Be OK: Adelgaza para siempre (28/01/2017)

Voz 1312 01:09 hola bienvenidos sean tenidas sabio Key un programa de nutrición y bienestar un rato en el que compartimos ganas de vivir y de hacerlo bien como siempre Nos ayuda para a todo esto Ángela Quintas recuerden es licenciada en química y experta en nutrición clínica hola Ángela qué tal buenos días buenos días lancha cómo estás muy bien muy muy marcharse con esta canción que empezamos de tela de Dico se

Voz 1312 01:34 además es ahora que te vas a el Congreso además vas a estar participando en un congreso en París sí mira que me tenga una canción que le gusta y en francés yo diría bueno hoy te vamos animar mucho

Voz 1312 01:52 ponerles a hablar dos libros justo acababa de salir está calentito en las librerías se titula adelgaza para siempre y añade después debajo a forma de su título de forma fácil saludable definitiva nos acompaña es un honor tenerla hoy con nosotros la autora de este libro Ángela buenos días buenos días bueno vamos a ver vas a ser capaz de de desdoblar te como experta en nutrición y a la vez invitada como autora del libro no ya siempre no va a ser un problema fácil venga

Voz 1312 02:26 a ver te te digo que de haber tensión porque yo tengo preguntas muy comprometidas

Voz 1312 02:36 yo porque vamos a ver una cosita vamos a una cosita con tema un tema cuando se trata de adelgazar tu siempre remarca si te ponen fácil es definitivo no debemos desconfiar tú siempre dices que las dietas que te promete milagros Millau

Voz 0187 02:50 hombre pero la idea es que hagamos un cambio en nuestra alimentación y que sea definitivo la aprendamos a comer de manera definitiva yo siempre digo no merece la pena hacer un esfuerzo titánico para que luego a las debiese al mes a los dos meses vamos a hacer lo que hacíamos antes au no hayamos aprendido lo que tenemos que hacer es bueno el título del libro la palabra definitiva me parecía que podía encajar en el sentido de que la gente tiene que hacer un cambio a la gente tiene que aprender a comer y eso mantenerlo a lo largo del tiempo no sirve de nada ponerte tres semanas cuatro semanas dos meses a dieta si tú eso luego no lo introduce si lo adapta a tus necesidades diarias entonces por ahí va el título

Voz 1312 03:28 por ahí va el titulo y quizá también insistir en la en la idea de que ese famoso cambio de metabolismo con el que todos hemos esto no me han dado a nuestra vida no es mágico no viene de repente nuestro cuerpo como que dice ah bueno voy a dejar que coma lo que quieren no voy ante el sueño

Voz 0187 03:44 que todo el mundo pero que tenemos que te

Voz 1312 03:47 es un papel activo en eso podemos cambiarnos podemos cambiar pero cambiando nuestra forma de alimentarnos y y siendo conscientes no claro sea tenemos

Voz 0187 03:55 que aprender a comer y lo que yo siempre digo a la dieta se tiene que adaptar a nosotros y nosotros nos tenemos que adaptar a la dieta no sirve de nada que nosotros nos planteemos adelgazar cuatro cinco kilos y digamos ya no voy a salir de casa aunque no va a quedar en casa no voy a quedar con amigos de repente yo como todos los días fuera de casa imagínate un restaurante ya era a ETA jo pues eso es muy difícil porque es un esfuerzo extra que en posiblemente tienes muchas posibilidades de que te salga mal entonces tendrás que adaptar la dieta o la manera de comer de manera saludable a tu a lo que son tus hábitos porque sino un esfuerzo titánico de dos tres meses al final te digo que está abocada al fracaso seguro

Voz 1312 04:33 hay que a lo mejor empezar a plantear que lo de hacer dieta excepto que tengas que perder puntualmente un sobrepeso que hayas ganado y alguna circunstancia determinada es simplemente un cambio de planteamiento vital y no ese esprín todo esa o ese plan que nos ponemos durante dos meses por ejemplo el juego del equipo Renault luego eh o sea es claro es que no sería hacerlo

