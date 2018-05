Voz

00:00

ya pero en fin Bush en la Ventana la economía de las pequeñas cosas COB Carlos Torrecilla Nuestro profesor en La ventana Carlos Torrecilla buenas tardes muy buenas tardes tan amigo como estas super cómo va eso hoy existen cuando hablamos de economía y de consumo y de prácticas existen pues tecnologías formas de compra venta de intercambio que no hace tanto tiempo cuando llegar a nuestras vidas parecía bueno parecía casi un milagro un ejercicio de ciencia ficción y sin embargo muy poquito tiempo se han ido incorporando a nuestras rutinas y la verdad que no paran de crecer hoy ponemos el foco en el en el comercio electrónico en lo primero que deberíamos definir Carlos es exactamente que abarca esta definición porque uno hizo comer celebrando con esos comprar una web pero no sólo eso no efectivamente es decir se ha confundido muchísimo vale segundo muchísimo porque según nos ven no a comercio electrónico web tal no sino por ejemplo voy a comprar algo y pagó con dinero y eso no es comercio electrónico porque me han dado un producto de dado dinero yo solo que pague por ejemplo con tarjeta con tarjeta de crédito eso ya genera una información digital o que eso ya es comercio electrónico porque porque eso ya puede prepara que ha quedado tu nombre ha quedado las cantidades que gastas y eso hemos vivido una primera fase de una primera fase en la cual pues la gente se le ha dicho hoy uso la tarjeta el dinero es una cosa anticuada ahora viene la segunda fase donde y seguir los comercios hoy si tú estás cobrando con tarjeta tu banco te puede dar un montón de información sobre a qué horas estás vendiendo más y tendrías cambiar Torah abrió si tendrías que por ejemplo pensar que Paul día a todos los comercios vendieron un montón y ven diste mucho cuidado que igualó acecho algo Mahón con lo cual va mucho más allá de la UE eh un precedente del comercio electrónico podía ser estaba pensando en aquellos aquellos sistemas de venta por catálogo que también fueron algunos pioneros en introducir los perfecto porque porque de alguna manera y ya se registraban daños ya había alguien con un ordenador que aunque tan viciada por teléfono decía el señor Carlos forense y no ha comprado esta Faura y además o a su bebé suele hacer cuando tiene que hacer un regalo lo suele hacer ya quedaba un registro que en el negocio físico esto no se hace porque porque está atendiendo claro hoy intenta guardar la cabeza y en la cabeza nos electrónico es el comercio sanguíneo no porque juego eléctrico no porque ya no sería electrónico oye pese al despegue sostenido de esta de esta práctica es verdad que el comercio electrónico en España sigue eh yo diría que bastante rezagado respecto a algunos vecinos europeos esto a qué se debe quiero decir es un problema nuestro de los consumidores o o tiene algo que ver los comerciantes que hay que cambiar hay que hay que adaptar para que esto crezca más deprisa si es que necesitamos que crezca que yo creo que sí y qué es exactamente al revés de lo que pensamos muchas veces pensamos no los consumido humores que les cubre esta que no ha sido un problema precisamente de los comerciantes que han tenido miedo han tenido miedo este cambio en realidad si te fijas en los sectores que más han crecido de comercio electrónico han sido aquellos que de tan reacios que han sido los comerciantes típicos de toda la vida han salido el típico emprendedor que salía de la universidad junto con un amigo de no sé qué han montado una plataforma desde cero y la gente ha querido es decir frases míticas de esas que ya no yo no lo dije típico de nuevo su clase venderá Rapa por Internet porque no tengo que probar claro no clase venderá comida por Internet porque claro la comida y que haberla es precisamente lo que más explosión ha tenido no es decir nunca se han durado libros porque la gente quiere acoger a Garry y volver un poco a la brindamos la explosión de venta de libros desde aquí la culpa ha sido normalmente de los propios sectores reacios porque les daba miedo porque dieron ahora si compito con control de la misma calle en Internet compito contra el mundo lo que no se me cuentas que también puedes vender al mundo yo de confesar de que lo de los libros todavía de continuó en lo del sabor que decida el siglo del tacto con las páginas y eso todavía continúa abonado a esa a esa sensación en entonces curioso el hecho de que se vendan más libros por Internet lejos de vender menos libros de los que bullir resolver latinos en contra efectivamente estamos pasando que se retroalimenta Aksa claro sabes el que más porque porque está más pendiente pedimos información ahora tengo acceso a un libro ahora tengo ahora quiere una librería y comentará algún libro es decir lo que lo que suele pasar es que crece Tozo desdecirse dinámico cuando decía que España va rezagada con respecto a otros vecinos europeos para que los oyentes de la Ventana tener una idea más más concreta aquí estamos es un estudio de la de de Price Waterhouse que hizo muy muy completo mientras que aquí tenemos un diecinueve por ciento de consumidores que hace la compra por Internet por ejemplo en pues bueno en Alemania está en el treinta y cuatro Reino Unido el cuarenta y cinco