"El dilema de Pablo Iglesias"

Voz 1150

00:04

ahora resulta que la operación diálogo quizá discreta María anunció en Cataluña quiere ser una operación reconquista no pretende hablar y negociar sino que parte de la ciudadanía abandonen la Generalitat y colectas directamente con la Administración central un bypass al sistema constitucional habrá que recordarle los consejos de sabio Maquiavelo el Príncipe necesita la amistad de los pueblos de lo contrario no tendrá ningún remedio en las adversidades y aquellas ciudades y países que hablan lenguas si tienen culturas diferentes son las más difíciles de conquistar de conservar Pablo Iglesias tiene la palabra y la legitimidad para decidir o encerrarse en el lucro de veteranos de las juventudes comunistas que les rodea hay sustituir a Izquierda Unida en una función tan testimonial como estéril o mantener la transversalidad de Podemos y avanzar en la construcción del gran partido de izquierda es que en este momento España no tiene con su discurso la excepcionalidad ha ganado el Congreso pero difícilmente alcanzará a gobernar en la medida en que el electorado así lo asuma la tendencia será menguar la languidez el PSOE le deja espacio Bierzo el doctrinario como que le acompaña le condena a no aprovecharlo conferencia la profesora Marta de Segarra sobre Balzac en Barcelona para el autor de La comedia humana los hechos no son las resida en sí sino la idea que los hacemos de ellos lo dijo a mediados del siglo XIX la doctrina de los hechos alternativos que trama bandera no tiene nada de nuevo