Be OK: Qué comer para estar cachas (04/02/2017)

Voz 3 00:42 estamos a Gran Vía ok como cada semana compartiendo ganas de cuidarnos y de estar bien y para ello nos acompaña Ángela Quintas licenciada en química experta en nutrición clínica además autora de ese gran éxito editorial llamado a Delgado buenos días Ángela buenos días Lancho cómo estás muy bien muy bien al fuera de tu catarro estoy ahí en ellos son malos tiempos para descartar verdad estamos

Voz 1312 01:06 tiempo Ángela de seguir con con los buenos propósitos de cuidarnos todavía estamos como al principio de año estamos estrenando mes de febrero por tanto estamos a tiempo de seguir yendo al gimnasio y estar cada vez mejor que luego que no nos entren esas prisas porque Nos vemos el buen tiempo a la vuelta de la esquina que ellos Semana Santa posibilidad ya de ponernos el traje de baño de cambiar de vestuario de enseñar Man las carnes y queremos estar está bien ya saben que somos enemigos de las prisas porque normalmente normalmente están reñidas con la salud y la calidad de vida

Voz 0187 01:39 es es cierto la dieta tiene que ir siempre a su ritmo Le tenemos que dedicar el tiempo necesario no podemos pretender bajar mucho peso en poco tiempo ni yo siempre digo a tienes que tomarte tu tiempo no puedes arreglar que has estado haciendo mal durante muchos años en dos semanas tres semanas ni nada

Voz 1312 01:58 testigos y sobre todo que la dieta no debe secuestrar nos la vida tú siempre lo dices no que se adapte la dieta a nuestra vida nuestra vida la dieta porque sino la acabas dejando claro que no tiene sentido yo por ejemplo me encontró no muchas

Voz 0187 02:08 es gente que come todos los días fuera de casa

Voz 1312 02:11 vale que sería mucho mejor que se llevan el TAP porque comer alimentos de mejor calidad más saludable pero es que no lo van a hacer es que no tiene mucho sentido entonces tendremos que ver cómo cómo

Voz 0187 02:21 el fuera de casa por ejemplo puedo elegir los mejores alimentos que hoy cómo combinar esos alimentos por ejemplo a la hora de elegir

Voz 1312 02:26 ir en una en un menú en una

Voz 5 02:29 en una carta de un de un restaurante entonces eso es muy importante

Voz 1312 02:32 pero claro es que somos de de disfrutar de la vida no podemos pretender que de repente comer sólo un plato de hojas comer como una tortuga que digo yo

Voz 3 02:40 dieta de tortugas

Voz 1312 02:42 te hojas que quede esta mima a cualquiera bueno con el ejercicio pasa lo mismo no encima que hacemos nos quedamos un poco hacemos dieta vale hacemos un poco de ejercicio pues también los resultados tienen que ser poquito a poco claro

Voz 0187 02:55 es hacer ejercicio siempre te va a proporcionar

Voz 1312 02:57 beneficio seguro lo que pasa es que también hay gente en este tema bueno luego veremos siempre gente que busca eh que crear unas expectativas muy grandes en dos semanas gimnasio no me noto nada claros no

Voz 0187 03:08 pero cuánto tiempo lleva sin hacer nada va poco a poco

Voz 1312 03:11 vamos a ir poco a poco esto es como dices madre hay un dicho que dice melón la mano no es decírmelo lo pues no todo esto va lento es de espacio bueno lento Abad vas ritmo al ritmo que tiene que que bueno en el programa de hoy vamos a tratar o queremos tratar estas dudas que se nos presentan cuando vamos a practicar deporte queremos mejorar y sacar el máximo rendimiento tanto en un capítulo como como en otra el capítulo a capítulo de la nutrición o en el de el entrenamiento y el deporte ya sea porque queremos adelgazar hoy también a aumentar masa muscular porque Ángela aquí solo hablamos de quiénes éramos el peso y tal pero hay gente que quiere aumentar un poco el masa muscular eso también es verdad cuenta más más

