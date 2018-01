Be OK: El hambre emocional: los atracones que se dan tus emociones (11/02/2017)

Voz 0598 00:00 escuchan Be OK con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 1312 00:53 el invierno frío les debe hacer un fin de semana dicen de esos para para quedarse en casa sofá mi mantita va a ser un plazo para para muchos este sábado este domingo bueno pues quedarse en casa leyendo escuchando la radio mirando la tele tiene sus riesgos por ejemplo no parar de hacer viajes a la nevera o al armario de Las Galletas Ángela Quintas muy buenas buenos días Lancho cómo estás muy bien tu contenta no muy contenta libro va pero muy bien ventas como pues se ha agotado en muchísimos

Voz 1312 01:28 qué dices que vienen como la oye estoy contenta bueno pues a ver si haces también en el programa como con el libro no Jason que sí que este es Be OK es del programa de nutrición que va va más allá de hablar de una dieta precisamente hoy vamos a hablar de cómo influyen las emociones en nuestra alimentación Ángela Quintas es licenciada en química experta en nutrición clínica sí la verdad es que Angela cuando esto es verdad que cuando celebramos una buena noticia lo hacemos con una buena comida con comprando unos unos pasteles saliendo a comer fuera o brindando con con alcohol abre una botellita de vino que me ha ido bien estoy venga y el estrés la ansiedad también hace que no refugiados en la comida normalmente en comida no demasiado aconsejable y queremos hablar hoy de la comida la relación de la comida con estos sentimientos con con esta con con estas afectos desafectos no entonces no sé por qué por qué lo asociamos

Voz 0187 02:32 en realidad existe algo que llamamos Lampre emocional y tenemos que haber saber la diferencia entre el hambre emocional y el hambre real

Voz 1312 02:40 hambre emocional hambre Masson Ali hambre leal pues que es el hambre emocional que se diferencia del hombre real claro es la pregunta no inmediata el el hambre hemos

Voz 0187 02:48 que es una sensación que nosotros pensamos que es hambre real pero que en realidad no lo es es decir puede haber pasado muy poco tiempo desde que ingerir es el último alimento con lo cual nuestras necesidades tenemos esto que siempre decimos no no esta reserva de Gluck de glucosa forma de cogen Noemí llegado en músculo realmente no necesitamos comer pero tengo es la sensación de que otra vez tengo apetito otra vez tengo ganas de comer algo y ahí realmente lo que me apetece o lo que me suele apetecer no es me hago una ensalada bien filete a la plancha no ha porque voy a algo que realmente me vaya proporcionar quizá algo que tenga bastante azúcar por ejemplo podría ser para que me den su bidón de de azúcar ahí ahora en ese momento sienta o me siento un poco feliz no o algo que me permita por ejemplo picotear no ese es el momento de pipas cacahuetes no sé que algo que añadió que pueda estar comiendo todo el rato no tenga también un poco distraído no de de lo que realmente me está rondando por la cabeza sin embargo el hambre reales otra cosa es decir cada tres cuatro horas tenemos que ingería alimentos pues de repente tengo hambre y entonces una sensación de oye tienes hambre tienes que comer y ahí Si yo tengo la previsión de decir vale aquí ya es mi hora de comer me voy a hacer un plato rico me hacen un pescado me voy a aceptar

Voz 1312 04:04 ahí no hay esa esa necesidad imperiosa de de comer algo así de capricho el hambre real ya es un hombre como que se puede ir asumiendo poco a poco voy pensando venga que como no claro sobre todo porque más o menos siempre aparece a las mismas horas menos que al mediodía aseguro que voy a tener hambre si a las ocho y media mañana a las once pues oye entra dentro de mis cálculos que a las dos y media tres vuelva a tener hambre ya puedo tener la previsión de ir a casa prepararme la comida porque sé que a esa hora seguramente tenga hambre pero el otro aparece cuando menos si además con con con unas imágenes unos deseos nada aconsejable claro oye no hemos hablado fíjate Esther estaba escuchando diferenciando lo alambre real del hambre emocional no hemos hablado del mecanismo del hambre en estamos haciendo un programa de nutrición estamos viendo que comer pero no no hemos hablado del origen de todo que es esa sensación de hambre o no de de deseo y necesidad de de de comer como cómo lo definirías

