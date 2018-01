Voz

00:00

lo mirada asegura sin desde las doce horas en la ordenada y pedimos lo que ya más de Eduardo y esa cura a la tristeza no haber ayuda de regaliz y regaliz pero vamos cualquier cosa como que venga en paquetes chiquititos como que si con una gran ración grande de la Cava ya nombres y chiquitita como que nunca vas a acabar como que si Attac ese cabe DACA si como en una manzana como bueno y después de la manzana que hago Gan Burguez a Burger que más Madonna todo esto que vaya a mí de mi pecado entonces dicha de pescado y chocolates chocolates que no falte venimos de comernos un crédito con el que no van a veces te lo pide el puerto de simplemente es una necesidad que tienes en ese no lo mío son las presas me encanta y cuando estoy así más todavía me sube un poco el ánimo no la fresa minó la ciencia cuando TCN yo todo lo que me acerqué a la vida detectó dulces entre más de ese menor que no me atrae condenase como normal cuando es de unidad con menos eh chocolate ilegal no es sanos a uno es pero es lo que te quita en ese momento quita ya a la tristeza pues yo sinceramente mi dulce mía porque esa ni nada yo la cerveza el jamón el queso y tabaco estaba con mucho es que me puedo fumar dos paquetes a la ansiedad que hace fumar si es más se pagado un sendero y otro y otro y otro el punto débil de la gente yo creo que es el tiempo sobre todo tirar una solución rápida y no perder más tiempo y hacer algo instantáneo en bebé algo más natural y sacrificado cuando tienes bajo el estado de ánimo no tienes ganas de hacerte nada cuanto más sencillo y temas beso mejor no tiene ganas de cocinar una persona