Voz 0187 03:52 escolar tenga más metabolismo basal tendrás entonces te permitirá al final del día podrás tendrás más kilocalorías para para gastar entonces a gente que le gusta mucho comer como tú dices que son disfrutó Jonas pues un buen truco es ir al gimnasio hacer una buena masa muscular y entonces al final del día tener un buen balance de energía para poder darte estos pequeños homenajes si al final tú prácticamente no te mueves tiene un metabolismo basal

Voz 1312 04:17 muy bajo pues la cantidad de comida que como al día tiene que ser más reducida aquí hablar de gimnasio entrenamiento es hablar de Sara Tavares es que no asesora en temas de forma física es entrenadora oficial del vio Kay directora de forma entrenadores personales Sara qué tal buenos días cómo estáis buenos

Voz 3 04:34 les encanta todo lo que estoy diciendo la verdad que nada de

Voz 1312 04:38 los soldados mesiánicos porque aquí estos poquito a poco poquito a poco la gente buscando

Voz 5 04:42 todo rápido no es como un huerto el entrenamiento yo creo que la nutrición también no tienes con qué bonito es como Huerta dice qué bonito belga y luego a recoger pero no espera sembró recojo llame cosecha al día siguiente no hay que esperar poco a poco

Voz 1312 04:56 claro bueno a Saray a la recuerdan porque la hemos tenido en el programa irá hemos fichado Sara Tavares entrar desde Valencia donde está su empresa peor forma entrenadores personales te hemos pedido Sara esta semana que nos hagas un entrenamiento para ganar masa muscular para unificar fortalecer y dar forma a nuestros músculos tenemos un vídeo que nos habéis hecho nos has hecho con algunos de los miembros de tu equipo en nuestra web ese vídeo está colgado en nuestra web donde podéis ver los ejercicios que no recomienda Sara para para aumentar aroma o fortalecer la la masa muscular pero yo quería que estuviera es también en esta parte que vamos a hablar de de la nutrición porque creo que es muy importante lo que tú puedas ir aportando nuevos ya que mete te cuando quieras aunque sea Ángela a la que

Voz 5 05:39 yo intentaré poco porque la expertas Ángela

Voz 3 05:41 yo pero seguro que tiene a muchas cosas vamos

Voz 5 05:45 os totalmente pero si tú puedes completar con algún tipo

Voz 3 05:47 de de experiencia o consejo te lo agradecemos vale

Voz 1312 06:04 por ejemplo en el primer apartado la primera duda que vamos a analizar seguro que que ahí Sara tienes tu casuística para aburrir no es la moda esta de entrenar en ayunas ir a ir hacer ejercicio sin tener nada en el estómago vacío nosotros desde que empezó este programa Ángela Quintas de hoy diciendo

Voz 3 06:20 no no nunca nunca nunca me uno por favor no si es verdad que desde hace relativamente

Voz 0187 06:28 en poco tiempo se ha puesto muy de moda no de de hecho si te mete sin Internet ves muchos blogging muchas recomendaciones que dicen que si entrenas en ayunas va a ser mucho mejor porque vas a mantener tu masa muscular vas a bajar tu casa y eso realmente no no es cierto a recomendar hacer deporte con el estómago vacío en ayunas es muy muy peligrosos a Podemos sufre una hipoglucemia y puede hacer además que nuestro cuerpo debido a esos niveles de cortisol altas el cortisol la hormona del estrés que ese secreta en también a la hora de hacer deporte utilice la masa muscular como combustible en vez de la grasa que tenemos acumula en el cuerpo entonces si nosotros hacemos deporte para subir nuestra musculatura y que además suba metabólica nuestro metabolismo basal Icon eso estamos haciendo todo lo contrario pues entonces para que te has pegado el madrugón y ha salido a correr con el estómago vacío no tiene ninguna ningún sentido tres que sería lo ideal que tomaríamos una pequeña porción de alimento es verdad que no me

Voz 1312 07:20 qué tipo de alimento porque mucha gente dirá pero no puede ir a correr después de haberme