Voz 0187 04:55 dieta realmente si no sería aprender hábitos saludables para mantenerlos a lo largo del tiempo Isabel qué hacer si un día me lo saldó os y de repente me voy de vacaciones Si estoy dos semanas descontrolado pero que luego vuelva otra vez a hacer lo que hacía antes y que me apetezca volver a hacerlo que eso que me apetecía a eso que tengo que volver a hacer no sea lo que tu dices siempre un trozo de pollo con una lechuga hay que da pena tan triste sino que pues eso que aprenda a comer de manera saludable y que pueda darme también mis pequeños homenajes tú sabes que nosotros somos muy de darnos de vez en cuando un homenaje entonces que sepas cómo gestionar esos homenajes tan bien no entonces pero sobretodo que el día a día sea lo más importante no es por ejemplo hace que dice en Navidades lo importante no es lo que haces en Navidades sino lo que haces el resto de los días del año y eso es lo que tienes que gestionar bien

Voz 1312 05:44 gestionar bien significa pues comer un con un poco de de a saber lo que come el otro día una una oyente nos enviaba una una nota que decía claro me ponen la cuando voy a comer cuando estoy cuidando me parece que estoy alimentando una tortuga un lleno de hojas pero es que eso no se entiende por qué tiene que ser así la importancia y te detienes la importancia de que comemos sobre todo cuando lo comemos

Voz 0187 06:09 claro osea es importante ver que mira nosotros podemos consumir imagínate mil doscientos kilocalorías al día pero lo importante no son esas kilocalorías sino cómo lo estoy en forma de qué alimentos estoy consumiendo más calorías porque el efecto que producen en mi cuerpo esas calorías no tiene nada que ver si esas calorías provienen de una proteína de un hidratado o de una grasa

Voz 1312 06:30 esto es muy importante te detienes en el libro a a explicar mucho esto porque es muy importante no

Voz 0187 06:35 claro entonces contar calorías yo puedo decir pues me voy a tomar esto tiene trescientas kilocalorías es que yo no puedo estar contando calorías a lo largo del día hay sobre todo porque lo importante no es el valor sino el efecto que ese alimento va a producir en mí

Voz 1312 06:47 hasta ahora la las dietas se hacían contando calorías no te comes un racimo de uvas muy son no sé cuántas calorías

Voz 0187 06:52 claro lo que tú cuentas es

Voz 1312 06:55 y claro eso claro es lo importante

Voz 0187 06:57 es el efecto que produce mi cuerpo cuando yo ingeniero un determinado alimento entonces que esclavo sería tener que contar las calorías que consumo a lo largo del día osea sería horrible mirar todo el rato trescientas más doscientas mano que es que eso no hay persona que lo aguante sin embargo sitúa aprendes a combinar bien los alimentos y aprendes el efecto que te producen esos alimentos cuando entran en tu cuerpo pues así si podrás llevar una alimentación saludable

Voz 1312 07:23 y así también podrá entren entender esa otra pregunta casi filosófica que se hacer mucha gente que pesquero no entiendo porque me engorda porque para lo que cómo es aquello me engordan los nervios

Voz 0187 07:36 es verdad que que aquí nos podemos encontrar varios casos hay gente que que dice no como no como para estar así entonces lo que habría que hacer es analizar realmente qué es lo que está haciendo porque a lo mejor está pasando muchas horas entre el desayuno y la comida por ejemplo cuando llega la comida tampoco es muy consciente pero está comiendo con ansiedad está comiendo mucha más cantidad de comida y luego también como está combinando los alimentos hay gente por ejemplo que cree que tomar fruta a todas horas a ver a nivel de composición es genial pero estoy produciendo picos de insulina todo el rato lo de los zumos no que hablamos siempre es el el gazpacho es el zumo de todos más antiguo que ha existido ya lo teníamos inventado nosotros es bueno he hecho a nivel de composición si es una gozada son verduras crudas con aceite de oliva esa no se le puede poner ninguna pega pero lo que tenemos que ver es el efecto que produce sea gazpacho si yo me lo tomo con el estómago vacío entonces ese tipo de cosas son las que yo intento contar en el libro de una manera que se pueda entender osea de una manera lógica

