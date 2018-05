Voz

Ama por sólo ciento setenta y siete euros solo no te ópticas y está la ventana Twitter les Francina tú pues en la Ventana la economía de las pequeñas cosas con Carlos Torrecilla es muy duro con todo los Dorothy la buenas tardes muy buenas tardes bienvenida La Ventana Vigo Postas muy bien a ver estos días con otro de la historia de de las cláusulas suelo ha quedado Butiña lo teníamos claro pero ha quedado más patente que nunca eh la necesidad de de medidas para para proteger a los consumidores y sobre todo medidas para que estén estemos siempre informado sepamos entendamos bien lo que estamos firmando lo que estamos lo que estamos contratando hoy vamos a dedicar esta sección de economía de las pequeñas cosas a un aspecto relacionado con los bancos donde necesitamos estar si más y mejor informados sin duda hablamos de los intereses y de las comisiones que no son lo mismo y bueno ese mundo un poco oscuro que retrató muy bien por cierto ahora que venimos de despedir a dos humoristas retrató muy bien en un monólogo el gran Luis Piedrahita el edificio está muy bien hazme caso o déjame que te aconseje lo mejor para ti momentos este tío no trabajen el banco que no es del todo imparcial no es como si en un partido Madrid Barcelona dejaran arbitrará Florentino Pérez no tiene nos viene muy bien muchas vendió más te dicen cosas como es que si haces esto te van a cobrar una comisión más tres sueltas y que van a cobrar una comisión convenciendo a alguien que no soy yo y que no tiene nada que ver conmigo va a venir y te vas cobrar una comisión que es curioso porque si te cobran una comisión de la cobra el banco pero cuando de la Quinta de la quita S se pone la medalla dice mira te voy a quitar esta comisión no te preocupes que esto te lo quito yo maravillosa no me digas que ese tío no es para comerse yo ya te dice Luis a mí me dice Luisa otros vivirá otro nombre tengo un producto financiero especial para ti es no te enamora eso te enamora nunca nadie había tenido un producto financiero especial para mí si si realmente fuera nuestro amigo debería decirnos toda la verdad llegas allí y debéis de esto de ingresa menos tristes a ver dime la verdad estas el ofrece Isa todos no dice no no no no no no no no esto sólo para clientes preferentes esos cuáles son a los que preferimos estafar bueno todos Groban está muy bien caro pero en el fondo de la reflexión eso de de que a veces vamos a los sirios en este caso a los bancos eh con el tema de intereses de comida y no sabemos muy bien qué terreno estamos pisando por dónde empezaríamos para para aconsejar un poquito a los oyentes de la ventana en primer lugar tenemos que tener claro que el banco no son no nos presta sino que nosotros también de préstamos al banco porque claro cuando Akihabara el humorista decida no porque claro cuándo voy a dejar pedir dinero me quiere cobrar como a sonar no lo es que es lo mismo que te lo está bordando y cuando te lo guarda quiero es que tú me guarde bien no y al final también está dejando un dinero que otro ha dejado allí para que eso no guarden con lo cual tenemos que entender que todo lo que explique mosso y sirve tanto por si yo me estoy dejando el banco como si el banco me está dejando a mi eh es decir sería como la pescadería donde puedes o O'Toole llevar pescado para que todos vendan o ir a comprar pescado vale que esto muchos de los vamos al banco es un ente diferente no pues ha opinado el banco es como una pescadería pero diríamos ya hemos dicho alguna vez dinerillo no eh comercian con dinero entonces primer tema importantes entender bien los intereses no porque parece que la economía los pequeñas cosas no en el interés como es un cero coma algo como es un dos coma algo como es un cinco por ciento parece que sea poco no porque es una pequeña parte entonces entender bien esto es importante y hoy proponía hacer este tema porque hay un gran desconocimiento no por ejemplo hay tres grandes sistemas el primero y Hey Jude que nos está escuchando ahora tendría que estar pensando hacer Cissé qué sistema tengo yo vale porque desde unas pistas no si sistemas para clasificar los intereses bancarios exacto porque sino muchas veces pensaba esto va educación financiera ESP gente quien once enteras no vale bueno pues verás tú todos los das montando a ver si a ver cuando yo cabe contar saben qué sistema tienes no si no les daremos un truco vale pero por ejemplo el sistema francés noqueado feas oye tú vas pagando sobre todo al principio interés y una pequeña parte de lo que ha pitado y después llevas pagando más capital es decir más parte del dinero que te han dejado y menos intereses no al final el interés que es el interés es del precio del dinero es decir es como si te viene un pariente tuyo Carlas dice me dejas bien y tú dices sí pero me tendrías que retribuir un poco no porque claro con la inflación sino pierdo dinero aquí Teresa un cinco por ciento pues significa