Voz 0187 07:24 en un bocadillo no claros han no vamos a tomarnos un cocido y luego vamos a salir a correr pero sí que es verdad que lo ideal será que tomemos una usa un alimento que tenga el liderato y la proteína por ejemplo aquí los lácteos no lo ponen muy fácil todos los lácteos tienen hidratos proteínas o podemos elegir ahora encontramos en el mercado también lácteos que son ricos en proteínas entonces estaría genial me tomo un yogur por ejemplo si no quiero estar muy pesado y con eso ya es algo también me puedo tomar un poco de pan con un poquito de jamón ahí también estaría introduciendo las dos cosas o cuando regrese ya puede hacer mi desayuno hay gente que tolera no todo el mundo sale a correr puedes hacer otro tipo de entrenamiento y ahí a lo mejor sí quizá puedes meter un desayuno un poquito más pesado pero lo de salir a hacer deporte con el estómago vacío que eso ya te digo que no

Voz 5 08:06 entonces no os voy a contar una cosa yo lo sustos más grandes que he tenido en mi sala la entrenamiento fijos que ha sido por esto porque chungo de de no haber sido un cierto la cena tú imagínate han cenado a las ocho a las nueve de la noche todas esas horas llegan entrenan a las nueve de la mañana que sí han pasado sin comer entrenar hacer un entrenamiento yo igual de entrenamiento normal de repente veo que mi cliente se quedó blanco digo bueno aquí una variable que yo no controlo si yo subía intensidad muy progresivamente todo está igual que ha pasado le preguntas me dice es que no he desayunado entonces claro ha pasado muchas veces puedo decir yo creo que en estos seis años me ha pasado como cuatro-cinco vs veces y al final basta que se repita una mentira no sé si lo compartí sí sí para que al final se convierta en verdad sí sí

Voz 3 08:56 esto nos los descartó a propagandas lo sabe envían no de decir

Voz 1312 08:59 por favor que desayunan tampoco que se hinchan algo ligero bueno esto es lo que estábamos diciendo que tenemos ahora un yogur sin es una fruta hay unas lo muchas veces males o una terrena de queso fresco desde un cero por ciento en materia

Voz 0187 09:13 por ejemplo o un yogur de estos ricos en proteínas

Voz 1312 09:15 que que le fíjate cuando nosotros

Voz 0187 09:18 subimos un pequeño una pequeña porción de alimento que tengáis proteína siempre hablamos de la insulina no cuando nosotros secretarios insulina guardamos un poco de ese hidratos de carbono en forma de de cogen en nuestro hígado y otro poco nuestro músculo y eso es lo que nosotros vamos a empezar a utilizar al principio cuando empezamos a entrenar luego ya más adelante utilizaremos la grasa pero en un primer momento lo que vamos a tirar desde nuestras reservas de lo cogen lo que tenemos en músculo como dice Sara si nosotros ganamos a las diez de la noche y son las ocho de la mañana que reservas vamos a tener no tenemos nada

Voz 1312 09:49 no tenemos nada vamos a pasar a como tiene que ser la la dieta como tiene que ser mi dieta para perder grasa y mantener mi masa muscular un poco la clave ya las las las dado ahora anclado

Voz 7 09:59 fíjate la gente se cree que

Voz 1312 10:02 bueno quiero hacer dieta quiero a quiero bajar peso quiero bajar grasa que tengo que hacer comer como un pajarito comer sólo lo que tengo

Voz 3 10:08 hola en la mano esas dietas esas dietas de de lechuga

Voz 0187 10:12 claro a la plancha y me olvido de la proteína sea la proteína me va a suministrar los aminoácidos necesarios para que mi músculo crezca bueno es que siempre hablamos de los aminoácidos esenciales y de los aminoácidos no esenciales los no esenciales Mi cuerpo los puede fabricar yo tengo rutas metabólicas para poder fabricarlos pero los esenciales obligatoriamente los tengo que coger de los alimentos si O'Shea sólo estaban en los alimentos que contienen proteínas en un filete de pollo por ejemplo tendré todos los aminoácidos si opto por la proteína vegetal pues tendré que saber muy bien cómo combinar esa proteína vegetal para obtener todos los aminoácidos Éste es el caso por ejemplo cuando junto una legumbre con un cereal las famosas lentejas con arroz el cereal está aportando el aminoácido que le falta a la legumbre y ahí sí tengo un conjunto completo de todos los aminoácidos pero yo no puedo pretender hacer deporte y estos Ara también lo tiene que saber muy bien comiendo de repente es reduzca la ingesta calórica y me cojo un entrenador personal que me va a hacer quemar trescientos cuatrocientos quinientos kilos