Voz 0187 05:01 mira primero déjame que te cuente una cosa que me encuentro muchas veces la hay mucha gente que tiene sobrepeso que viene a la consulta y cuando les proponemos no hacer un cambio su alimentación les preocupa mucho el tener hambre tienen pánico a tener hambre sabes yo siempre les digo si tienes hambre comes pero no comas en exceso por si tienes hambre entonces sí que nos encontramos mucha gente que eso luego hablaremos que paso hombre y paso bueno pues se pasas hambre poesías a la nevera elegirá salgo tales a El miedo ese a pasar hambre sí que no lo encontramos mucho en la gente que tiene sobrepeso y para entender realmente como produce nuestro cuerpos a qué pasa cuando tenemos la sensación de hambre tenemos que hablar de dos hormonas fundamentales que son la he Lina la leptina que estas son nuevas aquí porque hasta ahora no hemos hablado

Voz 1312 05:47 cree Lina y leptina y leptina

Voz 0187 05:49 la agregó incómodos personajes de pueden como Pili Milito

Voz 0187 05:54 pues la granadina es una hormona que se genera principalmente en algunas de las especialidades de Les especializadas del estómago que es la secuela la que se encarga de generar la sensación de hambre entonces es la que nos dice cuidado vamos a empezar a tener hambre falta gasolina lo vete buscando algo que introducir la leptina es antagónica es decir hace todo lo contrario la letrinas la que te dice hasta aquí hemos llegado para qué pasa que muchas veces por ejemplo aquí juegan muchos factores porque si yo como de manera muy rápida puede ser que cuando me llegue la sensación de para ya tenía que haber parado mucho antes entonces

Voz 1312 06:30 eso dicen de comer rápido claro es el saco

Voz 0187 06:32 mes de espacio tú leptina entenderá cuando se cree Double Tina entenderá as a mira tengo que para hay mucha gente que come tan rápido tan rápido que cuando realmente le llega la sensación de estoy lleno y ya hay que desear mucha botón de quién puede ser

Voz 1312 06:46 te te desajuste la leptina cuando comer el plastron te gusta mucho

Voz 0187 06:52 hasta que hay no la quieres escuchar hoy la leptina pasa en tres muy viva pero sí que es verdad que es leptina no te voy a escuchar que no como como el angelito oí el demonio no es entonces cuando vas a empezar a tener hambre se secreta la granadina cuando ya has comido ese secreta la leptina para decir para para no tener que llegar a la sensación ésta de Mágina T hay gente que come hasta casi casi tener ganas de vomitar porque para no puede no puede parar claro porque a la leptina no la hacen no la hacen absolutamente ni caso y es verdad que se han encontrado que en personas con un grado de obesidad importante tienen niveles altos de granadina in niveles bajos de leptina

Voz 1312 07:32 no era ninguna broma al que yo no sabía que alguien abra

Voz 0187 07:34 ha sido una ninguna broma pero claro es hay gente que tiene obesidad y que se ha visto en estudios que tiene la granadina mucho más alta que la leptina pero claro ahí también tenemos que jugar un poco con la educación es decir lo que decimos Si tú comes de espacio tendrás muchas más posibilidades de que esa leptina no te pueda avisar de cuidado para que ha llegado el momento de parar y no de que te acaba poniendo hasta arriba

Voz 1312 09:47 hemos Nos hemos querido rescatar este fragmento pobre mujer de Cosas que nunca te dije de Isabel Coixet que ilustra muy bien el tema que estamos hablando no como cuando nos pasa algo tenemos un bajón sabemos exactamente qué alimento que nos da ese ese consuelo o ese chute para para para seguir funcionando pero hemos bajado a la calle a preguntar a la gente que come que les da por comer cuál es su capuchino con mucho cuando están así un poco de miedo es un poco mal cuál es su comida terapia comida basura

Voz 8 10:21 es sin duda cogemos el ordenador y pedir

Voz 9 10:25 pues lo que es ya más de gordo y esos cura a la tristeza

Voz 8 10:28 no pero ayuda realice regalitos probamos cualquier cosa como que venga empaque pitos chiquititos como casi como una ración grande te la acabas Illano pero estoy chiquitita como que nunca vas a acabar como ataques acabe la acá si es como una manzana como bueno hoy después de la manzana que hago vamos

