora pues es más pues lo de habitual todo el año

Voz 10 12:59 un poco de fruta del deuda y un poquito de pan no llevamos más sí sí justo venir a comprar tomates

Voz 11 13:06 un par de cosas más para hacer ensalada y es lo que voy a comer hoy de ahí no paso ya pasado mañana no sé pero hoy por lo menos lo cumplo

Voz 1291 13:13 pues verduras a la plancha pescado a la plancha pues lo denunció

Voz 6 13:17 pre ver dura pasta arroz y filetes de tres veces a la semana del tipo que sea el filete

Voz 12 13:22 es más ensalada más ensalada si procuro que sean cosas más ligeras jamón empanada o algo así

Voz 10 13:29 sí diferente que Navidad se hizo intentó comprar más productos

Voz 6 13:32 comprobado nuestro pronto

Voz 11 13:36 entonces siempre que empieza el año están los propósitos no y una de ellas es comer sano comer verde o por lo menos intentarlo así que por lo menos la primera semana después de la vuelta de vacaciones lo intentábamos un par de días

Voz 9 13:49 sí sí sí yo personalmente estoy harta de comidas de hacerlo

Voz 1611 13:53 sí

Voz 9 13:56 más

Voz 1611 13:58 verduras jamón york alimentos verde saludables pero a ver cuidarse no significa caer en el aburrimiento todos sabemos la tristeza queda saber que te espera en casa un plato de pechuga a la plancha con tres hojas de lechuga

Voz 0187 14:11 bueno a ver tú puedes preparar esa pechuga a la plancha de muchas maneras puedes hacerte por ejemplo imagínate una brocha

Voz 8 14:17 ETA de que se de Lagos

Voz 0187 14:19 si nos con merluza pues ya no es un trozo de merluza ahí a la plancha Ayala metió donativos y no eso no

Voz 1611 14:25 Eva a otro de los puntos fundamentales para volver a la rutina

Voz 0187 14:27 no bueno sí que sería que hagan los platos atractivos que vuelvas a cocinar como cocinadas antes cuidado con el aceite vuelve a cocinar cosas a la plancha pero vidas para ponerle alguna algún aderezo en especial teniendo cuidado que no sea claro por ejemplo está muy rico acercar el el pollo en salsa eso esto me lo dijiste lo jugado y es buenísimo hay una salsa de soja que no tiene azúcar está muy rico hablo en salsa en salsa de soja y luego hacerlo a la plancha ya no te sabe ahí como como una suela de zapato claro pero un wok de verduras con pollo es una gozada saludable si se quiere se puede hacer atractivo un plató is a lo que sea saludable

Voz 1611 15:04 a la vez bueno el siguiente consejo podría resumirse en esta frase que sería un poco Mueve tu Cuco no lo sabemos hasta jueves olvídate de coger el ascensor caminando a trabajar o baja T una parada antes de llegar bueno

Voz 0187 15:18 cosas no hace falta que te apuntes un gimnasio pero sin pero sino simplemente es la voluntad de moverse más si esa ahora fija de ahí aplicaciones maravillosas en el móvil que te mide en el número de pasos que das al al cabo el día que llegar a los diez mil es un logro estáis como lo está estoy como reto está muy bien por ejemplo ya ya estás ahí pendiente de cuanto abre camino todo y tal pero lo que tú dices no subir las escaleras bajarte una parada antes tampoco tenemos porqué apuntar al gimnasio sino eso sí a ti realmente no te gusta lo que haber caso tendrás que buscar algo a lo mejor te gusta ir en bici al retiro

Voz 1611 15:50 que nos hemos vuelto muy muy cómodo Anes antes la gente caminaba mucho más ejercicio hoy es así

Voz 0187 15:56 larguísimos quince que es importante que el ejercicio está adaptado a cada persona porque también ahora de repente a la gente le entra la vena de quiero adelgazar quiere adelgazar bueno claro si no todo el mundo puede correr osea eso es muy importante me dejáis tranquila va bien no corre luego está