Voz 1312 11:12 calorías al día por ejemplo

Voz 3 11:15 pues claro lo típico que dices como un plato de verdura

Voz 1312 11:18 las mí me voy a entrenar

Voz 0187 11:20 no claro es que la proteínas muy importante mira hay estudios muy bonitos científicos publicados en los que dicen en que una dieta por ejemplo en la que se consume un treinta por ciento de proteína frente a otra en la que se consumen dieciocho por ciento de proteína al final la dieta en la que se ha consumido más proteína se ha hecho más masa muscular y además se ha pasado mucha menos hambre entonces la proteína importante no no no estamos hablando de una dieta proteína nada en ningún momento estamos hablando una buena combinación de liderato y de la proteína muchas veces nos olvidamos pensamos que para ir al gimnasio con zumo de tops o

Voz 3 11:54 cualquier cosa de estás ahí los cualquier cosa de estas

Voz 0187 11:57 me vale hilos tu modelo de Torrox no tienen proteínas son buenos porque la composición étnica es buena todos los días a nivel de composición

Voz 3 12:06 pero malos pero no son milagros

Voz 0187 12:08 también tenemos que contaba conmigo claro también tenemos que contar con el pico de insulina que me produce tomar un zumo de estos que eso tenemos que hablar bien nosotros yo no me tomaría todo lo que tiene un zumo de toxina no fuera triturado me estoy perdiendo primero la acción de la que es la que actúa sobre las frutas que está es está en la saliva me tomo tu modestos practicamente no tiene que actuar Lamelas a pancreáticos vale genial es así luego ese filtra al torrente sanguíneo y de repente me encuentro con una cantidad muy grande hidratos de carbono en mi torrente sanguíneo ya le he o una parte ha ligado otra parte al músculo pero la tercera parte activo Génesis hice va grasa es decir a la gente no le entra en la cabeza que la grasa que tienen almacenada en el cuerpo que es la que se quieren quitar en el gimnasio no tiene qué venir de comer torreznos puede venir también de hacer estos picos de insulina que hacemos consumiendo es hidratos que nos vuelve locos

Voz 1312 12:56 a ver ante la pregunta que prefiere como Torres

Voz 3 12:59 pero bueno

Voz 1312 13:06 otra otra novedad necesitó tomar batidos de proteínas los suplementos cuando voy al gimnasio Sara seguro que cuando alguien te viene hacer un entrenamiento se viene arriba la que lleva dos días llegando te pide si si se puede tomar algún batido de estos que que venden ahora no lo sabe como lo sabe

Voz 3 13:21 bueno zapatilla es el de unas zapatillas a mí lo te patillas me parece fenomenal pero lo del batido aquí ya es el que a ver qué dice Sara ver que César

Voz 5 13:33 a ver nosotros nosotros no recomendamos nunca vas a obtener el mismo resultado tomando Tommaso de leche para empezar

Voz 1312 13:40 según lo que dicen los estudios claro es que la lo que cree

Voz 5 13:43 gente lo quise piensa es que existe una ventana anabólicos una ventana de oportunidad como suele llamar que permite al cuerpo aprovechar mejor la comida que se ingiere favoreciendo la síntesis y el aumento de masa muscular después de entrenar es decir se piensa que tú entrenas hasta los treinta minutos siguientes esta esta Ventana Ana con lo cual termina de entrenar me tomo el batido pues la evidencia actual y además hay varios estudios sobre eso no parece apoyar el hecho de que el consumo inmediato habló de inmediato de proteína en ese en menos de una hora favorezca de forma significativa la adaptación al ejercicio en términos de fuerza e hipertrofia los resultados parece ser en varios en meta análisis que tengo ahora mismo justo delante afirman que si existiera una ventana anabólicos el periodo para el consumo de proteína debería ser mayor de una hora inmediatamente después de entrenar