Voz 1312 08:34 cuenta casos que te has encontrado en a lo largo de tu de tu el de ejercicio de carrera profesional te has encontrado con casos emblemáticos de estos pones escaso uno cada uno de ellos es el de las famosas que tú que tú comentas lo digo más en femenino porque quizá ahora ya sea generalizado más con la moda esta pero durante un tiempo a muchas muchas chicas sobre todos de que se dedican al mundo

Voz 5 08:58 la moda

Voz 1312 09:01 tres actrices que tienen que cuidarse físicamente lo hacían de una manera que que era absolutamente loca no

Voz 0187 09:09 claro porque si tú me pasa muchas veces cuando vienen yo les preguntó que tú sabes lo que tendrías que hacer para para mantener tu peso y para esa delgada y te dicen sí higo y que si dicen pues comer solamente fruta verdura y comer muy poco es que eso no es por qué porque si tú te conviertes son una hidra Tera aquí el mayor porcentaje de las calorías que consumen a lo largo del día están hechas en forma hidratos tiene un déficit de proteínas importantes dentro de las proteínas están formadas por aminoácidos si hay dos tipos de aminoácidos esenciales y otros que se llama no esenciales vale los ayunos de ellos que mi cuerpo no puede fabricar y que tiene que coger obligatoriamente de los alimentos ricos en proteínas si yo hago una dieta con un déficit de proteínas pues evidentemente esos aminoácidos me van a faltar esos aminoácidos yo los utilizaré para hormonas neurotransmisores entonces sí que es verdad que me encuentras gente que puede estar delgada pero sus analíticas indican que hay cosas que se están haciendo mal es decir puede haber un déficit de proteína o bien pueden estar consumiendo hay gente que está delgada y consume todas las calorías que necesita a lo largo del día en calorías vacías es decir en alimentos que no me están aportando prácticamente en vitaminas minerales ni nada entonces hay que romper un poco la la el el concepto que tenemos de dieta lechuga dieta fruta que sí que la lechuga el apuntaban a formar parte de la dieta pero que hay muchos otros alimentos de los que no tenemos que olvidarnos también

Voz 6 10:32 el libro

Voz 1312 10:34 a todo esto oí cuenta también con términos científicos yo no sé cómo cómo más equilibrado como has intentado no caer a lo mejor en términos científicos Il y a la vez que el libro tenga ese rigor que tiene hilo cuentas de una manera tan entendedor ha para para los que no somos no somos legos en la materia solo estoy pensando en en el en el ciclo de cree que no es una dieta magnifica concreta si esto lo lo cuentas y luego lo aplica si el dices a

Voz 0187 11:08 no lo entiendo esto que pues mira ahí lo que he utilizado es mi etapa de cuando era profesora de instituto entonces eh he utilizado un poco las herramientas que utilizaba con mis alumnos a la hora de explicarles las cosas porque si tú lo haces de manera muy científica y utilizas términos que la gente no va a entender eso no te sirve para nada porque van a desconectar entonces siempre he intentado buscar ejemplo Si cosas que se podrían entender y sobre todo relacionarlo con un poco con la vida cotidiana el ciclo de cree realmente es algo muy muy importante que sería un poco como nuestra caldera para quemar grasa es el proceso por el cual nuestro cuerpo utiliza la grasa como combustible de ella obtiene energía claro dicho así es la base de todo claro es muy importante entonces no a todo el mundo le funciona de igual manera nosotros también tenemos que forzar un poco más que forzar a ayudar a que nuestro cuerpo utilice la grasa que tiene almacenada en el cuerpo como fuente de energía por ejemplo no utilice la masa muscular porque son los debilitaría porque bajaría nuestro metabolismo basal tendríamos efectos desde entonces era importante contar en el libro lo que era el ciclo porque creo que es importante que la gente pero también que la gente lo entienda claro