Voz 10 10:45 le a Burger que

Voz 1312 10:48 todo eso es

Voz 9 10:49 esa es mi mi pecado un ceviche pescado chocolates chocolates que no faltó

Voz 8 10:55 sí venimos de comernos un crema de chocolate bueno a veces te lo pide el cuerpo es simplemente es una necesidad que tienes en ese momento

Voz 11 11:03 los míos son las fresas me encantan y cuando estoy así más todavía me sube un poco el ánimo no la ofrecemos no lo sé cuando éste

Voz 12 11:11 yo todo lo que me a la diabetes todo dulces

Voz 13 11:14 el gasto entre más de doce mejor

Voz 8 11:16 atracones no sé cómo normal cuando estoy deprimido

Voz 14 11:19 con menos chocolate leal

Voz 1312 11:23 no sabemos a uno es pero lo que te quita en ese momento te quita ya la tristeza pues yo sinceramente ni dulce ni hamburguesa ni nada la cerveza el jamón y el queso Tabak

Voz 9 11:37 tabaco mucho es que me puedo fumar dos paquetes la ansiedad te hace fumar si es más se apagaba uno encender otro yo tengo yo tengo yo otro

Voz 15 11:44 el punto débil de la gente yo creo que es el tiempo sobre todo llegar a una solución rápida y no perder más tiempo oí a hacer algo instantáneo en vez de algo más natural y sacrificado

Voz 16 11:54 cuando tienes son bajo el estado de ánimo no tienes ganas la nada cuanto más sencillitas más de eso mejor no tienes ganas ni de cocinar y de hacer nada

Voz 1312 12:04 envío que hay para temas relacionados con la psicología hay nuestras emociones tenemos una colaboradora de lujo Raquel Calonge buenos días hola buenos días qué tal Raquel es especialista en en emociones Scottie tiene un bloc la bien pensada le hemos pedido que se venga esta semana para hablar precisamente de de esto estábamos escuchando Ángela Raquel la el tren de voces de de lo que nos han contado la las personas íbamos a sintiendo bueno yo al menos con una fresas en serio te da por comer fresas a mí no ceviche te viste esa hoja la ojalá me diera pues comer fresas creo que estaban disimula sentarme con eso me encantaría no bueno mojadas en chocolate si si tú que Lourdes a mí las patatas fritas de bolsa o sea no puedo tener en casa yo sí sé que hay un paquete puedo resistir y no lo he abierto si lo abierto cae en varias veces una pero no puedo a mí eso tú a mí me encanta los Convit

Voz 17 13:08 yo soy de Napolitano ha hecho con Uruguay eso napolitana hecho Colate el me me me me llama

Voz 1312 13:19 también la atención alguien que dice cualquier cosa que estén paquetes chic pequeñitos así para abrirlo para que le dure mucho para que perdure entretiene te entretienes abriendo el paquete o comiendo pipas por ejemplo pipas también me puedo puedo engordar hasta quiso cambiarle la lengua ya ganó en los los por las con sábanas

Voz 18 13:36 minuto seguro no sí sí sí

Voz 1312 13:39 las Raquel como porque está tan unido a la comida con con el estado de ánimo es que nos lo inventamos

Voz 18 13:45 no no no no no no nos lo inventamos utilizamos los alimentos para aliviar distraer sentimientos que tenemos que ocultan otras cosas mucho más más importantes profunda mucho más profundas entonces digamos que habría que diferenciar si comes para el estómago o comes para la cabeza

Voz 1312 14:05 eso es lo que decía ella alambre emocional las tres real no

Voz 18 14:07 Justo porque está dando a la cabeza si es que eso es la primera distinción que es Party decir haber esto es porque tengo hambre de verdad que me suenan las tripas que todos sabemos cómo es eso o es esa cosa de ya tiene que ser ya el hambre emocional siempre va asociado a una rapidez por eso es el el el comer muy rápido el picoteo El Niño añadan que decía antes Angela

Voz 1312 14:30 todo es como de una palabra que ya ha salido apuntada no sé si con con los transeúntes que hemos escuchado ansiedad tú también lo comentaba la ansiedad no es la que esa cadena esto si no sé si