que el año que viene se dará cinco no y al año siguiente cinco más vale muy bien pues hay un sistema que dice primero intereses y una pequeña parte del capital y después capita hoy una pequeña parte desde éstas a un francés volvemos el alemán malo medida es malo tú empiezas a Pau siempre durante toda la devolución del crédito o durante toda o a inversión casi hecho vas recuperando una parte fija de un capitán opacas crédito o recuperas capital y una parte de intereses esto sistema alemán Modi de hoy cuando yo llegué la mitad de la hipoteca llevan a la mitad de la hipoteca a pagaba no hay muchos intereses pero la deuda un estadio se ha entendido bien sí sí sí el americano ya veremos que es muy americano no del americano desde lo tuvo de momento son le pagamos intereses los cinco que decíamos me pagas cinco cada año y el último año de crédito me pagas nos tienen que te dejado vale claro siempre que hablamos de de créditos por ejemplo a agente conocido cercana pensaríamos en el sistema americano no hombre no te voy a dar imagínate yo te doy cien y al mes siguiente otro en otro digo bueno ya devuelve me una parte del crédito más los intereses de Yo soy sabes cómo puede ser esto no Colomán sino que hacemos gala teoría fraudes se ver más Rosa Carlos no tenía ni idea de esto yo no tenía ni de no ser Roberto Tucci y bueno yo pero de los sistemas de los país el modelo francés modelo alemán modelo americano yo yo lo confieso no tenía ni idea al menos yo creo que hemos identificado el que se suele aplicar aquí no en España pero vamos pero sí al francés no el primero en general podríamos decir que sí sobre todo sobre todo cuando estamos hablando pues en una hipoteca en España pero sabes que es lo que ha hecho que yo cuando cuento esto mucha gente me pregunta y el español goles se piensan que el francés Spa habrá olvidado alemanes no yo de mercado para América no vamos a dar un truco si tú tienes una cuota fija Grande una cuota que desoye cada mes hay que pagar normalmente lo que tienes y es pijas en francés que es lo que tenemos aquí normalmente estos a países con un nivel de de cultura financiera bajo vale cuando ya vamos a países más evolucionados y se pasa un sistema alemán donde yo soy yo quiero devolver capital ya entiendo que si la economía está más riesgo son los tipos entre se sube tendré que mojar me majas no y devolver más con lo cual una cuota alemana ese estudio es una puta que Talaván modificando no año año sino mesa mesas vale y el americano es de aunque diríamos es muy bado para emprendedores no que es oiga yo de momento me pagará intereses porque si ahora tengo que empezar a resolver capitaneado ya claro claro malo tengo América un país más emprendedor posición este sistema no como vemos es son tres sistemas pero la gente es donde ha preguntado y yo como tengo el crédito del coche y hipoteca y cuando yo me dejo dinero al banco cómo cómo funcionamos a funcionamos más como el sistema americano no veis no bueno igual depende para qué tenemos extrema o en otro vale por ejemplo se entiende nos aplicamos el americano se y esto es muy importante lo tengamos en cuenta porque porque cada vez más ocurre que hagan pues ahora pasa mucho en la crisis no vamos dejamos dinero a familia o dejamos dinero un amigo y dejamos dinero a a a gente que está relacionado con nosotros decimos un tipo de interés pero no especificamos el sistema yo y entonces vienen los conflictos cuando hay que liquidar la deuda no por lo tanto en que en el caso de un banco no porque el banco claramente ya te hacían a que las tablas infinitas coloquios Bilbao para que quedara bien claro para que no hubiese dudas con unos intereses hoy las como sillones bancaria se consideran intereses Carlos son otro exactamente lo mismo entonces va perfectamente encajado hasta ahora mira así es decir qué pasa que hicimos y aparte las comisiones que son de lo que ha pasado la Comisión normalmente para que se entienda rápido es un porcentaje de intermediación en una transacción no sería la definición que podríamos dar pero qué ocurre que claro muchas veces lo que está pasando es que yo por ejemplo si suyos banco lo que digo es hoy voy a Irta cobrar este cheque que me has dado voy y no lo pagan a He ido a vuelto detenido que decir que no me pagaban te voy a cobrar por esta gestión se entiende bien esta idea no es un tipo de interés sino que es un dinero que te cobro porque don Jesús honor algo o alguien que viene hizo ayer me podrías contar todo este dinero en efectivo uf es que me lo traes en monedas de diez céntimos de cobrar una comisión por Es por esta acción este tiempo que voy normalmente el tipo de interés está más relacionado con el riesgo es decir yo no parte dinero no sé si muy buenas la comisión suele estar más mundo aún trabajo por ejemplo o a comisión de un vendedor pues es más oye te cobra uno por ciento Por hacerte un cliente nuevo u otro uno por ciento por qué ese cliente siga comprando se entiende no u otro uno por ciento Si ese cliente compra más por ejemplo