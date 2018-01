Be OK: Dime qué comes y te diré quién eres (21/01/2017)

Voz 0598 00:00 escuchan vía OK con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 2 00:41 una semana de nieve frío y aquí estamos como siempre hablando de cositas buenas de comer iré creernos un poco más a través de lo más importante que es la alimentación Ángela Quintas buenos días buenos días Lancho pues muy bien y además creo que hemos elegido un buen tema no

Voz 1431 00:59 pues yo creo que sí porque además para estos días de frío acuérdate que antes siempre tomábamos platos de cuchara ir sabido cambiando y lo hemos sustituido incluso fue una ensalada un día como hoy que cucharas platos contundentes que necesitamos para para afrontar en el frío el frío Ángela Quintas es licenciada en Químicas Yves experta en nutrición clínica también es quién nos ayuda a cambiar nuestros hábitos de alimentación de forma consciente y además de buen rollo que es lo que más valoramos en en el programa bueno ya que has mencionado el tema de hoy vamos vamos a empezar lo no vamos a por ello de hecho Ángela ya en el programa hemos hablado sobre este tema un poquito no lo que pasa es que habríamos un poco más el largo decíamos hablábamos de la alimentación hace muchos años hablábamos de la posguerra te acuerdas aquí personaje el sustancia pero que no ha gustado tanto así se lo recuerdan era el personaje que pasaba por los pueblos con huesos de diferente con diferentes grados de cocción eso es función de esos te te cobraba para meterlo en el puchero eso sí con ese hacías una una crema o una sopa o lo que o lo que pudieras pero hoy nos vamos a centrar más en los años sesenta setenta no en este cambio que ha habido yo creo que casi casi infancia al urbes no casi casi no oye lo que es buena a mí me pilla justo eh perdona que te diga

Voz 1431 02:13 ahí somos baby boomers es del la generación del baby boom en diferentes oleadas unos más tardíos que bueno que que sí que es esa en la infancia de los sesenta a los setenta y también es la la época donde sí hubo una gran revolución por ejemplo con la llegada de un electrodoméstico a los hogares estoy pensando en la nevera no la los frigoríficos cuando llegan a los hogares españoles alteran muy mucho las formas de consumo de de cocina sí es verdad es verdad que sí

Voz 0187 02:41 años cincuenta había aquellas y aquellos refrigeradores en los que había que comprar un trozo de hielo en es verdad yo claro no lo había realmente en todas las casas pero de repente claro aquello aquello limitaba mucho limitaba mucho el consumo de frutas el consumo de pescado consumo de carne casi tenía que ser todo compra diaria porque era muy difícil mantener la comida en en buen estado entonces al final lo que acaban consumiendo eran productos de kilómetro cero fíjate has de cercanía ahora bueno

Voz 0187 03:09 a eso cambian el pescado o no en también en la forma de contaban los los alimentos en casa pero también

Voz 4 03:14 a exportar los el pescado durante mucho tiempo se ha consumido en las zonas cercanas a la costa

Voz 0187 03:20 y al que el que aguantaba para llegar a

Voz 4 03:23 más al interior era o bien conservado o bien pagando unos precios astronómicos porque como estaba muchísimo claro tran transportarlo no

Voz 0187 03:30 pues empezó a utilizar la salmuera para conservar muy bien el pescado pero realmente eran muy pocos pescados los que se consumían de esta manera

Voz 1431 03:37 oye vamos a vamos a presentar al invitado de hoy porque realmente es una persona que tiene mucho que contar y hay que decir es muy interesante porque sabe hacer muy bien la radiografía de cómo somos según lo que comemos sociólogo antropólogo autor del libro Los dientes del corazón Ramón Soria Breña qué tal bienvenido

Voz 1431 04:06 lema eh precioso que es porque somos lo que comemos y amamos estamos súper de acuerda que nervio que con esto

Voz 5 04:13 a nivel yo soy muy pesimista con el tema este de la alimentación en el siglo XXI si pensando en los cambios se han producido en los últimos en las últimas décadas un cambio muy muy importante hay muchas casas a peor o a mucho peor de lo que imaginamos como somos pues somos ahora somos muy carnívoros somos muy de precocinado o sea hay un porcentaje de la población bajito como el diez por ciento casi la alimentación sana por esos alimentos de kilómetro cero por saber lo que comemos pero la inmensa mayoría de los españoles y las españolas pues comen cada vez peor sentido de comen cada vez ve productos precocinados por ejemplo estaba viendo el dato el del año pasado el año pasado hemos comido algo así hemos consumido así como quinientos cincuenta millones de kilos de platos precocinados como sesenta y nueve millones de kilos de pistas precocinado osea esa es la realidad luego nosotros queremos ver que no que somos Kilómetro Cero que es nos preocupa la la fruta ecológica pero realmente somos así somos unos depredadores que no importan a comer

Voz 1431 05:13 pocos sano estábamos estábamos hablando con con Ángela de la aparición de la NBA y de cómo remiten a eso pero también la producción industrial en las granjas y antes se mataban los animales que había en las casas o pequeñas granjas

Voz 5 05:26 sí es una revolución de los últimos veinte años Xavier por ejemplo con los datos que tiene el Ministerio por ejemplo el hecho de de Estudio de Consumo del Ministerio de Agricultura Pesca Alimentación dieron un estudio de las esta la compra ahora España es desde hace un montón de años de becas cincuenta años yo estoy muy bien la evolución el tema el consumo de consumo de la carne por ejemplo es de cincuenta años o treinta años de carrera era testimonial muy bajito diez kilos creo recordar que era per cápita era los cuarenta kilos de carne fresca sin contar las carnes procesadas jamón ese tipo de

Voz 1431 06:01 claro se comieron a la semana con suerte sí sí

Voz 5 06:03 en fiesta o no el Atlético atípico suceso el el típico pollo grande en Navidad que era la la carne