Voz 18 14:43 desencadena solamente la ansiedad porque son varias emociones lo que pasa que casi tendríamos que empezar por qué son las emociones qué pasa cuando tenemos ciertas emociones que no nos hacen sentir muy cómodos por ejemplo pues por ejemplo llegó a casa por la noche después de trabajar yo estoy sola no veo la tele no he tenido ni tiempo de supermercado a comprar ni nada entonces Mi cuerpo necesita hacer algo y entonces ahí a lo mejor empiezo con los con gritos au con

Voz 1312 15:11 como darse un capricho no dice ese tenido mal día estoy aquí sola y es llenar un vacío

Voz 18 15:16 tenemos por eso el hambre emocional al final tenemos hambre de emociones lo que pasa que en las emociones e antes no hablaba con Ángela es como de positivas son negativas no todas las emociones un super importantes lo que pasa que unas son más cómodas de sentir y otras más incómodas entonces si cuando llego a casa me siento sola pues a lo mejor en vez de asumir eso y pensar qué puedo hacer pues me pongo en la tele haber cualquier programa ya llenarme

Voz 1312 15:42 pero una cosa en positivo también celebramos con comida

Voz 18 15:46 sí eso es cultural esos cultural cultural totalmente en los países más que en otro en el nuestro desde luego

Voz 1312 15:52 sí sí claro es así hemos tenido un día fatal pues total de lo ganado claro con el día de mierda que tenido quiero darme

Voz 0187 16:00 por lo menos que esto sea bueno Si firmado el contrato de Mi vida Olli Rehn que hay que hacerle que a celebrarlo

Voz 1312 16:05 te te acuerdas Ángela no porque somos de la misma generación aunque tu vayas bueno es más condenando de un anuncio del dato premio de atún Bonnie hubiera más pero hay que hayas nacido no no ya no se dedican así no te has portado bien te compro un pastel

Voz 18 16:26 no no os acordáis no os acordáis de las madres no mejor yo también soy de vuestra ayuda cuando metían el chupete en azúcares es la daban al niño para que al final eso es abrir un campo neuronal en el que tú estás asociando ciertos alimentos con tranquilidad con calma entonces claro desde pequeñitos ya hemos utilizado la comida como

Voz 1312 16:49 como distracción cuántas veces en la consulta te han dicho a mí me engordan los nervios muchas veces muchas

Voz 19 16:55 este es verdad que es esto lo que decíamos que ante una situación de estrés hay gente que le da apuro

Voz 0187 16:59 ponerse a comer que realmente ni siquiera son conscientes de lo que están comiendo yo muchas veces en ese caso les digo venga vamos a escribir en una hoja todo lo que hemos comido y luego se ajustan dice bueno como he podido comer esto hay otra gente que todo lo contrario sabes que están en otra cosa que come lo justo que tienen que comer y ya está

Voz 1312 17:18 a una señor o lo decía yo cuando tengo estrés no me apetece comer de hecho como menos claro

Voz 0187 17:23 lo que hablabas antes de los niños yo aquí siempre digo solamente por meter un inciso que me parece muy importante es que nunca se debe premiar ni castigar con comida

Voz 1312 17:31 en total me nunca tú no puedes decir

Voz 0187 17:34 o sea que no sé cuánto vamos a comer porque te has portado muy bien a no sé dónde o cómo te has portado fatal hoy no compramos tal porque al final el niño acaba asociando eso comida sobre todo comida comida premio castigo como he probado a Malta entonces sí porque yo eso lo veo o sea yo creo que si a ti de pequeño tu madre cuando eres pequeño te dice qué bien qué bien salimos tan corta fenomenal vamos a comprar unas chuches primero las chuches no se van a comprar punto número uno y menos si te has portado bien porque esto es como si tu estuvieras como el perro de Pavlov pues al final estás educando a tu perro yo cuando mi perro hace algo bien al final le damos una noche le damos una galleta pero porque a los perros y que hay que educarlos así

Voz 1312 18:09 pero aún niño no entonces eso es muy importante también hemos escuchado que en ese fragmento de de película que hay alimentos concretos todos tenemos identificado un alimento que nos consuela no como como es azúcar del chupete que que tú mencionabas

Voz 18 18:24 sí pero también tiene que ver mucho con la carencia emocional

Voz 1312 18:27 tengo a cada uno en tu podría identificar alimentos con se podría hacer una una

