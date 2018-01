Entrenamiento para muscular

Voz

sí no Sara y desde el punto de vista del ejercicio del entrenamiento qué tipo de De Gea sitios tenemos que hacer para ganar masa muscular yo siempre daría por ejercicios quema mucho grupo muscular no me gustan los cuide vigésimo la articulares vamos a intentar ahorrar tiempo y vamos a utilizar en aderezos Levy es una ley marcial el típico aflicción verdadera quién sabe dónde codo va a alegar acordaros gracias las diciendo a típico que se ha terminado en el espejo bueno sí vamos es medallita de la boca vale tamaña el líder pues no y extensión de Kobe igual vale no votaría por ese tipo de ejercicios daría por ejercidos como de muchos grupos musculares por ejercicios de tirón de empujón como es que vamos a ver en el vídeo ejercicios de pierna me gustan mucho los Isa laterales nos ejercidas que trabaja son una sola pierna modernas peso modesto peso y y trabajan la estabilidad de rodilla y de cadera y y conseguir que me sienta una Pal Urda porque no pero bueno hablando del mundo en niveles terminas haciéndote Viciana Aláez y la otra y en los laterales y los me dice aunque a una sola pierna nones nadie cree que haya pues estoy rodeada de gente que sabe pues operar Lauren descalzarse si me pega y hoy y cuáles son los principales errores ahora que te encuentras en la gente que va y dice quiero estar cachas tome cachas eh que predique errores cometemos todos cuando intentamos ponernos cachas en el Heene se mira yo os voy a decir una cosa la falta de sativa es decir nos quedamos en expectativas que no son reales la un hombre normal una persona normal sana suele ganar de media dos kilos de masa muscular al año según los estudios entonces qué pasa las mujeres menos porque nos vamos testosterona de que pasa que la gente dice bueno en tres meses voy a ganar mucha masa muscular no haber hay gente que si hay gente que no claro todo depende de uno nuestra genética porque hay gente que que la va a ganar seguro porque tienen genético las cartas estupendas y gente que no depende de nuestro entrenamiento y depende por supuesto de la alimentación es es el principal error que Lourdes de verdad la gente se crea una película que no es rara eh no si tú qué opinas por ejemplo de las de las típicas clases grupales porque yo reconozco que a mí lo de ir al gimnasio lo que más me divierte Sirona clase agrupan a mira yo ponerme ahí sala con unas pesas Itálico Buzz pero meterte en una casa grupal en la que estás bailando en la que estás haciendo ejercicio y tal bueno yo creo que eso tampoco está tan mal no no a mí me gusta que pases divertido lo que pasa que hay que hacer muy bien los gestos porque a veces hacen las entradilla la pelvis no la pones en el sitio que corresponde estilos básicos Inter vertebrales sufren Endo yo siempre que se hagan bien los ejercicios me parece todo fenomenal con música saltando bailando es mejor hacer eso que se aleja Serna por supuesto claro a vosotros recomendó según tipo de dieta para que los ejercicios cunda más tenis algún no se algún servicio eh de nutrición que que digan bueno pues va a si quieres perfilar más la musculatura lo que sea pues eh tomate e una tortilla con una Gemma y dos claras de huevo esta lista escotes que estos truco no haya no se nosotros lo que hay hemos de trabajamos con un médico deportivo con endocrino entonces endocrino es la persona que en función del cliente lo que quiera va a pautas de la dieta nosotros somos de zapatero a tus zapatos como se ha dicho antes nosotros hablamos de entrenamiento en endocrinos la persona que ponen la dieta a mi me gusta mucho eso porque no creo en los profesionales navaja suiza es decir ya te entrenos ese tu fisioterapeuta yo nosotros nos gusta mucho eso despedirle Soitu cardiólogo también voy haciendo de cada uno a a salir no nosotros estamos en el entrenamiento nuestro médico endocrino está en el tema de la nutrición que si es la persona que y en nuestro médico deportivos la persona que se dedica a velar por la seguridad de los clientes y les hace un electro es como si voy a a revisar me una revisión médica un gimnasio que no bonitos deshagan o la idea es cada uno a los exacto oye echaron en algún caso de habéis tenido que parar los pies a alguno de nuestros clientes decir oye no Moscú les más de hasta entonces una San Sheeran una vez no hay ninguno no pero sí hemos tenido casos Lourdes yo en particular tiene un caso un chico que en seis meses ha ganado mucha masa muscular ha ganado yo creo que son seis kilos pero porque es su genética no es claro es así pero y lo ha mantenido perfecto y llegará un poquito más pero llegó en Endesa estancados así tú haces todo por la vía natural es decir normal lo que fichó lógicamente el organismo sin utilizar ninguna sustancia todo tiene que ser normal no se entendería vale pues eso