Voz 0187 06:11 las mayores no que estos mayores y eso claro si yo yo me imagino nuestras madres no de imagínate llevar a una mujer que vivía en los años cincuenta en los años sesenta y de repente Tele transportarla colocarla en un supermercado de los de ahora Iber que toda la carne está ya fileteado da eh basada no habrían que comprar o sea estarían totalmente perdidas no se ha perdido también un poco la cultura es saber qué compramos no él dice ir a la carnicería hay pedir quiero falda quiero no sé que es a la gente no sale día al pueblo entero por ejemplo

Voz 1431 07:09 hartos nos está diciendo que la dieta mediterránea es la mejor de las dietas la más equilibrada Inés la hemos la hemos perdido completamente sea denostado no no hay ahora una especie de de Movimiento por por recuperarla porque es lo que te hace años

Voz 5 07:22 un diez por ciento a la población que exista preocupada sensible se gasta más pero hay que pensar por ejemplo en el tema del gasto en alimentos que de la renta disponible en lograr apenas nos gastamos no llega ni al quince por ciento de lo que no estamos en comer la gente está diciendo que no estaba mucho comer que los alimentos son muy caros de los estados muy poquito en comer hace cincuenta años el la renta disponible que nos gastamos en comer como el cincuenta por ciento de de la renta del hogar es un cambio revolucionario radical no es tema del gasto

Voz 1431 07:52 luego está también el tema de los sabores de las ausencias seguramente muchas minas están escuchando señoras de una acertada señores que han visto cómo se cocinaba en casa antes para adorar estaba pensando pollo en salsa para dar el pollo se sean hacia con manteca de cerdo se cocinaba ahora dice sexto elijan los pelos a a todos dice manteca de cerdo qué locura es ésta en cambio tú reivindica también en tu blog en la osadía de de de esos sabores contundentes de antes

Voz 5 08:21 ya hay perdido el infancia os hay un cambio en los es la forma de educar que tenían nuestra madre no si nuestras abuelas educar bajo nuestras madres en la época de la posguerra comete esto porque hay otra cosa te gusta comete el Osio si con nosotros se produjo una cosa muy curiosa no que es que no es amarres en cuanto a la primera la segunda vez que decíamos que él no gustaba dejaban de Anas alimento no ahora los estudios

Voz 1431 08:42 ahora preguntamos qué quieren para frenar es terrible

Voz 5 08:47 esto es que hay alimentación infantil han demostrado que sea al niños el insiste una vez ofrece cinco veces al final niño come de todo cuanto es pequeñito no hay que una ventana de sabor El curioso cometo tipo de alimentos pero ya la segunda vez que te dice el niño no me gustan las déjanos las poned pues nunca más a causa de un tejado van a ser para él un alimento es agradable

Voz 1431 09:06 fíjate que nosotros regresamos con cocinarlo con manteca de cerdo porque vimos huy nutricionalmente es unos va a sentar mal en cambio no nos preocupamos del expolio que supone para los océanos el atiborrados de atún rojo por la moda esta de la comida japonesa o comer siempre lo dices comer muchos alimentos con con grasas trans

Voz 0187 09:26 pero como que bueno que no lo vemos o sea el hecho de contar lo que tu dices con manteca de cerdo es como un Torres claro pero en el fondo estamos tomando alimentos tan sumamente procesados que tienen lo que hablamos en el programa azucares ocultos grasas trans y eso como no lo vemos pues es como que bueno no hacemos un poco no sé no no no nos fijamos en ese tipo de alimentos

Voz 5 09:48 invisibles el otro día también veía en un estudio que ha salido hace un mes la cantidad de azúcar que tomábamos sin saber que estamos tomando azucarera en entorno

Voz 6 09:57 cuarenta kilos per cápita no hemos hecho un programa

Voz 1431 10:00 hemos hecho un programa azúcar aumento en las cosas y la gente se ha sorprendido de cosas más

Voz 5 10:05 cuarenta kilos al año de azúcar que no sabemos no somos conscientes de que lo tomamos una burrada no

Voz 6 10:10 claro pero todo esto que nos está llevando a que cada vez hay un grado de obesidad más grande sí sí

Voz 5 10:17 de memoria no recuerdo exactamente cuál es el dato pero algo así como sobrepeso obesidad obesidad como en diecisiete poniendo la población sobrepeso y el treinta y seis horas y ahí con un cambio bestial que sigue a más y sobre todo los niños no está cambiando y calculamos que en una generación monja tenemos índice de obesidad que hay en México y en Estados Unidos que prácticamente más de la mitad la población se da cuenta de la población estadounidense en diez ventaneros van a sufrir o ha cambiado de forma radical nuestros hábitos alimenticios no no

Voz 1431 10:46 España comer un paquete de patatas fritas con sabor a barbacoa por ejemplo en cambio no sé si seríamos capaces de vernos un vaso de leche de recién ordeño qué curioso no que para

Voz 5 10:56 no yo me iba a hacer este mercado y hago muchos consumidores de consumo yo me acuerdo hace muchos años ya casi veinte años que un cliente yo hacer la prueba en un Focus Group idear amas de casa que tenían entre veinte y treinta años prueba producto leche fresca entera de verdad no de un grupo de ocho personas hicimos como chupo ninguna ninguna persona soportó el olor ni el sabor de tomar leche fresca natural que es lo que ven tomado esa que deja uno

Voz 6 11:24 un dedo de nata cuando la surcando la ayer besas Sonata a mí me encanta

Voz 5 11:28 de esas ahora hemos perdido totalmente la cultura esos sabores

Voz 1431 11:32 pero es que estás amas de casa o bueno la mayoría pensamos no no me quiero excluir en esto pensamos no la leche está entera tiene colesterol tiene engorda tiene grasa no sé que no lo pensamos de las patatas fritas que no están vamos con la caña que que fíjate ese ese ese pensamiento no lo trasladamos ahí sí