Voz 18 18:33 muchas gracias todos llegan al mismo sitio pero por ejemplo si os dais cuenta las grandes cadenas así como de comida rápida sólo hay dos sabores dulce salado no hay sabores ácidos amargor sólo mente dulce salado entonces sí es cierto que por ese bajón emocional que tenemos por nuestro problema que está ahí en el fondo pues a lo mejor estamos un poco bajos de serotonina entonces el chocolate es de los alimentos que hace el pico ese el subidón mucho más rápido entonces no nos vamos a ir a a otra cosa en los vamos como a esa droga no porque al final es un poco adicción

Voz 1312 19:08 claro sí totalmente oye Illa me parece algo como más no sé si rayando lo el peligro de tener algún trastorno más serio cuando por ejemplo tienes un problema de autoestima la comidos como un auto castigo no como que has tocado un tema que no se porque es verdad que que te sientes mal dice venga pues véngame revuelcan ya en en el fango y me voy a zampar unas unas patatas al jamón o un au sí o comprarlo pero bueno si es que eh

Voz 18 19:39 la autoestima tiene muchísimas maneras de definirlo pero por coger una cortita que a mi me gusta mucho es que autoestima es la opinión que tienes de ti entonces puede que en general no tengan una mala opinión de pero sí que tienes como alguna fisura en alguna parte de tu vida a lo mejor en el tema emocional un el trabajo algo que no te satisface entonces por ahí se te cuelan las chuches

Voz 1312 20:00 a la chita no

Voz 18 20:03 el luego eso que dices tú de auto castigarse hay una palabra también que está muy de moda no que es la empatía ojalá que utilizáramos la empatía con nosotros mismos porque sí que es cierto que hay veces que vale que me va fatal que estoy muy sola que no tengo trabajo tal y que me voy a eso pero qué bonito sería si yo supiera ver que bueno me pasado hoy qué mal me siento ahora no porque no sólo es ansiedad luego te sientes culpable te da como vergüenza cita no sabremos un proceso

Voz 1312 20:32 es muy muy muy desfavorable

Voz 18 20:35 si entonces puedes utilizar ese proceso que tú dices para flageló y entonces empeorar lo más o puedes decir vale mira no lo he podido evitar decía Ángela ya está que como me he sentido entonces hacer algunas tips para ver qué es lo que me ha pasado darle como un poco de conciencia porque lo que pasan es la rapidez es que somos inconscientes como casi todo en la vida pero es lo que nos pasa

Voz 0187 20:59 a Raquel y que normalmente esas cosas se hacen en la soledad no sea

Voz 19 21:04 cuando estás en casa cuando nadie te ve cuando no

Voz 0187 21:07 bueno hay gente que es verdad que puede ir comiendo por la calle también he visto gente muchas veces caminando muy deprisa que van tu tu tu tu si no pero normalmente esto a la gente lo hace como como en secreto no la inconsciencia porque en el fondo saben que está mal sí

Voz 18 21:20 porque cuando somos inconscientes a lo mejor la oscuridad no ya hay soledad si lo hacemos a solas con nosotros mismos y es una parte de nosotros que a lo mejor no nos apetece mostrar o que no estamos orgullosos quiero decir no no le vas contando a nadie la mira es que yo los sábados por la noche me pongo de lado rima porque me siento muy sola no entonces el ex situ reconociera acceso en que fuera como profesional de hoy Ángela esto es lo que me pasa probablemente sería más fácil de solucionar el problema es que lo dejamos como en los Curie

Voz 0187 21:51 edad para que no pase yo yo fijar una cosa que me he dado muchas veces hay gente que viene dice están intentando hacer un cambio están llevando una alimentación saludable quedan sobre todo me lo cuentan mujeres quedan con amigas bueno venga pasa estará dieta venga hombre pero por favor sabes comete este trozo pero ya al final acabas todo el mundo te acaba boicoteando total pero por hundía día yo les digo vía ahí que ayer atracó hasta el bote de telas no de más explicaciones verás qué pasa las dejan en paz como diciendo a va a esta ya caído entonces digo yo a ver cómo te dejan en vienen y me dicen es verdad dije que ayer me había comido una tableta de chocolate entero ya cambiaron ya me deja ya dio igual cero ya no me tengo que comer él postre ya no tengo que es un poco como diciendo a qué bien no ha caído es vulnerable como

Voz 18 22:34 no está claro porque hay todos nos hacemos de espejo entonces si yo realmente tengo ese problema de darnos esos atracones y de pronto TB