Voz 1312 12:17 no porque no las ante nadie donde cuando hace la dieta sabe exactamente qué está comiendo porque él lo está comiendo que está activando y eso es muy importante a la hora de cambiar el estilo de vida que decíamos no no es hacer dieta comiendo pocas calorías y cosas así muy sosa así muy aburridas sino que la dieta significa ser consciente de lo que comemos para que lo comemos y cuando loco lo comemos no

Voz 0187 12:39 pero además es que te vas a encontrar en mil situaciones que por ejemplo cuando cuando la gente viene y al gabinete y le ponemos una dieta y tal pero es que yo te puedo tuyo podemos hablar de mil situaciones pero te vas a encontrar la situación mil una en esa situación tú sólo tienes que ser capaz de decidir qué es lo que vas a hacer si no has entendido la teoría no te sirve para nada si tú solamente te has lleva una hoja por la que te estás guiando en esa hoja pone que tienes que comer a media mañana esto con esto cuando quitemos la hoja de hemos hecho nada entonces eso no

Voz 1312 13:09 bueno se lo del peso ideal aquí como que no te gusta mucho

Voz 0187 13:13 no lo matiza es mucho claro es que más que peso ideal tendríamos que hablar de peso saludable porque estas tablas en las que nosotros miramos el decimos mide uno setenta tengo tanta edad debería pesar tanto que que ahí juegan muchos factores juega tu masa muscular a más masa muscular tendré que pesar más es a nosotros a veces hemos tenido deportistas que pesan muchísimo y tules ves y dices está fantástico quiero ser como él luego le pesa y pesa muchísimo a nadie lleva un cartel en el que dice pesos sesenta pesos setenta ochenta no lo importante es a ver que tú te veas bien eso es importante pero sobre todo que tus analíticas sean correctas entonces eso no se puede marcar en una tabla podemos encontrar gente que tenga sobrepeso un ligero sobrepeso que ellos encuentren bien y que sus analíticas sean perfectas porque ese ligero sobrepeso pues ha sido porque se han pasado un poco tomando alimentos saludables pero podemos encontrar gente que está clavada en la tabla según estoy perfecta físicamente me sienta bien todo lo que me pongo pero sus analíticas están mal porque porque es están solamente alimentando pero no se está nutriendo entonces eso hay que diferenciar diferenciarlo muy bien no podemos mirar nuestro peso en una tabla porque cada persona tiene su peso

Voz 1312 14:23 al final de de del libro das una serie de pautas para para para hacer una dieta

Voz 0187 14:30 unos ejemplo ejemplos siempre

Voz 1312 14:33 que tú eres muy partidaria de que cada caso es un mundo ya lo hice es que cada uno tenemos nuestra forma de procesar de gastar la la lo que comemos en cómo lo cómo lo has hecho pues

Voz 0187 14:46 haber he querido un poco después de poner toda la teoría del libro quería también poner un poco una parte práctica para que la gente también dijera vale me he leído esto pero ahora como lo pongo en práctica entonces bueno ejemplos muy sencillos hay dividiendo un poco como en un par de etapas y sobre todo dándole también importancia al momento del mantenimiento no gente que no quiere bajar peso sino simplemente quiere aprender a comer bien y quiere llevar una alimentación saludable y mantenerse entonces bueno es tan importante yo creo la parte de teoría como como la parte del final que también les van a dar ideas de cómo poder llevar a cabo esto que estamos contando

Voz 1312 15:22 ya hay fases en las dietas

Voz 0187 15:24 no pero sí que es verdad que al principio cuando la gente empieza está más emocionada y podemos ser un poco más estrictos y luego según vamos sintiendo no es mejor y nos vemos mejor pues no vamos relajando no no está enfocado así pero sí que es verdad que cuando las primeras semanas que nos ponemos a dieta hay que aprovecharlas por qué porque ahí estamos con la motivación a tope entonces ahí es donde hay que sacarle mucho partido a todo esto