Voz 5 11:49 que además yo en el tema de los elementos pero hay alimentos malos que sostuvo que habría hablado la tendido

Voz 6 11:54 bueno hay mucho hay mucho que decir

Voz 5 11:57 mira mi eliminación que Arras está enseñando los colegios en la parte baja la pirámide llano o ponen frutas verduras legumbres ya ponen a cocinar en casa beber agua moverte comer en familia no ante la televisión esas son hábitos de vida alimentos que alimenta no hay alimentos buenos o malos hábitos de vida saludables o no

Voz 1431 12:15 esto Ángela tú lo lo remarca siempre muchísimo el rato todo el tiempo bueno pues sé para quién quiera atreverse a vivir la experiencia de probar un buen vaso de leche recién ordenado con todas sus nata con todas sus grasas ácidos lácteos y todo

Voz 6 12:31 por lo que tengan que todo lo que tenga que tenemos que analizar andina producto la la leche bueno pues quedan algunas leche harías en en nuestras ciudades ya como algunas testimoniales otras que se han puesto ahora de moda con todo este movimiento de recuperar no me lo puedo creer que haya en Madrid una lo echaría de verdad si vas a esto pero

Voz 1431 12:48 se llama El cántaro blanco y hasta allí como siempre que tenemos alguna misión especial hasta allí ha ido Isabel Bolaños

Voz 7 12:58 soy Adrián Jato soy cofundador de la lencería cántaro blanco una tienda la cual podemos encontrar todo tipo de leches frescas y tanto de vaca como de cabra y de oveja tenemos tanto leche pastel cruzada como leche cruda es decir sin ningún tipo de tratamiento tenemos un un dispensador del hecha a granel en el cual la gente puede venir y rellenar sus botellas esas leches son siempre de la Comunidad de Madrid y luego por otro lado las las leches ya que tenemos embotelladoras digamos envasadas provienen tanto de Madrid como de otros lugares de España tenemos leche

Voz 8 13:30 es desde Albacete a Madrid a

Voz 7 13:34 en Galicia Cantabria ahí de varios de varios lugares Si de varios tipos nosotros pensábamos que Si como empresa te preocupas por comprar a tu entorno a tu entorno había iniciado entorno le va bien a Peter a bien eso era lo que pensábamos

Voz 9 13:50 que para quién nos oiga es lo que tu dices es como una cocina con Suu suman delitos de cuadros una isla en medio de las losetas antiguas en el suelo es como tele de a casa de una abuela que te ponen un vasito de leche caliente de la buena

Voz 7 14:03 esa fue la idea original exacto que la gente no sólo viniera a comprar se marchase sino que en cierto modo se sintiese como no en casa el precio de la leche el tenemos varios tipos la la leche de Granell vale uno con diez en este momento el precio de una leche de supermercado está en torno al euro les prácticamente lo mismo pero vamos que es lo de siempre el que busca la persona que busca calidad está dispuesta siempre a pagar un poco más si aquí en la tienda lo hemos visto que no

Voz 10 14:31 no ha habido problema con ese tipo de con el precio

Voz 7 14:39 pues bueno la leche fresca

Voz 8 14:40 es verdad voy a quitar el mito ese de esa vaca

Voz 7 14:46 que mucha gente lo dice oye

Voz 8 14:48 la vaca no es una leche que

Voz 7 14:51 tienen un sabor más auténtico es decir es menos líquidos es más densa y luego por otro lado el sabor es un poquito más intenso pero no intenso a ese es ahora casi no más como a la nata sabe masa nata mazas a Gracita que lógicamente pues están menos procesadas y conservan más propiedades originales hombre por lo general la mayoría a la gran mayoría de los comentarios han sido siempre muy positivos el que ha venido a ha repetido gracias a eso hemos podido hacernos una una buena clientela en estos dos años que llevamos

Voz 11 15:26 bueno veo que estáis aquí mirando la vitrina enero con queso faceta una mermeladas mantequilla

Voz 12 15:32 leche fresca que es lo que siempre me venimos desde Alcobendas se Alcobendas fijos venimos todos los viernes vale y la verdad da porque lo tienen muy buenas cosas los chicos son encantadores supera amables y la verdad es que me gusta el dos como estamos jubilados mi marido yo no venimos tranquilamente los viernes aportó lo que necesitamos para toda la semana

Voz 10 15:51 hay una dificultad para encontrar la leche fresca en no es fácil encontrarla ICOM aquí siempre tienen a parte de eso pues hay otros productos que también el gusta Illa aprovechamos

Voz 11 16:00 cuénteme un poquito qué diferencias básicas encuentran entre esa leche y un anormal del supermercado que es la que consume la mayoría de la gente del barrio

Voz 12 16:07 tiene un sabor no sé si será por ese golpe de calor que le pegan para que la leche dure tiene tiene un sabor Cillo de fondo que a mí no me gusta no te puedo explicar exactamente qué pero esta sin embargo no lo tiene la leche fresca no lo tiene claro también es cierto que mérito a la semana no te dura pero a mí no me gusta ese sabor que le da ese golpe de calor que le pegan para homogeneizar la charla lo que se esa es la diferencia para mi gusto es el sabor

Voz 10 16:28 tiene usamos la relación humana ahora es muy impersonal cuando tú vas a un centro comercial brutal que tienes de todo tienen muchísimas marcas pero es muy impersonal aquí vienes a a comprar viene es a comprar muchachos cuando no hay tanta gente como hoy te tiras aquí veinte minutos charlando y terminas hablando del viaje que has hecho no se dando viajes ya que es la relación humana que es que se que se está perdiendo

Voz 11 16:47 venga de verdad de modo exactamente qué es exactamente bruto auténtico de Custo de barrio que es ideal