Voz 1611 16:12 tema éste de la de la vida social que hacer en la vida que quieras que no puede Thomas Un besito aquí una cervecita ya unas copitas de sobremesa en fin creo que es hora de volver al agua no hombre otro de los puntos fundamentales vamos a ver

Voz 0187 16:25 la bebida que hay que beber esa agua recuerdo vale todo el rato desde AGE yo no soy partidario de las bebidas alcohólicas porque digo que son calorías vacías que no se puede beber no se puede comer con refrescos ni cosas de esas que no

Voz 1611 16:43 ya hemos hablado también del azúcar oculte el azúcar oculto

Voz 0187 16:45 lo que hay que comer con agua pues agua bien rica y beber mucha agua podemos hacer infusiones frías también no infusiones calientes la hora personas murió claro también le puede

Voz 13 16:54 yo caliente con el con el frío hoy el Consejo

Voz 1611 16:57 ya para acabar el consejo que más me gusta

Voz 13 16:59 Circle primero puedes poner por escrito Roger receta los refrendada y experta en nutrición venga va es descansa y vuelve a tu rutina el sueño eso es muy importante me han dicho derecho ver la nutricionista que Bergman que tenga mira que ya es hora de irme a la cama no pero eso es muy importante y menos a volver otra vez a la rutina volver otra vez a tener tus horarios de sueños a las horas que las que te vas a la cama a las horas en las que te levantas eso para mantener tus niveles de cortisol

Voz 9 17:24 entre los más contra la posible son muy importante también así que la nueva a la cama donde ha vivido

Voz 6 17:33 no va horas

Voz 9 17:39 so

Voz 4 17:41 volver a la normalidad y sobre todo la dieta

Voz 1611 17:44 no es fácil porque casi siempre asociamos la comida y la bebida celebraciones y también estados de ánimo como decíamos Ángeles muy difícil sentirse alegre motivarse si lo que te esperas un triste plato de pescado a la plancha ya sé que lo puedes preparar de manera atractiva Azofra vamos como que no te dan ganas de dar palmas cuando sabes que estás a dieta y que te espera una verdura es que si ya tienes la palabra dieta en tu la malvas bueno y yo he querido invitar a una persona que sabe mucho de de motivar y de de cómo darle la vuelta a las cosas es Raquel Calonge es coach personal y de empresas especializada en autoestima digestiones de emoción es autora también el blog la bien pensada qué tal buenos días bienvenida unos días cómo estáis vamos a ver cómo podemos volver a la normalidad y con buen ánimo y encima está Reguant

Voz 1291 18:30 a la pregunta del millón la prime

Voz 1611 18:32 la no sobre todo sabiendo que es la

Voz 1291 18:36 anormalidad para nosotros y lo segundo sabiéndose Nos gusta nuestro

Voz 0187 18:40 normalidad

Voz 14 18:42 toma ahora parece que ahora sí que más

Voz 1291 18:47 claro es que a juzgar por lo rápido que salimos de nuestra normalidad pareciera que no nos gusta mucho nuestra alimentación nuestros horarios nuestras reglas no lo primero es saber si nos gusta en Silos gusta Toledo no

Voz 1611 18:59 a lo mejor realmente queremos ir a Toledo cosa que es que has eso ir claro

Voz 4 19:04 claro era les esquema me acaba de de mover toda la plantilla aquí radica la creo que es verdad

Voz 1611 19:10 que que que estamos esperando a la primera ocasión que que son los presente para desmembrar no porque asociamos la celebración a desmadre en la mesa vamos para que el justo entonces una buena

Voz 1291 19:23 pista sería preguntarnos para qué queremos volver a la normalidad idea y de algún modo encontramos la motivación por la alimentación por volver a estar sentirnos limpios menos hinchados más de lo que queráis pero saber el para qué desde donde hacemos las cosas porque al final sobre todo con el tema de la alimentación es un tema que está como tan inflado por por todo el mundo y al final me gusta o no me gusta porque que al final si hacemos las cosas desde la obligación nos va a durar muy poquito hará cables de motivación para al