Voz 3 14:34 cuando llegas a casa alacena claro que correr a unos frito así que además

Voz 0187 14:40 hay que tener en cuenta una cosa con los batidos yo que a veces estamos todo el rato pendiente de ese tipo de alimentos cuidado porque tienen sabores fresa chocolate tal llevan azúcares en un porque hay algunos que tienen muchos azucares es decir no solamente me estoy tomando un batido de proteína que puede ser de sólo de leche o de proteína de guisante de todo lo que tú quieras pero es que también llevan azúcares entonces también estoy terminando a entrenar y a lo mejor estoy haciendo un pico de insulina eso no nos tenemos que olvidar además si tu llevas una alimentación adecuada ahí estás haciendo un deporte adecuado a Ci no tiene por tomar ninguna suplemento acción no tiene no tiene mucho sentido

Voz 5 15:14 claro bueno

Voz 1312 15:16 qué tengo que comer después de hacer deporte para crear músculo

Voz 3 15:18 decías ahora sí a Vigo

Voz 1312 15:22 cómo te llamabas tú que tengo que comer para para sí que quiero desarrollar músculo mucha gente que se pone ahora también a cachas claro entendernos que que dieta debemos hacer porque en esto también hay mucha mitología en los gimnasios de batir claras de huevo de hacer todo tipo de de recetas especiales para para para hacer musculatura

Voz 0187 15:44 claro lo que necesito es tener lo que hablábamos antes lo que necesito es tener un aporte de proteína correcto para que ese músculo pueda crecer para que tenga sus aminoácidos esenciales que mi cuerpo no puede fabricar pero tampoco sin sin volvernos locos es verdad que después de un entrenamiento yo creo que obligatoriamente debería haber una buena porción de proteína acompañado una porción de hidratos ya está o sea la porción de hidratos me serviría para recuperar las reservas de glucosa bueno en hígado músculo y Mi proteína me aportaría aminoácidos para recuperar esa musculatura yo creo que no es verdad que luego nos podemos encontrar en deportistas de élite que tienen un gasto muy potente que tienen un metabolismo basal muy potente que quizás tengamos que dar en algún momento puntual una una suplantación cuando ves el resto declaró que no es el resto de los mortales a que la gente que va al gimnasio no tiene por qué tomar ninguna suplemento acción tu recomienda salgo

Voz 3 16:34 ahora yo no tengo que coman bien tengo que comer sano llevar una alimentación sana y equilibrada muy equilibrada hay punto y hacer el entrenamiento a tu medida no a la medida del vecino ya que nadie marcamos siempre tanto en el tema de las dietas como el deporte

Voz 1312 16:51 ante personalizar porque no no ninguno somos iguales

Voz 5 16:54 no todo el ejercicio es bueno para todo el mundo y no todas las vidas supongo que son buenas para todo el mundo con lo cual si no ganar masa muscular hay que hacer lo que dicen los nutricionistas hay que hacer lo que hice

Voz 1312 17:03 Ángela básicamente como como resumen podríamos hacer una serie de recomendaciones Ángela de cómo debemos alimentarnos para mejorar el entrenamiento

Voz 0187 17:13 yo la primera que que haría sería primero no entrenar nunca con el estómago vacío es hoy ha quedado sagrado la según la segunda es que tendría que haber una buena fuente de proteínas y que esa fuente de proteína fuera de la mejor vio disponibilidad posible pues esto es que la proteína

Voz 1312 17:28 que yo vaya a utilizar tenga aminoácidos de calidad

Voz 0187 17:30 rápidamente yo los pueda pueda absorber cuál sería la siguiente pues sobre todo esto priorizar alimentos que tuvieran una alta cantidad de proteína pero que fuera que tuvieran que tengan una baja cantidad de grasa porque es verdad