Voz 13 16:53 en Viena

Voz 1431 16:57 fíjate lo importante que estaban comentando la forma de comprar cómo cómo ha cambiado pero yo no sé si está volviendo un poquito a al comercio de cercanía no a la a las tiendas de barrio incluso las grandes cadenas yo cuando veo que las grandes cadenas como alguna que tenemos en mente está apostando por los pequeños súper de barrio otra vez en vez de esos hipermercados enormes de de Estrada de extrarradio de centro comercial de extrarradio creo que a lo mejor algo se está moviendo en la sociedad no

Voz 5 17:24 lo que pasa es que aunque sea un pequeño supermercado de proximidad los productos son son globales al otro ya sabiendo un tema aberrante que es el tema de los de los espárragos vi tres envasan espárragos que eran exactamente iguales de vidrio con el mismo diámetro y uno valía tres euros otros cinco de siete entonces no explicada porque cuando vi el origen me di cuenta de por qué no el de tres era Made in China el de cinco made in Perú y el de siete era Madrid Navarra pues lo increíble es que un consumidor considere que un que Unum el paro que ha recorrido de unos cinco mil kilómetros sean más barato que uno es para cruzar el río trescientos o trescientos cuatro años kilómetros no y eso está ocurriendo ahora

Voz 6 18:03 no es la locura es una locura total no

Voz 5 18:06 el consumidor prefiere al final compras el más barato porque no es una diferencia sustancial en la apariencia es Espárrago en el en el supermercado

Voz 1431 18:14 antes también sabíamos lo que más o menos comía las gallinas se les echaba de comer sabíamos lo que les daban de comer la a los animales pues estaban las granjas criaban como toda la vida ahora es imposible no va a Angela Bryce muy difícil saber cómo se alimentan los los animales ya hasta los peces de piscifactoría no

Voz 5 18:33 sí soy gay la Unión Europea sitio una normativa que mejora mucho cuando los piensos animales los piensos que salen a los a los peces a los peces de piscifactoría pero eso no ocurre por ejemplo con los peces importación que vienen que vienen de de Vietnam o de otros lugares no

Voz 0187 18:46 el pan gano y todo este tipo de la gente

Voz 5 18:49 empezando a sensibilizar a sensibilizar a ese tipo de peces no pero hasta ahora el pan cada hola hola perca del Nilo pues antes de los comíamos como si fueran mero como si fuera un lenguado y nadie se preocupaba Chaila incultura de los españoles con respeto Alfacón muy grande a penas apenas conocemos no comemos tres o cuatro variedades no esta es la causa de la pescadilla la sardina La2

Voz 0187 19:11 con pocas es buena es para que se desea fácil y además estos pescados de los que habla casi siempre cuando vas a la pescadería están ya sin cabeza que yo nunca la he visto pero yo nunca he visto un pescado estos enteros

Voz 5 19:22 estás de Río o no se ve no se ve porque entonces la gente diría esto qué es esto sexta de Ríos un espacio raro Benzema que cite limpio parece un filete de lenguado de o de enero

Voz 1431 19:32 en cómo debemos interpretar que cuanto más nos hemos alejado de ella estemos volviendo a a la dieta mediterránea es una vuelta en serio o es un postureo porque a mí

Voz 5 19:43 esto esto es el

Voz 1431 19:45 por ejemplo el pan no ahora dicen no a muchas de las intolerancias lo hemos hablado Angela mil veces es porque están demasiado refinados porque el gluten es malo está congelado pero que no es pan asentadas en España no hay

Voz 5 19:57 en el pan es el producto que más ha cambiado los cincuenta años parece que cada vez consumimos menos pan entonces era en veía los datos de consumo de pan per cápita menos puede parecer mucho gran como treinta hay dos kilos que apenas da para cien gramos al día de pan no

Voz 1431 20:11 quién te a es uno de los elementos básicos no como lo es el arroz en Asia que

Voz 5 20:15 tú ya has cincuenta años había verdad queda como cien cien kilos de pan per capita en España luego se pasó a cincuenta hasta por treinta que basarán sepan que es un pan hecho solamente a ver cómo lo explico que es un tema complicado explicar no es la semilla de trigo imaginar las semillas con huevo huevo tienen su clara su Gemma ha pues actualmente estamos haciendo el pan entre comillas lo de la clara del huevo es decir sólo tiene dones toda venta refinados a lo que es el germen que no es tanto a las semillas las grasas todo lo mejor ambiente

Voz 0187 20:44 mira a las vitaminas

Voz 5 20:46 hemos es o lo que no se engañamos lo dejamos engañar es que a esa a esa harina muy refinada que no tiene germen del añade el salvado que es la paja que recubre el grano de la paja es es vale para lo que vale no tiene unas vitaminas sales la estaban y esa parte que es como la yema del huevo la yema de la semilla que es el germen el gérmenes hay uno de harina porque como tiene grasas en rancia con mucha frecuencia entonces

Voz 1431 21:10 para que se conserve mejor pero eso no sé

Voz 5 21:13 mejores elimina totalmente hacía hace ya décadas eliminaba no pero en la época nuestros abuelos no ocurría porque había molinos de proximidad la gente cultivada en sus tierras el trío de cercanía y ese era era una harina integral llano ya se encuentran integral los busco una leche echaría yo me llevo persiguiendo harinas integrales realmente es en Madrid y no encontró ninguna harina integrar realmente integral

Voz 1431 21:35 soportamos un pan hecho con con todo eso yo soy soy optimista

Voz 5 21:40 porque cuando ABC encontró un plan integral de verdad el sabor es muy rico allí el colectivo El sabor de unos nuestros antepasados neolítico oscuro que aflora nos gusta ácido aromático

Voz 0187 21:53 lo que pasa es que con todo esto está un poco lo que hablábamos esta mañana Lourdes y es que estamos hablando de la Kimi fobia no que es que todo lo que parece que suena a química y tal lo rechazamos no entonces buscamos envases en los que ponga sin conservantes sin aditivos y no sé qué y con el tema del del PAN pasa eso que dice pan integral pero luego realmente te pones a mirar la etiqueta y no lo es es decir es un harina refinada a la que se le ha añadido Salgado de claro no es culpa no es un pan que realmente sea integral