Voz 1611 19:57 imagino que como punto de partida de de una dieta es muy importante plantearte cuál es la motivación para cambiar de hábitos estoy pensando en cambiar de hábitos bien sea por un problema de sobrepeso o por un tema de salud que dirigidas pues cambiar tus hábitos de vida a estar mejor y la motivación es muy importante seguir hacemos dieta para asustar más a los demás o para estar estéticamente mejor o si estamos convencidos de que ese cambio unos va a beneficiar es es algo

Voz 1291 20:25 muy importante esto la es muy importante la motivación la podemos encontrar lo mejor sería que la encontramos desde nosotros mismos hacer algo para nosotros porque par porque

Voz 1611 20:35 Nos encontramos mejor sí porque es satisfactoria

Voz 1291 20:38 yo por lo que sea pero sí que es cierto que a veces eh la motivación también puede venir desde fuera imaginado mejor tengo que dejar de fumar inmerso en novia monísimo que es antitabaco pues la motivación

Voz 1611 20:49 ahí está entonces eso se hace muy rápido

Voz 1291 20:51 lo que sí que es necesario que vaya junto a la motivación es interés por algo una vez más sino su gusta no nos gusta porque de verdad desde la obligación duramos muy poco hay y entonces la motivación si que nos impulsa a hacer algo o a dejar de hacerlo pero además persevera en el tiempo no entonces ya los propósitos que nos marcamos los objetivos es todo mucho más placentero la la comida está muy vinculada a las emociones porque

Voz 1611 21:20 muchísimo muchísimo por qué pasa esto es

Voz 0187 21:23 si utilizamos la yo lo veo todos los días utilizamos la comida como premio y como castigo tire he tenido un día fantástico he firmado ese contrato que estaba esperando vamos a salir de celebrarlo

Voz 4 21:34 he tenido un mal día horrible me voy a abrir la tableta de

Voz 0187 21:38 soy Colate y me la voy a comer yo me doy un capricho Class así porque porque me lo merezco porque me había sido horrible para compensar está muy vinculado también

Voz 1291 21:45 eh al al ingerir un alimento produce determinadas reacciones químicas en nuestro cerebro no hay de eso Angela sabe más seréis capaces de saber el estado de ánimo de alguien viendo de qué se está dando el atracón sí

Voz 1611 21:58 por ejemplo

Voz 14 21:59 te apetece sin ganas de comer dulce por la tarde

Voz 0187 22:02 eh posiblemente tenga una bajada de un neurotransmisor que se llama serotonina la serotonina es la hormona de la felicidad y la armonía del placer eh sube cuando ingiere es este con ingerir alimentos dulces entonces por ejemplo a las mujeres nos pasa mucho es en baja mucho este neurotransmisor cuando vamos a tener la menstruación en todas esas ganas de comer dulce incluso hay gente que se siente triste o que puede tener ganas de llorar eso es una bajada se lo Tonino entonces ahí el cuerpo realmente te puede pedir ganas de comer dulces y las ganas de comer dulces son por la tarde tiene muchas posibilidades de que el problema que tiene la serotonina es que es el precursor de la melatonina que la melatonina es el a Carmona que nosotros sepamos justo cuando entramos ya en sueño profundo entonces esto ya es la pescadilla que se muerde la cola por la tarde tengo ganas de comer dulce me siento un poco triste tan me meto en la cama me duermo y sobre cuatro cuatro y media más o menos se hay excepciones me despierto ya no me pueda volver a dos mil Un día otro día otro día otro día imagínate eso cómo te va minando y entonces sí que es verdad que el dulce está muy relacionado también tenemos que mirar también qué es lo que tenemos dentro también puede ser que tengamos puede haber por ejemplo patologías como una cándida Albee Cannes que te den ganas de comer dulce todo el rato por qué porque la Candeal se alimenta del dulce entonces te lo pide como una necesidad física que bienes de comer este dulce saque que bueno habrá que mirar cada cada caso pero sí que es verdad que se puede saber un poco eh que porque tienes esas ganas de comer dulces

