Una de calamares

total que se ha puesto como un toro en el muchacho Alejo no pues ésta no es otra Lourdes ingenio mañana nunca se sabe y puede aprobar pues oye Sarah no no hay humor en algún gen porque lo ya tenemos complicado bueno quema hormonal hay Loewe no podía necesitamos estupenda de matices ya está en que desde que en la no no patente la dieta de torrezno esta semana no nos daba será con era un producto muy rico que según como halcón más es más días que yo menos Vioque y estamos hablando del calamar y ahora mi me viene a la cabeza pues como a la romana con lo mala que es hoy en bocadillo todavía no me gusta mucho ayuda no hay no yo soy muy madrileño muy madre leña de adopción en todo menos en el bocata de calamares no encuentro es la típica de la Platja Llarga comido pero no tampoco no hubiera para cosa que engorda el resto me gusta toque pero en un platito así un plato de calamares naciera romana que ricos pero me parece que no es la manera que nos va concejal Ángela Quintas pero antes de hablar de las propiedades del calamar las propiedades nutricionales del calamar vamos seguirá al mes cada más ir a comprarlo como siempre con Isabel Bolaños venir al mercado de San Miguel un sábado al mediodía no es desde luego muy buena idea sino lo que quiere es comer tranquilo eso sí hay un ambientazo y ni uno solo de los puestos deja de sacarle rentabilidad al fin de semana tampoco el señor Martí la pescadería de este mercado gourmet que además de vender pescado fresco tiene un segundo puesto donde lo Free y hace el típico bocata de calamares madrileño este esta debaten vote la cola es infernal pero voy a intentar secuestrar un segundito a los cocineros para que me cuenten cómo es hace uno de los bocatas más famosos de todo Madrid bueno un poquito de lo que vende y aquí aquí tenemos pescado frito tenemos gamba frita al boquerón la pata del calamar el rezo y el calamar imagino que lo que más triunfa el calamar y la pata también la parcela en la pescadería y luego aquí hacéis el típico de Agatha de calamar que en Madrid supongo que de un éxito enorme exacto en la pescadería a hasta los fritos pero aquí sí que tenemos el bocadillo y sí pues es un producto que cuando alguien lo pide empieza la cola a todo el mundo perdigón ya ya que además de vivían aquí a destajo para que una persona tras nota tras no atraiga sin aparente Alicante hablarme entradas si no para hasta que sales es increíble la cantidad de público que entrar a que precisa el calamar normalmente pues mira el calamar aquí en el mercado de San Miguel tenemos el bocadillo diez a nueve euros y el Elkhart y Chiquito de calamar had a gatos es el mercado Grume de Madrid pues variada de todos los presos no es es otro público del que el que viene al mercado de San Miguel variado sobre todo mucho granjero que vienen a conocer Madrid sobre todo los extranjeros que es un punto focal en la calle a cuando lo ves ya te entras a El Nacional también depende de las fechas del año pues también se reparte un poco entre turismo nacional o dificultad se compra más el calamar fresco olla frito para hacer en boca acabó en suelo pues aquí tenemos el calamar ofrezco pero lo hacemos a la plancha nosotros directamente o te lo llevas ya la pieza entera para hacerlo en casa pero lo normal es que lo hacemos hoy frito o a la plancha en la pescadería el que viene a Madrid no como el bocata pues como que no pasado por Madrid pues mira bocata de calamares no queríamos nada realmente vamos ahora mismo me lo comería parecen un hambre que está vamos a pagar vocalmente equivale oye venga dinos ahora las propiedades de del calamar sin que esté fritos y ha dicho que era frita o a la plancha guaraná me quedo con el con el calamar lancha el aporte energético del calamares moderado igual a ver como problema que tiene bastante colesterol Ésa es de los cefalópodo es sí sí sí sí sí de los cefalópodos es el que tiene más colesterol entonces bueno cuidado con la gente que tenga problemas con el coche entre la ACP el calamar mejor sepia cerca la marcha de todos los cefalópodos el que más colesterol tiene ese es el calamar y luego pues tiene selenio tienen fósforo tiene ayer no tiene eh vitamina B doce vitamina E y des a ver a nivel de propiedades está muy bien pero cuidado con con el colesterol nunca pensaríamos que aunque nunca la más bueno que a las Querol pensar en a decir que era el colmo de los rico lo bueno y para nuestra dieta y para todo pues fíjate que no tendría calorías apenas que noten galería Steen ochenta por cada cien gramos y colesterol doscientos miligramos por cada mil kilocalorías no está mal eh la cantidad de colesterol entonces sobre todo el problema es que como la gente cree que no tiene me refiero es a éste que bueno que seamos consciente de que tiene colesterol y que lo tenemos un poco cuando era cien marcadas cejas ganábamos frita como descaro bueno yo no sabía nada yo no yo Peggy ensalza si le pones capaces de la Santa pero da igual si es el calamar encima hay que además le añaden otras cosas imagínate vaya pues que cortal rollo yo pensaba digo de más y saludable Ibai el Prado pues regulen regulado está muy rico yo se en Cannavaro de sepia prefiero calamar que tiene gusto no tiene más gustito a mí me gusta más la sepia y el calamar a veces como Tito que uno duro vamos a hacer una cata ahora pues en algunas de Piura posibilitaba decía cuando quiera y si tenemos un arroz un arroz y todo Azagra buenísimos cuando queráis