Voz 8 16:07 España es uno de los países en los que más libros se publican per capita curiosamente luego cuando miras el índice de lectura no aparecemos en los en los primeros lugares yo no sé qué hacemos con tanto libro la verdad pero bueno no vamos a entrar en el debate

Voz 5 16:19 sobre el futuro del libro sino en el de las modas en en el mundo editorial curiosamente ahora mismo los libros relacionados con la salud la nutrición están ocupando cada vez más más espacio en las en las librerías Ángela porque porque has tenido la necesidad de describir este libro de plasmar lo que tú comunica aquí en el en el programa o en tu consulta

Voz 0187 16:44 no sé la verdad que me lo plantee como un reto en un primer momento me apetecía mucho me dio un poco de vértigo al principio tengo que reconocer porque dices y hará todo esto como lo cómo lo pongo no sobre papel además yo tengo una mentalidad como muy científica no sé yo soy de ABC punto y me cuesta

Voz 1312 16:59 mucha desarrollarlo entonces la verdad que ha sido un año muy duro muy duro sobre todo para una dislexia tengo rencor muy duro ponerme delante del ordenador día tras día y darme cuenta es bueno ir dándole forma a todo esto la verdad es que ha sido una gozada porque me han dejado hacer el libro que yo quería ha tenido

Voz 0187 17:18 total decisión sobre las fotos

Voz 1312 17:20 sobre el contenido de cada año unas fotos y aparte hay una La qué tal todo es muy bonito pero es un libro estéticamente bonitos

Voz 0187 17:29 sí la verdad es agradable de ver claro yo quería que no fuera algo que te echará para atrás sin hoy también algo que se pudiera leer abriendo lo desde cualquier página eso me parece importante y que tuviera mensajes muy claros como muy destacado no las cosas que yo quería destacar la verdad que yo estoy contenta

Voz 1312 17:46 hombre te voy a engañar el autor intenta pero me por aquí también a lo mejor estamos un poco contentos de que haya acabado porque si no oye te ha costado mucho ordenar y dar forma en capítulos todo lo que sabes pues

Voz 0187 18:02 me me ha costado porque al principio mezclaba cosas ya me ha costado estructurar el el el libro hay lo empezado

Voz 6 18:10 hay varias veces

Voz 0187 18:13 por distintas partes pero es verdad que bueno ahí mi editora me ha echado un capote importante porque ya me decía sobre todo había veces que que escribía textos y me decía demasiado científico le damos otra vuelta entonces bueno le daba otra vuelta porque muchas veces tú te sabes cosas las plasma sobre papel y crees que la otra persona lo da por hecho que lo va a entender y a lo mejor no porque esas utilizando un lenguaje que la otra persona no entiende entonces ahí reconozco que a mí me han echado un capote importante un poco sobre todo a la hora de de limpiar palabras que quizás tecnicismos que no se podían oír

Voz 1312 18:45 de hacerlo más más divulgativos tú sabías que hay librerías especializadas en cocina salud nutrición pues ahí hay alguna esto no se les puede ya escapar a Isabel Bolaño es que ha estado rastreando ya ha encontrado una una estas librerías está en Madrid se presentan ellos mismos

Voz 9 19:23 soy Sara con Callas eh

Voz 10 19:26 de comunicación de a punto es una librería gastronómica con con escuela de cocina en la librería gastronómica tenemos alrededor de unas cuatro mil referencias en diferentes idiomas todo solamente de cocina y de Irene no

Voz 11 19:39 qué valor añadido tiene poder acercarse a un establecimiento donde de verdad sólo hay libros de este tema hay gente que te asesora porque es está especializada no hay