Voz 1291 23:27 no no es lo mismo Raquel comerte usted que Salado no no no lo es claro que no tiene porque al final como te decía antes los alimentos nos alimenta me abundancia pero también nos alimentan emocionalmente es un combustible yo no sé a lo mejor vosotras sí pero yo no he visto a nadie que cuando esté muy triste digan me voy a comer que me voy a quedar estupenda no puedes verlo ella dice además porque el alimento es Nos consuela Nos quitan la tristeza nos quita el aburrimiento yo he comido por aburrimiento se que no

Voz 4 24:03 si encima que encima cruje El día tienes el tele

Voz 1291 24:07 son estas y hay que diferenciar también entre que es el hambre emocional cuál es el hambre real entonces es importante saber que las emociones también unos juegan hay un papel importante pero ya desde el que

Voz 0187 24:21 lo que elegimos Hummer

Voz 1291 24:24 de comer por ansiedad sería hambre emocional cuando

Voz 1611 24:27 te tienes ansiedad que comer escuela

Voz 6 24:30 ayer cosa tengo esto te te con

Voz 4 24:32 consciente va abres la nevera hay venga a ver qué

Voz 12 24:35 más digamos que al final el hueco que tratamos de cubrir con un alimento pues de algún modo tratamos de cubrir ese hueco emocional no funcionamos así

Voz 4 24:46 pues Raquel Calonge es un placer escuchar TI oye vente más pero el programa no podríamos decirle que hacen dando unos no un poco de las emociones la alimentación que bien pues no a mí me ha encantado

Voz 1611 24:58 Echarte y creo que a nuestros oyentes también y de vez en cuando te podrías venir a a compartir con nosotros cuando queráis muchas gracias a quedado

Voz 15 25:11 no

Voz 16 25:15 ya

Voz 0187 25:21 el

Voz 1611 25:21 producto que vamos a analizar hoy es de esos que también tiene una metodología detrás vamos que no veas se Últimamente se habla de de propiedades casi mágicas para para algo que hace unos años apenas se consumía porque a ver Ángela hace quince años o diez Los

Voz 0187 25:40 les y nos vamos

Voz 1611 25:42 a poco más tomaba té estamos hablando del tema no aparte de que en Inglaterra todo lo solucionan con un té calentito o en China forma parte de su cultura milenaria aquí no se tomaba mucho y ahora parecen moda ya la parece que tienes que saber qué tipos de te como los modelos que se ponen de moda cada año pasado van a sacar un té cada año este año años de manchas esa madre mía pues el alimento bonos no me bueno alimento el producto que esta semana analizamos y les proponemos conocer un poquito más profundamente es el té está Isabel Bolaño es que es nuestra investigadora de mercado ha ido a una a una tontería una a un establecimiento que sea más café té ando

Voz 14 26:32 ojalá subir la temida cuesta venido fuera sólo cosa de nuestra cartera pero no el primer perjudicado tras los excesos de la Navidad es nuestro propio organismo sin embargo hay pequeños trucos que pueden hacer que esa subida sea un poquito más llevadera uno de ellos es tomarte yo que aún no sé muy aficionada

Voz 0187 26:48 he venido a conocer a Elsa propietaria de café

Voz 14 26:50 sean una pequeña tienda de té situada en la plaza de Olavide en Madrid para que me cuente cuáles son las propiedades de vida inmenso introducir un poquito en el mundo del teatro

Voz 17 27:05 me llamó Elsa buenos hoy una de las propietarias

Voz 6 27:08 de la tienda cafetería no mi pareja y yo vivíamos en América Latina yo siempre he bebido mucho té y bueno llegamos a España hace algo más de tres años con la idea de montar algo en torno el café Altés y nada pues aventura vamos a a crear lo que es ahora cafetera no