Voz 5 22:22 sí yo hice entrevistas templa otro estudio de la Confederación de padres de España donde entrevistas a Panaderos yo yo les apretaba y les obligaba que confesarse no llega al final con personal que evidentemente nadie utilizaba erales de verdad porque las encontraban y porque era complicado su conservación las almacenes estropeado y entonces ante la amenaza que se hacen utilizaban harinas muy muy purificadas

Voz 1431 22:47 el tema de las raciones también ha cambiado Ángela ya aquí te dejó que te Lucas con lo con con tu dieta estrella te refieres al tamaño de lo que comemos claro te refieres lo de las raciones por favor es que te das acuñado Alex es verdad es verdad que hablábamos siempre que

Voz 0187 23:04 que las raciones sobretodo de de los hidratos de carbono se habían multiplicado por dos y por tres antes tomábamos un plato de lentejas por ejemplo y luego siempre iba detrás pues no se huevo tal y ahora que hemos hecho hemos cambiado aquellos platos de dura lex que nosotros estuvimos durante varios problemas a varios programas apoyándolo que yo hice la prueba y en un plato hondo de Urales cabe nunca City medio de lentejas hemos quitado esos platos hemos comprado otros platos que realmente parecen Pozas hemos multiplicado por cuatro por cinco el la cantidad de hidratos que tomamos ahí hemos quitado la proteína que venía después entonces claro ni encima pensamos lo estoy haciendo fenomenal porque me tomando unas lentejas con verduras

Voz 5 23:44 así es además las lentejas sacian muchos a decir te llena y te sientes que ya has comido suficiente

Voz 1431 23:49 claro es decir a Torres y no no pues bueno muchas gracias

Voz 5 23:52 refino mucha cantidad de pasta y enseguida baja enseguida te sientes otra vez con hambre

Voz 1431 23:57 sí sí eso lo explica siempre muy bien Ángela lo que que te quedas la punta de pico de El de insulina que te produce cuando lo consumen como era la la hipogeos si si no la ciclogénesis verdad Hypo Génesis Ramón Soria Breña autor del libro a los dientes del corazón también el responsable de de un blog muy entretenido subversivo muchas veces y eso está muy bien Nos gusta mucho que se llama gastropitecusgloton se lo recomendamos gracias por venir de la radio bueno quédate que hay muchas cosas todavía que compartimos

Voz 1431 24:37 vamos a Yao venga vamos a ver qué producto ponemos bajo la lupa en que producto de la cesta de la compra nos vamos a detener esta semana pues si vamos a hablar de la de la remolacha pero primero como siempre vamos a ir a comprarlas con Isabel Bolaños

Voz 15 25:01 oye venir a comprar remolacha presta a la huerta de Iván en el Mercado de Chamberí ellos se encargan de recolectar la fruta y la verdura de su propio huerto traerla directamente hasta aquí en pleno centro de Madrid vamos a ver

Voz 16 25:17 Aubry hemos propio

Voz 17 25:21 pues bien lo que piden algún que otro reparto los bares y más que todo lo llevan para los platos

Voz 11 25:27 eso mejor fresca imagino que con Carla ya en basada y cocida que como se suele vender en otros muchos sitios

Voz 17 25:33 sí porque nosotros estamos aparte la cogemos la tarde anterior de nuestra propia vuelta así que está enfermo

Voz 11 25:39 luego cuánto dura en casa cuando se puede tardarán usar

Voz 17 25:42 en la nevera puede durar unas semanas y media con

Voz 11 25:46 su poco para comprar una buena remolacha qué aspecto tiene que tener tienen que estar

Voz 17 25:50 milita viste de una ablanda va a estar va hacer

Voz 11 25:53 bueno aquí hay que conservarla en frío no

Voz 17 25:56 queda poner al día al día siguiente porque al estar preso pues ser un producto

Voz 11 26:00 luego supone ya que precio a la remolacha normalmente

Voz 17 26:04 tenemos la pieza en tres cero cincuenta cero setenta y cinco de penita mayor

Voz 11 26:08 no parece que sea una cosa que tú vas a comprar al mercado de forma habitual los y bueno voy

Voz 17 26:13 jovencita así que le gusta hacer platos así que están ahora en moda la remolachero

Voz 11 26:18 feliz pues en la nueva cocina la remolacha

Voz 1431 26:33 pues Ángela qué propiedades tiene la remolacha además de ese color

Voz 0187 26:36 bonito pues la remolacha tiene mucha fibra azúcares potasio fosfatos si vitamina se tiene mucho ácido fólico que se que esa te gusta mucho así porque siempre lo hay ciertas vitaminas del grupo B como puede ser vitamina B1 B2 B6

Voz 19 26:53 tienen menor cantidad vitamina A vitamina C hay hay una cosa que bueno que sabes que para a la hora de hacer una dieta es que tiene muchos azúcares

Voz 1431 27:04 bueno no de la remolacha podéis hacer tarta no una tarta de remacha igual que con la zanahoria

Voz 19 27:11 entonces bueno en una si queremos a seguir una dieta baja en hidratos de carbono

Voz 20 27:15 pues hay que controlar un poco la cantidad de remolacha que todos los pero en cualquier caso para añadir la han una ensalada eso es perfecta perfecta sobre todo si es fresca como la que ha encontrado Isabel pues venga remolacha para todos con moderación eso sí