Voz 7 17:43 que uno sea imaginaros un filete

Voz 0187 17:46 una cosa grande de grasa si va a tener mucha proteína pero cuidado pero también de negras a es decir priorizar la proteína pero sobre todo proteína baja en grasa y aquí nosotros tenemos una suerte porque tenemos una alimentando esa tenemos gracias a la dieta mediterránea los alimentos que tenemos a nuestro alcance mucha proteína baja en grasa podemos utilizar pollo podemos utilizar Conejo podemos utilizar pescado podemos utilizar muchísimas cosas que pueden ser una buena fuente de proteína y como último no eliminar los lácteos que los lácteos nos pueden ayudar también nos ha pensemos que los lácteos es un hidratos y una proteína que bueno no van a producir un pico de insulina y que me puede servir muy bien Tabaré para la recuperación

Voz 8 18:27 la mi gente es que

Voz 3 18:37 Sara ir desde el punto de vista

Voz 1312 18:39 el ejercicio del entrenamiento qué tipo de de ejercicios tenemos que hacer para ganar masa muscular

Voz 5 18:44 yo siempre ejercicios que a mucho grupo muscular no me gustan los cool de VICE Simón articulares vamos a intentar ahorrar tiempo íbamos a utilizar

Voz 3 18:52 pero cool de bíceps están diciendo invasión el típico reflexión perdió que sabe todo va acordaros flan gracias a la afición del Atleti pico que se hace mirando el espejo y lo vamos me lo ha quitado algo que no se vale a bien

Voz 5 19:08 tamaño el bíceps pues no extensión de codo igual vale uno optaría por ese tipo de ejercicios daría por ejércitos como mucho grupos musculares por ejercicios de tirón de empujón como los que vamos a ver en el vídeo ejercicios de piernas me gustan mucho los laterales los ejercicios que trabajas una sola pierna mover más peso mueves tu peso trabaja en la estabilidad de rodilla cadera muy conseguís que me sienta una verdad porque

Voz 3 19:31 pero una hablando de Siero tradicionales y la otra de los laterales y los Guns

Voz 5 19:39 la pierna

Voz 3 19:42 oye que que oye pues estoy rodeado de gente que sabe pues bueno pero haría aprendes cosas a veces me pega hoy

Voz 1312 19:49 o cuáles son los principales errores Sara que te encuentras en la gente que vaya dice quiero estar cachas ponme cachas y que Prince que errores comete

Voz 5 19:57 hemos todo es cuando intentamos ponernos casas en anginas mira yo os voy a decir una cosa la falta de expectativas es decir nos quedamos una expectativas que no son reales la un hombre normal una persona normal sana suele ganar de media dos kilos de masa muscular al año según los estudios entonces qué pasa las mujeres menos porque no grabamos testosterona entonces qué pasa que la gente dice bueno en tres meses voy a ganar mucha masa muscular hay gente que divide hay gente que no claro todo depende de uno nuestra genética porque hay gente que la va a ganar seguro porque tiene una genética unas cartas estupendas en gente que no depende de nuestro entrenamiento depende por supuesto de la alimentación ese es el principal error Lourdes de verdad la gente ha creado una película que no es rara

Voz 1312 20:45 tú qué opinas por ejemplo de las de las típicas clases grupales porque yo reconozco que a mí lo de ir al gimnasio lo que más me divierte hicieron una clase agrupada mirar yo ponerme ahí sola con unas pesas Italia pero meterte en una clase grupal en la que estás bailando en la que estás haciendo ejercicio y tal bueno yo creo que eso te

Voz 5 21:02 poco está tan mal no no a mí me gusta lo que pasa es divertido lo que pasa es que yo hacer muy bien los gestos porque a veces hacen unas Padilla la pelvis no la pone en el sitio que corresponde a los sí

Voz 3 21:12 es vertebrales sufren

Voz 5 21:15 entonces yo siempre que se hagan bien los ejercicios me parece fenomenal como saltando bailando es mejor hacer eso que está venga a hacer nada por supuesto

Voz 1312 21:22 claro vosotros recomendarle algún tipo de dieta para que los ejercicios cunda más tenéis algún no sé algún servicio de nutrición que que digan bueno pues va así quieres a perfilar más la musculatura o lo que sea pues eh tomate una tortilla con una Gemma dos claras de huevo esta estas cosas estos truco Maya no sé

