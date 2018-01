El conejo, la carne perfecta para cuidar la línea

Voz

ni desde cinismo eh sexy es que me sí ni desde luego y qué ideas esta semana apostamos por algo de proteína como producto a destacar es un tipo de carne de lo más saludable dicen que apostamos por hablar de el conejo antes parece que se consumía mucho más que ahora y la verdad es que raro porque enseguida veremos que es una carne baja en grasa y muy sabrosa a ver dónde se ha ido esta semana Isabel Bolaños a comprar conejo viejo aunque el mundo empresarial sea una auténtica lucha de gigantes hay negocios que después de muchísimos años siguen conservando el encanto y sobre todo el éxito es el caso de la charcutería López un proyecto familiar que comenzó en mil novecientos treinta y hoy después de tres generaciones sigue teniendo la mejor carne de todo Madrid yo voy a comprar carne de conejo y la carne conocido no es una carne blanca eso McCartney saludablemente es positiva porque no tienen nada de grasa lo que pasa que el consumo no se porque razona no no aumente cuáles son las carnes que más se venden y en proporción como se venden con él hombre de lo que más se vende aquí nosotros en nuestro establecimiento ser vacuno luego se venderá carne de ave el pavo cada vez está aumentando Massu venza sobre todo después de Navidades de la operación Masana igual que el conejo en realidad que también se le podrían llegar más sí pero no sé porque el conejo de Ser que han tener más Bueso suma corretean por ejemplo frito en ellas pero aunque también lo tenéis preparadas ya si nosotros hacemos muchos preparados pero conejo relleno sabemos de los Marina vamos también a qué precio está el conejo normalmente pues sobresee noventa yo creo que está barato yo creo que al productor Seth está pagando poco Ecuador pues con el fun fun a compramos Nelly y con eso como que conservar los cuánto tiempo dura hasta que se pueda cocinar cuatro diitas tranquilitas más o menos siempre en la nevera que esté envuelto en fin si noten en vamos a tener más de tres días y tal pues se le pincha un poquito en el Civil para que entre un poquito el aire dentro y dentro no se cree una atmósfera viciada dentro voraces por ejemplo a mí me gusta mucho también el papi yo te visiones con unas Verdú gritar dentro o geeks adictos también o en una paguita de homenaje para aquí la gente no tiene excusas para convertir en el Cándido Méndez yo no sé por qué no compra Majones Jo siendo una carne tan saludable y en la carnicería en lo que ya efectivamente Vitoria lo a ver Angela que que tiene buena el conejo realmente muchas cosas es una carne muy baja en grasa es una carne blanca tiene un alto contenido en proteínas en vitaminas del grupo B como B3 B6 y B doce y luego tiene muy poco contenido en sal y en sodio entonces pareja meramente y muy poca cantidad ácido bórico luego para la gente que tiene que tener cuidado con el ácido bórico en comparación con las con el Rojas el conejo que es carne blanca también estaría muy bien y es una carne bastante sabrosa no sé por qué se ha perdido la tradición que teníamos de comer yo creo que se está recuperando un poco también con yo creo no creo que cada vez está Göring a comer otra vez un poco más de conejo a ver si los detalles comer conejo saludable si es verdad está muy bien es una carne baja en grasa muy bien pues venga ya ya sabe