Voz 1611 27:25 como en España no estamos tan acostumbrados a beber

Voz 6 27:28 te normalmente la gente prefiere tres con mezclas que son puros con aromas especias con flores con frutas pues un poco qué

Voz 14 27:38 matizan lo quesos aborda entre puros depende un poco de lo que busca es para que lo busques hasta dentro de que todos tienen propiedades comunes hay algo

Voz 6 27:47 buenos que tienen pérdidas específicas por ejemplo para adelgazar apretados el pues o lo que llaman te rojo tienen lo desengrasan antes digestivas y ayudar a reducir el colesterol también para cada momento del día te apetece un tipo determinado de té por ejemplo por la mañana que lo que necesitas es una buena dosis de cafeína o determinan que es lo mismo mejor negro o incluso un té rojo algunos tres negros admiten leche entonces bueno es hacer el desayuno consistente te despierta además mejoró a media mañana a media tarde pues te apetece algo un poquito más suave entonces un té verde o un té blanco lo que señor Mateo lo vendemos a granel tienen distintos orígenes

Voz 4 28:32 en la India Japón Sri Lanka también tenemos alguno de Kenia de digna aguanta bastantes

Voz 6 28:39 no todo pues se tarda mucho sumir va perdiendo calidad hay que tenerlo bien cerrado en un lugar seco y fresco que no le de la luz los precios varían lo que son las mezclas que son posters con distintos sabores sobre temas económicos y suelen oscilar los cien gramos entre cinco con veinte cinco con ochenta y a unos un poquito hemos especiales pues seis con veinte algo así y luego ya los puros ya son antes más caros hay diversidad de precios si es muy bueno incluso aguanta varias incisiones sin perder calidad la caza incluso te te vas sorprendiendo a los sabores hay algunos que además en la segunda infusiones fondos están realmente bueno los desde de supermercado que vienen en bolsita este pulverizado todos al final no sabemos lo que estamos consumiendo en eso frente a lo que tenemos en las tiendas de tés especializadas que ves las hebras sueltas entonces sino ves lo que está lo que te vas a tomar señaló lo es malo

Voz 14 29:48 bueno vamos a ver a Angela

Voz 1611 29:49 propiedades tiene realmente él abierta

Voz 14 29:52 Haji caza mágicas no que científicamente no

Voz 1611 29:54 todo esto a la hora de vender lo vale pero no lo sabes es bueno que tomarte una taza

Voz 0187 29:59 te puede estar muy bien pero es verdad que el requerimiento

Voz 1611 30:01 en vitamina se muy pequeñito alguna antioxidante y tal pero vamos que darle propiedades mágicas ante científicamente no es una infusión que te puedes tomar y a media tarde pues un té con alguna cosita a poder puede estar bien Pablo para adelgazar ya te digo yo que no sea me refiero un dedo Mis para bajar el colesterol ya te digo yo que no hay gente tomándose termos de enteros de té verde buenos días Dani hidratando ni malo no lo hay no

Voz 0187 30:26 malo no están hidratando pero cuidado porque el café

Voz 1611 30:28 n te llena que te excitante o sea eso perdona Alteti de que es un excitante yo me pregunté antes de irme a la cama posiblemente no pegué ojo a que me refiero que no es inocuo tampoco claro claro claro bueno pues nada disfruten del té de su aroma de los diferentes tipos aprecien la diferencia

Voz 7 30:46 la de sabor de color

Voz 1611 30:48 pero que en fin que propiedades milagrosas y mágicas bueno ya sabemos que aquí no creemos en los milagros demasiado no sería vamos a continuar hemos hablado también muchas veces en el programa de asuntos relacionados con la nutrición y los derechos de los consumidores en este tema el marketing es es fundamental siempre decimos que la industria alimentaria es muy potente lo son también las tendencias que surgen no siempre de forma desinteresada verdad Ángela la las modas estas que no que nos llegan en en los temas de alimentación hemos dedicado varios programas a ha desmentido a matizar au a dar más información sobre cosas que nos venden como la al producto de moda supera alimento los súper alimentos hemos hablado de cómo leer las etiquetas como como leer por ejemplo