Voz 21 27:29 la sexy sexy a mi vida

Voz 1431 27:46 me hace muchísima ilusión estrenar una nueva sección en Be Ok porque no se puede hablar de Salud y Bienestar tan sólo hablando de nutrición que si es uno de los pilares fundamentales está claro pero el otro es el bienestar físico es el estar en forma a hacer ejercicio muchas veces no sabemos por dónde empezar o simplemente nos enteramos de nuevas modas que que bueno lo que hacen es expresarnos porque no sabemos cómo se practican si iba a serlo ideal para nosotros y demás bueno pues hemos pedido ayuda íbamos a tener eh cada cada x semanas una vez al mes dos veces ya veremos porque yo creo que nos vamos a ir aficionado a esto le hemos pedido ayuda a una compañera que saben mucho de esto y lo explica muy bien Sara Tavares qué tal buenos días cómo está ahí ganar

Voz 3 28:27 vosotras no hay nosotros que que que haya hacer

Voz 1431 28:30 dado nuestra invitación para para colaborar porque ya se nos estaba poniendo un cuerpo estupendo y a mejorarlo en poco estamos a Nissan seguimos todos ya siguiendo las las las pautas que nos da que nos da Angela pero ahora nos encantaría acabar de de completar esta conciencia de de nosotros mismos de estar bien con con ejercicios sobre todo sabiendo lo que hacemos y no hacer ninguna tontería que es la base en en que hemos empezado a hacer este programa no dar información ser conscientes de lo que nos viene bien lo que no Sara porque en esto de de entrenar hay muchas modas se muchísimo más

Voz 3 29:05 al final yo creo que esto se reduce a que sea sostenible Ángela seguro que está de acuerdo conmigo en que todo sistema entrenamiento como alimentación tiene que ser sostenible en el tiempo porque sino la leamos y no tenemos resultados hacemos una cosa tres meses luego abandonamos no vale para nada

Voz 0187 29:20 claro y que sea adecuado para ti

Voz 1431 29:22 Buenos Aires seis Jaro amamos como locos

Voz 0187 29:25 con ciento veinte kilos es todo esto va a ser entre

Voz 1431 29:27 así que de una gran amistad porque se entendáis estáis y en la misma sintonía déjame decir dejadme decir que Sara es periodista yo le he conocido aquí en la trabajando en la Cadena SER y en Madrid luego en Valencia pero también es entrenador y preparador física de hecho ahora mismo es directora de peor forma entrenadores personales y además estás en Radio Valencia haciendo una sección que se llama ser saludable que recomiendo a todo el mundo que Jafar de bueno lo vamos ya lo vamos a enlazar en en nuestra web OK porque tiene temas muy interesantes que es vamos vamos a ir tratando todos Sara pero si te parece vamos a empezar por el el primer lo que exige el primer paso Mayara lo estabas apuntando es el el comprometerse y mantenerse en el tiempo como convertimos ese propósito de principios de año de de hacer ejercicio de esa

Voz 3 30:13 correr gimnasio como lo cómo lo convertimos en un hábito una pues aquí yo les digo siempre a mis clientes es plantea te esto como si fuera una carrera universitaria o o una asignatura del colegio plantea vuelos dejarla claro eso es pero plantearlo intenta sacar una aprobado vamos a por ese aprobado después ya iremos sacando un poquito más de nota porque sino es obsesionados con él con el resultado al final proceso Nos van agobiar hay que disfrutar de ese proceso yo siempre les digo eso lo primero esas dos cosas lo primero pues eso intentar que sea sostenible pero sobre todo disfrutar muchísimo de ese aprendizaje porque sino nos vamos agobiar y lo típico arrancada de caballo yo sé lo que pasa de parada en parada de burro y otra cosa conócete a ti mismo pues aboga a decir por favor Conoce tus cartas porque eso va a ser la manera de que las juegas lo mejor posible hace una prueba de eso Cierzo porque la gente lo primero que te puede al gimnasio me voy a comprar unas zapatillas estupendas me voy a comprar unas mallas vamos fabulosas me voy a poner un tope y estoy estupenda manera al gimnasio no no no no vamos a ver vamos a invertir en nosotros vamos a conocernos vamos a ir a un médico deportivo hacernos una prueba de esfuerzo además ve contra una cosa muy curiosa a lo mejor no lo sabéis pero en Italia en los años ochenta a toda la gente que iba a participar en una carrera popular una prueba amateur se le pedía es el empezó a pedir una prueba de esfuerzo y un electro en reposo que bueno eso redujo en un ochenta y nueve por ciento la cantidad de muerte súbita desde desde antes que se que se implantara ser una diferencia marcó una diferencia brutal entonces lo primero antes de comprar esas zapatillas que dándonos gustan esa sudadera ese conjunto ignorar Jim por favor vamos a hacernos un esfuerzo un reconocimiento médico para conocer nuestras cartas porque a lo mejor nos encontramos con una hipertensión con una arritmia oye que a lo mejor esta eh

Voz 1431 32:04 no de lesión hay que ser conscientes también de claro se tiene a nivel osteoarticulares claro si tienes una lesión en una rodilla o tienes algún tipo de problema que no no sabías pero que te impide a lo mejor hacer running la la moda está de salir corre no todo el mundo puede es demasiado sí

Voz 3 32:20 yo siempre digo hay que estar en forma para poder correr no

Voz 1431 32:23 para estar en forma una ligera diferencia te te atreves a hacer como un decálogo rápidamente de de los diez puntos importantes que tú consideras para la hora de ponerte a hacer ejercicio y conseguir por ejemplo adelgazar Otto unificar tu cuerpo

Voz 3 32:38 si vamos a ello vamos ahí yo lo primero que diría es cuidado con la grasa localizada en mí pero por porque mucha gente se piensa venga voy al gimnasio hago mucho glúteo ir desaparecerá mi celulitis ahora mismo me voy a mucha gente y espero que no con todo mi corazón pero con la ciencia la mano realmente no hay nada que nos haga quitar esa grasa localizada con el ejercicio vamos a perder grasa sí pero la grasa se va donde le de la mano si hacemos mucho glúteo fortalece haremos pero no perderemos esa celulitis bueno eso sí

