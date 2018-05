El conflicto de la estiba (14/02/2017) - 'Hoy por hoy'

Voz

00:00

hoy por hoy no va bien Banier ya a través de tres cientos son las once de la mañana treinta y ocho minutos y vamos a terminar esta hora de radio acercándonos a un conflicto laboral en unos minutos a mediodía representantes del Ministerio de Fomento y de los estibadores los trabajadores de los puertos se reúnen por segunda vez en apenas cinco días para tratar de acercar posturas sobre la reforma del modelo de la estiba que plantea el Gobierno y que rechazan los trabajadores Eladio Meizoso compañero de la sección de economía buenos días hola buenos días Eladio vamos a intentar tender donde está el conflicto cómo cómo es esa reforma del sector que el Gobierno tiene previsto aprobar el próximo viernes sí bueno ahora mismo el trabajo en los puertos del Estado se canaliza a través de unas sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios en el capital de estas sociedades participan de forma obligatoria a las empresas que quieren dedicarse a la carga y descarga en los puertos y en ellas están escritos inscritos los estibadores a los que tienen que recurrir de forma preferente esas empresas el Gobierno ha elaborado un decreto que pretende aprobar el próximo viernes que establece la desaparición de esas sociedades anónimas en un plazo de tres años las empresas de estiba que es la forma en en el sector de decir carga y descarga podrían contratar libremente a sus trabajadores a través de ETT es empresas de trabajo temporal o de unas nuevas empresas especializadas en actividad portuaria los estibadores actuales que puedan perder su empleo en todo este proceso serían indemnizados con cargo a las autoridades portuarias es decir a la propia Administración del Estado con unos trescientos trescientos cincuenta millones de euros de coste según estimaciones del Gobierno y eso es lo que los estibadores no aceptan el latido no pues no de los estibadores o recordemos que todo esto viene de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es de diciembre de dos mil catorce en esa sentencia se establece que España no es la cumpliendo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su artículo cuarenta y nueve porque aquí se está obligando a las empresas que quieran operar en los puertos a inscribirse en esas sociedades anónimas de gestión y a participar en su capital además de contractar con carácter prioritario a sus trabajadores ese artículo cuarenta y nueve se refiere a la libertad de establecimiento de empresas en los distintos países de la Unión es decir el Tribunal Europeo veta el modelo de funcionamiento actual de los bonos españoles a partir de ahí y a instancias del Ministerio de Fomento en estos dos últimos años empresas y sindicatos portuarios han estado negociando para buscar un modelo alternativo y se pusieron de acuerdo en la creación de registros de trabajar no lores portuarios que seguirían suministrado la mano de obra de forma preferente pero las empresas no estarían obligadas a participar en su capital el problema es que la Comisión Europea cuando el Gobierno español ha consultado dicho mira esto es lo que estamos pensando hacer la Comisión Europea ha puesto hay una línea roja y ha dicho no no aceptamos el modelo de estos registros de trabajadores portuarios y los sindicatos el Gobierno ha accedido ha preparado un decreto en el que se eliminan también no es en esos registros los trabajadores dicen que eso para ellos es condición indispensable Eladio hablemos con los trabajadores Miguel Rodríguez es el portavoz de la Coordinadora Estatal de Trabajadores Portuarios señor Rodríguez buenos días hola qué tal muy Burbia empieza por lo que con pintaba mi compañero Eladio Meizoso esos registros es innegociable se registro de estibadores portuarios que quieren ustedes es que registró que nosotros planteamos que está amparado en una orden de los recibos Internacional del Trabajo ácido está refrendada po por el Gobierno español regular qué es el trabajador este próximo martes por ciento de sus ingresos por la actividad del puerto tendrán que estar registrados y tendrán preferencia el trabajo lo ha hecho con lo que digo de que no se conviertan puerto en un cúmulo de gente donde la empresa pánico navegó cada día por eso estamos convencidos que es es interpretación que dirige el Ministerio que ha hecho la Comisión Europea no es tal no creo que lo debe hacer alguna valoración de algún funcionario de la Unión Europea desde luego nosotros mucho consulta con la Comisión no ha dicho que ello no ha salido ningún informe y ESMA Izquierda Unida ayer ha solicitado que se incluya en el próximo la orden del día en la próxima reunión de la Comisión de Transporte e eje que va a aclarar porque dice que el Gobierno español que los registros no se ajustan por el argumento de la comisión porque eso no se ha dicho él sí pero parece ser que la el Gobierno español cita una carta de la Comisión Europea no recuerdo exactamente la fecha podría buscarlo en la que se podría esa línea roja ustedes consideran que que eso habría que demostrarlo habría que demostrar que la posición de la Comisión Europea es realmente lo que dice el Gobierno es en su planteamiento sí en principio Rome para empezar a buscar soluciones a una cuestión que una