¿Por qué pican los pimientos?

la eh no pues P no a ella de vallar Raquel me voy originó seguimos el programa había OK hoy tenemos sobre la mesa un producto que imagino será muy saludable pero también yo diría que es muy polémico haya quien la repite hay a quien le sienta mal y haya otros que directamente no les gusta la NASA aparta llantas y es chinche ante el personaje vivos animado es que la la principal una de sus características principales es que no le gusta el espinoso por ETA lo esprín los pimientos bueno vamos a ver qué le han contado Isabel Bolaños sobre esta hortaliza o sea a veces los alimentos que más consumimos son los que menos conocemos esta semana nuestro producto estrella es el pimiento pillé venida al mercado para que no se me escape ni un solo detalle sobre todo a comprarlo y lo que es más importante cómo conservarlo la pimiento rojo pimiento de cuáles son sus diferencias la diferencia es que uno se utiliza el pimiento rojo se utiliza para asar el cimiento verde gordo que se llama la murió su utiliza un poquito más para guisar y el pimiento verde e que se se llama italiano equipo italiano utiliza más para fritos ensaladas el pimiento amarillo por ejemplo sólo ser un poquito más dulce rojo también el verde ya no tanto ahora y unos pimientos también en que vienen de fuera también que se llaman Chiles que soles tipo y Milla que suele picar Luego está el pimiento de Padrón que bueno como dice el refrán unos pican y otros no que precisa y pimiento normalmente pues ahora mismo está un poquito más caro porque no estamos en plena temporada lo que es un producto que viene de Almería donde bueno acabamos de tener un temporal y y bueno pues ahora mismo está un poquito digamos un poquito fuera de precio ahora mismo oscila entre tres veinte b3 sesenta más o menos pimiento de primera categoría tiene que tener un pimiento para saber que le estamos comprando bien tiene que tener un color homogéneo rojo sobre todo al carajo que sea carnosos y sobre todo que tenga peso sobre dónde se nota pues justamente es en el casco lograse la textura y en el PSOE sobre todo en el PSOE pidiendo se ve que la carnes gruesa guardado en el frigorífico fuera bueno lo ideal si no se va a consumir en uno dos días meterlo en el frigorífico en la parte baja donde prácticamente es hay menos temperatura pero si se va a consumir en uno Dor día pues no no tienen necesidad de meterlo en la nevera más ahora con este con este tiene pues muchas veces dudamos de parecer una semana y pico en el frigorífico siempre te saluda tirarlo aprovecharlos bueno el pimiento se puede utilizar aún que se crea un poquito Lazio rugoso o se puede utilizar la única forma que ya no se utilizar cuando ya se ve que suelta Calvi Yoyes ya está estropeado pero estando la FIA o se puede utilizar perfectamente a los cimientos me encantan pero que decir bueno a mi niña y él Chano usan para cocinar o así para comercio pimientos a meses bueno a ver en la ensalada me gustan me gustan asados me gustan frito si no hay gente que que no le gusta los cimientos y se pierden que se pierden a las huestes AP sobre todo una cosa que que la gente no me preguntan es la diferencia entre el rojo y el verde si le han preguntado si la pregunta de Isabel el pimiento rojo tiene más hidratos de carbono que que el que el verde y podemos destacar que tienen vitamina C que tienen vitamina que tienen bastante potasio y Bon Jovi y bajo sodio y luego la Capsa eh fíjate que está prepara agresiones alemán Capsa y fina Caixa es Capsa y cecina es el compuesto que hace que que Piqué lo que decíamos de los cimientos de Padrón que unos pican entran no y el el pimiento lo produce sobre todo para defenderse de de incesto de insectos y de animales es decir para no ser comida va entonces pero el pimiento tiene muchas propiedades y bueno es verdad que el que el rojo tienen más hidratos de carbono que el verde hay que tener un poco más de cuidado con él pero perfecto se puede comer no sé cómo se limitaron a ver es un hidratos de carbono en mayo ya dominarlo con una proteína y es aquí ese consumo pesa es que siempre tienes que poner un pero eh Eric Bailly o más o que lo más piratas de carbono salas ya ya que empieza clima de inseguridad que padece ni las pimiento tras la Unión diez Ángel a compás de verdad qué mala qué mala eres