Italia en el treinta y dos eh China o al setenta y uno por ciento pero eso yo creo que China juegan otra liga juega en otra división y ahí no yo ahí no cuenta hoy un dato curioso además Carlos fíjate tú comentabas lo de los libros que le puede chocar a alguien o que se venda tanto el libro electrónico yo esto retro alimente el que lo bajen o suban incluso la venta de libros física dato curioso aunque sólo una minoría digamos de momento adquiere bienes por internet con cierta frecuencia la mayoría de encuestados asegura que su método preferido para informarse sobre productos es precisamente acogiera la red entonces falta el último paso solos no claro que pasa que dices ostras oferentes está informando más cuál es el problema caras que muchas veces los comerciantes o sea el el cliente se está informando del producto pero es productores decido comerciante nos está informando suficientemente del cliente es decir no ahora lo que está pasando es que tenemos unos consumidores sobre informado sí que tienen mucha información de los puntos pero unos comerciantes con con con NIF con identificación Fiscal CIF no español que no están aprovechando toda la información que barren les puede dar sobre lo que quieren sus consumidores con lo cual eso es un poco como tener el carro delante de los caballos no es decir dices hombre pero yo esperaría que fuera al revés no que las empresas sean el motor de todo esto pues es es lo que precisamente no está pasando pero ojo que el hecho de que los consumidores estén informando tanto hace que si no se lo vendes tú no te preocupes que ya encuentran dónde comprarlo efectivamente efectivamente yo pasa y con mucho lo que tenemos sectores diciendo es que hay un poco de crisis ideas no la crisis eres tú porque en verdad venta desde puntos está dando pero no no en tu empresa no es muy interesante eso seguimos conversando carros pero déjame que introduzcamos una una experiencia concreta me gustaría que comentábamos un proyecto que puso en marcha se puso en marcha en Murcia en el año hace tiempo del año dos mil cuatro un organismo llamado C Carmen significa comercio electrónico en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que fue que es de hecho pionero en España y que pretende poseso impulsar y potenciar el desarrollo del del negocio electrónico tanto a nivel de empresa como a nivel de usuario la hora Piñero estado investigando a ver qué ha sacado eh eh eh eh eh Luis Miguel Aldeguer es el responsable del proyecto CCAN en la región de Murcia con el fin de potenciar lo que era el comercio electrónico principalmente perder ese miedo que tenemos todos ante una compra online y no tener a nadie al otro lado y también a nivel empresas pues para que se fueran incorporando y se fueran mentalizando que el futuro bueno ya el presente pues pasaba por aquí y qué tiene que regios y entonces Service si os gratuitos tienen consultoría online diagnóstico de las páginas web para mejorar su eficacia información sobre cómo incorporar la factura electrónica una empresa o talleres formativos para los que quieren introducirse en el mundo del negocio electrónico hemos realizado un estudio y lo que hemos detectado es una grandísima falta de de formación y de conocimientos que no se sabe no tener visibilidad desconocen todos temas de Marchetti sólo grandes pero bastante bien talleres donde se detallan aspectos fundamentales como estos no solo consistente en una página web desde la cual se pueden reserva productos y ella adquirir es muchísimo más hay una una atención al cliente que saber cuidar y hay que saber darla a una legislación bastante rigurosa que hay que como que cumplir quienes que generarle confianza al consumidor pero cómo se ponen en práctica todos estos conocimientos nos lo explica Francisco José Ayala de cuida discos punto Es un ergo Lari online que vende en España y Portugal tres años sí claro nos sentimos tan como sola y que realmente física no tenía una sentida todavía hacerlo bueno nosotros lo que pasa es que producimos en el sector informático entonces no nos cae tan nuevo poder decirlo el asunto online lo que pasa que sí que es verdad que como usuario no lo éramos tanto y a raíz de tener nuestra propia tienda por la verdad si nos hemos llegado compraron hay muchas cosas y enteramente para nosotros ahora es maravilloso comparan con de habanera por la comodidad en dos mil dieciséis fueron premiados por ser la mejor tienda adaptada a dispositivos móviles y reciben peticiones hasta de Estados Unidos dicen que no ampliaran su radio de negocio porque quieren asegurarse de encontrar una buena agencia de transporte a precio razonable Francisco Provencio trabaja en el sector logístico lo fundamental es que el paquete llega llega siguiente en tiempo y forma acordada con el destinatario para que la satisfacción del cliente en lógicamente de la empresa que representan pues el paquete en condiciones y es el último en la voz de la venta on line que es lo mismo una gestión acertada de este punto es clave para mejorar la rentabilidad de tu empresa te cuento un caso detallado de que una empresa que no ha tenido éxito la venta Loaiza tenerlo por la logística tiene presentado un proyecto de una cama para perros en la cama la hizo la montó el IRA quería enviar montada igual gracias sobre el origen BBM a La Moncloa