Voz 0187 33:11 hoy igual con las dietas no gente que llegue dice yo quiero perder sólo de va y si no pues difícil pero sí que es verdad que la la celulitis Sara mejora mucho con la alimentación sea una alimentación correcta hará que esa celulitis mejore mucho

Voz 3 33:25 hicimos muchísimo tenemos claro que eso lo sabe ella mejor que nadie porque además es un componente hormonal no Ángela que tiene la hace

Voz 0187 33:33 sí bueno ya veces muchas muchas veces también una falta de proteína en la dieta de sus aminoácidos esenciales que en Mi cuerpo no puede fabricar y que si no los consumo a través de de la alimentación pues hay un déficit puede hacer que aparezca celulitis

Voz 1431 33:46 lo haremos en un programa más adelante cuando ya se empieza a ver en el horizonte

Voz 3 33:50 el bañador bañador si el momento biquini bañador para ellos que también yo también

Voz 1431 33:56 el biquini siempre se enfada dice porque se tiene que llamar operación

Voz 0187 33:59 biquini bañador añadió

Voz 3 34:00 no verdad es que operación bañador es lo que los cubiertos encantado dos punto número dos puntos número dos cuando hacemos un entrenador tanto por favor si queremos perder peso tiempos de descanso cortitos en un entrenamiento de fuerza destinado no me gusta decir perder peso fíjate me gusta decir mejorar la composición corporal vamos a intentar vamos a intentar descansar poquito descansar entre treinta segundos Un minuto no vamos a dejarnos ahí cinco minutos sin lugar a otro ejercicio vale porque esa mejora de la composición corporal nos viene de una acumulación de fatiga

Voz 1431 34:37 otro punto prometido a Ramón querías decir algo que estas actividades sintiendo

Voz 5 34:41 que en el tema del sobrepeso hay el doble de de chico en sobrepeso que de chicas que tienen sobrepeso

Voz 6 34:48 Nos preocupamos nosotros no te he dicho que siempre lo mismo el número tres

Voz 3 34:53 número tres aumentar el volumen de entrenamiento progresivamente probarlos toro Nerea progresión el volumen en entrenamiento es la cantidad de entrenamiento que metemos por ejemplo en una hora en una sesión cantidad de entrenamiento entonces por ejemplo si hacemos un entrenamiento de fuerza con pesas optar por hacer series entre ocho y doce repeticiones sin que peligre Straw otro punto por favor la técnica sea lo primero de todo cuando hayamos al gimnasio sí vamos a aprender a hacer los ejercicios no vamos a ir venga vamos a mover más peso porque a veces vemos al vecino o a la vecina oye mira cuánto mueve pues venga me voy a poner yo más no no no

Voz 1431 35:29 sobre todo ponernos en manos de un entrenador entrenado de la huelga

Voz 3 35:31 el monitor que en la sala para que nos indiquen

Voz 1431 35:34 cómo hacerlos efectivos bien para evitar lesiones que yo he visto

Voz 3 35:36 las barbaridades si yo yo también lo he visto yo yo muchas veces voy corriendo digo a madre mía hay unas flexiones unos pues ábside igual que nosotros nominales quedado rozan las las las bares una los discos vertebrales ahí digo que tienen que durar nos toda la vida pues es lo primero por favor hacer bien los ejercicios vamos a aprender a hacer bien los ejercicios luego ya tiraremos para adelante con el peso pero lo primero la técnica otra cosa el fallo no sé sabéis lo que es el fallo muscular el fallo musculares cuando llegamos a un punto en el que no puede realizar ni una sola repetición más te quedas ahí no lo habéis visto a lo mejor en algún vídeo en el gimnasio a mí no me ha llegado nunca pero lo mejor mejor mejor mejor que no llegue porque yo no soy muy partidaria y los estudios tampoco de llegar al fallo muscular eso de no poder y estar ahí ahí ahí paso una cosa que no me gusta es que realmente no aumentan los beneficios a nivel de respuesta hormonal mucho pero sí que aumenta muchísimo el riesgo de lesión hay un punto en el que dices voy a hacer esto el beneficio no no me compensa con el riesgo no sé no sé

Voz 1431 36:39 de prudencias y desde luego prudencia ante todo el el quinto punto

Voz 3 36:44 a menos cool de bíceps más ejercicios multen

Voz 1431 36:48 plica esto brevemente por favor que es el común cool de Vicens es Fleck

Voz 3 36:52 si el codo el tiro

Voz 1431 36:55 ya hemos visto hacerlo muchas veces en el Giro

Voz 3 36:57 así que bueno pues si queremos hacer una rutina de entrenamiento para mejorar la composición corporal vamos a intentar que haya menos ejercicios articulares y meter ejercicios que mueva muchos grupos musculares meterle tres ejercicios de tirón ejercicios de empujón meter ejercicios eso laterales de piernas subieron Vox vamos a intentar meter todo eso no meter articulares que lo que realmente pues nos van a hacer en estos momentos es perder el tiempo como tenemos poco pues vamos a utilizarlo de manera eficiente luego otro punto que ya lo he dicho sería la técnica no seamos ansiosos por mover más y más peso de decir algo paso poco a poco a nuestra marcha

Voz 1431 37:36 bueno no se quita nuestro entrenador

Voz 3 37:39 ibamos para alante y luego una cosa que podéis usar si habéis pasado el reconocimiento médico es el hit pero sin abusar

Voz 0187 37:47 a entre en City intervalo treinta

Voz 1431 37:50 lo sabía Sangenjo si es que está muy de moda

Voz 0187 37:52 ahora ella aplicaciones en el móvil y todo el Inter siete Inter Valsaín