Voz 10 19:48 las ventajas de tener una librería especializada a todo el mundo le formamos para que sepa al menos tenga conocimientos de cocina hay devino entonces saben conducir te muy bien hacia lo que de verdad tienen la necesidad el cliente que entra una una librería especializada por otro lado es un sitio de todo encuentras libros que no son los típicos libros que encuentra es una gran superficie aquí tenemos Viveros que traemos Estados Unidos de Londres de Francia de Italia apostamos por mantener libros que a nosotros nos parecen interesantes es decir un un libro tiene una cosa una vida muy corta en la gran superficie y tiene una vida muy larga en una librería especializada no soltó cuando los libreros consideran que ese libro tiene que seguir en nuestras estanterías y sigue sin de una recomendación supongo que habrá gente que a veces busco un libro sin saber muy bien qué está buscando o que quiere encontrar en en esa lectura pues si nos pasa con el tema de las dietas por ejemplo cuando los viene alguien y dice es que dan para adelgazar lo que decimos primero veten nutricionista entonces te buscamos un libro a Doc a tu persona pero como esto montones de cosas claro vienen pues pues gente que tiene intolerancias ahora que estamos todos intolerantes a todos como nos ha pasado esto pues me mucha gente con intolerancia creyendo que tiene intolerancias que también esto pasa no nos convertimos un poco en los psicólogos de los libros no porque esto así

Voz 11 21:00 se hará un poco echo la vista alrededor pues hay libro bueno aquí veo sopas de todo el mundo hay libros de cocina con recetas de comida de otros países tipo estilo de vida como este

Voz 1312 21:10 es una tal Angela adelgazar para siempre qué tipo de libros se llevan más la gente vienen buscando un libro

Voz 10 21:16 no es de de alta cocina libros de grandes chef he libros de cocinas del mundo que no están no han sido traducidos al español Se vende Se vende muchísimo también para los niños que es muy importante todos son libros culinarios con motivo culinario por ingredientes de repostería yo qué sé también después de Navidades la gente busca cocina saludable hay una preocupación ahora mismo muy grande por comer bien de esto también se vende mucho en ahora en pero por ejemplo eh pasamos la época de que todo el mundo queríamos hacer pan casa veníamos mogollón de libras va las editoriales de aquí apostaban por ateridos de pan que muchas veces incluso de miradas saben contenido contenido joe es que yo creo que se copian no porque es todo igual cómo

Voz 11 21:53 como experta en en este campo que factores crees tú que debe tener un libro de temática gastronómica para que sea un éxito

Voz 10 22:01 creo que India eh si un libro no tiene una historia detrás de la receta en sí no es un libro interesante no sea el libro hoy en día ya pide no sé ante un recetario sino chicha sea cuéntame la historia de esa receta Cuéntame donde viven los ingredientes Cuéntame el porque eh tú estás vendiendo un libro de sopas pero dime de dónde vienen estas sopas es decir el cliente al menos el cliente de apuntó es un cliente muy curioso es un cliente culto es un cliente que busca el más allá ya un recetario por recetario vendemos pero no es el interés el intereses cuando usar ese recetario tiene narra una historia que nos atrapa que nos lleva no no deja de ser un libro para leer realmente

Voz 1312 22:49 también sabe mucho de libros y por supuesto de cocina es la barra es escritor el estilista de cocina pionera en España de la cocina con microondas tiene salva salvo que me corrija ahora más de veinte libros publicados sobre cocina hay técnicas culinarias Graciela qué tal buenos días hola buenos días

Voz 12 23:08 se ha equivocado con más de treinta libros aislados en España más de treinta más de treinta si ves mira sabía yo que él

Voz 1312 23:18 que la cifra no no no se ajustaba había Graciela estábamos escuchando

Voz 12 23:23 a a la a Sara de de de esta librería de apunto eh

Voz 1312 23:29 hablando de de lo que ahora se reclama en los libros de cocina yo yo creo que tú estarías capacitado ahora mismo de hacernos un mapa de de como antes evolucionando la esta literatura gastronómico culinaria o no desde que tú empezaste a publicar publicara ahora no como ha cambiado

Voz 13 23:46 poco ha cambiado la cocina no solamente ha cambiado la cocina en la forma de cocinar los ingredientes las técnicas y por ende lo libros claro que no es lo mismo un libro de cocina de hace cincuenta años