sola parte expone en duda tendríamos que tener una información confirmada no vale vale más parece que es práctica habitual en este Ministerio no se enroque con el primer día no dicen que van a despedir a la gente en un periodo de tres años pero no los van documento solamente logran los momento clave para que no den un momento tenemos que priorizar de huelga no locura no pero qué qué qué interés puede tener el Gobierno español en inventarse lo digo entre comillas pero es lo que usted sugiere una posición de la Comisión Europea para elaborar un decreto que como estamos viendo está poniendo en pie de guerra al sector portuario español y puede provocar un conflicto grave que también puede de desgastar al propio Gobierno cuál sería la explicación de que el Gobierno esté utilizándose argumento sino es real al sentencia del Europeo en ningún momento en que se les exigía en que salir del capital de de la empresa de lo que se decía yo los tengo granito apuntarían a aclarar segundo en ningún caso dice que los trabajadores tendrán que que el periodo con lo que Dicho esto el interés que tiene el Gobierno de interpretar designa así es quitar un colectivo de trabajadores incapacidad organización ni de negociación en el fondo de la cuestión es todo que han hecho con todo colectivo de este país que han tenido posibilidad de tener una condiciones digna lo han quitado quinientos han metido empresa de trabajo temporal para tener contratos precarios en condiciones de mileurista en el mejor de los casos y en este caso lo que proponen también es que la carga descarga lo cual lo que puede hacer con la tripulación de que la mayor parte de los transbordos son personal de terceros países no es que el fondo de la cuestión sí señor Rodríguez pero yo tengo la sentencia ante mí y dice que cuestiona la obligación de las empresas que quieran asentarse en los puertos españoles la obligación entrar en el capital como la obligación de contratar con carácter prioritario trabajadores puestos a disposición por dicha sociedad anónima es decir parece que sí cuestiona la obligación de las empresas a contratar preferentemente en esas sociedades sí sí sí por supuesto no y en contradicción con lo que acabo de decir no no no absoluto nosotros eso ejecuciones yo no invocados aclaremos anidado sentenció Soto en cuyo del dos mil quince dos mil seis perdón dos mil quince bien visto ya lo habíamos dado solución solución pactada entre las empresas que presuntamente ahora refrenda y por qué cada una por individual porque el Gobierno había imposibilitado que los páramos con Anesco de que estamos en la sentencia inexistencia regula tres cuestiones fundamentales que explicado perfectamente bien a las que nosotros pues como no puede ser otra manera de Mojados solución dado salida estas empresas que voluntariamente en la sociedad Sestiba si quieren o no no hay ningún problema y que contraten al personaje que quiera no hay que acatar lo y eso también lo hemos dicho que sí con una condición que que este personal tenga bellamente promoción para que pueda cubrir la actividad consumo unidad ni con profesionalidad como en cualquier otro sector pesca son la única comisión hemos puesto por lo demás no hay ningún cuestionamiento al a los planteamiento que resuelve en el Tribunal otra cosa diferente es lo que plantea que va mucho más allá dice que habrá que hacer y lo expedidos en un periodo y podrán que el miedo que además paga el erario público es una locura esto no no no no no hay ningún cuestionamiento por parte de la Unión Europea que los trabajadores que estamos sigamos aquí no hay ningún cuestionamiento por parte de la Unión Europea la pareja que quiera que siga me explico si y lo vamos a dejar aquí va empezar la reunión en trece minutos gracias por atendernos es el portavoz de la Coordinadora Estatal de Trabajadores Portuarios gracias señor Rodríguez buenos días buenos días muy vamos a contar con nosotros quiero que me queden Eladio unos minutos también para escuchar al Gobierno nos atiende nos atiende Julio Gómez Pomar secretario de Estado de Infraestructuras señor Gómez Pomar buenos días hola muy buenos días a punto de entrar también en la reunión eh pues es la tenemos convocada a las a las doce de la mañana claro que sí en breves minutos como sabemos la renta hablábamos con el compañero con el trabajador y y hace momento hablaba de ese despido colectivo que se prevé los estibadores aseguran que este real decreto lo que esconde es un despido colectivo encubierto garantiza esta nueva norma los puestos de trabajo de los más de seis mil trabajadores el el Real Decreto que ni ni pretende ni prevé el despido de ningún trabajador es más muy al contrario lo que facilita mediante una serie de ayudas que prestarán las autoridades portuarias es que se lleva a cabo una subrogación de los trabajadores que actualmente están prestando los servicios de estiba es decir que no suponga una carga para las Empresas Estibadoras el que lleven a cabo una ovación es más nosotros estamos animando a empresarios y a trabajadores a que dejen muy claro este aspecto de la subrogación en el convenio colectivo que es el instrumento jurídico adecuado para regular la la organización del trabajo y la subrogación de trabajadores que en absoluto pretende esto al Real Decreto no funcionaría exactamente esta subrogación y de qué manera sic analizarían las aportaciones