Voz 5 21:42 nosotros lo que hacemos es a bajamos con un médico deportivo y con un endocrino entonces el endocrino es la persona que en función del cliente lo que quiera va pautas la dieta nosotros somos de Zapatero a tus zapatos como he dicho antes nosotros hablamos de entrenamiento endocrinos la persona que pone la dieta a mi me gusta mucho eso porque no creo en los profesionales navaja suiza es decir

Voz 9 22:03 no me para y me entreno yo

Voz 5 22:06 te soy tu fisioterapeuta yo nosotros nos gusta mucho eso de soy tu cardiólogo

Voz 3 22:12 también muy

Voz 5 22:15 cada uno a su hijo a los que no nosotros estamos en el entrenamiento nuestro médico endocrino está en el tema de la nutrición que ni es la persona que en nuestro médico deportivo es la persona que se dedica a velar por la seguridad de los clientes y les hace un electro es como si voy a revisar me una revisión médica un gimnasio

Voz 10 22:34 un mismo que me late un monitores ahora no la idea es cada uno a lo suyo

Voz 1312 22:39 exacto oye Sarah en algún caso lo habéis tenido que parar los pies a alguno de vuestros clientes decir oye no Moscú les más ya estaban algunas han Encinas

Voz 5 22:47 no no no a ninguno no pero sí hemos tenido casos Lourdes yo en particular ningún caso chico que en seis meses ha ganado mucha masa muscular ha ganado yo creo que son seis kilos guay pero porque es

Voz 0187 23:00 su genética no eso es claro es así

Voz 10 23:02 pero lo ha mantenido perfecto muy

Voz 5 23:05 cuando un poquito más pero llega un momento en que se ha estancado sea si tú haces todo por la vía natural es decir normal lo que fisiológico del organismo sin utilizar ninguna sustancia todo tiene que ser normal no sé si me entendés como decía directamente

Voz 11 23:19 no

Voz 5 23:25 en total que se ha puesto como en torno al muchacho mejor nos pasa esta nosotras Lourdes sin mañana nunca se sabe

Voz 1312 23:32 podemos probar pues oye Sarah no lo

Voz 9 23:34 no hombre no lo tenemos complicado porque además hormonal

Voz 3 23:40 no podemos nosotros estamos estupenda de Dios tanto yo hasta que Ángela no torreznos pasó esta semana nos nos vamos

Voz 1312 23:51 será comprar un producto muy rico que según como loco Más es más o menos vio que estamos hablando del calamar y ahora a mí me viene a la cabeza pues como a la romana con lo mala que es hoy en bocadillo

Voz 3 24:03 hay un bocadillo no me gusta mucho no no ahí no yo

Voz 1312 24:07 soy muy madrileña muy madrileña de adopción en todo menos en el bocata de calamares no encuentro la típico de la playa ya le ha comido pero no tampoco no hubiera una cosa que engordar

Voz 3 24:17 el resto me gusta pero en un platito así un plato de calamares a será romana Kerry

Voz 1312 24:23 pero me parece que no es la manera que nos va a aconsejar Ángela Quintas pero antes de hablar de las propiedades del calamar las propiedades nutricionales del calamar vamos seguirá al mercado vamos ir a comprarlo como siempre con Isabel Bolaños

Voz 12 24:42 venir el Mercado de San Miguel un sábado al mediodía no es desde luego muy buena idea sino lo que quiere es comer tranquilo eso sí hay un ambientazo ni uno solo de los puestos deja de sacarles rentabilidad al fin de semana tampoco el señor Martín la pescadería de este mercado gourmet que además de vender pescado fresco tiene un segundo puesto donde lo fríe el típico bocata de calamares madrileño esto está de bote bote la cola es infernal pero voy a intentar secuestrar un segundito a los cocineros para que me cuenten cómo es hacer uno de los bocatas más famosos de todo madre

Voz 13 25:15 cuenta un poquito lo que vendéis aquí aquí tenemos eh pescado frito tenemos gamba frita el boquerón la pata del calamar el rezo el calamar que imagino que es lo que más triunfal calamar y la pata también en la pata tenéis la pescadería y luego aquí hacéis el típicos bocatas de calamares que Madrid supongo que tiene un éxito enorme exacto en la pescadería