no es decir son todo ello implicará un trabajo no pronto las comisiones relacionadas con trabajos que hace el banco qué ocurre que culturalmente aquí uu que decimos muchas veces es un comisión encima que tienen mi dinero o encima que si queremos que todos como medio integrado en unos intereses no esto es propio de un país que va incrementando poco a poco su cultura financiera pero ya se ve claro ya hace un padre o alguien con mucha cultura financia lo digan o no ya a mí la palabra escándalo no escandalo que significa Beam en cada uno de los costes que tengo claro yo especifica Merlo bien eh no me lo meto Ashton los intereses con la colocó a las comisiones que culturalmente hay regiones de España especialmente y nos dará berciano no son tópicos pero también tienen su parte de reflejo cultural y hacerlo bien tiene que ver con la información y la transparencia déjame que es que escuchemos un testimonio en concreto que es el de un español joven un treintañero que trabajó en en bancos en España y ahora director de un banco en París vamos a conocer esa historia de la mano de Laura Piñero y luego hacemos la reflexión final no tengamos en la DGT habida en Francia desde hace seis años se fue por amor y por trabajo terminó la carrera justo cuando estalló la crisis económica se llegué a París allí nada de paz eh más entrevistas que encontré trabajo súper rápido al al al medio estaba trabajando cuenta que allí los tipos de interés han bajado mucho y las sucursales se han buscado la vida en otros sectores que en España aún suenan a ciencia ficción y Vivancos en líneas de teléfono basa Orange pues pues tener la línea del banco con comerse digamos de todos a ahí hay de todo ahora mismo por ejemplo tentase apartamentos como si fuera una agencia inmobiliaria prefieren pagar por abrir a mantener una cuenta que posteriormente por servicios agregados todo lo contrario que nosotros luego no sé cuál sale mejor o peor depende la gestión de cada uno pero pero digamos que sí que hay muchas diferencias pero compartimos algo ni en España ni en Francia estamos bien informados sobre comisiones intereses o gastos bancarios de todas formas desparecido eh porque es que yo creo que la cultura financiera es muy muy pequeña tontos tanto en España como en Francia yo ya lo hablado varias veces con muchos compañeros incluso con clientes cuando Viena Wert más verdad que medita juez ojalá en el colegio seguirá una asignatura de banco no ha porque al final quieras que no cuando haces un préstamo para comprar una casa es igual una de las cosas más importantes de tu vida porque te estás ahí está firmando para veinticinco años pagar una hipoteca de kits de dinero al mes dice que no es que la gente no tiene idea de quién es la culpa de esa desinformación y hasta dónde llega la responsabilidad de cada una de las partes implicadas muchas veces por ejemplo ha escuchado hoy en la tele tipos de interés ya van como locos hay sólo interesó el tipo de interés o el tipo interés bien un préstamo al que mirar muchísimas otras cosas por ejemplo el coste del seguro cláusulas eh que pueda llevar el el préstamo que te hacen y que es comisión de entradas hoy comercio a nivel general hechas retrata a una clientela que ha aprendido a comparar entre bancos y también desconfiar antes de todas formas el nombre del banco en el hombre del banco yo veo por ejemplo mi abuelo y al del banco filial del banco le confiaba en él y firmaba a ciegas todo lo que quiera claros ha cambiado muchísimo y sobre todo yo creo un grandísimo problema y con las preferentes hoy suizo hizo muchísimo daño no hay también que lo que ha pasado con las hipotecas en España a la imagen de los bancos y a la gente que trabajaba en los bancos que al final no son más que peones tiene dos máximas sinceridad y transparencia para que el cliente confía en que el beneficio es mutuo ya no ésa es la decisión final quería pedirte Carlos el tema de la confianza esto tiene vuelta atrás alguna fórmula mágica si hay una hay una mágica que es que ahora los bancos en España ya tienen la obligatoriedad de Man darte un informe resumen con todo lo que te han cobrado esto va a ser muy bueno porque ha habido picaresca sobre todo entidades poco serias no de oye no John verdad sin comisiones pero luego te lo casco de interés pues esa es una carta que nuestro banco nos debe mandar que debemos sino exigir porque legalmente tenemos derecho no y si te va mandan ahí tienes reflejado y realmente es eso es lo que te permite comparar porque si no casi tendrías que hacer una una una estudio Hirai investigar y eso es inviable de dos modestamente como conclusión ya ese curso que pedí que predice el que pedido este chico que está trazando en Francia esta asignatura en España se hace que se hace cada cada quince días en la ventana pues bien Carlos dentro de quince días un abrazo luego de odio la economía de las pequeñas cosas de la mano de BBVA te han traído consejos prácticos para hacerte en la vida más fácil y ayudarte a cumplir dos metas por delante