Voz 4 31:38 la la la los códigos de los huevos

Voz 1611 31:40 verdad es que es muy interesante para saber qué compramos la la información es fundamental ya hay una persona en la Cadena Ser que lleva años picando piedra en esto aquí

Voz 4 31:49 por muchos años y lo hilo de picar piedra también es casi literalmente que han estado predicando en el desierto Jesús porque ahora este tema ha cogido un poco más de de de bolada no pero tú llevas luchando por por dar información y servicio público a los consumidores porque el ciudadano tome con

Voz 18 32:08 ciencia de que tienen una serie de derechos que no le den gato por liebre cuánto cuánto llevas en esto en la Cadena Ser

Voz 0927 32:16 empecé con Iñaki Gabilondo yo creo que fue en el año noventa y dos

Voz 1611 32:19 gente de consumo la primera sesión de consumo

Voz 0927 32:22 bueno había hecho en Radio Nacional que había hecho yo también y con Iñaki fíjate vi luego el SER Consumidor que llevamos me parece que son quince años buenas de consumidores que llevan más tiempo peleando lo mismo no pero es verdad que yo hasta mucho más concienciada la gente pero también es verdad que ahora hay mucha más oferta hay mucha más guerra hay mucho más marketing para vendernos veinte mil cosas lo que estoy diciendo de los supera alimentos B veinte mil ofertas que tenemos en televisión en veinte mil vídeos de cosas que nunca están demostradas y que sin embargo muchas gentes acaba creyendo como lo de los temas no sean a la que ese es es un súper Milagros un producto no adelgaza no y es verdad hay muchísima gente que está tomando té todos los días pensando que con eso

Voz 4 33:04 es la solución que eliminan grasa sí he comentado luego eso luego la las

Voz 1611 33:09 modas Jesús porque con toda la

Voz 4 33:11 a la experiencia que tenemos ya vamos viendo cada

Voz 1611 33:14 año que es una moda nueva ecológico ahora todo es ecológico parte que no estudian dicen nada no quieren comer sano venga pues todo es Bío ecológico entonces claro ojo porque ahí no

Voz 0927 33:23 hola que está ya también y bueno ya está como introducido ahí el aire que también hay que tener cuidado con lo light tras primero porque no todo lo light Sly y segundo porque a veces comemos light pero también tiene ahí hay productos light que tienen menos grasa pero tienen más azúcares y luego mucha gente dice a como es light como mucho

Voz 4 33:41 por eso es exacta al estás comiendo

Voz 0927 33:43 comiendo como si fueran esto siempre que pagando más

Voz 0187 33:48 Clemente implica que tiene un treinta por ciento menos por ejemplo de calorías pero es que si el producto original tiene quinientas calorías para tener un treinta por ciento menos que Messi poniendo hasta arriba y encima como Sly me de comerme debía tomar todo

Voz 1611 34:00 sí eso también pasa en en SER Consumidor Jesús habéis incluso el tema este de la de la alimentación la nutrición tiene tal vigencia ahora mismo no todos estamos lo como locos queriendo y fijando no en lo que comemos que evidentemente la industria no es tonta está aprovechando el hueco para inventarse cosas tenéis dentro de las secciones dentro del programa tenéis una destinada precisamente a eso no sí que además este año hemos cambió la cabecera porque se llama