Voz 1312 24:04 claro yo libros de cocina de ahora porque

Voz 13 24:06 ahora sin cocina con materiales que antes no existían

Voz 12 24:12 la volví todavía

Voz 13 24:14 tras

Voz 1312 24:17 que es Argentina cuando llegaste a España y en qué terreno había por descubrir en el en el en el mundo de los libros de cocina

Voz 13 24:26 bueno yo llegué a España con una experiencia de libros de cocina porque era lo mismo que yo es en Buenos Aires

Voz 1312 24:33 sí sí sí pero en España como estaba el tema como como te encontraste el panorama

Voz 12 24:37 el tema estaba antiquísimo y Ximo como toda España

Voz 13 24:45 en España este yo te puedo decir que que yo no podía tener temas de conversación con señoras de mi edad tenía que tener conversación con chicas más jóvenes porque las señoras de mi edad era como hablar con mi abuelita más este bueno en cocina pasaba lo mismo de eso que dice esta señora que los libros tienen que tener recelo

Voz 12 25:15 las con estos días y si te estoy

Voz 13 25:18 absolutamente de acuerdo yo lo he hecho por ejemplo en el libro de de recetas nuestras fiestas no estas patronales de España Sintra donde se respetan las tradiciones yo ahí su libro más literatura que discos sí porque yo cuento en qué consiste porque porque tal cosa como se debe hacer ahí hay cuento un montón de cosas es decir pero que son interesantísimas

Voz 0187 25:54 grácil ahí estás preparando algún nuevo libro tienes ya algo pensado no

Voz 13 25:58 no yo ya estoy retirada

Voz 1312 26:01 tengo setenta y siete años

Voz 13 26:04 no no tengo más fuerzas para para trabajar no ahora estoy jubilada retirada disfrutando de lo que he hecho

Voz 1312 26:15 pero Graciela seguro que que ahora igual te paseas por una librería o empiezas a mirar ideas algún algo un hueco no un nicho que que que que dices huy ahora mira porque ya no quiero ya ya me merezco ya un poco de descanso pero ahora haría un libro de de esto del otro donde crees tú que está el nicho ahora dónde dónde apuntarías

Voz 13 26:38 no ahora hasta ahora la cosa está en las nuevas técnicas las nuevas técnicas que son fascinantes este cosa que realmente no se podía imaginar en otros tiempos todo esto de la cocina al vacío una cocina al vapor consignas baja temperatura todas estas técnicas que yo no las practicó porque no las conocía Mi gracias a los grandes vascos sobre todo no decirlos pioneros como como como y con todos estos grandes cocineros que es

Voz 12 27:24 que que los que tiraron para adelante con con la con la modernidad

Voz 1312 27:29 de la cocina en España

Voz 1312 27:32 una una pregunta Graciela ya para acabar un libro de cocina sirve realmente para aprender a cocinar

Voz 13 27:39 bueno si está bien explicado mi lema es que la cocina tiene que estar explicadas como para un niño de cinco años nada tiene que quedar sobre todo hay que explicarlo todo desde la a las setas que además seguir los pasos como corresponde en por ejemplo yo he visto libros donde dice bueno por mear tal cosa de órdenes que previamente ha sido no sé que no hacía

Voz 12 28:21 previamente tendría que haber estado antes

Voz 1312 28:24 ha explicado claro claro claro claro pues Graciela muchísimas gracias como siempre por estar en el programa acompañarnos un beso un beso

Voz 13 28:33 las así igualmente

Voz 1312 28:57 esta semana apostamos por algo de proteína como producto a destacar es un tipo de carne de lo más saludable dicen apostamos por no hablar de El Conejo antes parece que se consumían mucho más que ahora y la verdad es que raro porque enseguida veremos que es una carne baja en grasa muy sabrosa a ver donde se ha ido esta semana Isabel Bolaños a comprar conejo eh