Voz 11 25:34 hasta en los fritos pero aquí sí que tenemos el bocadillo Easy pues es un producto que cuando alguien lo pide

Voz 13 25:41 empieza la cola a todo el mundo pero ya veo que además que vivían aquí a destajo porque es una persona tras otra tras otra casi no puedo explicarte hablarme entras si no para hasta que sales es increíble la cantidad de público que entrar a qué precio está el calamar normalmente

Voz 11 25:55 mira el calamar aquí en el Mercado de San Miguel tenemos el bocadillo es a nueve euros el cartel Chiquito de calamar a catorce que es el mercado gourmet de Madrid pues varía también todo los precios no es es otro público el que el que viene al Mercado de San Miguel variado sobre todo muchos extranjeros que vienen a conocer Madrid sobre todos los extranjeros que es un punto focal en la calle lo ves yate entras a El Nacional también depende de las fechas del año pues también se reparte un poco el ciclismo nacional o Zygmunt idiomas

Voz 13 26:27 se compra más el calamar fresco olla frito para hacer un bocata o en

Voz 11 26:32 hecho aquí tenemos el calamar fresco pero lo hacemos a la plancha nosotros directamente Godot te lo llevas ya la pieza entera para hacerlo en casa pero lo normal es que lo hacemos frito o a la plancha en la pescadería el que viene a Madrid no como el bocata pues como que no pasa por Madrid no

Voz 3 26:49 pues mira bocata de calamares no queríamos realmente vamos ahora mismo me lo comería porque tengo un hambre vamos a pagar muy pocas

Voz 1312 26:56 vale oye venga dinos ahora las propiedades

Voz 3 26:59 te del calamar sin que éste frito

Voz 0187 27:03 vetas ha dicho que era frito o a la plancha medio me quedo con el con el calamar Blanchard el aporte energético del calamar es moderado aquí a ver como problema que tiene bastante colesterol Ésa es de los cefalópodos de los cefalópodos es el que tiene más colesterol entonces bueno cuidado con la gente que tenga problemas con lo cual el ACP del calamar mejor sepia y el calamar de todos los cefalópodos el que más tiene es el es el calamar y luego pues tienes el niño tiene fósforo tiene Hierro tiene vitamina B doce vitamina E Entonces a ver a nivel de propiedades está muy bien pero cuidado con con el colesterol nunca pensaríamos que que un calamar viene Manizales Terol pensar que voy a decir que era el colmo de los ricos

Voz 1312 27:46 bueno para nuestra dieta hay para todo

Voz 0187 27:48 es algo que no tendría calorías apenas unos que no te calorías tiene ochenta por cada cien gramos Quili colesterol doscientos miligramos por cada mil kilocalorías no está mal es la cantidad de colesterol entonces sobre todo el problema es que como la gente cree que no tiene me refiero sabes a qué bueno que seamos conscientes de que tiene colesterol y que los

Voz 5 28:04 tomemos un poco con con moderación acaba ya no vamos frita cuando lo escalar

Voz 3 28:09 Ana color tú lo sabía yo no yo ensalza si lo puedes la salsa pero

Voz 0187 28:16 da igual si es el calamar en sí ya además

Voz 3 28:19 la añadir otras cosas imagínate vaya J

Voz 9 28:22 corta de derroche yo pensaba digo hoy tenemos más adaptándome saludable Ibai el pues regulen regulado pero está muy rico yo en cada Amaro

Voz 1312 28:29 los sepia prefiero calamar que tiene gusto no tiene más gustito a mi me gusta más la sepia fíjate yo el calamar a veces como te tengo uno duro vamos a hacer una cata ahora posando con una sepia dura

Voz 3 28:38 el Valencia cuando que insultan a narrar una recito

vemos con más calidad de vida con más nutrición ir con

más consejos y más cosas que aprender de Ángela Quintas Sada Nos vemos en en unos días también cuando queráis aquí estamos un beso gracias chao

Voz 3 29:39 vemos con más calidad de vida con más nutrición ir con

Voz 1312 29:43 más consejos y más cosas que aprender de Ángela Quintas Sada Nos vemos en en unos días también cuando queráis aquí estamos un beso gracias chao