Voz 1431 37:57 el entrenamiento con intervalos de intensidad eso eh

Voz 3 38:00 insiste en hacer series muy breves e intensas dejarlo

Voz 1431 38:03 adiós separadas por breve si te este que no no no

Voz 3 38:07 eso es otra cosa vale vale ya hablaremos hablaremos dentro hablaremos del Crosby también entonces sería hacer breve series muy breves e intensas de ejercicios separadas por periodos de descanso cortitos esto realmente que se ha demostrado bueno pues que si tienes poco tiempo para entrenar al lo que quieres es buscar una mejora de la composición corporal esto te puede ayudar pero yo a la gente que empieza no lo recomendaría o lo recomendaría empezar muy poquito a poco por qué por mí siempre habiendo pasado lo que lo que os he dicho una revisión médica vale porque esto es entrenamiento de alta intensidad entonces yo lo tendría ahí

Voz 1431 38:42 pero sin frivolizar sí pero no

Voz 3 38:45 de nada todo el mundo hacer Heat no no no no y además y lo hacemos yo lo con miraría con entrenamiento de cardiovascular de larga duración es decir se que conocemos todos subir Tea una elíptica y hacer cuarenta minutos sea el hit tampoco es lo sé yo lo combinó haría no tiraría directamente por el ISI empiezo haciendo esto conociéndole a mí mismo lo utilizaría con cautela empezando con muy poquita sería con una intensidad bajita y eso nos lleva al punto ocho que es entrenar a lo loco High por favor a mí mucha gente me dice oye yo voy todos los días al gimnasio Sara por qué no tengo resultados yo digo bueno pues precisamente por eso porque vas todos los días al gimnasio si tú entrenas a la intensidad que toca y como toca tú necesitas recuperar más no es mejor y eso es algo que muy poca gente dentro de la cabe que bueno más no es mejor que más nos dejó en el entrenamiento no es tan importante el entrenamiento esto sería otro punto como el descanso la recupera

Voz 0187 39:46 acción del músculo que que se vuelca

Voz 1431 39:49 entrenamientos importante también el descanso descanso

Voz 3 39:51 claro tener unos días de descanso el entrenamiento uno

Voz 1431 39:54 en el entrenamiento invisible no sé eso es

Voz 3 39:57 lamento invisible entre un un lunes descanso un martes entrenaron miércoles gente que no ha hecho nada yo empezaría entrenando dos días a la semana y aumentando poco a poco ese umbral de tolerancia el ejercicio no es decir venga paso de la nada al todo porque entonces esa eh cuando o bien tenemos una lesión o bien no sabíamos entonces ya pasa lo que decía Lourdes al principio a unos soy el cliente perfecto del gimnasio el quién paga Innova sostienen unas yo les llamo socio benefactor del entonces el gimnasio estancado dado porque dice mirarse apuntado se ha apuntado un año este hombre vivo esta mujer Nova

Voz 1431 40:33 la dieta y la dieta ya que lo diga que lo digan que está ya lo sabe lo remata siempre decimos uno de las una de las normas básicas que ella siempre dice es no hacer ejercicio con el estómago ácido

Voz 3 40:46 jamás nunca nunca nunca yo he tenido sustos muy grandes con clientes en la sala de entrenamiento por que de repente venían sin desayunar desde el día anterior que no que no cenaban un poquito al día siguiente sin desayunar y han tenido bajones Mi gorda

Voz 0187 41:02 hemos estado muy muy mal hay corre mucho por Internet diciendo que si haces deporte con el estómago vacío bajadas más

Voz 3 41:09 casa Italia de bajar bajará la musculatura al revés al revés de bajar

Voz 0187 41:15 metabolismo basal

Voz 1431 41:18 bueno Sara en en nuestra web los oyentes y nuestros seguidores pueden encontrar un vídeo con un entrenamiento especial para para mejorar nuestra forma física como a ti te gusta de Fihri que suscribo completamente les pido que no se lo pierdan porque es lo que nos faltaba para el cambio de chip total en el programa PADRE pueden encontrar ideas de ejercicio

Voz 3 41:36 los para hacer para mejorar esa composición corporal que es uno de los retos son metas que muchos se plantean ahora en este mes de enero así que vamos a intentar ayudar no no por lo menos

Voz 1431 41:46 por supuesto y además lo vamos a conseguir y no es lo vamos a pasar muy bien ya ya veo que sí que sintoniza perfectamente con la con el espíritu de este programa que es muy darnos creernos pasarnos lo bien Sara Tabares directora de performer entrenadores personales gracias por entrar desde Radio Valencia te esperamos en este programa ya la la hemos adoptado nadado tan

Voz 3 42:05 vamos como muy del club no se queda bien yo encantada encanta el lujo para mí de verdad estar con vosotras dos me gusta mucho este programa es que la verdad es que es un lujo hacéis un servicio muy muy muy bueno bueno

Voz 1431 42:18 Cesáreo y no se lo digas Ángela que esta subida a la Parra ya oye la semana que viene vamos a hablar de un tema a me han dicho que ha salido un libro ahora de una de una no soy una experta a ver que si se llama adelgaza para siempre el libro lo publica Planeta de este año no sé igual no me cae bien la tipa es

Voz 3 42:37 por su verdadero nombre tiene nombre adelgaza

Voz 1431 42:41 la siempre hay como se llama Angela tercera y la cuarta no es es igual tenemos que hablar de tu libro la semana que viene bueno vendré a hablar de mi libro como umbral oye venga pero fenomenal fenomenal pero sacrifica te hablaré Sara Tavares Un beso Ángela Quintas Ramón Soria cuando quieras te has visto ambiente hay aquí

Voz 5 43:05 bien encantada muchas gracias a todos ustedes no

Voz 1431 43:08 Nos pueden seguir en nuestra web Bages en pos pos pos pos en el podcast en cualquier en Cadena Ser punto com en nuestra web bueno el resto de plataformas digitales ya saben que a través de las redes sociales podemos estar en contacto tontos son sino preguntan porque a quienes tienen a su disposición ya tenemos algunas consultas que respondemos puntualmente muchísimas gracias