Voz 14 29:22 tenemos viejo

Voz 11 29:31 aunque el mundo empresarial sea una auténtica lucha de gigantes hay negocios que después de muchísimos años siguen conservando el encanto y sobre todo el éxito es el caso de la charcutería López un proyecto familiar que comenzó en mil novecientos treinta y hoy después de tres generaciones sigue vendiendo la mejor carne de todo Madrid Joy voy a comprar carne de conejo

Voz 15 29:51 no

Voz 16 29:56 la carne blanca es una comer saludablemente es positiva porque no tiene nada de grasa lo que pasa es que el consumo no sé porque razones no no aumenta cuáles son las carnes que más se en proporción como Celler del con él hombre lo que más se vende aquí nosotros en nuestro establecimiento es el vacuno luego se vende la carne de ave el pavo cada vez está aumentando más ventas sobre todo después de Navidades de la operación más sanas igual que el conejo en realidad que también se les va bien llevar más sí pero no sé porque en conejos debe ser que al tener más hueso es porque quieren por ejemplo frito empanadillas pero también los vendéis preparados ya si nosotros hacemos muchos preparados impuso fue mejor rellenos hacemos en los Marin Amos también ya que precio está el conejo normalmente poso se noventa yo creo que está barato yo creo que era el productor ser está pagando poco o el jugador de conejo compramos con eso que conservarlo cuánto tiempo dura hasta que se pueda cocido dar otro audita astrocitos más o menos siempre en la nevera que esté envuelto en fin si lo tienen vamos a tener más de tres días y tal pues es el pincha un poquito en el civil para que entre un poquito de Cronos El crea una atmósfera viciada dentro se hace por ejemplo a mí me gusta mucho también el pivote me ponen unas dentro o también con una paguita

Voz 1312 31:18 vamos que para la gente no tiene excusa para comer

Voz 16 31:21 desde el momento de yo no sé porque no compran más conejos siendo una carne tan saludable en la carnicería llegan que efectivamente

Voz 17 31:28 la recesión cafetería lo

Voz 3 31:39 a ver Ángela qué qué tiene de bueno

Voz 1312 31:43 hay muchas cosas es una carne

Voz 0187 31:45 muy baja en grasa es una carne blanca y tiene un alto contenido en proteínas en vitaminas del grupo B como b3 b6 doce y luego tiene muy poco contenido en sal y en sodio entonces por ejemplo también trae muy poca cantidad ácido bórico luego para la gente que tiene que tener cuidado con el ácido bórico en comparación con las zonas rojas el conejo que es carne blanca también estaría muy bien es una carne bastante sabrosa no sé porque se ha perdido la traición que teníamos de comer yo creo que se está recuperando un poco también con yo creo no creo que cada vez se está volviendo a comer otra vez como hace con

Voz 1312 32:17 a ver si lo receta

Voz 0187 32:21 comer conejo saludable si es verdad está muy bien es una came baja en grasa muy bien pues venga ya lo saben

Voz 1312 32:34 bueno pues es bueno comer conejo es buenísima a mi me gusta

Voz 1312 32:52 bueno Ángela que te vaya bien has venido hablar de tu libro no ha estado mal no te quejarás no me quejo no me dijo nada adelgaza para siempre de forma fácil saludable ir iniciativa y la verdad es que cada semana con ella lo lo vemos lo comprobamos cómo se puede ser consciente de lo que se come se puede disfrutar hay recetas faltaba alguna

Voz 0187 33:14 eh recetas no eso para el siguiente

Voz 1312 33:17 yo tienen necesidad de tienes había recetas de conejo no no hay no hay no me Raquel y escribiré otro no te preocupes me dejaré participar tenga validez Saras aguantando estamos hablando sobre libro Ángela Quintas hasta la semana que viene gastarse más de hecho Chad tendrá son la promoción no ahora estará pronto un poco tú tú que a todos ustedes les espero en Be Ok la semana que viene bueno si quieren pues pueden rescatar podcast porque hemos hablado de todo de lo que se habla en el libro hay más a lo largo de todos los programas de debió OK muchísimas gracias y nos encontramos el sábado que viene claro