Voz 0187 22:42 debatir que estas en plan súper saludable perdió

Voz 18 22:44 no kilos super deportista hay un punto en el que sabes me hace como pupa

Voz 1312 22:49 claro me estás demostrando algo que yo

Voz 18 22:51 no puedo hacer entonces te quiero llevar como un poquito mi lado oscuro no

Voz 1312 22:58 hoy ayer buena manera conducir esto ha hacia algo positivo por ejemplo algo que que que pasa muchas veces no que has tenido has tenido un día pues muy ajetreado lo que sea llegas a casa dices me da igual que te preparas un baño relajante tal a lo mejor es pienso que es un plan buen plan me voy a preparar algo me voy a preparar un capricho me voy a dar un capricho pero como mimo no como como parte de de ese cuidado yo se estima que me tengo una forma de reconducir esto

Voz 0187 23:24 yo siempre les digo que todo eso sea si realmente te que te lo pongas en un plato me refiero que seas consciente de lo que te vas a comer porque esto por ejemplo pasa con el queso como un trozo como otro trozo como te entonces y al final León es consciente de que se van cortando claro si con con con con el salchichón imagínate hay gente que el enganche Well fue te empieza a haber Verve dice pues al final Si yo hubiera puesto todo este fue que me he comido en un plato no me lo comería así si realmente consciente de lo que voy a poner entonces si te apetece de Art un capricho primero yo siempre digo busca un producto que sea de la mejor calidad posible es decir a mí me encanta ir a una pastelería y tú sabes a cual

Voz 1312 24:00 la mejor tarde

Voz 0187 24:02 la posible no sé qué decir ostrás es que está hecha con la mejor mantequilla cuando se que me voy a dar un homenaje y lo disfruto mogollón

Voz 1312 24:09 yo es que tengo que pecó de primera galeras no

Voz 20 24:11 primero y luego me lo pongo en un plato y lo disfruto no me lo como

Voz 0187 24:15 que casi no he sido consciente mientras llegaba a casa entonces eso es importante y sobre todo visualizar lo que te vas a comer porque cuando comemos metiendo la mano en una bolsa y al final no somos conscientes de la estamos comiendo

Voz 18 24:27 por eso está de esquíes patatas fritas

Voz 0187 24:29 sólo pues plantea un platito de patatas fritas y punto y ya está no deberías haberlo comido bueno haber tampoco nos vamos a poner sabes pero por lo menos has visto en tu cabeza se ha quedado grabado ese platito de patatas fritas de la otra manera ni siquiera te has dado cuenta que te las has

Voz 1312 24:43 mira sí sí totalmente

Voz 18 24:47 tirando para mí para mi lado que no tengamos miedo a las emociones de verdad si antes de empezar toda esa ansiedad de pronto somos valientes si decimos cómo nos sentimos que me pasa cuál es la emoción que tengo Illa escribimos y la dejamos os a tenemos que para actuar distinto de verdad las emociones siempre traen un mensaje siempre es bueno para nosotros aunque venga por el lado más dificultoso menos agradable pero quitarle un poco el miedo a ver cómo me siento

Voz 1312 25:18 la sociedad enferma que somos que no ocultamos las las emociones los problemas si los los disfrazados además haciéndonos más daño no comiendo en cosas que no convienen que encima mañana van a repercutir Luego en esa autoestima

Voz 18 25:32 sí es que también es un poco como no se educan no esa esa cosa como de no estar contentos con nosotros a lavar siempre al prójimo y ahí tenemos hay una educación que nos hace un poco ocupa

Voz 1312 26:10 a Raquel nombre hoy seguimos el programa Be OK hoy tenemos sobre la mesa un producto que imagino será muy saludable pero también yo diría que es muy polémico haya quién la repite hay a quién les sienta mal ya ya otros que directamente no les gusta

Voz 11 26:29 nos aparta las llantas

Voz 1312 26:32 change el personaje dibujos animados que la la principal una de sus características principales que no me gustan no soporta los los pimientos bueno vamos a ver qué le han contado Isabel Bolaños sobre esta hortaliza

Voz 9 27:00 a veces los alimentos que más consumimos son los que menos conocemos esta semana nuestro producto estrella es el pimiento yo he venido al mercado para que no se me escape ni un solo detalle sobre cómo comprarlos y lo que es más importante como consejos aquí tenéis pimiento rojo pimiento verde cuáles son sus diferencias