la que ocupa mucho manda la ley sin montar aquí que el destinatario Lamont con un proceso muy rápido que coger el coste la logística y le supuso un un un un descuento muy poca entre mandar un paquete al cliente la cama hecha en montada la mandó de Qom para hilar a nivel logístico de costera muy inferior el diestro fue quien fuera competitivo a la hora de vender estas camas a Miguel nacional en los últimos años sus clientes no han dejado de crecer aunque curiosamente él tampoco tiene costumbre de comprar por Internet pues la verdad es que en ese aspecto no estoy no es un comprador habitual online nos oído habitual pero no tengo muchos amigos y con la gente y merodeó cada vez son más lo que lo que por comodidad por precio por tiempo hacen esa compra E on line hilar dimes domiciliarias cien ecológico una buena formación es fundamental para que en España crece más y mejor el comercio electrónico claro me Si a dicha al don de vivir Erne de hecho nada más que eh hombre es muy importante formarse para no meter la pata lógicamente y bueno no pasa nada por conocer verdad Carlas quien que nadie nace enseñado Iker en esto como en tantas otras cosas nos tenemos que adaptar y no hay que tener miedo a los cambios sobre todo incluso podríamos añadir porque muchas veces hacemos las cosas demasiado a las Bañolas es como Juan Palomo que es yo me lo guiso yo me lo podemos decir yo haré una web la logística la programación de la página web la adaptación del diseño del empaque sin una gran ventaja de que el comercio electrónico es que puedes que puedes apoyar aquella frase de quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija no oye ve a ver a tu banco y preguntó cuál pues ayudar para mi comercio electrónico o vete a Aído y que son plataformas de venta si me puedes hacer tú la logística o me puedes hacer tu los cobros como el puedes hacer tú o sea hay mucho en Internet o a Gracia es que hay especialistas de muchas cosas y hoy en día las empresas ya no tienen que acumular valor añadido acumular que todo lo hagan ellas sino hacer un trocito de la cadena y si hay un experto en marketing que te Novagalicia y un experto en logística que te lo haga y si hay un experto en todo y tú haz aquí la parte sabes hacer otro proceso que muy bien comentar de este desde reportaje casi muy interesante es cuidado porque a veces cuando él responde bueno yo no compro mucho por Internet hay mucha gente puede decir o apoyo estamos fastidiados el exacto pues yo me pondría un diez porque solemos decir nuevas escuelas de negocios que se tu eres capaz de vender algo de aquello que no de de lo que no eres consumidor seguramente voces de manera más objetiva más fría y más profesional porque si tú vendes aquellas cosas que a más idiomas que eres un gran consumidor a construyendo lo que se llama una una una debo empresa en la que sólo compras tú y tus amigos porque en vez de pensar que quienes los clientes piensan en lo que Kerry Nastun aquella frase tan envenenada del imaginario popular que es tanto en unos zapatos de incluyente sí hombre como como se fueran psicólogo clínico no sabes que esto se ha dicho mucho no es fatal para el empresario hoy es muy resultó muy costoso para un comerciante un comerciante medio digamos eh meterse de lleno lo del comercio electrónico y sobre todo lo ideal es tener tienda física y virtual las dos o o no forzosamente a ver varias cosas unos estudios dicen que un consumidor prefiere tiendas online que no tengan física y me pregunto porque sale de los estudiantes vale parecen mucho más enérgico perdamos algo lógico nos dice esto qué es oyes si tienes tienda física y Times Online me da más seguridad vale con lo cual estos son estudios que luego pueden variar pero yo tuve las dos respuestas que son lo que tenemos por ahora ahora bien el tema es es muy costoso depende que haces lo haces como somos nos nos latino mediterráneos no que es oye venga eh que sólo darlo todo no tenemos que hacerlo todo como dicen los americanos step by step Paso acceso pues eso se Expósito pasito es costoso todo lo contrario lo que es muy costoso es tirarte a la piscina sin mirarse agua agua sin bañador entonces costosísima porque claro es tremendo los ídolos el Rosso muy así somos de nuevo o nada Navona donaron nada llegó tarde venga presupuestos ahí venga pasta allí no eh tiene que ser todo pasó intente lo que tuvo el ejemplo que te puesto antes oye vete hablar con tu banco a ver qué información te puede dar de las transacciones qué haces con tarjeta que es brutal hoy en día con el Big Data es alucinante es decir las empresas tienen distintos niveles de Vic Tata y por lo tanto tú puedes ir empezando poco a poco y empieza con lo que tú decías hoy empieza vendiendo por catálogo sabes empieza vendiendo de de una manera más suave no la gente lo que quiere es el día que empieza a tener la mejor web del mercado pues es como si el primer día quiero ganar a Usain Bolt pues me voy a coger una depresión seguramente ver un esguince etcétera etcétera muy bien Carles Torrecilla Hare profesor de márketing de Esade ha sido un placer como siempre o al menos hasta la próxima hasta pronto a Dios Dios la economía de las pequeñas cosas de la mano de BBVA te han traído consejos prácticos para hacerte la vida más fácil y ayudarte a cumplir dos metas por delante Bush