de las autoridades portuarias es decir de la administración pública en definitiva si nosotros entendemos primero que la subrogación no es una cosa que se pueda establecer por ley esto nos lo ha dicho en el a la Unión Europea se tiene que establecer en el marco del convenio pero para facilitarlo lo que establece el Real Decreto Ley es que a las empresas que y hoy día forman parte de las Sagep e incorporar estos trabajadores a sus plantillas no les va a suponer asumir ningún coste por la antigüedad que tengan que estos trabajadores es decir lo que significa que poder en pie de igualdad la contratación de estos trabajadores cobren el de una nueva empresa que pueda llegar y contratar a otro tipo de trabajadores que es el principio de libre establecimiento que quiere consagrar el Real Decreto pero compañeros a Porto va la días es eh el el ayudar para que ninguno de los costes de antigüedad de las empresas tenga que ser asumidas por estar al llevar a cabo una subrogación de los trabajadores sí señor me formar mis compañeros de mesa están poniendo cada raras eh Le pediría que nos explicase en qué consiste exactamente la subrogación es decir un trabajador está ahora en una de estas sociedades anónimas una Sagep pasa a una empresa ya fuera de esa Sagep y hay una aportación económica de la Autoridad Portuaria es decir de la administración de qué manera no posible indemnización en caso de que hubiese un despido la la aportación que haría la Autoridad Portuaria es que en el supuesto en el que Nuevo Futuro una de las empresas e hiciese algún ajuste hubiese algún trabajador que decide salir de la empresa e este coste sería asumido por las Autoridades Portuarias por lo tanto no recaer sobre la empresa y con esto pues facilitamos la subrogación insisto que en todo caso la subrogación que es algo que nosotros creemos que es positiva debe ser acordada en el marco de los convenios colectivos que es como figuran todos los procesos de giro en lo que es el derecho a España no señor Pomar Miguel Rodríguez acaba de lanzar hace unos minutos una acusación grave porque lo que ha dicho es que en realidad el Gobierno lo que quiere es quitarle medio a este colectivo de trabajadores organizado me gustó ese día impensable que los puertos españoles pudieran funcionar sin los trabajadores que vienen prestando los servicios y de eso es una situación que está totalmente fuera de lo que pretende el Real Decreto Ley el real decreto ley tiene que cumplir una sentencia que exige que España se ajuste al Tratado de la Unión Europea y respetar el libre establecimiento y lo que hace el real decreto ley es exclusivamente ajustarse a los términos de la sentencia es decir que las empresas puedan contratar trabajadores libremente y no preferentemente de la Sagep y que no tengan la obligación de pertenecer a la Sagep y a partir de aquí establece un régimen transitorio beneficioso para las trabajadores durante un periodo de tres años donde se sigue manteniendo la obligación de contratar a los tres ha bajado de la Sagep y luego pues establece estas de este sistema de ayudas pero lo que pretende la en el Real Decreto Ley que no sin iniciativa del Gobierno que no es la voluntad del Gobierno de transformar la legislación es ajustarse a una sentencia por una infracción de la legislación española que se pone de manifiesto en el año dos mil once sí señor Gómez Pomar pero en realidad a lo que se ha dado el Gobierno porque ustedes mismos nos lo ha transmitido a los periodistas es a la interpretación que hace la Comisión Europea de la sentencia emitida por el Tribunal de Luxemburgo pero la Comisión Europea también puede equivocarse no hay precedentes en que incluso el Gobierno español ha ganado juicios frente a la Comisión Europea no mire el el Tratado de la Unión atribuye a la Comisión el velar por el cumplimiento de del tan atado y en la situación en la que estamos es hay una sentencia de incumplimiento y una sanción impuesta al Reino de España de veintisiete mil euros diarios que ella ascienden actualmente a veintiuno a veintiún millones de euros y con la sentencia nueva que se puede producir de una manera inminente por el incumplimiento del anterior una sanción de ciento treinta y cuatro mil euros diarios y la Comisión es quien decide si la legislación que está preparando el Gobierno de España cumplen o no cumplen con los requisitos que nos ha establecido la sentencia y eso es lo que le atribuye el Tratado por lo tanto no tendremos más remedio que ajustarnos el criterio de la Comisión Europea en este punto no es una cuestión de discreción del Gobierno es la conmoción que evalúa si hay o no hay viento por parte de la norma a ver lo que tenemos encima de la mesa Vento es una carta de la Comisión Europea que después de haber consultado a los servicios jurídicos de la Comisión entiende que el texto cumple con los términos de la sentencia y que si este real decreto ley se aprueba y se convalidar de existiría de la sanción que hay puesta luego pueden ustedes entender la importancia que tiene para España el llevar adelante este proceso no hay tiempo para más Julio Gómez Pomar secretario de Estado de Infraestructuras gracias por atendernos buenos días y suerte en la reunión muchas gracias a tenemos a ti dos a lo que salga de esta reunión que comienza en apenas cinco minutos enseguida nos vamos a misterio para seguirla Cadena Ser