Voz 0927 34:25 va y se llamaba me parece comer bien y ahora la utilizamos pero tenemos otra sección que se llamaba alimentación nutrición sin letra pequeña ahí tenemos dos nutricionistas que trabajan con en el programa conmigo desde hace ya me parece que son cuatro años que son Juan Revenga y Julio Basulto que son muy críticos también un poco en la línea de lo que es el el programa y que bueno porque ellos nos nos destapan muchas de estas cosas muchísima gente se cree que luego en los correos dice no es que yo creía claro es que hay muchos mitos hay muchos intereses en juego hay mucho dinero de por medio la industria alimentaria tiene mucho poder y hay cosas que a ver si no pasa nada por comer prácticamente se puede convertir todo pero todo con moderación y hay muchas cosas que nos están prometiendo que no son reales el azúcar no tiene azúcar y tiene muchísimo tiene muy claro que no nos nos ocultan la sal no se ocultan las grasas es ahí seguimos peleando con las grasas

Voz 1611 35:19 tras hay una pelea mucho

Voz 0927 35:21 me parece que es verdad como tú dices que hay mucho interés y por eso tenemos bueno estas dos personas que yo creo que nos ayudan a entendernos la Lucía que vea

Voz 19 35:27 hemos las cosas de otra manera que por la mano seamos conscientes de que de lo que compramos y lo que consumimos cuál es el tema más escandaloso que que tú recuerdas así en este alimentación si buf

Voz 0927 35:38 tengo angustioso tengo muy mala memoria pero bueno a mí me ha parecido muy escándalos uno que hemos destapado con aprovechando una P un pequeño tuit que hizo Juan Julio Basulto que es el apoyo a determinados alimentos que no son precisamente los más sanos de determinados colectivos médicos por ejemplo con unas galletas los pediatras yo he estado un año hablando de este asunto finalmente han dejado el apoyo finalmente se ha quitado ese sello de los pediatras de unas galletas determinadas que no son peores

Voz 0187 36:09 llenas de azúcar eso es que estaban Gerard azúcares que no

Voz 0927 36:12 lo peor es que otras muchas pero que tenían ese sello que yo siempre discutir con ellos y que se promovió incluso el que el colectivo médico hiciera una nota diciendo que no se podía seguir en esta línea Ike las cosas cuando se habla hoy se apoyaba tenían que estar vas científicamente demostradas y que no en ningún caso siempre han estará apoyando determinados productos que no eran lo más baladas como por por claro que el colectivo de pero yo siempre dije que me parecía que si un padre se encuentra unas galletas las compra niño ve que esta la Asociación Española de Pediatría está clarísimo que las por compra con toda tranquilidad claro eso lo que se eso es lo que yo creo que que que piensa todo el mundo y eso a mí me parecía vergonzoso

Voz 19 36:49 vergonzoso que si hubiera mantenido me parece un tema de los últimos por decir que uno de los últimos no pues Angela como como una finca

Voz 1611 36:55 en estos temas también le he pedido

Voz 4 36:57 a a Jesús ya sabes que yo aprovecho todos se como las madres de antes que al que no se tira nada y lo he dicho Jesús oye porque

Voz 1611 37:06 no te pasas de vez en cuando el programa nos comentas junto con alguno de tus colaboradores nos comentas alguno de los temas tratados en SER Consumidor porque

Voz 18 37:13 eh yo os voy siguiendo M y me apetecía

Voz 1611 37:17 para dar también en en este programa con Ángela a tratar a alguno de estos temas tan interesante perfecto sin ningún problema sigue picando piedra aquí seguiremos hasta que dinámica en Ser Historia de Ser Consumidor un poquito más bien debió que él lo sabemos lo hemos aquí reclutado como somos eh Ángela vamos vamos vamos es lo que podemos bueno oye pues que muchas gracias que ya no saben que pueden seguirnos sino no se han podido escuchar la programación alternativa en Cadena Ser punto com pueden descargarse el podcast en nuestra web o en esas plataformas digitales maravillosos que lo tendrán allí su vida enseguida IU nos encontramos la semana que viene más el tema que vamos a hablarles humana que no quieres ahora pensamos tu madre me ha bueno pues lo pensamos ahora eh venga no sé tendré que igual tengo que picar algo yo me siento un poco de hasta la semana que viene