Voz 13 27:23 la diferencia es que unos utilizaron el Jose utiliza para asar ciento verde gordo que se llama la mucho su utilizar un poquito más para guisar y el pimiento verde que se llama italiano tipo italiano se utiliza más para fritos ensalada el pimiento amarillo por ejemplo suele ser un poquito más dulce el rojo también el verde ya no tanto ahora hay unos pimientos también que vienen de fuera también que se llaman Chiles que suele ese tipo industrial que suele picar luego está el pimiento de Padrón que bueno como dice el rezo

Voz 9 27:54 no no lo explican y otro no a qué precio está el pimiento normalmente

Voz 13 27:57 pues ahora mismo está un poquito más caro porque no estamos en plena temporada lo que es un producto que viene de Almería

Voz 26 28:02 donde bueno acabamos de tener un temporal

Voz 13 28:06 bueno pues ahora mismo está un poquito digamos un poquito fuera de precio ahora mismo oscila entre tres veinte tres sesenta más o menos pimiento de primera categoría

Voz 9 28:14 qué aspecto tiene que tener un pimiento para saber que lo les

Voz 13 28:17 estamos comprando bien tiene que tener un coro

Voz 26 28:19 genio rojo y sobre todo el casco que sea carnosos ahí

Voz 13 28:24 sobre todo que tenga peso sobre todo donde se nota pues justamente en el casco o lo que es en la textura y en el PSOE sobre todo el PSOE se ve que la carne es gruesa

Voz 9 28:34 tardamos en el frigorífico fuera bueno lo ideal

Voz 13 28:36 si no se va a consumir en uno de los días se meterla en el frigorífico en la parte baja donde practicamente hay menos temperatura pero si se va a consumir en uno dos días pues me veo no tiene necesidad de meterlo en la nevera más ahora con este con este tiempo

Voz 9 28:50 muchas veces dudamos después de hacer una semana y con el frigorífico siempre está esa duda de si tirarlo

Voz 13 28:56 bueno el pimiento se puede utilizar aún que se crea un poquito Lazio rugoso se puede utilizar la única forma que ya no se puede utilizar es cuando ya se ve que suelta oye se ve que está estropeado pero estando Lazio se pueden utilizar perfectamente

Voz 2 29:13 los cimientos a mí me encantan

Voz 1312 29:16 lo que decía bueno a mí ahí él me gustan para cocinar miro así para comer pimientos a mi se me bueno AVE en la ensalada me gusta me gustan asados me gustan fritos si no hay gente que que no le gustan los cimientos se pierden que se pierden pues fíjate

Voz 0187 29:35 sobre tengo una cosa que que la gente no me preguntan es la diferencia entre el rojo y él

Voz 1312 29:39 ver si le han preguntado si lo ha preguntado

Voz 0187 29:41 el el pimiento rojo tiene más hidratos de carbono que que el que el verde podemos destacar que tienen vitamina C que tienen vitamina que tienen bastante potasio y Bon Jovi bajo sodio y luego la Capsa que estas palabras sale mal Capsa y fina Capsa oficina Éste es el compuesto que hace que que que pique lo que decíamos de los pimientos de Padrón que uno explica neutral no el el pimiento lo produce sobre todo para defenderse de de insecto de insectos y de animales para no ser comido entonces eh pero el pimiento tiene muchas propiedades bueno es verdad que el que el rojo tiene más hidratos de carbono que el verde hay que tener un poco más de cuidado con él pero perfil

Voz 1312 30:21 no se puede comer no

Voz 0187 30:24 Psicosis Lime de no haber es un hidratos de carbono en vano combinarlo con una proteína ya sabes que yo soy con eso eso es que siempre tienes que poner un pero eh

la semana que viene volvemos no venga venga Raquel muchísimas gracias Raquel calor Calonge la bien pensaba aquí origine tenemos a cualquiera pensaría más pensadas ya somos nosotras y malas desesperamos la semana que viene pueden seguirnos a través del pop casero pueden bajar en cualquier momento cuando ustedes quieran también aceptamos sus comentarios consultas y demás en nuestras redes sociales en Facebook en Twitter y bueno que estamos aquí a las doce el sábado que viene no sólo pierden gracias